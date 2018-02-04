23:07 04 февраля

В Донбасс прибыли иностранные инструкторы

Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил о прибытии в Донбасс группы иностранных военных инструкторов для подготовки украинских силовиков.

Архивное фото

В район населенного пункта Волноваха (под контролем Киева) отмечено прибытие группы иностранных инструкторов во главе с представителем вооруженных сил Великобритании для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-подрывному делу,
цитирует Басурина РИА Новости.


Он также сообщил, что на мариупольском направлении завершена ротация одной из частей ВСУ.

Хочу отметить, что ротационные мероприятия на Мариупольском направлении завершены, 36 отдельная бригада морской пехоты (обр МП) заменила 59 отдельную мотопехотную бригаду. Подразделения 36 бригады приняли участие в учениях НАТО в Грузии и под руководством иностранных инструкторов,
сказал Басурин.

Не исключен тот факт, что командир 36-ой отдельной бригады морской пехоты в ближайшее время даст приказ на проведение провокационных действий и отработке полученных навыков на практике в своей зоне ответственности,
предположил он.

Представитель оперативного командования добавил, что «в период с 5 по 8 февраля в зону конфликта ожидается прибытие делегации вооруженных сил США». Американские военные «ознакомятся с состоянием дел в подразделениях ВСУ и проконтролируют расходование средств, выделенных на украинскую армию».

Использованы фотографии: https://dan-news.info
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. Тралл Сегодня, 17:01
    Надеюсь, что убудет их меньше, чем прибыло...
    Тралл
    1. Chertt Сегодня, 17:10
      Это хорошо (наверное), что у военного руководства России-ЛДНР, крепкие нервы и они не поддаются на провокации. Но встает вопрос, Доколе (дальше нецензурно)
      Chertt
      1. 30 вис Сегодня, 19:03
        А мнен интересно ,откуда у укро воякив новейшие автоматы АК . На фотографии отлично можно посмотреть . Может ,я , заблуждаюсь ... Но доколе ! ....Пора мочить в сортирах!
        30 вис
      2. gerkost2012 Сегодня, 19:16
        Доколе? Дык, скоро уж четыре года! Со Сталиным за это время закончили Великую Отечественную, а с этими "взвешенными, виляющими под каплями дождя ( т е дерьма), можно еще столько же терпеть усиление нацистского режима в Киеве и поощрять открытую войну на своих границах поставками нефтепродуктов и пр столь необходимых Киеву товаров . . Это бред- лавровщина, а не политика.
        gerkost2012
      3. Ныробский Сегодня, 19:18
        Цитата: Chertt
        Это хорошо (наверное), что у военного руководства России-ЛДНР, крепкие нервы и они не поддаются на провокации. Но встает вопрос, Доколе (дальше нецензурно)
        Доколе? От сегодня и до люлины. Если резьбу сорвут(а всё к тому и идёт), то галопировать им придётся скачками, быстро и за самый широкий участок Днепра, до середины которого, как известно, не всякая птица долетает.
        Ныробский
    2. Подрезчик Сегодня, 17:11
      Цитата: Тралл
      Надеюсь, что убудет их меньше, чем прибыло...

      hi Согласен, коллега! В свою очередь надеюсь ( искренне! ), что убывать никто не будет (пусть останутся в земле донецкой!). am
      Подрезчик
      1. Гигант мысли Сегодня, 17:18
        Это точно, из такого дерьма хороший перегной получается.
        Гигант мысли
      2. Андрей К Сегодня, 17:22
        Подрезчик hi
        ...Согласен, коллега! В свою очередь надеюсь ( искренне! ), что убывать никто не будет (пусть останутся в земле донецкой!)...

        Они же все ГМОшные!!!
        Из них удобрение, только землю Донбасскую поганить!!!
        Ну их лесом, тушки обратно - там Арлингтонская полянка заждалась...
        Андрей К
        1. Подрезчик Сегодня, 17:47
          Цитата: Андрей К
          Подрезчик hi
          ...Согласен, коллега! В свою очередь надеюсь ( искренне! ), что убывать никто не будет (пусть останутся в земле донецкой!)...

          Они же все ГМОшные!!!
          Из них удобрение, только землю Донбасскую поганить!!!
          Ну их лесом, тушки обратно - там Арлингтонская полянка заждалась...

          hi Тоже верно!
          [/quote][quote=Гигант мысли]Это точно, из такого дерьма хороший перегной получается.

          Джентльмены hi , поддерживаю обе точки зрения, главное-чтобы не вернулись, на помойку! am
          Подрезчик
        2. seacap Сегодня, 18:14
          Я бы не стал так утверждать и резвиться.САСовцы,аналог нашего ВДбр,готовятся по нашей программе боевой подготовки и нашим нормативам (адаптированной для себя), используют нашу парашютную технику,имеют боевой опыт,в подготовке мало чем уступают нашим десантникам,ребята очень серьезные в боевом отношении,это не американцы.Сомневаюсь,что в республиках есть что им противопоставить.А готовить и тренировать они будут считайте наших ребят,таких же славян,выносливых и упорных,глубоко мотивированных долгой русофобской пропагандой.Т.ч. Басурин не зря волнуется, он прекрасно знает что следует ожидать,пора бы уже и нашим прфи подключаться,противник очень серьезный и опасный, ведущий войну без всяких принципов рыцарства,совсем не по джентельменски,не ограничивая себя ради достижения цели никакой моралью.
          seacap
          1. Подрезчик Сегодня, 18:43
            Цитата: seacap
            Я бы не стал так утверждать и резвиться.САСовцы,аналог нашего ВДбр,готовятся по нашей программе боевой подготовки и нашим нормативам (адаптированной для себя), используют нашу парашютную технику,имеют боевой опыт,в подготовке мало чем уступают нашим десантникам,ребята очень серьезные в боевом отношении,это не американцы.Сомневаюсь,что в республиках есть что им противопоставить.А готовить и тренировать они будут считайте наших ребят,таких же славян,выносливых и упорных,глубоко мотивированных долгой русофобской пропагандой.Т.ч. Басурин не зря волнуется, он прекрасно знает что следует ожидать,пора бы уже и нашим прфи подключаться,противник очень серьезный и опасный, ведущий войну без всяких принципов рыцарства,совсем не по джентельменски,не ограничивая себя ради достижения цели никакой моралью.

            hi Это мы, коллега, конечно же высказываем свои пожелания, и с нашей точки зрения они обоснованны, и мы не пытаемся удтверждать или резвится. САС (Special Aviation Servis)-контора серьезная, но, как вы правильно заметили, аналог нашего ВДБр. В то время как СССР имел кроме ВДБр, полков ВДВ и ДШБ, еще и ОБрСпН ГРУ ГШ МО СССР. Если не ошибаюсь, в России (в Беларуси точно!) существуют ССО, правоприемники ОБрСпН (правда у нас их совместили в кучу: и чистых десантов, и Мобильную бригаду, и ОБрСпН). Так вот мы имеем в виду именно этих ребят, которые неизвестно (для противника!) откуда появляются, и неизвестно куда исчезают (поверьте мне!), и которых на земле Донбасса (и не только!) предостаточно (с боевым опытом!). Вот мы и надеемся, что они помнят чему их учили, а что касается наших ( российских, да и белорусских!!!) подключений-я с Вами согласен, пора бы эту нацистскую нечисть зачистить! hi
            Подрезчик
          2. Лелёк Сегодня, 21:04
            Цитата: seacap
            seacap

            hi
            Вы правы, поводов для веселья мало. Учитывая то, что и англичане и американцы будут обучать майданных "киборгов" не английскому и танцам, а способам убивать себе подобных. То, что в статье - малая толика. Полторак в США во время беседы с "бешеным псом" фактически повторил просьбу Муженко, чтобы Америка оккупировала своими войсками бывшую Украину. Каково?
            Лелёк
      3. Pirogov Сегодня, 18:55
        Цитата: Подрезчик
        hi Согласен, коллега! В свою очередь надеюсь ( искренне! ), что убывать никто не будет (пусть останутся в земле донецкой!).

        Это было бы справедливо.
        Pirogov
    3. Андрей К Сегодня, 17:12
      ...В Донбасс прибыли иностранные инструкторы...

      Такое ощущение, что матрасы удила закусили.
      Атака на Хмеймим, вчерашний пуск ПЗРК, Донбасс.
      Пытаются замотать по всем направлениям...
      Андрей К
      1. влад66 Сегодня, 17:23
        Цитата: Андрей К
        Такое ощущение, что матрасы удила закусили.
        Атака на Хмеймим, вчерашний пуск ПЗРК, Донбасс.
        Пытаются замотать по всем направлениям

        Андрей hi 18 марта все ближе,Владыка Ситх сегодня говорил что ждут обострения на Донбассе через полторы недели. hi
        влад66
        1. Андрей К Сегодня, 17:25
          влад66
          Приветствую дружище hi
          ...18 марта все ближе...

          И я о том же...
          Андрей К
        2. Piramidon Сегодня, 17:35
          Цитата: влад66
          Владыка Ситх

          А кто такой "Владыка Ситх"? Хватит говорить загадками и намеками. Если ты такой храбрый украинец и против России, так и напиши - я укроп и ненавижу Россию.
          Piramidon
          1. влад66 Сегодня, 17:41
            Цитата: Piramidon
            А кто такой "Владыка Ситх"? Хватит говорить загадками и намеками. Если ты такой храбрый украинец и против России, так и напиши - я укроп и ненавижу Россию

            Коллега вообще то не мое это правило говорить за глаза о человеке,но отвечу за Сергея,надеюсь он поймет.Если вы читаете на ВО сводки от военкора "МАГ",так Сергей он же Владыка Ситх и есть военкор "МАГ" проживающий в Донецке.И очень уважаемый коллега на ВО. hi
            влад66
            1. тол100в Сегодня, 17:53
              Цитата: влад66
              .И очень уважаемый коллега на ВО.

              И громадное Спасибо за его сводки!
              тол100в
          2. LiSiCyn Сегодня, 19:41
            Странно, дорасти до майора на ВО, и не знать , кто такой Владыка Ситх.
            LiSiCyn
        3. LiSiCyn Сегодня, 20:49
          Как, уже сказал, один из поситителей сайта:" Мы, после последних ОИ, приростали тер-ей... 08.08. Ю. Осетия, Абхазия. ОИ-14 Крым.." Только надо сработать на опережение... Вся надежда на Ына... Одно настораживает, с нашей стороны видимого усиления на Донбассе нет. Пообщался с Сергеем (Сепар ДНР), очень грустно и обидно становится... С другой стороны, в Крыму, "Вежливые Люди", тоже из ни откуда появились... wink
          LiSiCyn
          1. gerkost2012 Сегодня, 21:37
            Всё рядом. В Новочеркасске еще в 2016г развернут штаб 8-й армии ЮВО. Оттуда, по прямой, до Луганска всего то 150 км. А от Донецка РФ до Луганска ( ч/з Изварино)так вообще 50 км. Только пока пройдет команда, да пока выступят, пройдет время. А его хватит, чтобы ВСУ нанести удар, как это было 8 июня под п Желобок (ЛНР). Когда ВСУ своим численным превосходством просто смяли оборону бойцов ЛНР А потом, пробуй, выбивай их из городских конгломератов. На это в Киеве и делают главную ставку.
            gerkost2012
      2. мерцание Сегодня, 18:02
        Пытаются замотать по всем направлениям...
        Вот именно, что по всем. И не только по направлениям связанным с военными конфликтами, но и:
        - по экономическим: санкции
        - информационным: (для внешней аудитории) Россия агрессор, вмешивается в чужие выборы, поддерживает тирана Асада, только делает вид что борется с терроризмом итд.
        - информационно-психологическом: (для раскачки внутренней аудитории) Путин слил, Путин развязал ...не ввел, вывел ... фильм ы Матильда, смерть Сталина ... захоронить Ленина итд итп
        Так что именно, что по всем.
        мерцание
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 17:13
      Цитата: Тралл
      В район населенного пункта Волноваха (под контролем Киева) отмечено прибытие группы иностранных инструкторов во главе с представителем вооруженных сил Великобритании для обучения военнослужащих ВСУ

      и что мешает накрыть их артиллерией или минометами? и пускай там и остануться am
      Angel_and_Demon
    5. cniza Сегодня, 17:14
      А что их раньше там не было , по моему они там постоянно.
      cniza
    6. sgazeev Сегодня, 18:01
      Самый раз отквитаться с рабовладельцами за самолёт и Донбасс.
      sgazeev
  2. NF68 Сегодня, 17:04
    Так и норовят добрые дяди из дальнего зарубежья подбросить туда "дрожжей".
    NF68
  3. 210окв Сегодня, 17:04
    Эти инструкторы там ошиваются который год.Желательно нескольких их с отрихтованными мордами показать по ТВ в Донецке..Недоработка однако
    210окв
    1. sgazeev Сегодня, 18:10
      Цитата: 210окв
      Эти инструкторы там ошиваются который год.Желательно нескольких их с отрихтованными мордами показать по ТВ в Донецке..Недоработка однако

      Лучше в деревяном бушлате. drinks
      sgazeev
  4. Сержант71 Сегодня, 17:07
    Здрасти, они там почти 4 года безвылазно. То же мне новость.
    Сержант71
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:17
      Ротация учителей... или усиление "спецсоветников" в предверии больших событий ? Говорят , на Донбассе ждут Начала в течении одной - двух недель..
      КВУ-НСвД
  5. Громобой Сегодня, 17:13
    Подразделения 36 бригады приняли участие в учениях НАТО в Грузии и под руководством иностранных инструкторов,
    сказал Басурин.
    Часто туда стали ездить.Летом были учения Noble Partner(-30 украинских морпехов) и вот опять.Вот летнее видео,опубликовано: 30 июл. 2017 г.
    Громобой
    1. san4es Сегодня, 17:38
      Цитата: Громобой
      ,...Часто туда стали ездить.,

      ...Как на "вшивый рынок" -- Показать,продать, купить fellow
      san4es
      1. Громобой Сегодня, 18:00
        Мало чем отличается от учений ОДКБ в Ср.Азии например.Разве что, американской армией более широко применяются информационно-пропагандистские мероприятия в виде маршей на бронетехнике с флагами и общение с местным населением на смотровых площадках.А так задачи сходны с нашими учениями---в Грузии отрабатывют элементы взаимодействия армий стран НАТО и партнеров при оборонительных и наступательных операциях.В этой связи весьма пикантно выглядит участие армянской армии в этих учениях.
        Громобой
  6. лысова Сегодня, 17:20
    Ну что ещё надо, для введения Российских спецов в ДЛНР ! Коль мы такие культурные ( без повода не можем ), вот и повод появился.
    лысова
  7. ul_vitalii Сегодня, 17:21
    Замес начнется и они скажут: я не трус, а я боюсь и сдёрнут с передовой.
    ul_vitalii
  8. Геркулесыч Сегодня, 17:25
    Новости в чем? То, что там инструкторы живут годами, это старо как мир! Если бы этих англишакалов перебили, это была бы хорошая новость !
    Геркулесыч
  9. Иван Сусанин_2 Сегодня, 17:37
    Приехали проинспектировать своих холопов.
    Иван Сусанин_2
  10. silver2018 Сегодня, 17:38
    Ни о чем, эти инструкторы готовили и вооружали армию Грузии, все закончилось за неделю. В морском порту Поти все имущество было брошено.
    silver2018
  11. Чичиков Сегодня, 17:49
    Представитель оперативного командования добавил, что «в период с 5 по 8 февраля в зону конфликта ожидается прибытие делегации вооруженных сил США». Американские военные «ознакомятся с состоянием дел в подразделениях ВСУ и проконтролируют расходование средств, выделенных на украинскую армию».
    По факту, американцы спонсируют проведение карательной операции в Донбассе.
    Чичиков
  12. МРоманович Сегодня, 17:55
    для обучения военнослужащих ВСУ

    Ха-ха! Не сосчитать сколько уже было инструкторов. После их всех в рядах ВСУ должны быть как минимум одни Рэмбо.

    проконтролируют расходование средств, выделенных на украинскую армию

    А вот это хозяева сделают качественно.
    МРоманович
  13. Govorun Сегодня, 18:05
    Хорошо бы то же обучить "друзей" Британии....во имя демократии.
    Govorun
    1. Дормидонт Сегодня, 18:55
      И почему Ирландия перестала бороться за независимость?
      Дормидонт
  14. Litexa Сегодня, 18:17
    А российские советники наоборот бегут оттуда. Как генерал Ткачев, который руководил сбитием малазийского боинга.
    Litexa
    1. Шмель_3 Сегодня, 18:38
      Litexa Сегодня, 18:17
      У вас есть доказательства, что генерал Ткачев руководил "сбитием малазийского боинга"? Или вы просто нагло врете?
      Шмель_3
      1. Paranoid50 Сегодня, 18:47
        Цитата: Шмель_3
        У вас есть доказательства,

        Не заморачивайтесь,коллега. Пруфов не дождётесь. Всё проще - открываете профиль,просматриваете последние комментарии и вуаля,вопросы исчезают сами собой. yes
        Paranoid50
        1. Шмель_3 Сегодня, 18:55
          Paranoid50. Пост Litexi меня просто возмутил. Если он так утверждает, то пусть доказывает! С уважением к вам.
          Шмель_3
          1. Paranoid50 Сегодня, 19:00
            Цитата: Шмель_3
            то пусть доказывает!

            Боюсь,в данном случае, Вы требуете невозможного. laughing С уважением. hi
            Paranoid50
    2. Дормидонт Сегодня, 18:54
      Позорище. Каждый упоротый свидомит знает, что Боинг сбивал лично Путин
      Дормидонт
    3. svp67 Сегодня, 19:00
      Цитата: Litexa
      А российские советники наоборот бегут оттуда. Как генерал Ткачев, который руководил сбитием малазийского боинга.

      Сказа "А" давайте ВСЕ буквы алфавита, что за российские советники, от куда бегут, как генерал Ткачев, к слову, что за генерал, руководил уничтожением чего то там? Как ранее говорили : "Доказательства, в СТУДИЮ"
      svp67
    4. влад66 Сегодня, 19:02
      Цитата: Litexa
      Как генерал Ткачев, который руководил сбитием малазийского боинга.

      Ну ка ну ка,чудушко с этого момента поподробней пожалуйста. feel
      Цитата: Шмель_3
      Или вы просто нагло врете?

      Коллега,он просто нагло троллит. hi
      влад66
      1. Шмель_3 Сегодня, 20:03
        влад66
        Влад, это уже не троллинг. Настоящий поклеп! Должна же быть какая-то граница, предел дозволенного. С уважением, коллега.
        Шмель_3
  15. Теренин Сегодня, 18:29
    Настоящий инструктор должен уметь не только прибыть в пункт назначения, но и вовремя свалить оттуда. tongue (из инструкции инструкторам)
    Теренин
  16. мерцание Сегодня, 18:42
    иностранных инструкторов во главе с представителем вооруженных сил Великобритании для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-подрывному делу,
    А я все думал, чему эти иностранные теоретики могут научить тех, кто реально воевал? Оказывается диверсионно-подрывному делу. Это что, начнется "рельсовая война" на Донбассе ... или еще где? Желаю ВСУ этих инструкторов на их же минах и подорвать, ну мол, провода перепутали ..бывает.
    мерцание
  17. Ураган70 Сегодня, 18:43
    Цитата: Гигант мысли
    Это точно, из такого дерьма хороший перегной получается.

    Ни в коем случае! Их тушки нужно фиксировать и через RT и т.п. на весь мир распространять с комментариями, что бы до изжоги упырям...
    Ураган70
  18. Дормидонт Сегодня, 18:52
    Обидно будет, если останутся живы
    Дормидонт
  19. Сергей уи Сегодня, 18:57
    Вся эта херня в мире порядком надоела, поэтому немного юмора, Найк выпустили футболки
    Сергей уи
    1. Сергей уи Сегодня, 18:58
      Вроде не фейк
      Сергей уи
    2. Антарес Сегодня, 20:06
      Цитата: Сергей уи
      поэтому немного юмора, Найк выпустили футболки

      данное фото-- Джон Макэвой Twitter/ johnmcavoy
      Спортивная компания Nike выпустила футболки с логотипом LDNR. Лого можно найти на официальном сайте спортивного бренда. Фирменную надпись на футболках заменяет аббревиатура LDNR, которая расшифровывается как Londoner - житель Лондона, или же London и Running - Лондон и бег.
      Футболки приурочены к лондонскому марафону. "Приготовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем", - гласит слоган новой линейки Nike. Футболки выполнены в черно-белых цветах. В соцсетях атлеты уже выкладывают снимки в футболках. Лондонский марафон проводят с 1981 года.
      на английском ЛДНР пишется по другому.LDPR
      Антарес
  20. michey Сегодня, 19:04
    Какие еще иностранные инструкторы? Это ж наши партнеры, как говорит сами знаете кто
    michey
  21. tosha.chuhontzev Сегодня, 19:09
    Как распознать фейковую новость? зачем иностранным инструкторам прибывать в Волноваху? Это раз. Из каких стран иностранные инструкторы - это два! Военный представитель от Великобритании официально посетил Волноваху. Ставлю двойку за фейк.
    tosha.chuhontzev
    1. Антарес Сегодня, 20:15
      Цитата: tosha.chuhontzev
      зачем иностранным инструкторам прибывать в Волноваху

      ВОлноваху кто только не посещал. и Венгры
      Венгерские депутаты Аттила Петнехази и Ярослава Хортяни, а также бизнесмен Золтан Хорват в сопровождении посла Украины в Венгрии Любви Непоп посетили город Волноваха и линию фронта.

      и американцы (делегацию возглавил Томас Уоффорд)
      и представители ЕС...
      У Басурина ж все инструктора партнеров только ж ДРГ обучают. Которые на штате у Басурина и стреляют в здание МО в Донецке. То что обучение больше всего в сфере медицины, Басурину не ведомо. Ему ж везде украинские ДРГ...
      Антарес
  22. Georgievic Сегодня, 19:16
    Ну пока они в куче, не освоились ещё, тут-то и надо их ь одним ударом. Иначе расползётся!
    Georgievic
  23. Товарищ Ким Сегодня, 19:19
    В Донбассе ждут с нетерпением: Nike выпустила серию футболок с логотипом LDNR

    В то время как Украина пытается добиться всеобщего запрета на использование аббревиатур ДНР и ЛНР на международном уровне спортивная компания Nike, как кажется, решила поддержать "донбасских сепаратистов".

    Конечно, речь идет не столько о реальной поддержке, сколько о случайном, но тем не менее весьма примечательном совпадении. Все дело в том, что к ежегодному лондонскому марафону, назначенному на эту весну, Nike решила порадовать своих покупателей футболками и другой продукцией с логотипом LDNR.
    https://tsargrad.tv/news/v-donbasse-zhdut-s-neter
    peniem-nike-vypustila-seriju-futbolok-s-logotipom
    -ldnr_108889
    Товарищ Ким
    1. Антарес Сегодня, 20:20
      Цитата: Товарищ Ким
      В то время как Украина пытается добиться всеобщего запрета на использование аббревиатур ДНР и ЛНР на международном уровне спортивная компания Nike, как кажется, решила поддержать "донбасских сепаратистов".

      бредово--аббревиатура республик даже иначе пишется на английском! Раздули из ничего... Мало того что они к марафону и совсем другой смысл несут.
      спортивная компания Nike, как кажется, решила поддержать "донбасских сепаратистов".
      только в головах некоторых....которые английского не знают.
      Антарес
  24. gerkost2012 Сегодня, 19:22
    Эк вы все, господа, тут раздухарились. ВСУ уже давно не те, что были даже в феврале 2015г. Киев зря время не теряет, а денег ему на армию по разным каналам, в т ч и не легальным, притекает вдоволь. А чего не достает, так "партнеры" подбросят, тех же ПЗРК с ПТРК. А С-300 у них и свои есть. Или последний сирийский урок вам всем не впрок? Просто проблему ампутации надо было решать во время, а не затягивать её до уровня гангрены и не играть при помощи кума Медведчука в договорняки с Ахметовым, Порошенко и пр Вот и доигрались. .
    gerkost2012
    1. Антарес Сегодня, 20:26
      Цитата: gerkost2012
      Просто проблему ампутации надо было решать во время, а не затягивать её до уровня гангрены и не играть при помощи кума Медведчука в договорняки с Ахметовым, Порошенко и пр Вот и доигрались. .

      игры партнеров могут долго быть. Изначально "договорняк" и спор двух хозяйствующих субъектов. Никто там об интересе российского народа и России не думал.(украинского и Украины аналогично)
      Антарес
    2. Сергей Аверченков Сегодня, 20:32
      У Грузии тоже ПЗРК с ПТРК были. И С-300 были. Помогло?
      Сергей Аверченков
  25. anjey Сегодня, 19:56
    жаль что часть великого народа превращается в аборигенское пушечное мясо под руководством колониальных инструкторов,это кто там кричал что не рабы??? раз уж встали раком перед новыми хозяевами то отработаете по полной -до могил и крестов....
    anjey
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