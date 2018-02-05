11:06 05 февраля

Трамп опять наш

Визит глав сразу трёх российских спецслужб (СВР, ФСБ и ГРУ) в США — событие беспрецедентное, ни разу до этого не случавшееся. Официальные лица с обеих сторон объясняют всё борьбой с терроризмом, а что они ещё могут сказать? За «терроризм» в России отвечает ФСБ и его руководитель Александр Бортников. У глав СВР Сергея Нарышкина и ГРУ Игоря Коробова основной профиль деятельности иной, причём именно Нарышкин был как бы главой этой спецделегации – только его фамилию упомянул наш посол в Вашингтоне Антонов.



Обсудить «борьбу с терроризмом» Вашингтон и Москва могли и в другом месте, без шума и пыли. Однако, устраивается демонстративный визит глав российских спецслужб, находящихся под санкциями, они летят в США рейсовыми самолётами, чтобы их визит не мог остаться незамеченным. Наконец, сам посол Антонов обращает внимание американской общественности на этот визит, чтобы придать ему соответствующие вес и прессу.


Очевидно, что Нарышкин и его коллеги были приглашены в США американской стороной, причём по согласованию с президентом Дональдом Трампом – только он может приостановить действие санкций. Но тогда ординарная «борьба с терроризмом» является всего лишь прикрытием других, иных целей визита, которые вряд ли являются секретом для всех заинтересованных лиц. И посол Антонов сообщил им всем, что визит российских спецслужб завершился успешно.

Известно, что в США идёт настоящая война элит, или междоусобица в правящем классе: проигравшая президентские выборы неформальная партия неоконов-глобалистов, Клинтон – Обамы – Байдена, включающая частично как демократов так и республиканцев, опустилась до травли и шельмования президента Трампа и стоящих за ним традиционалистских и консервативных кругов США. Речь идёт об импичменте Трампа: наши известные американисты публично заявляли в телеэфирах, что Трампа «уйдут» до конца 2017 года. Этого не случилось, Дональд Трамп удержался в Овальном кабинете Белого дома, и сегодня берёт инициативу в свои руки.

Основным инструментов неоконов в борьбе с Трампом были американские спецслужбы, именно они организовывали сенсационные «утечки» в прессу и якобы доказательную базу «сговора Трампа с русскими». Однако, Трампу каким-то образом удалось взять под контроль спецслужбы, в результате чего председатель комиссии по разведке, конгрессмен Девин Нунес подготовил доклад, фактически, раскрывающий заговор агентов ФБР и Министерства юстиции против президента Трампа, фабриковавший против него ложные обвинения, и вмешивавшийся в президентские выборы в США на стороне Хиллари Клинтон.

Обнародование доклада Девина Нунеса и расследование представленных в нём материалов грозит масштабной чисткой ФБР, другим спецслужбам США и Минюсту, и политическим землетрясением в Конгрессе. Спецслужбы – это главный институт американской демократии, и если Трамп овладел им вполне, то дни фейковой глобалистской прессы и впавшего в маразм Конгресса сочтены.

Иные незрелые умы вводят в заблуждение антироссийские заявления американских официальных лиц, например, директора ЦРУ Майка Помпео, который недавно обещал «противостоять русским» по всему миру. И вот Помпео встречается с «этими русскими» прямо в Вашингтоне, и о чём они говорят? Конечно, и о терроризме тоже, а ещё, очень может быть, о данных наших спецслужб по «делу о заговоре Трампа с русскими» и вообще, о погоде в Вашингтоне и в Москве. Собственно, только необходимостью Трампа получить какие-то данные от Москвы по «делу Трампа» можно объяснить этот спецвизит делегации Нарышкина, его столь высокий уровень, потому что Москва также заинтересована в разоблачении бреда о «российском вмешательстве», по словам Путина, в американские выборы.

Что же касается антироссийских заявлений Помпео и других подобных персонажей, так они часто лгут, сегодня у них для этого особо веские причины: во внутренней междоусобице ложь становится военной хитростью в борьбе с врагом. Это ведь обычное дело: первой жертвой любой войны становится правда. Что на самом деле думают Помпео, министр финансов США Мнучин, объявивший «кремлёвский список» и даже Курт Волкер – трудно сказать, здесь нужно следить за их руками и ногами, а не только за языком.

Отметим, что визит российских спецслужб к директору ЦРУ Майку Помпео состоялся после саммита Волкер – Сурков в Дубае. Случайное совпадение? Но Курт Волкер известен давним сотрудничеством с ЦРУ. Начальник Помпео президент Трамп на форуме в Давосе вообще не упомянул Россию, никак. И отпустил звонкую пощёчину Петру Порошенко, как бы в насмешку приняв вместо него президента Руанды. Подчинённый Трампа министр финансов Мнучин предоставил Конгрессу такой телефонный «кремлёвский список», что «Атлантический совет США», в лице известного русофоба Андерса Аслунда, называл его также пощёчиной Трампа, но Конгрессу.

Чем закончится свара президента Трампа с неоконами, и стоящим за ними Конгрессом, сказать трудно, но президент перешёл в наступление, об этом говорит и демонстративный визит наших спецслужб в Вашингтон: Трамп уже может себе такое позволить! Для России важно, как эта война спецслужб в Америке скажется на украинском вопросе.

Партии неоконов-глобалистов нужна война на Украине, и срочно, как можно более масштабная, чтобы втянуть в неё Россию, чтобы отбить атаку Трампа, утопив её в приступе военной антироссийской истерии. Трамп, наоборот, не заинтересован сейчас в военной эскалации на Украине, она может помешать ему додавить своих травителей, поэтому сейчас он наш.

Поэтому в Давосе Трамп не принял Порошенко, но продолжительную беседу имел с ним госсекретарь Рекс Тиллерсон. Можно предположить, что он не рекомендовал Порошенко нападать на Донбасс. Неоконы Клинтон – Байдена, наоборот, будут требовать от своих агентов в Киеве эскалации на Донбассе, эти агенты известны: экс-премьер Арсений Яценюк и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили, оба прибывшие на Украину после отдыха в США.

Саакашвили, после обструкции Порошенко в Давосе, объявил о возобновлении своих маршей за «импичмент Порошенко». Другой марш — «национальных дружин» провёл на днях в Киеве «белый вождь» украинских нацистов Андрей Билецкий, лидер «Азова» и подручный министра МВД Авакова.

Наци-дружины провели свой марш явно с целью устрашения, и объявили своей целью просто установление «украинского порядка», начиная с улицы. Как эти два «марша» поделят между собой улицы Киева, пока не ясно, ранее нацисты «Азова» также выступали за отставку Порошенко и возобновление войны на Донбассе. Наконец, третьей реальной силой на Украине является всё-таки СБУ с ВСУ, на которые опирается Порошенко.

Президент Порошенко пока не подписал принятый Радой закон «о реинтеграции Донбасса» — войне с Донбассом. Наверное, с подписанием этого закона Порошенко, или не подписанием и отправкой на экспертизу в Конституционный суд, ситуация на бандеровской Украине придёт в движение, с непредсказуемым итогом. И повод как раз есть: четвёртая годовщина бандеровской революции 22 февраля.

Однако, даже если неоконам в США с помощью Яценюка и Саакашвили с компанией в Киеве удастся, так или иначе, развязать войну на Донбассе, главнокомандующим ВС США является президент Дональд Трамп, и от него будет зависеть принятие важнейших оперативных решений. Этот крайний вариант развития событий на Донбассе, наверняка, обсуждался Помпео и Нарышкиным с коллегами в Вашингтоне.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 31

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  1. Esoteric Сегодня, 05:27
    Как сейчас перед глазами картина маслом: Сталин, Жуков и Берия на приёме у Гитлера... fool Начните вспоминать про регулярность походов оппозиции в американские посольства... no Это - такая хитрая политика? Без США бороться с созданными ими террористическими формированиями ну никак нельзя... request
    Esoteric
    1. svp67 Сегодня, 06:33
      Цитата: Esoteric
      Без США бороться с созданными ими террористическими формированиями ну никак нельзя...

      Видимо пришло время разговаривать с ХОЗЯЕВАМИ, а не с их "шестерками". Март 2018 все ближе и ближе. Пора бы и все точки над "ё" расставить.
      svp67
      1. Esoteric Сегодня, 07:44
        Цитата: svp67
        Видимо пришло время разговаривать с ХОЗЯЕВАМИ

        Простите, но, если одни "ХОЗЯЕВА" едут к другим "ХОЗЯЕВАМ" по поводу каких-то "холопских разборок", то сам собой напрашивается вопрос: "Кто тут настоящий ХОЗЯИН?"
        Esoteric
        1. svp67 Сегодня, 07:47
          Цитата: Esoteric
          Простите, но, если одни "ХОЗЯЕВА" едут к другим "ХОЗЯЕВАМ" по поводу каких-то "холопских разборок", то сам собой напрашивается вопрос: "Кто тут настоящий ХОЗЯИН?"

          Простите, но если одни "ХОЗЯЕВА". готовы рискнуть своей карьерой, пригласив других "ХОЗЯЕВ" из санкционного списка, то тут даже не знаешь, кто есть кто и кому оно больше было надо
          svp67
          1. Esoteric Сегодня, 07:49
            Цитата: svp67
            то тут даже не знаешь, кто есть кто и кому оно больше было надо

            А, может быть... belay тут дело в самом простом природном катаклзме, что находится на территории США? Пришло время? wink
            Esoteric
            1. svp67 Сегодня, 07:53
              Цитата: Esoteric
              тут дело в самом простом природном катаклзме, что находится на территории США?

              Тут дело в том, что место встречи было напичкано спецаппаратурой, для того что бы, при необходимости, доказать и Конгрессу и Сенату - отсутствие сговора с русскими. Обычный диктофон уже для них НЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
              svp67
              1. Esoteric Сегодня, 07:55
                Пусть будет по-вашему, это не противоречит логике...хотя, какая в драке логика? request
                Esoteric
                1. svp67 Сегодня, 07:56
                  Цитата: Esoteric
                  хотя, какая в драке логика?

                  Логика проста - доказать ЧЬЯ логика вернее
                  svp67
                  1. To be or not to be Сегодня, 09:43
                    Не барское дело по карманам мелочь тырить ..(. доказывать.) и решать частные вопросы ..в том числе вопрос Украины...это модно решить в частном порядке ...
                    Если временно с них сняли санкции да еще с троих сразу начальников спец служб России и допустили в США -вопрос касается интересов США
                    To be or not to be
  2. Victor_B Сегодня, 05:44
    Какой-то странный визит...
    Простая логика здесь бессильна!
    Остается только конспироложество. А вот с этим будет зело густо!
    Victor_B
    1. Esoteric Сегодня, 07:46
      Цитата: Victor_B
      Остается только конспироложество. А вот с этим будет зело густо!

      Особо не напрягайтесь wink Не вздумайте искать аналогию в абревиатуре ведомств... lol ФСБ - ФБР - ФСБР... belay
      Esoteric
      1. Victor_B Сегодня, 07:50
        Что есть ФСБР?
        У нас на канадщине про такое не известно. laughing
        Victor_B
        1. Esoteric Сегодня, 07:52
          Это когда буквы из абревиатуры разных ведомств перемешать и выбрать на свой вкус любые в произвольном порядке... lol
          Esoteric
          1. Victor_B Сегодня, 07:57
            Дык оне еще и персонал стараются перемешать. Путем подкупа и шантажа!
            Ихних шпионов в наших разведчиков. И наоборот.
            Victor_B
  3. Познающий Сегодня, 05:44
    Судя по всему главы ФСБ, СВР, ГРУ сделали американцам такое предложение от которого ну никак нельзя отказаться... Ведь госдепартамент не стал применять новые санкции к российским производителям вооружений и их контрагентам, да и с вводом санкции против госдолга России решили повременить, сославшись на возможные ощутимые потери самих США.
    Познающий
    1. Victor_B Сегодня, 06:08
      Зачем для этого привлекать руководителей спецслужб?
      Имеются налаженные каналы взаимодействия между спецслужбами РФ и USA.
      Типа руководители лично в укромном месте что-то перетерли и никому не рассказывают? Бред!
      Victor_B
      1. Познающий Сегодня, 06:26
        Цитата: Victor_B
        Зачем для этого привлекать руководителей спецслужб?

        Так ведь о чем ОНИ там беседовали никому доподлинно и неизвестно, одни предположения и вероятности... Протокол встречи где-нибудь "всплывал"? Не-ет... winked
        Познающий
        1. Victor_B Сегодня, 06:33
          Цитата: Познающий
          Так ведь о чем ОНИ там беседовали никому доподлинно и неизвестно
          Воот!
          Они же СЕКРЕТНЫЕ (кстати белее секретных и нет) СПЕЦслужбы!
          Victor_B
      2. svp67 Сегодня, 06:34
        Цитата: Victor_B
        Зачем для этого привлекать руководителей спецслужб?

        Времени мало, для дипломатических маневров.
        svp67
        1. Victor_B Сегодня, 06:38
          Цитата: svp67
          Времени мало, для дипломатических маневров.

          Сомневаюсь...
          Скорее всего где-то под ковром сильно сцепились. Разруливают. Вплоть до обмена важными агентами.
          А в публичное пространство выпускать нельзя.
          Victor_B
          1. svp67 Сегодня, 06:47
            Цитата: Victor_B
            Скорее всего где-то под ковром сильно сцепились. Разруливают. Вплоть до обмена важными агентами.

            Повторюсь, МАРТ 2018 года очень близко и времени, для экивоков все меньше и меньше
            svp67
            1. Victor_B Сегодня, 06:52
              Цитата: svp67
              МАРТ 2018 года очень близко
              Why nоt?
              Вплоть до того, что поймали кого-то на очень-очень горячем!
              Ведь летали они по сути по ПРИГЛАШЕНИЮ амеров!
              Как пишут в объявлениях -торг уместен!
              Victor_B
              1. svp67 Сегодня, 06:56
                Цитата: Victor_B
                Вплоть до того, что поймали кого-то на очень-очень горячем!

                Да видимо и не одного, раз были ТРИ представителя различных спецслужб, два из которых не просто ловят всяких "шпионов", а работают ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ, часто ОЧЕНЬ ЖЕСТКО.
                svp67
  4. Чебуратор Сегодня, 06:16
    Игры, игры
    Запарили
    Чебуратор
  5. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 06:32
    Полагаю, что обсуждается то, чего доверить дипкурьерам ни в коем случае нельзя. Полагаю, также, что вопросы в наименьшей степени связаны с терроризмом.
    ШУРУМ -БУРУМ
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    Ясно, что наши поехали не по своей инициативе. А вот почему вдруг американцы так засуетились, что вынуждены были пойти на приостановку санкций. Конечно о чем говорили и какие вопросы решали мы не узнаем, но можно будет догадываться по последующими за этим визитом событиями.
    rotmistr60
  7. Korsar4 Сегодня, 06:59
    Статья, конечно, любопытная. Но в сухом остатке - "Что-то где-то происходит". Остально - догадки.
    Korsar4
  8. andrewkor Сегодня, 07:05
    Пора нашим этаж в Ленгли отводить!
    andrewkor
    1. Бармал Сегодня, 07:40
      Как у СБУ этаж для амеров? Эт праильно. Но только после того, когда наш Сурков будет в Белом доме сидеть во главе стола с Правительством США.
      Бармал
  9. To be or not to be Сегодня, 10:07
    Цитата: Victor_B
    Какой-то странный визит...
    Простая логика здесь бессильна!
    Остается только конспироложество. А вот с этим будет зело густо!


    http://taynikrus.ru/teoriya-zagovora/direktor-svr
    -sergej-naryshkin-predyavil-vashingtonu-rossijski
    e-kozyri/

    Тут одна из версий, как вы пишите ..." только конспироложество"
    Борьба группировок в самих США .затрагивающая интересы мира за Голубой планете ....
    To be or not to be
  10. Башибузук Сегодня, 10:26
    Известие за гранью логики. Вообще.
    Три руководителя разведки навещают четвертого руководителя, вражеского, так сказать.
    Понятно, что разведка в большей степени это вопрос торговли, кто кого переторгует, в конечном счете. Но делать это настолько демонстративно - прямо зашкаливает.
    Непонятно только, что зашкаливает. То ли ощущение, что наши поехали чуть-чуть "дантистами" поработать, зубы там Марку Помпео напильником выправить или, наоборот, повезли чемоданчик с данью, дескать, дабы не подвергаться санкциям - вот вам суюнчи заранее. (Суюнчи - взятка, на тюркском).
    А в целом, правы те, кто это связывает с выборами. Я считаю ровно так же - главная задача, обеспечить спокойные выборы.
    Это после них можно будет поразвлечься, а сейчас ...ни-ни.
    Эх, жизнь бекова....нас...того, а нам некого.
    Башибузук
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