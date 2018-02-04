В Крыму ответили на угрозы Киева в адрес немецких парламентариев, посетивших полуостров

Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии "Альтернатива для Германии",

Немецкие депутаты приехали в Крым осознанно. Они являются гражданами свободной Европы, и никто не имеет права им диктовать, куда ехать и что делать,