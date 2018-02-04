Титов передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться из Великобритании

В нем (в списке) более десяти имен, но не сотни,

Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен,

Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, к кому обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним,

Главный вопрос в том, как это будет правоприменяться. Даже сам факт такого отношения к резидентам страны – это уже нехороший сигнал. Это означает, что руководство Англии начинает вести совершенно другую политику, начинает бороться с богатыми людьми, то есть она начинает терять статус убежища для богатых людей,