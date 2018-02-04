23:08 04 февраля

Сторонники Саакашвили прошли маршем по центру Киева

В центре Киева сторонники бывшего президента Грузии, лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили провели марш с требованием импичмента Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости с места событий.



Колонны людей во главе с Саакашвили прошли из парка Тараса Шевченко в сторону Европейской площади, где сейчас проходит «народное вече».


Сообщается, что «первоначально марш должен был пройти по Крещатику к площади Независимости, однако организаторы решили изменить маршрут, чтобы избежать возможных провокаций со стороны участников других массовых акций на Крещатике».

Во время шествия активисты держали в руках государственные флаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов. Демонстранты скандировали: «Долой барыг!», «Чемодан, вокзал, Мальдивы!», «Отставка!».

Сторонники Саакашвили прошли маршем по центру Киева


В акции принимают участие несколько тысяч человек. По словам пресс-секретаря киевского управления Национальной полиции Украины Оксаны Блищик, мероприятие проходит без нарушений, сторонники Саакашвили продолжают прибывать.

Напомним, Саакашвили с ноября систематически проводит марши своих сторонников в центре Киева с требованием принятия закона об импичменте, который должен урегулировать не работающую в настоящее время процедуру отставки президента.

Использованы фотографии: https://novosti-n.org
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Комментарии 31

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  1. Пытливый Сегодня, 16:24
    Вот же как весело люди на Украине живут, одни марши и карнавалы... там сейчас как в лилипутии сторонники галтукоеда свергают почитателей Педро Инкогнито Мальдивского.
    А вообще все эти бурления масс напоминают, что происходит если летом в уборную несколько пачек дрожжей кинуть... Эфектно, зрелищно но плохо пахнет и легко измазаться
    Пытливый
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:28
      Да, уныло мы всё-таки живём. Вот у людей, что ни день, то праздник
      Аристарх Людвигович
      1. Пытливый Сегодня, 16:31
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Да, уныло мы всё-таки живём. Вот у людей, что ни день, то праздник

        И что самое смешное, что одни агенты Путина свергают других агентов Путина... Другие агенты Путина смотрят злорадно со стороны.
        Пытливый
    2. Глядя Петрович Сегодня, 16:29
      Театр абсурда: украинские националисты под предводительством грузина-психопата против президента то ли еврея, то ли нет, за светлое будущее украинцев.
      Глядя Петрович
      1. 210окв Сегодня, 16:34
        Театр абсурда?Нет!Это работа такая(кстати высоко оплачивается)Для предводителей баранов конечно.
        Цитата: Глядя Петрович
        Театр абсурда: украинские националисты под предводительством грузина-психопата против президента то ли еврея, то ли нет, за светлое будущее украинцев.
        210окв
      2. volodya Сегодня, 16:50
        Порошенко и Са-ах какой человек. Два дебила- это сила!
        volodya
        1. влад66 Сегодня, 16:55
          Цитата: volodya
          Порошенко и Са-ах какой человек. Два дебила- это сила!

          А три дебила это мощь fellow
          влад66
      3. Ныробский Сегодня, 19:50
        Цитата: Глядя Петрович
        Театр абсурда: украинские националисты под предводительством грузина-психопата против президента то ли еврея, то ли нет, за светлое будущее украинцев.

        Уркаинско-американская логика, это отсутствие всякой логики.... Грузин сбежавший из Грузии собирает массовки из граждан, которые под вопли -"Помьятай чужинець, тут господарь уркаинец" прогнали президента уркаинца, что бы посадить на престол еврея, которого надо подвергнуть импичменту и люстрации, дабы привести к владе грузина. Что у них в головах? request
        Ныробский
    3. Chertt Сегодня, 16:33
      Цитата: Пытливый
      сторонники галтукоеда свергают почитателей Педро

      Быстрей бы всех украинских политиканов, гуртом "развесили" Национальные Дружинники. Так сказать больно, но быстро
      Chertt
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:46
        Национальные Дружинники. Так сказать больно, но быстро
        Штурмовики - это и больно , и быстро , и СТРАШНО , и НАДОЛГО . Чему тут радоваться - то ? Расхлёбывать то нам придётся , к гадалке ходить не надо...
        КВУ-НСвД
        1. Chertt Сегодня, 17:02
          Цитата: КВУ-НСвД
          Штурмовики - это и больно , и быстро , и СТРАШНО , и НАДОЛГО . Чему тут радоваться - то ?

          Радоваться, конечно нечему, но Штурмовики все равно придут. И лучше пусть это произойдет быстрее. А то с такой скоростью деградации, у скакунов скоро хвосты отростут
          Chertt
    4. влад66 Сегодня, 16:42
      Саакашвили с ноября систематически проводит марши своих сторонников в центре Киева с требованием принятия закона об импичменте, который должен урегулировать не работающую в настоящее время процедуру отставки президента

      Клоунада продолжается. fellow
      влад66
      1. cniza Сегодня, 16:51
        Они уже и на бомжей охоту открыли. lol
        cniza
    5. LSA57 Сегодня, 16:57
      Цитата: Пытливый
      А вообще все эти бурления масс напоминают, что происходит если летом в уборную несколько пачек дрожжей кинуть... Эфектно, зрелищно но плохо пахнет и легко измазаться

      точнее и не скажешь. вот нашёл на просторах тынета

      LSA57
      1. Strategia Сегодня, 17:01
        А чем презрение лучше ненависти? У меня относящиеся с презрением и ненавистью к единокровному народу вызывают жалость...
        Strategia
    6. сибиралт Сегодня, 17:07
      Мишико - тот же грузинский Навальный. И воду мутит и тронуть вони не обрешься. winked
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:29
    Шо, опять? Ну скОлько можно то! Надоели со своими майданами...
    Горный стрелок
    1. kit88 Сегодня, 17:31
      А когда по другому было. Кучму геть, Юльку геть. Сегодня избрали - завтра геть. Это не страна. Это 404.
      kit88
  3. silver2018 Сегодня, 16:30
    В этом году Украина должна начать выплаты по долгам в сумме 44 миллиарда гривен, дальше больше. Самое веселое начнется когда Россия в 2019 году прекратит транзит газа через их территорию, и потери Украины составят 3 миллиарда долларов в год.
    silver2018
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:30
    Когда укроинцы массово будут ходить в надбедренных повязках, и полностью порвут с"проклятым наследием прошлого " , тогда парошенко и уедет на Мальдивы, или укроину переименуют к тому времени в Маль-диво, и уезжать парошенко никуда не будет необходимости!
    Геркулесыч
    1. masyanya Сегодня, 16:38
      Когда укроинцы массово будут ходить в надбедренных повязках, и полностью порвут с"проклятым наследием прошлого "

      love назад в будущее... laughing
      masyanya
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:55
      Цитата: Геркулесыч
      Когда укроинцы массово будут ходить в надбедренных повязках, и полностью порвут с"проклятым наследием прошлого "

      Angel_and_Demon
  5. masyanya Сегодня, 16:32
    Винить хохлов то, нет причины,
    В том их беда, а не вина...
    Ну не хватило Богу глины,
    И он лепил их из ... извините... feel
    masyanya
  6. anjey Сегодня, 16:34
    еще один грузинский бандеровец обьявился супротив молдавского,сака - это созданый и зомбированный янки политический авантюрист и преступник, видимо идет хорошая финасовая подпитка этого кадра, он и на луне среди селленитов сможет политический марш провести,что об украине говорить, где те же янки со своими подопытным свиноматом , все перевернули с ног на голову и с головы на задницу, маленький хаос на укроограниченном пространстве, они и в мир это несут, обзывая это действо - демократией....
    anjey
  7. samarin1969 Сегодня, 16:41
    Понятно, что Саакашвили - анекдотичная несамостоятельная фигура. Но деньги на его "недопротесты" идут. Трудно понять зачем ему ("им") всё это надо...Может "прогревает двигатель" под серьёзных союзников?...Назывались фамилии Авакова, Тимошенко....В любом случае его на Украине готовы воспринимать только "за наличные".
    samarin1969
  8. Дормидонт Сегодня, 16:45
    Ох уж эти забавные животные
    Дормидонт
  9. Балу Сегодня, 16:54
    Цитата: Глядя Петрович
    Театр абсурда: украинские националисты под предводительством грузина-психопата против президента то ли еврея, то ли нет, за светлое будущее украинцев.

    Чтобы ни делать, лишь бы не работать. На что надеются? Америка с ними, Украина-Европа и о-па, о-па... fool
    Балу
  10. Комментарий был удален.
  11. лысова Сегодня, 17:13
    Грешно, но почему то жду, когда ж они друг в друга стрелять, будут - похоже хозяева не дадут.
    лысова
    1. DEZINTO Сегодня, 18:05
      стрелять, будут - похоже хозяева не дадут


      А чего бы не дадут?. Дадут и патронов подвезут, им (хозяевам) на людей на чихать. Им только территория нужна.
      DEZINTO
      1. лысова Сегодня, 18:43
        Штаты обоих пасут ( миху и проньку ), навряд ли им нужен между ними конфликт, это отвлекает от ДЛНР. Территория нужна бесспорно. Ну а эти холуи, да и не только эти, конфликтуют за власть - а что творится в Украине и с народом, конечно по барабану. Штатам, внутренние войны не нужны.
        лысова
  12. Балу Сегодня, 18:14
    Цитата: сибиралт
    Мишико - тот же грузинский Навальный. И воду мутит и тронуть вони не обрешься. winked

    Он бомж в законе, ему жить негде, а на дворе зима. lol
    Балу
  13. Лексус Сегодня, 20:46
    Они уже там без малого 30 лет маршируют. Только повод дайте. Та грошi! laughing
    Лексус
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