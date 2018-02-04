23:10 04 февраля

Титов передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться из Великобритании

Бизнес-омбудсмен, кандидат в президенты РФ от Партии роста Борис Титов передал Владимиру Путину список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на родину, передает РИА Новости.



В нем (в списке) более десяти имен, но не сотни,
сказал Титов журналистам.


Он отметил, что список сформирован не окончательно.

Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен,
добавил политик.

Титов не стал называть имена фигурантов списка, однако заметил, что их истории очень похожи: все они «успели уехать из страны и не попали в СИЗО под меру пресечения».

Правозащитник подчеркнул, что по многим из дел до сих пор идут судебные разбирательства, поэтому «список будет дополняться».

Для предпринимателей, желающих внести ясность в свои дела, «в шести странах, в том числе в Великобритании, открыты пункты по приему таких обращений», сообщил он.

Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, к кому обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним,
сказал Титов.

Он также заявил, что Великобритания может начать терять статус "убежища для богатых", если станет следовать политике, предусматривающей проверку источников средств для покупки активов.

Главный вопрос в том, как это будет правоприменяться. Даже сам факт такого отношения к резидентам страны – это уже нехороший сигнал. Это означает, что руководство Англии начинает вести совершенно другую политику, начинает бороться с богатыми людьми, то есть она начинает терять статус убежища для богатых людей,
отметил правозащитник.

Ранее министр по вопросам безопасности британского МВД Бен Уоллес заявил, что владельцы крупных активов должны будут объяснить, на каких основаниях они их получили, в противном случае на собственность будет наложен арест.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 150

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  1. Тралл Сегодня, 15:18
    Шарфики жмут? smile
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 15:22
      Не думаю.Для ворюга достаточно шишек в Сибири.Их там много.А шарфики скорее нужны здесь многим в России.У нас свой список(макаревичи,навальнята..)
      Цитата: Тралл
      Шарфики жмут? smile
      210окв
      1. Беркут Сегодня, 15:58
        Уверены, что сами в какой-нибудь список не попадете?
        Беркут
        1. Zoldat_A Сегодня, 16:20
          Цитата: Беркут
          Уверены, что сами в какой-нибудь список не попадете?

          Уверены. Рокфеллер когда-то сказал, что может рассказать о происхождении любого из своих миллионов, кроме первого. Березовский свои миллиарды начинал зарабатывать, спекулируя постельным бельём у метро. Роман Аркадьич ещё жив - про мазут мог бы и сам рассказать. Не людям, так прокурору. Я свой первый миллион рублей - на стройке, подсобником начинал заработывать. И про любой свой рубль я могу рассказать - не стыдно ни перед людьми, ни перед Уголовным кодексом. Потому и не боюсь никаких списков.
          Конечно, в санкционные американские или украинские списки попасть - самолюбие пощекотало бы. Уж больно там кампания хорошая...
          Zoldat_A
          1. Удав КАА Сегодня, 16:33
            Цитата: Zoldat_A
            Уж больно там кампания хорошая...

            Любезный, это вы про 96 клиентов из списка Форбст, что ли? lol
            Удав КАА
            1. bulvas Сегодня, 16:36
              Цитата: 210окв
              Не думаю.Для ворюга достаточно шишек в Сибири


              Лучше пусть деньги у нас остануться и будут работать, чем в британский бюджет попадут и пойдут на борьбу с Россией

              А эти, если кто вернется, пусть инвестируют в нужные проекты, а не те, где спекулятивная прибыль ожидается
              bulvas
              1. Николай Грек Сегодня, 18:32
                Цитата: bulvas
                Цитата: 210окв
                Не думаю.Для ворюга достаточно шишек в Сибири


                Лучше пусть деньги у нас остануться и будут работать, чем в британский бюджет попадут и пойдут на борьбу с Россией

                А эти, если кто вернется, пусть инвестируют в нужные проекты, а не те, где спекулятивная прибыль ожидается

                думаю, там уже нет речи о "..деньги останутся у нас.."!!! wassat wassat wassat самый роскошный расклад - это возврат этих "бизнесменов" с деньгами в Россию!! request request request но очень сомнительно, что бритоссы вернут деньги!!! wassat wassat laughing laughing laughing кстати, Титов приоткрыл завесу "процветания" бритоссии...что, впрочем, не было особым секретом!! what lol lol lol
                "...По словам Титова, "Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран"...."

                http://tass.ru/ekonomika/4928340
                Николай Грек
                1. Shurik70 Сегодня, 18:44
                  В нем (в списке) более десяти имен, но не сотни

                  Всего день, как англичане сообщили, что будут арестовывать счета свыше 50 тыс.фунтов под предлогом борьбы с мафией, и уже список более десятка ... Не представляю, как Путин сумел этого добиться от англичан, но это потрясающая победа.
                  good
                  Shurik70
                2. DMB_95 Сегодня, 20:01
                  руководство Англии начинает вести совершенно другую политику, начинает бороться с богатыми людьми, то есть она начинает терять статус убежища для богатых людей
                  Как же мне их жалко то , страдальцев.. Наконец то нашли тех , кто больше всех нуждается в помощи государства . laughing
                  DMB_95
            2. Zoldat_A Сегодня, 18:54
              Цитата: Удав КАА
              Цитата: Zoldat_A
              Уж больно там кампания хорошая...

              Любезный, это вы про 96 клиентов из списка Форбст, что ли? lol

              Да нет... Всё больше про науку и искусство.
              Zoldat_A
          2. Беркут Сегодня, 16:35
            Вам правда не стыдно за ту гадость, которую Вы пишите? Неужто в голову не приходит, что списки пишут люди, которые туда заносят других людей просто из принадлежности к "другим"? История не учит? Так вот огорчу, и у красных и у белых, и у зеленых и у коричневых, у всех есть шанс попасть в какой-нибудь список.
            Беркут
            1. Ныробский Сегодня, 20:11
              Цитата: Беркут
              Вам правда не стыдно за ту гадость, которую Вы пишите? Неужто в голову не приходит, что списки пишут люди, которые туда заносят других людей просто из принадлежности к "другим"? История не учит? Так вот огорчу, и у красных и у белых, и у зеленых и у коричневых, у всех есть шанс попасть в какой-нибудь список.

              Да что вы так переживаете за этот список и тех, кто в них не попал, попал, попадёт... Эти барбосы беглые сами в дверь скребстись начали, а Титов просто упростил для них процедуру возврата под "инвентарными" номерами. Речь идёт не о физическом возвращении какой нибудь холёной тушки, а о возвращении тушки вместе с капиталом под юрисдикцию России. Сейчас пробный шар т.е. десятка "добровольцев" вернётся, и если их не присадят на нары, то после них в родные пенаты ломанутся сотни толстосумов. Поэтому никто никого тут уголовке подвергать не будет - пусть возвращаются. Вход рупь - выход сотня)))
              Ныробский
              1. СтВахмистр Сегодня, 22:50
                Поэтому никто никого тут уголовке подвергать не будет - пусть возвращаются. Вход рупь - выход сотня)))

                Надо бы ещё оффшоры почистить. Вот бабла то там..... laughing
                СтВахмистр
          3. андрей юрьевич Сегодня, 17:03
            Цитата: Zoldat_A
            Я свой первый миллион рублей - на стройке, подсобником начинал заработывать.

            хорошая у вас была зарплата....
            андрей юрьевич
            1. shvn Сегодня, 17:56
              А он про зарплату ничего не сказал)) Было сказано "зарабатывал"
              shvn
              1. СтВахмистр Сегодня, 22:54
                А он про зарплату ничего не сказал))

                Он наверно ко 2 миллиону подходит. За столько лет, да не заработать? Это если в сумме.
                СтВахмистр
            2. bulvas Сегодня, 18:14
              Цитата: андрей юрьевич
              хорошая у вас была зарплата....


              А что за намеки?
              Это плохо?

              кроме того, может миллион заработан не за месяц, а скажем за два
              - ведь это уже совсем другая зарплата, нет?

              bulvas
              1. nick.guda Сегодня, 18:30
                А что за намеки?
                Это плохо?
                кроме того, может миллион заработан не за месяц, а скажем за два
                - ведь это уже совсем другая зарплата, нет?


                вот вот,и я свой миллион заработал на заводе(за 10 лет примерно 3 ляма),и тоже перед людьми не стыдно ))))) так что все относительно
                nick.guda
                1. СтВахмистр Сегодня, 22:56
                  за 10 лет примерно 3 ляма

                  Я к сожалению , чуток по меньше... sad
                  СтВахмистр
        2. 210окв Сегодня, 16:39
          Уверенность не дает даже "Госстрах" yes Однако для списков под завязывания шарфиков я не гожусь..Не политик,не бизнесмен,который ведет политическую игру против Кремлевских...И даже не вор..Хотя кто же от сумы и от тюрьмы не заикается.А Вы smile верояно списки пишите?
          Цитата: Беркут
          Уверены, что сами в какой-нибудь список не попадете?
          210окв
        3. R-140 Сегодня, 16:43
          УВЕРЕН на все 100
          R-140
      2. Байкал Сегодня, 16:34
        Титов известный мyдaк и иуда. Миллиардер. В 2016м на встрече с бизнесменами в Севастополе рассказывал какой Путин плохой, не дает разворовать страну.
        По концовке встречи хотелось только одного - сжечь его заживо.
        Байкал
        1. bulvas Сегодня, 16:41
          Цитата: Байкал
          Титов известный мyдaк и иуда. Миллиардер. В 2016м на встрече с бизнесменами в Севастополе рассказывал какой Путин плохой, не дает разворовать страну.
          По концовке встречи хотелось только одного - сжечь его заживо.



          Хватит уже воевать
          этот такой, тот не такой

          Сами будете инвестировать?
          или будем слушать стоны тех, кому государство работу не обеспечило?

          Если кто хоть 10 рабочих мест может создать - уже польза для страны и людей
          bulvas
          1. Scoun Сегодня, 17:40
            Цитата: bulvas
            Если кто хоть 10 рабочих мест может создать - уже польза для страны и людей

            В свое время ФБР одобрило и рекомендовало Стива Джобса в советники президента США..... просто на креативных людей всегда есть спрос а их моральные качества надо отслеживая придерживать.

            ФБР опросили соседей, коллег, друзей и членов семьи Джобса. Их имена перечислены в опубликованном документе. Большинство из них описывали его как талантливого, креативного, дальновидного, трудолюбивого и харизматичного человека и заявляли, что он как никто другой пригоден для государственной службы.


            Люди, знающие Стива Джобса, оценивали его личность неоднозначно. Один из знакомых основателя Apple говорил, что ради достижения своих целей он был готов «вывернуть правду и исказить реальность».
            Scoun
          2. ДЕДПИХТО Сегодня, 19:03
            Цитата: bulvas
            Сами будете инвестировать?
            или будем слушать стоны тех, кому государство работу не обеспечило?

            Если кто хоть 10 рабочих мест может создать - уже польза для страны и людей

            Воры создают ,,рабочие места,, исключительно для своих...или для затягивания в свои ряды hi
            ДЕДПИХТО
            1. bulvas Сегодня, 19:54
              Цитата: ДЕДПИХТО
              создают ,,рабочие места,, исключительно для своих...или для затягивания в свои ряды


              вот как...
              и в какие такие ряды?

              грузчиков, водителей, продавцов, строителей и т.д. - берут только своих?
              5, 10, 50 - все только свои
              свои специалисты в разных областях, и программисты и бухгалтера и инженеры и все-все

              гениально, похоже, у вас большой опыт в создании рабочих мест
              bulvas
        2. андрей юрьевич Сегодня, 17:04
          Цитата: Байкал
          По концовке встречи хотелось только одного - сжечь его заживо.

          чего не хватило?
          андрей юрьевич
          1. shvn Сегодня, 17:59
            )) Запала , что бы воспылало
            shvn
    2. Logall Сегодня, 15:23
      Похожие на крик - вернись, я всё прощу!
      Откупаются от судебных дел... В открытую!
      "Привези бабки в страну - попадешь под амнистию! И можешь грабить дальше...И можешь грабить дальше!" -лозунги современной России...
      Logall
      1. Тралл Сегодня, 15:28
        В Беларуси проштрафившиеся бизнесмены могут официально купить себе свободу при возмещении всего сокрытого, неуплаченного и издержек гос.органов. Был соответствующий Указ Батьки.
        Тралл
        1. Logall Сегодня, 15:31
          Если скажут убытки возвращать, тогда никого мы в стране не увидем! Они же ещё и должны останутся...
          Logall
          1. bulvas Сегодня, 16:44
            Цитата: Logall
            Похожие на крик - вернись, я всё прощу!
            Откупаются от судебных дел... В открытую!
            "Привези бабки в страну - попадешь под амнистию! И можешь грабить дальше...И можешь грабить дальше!" -лозунги современной России...


            Хватит истерить
            От истерик популистов пользы для страны = 0

            А если сможем хоть немного исправить ситуацию с финансированием, с которым проблема из-за санкций, будет реальная польза
            Пусть делом искупают, а не тратят наворованное в чужой стране

            bulvas
            1. Svarog51 Сегодня, 20:57
              Об одном и том же говорите, только разными словами. Пусть вернут в казну, что спёрли до копейки и тут окажется, что надо вернуть всё. Ага. good
              Svarog51
        2. Черный_Ватник Сегодня, 15:32
          А в Китае проштрафившихся отстреливают, что тоже рабочий вариант.
          Черный_Ватник
          1. Симаргл Сегодня, 16:11
            Цитата: Черный_Ватник
            А в Китае проштрафившихся отстреливают
            Не совсем так: отстреливают там тех, кто пошёл поперёк власти и зарвавшихся.
            Ворующих, делающих дело и сидящих тихо там не особо трогают.
            Симаргл
            1. Черный_Ватник Сегодня, 16:23
              Думаю, у нас 10 олигархов капни, из 7-8 такое польется, что на три вышака в Китае бы хватило.
              Черный_Ватник
              1. андрей юрьевич Сегодня, 17:05
                Цитата: Черный_Ватник
                на три вышака в Китае бы хватило

                в Китае за много меньшее,счёт за патрон семье высылают...
                андрей юрьевич
            2. Николай Грек Сегодня, 18:47
              Цитата: Симаргл
              Цитата: Черный_Ватник
              А в Китае проштрафившихся отстреливают
              Не совсем так: отстреливают там тех, кто пошёл поперёк власти и зарвавшихся.
              Ворующих, делающих дело и сидящих тихо там не особо трогают.

              поговаривают, что там отстреливают не виновника, а того, кого смогли уговорить подставиться ради денюжек для семьи расстреливаемого!!! wink yes laughing laughing laughing
              Николай Грек
              1. Симаргл Сегодня, 20:26
                Думаю, и такое может случаться.
                Симаргл
                1. Николай Грек Сегодня, 22:57
                  Цитата: Симаргл
                  Думаю, и такое может случаться.

                  тогда некоторым не стоит такое приводить в пример!!! request laughing
                  Николай Грек
          2. Николай Грек Сегодня, 18:49
            Цитата: Черный_Ватник
            А в Китае проштрафившихся отстреливают, что тоже рабочий вариант.

            а в КНДР расстреляли любовницу Кима...правда, она недавно воскресла и оказалась в составе делегации КНДР!!! wink yes laughing laughing laughing
            Николай Грек
            1. Черный_Ватник Сегодня, 20:14
              У Кима очень симпатичная жена. В топку всяких любовниц, тем более, если они воскресают... ух ведьмы!!!
              Черный_Ватник
            2. Симаргл Сегодня, 20:25
              Цитата: Николай Грек
              а в КНДР расстреляли любовницу Кима
              В каждой стране свои традиции. В КНДР - расстреливать любовницу Кима из зенитки. Раз в полгода.
              Симаргл
        3. Svarog Сегодня, 15:43
          Цитата: Тралл
          В Беларуси проштрафившиеся бизнесмены могут официально купить себе свободу при возмещении всего сокрытого, неуплаченного и издержек гос.органов. Был соответствующий Указ Батьки.

          Вот это правильно. Но этого у нас не будет. У нас "вернись я все прощу"
          Svarog
          1. Лексус Сегодня, 19:54
            Это означает, что руководство Англии начинает вести совершенно другую политику, начинает бороться с богатыми людьми, то есть она начинает терять статус убежища для богатых людей,

            Тут, по-моему, ясно написано всё, что олигархов тревожит. "Убежище" = неприкосновенность. Для себя и наворованного. "Запахло жареным" - вот и зондируют обстановку, где больше сохранят и, по возможности, ещё "приобретут". Нет и речи о налогах и социальной ответственности. Ждут уступок. Ничего удивительного, учитывая ранее озвученное: "никакого пересмотра приватизации не будет" (помните, кто сказал).
            Лексус
            1. hydrox Сегодня, 20:29
              Цитата: Лексус
              "никакого пересмотра приватизации не будет" (помните, кто сказал).

              Все помнят, но не все верят:: пока ещё непонятно, сможет ли Путин эту свою каденцию до конца досидеть без смуты и с прежней либерастической политикой страны и гос-ва, с Титовым, Кудриным, Дворковичем, Медведевым и Набиулиной, у которых на лбу зелёнкой крест нарисован...
              hydrox
              1. Лексус Сегодня, 20:41
                Сейчас что-нибудь ещё наставники придумают. Например, почему бы ещё Алена Делона не пригласить на пмж, который тоже не в восторге от налогов во Франции. Будут пару месяцев его по телеку показывать, с комментариями, какая у нас замечательная страна.
                Лексус
      2. Svarog Сегодня, 15:35
        Нужно что бы огласили этот список.. Народ должен знать своих героев..
        Svarog
        1. Гардамир Сегодня, 15:49
          Народ должен
          Может народ и должен, только они народу после 1991 ничего не должны.
          Гардамир
          1. Svarog Сегодня, 16:08
            Цитата: Гардамир
            Народ должен
            Может народ и должен, только они народу после 1991 ничего не должны.

            Власть имущие всегда будут должны народу ибо без народа он никто. А народ еще спросит с них.
            Svarog
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:19
            Цитата: Гардамир
            Может народ и должен, только они народу после

            народ должен всегда, это априори
            Angel_and_Demon
          3. hydrox Сегодня, 20:32
            Это Вы очень смелое заявление сделали:: приватизацию народ будет ещё век помнить, до тех пор, пока не придёт НЕОнационализация ... wink
            hydrox
        2. Балу Сегодня, 16:16
          Цитата: Svarog
          Нужно что бы огласили этот список.. Народ должен знать своих героев..

          Согласен. Посмотрел я на этого Титова сегодня по России 24. Друзья, это Медведев 2. Не надо нам таких ни в качестве премьера , ни в качестве Президента. Пусть занимается тем, на что его поставили.
          Кто хочет вернуть капиталы в Россию, пусть возвращаются и работают. У нас привратное представление о бизнесменах. Не все ворюги, а потом, чтобы бизнес начать и развивать в России, где главный интсрумент оптимизации-"Волшебный пендель", нужно и знание , и опыт, и связи, и упорство, и воля, и способность работать мозгами 24 часа и кое-что такое, что увы, за гранью закона.
          Балу
          1. Николай Грек Сегодня, 18:54
            Цитата: Балу
            а потом, чтобы бизнес начать и развивать в России, где главный интсрумент оптимизации-"Волшебный пендель"

            За 2017 год Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка с 40 на 35 место Doing Business.

            https://www.gazeta.ru/business/2017/10/31/1096502
            0.shtml

            и это при том, что там 190 мест в списке!!! wink sad request laughing laughing
            Николай Грек
            1. Балу Сегодня, 18:55
              Цитата: Николай Грек
              За 2017 год Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка с 40 на 35 место Doing Business
              fellow
              Не вижу повода не выпить по 5 капель антигрустина за это drinks lol
              Балу
              1. Николай Грек Сегодня, 19:08
                lol drinks drinks drinks я об том, что делать у нас бизнес - вовсе не то геройство, как его малюют!!! request laughing конечно, проблемы есть, но не стоит слушать всяких крикливых "бизнесменов"!!! wassat lol lol
                Николай Грек
              2. Svarog51 Сегодня, 21:02
                Медведям пить нельзя, тем более во время спячки. wink drinks
                Svarog51
                1. Балу Сегодня, 21:14
                  Цитата: Svarog51
                  Медведям пить нельзя, тем более во время спячки. wink drinks

                  Если очччень хочется или в натуре надо-можно. lol
                  Балу
                  1. Svarog51 Сегодня, 21:31
                    Я против ничего не имею, маленькое дополнение - в водку обязательно добавить мёду. Ну хоть пару капель. wink good drinks
                    Svarog51
                    1. Балу Сегодня, 21:35
                      Цитата: Svarog51
                      Я против ничего не имею, маленькое дополнение - в водку обязательно добавить мёду. Ну хоть пару капель. wink good drinks

                      Праильно, поддерживаю. Мед водкой испортить невозможно.
                      А чего hydrox, такой сегодня агрессивный? У него велосипед есть?
                      hydrox накинь 5 капель антигрустина и иди спать, завтра на работу.
                      Балу
                2. Николай Грек Сегодня, 22:58
                  Цитата: Svarog51
                  Медведям пить нельзя, тем более во время спячки. wink drinks

                  слеганца!!! wink drinks drinks drinks laughing
                  Николай Грек
                3. midivan Сегодня, 23:02
                  Цитата: Svarog51
                  Медведям пить нельзя, тем более во время спячки. wink drinks

                  Дык это, Шатун видимо laughing hi Приветствую Сергей!
                  midivan
              3. midivan Сегодня, 23:09
                Цитата: Балу
                Не вижу повода не выпить по 5 капель антигрустина за это

                Поводов грустить (на мой взгляд) все больше, может конечно я и перегибаю, но все же, Гордость уступает место деньгам, да грамотный ход, если смогут направить побегушников в нужное русло не спорю, а все равно грустно, это наблюдать. Остается махнуть рукой, а и ...........
                midivan
          2. hydrox Сегодня, 20:33
            Цитата: Балу
            Пусть занимается тем, на что его поставили.

            Поставили, повесили, положили, подкосили ...
            Очень Вы добры к либерде ...
            hydrox
      3. g1v2 Сегодня, 16:08
        Уехавшие грабить никого уже не смогут. Грабить будут их. В Лондон они уезжали с малой частью своего имущества. Того , что приносило им деньги , они как правило лишались. Тк заводы, фабрики и компании физически находятся в РФ и их в Лондон не увезешь. request
        Тч вопрос в другом. Достаточно ли денег на счетах у лондонских сидельцев , которые они готовы вложить в производство в РФ, чтобы овчинка стоила выделки. request Если сумма измеряется в миллиардах - тогда есть смысл позволить им вернуться. ЕСЛИ НЕТ - ПУСТЬ БРИТЫ ВСЕ КОНФИСКОВЫВАЮТ. И неплохо было бы озвучить конкретику- кто именно хочет вернуться.
        g1v2
        1. Николай Грек Сегодня, 18:59
          Цитата: g1v2
          Уехавшие грабить никого уже не смогут. Грабить будут их. В Лондон они уезжали с малой частью своего имущества. Того , что приносило им деньги , они как правило лишались. Тк заводы, фабрики и компании физически находятся в РФ и их в Лондон не увезешь. request
          Тч вопрос в другом. Достаточно ли денег на счетах у лондонских сидельцев , которые они готовы вложить в производство в РФ, чтобы овчинка стоила выделки. request Если сумма измеряется в миллиардах - тогда есть смысл позволить им вернуться. ЕСЛИ НЕТ - ПУСТЬ БРИТЫ ВСЕ КОНФИСКОВЫВАЮТ. И неплохо было бы озвучить конкретику- кто именно хочет вернуться.

          ваще, там тема веселая намечается, если бритоссы воплотят свои угрозы в жизнь...а обещают они крошить всех кто "...требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств. При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц"...." good good суммы никчемные, так что раскатать можно многих!!! yes wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
    3. volodya Сегодня, 15:26
      Наконец-то!
      volodya
      1. 210окв Сегодня, 15:29
        А что наконец то?Чего в ЭТОМ радостного?Что "гарант"добрый или что ворюг больше станет?
        Цитата: volodya
        Наконец-то!
        210окв
        1. Logall Сегодня, 16:03
          Может кто-то и родственников Вернётся?
          Цитата: volodya
          Наконец-то!
          Logall
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:20
            Цитата: Logall
            Может кто-то и родственников Вернётся?

            это вариант laughing
            Angel_and_Demon
          2. 210окв Сегодня, 16:43
            Александр,добрый день.Чудны дела кремлевские..Неужели настолько плохо у них что не окрикнут.."Как челобитную подаешь!?"
            Цитата: Logall
            Может кто-то и родственников Вернётся?
            Цитата: volodya
            Наконец-то!
            210окв
        2. Лелёк Сегодня, 16:35
          Цитата: 210окв
          Чего в ЭТОМ радостного?Что "гарант"добрый или что ворюг больше станет?

          hi
          Просто права поговорка: "За всё надо платить". Нувориши слиняли за бугор с одной целью, что правосудие их и ими наворованное там не достанет. А тут вдруг "англичанка" с "американкой" им устраивают "подлянку". Зная западное т.н. "правосудие" беглые толстосумы смекнули, что лишатся не только "нажитого непосильным трудом", но и свободы. Жареный бройлер их клюнул, а их "адвокат" Титов озвучил в беседе с президентом. Решение, ясен пень, будем принимать не мы на ВО, но хотелось бы чтобы эти скаунды публично покаялись, вернули наворованное и компенсировали убытки материальные и моральные.
          Лелёк
      2. андрей юрьевич Сегодня, 17:06
        Цитата: volodya
        Наконец-то!

        наконец....все попали на конец....
        андрей юрьевич
        1. hydrox Сегодня, 20:41
          Цитата: андрей юрьевич
          наконец....все попали на конец....

          Да бросьте!
          Сейчас весь МинФин с ЦБ сутками не спит, прикидывая, как бы олиговоры не потеряли пару-другую сотен из своих немеряных триллиардов при обратном переводе денег в российскую юрисдикцию (это если наглосаксы разрешат - сие пока непонятно), а ещё было бы лучше, еслип Путин разрешил на ворованное проценты начислить laughing ...
          hydrox
    4. Govorun Сегодня, 15:27
      Просто не хотят кончить как их соратник Березовский....)))
      Govorun
    5. КВУ-НСвД Сегодня, 15:31
      Неее....В Лондоне просто стало горячо . Демократичные англосаксы решили свободно контролировать выведеные из России сотни лярдов и посадить их "выводильщиков" , чтоб под ногами не путались , да и за ненадобностью уже в общем-то , вот и потянулись на поклон к батюшке барину с нижайшими челобитными , поскольку
      Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, к кому обращаться
      . А ведь президент предупреждал...
      КВУ-НСвД
    6. сибиралт Сегодня, 15:39
      Эти "списочные" выторговывают себе гарантии не быть посаженными в России. Вот за них и печется обсермуд Титиов.
      сибиралт
      1. hydrox Сегодня, 20:44
        Цитата: сибиралт
        Эти "списочные" выторговывают себе гарантии не быть посаженными в России. Вот за них и печется обсермуд Титиов.

        А может, у него договор с каждым под определённый процент?
        Вы такого не допускаете:: вообще-то это либер-воры ...
        hydrox
    7. БЛОНДИН Сегодня, 15:42
      Цитата: Тралл
      Шарфики жмут? smile


      А Минздрав предупреждал...
      БЛОНДИН
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:07
        Цитата: БЛОНДИН
        А Минздрав предупреждал...

        ну ,это скорее к "ипотечникам" относится...не более.
        андрей юрьевич
    8. влад66 Сегодня, 15:57
      Цитата: Тралл
      Шарфики жмут? smile

      Да не шарфики им жмут,просто задницу подпекать стало
      министр по вопросам безопасности британского МВД Бен Уоллес заявил, что владельцы крупных активов должны будут объяснить, на каких основаниях они их получили, в противном случае на собственность будет наложен арест.

      Миндздрав еще в 2014 году предупреждали,не поняли,пускай пыль глотают теперь,активы все равно уже не вернутся.Не им,ни в Россию,откуда они были выведены.
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:22
        Цитата: влад66
        пускай пыль глотают теперь,

        лучше лес валят - для экономики полезнее
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 16:33
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: влад66
          пускай пыль глотают теперь,

          лучше лес валят - для экономики полезнее

          Они не знают с какой стороны к пиле подойти. hi
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:35
            Цитата: влад66
            Они не знают с какой стороны к пиле подойти.

            тогда пилочкой для ногтей
            Angel_and_Demon
            1. влад66 Сегодня, 16:37
              Цитата: Angel_and_Demon
              тогда пилочкой для ногтей

              Вот это самое то good drinks
              влад66
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:48
                Цитата: влад66
                Вот это самое то

                завсегда drinks drinks
                Angel_and_Demon
          2. Балу Сегодня, 17:06
            Цитата: влад66
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: влад66
            пускай пыль глотают теперь,

            лучше лес валят - для экономики полезнее

            Они не знают с какой стороны к пиле подойти. hi

            Всему можно научиться. Инструктаж по технике безопасности и вперед к новым трудовым успехам.
            Балу
          3. hydrox Сегодня, 20:47
            Цитата: влад66
            Они не знают с какой стороны к пиле подойти

            Это наука нехитрая.
            А вот КАК надо работать, чтобы без ужина не остаться - вот это уже настоящая наука, этому научиться - много времени потратить надо ...
            hydrox
    9. ДЕДПИХТО Сегодня, 16:59
      Титов,я щаз заплачу от жалости к этим бедолагам.)) Небось собрались сейчас эти ,,возвращенцы,, на вилле,накидались элитного пойла и страдают под гитару:
      Я в весеннем лесу пил березовый сок,
      С ненаглядной певуньей в стогу ночевал,
      Что любил – потерял, что имел – не сберег,
      Был я смел и удачлив, а счастья не знал.

      И носило меня, как осенний листок.
      Я менял города, я менял имена.
      Надышался я пылью заморских дорог,
      Где не пахли цветы, не блестела луна.

      И окурки я за борт швырял в океан,
      Проклинал красоту островов и морей
      И бразильских болот малярийный туман,
      И вино кабаков, и тоску лагерей.

      Зачеркнуть бы всю жизнь да с начала начать,
      Полететь к ненаглядной певунье своей.
      Да вот только узнает ли родина-мать
      Одного из пропащих своих сыновей?
      Да вот только узнает ли Родина-мать???.........Лучше бы с ВВП подумал,как вернуть в страну уехавшие умы, чем устраивать в России воровскую малину по типу мелкобритании.Хотя о чем это я??? fool ..,,скажи мне,кто твой друг и я скажу-кто ты,,
      ДЕДПИХТО
      1. hydrox Сегодня, 20:49
        Цитата: ДЕДПИХТО
        скажи мне,кто твой друг и я скажу-кто ты,,

        Экие Вы высоко идущие параллели протягиваете ... laughing
        hydrox
    10. Geisenberg Сегодня, 17:22
      Цитата: Тралл
      Шарфики жмут? smile


      Скорее зашевелились в шкафах.
      Geisenberg
    11. Кент0001 Сегодня, 20:04
      Начинаюь жать, так...пока по тихонечку, но настойчиво.
      Кент0001
  2. 210окв Сегодня, 15:18
    Я не думаю что кто то из этих одумался.Страшно стало за..задницы..Да и зачем они тут нужны?Воровать опять?Другого они не умеют.
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 15:31
      Нельзя их продать, пусть урок будет нынешним.
      Тралл
    2. Svarog Сегодня, 15:37
      Цитата: 210окв
      Я не думаю что кто то из этих одумался.Страшно стало за..задницы..Да и зачем они тут нужны?Воровать опять?Другого они не умеют.

      Естественно не одумаются, отсидятся и опять со всем непосильно нажитым съедут. Без комплексных мер - это все маскарад. Как и всё что делает наше правительство.
      Svarog
      1. Муссаси Сегодня, 16:06
        Да Титов инвесторов ищет среди денежных мешков ну и просто очки пытается на брать в предвыборной гонке. А на счёт этих беглецов : "то вор должен сидеть в тюрьме ", - именно так должен был сказать гарант. hi
        Муссаси
      2. Николай Грек Сегодня, 19:03
        Цитата: Svarog
        и опять со всем непосильно нажитым съедут

        куда съедут??? what what тут бывших уехавших хотят нахлабучить, а вы "мечтаете" о каких-то будущих!!! fool fool laughing laughing laughing
        Николай Грек
  3. Мар.Тира Сегодня, 15:19
    Правильно бриты делают!А то устроили притон для Российского ворья.
    Мар.Тира
    1. 210окв Сегодня, 15:34
      Насчёт "правильно"..Бритты это говорили несколько лет назад ещё.И никто из "потенциально потерпевших"....не пострадал.
      Цитата: Мар.Тира
      Правильно бриты делают!А то устроили притон для Российского ворья.
      210окв
      1. Мар.Тира Сегодня, 16:28
        Понятно,что политика превалирует.Чем больше ворьё нанесёт ущерба экономике России тем лучше для англичан.Но всё таки для поднятия своего имиджа,как беспристрастного демократического государства,они будут это делать
        Мар.Тира
    2. Балу Сегодня, 19:44
      Цитата: Мар.Тира
      Правильно бриты делают!А то устроили притон для Российского ворья.

      Так они их для того и заманили, чтоб в час Ч все отобрать. И этот час настал. Кризис однако надвигается, вот жулье и засуетилось, особенно когда амерзы заморозили лямоны правительства Казахстана, правда это другая история, но тоже политика давления.
      Балу
  4. Пытливый Сегодня, 15:22
    Титов летал в Лондон и встречался с Чичваркиным, эксдиректором банка «Траст» и другими ворами иудами... Если этих ... амнистируют то это будет большая пощечина всем россиянам. Чичваркин замазался в политигрульках не меньше Ходора

    «Бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявивший о своих планах участвовать в выборах президента России, 3 февраля встретился в Лондоне с основателем «Евросети» Евгением Чичваркиным и другими бизнесменами, уехавшими из России. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на одного из участников встречи.

    Она продлилась почти четыре часа. В ней приняли участие сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, брат ресторатора Михаила Зельмана.»
    Пытливый
    1. 210окв Сегодня, 15:24
      Чичваркин гадость первостатейная.Ни в коем случае не амнистировать!
      Цитата: Пытливый
      Титов летал в Лондон и встречался с Чичваркиным, эксдиректором банка «Траст» и другими ворами иудами... Если этих ... амнистируют то это будет большая пощечина всем россиянам. Чичваркин замазался в политигрульках не меньше Ходора
      210окв
      1. Николай Грек Сегодня, 19:04
        Цитата: 210окв
        Чичваркин гадость первостатейная.Ни в коем случае не амнистировать!

        а у него ваще че-нить осталось??? recourse recourse он вроде там по мелочи магазинчиками какими-то занимается!!! wassat wassat laughing laughing
        Николай Грек
        1. Балу Сегодня, 19:47
          Цитата: Николай Грек
          Цитата: 210окв
          Чичваркин гадость первостатейная.Ни в коем случае не амнистировать!

          а у него ваще че-нить осталось??? recourse recourse он вроде там по мелочи магазинчиками какими-то занимается!!! wassat wassat laughing laughing

          Чечваркин вышел через черный вход в тот момент, когда группа захвата вошла через главный. И прямиком аэропорт-Лондон. Евросеть перекупила мадам Дом-2, потом перепродала.
          А чечваркин на мели. Пробовал лекции читать, как вести бизнес, потом магазинчик вин открыл, видимо чтоб соединить полезное с приятным. Не думаю, чтоб шарфик уже примерил, так что ...
          Балу
          1. Николай Грек Сегодня, 19:57
            Цитата: Балу
            А чечваркин на мели.

            я о том же....сдался нам тут этот нищеброд!!! lol lol lol да ещё и если учесть, что этого дЭбилоида тянет помайданить!!! wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
  5. Теренин Сегодня, 15:23
    Боевики, лесные братья и проч.нечисть сдавались с оружием, а этих принимать только с наворованным капиталом yes
    Теренин
    1. 210окв Сегодня, 15:32
      И кто этот капитал примет?Государство?Сомневаюсь.
      Цитата: Теренин
      Боевики, лесные братья и проч.нечисть сдавались с оружием, а этих принимать только с наворованным капиталом yes
      210окв
    2. Esoteric Сегодня, 15:42
      Не слушай тех, кто много обещают,
      Они обычно ничего не выполняют.
      Гони друзей, что предали однажды,
      Кто предал раз, предаст тебя и дважды.
      И не ищи любви, где нет ответа,
      В любви есть двое, нет других сюжетов.

      © Омар Хайям
      Нужны нам старые "нувориши"? От них в молодости добра не было, думаете - к старости поумнели? no
      Esoteric
      1. Теренин Сегодня, 15:59
        А чего долго думать?
        а)- минфину оприходовать финансовые средства в бюджет,
        б) - перебежчики желающие жить в России, не менее года работать на теле-радио эфире с темой - "какая сволочь этот запад!" yes
        Теренин
        1. loginovich Сегодня, 17:07
          а)- минфину оприходовать финансовые средства в бюджет


          Разрешите спросить в чей бюджет? .Что то мне подсказывает ,что денежки будут растащены по карманам.
          loginovich
          1. Теренин Сегодня, 18:11
            А хотя бы целевым использованием на строительство (содержание) детских перинатальных центров в России, что бы прекратить этот позор СМС-помощи на операции детям.
            Теренин
    3. Rusland Сегодня, 16:18
      Раз списки, то надо понимать, что возврат на условиях кремля. Вопрос, какие условия и на сколько власть и возвращенцы последовательно будут выполнять эти договоренности.
      Rusland
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:25
    Они там бабло по оффшорам раскидали, имущество фиктивно на друзей -родственников переписали, и сюда приедут как покойный березовский, денег просить! Тот, кто думает, что эти "бизнесмены "честно хотят вернуть бабло в Россию простачек, как минимум! Им нужно против себя дела закрыть, а то факт, что в России ты под следствием сильно вредит бизнесу!
    Геркулесыч
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 15:35
    Чёт не верится.Или растратились в бутиках?На оклад хотят? Однако! wassat
    ВЕРЕСК
  8. Секунд-майор Сегодня, 15:36
    И деньги ворюги не вернут и налоговые привилегии им еще выпишут.
    Секунд-майор
  9. groks Сегодня, 15:44
    Бред какой-то. Они значит тут наворовали, по многим дела не закрыты(или по всем?). Теперь они вскладчину занесли англичанам, чтоб те начали активнее бороться. Те и начали - дело хорошее.
    И теперь значит они хотят обратно. И ведь добрый гарант скажет, чтоб приезжали. Это же эти, как их - инвесторы. А наркобароны ещё не подавали заявок?
    groks
  10. vladimirvn Сегодня, 15:47

    Неее.. Не надо нам таких
    vladimirvn
  11. НЕКСУС Сегодня, 15:47
    Правозащитник подчеркнул, что по многим из дел до сих пор идут судебные разбирательства, поэтому «список будет дополняться».

    Заерзало ворье сбежавшее. Принять то конечно надо,да только в апартаменты со шконкой и баландой три раза в день.
    НЕКСУС
    1. Дормидонт Сегодня, 16:51
      Ну уж сразу шконка? Там через одного надо к стенке ставить
      Дормидонт
  12. askort154 Сегодня, 15:49
    Последний абзац в статье - причина появления титовского списка воров-возвратников. Сейчас Англия работает по выходу из ЕС в финансовой сфере. Они вынуждены отделять " мух от котлет". Вот мухи и зашевелились.
    askort154
  13. Гардамир Сегодня, 15:52
    А чему все радуются? Британцы заманили лохов, счас их ошкуривают. Другие лохи ломанулись на Мальту.
    Гардамир
    1. Макаров Сегодня, 16:08
      Лохов? )))))))))))))))))) Нет ну если Ваше состояние оценивается в лярд и не рублей, и Вы не на крючке у Западных сецслужб и не перешли никому дорогу в свой стране, то тогда конечно...лохов))))))
      Макаров
  14. Сержант71 Сегодня, 16:04
    Капиталы пусть возвращают и можно амнистировать. И плюсом серьёзный взнос, скажем, на благотворительность. Это лучше, чем ничего.
    Сержант71
    1. Грац Сегодня, 17:12
      как вернут так и обратно уведут как только возможность появится, это паразиты по большому счету
      товарищ Сталин сразу бы их к стенке определил и правильно бы сделал
      Грац
  15. masyanya Сегодня, 16:11
    .........не пущать! Предавший однажды – предаст не единожды...
    masyanya
  16. samarin1969 Сегодня, 16:12
    Какие избирательные "правозащитники"! Защитникам Донбасса - суды, а экономическим "комбинаторам" - красная дорожка!...Более 30 лет вбивают в головы миф о добрых "дядях" из Лондона, которые построят предприятия, заведут "современные технологии" и создадут рабочие места. Наивности наших "избирателей" нет конца.
    samarin1969
  17. Симаргл Сегодня, 16:17
    Даже если они не станут воровать дальше (кто в это верит?) - что толку, если деньги останутся там?
    Сначала деньги - потом можно посмотреть на поведение.
    Симаргл
  18. APASUS Сегодня, 16:19
    Вот это новость,если конечно это не утка ? Слишком все запутано в этом Лондоне ,бежать в Великобританию и не быть замешанным со спецслужбами ,так это бред .Березовский тоже писал покоянные письма и собирался вернуться,но это пол беды.Вернуть деньги из Лондона практически невозможно.Помниться суд Филиппин пытался вернуть награбленное диктатором Маркосом ,вернули частями за 20 лет
    APASUS
  19. Rostislav Сегодня, 16:27
    Грабь награбленное.
    Весь вопрос в том, кого именно попросят рассказать об источниках, а кто войдет в свиту "жены Цезаря", которая "вне подозрений".
    Rostislav
  20. zyzx Сегодня, 16:32
    Понять,простить и как и обещал Путин,выпустить бонды под 6% прибыли на их бабосики.
    zyzx
  21. Удав КАА Сегодня, 16:37
    Цитата: Тралл
    В Беларуси проштрафившиеся бизнесмены могут официально купить себе свободу

    Похожее уже кажется было: "Заплати налоги -- и спи спокойно!"
    Правда, до этого было более справедливое: "На свободу с чистой совестью!" , и нулевым банковским счетом ...Так то Бацка, сельский учитель в молодости.... laughing
    Удав КАА
  22. лис Сегодня, 16:38
    неотвратим закон только для нищеты,остальные откупятся...здОрово,чо...
    лис
  23. Дормидонт Сегодня, 16:47
    Впору вводить для них фильтрационные лагеря
    Дормидонт
  24. Грац Сегодня, 17:11
    а зачем они здесь нужны?
    свалили туда пусть там и обитают, а здесь всё их имущество национализировать
    стране они полезными не будут, эти люди блюдут только свои интересы и на родину им плевать
    Грац
  25. Ураган70 Сегодня, 17:19
    Цитата: Байкал
    Титов известный мyдaк и иуда. Миллиардер. В 2016м на встрече с бизнесменами в Севастополе рассказывал какой Путин плохой, не дает разворовать страну.
    По концовке встречи хотелось только одного - сжечь его заживо.

    У нас есть нормальные правозащитники? Сомневаюсь! Даже само понятие- "Правозащитная деятельность" изгажено Алексеевой, Боннэр, Новодворской и прочими отродьями рода человеческого. Правозащитники- это пиявки на теле общества, если работал бы и соблюдался Закон по всей вертикали, какие права нужно было бы защищать?
    Ураган70
  26. johnik Сегодня, 17:41
    Партия сбольшой буквы , а роста с маленькой... Пусть ещё списки деток подаст!
    johnik
  27. andrej-shironov Сегодня, 17:56
    А нафига они эти бизнесмены здесь нужны? Деньги что ли закончились?
    andrej-shironov
  28. частное лицо Сегодня, 18:03
    Ага бабло закончилось ,тамошний бизнес давно поделен и закрыт для наших хапуг, вот и захотелось им на Родину.
    частное лицо
  29. bogart047 Сегодня, 18:18
    как вернутся - деньги отобрать, самих расстрелять, семью посадить.
    bogart047
  30. faterdom Сегодня, 18:27
    Это не идейные белогвардейцы-эмигранты. Это уголовники по линии экономической преступности, а зачастую за ними еще и преступления против жизни, свободы и здоровья граждан. Улизнувшие, благодаря нерасторопности, а то и коррупционности следствия.
    И утащившие туда все что смогли. Включая свое "светлое будущее" и своих детей-внуков тоже.
    Только вот каких преференций они себе хотят? Они решили, что могут условия ставить? Только на общих основаниях - возобновление следствия, ответы на вопросы, возврат украденного, штрафные санкции и установленная судом мера наказания!
    А потом - на свободу с чистой совестью!
    Это принципиальные вещи, и нельзя делать никаких исключений для всех этих Пугачевых-Чичваркиных и т.п.
    Ну или пусть знакомятся с "британским правосудием", прецедентным - первого через суд протащат как липку, остальные просто паровозом пойдут - по аналогии.
    А деньги... Что деньги, они у нас украдены уже давно, да и не планируют эти ребята вернуть эти деньги нам, поэтому интереса для себя лично, да и для страны не вижу. Как любят говорить Кудрин и Силуанов: "Лишние деньги раскручивают инфляцию" - то есть могут подорожать дачи на Рублевке, бриллианты, и прочие вещи первой необходимости, что просто недопустимо.
    faterdom
  31. vladimirvn Сегодня, 18:56
    А планка, планка то, как стоит низко? Вы заметили? Обычных российских чиновников,нищебродов, уже вылавливают? laughing

    ..Власти Великобритании намерены выяснить происхождение средств иностранных олигархов, владеющих недвижимостью или иными активами в Соединенном Королевстве. Проверка коснется бизнесменов из России, Китая и с Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Times.
    По его словам, правительство потребует от лиц, имеющих активы на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) рассказать, как они получили свое богатство. Если олигархи не смогут этого сделать, средства будут заморожены (закон, позволяющий сделать это, вступил в силу 31 января, он позволяет направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества). Как отметил Уоллес, уже намечены десятки целей, подозреваемых в причастности к коррупции или организованной преступности...
    vladimirvn
    1. Голован Джек Сегодня, 18:59
      Цитата: vladimirvn
      А планка, планка то, как стоит низко? Вы заметили? Нищебродов уже вылавливают?

      Точно.
      Почти по Стругацким: пусть никто не уйдет обиженным.
      Одного не понимаю: англы, вроде, не совсем кpетины... они что, не просчитали, что от них сейчас все ломанутся, как черт от ладана?
      Голован Джек
  32. hydrox Сегодня, 20:10
    Ранее министр по вопросам безопасности британского МВД Бен Уоллес заявил, что владельцы крупных активов должны будут объяснить, на каких основаниях они их получили, в противном случае на собственность будет наложен арест.

    Очень бы мне хотелось бы посмотреть, как Уоллес будет накладывать арест на Лукойл, или Норильск-Никель, или Северсталь - завораживающее действие должно быть, если это будет делаться на фоне разговоров о национализации ... good
    hydrox
  33. Incvizitor Сегодня, 20:11
    Я конечно мелкобритов презираю, но это ворьё вообще ненавижу и если у них отожмут наворованное в пользу мелкой буду рад.
    Incvizitor
  34. pazuhinm Сегодня, 20:11
    Он также заявил, что Великобритания может начать терять статус "убежища для богатых", если станет следовать политике, предусматривающей проверку источников средств для покупки активов.

    Какая досада! Да?
    pazuhinm
  35. Сергей Аверченков Сегодня, 20:21
    Они уже один раз предали и сбежали... предадут и во второй раз.
    Сергей Аверченков
  36. dvvv Сегодня, 20:26
    Ну тут их встретют , обогреют, обласкают... а надо обобрать!
    dvvv
  37. тракторист73 Сегодня, 21:23
    Не бизнесмены возвращаются, а ворье и жулики!
    тракторист73
    1. evp Сегодня, 22:10
      Главное пусть с деньгами вернуться, а там "будем посмотреть"))
      evp
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