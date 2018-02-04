23:08 04 февраля

В Крыму ответили на угрозы Киева в адрес немецких парламентариев, посетивших полуостров

Угрозы украинских властей не способны разорвать складывающиеся дружеские и партнерские отношения между Крымом и представителями Германии, передает РИА Новости заявление зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, руководителя крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля.

В Крыму ответили на угрозы Киева в адрес немецких парламентариев, посетивших полуостров


В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Гости пробудут в Крыму до 9 февраля. В Составе делегации – представители Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Посол Украины в Германии Андрей Мельник не смог не прокомментировать это событие. Он назвал визит «безответственным вояжем» и пригрозил членам делегации «плачевными правовыми последствиями».


Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии "Альтернатива для Германии",
заявил Гемпель.

По его словам, никакие угрозы со стороны официальных властей Украины парламентариев из ФРГ не пугают.

Немецкие депутаты приехали в Крым осознанно. Они являются гражданами свободной Европы, и никто не имеет права им диктовать, куда ехать и что делать,
добавил зампредседателя комитета.

Использованы фотографии: РИА Новости Крым. Александр Полегенько
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Комментарии 46

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  1. 210окв Сегодня, 18:15
    Пора приводить угрозы в действие..Пересаживаться с "меринов"на "запоры"..
    210окв
    1. volodya Сегодня, 18:26
      Похоже на украине думают, что они пуп земли!
      volodya
      1. LSA57 Сегодня, 18:34
        Цитата: volodya
        Похоже на украине думают, что они пуп земли!

        а я о другом подумал. им наверное приснилось, что это Германия у них на дотации. я в инете прочитал, что у них экспорт шмелей вырос))) с таким апломбом написано))) но самое интересное, что шмели у них шли в тоннах)))) как они их взвешивали? request
        LSA57
        1. Serg Koma Сегодня, 20:14
          Цитата: LSA57
          а я о другом подумал
          drinks
          Да нееееее, это новый анекдот от укроМiДа и шмели здесь не при чем, там анекдоты от другого ведомства. Так что почитаем ( и весь мир) и оценим в очередной раз laughing
          Serg Koma
          1. LSA57 Сегодня, 20:18
            Цитата: Serg Koma
            Да нееееее, это новый анекдот от укроМiДа

            да не, не анекдот)))
            http://naspravdi.info/novosti/socseti-vzorvala-no
            vost-pro-ukrainskiy-eksport-shmeley-tonnami?utm_s
            ource=finobzor.ru
            LSA57
      2. влад66 Сегодня, 18:34
        Цитата: volodya
        Похоже на украине думают, что они пуп земли!

        А на земле знают,что Украина это задница Европы..
        влад66
        1. cniza Сегодня, 18:43
          Задница или передница , а запах одинаков.
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 18:56
            У них там "борзометр" вообще зашкаливает, что ли??? fool Ж..а голая, расхерачили всю экономику, отставные губернаторы шляются через границу без паспортов, а они сявкают...Да-а-а, самооценка и гонор как...куда там полякам!!! belay
            Подрезчик
            1. cniza Сегодня, 20:28
              Александр , там каждый думает только об одном , как выжить , но все в разных ситуациях.
              cniza
              1. Подрезчик Сегодня, 20:58
                Цитата: cniza
                Александр , там каждый думает только об одном , как выжить , но все в разных ситуациях.

                Ну народ то да, Виктор hi , думает как выжить, а эти "куклы американского шапито" жируют, да еще и протесты устраивают... am
                Подрезчик
                1. cniza Сегодня, 21:18
                  Они живут по принципу - после нас хоть потоп.
                  cniza
    2. anjey Сегодня, 18:27
      на запоры низя-десоветизация в стране,с богданов тоже придется слезать-российская десятка агрессоров ,остаются волы,да где их взять,кто побогаче хай на поросях катаются....
      anjey
      1. Serg Koma Сегодня, 20:05
        Цитата: anjey
        ,остаются волы,да где их взять,кто побогаче хай на поросях катаются

        «В течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме "транзита" и почти 748,9 тыс. автомобилей - в режиме «временного ввоза». По состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тыс. автомобилей.

        Да пох... им на чем ездить при таком правительстве . На ворованных, на не растаможенных, на волах и на запорах еэди сколько хочется, пока правители фигнёй занимаются.
        Serg Koma
        1. anjey Сегодня, 20:37
          что поделаешь ,у многих махновщина в крови....,правда они это демократией называют...
          anjey
    3. ul_vitalii Сегодня, 18:30
      Да, немцы это не поляки, могут и не заметить шелеста листвы.
      ul_vitalii
      1. tihonmarine Сегодня, 18:52
        Очередное письмо "Запорожских козакив" Германскому Хану !
        tihonmarine
    4. влад66 Сегодня, 18:40
      Цитата: 210окв
      Пора приводить угрозы в действие..Пересаживаться с "меринов"на "запоры"..

      Дмитрий они немцам санкции введут и мерина и запор предложат. fellow
      влад66
    5. сибиралт Сегодня, 19:21
      Немцы плевать хотели на санкции, а Украину в упор не видят. laughing Лиха беда начало.
      сибиралт
    6. silver2018 Сегодня, 19:37
      Крым-это историческая часть России, и спорить с этим могут только не далекие лишенцы. Надо это признать и двигаться дальше. Россия Крым никогда не отдаст, многие на Западе как население, так и политики это понимают, так зачем ссориться.
      silver2018
      1. NKT Сегодня, 20:05
        И земли, на которых возникла в 91 году Украина, тоже историческая часть РФ, за исключением западной ее части.
        NKT
      2. Вкд Двк Сегодня, 20:23
        Цитата: silver2018
        Крым-это историческая часть России, и спорить с этим могут только не далекие лишенцы. Надо это признать и двигаться дальше. Россия Крым никогда не отдаст, многие на Западе как население, так и политики это понимают, так зачем ссориться.

        Выдвигайте свою кандидатуру в президенты Украины. Выиграете выборы со счётом 140 милл. проголосовавших /50 хохлов.
        Вкд Двк
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 18:16
    Видно Украина кредитов не будет больше давать Германии.
    Аристарх Людвигович
    1. NF68 Сегодня, 18:26
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Видно Украина кредитов не будет больше давать Германии.


      И батрачить у менечких фермоеров больше тоже не будут. Нехай поляки пупы надрывают.
      NF68
    2. 210окв Сегодня, 18:29
      Кредиты эти на двух ногах и огромным желанием приткнулся там хотя бы на три месяца полномоями..
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Видно Украина кредитов не будет больше давать Германии.
      210окв
    3. LSA57 Сегодня, 18:35
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Видно Украина кредитов не будет больше давать Германии.

      прОцент на кредит повысят laughing
      LSA57
      1. Rusland Сегодня, 18:49
        Могут кучу у дверей посольства оставить и не одну.
        Rusland
  3. Пытливый Сегодня, 18:16
    украинцы всем надоели, Европа начинает прозревать. До этого было заявление Климкина о санкциях Украины против Германии за немецки компании, которые работают в Крыму, Климкин попутал берега: им можно гавкать на Россию, а на хозяев если пасть разевать начнут получат хозяйским сапогом по роже...
    Пытливый
    1. Теренин Сегодня, 18:25
      Всё верно, только про "прозрение Европы" я не согласен. Всё проще, Европа не может больше терять деньги (нести убытки) из-за дебильского поведения украинских властей.
      Теренин
    2. Офицер запаса Сегодня, 19:32
      Хозяин у ЕС и у Украины один - Штаты. У делегации из Германии миссия чисто ознакомительная, выводы делать будут не они.
      Это, как у Ильфа и Петрова в "Золотом теленке". Когда немецкий журналист говорил, что честно напишет обо всех успехах социализма, что видел в СССР. И слово сдержал - все честно написал в своей книге. А на последней странице сделал вывод - что именно по этой причине СССР нужно уничтожить и как можно быстрее.
      Офицер запаса
      1. Теренин Сегодня, 20:57
        Подобными выводами про Россию нас не удивить, но пусть хоть эти шестеро немцев для себя самих поймут реальную ситуацию в Крыму.
        Теренин
  4. Волька Сегодня, 18:21
    не более чем сотрясение воздуха...
    Волька
    1. LSA57 Сегодня, 18:39
      Цитата: Волька
      не более чем сотрясение воздуха.

      а они ничего другого делать не умеют...
      LSA57
  5. Балу Сегодня, 18:22
    Посол Украины в Германии Андрей Мельник не смог не прокомментировать это событие. Он назвал визит «безответственным вояжем» и пригрозил членам делегации «плачевными правовыми последствиями».

    Я представляю: Бандерия разорвет дипломатические отношения... Объявит германских депутатов в розыск по линии Интерпола... Введет санкции против Германии...
    Только могильщик на кладбище эффективно лечит майдаун головного мозга.
    Балу
    1. tihonmarine Сегодня, 18:46
      Сала и пампушек не дадут депутатам.
      tihonmarine
      1. Балу Сегодня, 18:53
        Цитата: tihonmarine
        Сала и пампушек не дадут депутатам.

        Им самим не хватае, плохо с салом в\на Украине, бяда... crying
        Балу
  6. Опер Сегодня, 18:23
    История всегда повторяется. Нацисты обязательно вцепятся в руку их вскормившую и обласкавшую, как только им начнет казаться, что эта рука дает не то и не столько! Больше всего здесь удивляют польские паны. Но этих и Волынь не научила! Воистину, когда Господь хочет наказать кого то он отнимает разум.
    Опер
    1. tihonmarine Сегодня, 18:44
      Да это всё от жадности !
      tihonmarine
  7. Геркулесыч Сегодня, 18:27
    Укроина в наказание немцам не станет у них выклянчивать деньги и оружие! wassat
    Геркулесыч
  8. Ураган70 Сегодня, 18:33
    Какая красивая славянская фамилия- Гемпель!
    Ураган70
    1. Rusland Сегодня, 18:53
      Крымские немцы.
      Rusland
    2. Paranoid50 Сегодня, 18:56
      Цитата: Ураган70
      красивая славянская фамилия- Гемпель!

      Да обычная немецкая
      руководителя крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля.
      Их есть в Крыму.
      Paranoid50
  9. tihonmarine Сегодня, 18:41
    [quote][/quote]
    Ну какая проблема, не пустят депутатов из "Неметчины" в Шумерский каганат, так они опять в Крым приедут, там и теплее, да и народ добрее.
    tihonmarine
  10. Бензорез Сегодня, 19:47
    А что, были угрозы даже?! Видимо я что-то пропустил.
    Бензорез
  11. Govorun Сегодня, 20:48
    Украинцам СРОЧНО нужно ввести санкции против Германии, что бы экономика Германии развалилась без Украинского экспорта девушек низкого социального статуса,сала и чего то там еще.....
    Govorun
  12. Лексус Сегодня, 21:13
    Тараканище

    Таракан, таракан,
    таракашечка,
    Жидконогая
    козявочка-букашечка...

    Только вдруг из-за кусточка,
    Из-за синего лесочка,
    Из далёких из полей
    Прилетает Воробей.
    Прыг да прыг!
    Да чик-чирик,
    Чики-рики-чик-чирик!

    Взял и клюнул Таракана —
    Вот и нету великана.
    Поделом великану досталося,
    И усов от него не осталося.
    (с) Корней Чуковский

    Как живо и актуально написано...

    P.S. Все персонажи являются вымышленными и любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно.
    Таракан Околорадский, моё почтение hi
    Лексус
  13. Piramidon Сегодня, 22:49
    Может быть только мне так кажется, но из всего ЕС пока только немцы огрызаются на пиндocaнкции.
    Piramidon
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