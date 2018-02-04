В Донбасс прибыли иностранные инструкторы
Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил о прибытии в Донбасс группы иностранных военных инструкторов для подготовки украинских силовиков.
Он также сообщил, что на мариупольском направлении завершена ротация одной из частей ВСУ.
Представитель оперативного командования добавил, что «в период с 5 по 8 февраля в зону конфликта ожидается прибытие делегации вооруженных сил США». Американские военные «ознакомятся с состоянием дел в подразделениях ВСУ и проконтролируют расходование средств, выделенных на украинскую армию».
В район населенного пункта Волноваха (под контролем Киева) отмечено прибытие группы иностранных инструкторов во главе с представителем вооруженных сил Великобритании для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-подрывному делу,цитирует Басурина РИА Новости.
Он также сообщил, что на мариупольском направлении завершена ротация одной из частей ВСУ.
Хочу отметить, что ротационные мероприятия на Мариупольском направлении завершены, 36 отдельная бригада морской пехоты (обр МП) заменила 59 отдельную мотопехотную бригаду. Подразделения 36 бригады приняли участие в учениях НАТО в Грузии и под руководством иностранных инструкторов,сказал Басурин.
Не исключен тот факт, что командир 36-ой отдельной бригады морской пехоты в ближайшее время даст приказ на проведение провокационных действий и отработке полученных навыков на практике в своей зоне ответственности,предположил он.
Представитель оперативного командования добавил, что «в период с 5 по 8 февраля в зону конфликта ожидается прибытие делегации вооруженных сил США». Американские военные «ознакомятся с состоянием дел в подразделениях ВСУ и проконтролируют расходование средств, выделенных на украинскую армию».
Использованы фотографии: https://dan-news.info
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