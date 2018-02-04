23:13 04 февраля

Пхеньян обвинил Трампа в попытке помешать диалогу с Сеулом

Северная Корея обвинила президента США Дональда Трампа в попытках помешать развитию межкорейских отношений, передает РИА Новости.



31 января, выступая в Конгрессе с обращением к нации, Трамп заявил, что США будут усиливать давление на северокорейский режим, чтобы добиться прекращения его ядерной программы.


Это не более чем визг Трампа, напуганного мощью КНДР,
сказал Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) представитель северокорейского МИД.

По его словам, действия США – «безобразная прихоть, направленная на то, чтобы помешать продвижению отношений Севера и Юга».

Если Трамп не откажется от анахронического и догматичного мышления, это приведет только к еще более рискованным последствиям для безопасности и будущего США,
подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, формально США и КНДР находятся в состоянии войны, поскольку после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить мирный договор были отвергнуты Вашингтоном, который единственным законным государством на Корейском полуострове признает лишь Южную Корею.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. 210окв Сегодня, 15:53
    Трамп хочет "обидеть"Пхеньян..А "обидеть Таню может каждый...Не каждый сможет убежать.."
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 15:59
      Сколько еще раз нужно, чтобы маленькая Северная Корея открыто, в глаза, послала гегемона по матери за лужу, Чтобы весь мир увидел какое ничтожество матрасники
      Chertt
      1. Гигант мысли Сегодня, 16:03
        Вполне обоснованное обвинение, потому что матрасникам мир на корейском полуострове не нужен, от слова совсем.
        Гигант мысли
        1. Chertt Сегодня, 16:17
          Южные Корейцы выглядят вполне разумными людьми, неужели они не могут понять, что как только в конфликт вмешивается США, ситуация резко ухудшается, вплоть до войны и уничтожения государства
          Chertt
          1. андрей юрьевич Сегодня, 16:59
            Цитата: Chertt
            Южные Корейцы выглядят вполне разумными людьми, неужели они не могут понять, что как только в конфликт вмешивается США, ситуация резко ухудшается, вплоть до войны и уничтожения государства

            это справедливо к: Германии,Дании,Бельгии,Нидерландам, Польше,Чехам, Японцам...да что там перечислять....всюду где базы стоят американские-все,на привязи,в роли "пекинесов".
            андрей юрьевич
        2. тол100в Сегодня, 17:21
          Цитата: Гигант мысли
          потому что матрасникам мир на корейском полуострове не нужен, от слова совсем.

          Стабильность и мир СГА не нужны во всем мире! Совсем!
          тол100в
      2. влад66 Сегодня, 16:14
        Цитата: Chertt
        Сколько еще раз нужно, чтобы маленькая Северная Корея открыто, в глаза, послала гегемона по матери за лужу, Чтобы весь мир увидел какое ничтожество матрасники

        Так Корея и послала открыто и честно:
        Это не более чем визг Трампа, напуганного мощью КНДР,

        Троллят и не парятся. hi
        влад66
        1. cniza Сегодня, 16:20
          Им терять нечего в отличии от США , поэтому будут и дальше смеяться над "исключительными."
          cniza
          1. влад66 Сегодня, 16:20
            Цитата: cniza
            Им терять нечего в отличии от США , поэтому будут и дальше смеяться над "исключительными."

            И это вызывает уважение. drinks
            влад66
            1. cniza Сегодня, 16:22
              Да , идут вперед без страха и сомнения , иначе им не выжить , а США не знают , что с этим делать. drinks
              cniza
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:17
                Цитата: cniza
                США не знают , что с этим делать.

                да, или уйти оплеванными - или война, но тут и им достанется request drinks
                Angel_and_Demon
                1. cniza Сегодня, 17:28
                  Каждый их ход будет только ухудшать ситуацию для США. hi drinks
                  cniza
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:49
                    Цитата: cniza
                    Каждый их ход будет только ухудшать ситуацию для США.

                    согласен, это патовая ситуация
                    Angel_and_Demon
                    1. cniza Сегодня, 21:58
                      Для США да , для всех остальных выигрыш. good
                      cniza
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 22:08
                        Цитата: cniza
                        Для США да , для всех остальных выигрыш. good

                        ну, гегемон отгегемонивается, и если кто-то теряет - то кто-то находит
                        Angel_and_Demon
            2. Korax71 Сегодня, 22:41
              А то что у него народ в среднем на 4 бакса в месяц живет икарточная продовольственных система тоже уважение вызывает.почему то во время голода в 90х его папа такой воинственный риторики не имел.
              Korax71
        2. андрей юрьевич Сегодня, 17:00
          Цитата: влад66
          Так Корея и послала открыто и честно:
          Это не более чем визг Трампа, напуганного мощью КНДР,
          Троллят и не парятся.

          даже представить страшно,какие Сталь...Титановые яйца у Ына...
          андрей юрьевич
          1. влад66 Сегодня, 17:05
            Цитата: андрей юрьевич
            даже представить страшно,какие Сталь...Титановые яйца у Ына...

            Вот Андрей Юрьевич hi Нашим бы такие фаберже иметь,а то все "партнеры" да "друзья",эти "партнеры" и "друзья" в открытую уже бьют. hi
            влад66
      3. gladcu2 Сегодня, 16:16
        Как будто посыл СК , США в длинный сексуальный путь, будет озвучено СМИ. Что хотя бы даст моральное удовлетворение.

        В материальном плане, громкие заявления это потеря времени и ресурсов.
        gladcu2
        1. Chertt Сегодня, 16:25
          Цитата: gladcu2
          Как будто посыл СК , США в длинный сексуальный путь, будет озвучено СМИ.

          Можно пару раз скрыть, переиначат информацию, Но союзники-вассалы сша, тоже не безголовые и начинают "что то подозревать"
          Chertt
    2. silver2018 Сегодня, 16:34
      Объединение Корей неизбежность, и этому никто не помешает. Да будет трудно и болезненно, но опыт Германии показывает, что это обязательно случится.
      silver2018
      1. Korax71 Сегодня, 22:44
        Вопрос только под чьим флагом.не думаю что ЮК спит и видит для себя коммунистический режим.хотя больше он похож на феодальную форму правления.ын точно не согласится лечь под капиталистов
        Korax71
    3. сибиралт Сегодня, 17:04
      Таки, США всем мешают договариваться, где их присутствие не желательно и нос не дают просунуть.. winked
      сибиралт
  2. Logall Сегодня, 15:53
    Возможный диалог Пхеньяна с Сеулом - кость в горле у оружейных лоби США! А все действия Г-на Трампа на мировой арене ярко показывают, что он представляет именно их интересы... Плюс предлог для наращивания военной группировки возле границ РФ и Китая.
    Logall
    1. gladcu2 Сегодня, 16:12
      Почему вы думаете, что это оружейное лобби - " пуп земли"?

      От конфликтов ЮК и СК, оружейное лобби имеет мизерные бенефиты.

      Экономическая основа конфликта ЮК и СК величина комплексная. Составляющих великое множество.
      gladcu2
  3. ul_vitalii Сегодня, 15:58
    Здесь уже важна позиция Южной Кореи. Американцы опасаются что земляки при встрече заболтают многие вопросы.
    ul_vitalii
    1. gladcu2 Сегодня, 16:08
      Южную Корею спрашивать не будут. ЮК не является суверенной.

      Совместные учения США и ЮК о чём говорят. О "партнёрстве". Как партнёр скажет, в такую позу и прогнулась.
      gladcu2
  4. LSA57 Сегодня, 16:01
    сам Пхеньян "побздёхивает", но гадит им на каждом шагу am
    LSA57
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 16:03
    Клоу ещё наворотит делов.Никчёмный президент и неуравновешенный человек.Лучше-бы остался в бизнесе.Америкой должен рулить хороший вояка.Как и основная масса их президентов.
    ВЕРЕСК
  6. gladcu2 Сегодня, 16:06
    Капитализм это экономическая система основанная на реализацию власти посредством конкуренции и кредитами, что формально зовут деньгами.

    Цель капитализма это реализовать власть.

    Зачем США единая Корея? Монополия? Нужна конкуренция. Чтобы реализовать власть.
    gladcu2
    1. Теренин Сегодня, 16:17
      Верно, это теория. А практика главного капиталиста США, - военный бюджет 700 млдр долл., цветные революции по всему миру, организация, вооружение и финансирование бандформирований... (т.е. кровавый хаос по всему миру).
      Теренин
  7. APASUS Сегодня, 16:12
    Чем будет больше разрушено стран - тем больше соседи этих стран закупят американского вооружения! Основной посыл миру от американского президента
    APASUS
    1. Теренин Сегодня, 18:20
      Вот, точно подмечено. Пример тому - Япония. США атомными бомбами стёрла с лица земли два японских города, а они на них до сих пор молятся. А вообще американцев надо было судить за преступление против человечности.
      Теренин
  8. masyanya Сегодня, 16:23
    действия США – «безобразная прихоть, направленная на то, чтобы помешать продвижению отношений Севера и Юга»

    сближение Севера и Юга штатам как нож по кокам... feel
    masyanya
  9. Геркулесыч Сегодня, 16:26
    Ын то себя мужиком показал, а Трамп my-da-kom! am Вот так все всем и понятно, кто есть кто в реальности!
    Геркулесыч
    1. Azim77 Сегодня, 16:52
      Каждому президенту США нужна боксерская груша в шкафу, которую он периодически достает и публично бьет по ней. Особенно это актуально, когда всякие экономические кризисы, падения акций и тд в стране. Есть легкие груши, есть тяжелые. По Садам Хусейну отец-сын Буши лупили оба, пока младший по глупости не "сломал".. Вот и Ын был в роли груши, но что-то рука болит после нее и есть угроза перелома костей.
      Azim77
  10. Ураган70 Сегодня, 17:07
    Цитата: Chertt
    Южные Корейцы выглядят вполне разумными людьми, неужели они не могут понять, что как только в конфликт вмешивается США, ситуация резко ухудшается, вплоть до войны и уничтожения государства

    А у нас то давно это стали понимать? Я имею ввиду не народ, а небожителей... Во времена Меченого и ЕБНА досближались, доуступали, доразооружались... И чего, народ не понимал? Понимал... И со слезами резали подводные лодки и переплавляли танки... И что это изменило? Куча мерзавцев станцевали на костях государства и никто им не помешал! Так и там. Все они понимают, но у руля шестерки амерские, народом же и избранные! Парадокс, блин... Как и везде, где хотят демократии!
    Ураган70
  11. Tiras Сегодня, 18:03
    Это не более чем визг Трампа, напуганного мощью КНДР,


    Моська выжимающая последние соки из своего народа и живущая кое как на помощь Китая и некоторых других стран, в том числе и России, лает на слона lol
    Tiras
  12. borys Сегодня, 19:04
    Trras неправ. США не слон, а раскормленный скунс.
    borys
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