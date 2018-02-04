Сторонники Саакашвили прошли маршем по центру Киева
В центре Киева сторонники бывшего президента Грузии, лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили провели марш с требованием импичмента Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Колонны людей во главе с Саакашвили прошли из парка Тараса Шевченко в сторону Европейской площади, где сейчас проходит «народное вече».
Сообщается, что «первоначально марш должен был пройти по Крещатику к площади Независимости, однако организаторы решили изменить маршрут, чтобы избежать возможных провокаций со стороны участников других массовых акций на Крещатике».
Во время шествия активисты держали в руках государственные флаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов. Демонстранты скандировали: «Долой барыг!», «Чемодан, вокзал, Мальдивы!», «Отставка!».
В акции принимают участие несколько тысяч человек. По словам пресс-секретаря киевского управления Национальной полиции Украины Оксаны Блищик, мероприятие проходит без нарушений, сторонники Саакашвили продолжают прибывать.
Напомним, Саакашвили с ноября систематически проводит марши своих сторонников в центре Киева с требованием принятия закона об импичменте, который должен урегулировать не работающую в настоящее время процедуру отставки президента.
Колонны людей во главе с Саакашвили прошли из парка Тараса Шевченко в сторону Европейской площади, где сейчас проходит «народное вече».
Сообщается, что «первоначально марш должен был пройти по Крещатику к площади Независимости, однако организаторы решили изменить маршрут, чтобы избежать возможных провокаций со стороны участников других массовых акций на Крещатике».
Во время шествия активисты держали в руках государственные флаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов. Демонстранты скандировали: «Долой барыг!», «Чемодан, вокзал, Мальдивы!», «Отставка!».
В акции принимают участие несколько тысяч человек. По словам пресс-секретаря киевского управления Национальной полиции Украины Оксаны Блищик, мероприятие проходит без нарушений, сторонники Саакашвили продолжают прибывать.
Напомним, Саакашвили с ноября систематически проводит марши своих сторонников в центре Киева с требованием принятия закона об импичменте, который должен урегулировать не работающую в настоящее время процедуру отставки президента.
Использованы фотографии: https://novosti-n.org
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