В Крыму ответили на угрозы Киева в адрес немецких парламентариев, посетивших полуостров
Угрозы украинских властей не способны разорвать складывающиеся дружеские и партнерские отношения между Крымом и представителями Германии, передает РИА Новости заявление зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, руководителя крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля.
В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Гости пробудут в Крыму до 9 февраля. В Составе делегации – представители Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Посол Украины в Германии Андрей Мельник не смог не прокомментировать это событие. Он назвал визит «безответственным вояжем» и пригрозил членам делегации «плачевными правовыми последствиями».
По его словам, никакие угрозы со стороны официальных властей Украины парламентариев из ФРГ не пугают.
В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Гости пробудут в Крыму до 9 февраля. В Составе делегации – представители Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Посол Украины в Германии Андрей Мельник не смог не прокомментировать это событие. Он назвал визит «безответственным вояжем» и пригрозил членам делегации «плачевными правовыми последствиями».
Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии "Альтернатива для Германии",заявил Гемпель.
По его словам, никакие угрозы со стороны официальных властей Украины парламентариев из ФРГ не пугают.
Немецкие депутаты приехали в Крым осознанно. Они являются гражданами свободной Европы, и никто не имеет права им диктовать, куда ехать и что делать,добавил зампредседателя комитета.
Использованы фотографии: РИА Новости Крым. Александр Полегенько
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