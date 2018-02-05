Трамп опять наш

Визит глав сразу трёх российских спецслужб (СВР, ФСБ и ГРУ) в США — событие беспрецедентное, ни разу до этого не случавшееся. Официальные лица с обеих сторон объясняют всё борьбой с терроризмом, а что они ещё могут сказать? За «терроризм» в России отвечает ФСБ и его руководитель Александр Бортников. У глав СВР Сергея Нарышкина и ГРУ Игоря Коробова основной профиль деятельности иной, причём именно Нарышкин был как бы главой этой спецделегации – только его фамилию упомянул наш посол в Вашингтоне Антонов.Обсудить «борьбу с терроризмом» Вашингтон и Москва могли и в другом месте, без шума и пыли. Однако, устраивается демонстративный визит глав российских спецслужб, находящихся под санкциями, они летят в США рейсовыми самолётами, чтобы их визит не мог остаться незамеченным. Наконец, сам посол Антонов обращает внимание американской общественности на этот визит, чтобы придать ему соответствующие вес и прессу.Очевидно, что Нарышкин и его коллеги были приглашены в США американской стороной, причём по согласованию с президентом Дональдом Трампом – только он может приостановить действие санкций. Но тогда ординарная «борьба с терроризмом» является всего лишь прикрытием других, иных целей визита, которые вряд ли являются секретом для всех заинтересованных лиц. И посол Антонов сообщил им всем, что визит российских спецслужб завершился успешно.Известно, что в США идёт настоящая война элит, или междоусобица в правящем классе: проигравшая президентские выборы неформальная партия неоконов-глобалистов, Клинтон – Обамы – Байдена, включающая частично как демократов так и республиканцев, опустилась до травли и шельмования президента Трампа и стоящих за ним традиционалистских и консервативных кругов США. Речь идёт об импичменте Трампа: наши известные американисты публично заявляли в телеэфирах, что Трампа «уйдут» до конца 2017 года. Этого не случилось, Дональд Трамп удержался в Овальном кабинете Белого дома, и сегодня берёт инициативу в свои руки.Основным инструментов неоконов в борьбе с Трампом были американские спецслужбы, именно они организовывали сенсационные «утечки» в прессу и якобы доказательную базу «сговора Трампа с русскими». Однако, Трампу каким-то образом удалось взять под контроль спецслужбы, в результате чего председатель комиссии по разведке, конгрессмен Девин Нунес подготовил доклад, фактически, раскрывающий заговор агентов ФБР и Министерства юстиции против президента Трампа, фабриковавший против него ложные обвинения, и вмешивавшийся в президентские выборы в США на стороне Хиллари Клинтон.Обнародование доклада Девина Нунеса и расследование представленных в нём материалов грозит масштабной чисткой ФБР, другим спецслужбам США и Минюсту, и политическим землетрясением в Конгрессе. Спецслужбы – это главный институт американской демократии, и если Трамп овладел им вполне, то дни фейковой глобалистской прессы и впавшего в маразм Конгресса сочтены.Иные незрелые умы вводят в заблуждение антироссийские заявления американских официальных лиц, например, директора ЦРУ Майка Помпео, который недавно обещал «противостоять русским» по всему миру. И вот Помпео встречается с «этими русскими» прямо в Вашингтоне, и о чём они говорят? Конечно, и о терроризме тоже, а ещё, очень может быть, о данных наших спецслужб по «делу о заговоре Трампа с русскими» и вообще, о погоде в Вашингтоне и в Москве. Собственно, только необходимостью Трампа получить какие-то данные от Москвы по «делу Трампа» можно объяснить этот спецвизит делегации Нарышкина, его столь высокий уровень, потому что Москва также заинтересована в разоблачении бреда о «российском вмешательстве», по словам Путина, в американские выборы.Что же касается антироссийских заявлений Помпео и других подобных персонажей, так они часто лгут, сегодня у них для этого особо веские причины: во внутренней междоусобице ложь становится военной хитростью в борьбе с врагом. Это ведь обычное дело: первой жертвой любой войны становится правда. Что на самом деле думают Помпео, министр финансов США Мнучин, объявивший «кремлёвский список» и даже Курт Волкер – трудно сказать, здесь нужно следить за их руками и ногами, а не только за языком.Отметим, что визит российских спецслужб к директору ЦРУ Майку Помпео состоялся после саммита Волкер – Сурков в Дубае. Случайное совпадение? Но Курт Волкер известен давним сотрудничеством с ЦРУ. Начальник Помпео президент Трамп на форуме в Давосе вообще не упомянул Россию, никак. И отпустил звонкую пощёчину Петру Порошенко, как бы в насмешку приняв вместо него президента Руанды. Подчинённый Трампа министр финансов Мнучин предоставил Конгрессу такой телефонный «кремлёвский список», что «Атлантический совет США», в лице известного русофоба Андерса Аслунда, называл его также пощёчиной Трампа, но Конгрессу.Чем закончится свара президента Трампа с неоконами, и стоящим за ними Конгрессом, сказать трудно, но президент перешёл в наступление, об этом говорит и демонстративный визит наших спецслужб в Вашингтон: Трамп уже может себе такое позволить! Для России важно, как эта война спецслужб в Америке скажется на украинском вопросе.Партии неоконов-глобалистов нужна война на Украине, и срочно, как можно более масштабная, чтобы втянуть в неё Россию, чтобы отбить атаку Трампа, утопив её в приступе военной антироссийской истерии. Трамп, наоборот, не заинтересован сейчас в военной эскалации на Украине, она может помешать ему додавить своих травителей, поэтому сейчас он наш.Поэтому в Давосе Трамп не принял Порошенко, но продолжительную беседу имел с ним госсекретарь Рекс Тиллерсон. Можно предположить, что он не рекомендовал Порошенко нападать на Донбасс. Неоконы Клинтон – Байдена, наоборот, будут требовать от своих агентов в Киеве эскалации на Донбассе, эти агенты известны: экс-премьер Арсений Яценюк и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили, оба прибывшие на Украину после отдыха в США.Саакашвили, после обструкции Порошенко в Давосе, объявил о возобновлении своих маршей за «импичмент Порошенко». Другой марш — «национальных дружин» провёл на днях в Киеве «белый вождь» украинских нацистов Андрей Билецкий, лидер «Азова» и подручный министра МВД Авакова.Наци-дружины провели свой марш явно с целью устрашения, и объявили своей целью просто установление «украинского порядка», начиная с улицы. Как эти два «марша» поделят между собой улицы Киева, пока не ясно, ранее нацисты «Азова» также выступали за отставку Порошенко и возобновление войны на Донбассе. Наконец, третьей реальной силой на Украине является всё-таки СБУ с ВСУ, на которые опирается Порошенко.Президент Порошенко пока не подписал принятый Радой закон «о реинтеграции Донбасса» — войне с Донбассом. Наверное, с подписанием этого закона Порошенко, или не подписанием и отправкой на экспертизу в Конституционный суд, ситуация на бандеровской Украине придёт в движение, с непредсказуемым итогом. И повод как раз есть: четвёртая годовщина бандеровской революции 22 февраля.Однако, даже если неоконам в США с помощью Яценюка и Саакашвили с компанией в Киеве удастся, так или иначе, развязать войну на Донбассе, главнокомандующим ВС США является президент Дональд Трамп, и от него будет зависеть принятие важнейших оперативных решений. Этот крайний вариант развития событий на Донбассе, наверняка, обсуждался Помпео и Нарышкиным с коллегами в Вашингтоне.