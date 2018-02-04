...В Донбасс прибыли иностранные инструкторы...

В район населенного пункта Волноваха (под контролем Киева) отмечено прибытие группы иностранных инструкторов во главе с представителем вооруженных сил Великобритании для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-подрывному делу,

Хочу отметить, что ротационные мероприятия на Мариупольском направлении завершены, 36 отдельная бригада морской пехоты (обр МП) заменила 59 отдельную мотопехотную бригаду. Подразделения 36 бригады приняли участие в учениях НАТО в Грузии и под руководством иностранных инструкторов,

Не исключен тот факт, что командир 36-ой отдельной бригады морской пехоты в ближайшее время даст приказ на проведение провокационных действий и отработке полученных навыков на практике в своей зоне ответственности,