Пхеньян обвинил Трампа в попытке помешать диалогу с Сеулом
Северная Корея обвинила президента США Дональда Трампа в попытках помешать развитию межкорейских отношений, передает РИА Новости.
31 января, выступая в Конгрессе с обращением к нации, Трамп заявил, что США будут усиливать давление на северокорейский режим, чтобы добиться прекращения его ядерной программы.
По его словам, действия США – «безобразная прихоть, направленная на то, чтобы помешать продвижению отношений Севера и Юга».
Напомним, формально США и КНДР находятся в состоянии войны, поскольку после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить мирный договор были отвергнуты Вашингтоном, который единственным законным государством на Корейском полуострове признает лишь Южную Корею.
31 января, выступая в Конгрессе с обращением к нации, Трамп заявил, что США будут усиливать давление на северокорейский режим, чтобы добиться прекращения его ядерной программы.
Это не более чем визг Трампа, напуганного мощью КНДР,сказал Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) представитель северокорейского МИД.
По его словам, действия США – «безобразная прихоть, направленная на то, чтобы помешать продвижению отношений Севера и Юга».
Если Трамп не откажется от анахронического и догматичного мышления, это приведет только к еще более рискованным последствиям для безопасности и будущего США,подчеркнул собеседник агентства.
Напомним, формально США и КНДР находятся в состоянии войны, поскольку после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить мирный договор были отвергнуты Вашингтоном, который единственным законным государством на Корейском полуострове признает лишь Южную Корею.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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