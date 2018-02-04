Титов передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться из Великобритании
Бизнес-омбудсмен, кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов передал Владимиру Путину список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на родину, передает РИА Новости.
Он отметил, что список сформирован не окончательно.
Титов не стал называть имена фигурантов списка, однако заметил, что их истории очень похожи: все они «успели уехать из страны и не попали в СИЗО под меру пресечения».
Правозащитник подчеркнул, что по многим из дел до сих пор идут судебные разбирательства, поэтому «список будет дополняться».
Для предпринимателей, желающих внести ясность в свои дела, «в шести странах, в том числе в Великобритании, открыты пункты по приему таких обращений», сообщил он.
Он также заявил, что Великобритания может начать терять статус "убежища для богатых", если станет следовать политике, предусматривающей проверку источников средств для покупки активов.
Ранее министр по вопросам безопасности британского МВД Бен Уоллес заявил, что владельцы крупных активов должны будут объяснить, на каких основаниях они их получили, в противном случае на собственность будет наложен арест.
В нем (в списке) более десяти имен, но не сотни,сказал Титов журналистам.
Он отметил, что список сформирован не окончательно.
Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен,добавил политик.
Титов не стал называть имена фигурантов списка, однако заметил, что их истории очень похожи: все они «успели уехать из страны и не попали в СИЗО под меру пресечения».
Правозащитник подчеркнул, что по многим из дел до сих пор идут судебные разбирательства, поэтому «список будет дополняться».
Для предпринимателей, желающих внести ясность в свои дела, «в шести странах, в том числе в Великобритании, открыты пункты по приему таких обращений», сообщил он.
Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, к кому обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним,сказал Титов.
Он также заявил, что Великобритания может начать терять статус "убежища для богатых", если станет следовать политике, предусматривающей проверку источников средств для покупки активов.
Главный вопрос в том, как это будет правоприменяться. Даже сам факт такого отношения к резидентам страны – это уже нехороший сигнал. Это означает, что руководство Англии начинает вести совершенно другую политику, начинает бороться с богатыми людьми, то есть она начинает терять статус убежища для богатых людей,отметил правозащитник.
Ранее министр по вопросам безопасности британского МВД Бен Уоллес заявил, что владельцы крупных активов должны будут объяснить, на каких основаниях они их получили, в противном случае на собственность будет наложен арест.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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