23:44 08 февраля

О "карманных" линкорах, цусимском синдроме и сумрачном тевтонском стратегическом гении

Раннее утро. Легкая зыбь легко покачивает корабли Его Величества на океанской волне. Ясное зимнее небо, видимость – от горизонта до горизонта. Скука многомесячного патрулирования, которую не мог развеять даже замеченный наблюдателем «Эйджекса» дым. Мало ли какой нейтрал-транспорт неторопливо коптит небо по своим купеческим делам?

И вдруг – ушатом ледяной воды сообщение от кэптена Белла: «Я думаю, это «карманный» линкор».




Так начиналось первое крупное морское сражение второй мировой войны, ставшее одним из немногих классических артиллерийских боев между крупными боевыми кораблями. В нем столкнулись представители противоположных концепций: германский «разрушитель торговли» — карманный линкор «Адмирал граф Шпее», и британский «защитник торговли» «Эксетер», поддерживаемый двумя легкими крейсерами. Что же произошло?

Британский командующий, коммодор Генри Харвуд разделил свои корабли на два отряда, причем «Эксетер» отвернул влево и ринулся на противника, а легкие крейсера постарались поставить неприятеля в два огня. Командир «Шпее», Ганс Вильгельм Лангсдорф также проявил здоровую агрессивность и пошел на сближение с неприятелем.

Бой начался в 06.18 – с расстояния 100 кабельтов первым открыл огонь германский рейдер. В 06.20 в ответ ударили тяжелые 203-мм пушки «Эксетера», спустя минуту его поддержал «Акилез», а примерно в 06.23 в дело вступили орудия «Эйджекса».

В первые минуты боя германский командир действовал образцово. Он ввел в действие обе башни главного калибра и сосредоточил их огонь на главном своем противнике, тяжелом крейсере англичан. В то же время вспомогательные 150-мм (вообще-то 149,1 мм, но для краткости будем писать общепринятые 150-мм) орудия «карманного» линкора обстреливали британские легкие крейсера. Поскольку управление огнем германских шестидюймовок осуществлялось по остаточному принципу, никакого успеха они не достигли за весь бой, не добившись ни единого попадания, но польза от них заключалась уже в том, что они нервировали англичан – находиться под обстрелом психологически очень тяжело и сказывается на точности стрельбы корабля.

Здесь хотелось бы отметить, что англичане этот момент сражения видят по другому: что в начале боя «Шпее» разделил огонь своих 283-мм орудий и каждая башня обстреливала свою цель. Но немцы ничего такого не подтверждают – обе башни вели огонь по «Эксетеру», просто сперва одна башня давала полный трехорудийный залп, а после нее – вторая, и только после накрытия цели линкор переходил на шестиорудийные залпы. Со стороны это действительно могло восприниматься, как стрельба по двум разным целям, тем более что огонь 150-мм германских орудий сосредоточился на британских легких крейсерах (скорее всего – одном из них) и англичане по всплескам снарядов видели, что немцы обстреливают две цели, а не одну.

Правильная тактика принесла немцам вполне предсказуемый успех. Первые залпы 283-мм орудия сделали полубронебойными снарядами, но затем, артиллерийский офицер «Шпее» Ашер перешел на огонь фугасными 300 кг «чемоданами», содержащими в себе 23,3 кг взрывчатки. Это оказалось совершенно правильным решением, хотя и критиковалось немцами после войны. Теперь германские снаряды взрывались при ударе о воду осколки от близких разрывов причиняли «Эксетеру» едва ли не большие повреждения, чем прямые попадания. Противостояние шести 283-мм орудий рейдера, управляемых традиционно великолепной немецкой СУО и шести 203-мм английского «бюджетного» тяжелого крейсера, обеспеченного дальномерами и приборами управления огнем по принципу минимальной достаточности, привело к вполне предсказуемому результату.

Уже третий залп немцев дал накрытие, при этом осколками 283-мм снаряда изрешетило борт и надстройки «Эксетера», и его гидросамолет, уничтожив прислугу торпедного аппарата. Это было уже само по себе неприятно, но осколки перебили также цепи сигнализации о готовности орудий. Теперь старший артиллерист, лейтенант Дженнингс не знал, готовы ли его орудия к залпу, что значительно осложняло его стрельбу. Он все еще мог отдавать команды дать залп, но не имел теперь представления, сколько орудий будут в нем участвовать, что сильно затрудняло пристрелку.

А немцы продолжали методично расстреливать «Эксетер»: их пятый и седьмой залпы дали прямые попадания. Первое из них произвел полубронебойный снаряд с замедлением – хотя к тому времени «Шпее» перешел на огонь фугасным снарядами, по всей видимости, "достреливались" остатки полубронебойных снарядов, поданных в перегрузочное отделение. Этот удар «Эксетер» пережил сравнительно благополучно – снаряд пробил крейсер на оба борта и улетел, не разорвавшись. А вот второе попадание стало роковым. Фугасный снаряд ударил в носовую 203-мм башню крейсера и полностью вывел ее и строя, воспламенив заряд в одной из пушек подбитой башни. Крейсер сразу утратил треть своей огневой мощи, но проблема была в другом – осколки веером прошлись по надстройке «Эксетера» убив всех офицеров, кроме командира корабля, но самое главное – разрушив управление огнем. Кабели и переговорные устройства, соединяющие дальномерную станцию с боевой рубкой и рубку – с центральным постом были разрушены. Отныне «Эксетер», безусловно, все еще мог стрелять, но попадать – уже нет. До выхода из строя СУО тяжелый крейсер добился двух попаданий в «карманный» линкор противника. «Эксетер» стрелял полубронебойными снарядами, поэтому первое попадание, пришедшееся в небронированную надстройку, привело лишь к образованию небольшой сквозной дыры – снаряд улетел, не разорвавшись. Второй снаряд достиг большего – пробив верх 100 мм бронепояса (хотя… среди иностранных источников нет единого мнения о толщине бронепояса «Адмирала графа Шпее». Многие считают, что он был только 80 мм, впрочем в нашем контексте это не имеет практического значения) и 40 мм переборку. Затем он взорвался, ударившись в бронепалубу, пробить ее не смог, но вызвал пожар в хранилище сухого химического средства для тушения огня. Люди, тушившие пожар получили отравления, но во всяком случае боеспособность германского корабля сколько-то серьезно не пострадала.

Больше «Эксетер» не добился ничего. Нет, он, конечно, продолжал воевать, выходить из боя было бы не в традиции англичан. Но как он это делал? Управление кораблем пришлось перенести в кормовую надстройку, но и там все кабели связи оказались выведены из строя, так что команды в машинное отделение пришлось передавать по цепочке матросов. Две уцелевшие 203-мм башни вели огонь в сторону неприятеля – именно в сторону, потому что без централизованного управления огнем попасть в германский рейдер можно было бы разве что по счастливой случайности.

Иными словами, британский тяжелый крейсер практически полностью утратил боеспособность менее чем за 10 минут огневого контакта с «карманным» линкором, при этом сам он не сумел причинить неприятелю сколько-то серьезные повреждения. Из охотника «Эксетер» превратился в жертву – противопоставить залпам 283-мм орудий своего «оппонента» крейсер ничего не мог.

Почем же тогда крейсеру удалось уцелеть? Не существовало ни одной причины, препятствующей «Шееру» продолжить сближение и добить «Эксетер» — а потом заняться легкими крейсерами. «Карманный» линкор не имел сколько-то серьезных повреждений – помимо двух 203-мм попаданий англичанам удалось «дотянуться» до него несколькими 152-мм снарядами, не причинившими фашистскому рейдеру сколько-то серьезных повреждений. Дело в том, что английские легкие крейсера (как, кстати и «Эксетер») использовали в том бою полубронебойные снаряды, слишком слабые, чтобы пробить германскую броню, но улетавшие без разрыва при попадании в небронированные надстройки. И если бы Лангсдорф придерживался своей первоначальной тактики…

… вот только, увы, он ее не придерживался.

До сих пор не утихают споры, кто же все-таки победил в Ютландском сражении – англичане или немцы. Все дело в том, что англичане, вне всякого сомнения, понесли куда более тяжелые потери, но поле боя осталось за ними, а сильно избитый хохзеефлотте едва смог унести ноги. Но вне зависимости от результатов этих споров, нельзя не признать, что «der Tag» («День» — излюбленный тост офицеров кайзерлихмарин, бокалы поднимались за день, когда два великих флота сойдутся в решающей битве) нанес неизгладимую душевную травму офицерам германского флота. Они готовы были воевать, они готовы были умирать, но вот ПОБЕЖДАТЬ англичан они были категорически не готовы. Достаточно вспомнить ступор, в который впал адмирал Лютьенс, когда по «Бисмарку» открыли огонь «Худ» и «Принс оф Уэллс». Быть может, рассказы о возникновении «цусимского синдрома» у русских офицеров имеют под собой основание, но нужно признать — германские командиры были поражены «ютландским синдромом» в самой тяжелой его форме.

Капитан цур зее Лангсдорф сделал все, что можно для его преодоления. Он храбро повел свой корабль в бой (справедливости ради отметим, что на момент принятия решения Лангсдорф полагал, что ему противостоят крейсер и два эсминца англичан), а сам, подобно Хэйхатиро Того, Витгефту и Битти, проигнорировал боевую рубку, расположившись на открытом мостике.

И вот вышло так, что в начале боя англичане не смогли «достать» германский рейдер, они не смогли даже толком поцарапать его. Но зато они смогли «достать» его командира – осколки шестидюймового снаряда поразили Лангсдорфа в плечо и руку, а энергия взрыва отбросила его с такой силой, что он потерял сознание. И когда Лангсдорф пришел в себя, он уже ничем не напоминал адмирала «седых времен». Присутствующие на мостике офицеры в дальнейшем высказались аккуратно (честь мундира!), что их командир после ранения (охарактеризованного как незначительное) принимал «недостаточно агрессивные решения»

Что должен был сделать Лангсдорф? Продолжать идти тем же курсом и скоростью, позволив своему артиллеристу, нащупавшему «Эксетер», довершить столь успешно начатое им дело и уничтожить крупнейший корабль британцев – для этого достаточно было бы добиться всего лишь еще нескольких попаданий. Вот схема с отметками примерного расположения кораблей на тот момент боя.



На самом деле сколько-то точной схемы маневрирования составить нельзя, потому что германские и английские описания боя сильно расходятся между собой и имеют внутренние противоречия. Поэтому графическое изображение достаточно условно. Но в действиях германского командира, увы, никакой неясности нет – вне зависимости от того, когда конкретно он сделал то или иное действие, все источники сходятся на том, что он перенес огонь главного калибра на легкие крейсера и отвернул в сторону (возможно, в другой последовательности), прекратив тем самым сближение с британскими кораблями. Затем он вроде бы снова довернул на противника, но тут же поставил дымзавесу (!) и вновь показал англичанам корму, и только тогда перенес снова огонь на «Эксетер». Здесь артиллеристы «Шпее» вновь показали себя, трижды попав в британский тяжелый крейсер, отчего последний лишился второй носовой башни главного калибра, а кое-как восстановленная система управления огнем оказалась разрушенной, теперь уже – навсегда. Лейтенант Дженнингс, впрочем, и тут нашел выход из положения – он попросту забрался на последнюю уцелевшую башню и руководил огнем непосредственно с ее крыши. Но в сущности, «Эксетер» находился на грани гибели – метр дифферента на нос, разбитые приборы, скорость не более 17 узлов… Плод созрел, но Лангсдорф не протянул руки, чтобы сорвать его.

В это время «Шпее» фактически бежал от двух легких крейсеров противника, периодически ставя дымзавесы и «гоняясь за залпами», т.е. доворачивая в сторону, куда упали снаряды неприятеля с тем, чтобы следующий залп противника, сделанный с поправкой на предыдущую погрешность, привел бы к промаху. Такую тактику можно было бы оправдать, если бы ей пользовались британские командиры легких крейсеров, если бы за ними гнался «Шпее», но никак не наоборот. Никакого разумного объяснения подобной «тактике» дать невозможно. Немцы утверждали, что их командир, сам бывший миноносник, опасался торпед англичан. Но именно потому, что Лангсдорф в свое время командовал миноносцами, он просто обязан был знать о том, что это оружие практически бесполезно на удалении 6-7 миль, на которых он пустился в бегство от английских крейсеров. Да, японцы с их «лонг лэнсами» были бы опасны, но кто об этом тогда знал? И против Лангсдорфа воевали отнюдь не японцы. Наоборот, если уж он опасался торпед, то ему следовало какое-то время сближаться с англичанами, провоцируя их на залп, а потом, действительно, отступить – шансы попасть по «карманному» линкору торпедой вдогон в этом случае были бы менее чем иллюзорны.

Другой вариант объяснения действий Лангсдорфа заключается в том, что он опасался получить повреждения, препятствующие его переходу через Атлантику, и вот к этой причине следовало подойти со всей серьезностью – что толку утопить вражеский крейсер-недомерок, если потом придется жертвовать куда более мощным кораблем практически на пустом месте? Но дело в том, что Лангсдорф УЖЕ ввязался в бой, который англичане вели в присущей им агрессивной манере, при том что их крейсера были быстроходнее «карманного линкора» и прервать бой по своему желанию немцы не могли. Лангсдорф не выигрывал ничего, затягивая сражение, ему нужно было как можно скорее завершить его, и, раз бежать он не мог, то ему оставалась только скорейшая нейтрализация британских кораблей. Его «карманный» линкор обладал необходимой для этого огневой мощью.

На самом деле, даже и отступая, «Адмирал граф Шпее» вполне мог уничтожить преследующих его англичан. Но Лангсдорф постоянно требовал переносить огонь с одной цели на другую, не давая своим комендорам как следует пристреляться, или же всячески мешал им своей «охотой за залпами», бросая «карманный» линкор из стороны в сторону. Известно, что фортуна покровительствует смелым, но Лангсдорф в этом бою не проявил смелости – возможно поэтому к совершенным им ошибкам прибавилось печальное недоразумение. В течении боя не было такого случая, когда германская система управления огнем оказалась бы выведена из строя, но в самый ответственный момент, когда дистанция между «Шпее» и легкими крейсерами Харвуда оказалась меньше 6 миль и Лангсдорф в очередной раз приказал перенести огонь с «Эйджекса» на «Акилез», связь между рубкой и дальномером оказалась нарушена. В результате артиллеристы стреляли по «Акилез», но дальномерщики продолжали сообщать им дистанцию до «Эйджекса», так что, естественно, «Шпее» ни в кого не попадал.


Героический "Эксетер" возвращается в Плимут после сражения у Ла-Платы


Впрочем, детальное описание боя у Ла-Платы не входит в задачу настоящей статьи. Все вышесказанное сказано к тому, чтобы уважаемый читатель отметил для себя достаточно простые факты.

При создании «карманных» линкоров требовалось найти такое сочетание бронирования и вооружения, которое обеспечивало бы германскому кораблю в бою решающее преимущество над любым «вашингтонским» крейсером, и немцам вполне это удалось. Любой «вашингтонский» и легкий крейсер не уклонившиеся от боя, были для карманного линкора «законной дичью». Безусловно, первая задача рейдера – уничтожать торговый тоннаж, уклоняясь от морских боев. Но, если крейсерам противника все же удастся навязать «карманному» линкору сражение – что же, тем хуже для крейсеров. При правильной тактике «Шпее» корабли Харвуда были обречены.
К великому счастью англичан капитан цур зее Лангсдорф придерживался правильной тактики, в полной мере используя преимущества своего корабля ровно 7 минут – с 06.18, когда «Шпее» открыл огонь и до поворота влево, т.е. начала бегства от британских крейсеров, который произошел ориентировочно в 06.25. За это время он успел вывести из строя британский тяжелый крейсер (уничтожив СУО и башню главного калибра), не получив при этом сколько-то значимых повреждений. Иными словами, Лангсдорф побеждал, причем побеждал с разгромным для англичан счетом. Для того, чтобы поставить отряд Харвуда на грань поражения «карманному» линкору потребовалось семь, может быть (с учетом возможных ошибок в хронометраже) от силы десять минут.

О "карманных" линкорах, цусимском синдроме и сумрачном тевтонском стратегическом гении

"Эксетер", увы, все же погиб, но это произошло в другое время и в другом месте


Однако по прошествии этих 7-10 минут, вместо того, чтобы добить «Эксетер», и затем сконцентрировать огонь на одном из легких крейсеров, нервируя другой огнем 150-мм орудий, Лангсдорф словно забыл, что он ведет в бой «карманный» линкор против трех крейсеров, и сражался так, как следовало бы драться легкому крейсеру против трех «карманных» линкоров. Обычно, анализируя то или иное морское сражение говорят о каких-то ошибках командующих, совершенных в тот или иной момент, но весь бой Лангсдорфа, начиная с 06.25 являлся одной большой ошибкой. Окажись на его месте решительный командир – и сегодня англичане помнили бы Ла-Плату так же, как вспоминают Коронель, где Максимилиан фон Шпее, в честь которого был назван корабль Лангсдорфа, уничтожил эскадру британского адмирала Крэдока.

Этого не случилось, но отнюдь не потому, что конструкторы «Адмирала графа Шпее» сделали что-то не так. Невозможно ставить в вину конструкции корабля нерешительность его командира.

Вспомним, как создавались «карманные» линкоры. Версальский договор ограничивал водоизмещение шести самых крупных кораблей Германии, которые ей дозволено было построить 10 тысячами тонн, но не ограничивал калибра их орудий. В итоге германский ВМФ, наподобие былинного богатыря, оказался на развилке трех дорог.

С одной стороны, предлагались к постройке эдакие полуброненосцы-полумониторы – четыре 380-мм орудия, 200 мм брони цитадели и скорость 22 узла. Дело в том, что окружающие послевоенную Германию страны (Польша, Дания, Швеция, Советская Россия и т.д.) обладали флотами умеренной силы, самые сильные корабли которых несли 280-305-мм артиллерию. Исключение составляла только Франция, но в Германии считали, что французы не рискнут отправить в Балтику свои дредноуты, которых, после взрыва «Франс» осталось всего шесть, и ограничатся максимум «Дантонами». В этом случае шесть кораблей с 380-мм пушками практически гарантировали немцам господство на Балтике и тем самым возвращали ей статус морской державы.

С другой стороны, Германия уже в самом начале 1923 г появились эскизные чертежи проекта I/10. Это был почти классический «вашингтонский» крейсер, в котором, кстати, хорошо угадывались черты будущего «Адмирала Хиппера» – 10 000 т, 32 узла, 80 мм бронепояс при 30 мм палубе и скосах и четыре двухорудийных башни с 210-мм орудиями

Тем не менее, оба этих варианта немецких моряков не удовлетворили (хотя будущий главком григсмарине Редер склонялся к варианту 380-мм корабля). Дело в том, что ВМФ Германии не желал ограничиваться береговой обороной, рассчитывая на большее, и потому маломореходные броненосцы-мониторы были для него неприемлемы. Что же до крейсеров, то они были морякам весьма интересны, но построив их, немцы получили бы шесть вполне обычных кораблей, которых у ведущих морских держав значительно больше, и которые не могли вызвать озабоченность Англии. Шесть «почти вашингтонцев», конечно же, не представляли большой угрозы британскому судоходству.

И, наконец, существовал третий путь, предложенный адмиралом Ценкером, который в недалеком прошлом командовал линейным крейсером «Фон-дер-Танн» в Ютландском бою. Он предложил уменьшить калибр будущего корабля, приняв что-нибудь промежуточное между 150-мм и 380 мм и создать нечто такое, что стало бы заведомо сильнее любого тяжелого крейсера, но быстроходнее основной массы линкоров мира, имевших 21-23 узла скорости. Так, в 1926 г родился проект 1/М/26, ставший прообразом карманных линкоров.

Что можно сказать об этих кораблях?

Для того, чтобы обеспечить подавляющее превосходство над тяжелыми крейсерами мира, можно было пойти двум путями – сильно защитить корабль, обеспечив его артиллерией умеренного калибра, или же сделать ставку на могучие орудия при умеренной защите. Первый путь был традиционным для германской конструкторской мысли, но в этот раз упор был сделан на очень мощные 283-мм пушки, в то время как бронирование лишь незначительно превосходило таковое у большинства броненосных крейсеров, даже, пожалуй, уступая наиболее защищенным кораблям этого класса. Все же бронезащиту, примененную на «карманных» линкорах назвать плохой было нельзя. Даже на самом слабозащищенном головном «Дойчланде», как совершенно верно отмечает В.Л. Кофман, она с любого ракурса обеспечивала от 90 до 125 мм суммарной толщины брони при комбинации горизонтальных и вертикальных (большей частью наклонных) преград. При этом система бронирования совершенствовалась от корабля к кораблю, и самым защищенным из них был «Адмирал граф Шпее».


Парад на Спитхэдском рейде. На первом плане "Адмирал граф Шпее"


Сверхмощная артиллерия дополнялась превосходной системой управления огнем – «карманные» линкоры обеспечивались тремя командно-дальномерными постами (КДП) каждый, причем один из них имел 6-метровый дальномер, а два других – 10-меровые. КДП были защищены 50 мм броней, а наблюдение из них можно было вести посредством перископов. Сравним это великолепие с британскими крейсерами типа «Кент», располагавшими одним 3,66-метровым дальномером в боевой рубке и двумя такими же, стоявшими открыто на крыльях мостика, а также 2,44-метровым дальномером на кормовой рубке. Данные от дальномеров на британских кораблях обрабатывал центральный пост, но на германских «карманниках» их было два – под носовой и кормовой рубками. Не все линкоры могли похвастаться столь совершенной СУО. Оснащались германские корабли и артиллерийскими радарами, но качество их было весьма невысоким и не позволяло корректировать огонь, так что они использовались только для обнаружения потенциальных целей.

Вопреки распространенному мнению, изначально 150-мм артиллерия карманных линкоров вовсе не была «бедной падчерицей» по части управления огнем – предполагалось, что расстояния до ее целей будет измерять один из КДП, а вырабатываться данные для стрельбы будет резервный центр обработки, расположенный в корме корабля. Но на практике командиры предпочитали задействовать все три КДП в обеспечение работы главного калибра, а на кормовой расчетный центр возложили обязанность «курировать» зенитную артиллерию – вот и получилось, что 150-мм вспомогательным калибром заниматься оказалось некому.

Таким образом, у немцев получился корабль, способный быстро уничтожить вражеский крейсер при помощи мощнейшей артиллерии и СУО, и защищенный так, чтобы не получить тяжелых повреждений в ходе такого боя. С учетом того, что его дизельная энергетическая установка обеспечивала ему дальность хода до 20 000 миль, «карманный» линкор стал практически идеальным тяжелым артиллерийским рейдером.

Разумеется, имелись у него и свои недостатки. Стремясь уложиться в весовые требования компания МАN переоблегчила дизели, в результате чего те оказались подвержены сильной вибрации и издавали много шума. Критики проекта совершенно справедливо указывали, что лучше было бы «карманному» линкору принять меньше балласта, но сделать дизели тяжелее (как ни крути, они расположены в самом низу корпуса) и от этого проект только выиграл бы. Впрочем, следует отметить что обычно упоминаемая невозможность общаться, записки и кровь из ушей все же относятся к случаям, когда корабль шел полным ходом, в противном случае шум не был настолько силен. Промежуточный калибр — 150-мм артиллерия, также был ошибкой, лучше было бы усилить зенитное вооружение или броню. Бронирование считалось немцами достаточным для боя на средней дистанции, но попадание 203-мм снаряда «Эссекса», при котором оказался пробит и бронепояс, и 40 мм переборка за ним намекают, то не все было так однозначно. Если бы снаряд прошел чуть ниже, то мог бы взорваться прямо в машинном отделении. Были у «карманных» линкоров и другие, не столь очевидные недостатки, но, собственно говоря, у какого корабля их нет?

Часто в вину «карманным линкорам» ставится малая скорость хода. И действительно – их 27-28 узлов давали им преимущество над линкорами эпохи первой мировой войны, но уже на момент закладки головного «Дойчланда» в мире существовало семь кораблей, способных догнать его и без проблем уничтожить. Речь идет о «Худе», «Рипалсе», «Ринауне» и четырех японских линейных крейсерах типа «Конго». В дальнейшем, по мере строительства линкоров нового поколения (начиная с «Дюнкерка») количество таких кораблей быстро росло.

Можно ли на этом основании считать германские «карманные» линкоры неудачными кораблями? Да ни в каком случае.

Во-первых, не надо забывать, что у быстроходных линкоров есть множество иных дел, кроме как гоняться за кем-то по просторам Атлантического и Индийского океанов. И вот результат – теоретически на поиски «Адмирала графа Шпее» союзники могли отправить пять быстроходных линкоров и линейных крейсеров – три британских корабля и «Дюнкерк» со «Страсбургом». Но на практике к поимке рейдера англичанам удалось привлечь только отправленный в Южную Атлантику «Ринаун», а французские линкоры, хотя формально и вошли в состав «противорейдерских» групп не предпринимали каких-то активных действий. И это в 1939 г, когда союзники воевали только против Германии, а Италия и Япония с их могущественными флотами еще не вступили в войну!

Во-вторых, дизельные «карманники» имели огромное преимущество перед кораблями с обычной энергетической установкой – они обладали очень высокой экономической скоростью. Тот же «Шпее» мог пройти на 18 узлах более 16 000 миль, никакой линкор или линейный крейсер ничем таким похвастать не мог. Иными словами, да, тот же «Дюнкерк», при встрече с «Шеером» конечно же способен догнать и уничтожить последнего, но устроить такую «встречу» с быстро перемещающимся "карманным" линкором было бы совсем нелегко.

А в-третьих, следует понимать, что «карманные» линкоры, как это не удивительно, превосходно укладывались в стратегию кригсмарине и могли сыграть важнейшую роль в англо-германской борьбе на море.

Дело в том, что германский план боевых действий против Британии, вокруг которого создавался довоенный фашистский флот предусматривал следующую стратегию: в его составе должны были находиться рейдерские силы, достаточные для того, чтобы заставить англичан отправить в океан часть своих линейных эскадр, и группы быстроходных линкоров, способных перехватить эти эскадры и уничтожить. Таким образом, «откусывая по кусочку» от британского флота предполагалось уравняться с ним в силах, а потом – достичь превосходства на море.

Логика вроде бы абсурдная, но представим себе на секундочку, что рейд «Бисмарка» в Атлантику был по каким-то причинам оказался отложен или даже завершился успехом.

В этом случае к концу 1941-началу 1942 г немцы в составе флота имели бы полностью готовые к бою «Тирпиц», «Бисмарк», «Шарнхорст» и «Гнейзенау». А вот у англичан из быстроходных линкоров были бы только «Кинг Джордж V», «Принс оф Уэллс» да еще только что вошедший в строй (ноябрь 1941 г) и не прошедший боевой подготовки «Дюк оф Йорк» — и это при том, что индивидуально корабли типа «Бисмарк» были сильнее британских линкоров.



А остальные линкоры? Сколько-то быстроходные корабли типа «Куин Элизабет» связаны итальянским флотом в Средиземном море. Выводить их оттуда – обрушить всю средиземноморскую стратегию Великобритании, чего англичане не простили бы никакому правительству. Корабли типа «Ройал Соверин» и «Родней» тихоходны и не смогли бы перехватить германское линейное соединение, к тому же даже при встрече оно всегда могло бы уклониться от боя. Оставались только "два с половиной" английских быстроходных линкора, да линейные крейсера. Франция уже капитулировала и на ее линейные силы рассчитывать не приходится, США потерпели сокрушительное поражение при Перл-Харборе и помочь Англии ничем не могут.

Случись такое, и каждый быстроходный корабль оказался бы у англичан на счету. Тем более, что линкоры должны периодически становиться в ремонт – из шести быстроходных кораблей какой-нибудь почти постоянно будет ремонтироваться. Немцам, наоборот, несложно привести свои линкоры в боеспособное состояние к заранее назначенной дате рейда.

Допустим, немцы отправляют в рейдерство свои «карманные» линкоры. В этом случае англичане оказались бы в крайне тяжелом положении. Отправить линейные крейсера в море, в погоню за «карманниками»? И рисковать тем, что четверка линкоров кригсмарине выйдет в море и драться с ними придется не в полном составе? Это чревато поражением, после которого британские коммуникации окажутся беззащитны против набегов тяжелых германских кораблей. Не делать ничего? Тогда «карманные» линкоры устроят настоящую бойню на коммуникациях. Прикрыть конвои старыми линкорами, сил которых вполне достаточно, чтобы отпугнуть «Шеер»? А кто может гарантировать, что немцы не атакуют такой конвой «Бисмарком» и «Тирпицем», которые играючи расправятся с одиночным британским кораблем? Успеют ли быстроходные линкоры Гранд Флита перехватить германское соединение до того, как те разорвут в клочки и конвой и корабли его эскорта?

Известно, что Черчилль предполагал и чрезвычайно опасался совместных действий германских линкоров и придавал огромное значение уничтожению "Бисмарка" до того, как "Тирпиц" войдет в строй

Таким образом, мы можем констатировать, что несмотря на отдельные недостатки, германские карманные линкоры были вполне удачными кораблями, способными выполнять задачи, которые перед ними ставило руководство кригсмарине. Но почему же в таком случае немцы прекратили их строительство? Ответ очень прост – согласно предвоенным планам немецкой промышленности предстояло создать несколько эскадр мощнейших линкоров, которым в охранение, конечно же, понадобились бы крейсера. Но «карманный» линкор совершенно не подходил на роль крейсера при эскадре – вот как раз тут его малая скорость была совершенно неуместна. Потому-то немцы вернулись к идее тяжелого крейсера, появившейся у них еще в далеком 1923 году, но это совсем другая история…

И – маленькое примечание.

Безусловно, по совокупности своих тактико-технических характеристик «карманные» линкоры не могут быть отнесены к классу линейных кораблей. Откуда тогда пошло название «карманный» линкор»? Дело в том, что в соответствии с Вашингтонским морским соглашением 1922 года любой корабль, имеющий стандартное водоизмещение свыше 10 000 т или орудия крупнее 203 мм считался линкором. Забавно, но если бы немцы все-так предпочли «карманникам» 32-узловый крейсер с 210-мм артиллерией, с точки зрения международных договоров он бы являлся именно линкором. Соответственно, по вашингтонскому соглашению линкором являлся и «Дойчланд» — ну а некий корреспондент, наделенный хорошим чувством юмора, с учетом малых размеров германского корабля добавил к «линкору» эпитет «карманный» и это название прижилось.

Сами же немцы никогда не считали и не называли «Дойчланд» и его систершипы линкорами. В германском флоте эти корабли числились как «panzerschiffe», т.е. «броненосный корабль», или «броненосец», в отличие от «Гнейзенау» или «Бисмарка», которые назывались «schlachtschiffe». В кайзеровском флоте «panzerschiffe» именовались броненосцы, но наиболее современные из них были переименованы в «linienschiffe» — линейные корабли, а дредноуты именовались «большими линейными кораблями» или «großlinienschiffe». Ну и незадолго до войны кригсмарине зачислило «карманные» линкоры в класс тяжелых крейсеров.

Список использованной литературы:
1. Донец А. Тяжелые крейсера типа «York».
2. Кофман В. «Карманные» линкоры фюрера. Корсары Третьего рейха.
3. Патянин С. «Наглые» крейсера – охотники за рейдерами.
Автор: Андрей из Челябинска


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Комментарии 60

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  1. avt Сегодня, 15:37
    ннее утро. Легкая зыбь легко покачивает корабли Его Величества на океанской волне. Ясное зимнее небо, видимость – от горизонта до горизонта. Скука многомесячного патрулирования, которую не мог развеять даже замеченный наблюдателем «Эйджекса» дым. Мало ли какой нейтрал-транспорт неторопливо коптит небо по своим купеческим делам?
    И вдруг – ушатом ледяной воды сообщение от кэптена Белла: «Я думаю, это «карманный» линкор».
    wassat
    Ты.. это... Ты того... Чего "того"? Давай... Давай... Не безобразничай....
    bully Я уж решил -Олег!
    Так это ж Доцент! Здорово!
    bully Красиво расписал Андрей ,,Наш ответ Чемберлену"
    Таким образом, у немцев получился корабль, способный быстро уничтожить вражеский крейсер при помощи мощнейшей артиллерии и СУО, и защищенный так, чтобы не получить тяжелых повреждений в ходе такого боя. С учетом того, что его дизельная энергетическая установка обеспечивала ему дальность хода до 20 000 миль, «карманный» линкор стал практически идеальным тяжелым артиллерийским рейдером.
    Возможностями которых конкретный Лангдорф не смог распорядиться в бою к которому собственно этот агрегат , не смотря на
    Были у «карманных» линкоров и другие, не столь очевидные недостатки, но, собственно говоря, у какого корабля их нет?
    распорядиться не смог. Что и подтвердил итог боя. Хорошая статья , good
    avt
    1. seti Сегодня, 15:58
      Не Акилез а Ахилес. Но это так к слову.
      seti
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:05
        Цитата: seti
        Не Акилез а Ахилес

        Сложно сказать. Те. понятно, что имелся ввиду именно Ахиллес, но ряд наших авторов дают именно такую транскрипцию
        Андрей из Челябинска
        1. avt Сегодня, 16:12
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Сложно сказать.

          ПО аглицкой мове ? Ну как то -да . Тот же ,,Сопвич" , или ,,Сопвит."
          avt
        2. seti Сегодня, 16:13
          Спасибо за вашу статью. Нужно отметить что немцы все таки учли рейд Шпее и уже Шеер был снабжен и боеприпасами и топливом гораздо лучше. И разведданными. Да и действовал практически совместно (хоть и не долго ) с несколькими вспомогательными крейсерами.
          seti
    2. рюрикович Сегодня, 17:56
      Цитата: avt
      Я уж решил -Олег!

      Блин, такие же ощущения по началу!!! yes
      Цитата: avt
      Возможностями которых конкретный Лангдорф не смог распорядиться в бою к которому собственно этот агрегат , не смотря на
      Были у «карманных» линкоров и другие, не столь очевидные недостатки, но, собственно говоря, у какого корабля их нет?
      распорядиться не смог. Что и подтвердил итог боя.

      Что в лишний раз подтверждает то, что воюют не корабли, а люди! yes
      Капцов вечно манипулирует цифирью, а тут адекватная статья
      Цитата: avt
      Красиво расписал Андрей ,,Наш ответ Чемберлену"

      drinks
      рюрикович
      1. avt Сегодня, 18:12
        Цитата: рюрикович
        Что в лишний раз подтверждает то, что воюют не корабли, а люди!
        Капцов вечно манипулирует цифирью, а тут адекватная статья

        Щас мы ему тему то новую накинем ...обоим ! bully А вот если взглянуть ,,вооружённым глазом ". То по факту картина маслом такая вырисовывается - немецкие адмиралы готовились и неплохо кстати к прошедшей проигранной ими войне . Отсюда и надводные рейдеры с одиночным плаваньем аля ,,Эмден" и ныряющие подлодки Дёница родом из UВ-11/UF c,,волчьими стаями" .При том , что тот же ,,шнорхель" вообще то был уже известен.Олег бы возразил - так топили же ! Да ещё и не кисло так топили- читайте труды . Не буду спорить - Бритию почти положили. ОДНАКО ! Британские ,,флотоводцы" вообще не то что к прошедшей войне не готовились , а впали в детский маразм , в состояние ДО Первой мировой . Напрочь забыв как они конвои водили в конце Первой мировой , сколько сил и средств надо . За что и поплатились лютой кровью и матресурсом , да и базами в обмен на старые четырёхтрубники.Удивительно , но факт, только через лютую кровь на море наладили тактически грамотные действия , умножив практически на ноль Дёница , который нужной техники так и не получил и вообще не смог работать с разнородными силами и средствами . А вот почему ? Пусть авторы и распишут ,а мы возрадуемся в прочтении. bully drinks
        avt
        1. рюрикович Сегодня, 18:55
          Цитата: avt
          картина маслом такая вырисовывается - немецкие адмиралы готовились и неплохо кстати к прошедшей проигранной ими войне . Отсюда и надводные рейдеры с одиночным плаваньем аля ,,Эмден" и ныряющие подлодки Дёница родом из UВ-11/UF c,,волчьими стаями" .При том , что тот же ,,шнорхель" вообще то был уже известен.

          Флот у немцев уж точно не стоял на первом месте no Потому даже то, что выделялось, нужно было ГРАМОТНО использовать. После ПМВ немцы банально учли опыт и сделали выводы, что британского "льва" в лоб не завалить(пример Ютланда),потому остаётся как сказал Андрей, откусывание пирога, либо война на коммуникациях. Но флот банально стал нелюбимым "ребёнком", ибо если дела на суше отчитывались успехами, то на море похвастать было нечем. Учитывая,кто соперник. А так как адмиралы сами не могли определиться, что нужнее для борьбы с Англией, по-этому именно то,что могла серьёзно поставить Англию на колени(ПЛ),было в малых количествах и неважнецкого качества. Когда это поняли и развернули массовое строительство,момент был упущен, союзники уже успели наладить ПЛО.
          Цитата: avt
          Олег бы возразил - так топили же

          Топили,но мало. yes
          Цитата: avt
          Британские ,,флотоводцы" вообще не то что к прошедшей войне не готовились , а впали в детский маразм , в состояние ДО Первой мировой .

          Победителей не судят feel
          Цитата: avt
          А вот почему ? Пусть авторы и распишут ,а мы возрадуемся в прочтении.

          Двумя руками "за" fellow
          Повангую - вскроется то, что Англия считала,что поставленная в жёсткие рамки и ограничения Германия не сможет снова возродить свой флот, и увлёкшись политическими играми на континенте считала разного рода скрываемые потуги Германии несущественными. А Германия хотя и учла опыт ПМВ,не учла изменений в технических аспектах.Т.е. теоретически можно было попытаться накинуть петлю на шею британскому льву, но практически средства размазались но всем классам кораблей(адмиралам всяк нужны линкоры) и веревочка оказалась слабой. winked
          рюрикович
    3. Alexey RA Сегодня, 19:35
      Цитата: avt
      Я уж решил -Олег!

      Дык... после характерного слога первых абзацев я тоже, грешным делом, подумал, что вижу третью подряд статью по панцершиффе от Капцова. Но по мере прочтения тревожное чувство отпустило. laughing
      Alexey RA
      1. Paranoid50 Сегодня, 23:23
        Цитата: Alexey RA
        подумал, что вижу третью подряд статью по панцершиффе от Капцова. Но по мере прочтения тревожное чувство отпустило.

        Наоборот, по мере прочтения удивление усиливалось. wassat Клянусь громом, до самого окончания статьи был уверен,что это Олег зашёл на хет-трик, но что-то пошло не так. laughing Ну,Андрей ! Ну, уважил ! hi good Хотя,сейчас уже припоминаю,что в прошлый раз была обещана статья по теме.
        Paranoid50
  2. Alex_59 Сегодня, 16:02
    Но почему же в таком случае немцы прекратили их строительство? Ответ очень прост – согласно предвоенным планам немецкой промышленности предстояло создать несколько эскадр мощнейших линкоров, которым в охранение, конечно же, понадобились бы крейсера.
    И еще - многочисленные "торговцы" натворили дел в разрушении коммуникаций поболее чем "карманники". Дешево, доступно, массово. Но, правда, не долго...
    Alex_59
  3. brn521 Сегодня, 16:25
    Скука многомесячного патрулирования, которую не мог развеять даже замеченный наблюдателем «Эйджекса» дым..

    "Карманный" линкор к этому времени уже окончательно лишился своего последнего гидросамолета, поэтому был вынужден определять очередные жертвы для рейдерства на ощупь. Нащупал крейсер и два эсминца, и от радости врубил дизели на полную, чтобы не дать им время раскочегарить свои котлы. Дизели от такого обращения поначалу сильно дымят. И рванул он не просто так. Эсминцы - это значит эскорт. Т.е. поблизости где-то должна была оказаться целая куча жирных английских транспортов с серьезным грузом.
    brn521
  4. Razvedka_Boem Сегодня, 16:35
    Интересно будет почитать комментарии Капцова.. )
    Хотя возможно он ответит новой статьей..)
    Razvedka_Boem
  5. DimerVladimer Сегодня, 16:50
    Браво Андрей! - Совершенно блестящая статья 5***** звезд!
    Таким образом, мы можем констатировать, что несмотря на отдельные недостатки, германские карманные линкоры были вполне удачными кораблями, способными выполнять задачи, которые перед ними ставило руководство кригсмарине.
    - полностью разделяю Ваше мнение, оно подтверждается британскими источниками - всей серьезностью, с которой британский флот отнесся к действиям рейдеров Дойчланд класса.

    При правильной тактике «Шпее» корабли Харвуда были обречены.
    .
    Тут у меня сомнения, поскольку по некоторым данным, мне встречавшимся, к моменту окончания боя, расход боекомплекта главного калибра Граф Шпее, составил до 75%.
    То есть тот порог, когда следует выходить из боевого контакта. А ведь еще следовало пересечь Атлантику и пополнить бк.
    Хотя возможно он мог пополнить БК от судна снабжения(«Альтмарк» (нем. Altmark)).
    DimerVladimer
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:01
      Цитата: DimerVladimer
      Тут у меня сомнения, поскольку по некоторым данным, мне встречавшимся, к моменту окончания боя, расход боекомплекта главного калибра Граф Шпее, составил до 75%.

      Так это к концу боя:)))) А придерживайся Лангсдорф подобающей тактики - к середине боя все три британских крейсера уже лежали на дне, тем самым сэкономив как минимум четверть боекомплекта laughing И да, разумеется, и сам корабль впридачу drinks
      Андрей из Челябинска
      1. DimerVladimer Сегодня, 17:13
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Так это к концу боя:)))) А придерживайся Лангсдорф подобающей тактики - к середине боя все три британских крейсера уже лежали на дне, тем самым сэкономив как минимум четверть боекомплекта И да, разумеется, и сам корабль впридачу


        Ой небыли мы там, что бы так рассуждать - сильно сомневаюсь, что никто не осмелился предложить сменить тактику командору, видя его "неадекватное" поведение связанное с контузией и ранением - в немецком флоте не было чопорного чинопочитания между старшими офицерами, обязательно указали бы на явные просчеты.
        Тут не все так просто.
        Все же мне кажется - именно исчерпание БК ГК многое тут объясняет.
        Я нигде не нашел информации, сколько боекомплекта было выброшено в пустую, после повреждения СУО.
        DimerVladimer
      2. DimerVladimer Сегодня, 17:25
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Так это к концу боя:))))


        Вы уверены, что к началу боя было 100% ГК в погребах?
        Скажем так - именно израсходование 75% БК ГК - определило окончание боя со стороны рейдера.
        25% - это минимальный остаток - который берегут для возвращения и прорыва - поскольку Альтмарк был танкером и вряд ли нес боекомплект для главного калибра.
        DimerVladimer
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:20
          Цитата: DimerVladimer
          Скажем так - именно израсходование 75% БК ГК - определило окончание боя со стороны рейдера.

          Важно не это, а то, что Лангсдорф не вел бой так, как это было необходимо. Т.е. здесь нет логической цепочки "Шпее прекратил бой, потому что израсходовал снаряды" а есть "Шпее безрезультатно израсходовал массу боекомлпекта из за некомпетентного руководства своего командира"
          Для того, чтобы вывести из строя Эксетер понадобилось 7 залпов, третий дал накрытие, значит с четвертого перешли на шестиорудийные залпы - итого 39 снарядов. Еще столько же нужно было, чтобы уничтожить Эксетер. Вместо этого начались рыскания из стороны в сторону, разделение огня башен, перенос с одной цели на другую как следствие - расход огромного количества боеприпасов без результата. Это следствие тактики Лангсдорфа, а не причина поражения Шпее в бою
          Андрей из Челябинска
    2. DimerVladimer Сегодня, 17:05
      Хотя вряд ли на «Альтмарк» был боекомплект.
      Вот судно снабжения Нордмак, обеспечивающее операции Адмирал Шеер - тот уже точно нес БК в трюмах.
      Теодор Кранке

      Йохан Бреннеке

      КАРМАННЫЙ ЛИНКОР

      «Адмирал Шеер» в Атлантике"

      Когда матросы «Шеера» поднялись на борт «Нордмарка», им стало очевидно многое из того, что раньше казалось загадкой: например, зачем они, обливаясь потом и проклиная его на чем свет стоит, таскали эти мешки с картошкой — теперь-то они оценили это. Кстати, «Нордмарк» был вооружен, и неплохо. На нем установили 15-сантиметровые пушки, которые можно было при необходимости спрятать от любопытных глаз под откидными досками, а также 2-сантиметровые зенитные орудия, готовые к любому нападению с воздуха.

      «Нордмарк» не всегда назывался так. Вплоть до 1939 года на флоте его звали «Вестервальд». Его построили на судостроительной верфи Шихау в Данциге, и он развивал скорость до 21 узла, то есть мог обставить практически любой вспомогательный крейсер, которому вздумалось бы его ловить. В то же время для кораблей без мощного вооружения он представлял довольно серьезную опасность и мог показать зубы, если того потребует ситуация.

      Помимо груза в 12 367 тонн топлива и прочих нефтепродуктов, на «Нордмарке» также были специальные холодильные камеры для портящихся продуктов и кладовые для консервов, запчастей и боеприпасов. В патронных погребах царил особенный порядок. Каждый снаряд упаковывали в отдельный ящик и хранили таким образом, чтобы на него не могла воздействовать никакая качка или вибрация, кроме того, погреба были оснащены хитроумной системой рельсов, переключателей и элеваторов, которая обеспечивала доступ к нему с любой стороны. Теперь эта система ускоренно извлекала 813-килограммовые снаряды для тяжелых орудий «Шеера» из снарядных погребов «Нордмарка» и поднимала их на палубу для доставки в погреба карманного линкора. Передача продовольствия и боеприпасов продолжалась всю ночь, матросы передавали через борт «Нордмарка» снаряд за снарядом в стоящие наготове шлюпки, которые прыгали вверх-вниз на волнах и отчаливали после погрузки, и затем под бортом линкора действия разворачивались в обратном порядке: снаряды выкладывали на тележки и везли к люкам, где их брали и перекладывали внутрь сильные руки. Остальное делали элеваторы.

      http://www.e-reading.club/bookreader.php/1003413/
      Brenneke_Yohan_-_Karmannyy_linkor._Admiral_Sheer_
      v_Atlantike.html
      DimerVladimer
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:13
        Цитата: DimerVladimer
        Теперь эта система ускоренно извлекала 813-килограммовые снаряды

        Ну, тут автор загнул почти втрое:))))
        Андрей из Челябинска
        1. DimerVladimer Сегодня, 17:19
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Ну, тут автор загнул почти втрое:))))

          Возможно указан общий вес "выстрела" с учетом снаряда, метательного заряда и упаковки - не исключена ошибка в переводе. :)
          DimerVladimer
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:21
            300 кг снаряд + 189 кг заряд + 324 кг упаковка?!
            Андрей из Челябинска
            1. Kibb Сегодня, 19:30
              Там полугильиза, плюс одна четвертая веса заряда в картузе, конечно не о какой упаковки весом в 324кг даже речи не идет
              Kibb
              1. Андрей из Челябинска Сегодня, 20:50
                Цитата: Kibb
                Там полугильиза, плюс одна четвертая веса заряда в картузе

                Верно, и все это как раз и весит 189 кг. Total main cartridge weight
                Андрей из Челябинска
    3. Alexey RA Сегодня, 18:27
      Цитата: DimerVladimer
      Тут у меня сомнения, поскольку по некоторым данным, мне встречавшимся, к моменту окончания боя, расход боекомплекта главного калибра Граф Шпее, составил до 75%.

      Согласно Кофману:
      Кроме того, коман­дир считал, что у него осталось слишком мало боезапаса. (Это в корне неверно, поскольку было израсходовано всего 414 снарядов ГК, 377 150-мм и 80 зенитных 105-мм снарядов.) В распоряжении ар­тиллеристов оставалось еще свыше тре­ти 280-мм и около половины 150-мм бое­припасов.

      И от него же - о некоторых тонких моментах в комплектации БК "карманников":
      Сильная сторона принятой системы яв­лялась одновременно и ее слабостью, поскольку подобрать правильное соотно­шение между различными типами сна­рядов было непросто. Идя по пути на­именьшего сопротивления, специалисты флота включили в стандартный боезапас, составлявший от 315 до 360 снарядов на башню (105 — 120 на ствол), равное чис­ло боеприпасов каждого типа. Поэтому в ходе продолжительного сражения с ко­раблями противника наиболее предпоч­тительный тип снарядов быстро иссякал, и приходилось вести огонь не вполне подходящими к ситуации.
      Alexey RA
  6. arturpraetor Сегодня, 17:19
    Что-то как-то резко все "карманники" вспомнили - забавно видеть подобные совпадения регулярно на просторах интернетов laughing На соседнем ресурсе буквально на днях вкратце обсуждались перспективы противостояния "карманников" и самых совершенных тяжелых крейсеров итальянцев и французов ("Альжери" и "Зары"). Хотя там разговор шел вообще немного на другую тему - чья заложенная семерка тяжелых крейсеров теоретически была более мощной, а по семь штук закладывали как раз германцы (3 "карманника" и 4 "Хиппера"), итальянцы (4 "Зары", "Больцано" и 2 "Тренто") и французы (2 "Дюкени", 4 "Сюффрена" и "Альжери"). У германцев из-за 283-мм калибра "карманников" получается мощнее, но не все с этим оказались согласны...
    arturpraetor
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:22
      Цитата: arturpraetor
      Что-то как-то резко все "карманники" вспомнили

      Это мой ответ на статьи Олега о вреде карманных линкоров и пользе японских ТКР:))))
      Андрей из Челябинска
  7. groks Сегодня, 17:20
    Отлично написано.
    Не существовало ни одной причины, препятствующей «Шееру»
    Ашипка.
    groks
  8. NF68 Сегодня, 18:04
    ++++++++++
    NF68
  9. DimanC Сегодня, 18:09
    Где-то читал, что сами немцы их называли линкорами-обрезами
    DimanC
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:23
      Разве только в разговорах - но не в документах
      Андрей из Челябинска
  10. Kibb Сегодня, 18:13
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Цитата: DimerVladimer
    Тут у меня сомнения, поскольку по некоторым данным, мне встречавшимся, к моменту окончания боя, расход боекомплекта главного калибра Граф Шпее, составил до 75%.

    Так это к концу боя:)))) А придерживайся Лангсдорф подобающей тактики - к середине боя все три британских крейсера уже лежали на дне, тем самым сэкономив как минимум четверть боекомплекта laughing И да, разумеется, и сам корабль впридачу drinks

    Особенно учитывая то, что Лангсдорф сам зачем то пошел на сближение, а потом вдруг вспомнил, что он все таки рейдер и прямой бой ему не нужен - не складывается wink
    Kibb
  11. рюрикович Сегодня, 18:18
    Браво,Андрей Николаевич! good drinks hi
    От себя лишь добавлю, что проиграл бой не "Адмирал граф Шпее", а Ганс Лангсдорф, в силу известных только ему причин не воспользовавшийся всеми возможностями корабля.
    Сами по себе корабли типа "Дойчланд" получились очень даже неплохими, если исходить их ограничений по водоизмещению и возможностей германской промышленности. Ряд технически инновационных моментов позволили выжать максимум из возможного, дабы получить приемлемые характеристики. Да, корабль получился дисбалансным по "вооружение-защита", но это всё таки крейсер со своими задачами.А бронирование более-менее способно было противостоять вооружению предполагаемых оппонентов.
    Он не идеален, а где вы видели идеальные корабли?Алмаз шлифует человек, что бы получить бриллиант. Лангсдорф с этим не справился. Потому и застрелился request
    Ещё раз браво hi
    рюрикович
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:24
      Цитата: рюрикович
      От себя лишь добавлю, что проиграл бой не "Адмирал граф Шпее", а Ганс Лангсдорф

      Совершенно верно! drinks
      Андрей из Челябинска
  12. Alexey RA Сегодня, 18:31
    И кстати, раз уж стрельба англичан считается настолько неудачной - кто же тогда нанёс "Шпее" повреждения, поставившие под вопрос продолжение крейсерства? smile
    Graf Spee: 36 dead, 60 wounded. Seventeen 6 inch hits causing minor damage, two 8 inch hits in nonvulnerable areas below armour deck, but oil purification and desalination plants destroyed, all kitchens wrecked. Ammunition stocks very low.

    Опреснители - йок. Камбузы - йок. Система очистки топлива - йок.
    Alexey RA
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:25
      Цитата: Alexey RA
      И кстати, раз уж стрельба англичан считается настолько неудачной

      Она была неудачной в первые минуты боя, когда Шпее одерживал верх. Ну а потом - да, англичане действительно сумели кое-что повредить. Так кто заставлял Лангсдорфа затягивать бой?:))))
      Андрей из Челябинска
  13. ЛИХОй Сегодня, 19:00
    У меня и раньше складывалось впечатление, а настоящая статья его только усилила, что "сумрачный тевтонский гений" всё же был весьма приземлён. Карманные линкоры создавались на период боёв "сейчас", под ТТХ противников прошедшей войны. Учтя опыт первой мировой, немцы спроектировали корабль, готовый топить "одноклассников" - современников в неимоверных количествах и удирать от линкоров прошедшей войны. Для этого хватало 280-мм главного калибра и 27-узлового хода. Но тевтоны не озаботились перспективами. Ведь появление чуть позже быстроходных линкоров вывело их "карманники" за скобки морской жизни. Ни адмиралы, ни конструкторы такого не предусматривали. Этот приземлённый способ мышления, видимо, был характерен для питомцев кайзеровской школы, ведь в других флотах в меж военный период такие корабли не появлялись, а японские крейсера типа "Могами" так и в наше время были бы хороши.
    ЛИХОй
    1. рюрикович Сегодня, 19:37
      Цитата: ЛИХОй
      Но тевтоны не озаботились перспективами. Ведь появление чуть позже быстроходных линкоров вывело их "карманники" за скобки морской жизни.

      Нуууу,так это проблема всех времён и многих стран yes Порой корабли устаревают ещё на стапелях request
      Цитата: ЛИХОй
      а японские крейсера типа "Могами" так и в наше время были бы хороши.

      Не идеализируйте. "Могами" были хороши,но не идеальны. Они такие же жертвы ограничений, как и "дойчланды".
      Цитата: ЛИХОй
      Этот приземлённый способ мышления, видимо, был характерен для питомцев кайзеровской школы, ведь в других флотах в меж военный период такие корабли не появлялись,

      Другие страны тупо соблюдали "вашингтон", немцы его не подписывали, а создали корабль исходя из "версаля" - ограничения для самого крупного в 10000т и ГК в 280-мм. Вот и получились "дойчланды",которые проектировались для определенных функций. Этим функциям они очень даже отвечали. А что бы понять, что это такое, попробуйте "Могами" мины потралить wink"Могами" создавался уничтожать СЕБЕ ПОДОБНЫХ. Вот так и "Шпее" должен был рейдерствовать. А то, что он проиграл бой у Ла-Платы, так это проблема не "Шпее", а Лангсдорфа request Ибо его условия проектирования предполагали уничтожение тех кораблей, с которыми он встретился... hi
      рюрикович
      1. Башибузук Сегодня, 22:15
        Не согласен.
        Карманные линкоры создавались, сейчас скажу страшную вещь, точь в точь, как создавались все немецкие и славянские БОЕВЫЕ вещи - заточенные под конкретную цель. Безотносительно к времени.
        Надо было догнать торговца, и утопить его парой залпов. Выполнено.
        Если нас догоняет крейсер, легкий желательно. то мы и его топим - четверкой залпов.
        А вот если попадаем к клещи, типа Хууда и Принца-Йорка, с парочкой авианосцев сзади - тут уже ничо не понятно. От слова ВООБЩЕ. То мы Хууда топим вторым залпом, то по нам все эсминцы остреливаются. И одна разъединственная торпеда губит такой хороший корабль....ибо с железякой без хода справится и ялик обычный - подшвартуется да навешает взрывчатки по бортам.
        Англичане всегда строили корабли КЛАССИЧЕСКОГО назначения. Боевой - так боевой, торговец - значит пузатый. Просекли, что спецкорабли, во-первых, стоят дороже. Во-вторых, терять их втридорога получается.
        А будем ли использовать...Посейдон знает.
        И все дела.
        Башибузук
  14. Kibb Сегодня, 19:09
    Черт, сначала подумал что автор Олег Капцов. Ну Андрей вы и даете, час от часу не легче - такое впечатление, что старое ВО возрождается - старые авторы все таки остались - перечислять не стану, ну и "примкнувший" к ним Капцов, куда же без него)))
    Kibb
  15. Usher Сегодня, 19:37
    Аякс и Ахилес. Что за ужасные Эйджекс Акилез?
    Usher
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 20:52
      Цитата: Usher
      Что за ужасные Эйджекс Акилез?

      Да мне тут уже навтыкали, когда я вместо нечитаемых британских названий кораблей дал отечественный перевод, и потребовали, чтобы я всегда писал англицкую транскрипцию. Вот и пишу...
      Андрей из Челябинска
      1. Рафаэль_83 Сегодня, 21:00
        Цитата: Андрей из Челябинска
        всегда писал англицкую транскрипцию

        "Эт вы поспешили!" (князь Милославский). Думаю, ув. Рюрикович, ратуя за чистоту произношения в материале про "кошек", и не предполагал какая буря развернется с этим транскибированием/транслитом. laughing К тому же вопрос спорный, некоторые названия "озвученные в лоб" ("Ринаун", "Рипалс", "Ойген" (Евген, вообще-то)) и так читаются и воспринимаются неплохо, всякие "Индомитэблы" уже сложнее, хотя некий шарм тоже присутствует. Но вот "Эйджекс" - безотносительно качества статьи - это уже за пределами добра и зла (шутка юмора!). wassat
        Рафаэль_83
        1. рюрикович Сегодня, 21:40
          Цитата: Рафаэль_83
          К тому же вопрос спорный

          Ну,ув. Рафаэль_83,нельзя быть чуточку беременной wink
          Интересно, как бы Вы восприняли, если бы к Вам подошёл англичанин и сказал:" О,русский, я вчера в Стамбуле видел ваш фрегат "Брайт"! Я думаю вид у Вас, если Вы не знаете английского будет таким - belay
          А ведь он имел ввиду ...."Сметливый" wink
          Так что "Принцесс Ройал" есть "Принцесс Ройал", а не "Принцесса королевская" hi
          рюрикович
      2. рюрикович Сегодня, 21:20
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Да мне тут уже навтыкали

        belay what
        Я уже во множественном числе??? wink
        Цитата: Андрей из Челябинска
        и потребовали, чтобы я всегда писал англицкую транскрипцию.

        Рекомендовали wink
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Вот и пишу...

        Вот и правильно yes drinks hi
        рюрикович
    2. рюрикович Сегодня, 21:15
      Цитата: Usher
      Аякс и Ахилес. Что за ужасные Эйджекс Акилез

      Во всем мире принято транскриптировать наименования кораблей на языке оригинала,но буквами алфавита языка страны, на который переводится,но с сохранением произношения yes Потому по правилам "Ajax" хоть и подразумевает "Аякс",всё таки пишется русскими буквами в английском произношении как "Эйджекс". Потому англичане и говорят "Krasnii Kavkaz" вместо "Red Kavkaz" hi
      рюрикович
      1. Рафаэль_83 Сегодня, 21:24
        Цитата: рюрикович
        Потому англичане и говорят "Krasnii Kavkaz" вместо "Red Kavkaz"

        Ага, пишут и говорят с непередаваемым акцентом Арни (ну, тем, где "hooliganы", Вы понимаете). laughing
        Таки Вы правы и например "Эгида" действительно повсеместно (и языково правильно, и звучабельно) транскрибируется как ИДЖИС. yes Но вот... глаз все равно режет. recourse
        Рафаэль_83
        1. рюрикович Сегодня, 21:46
          Цитата: Рафаэль_83
          Но вот... глаз все равно режет.

          Тогда одевайте "очки", состоящие из слов "Правила есть правила", а потом, подняв правую руку вверх, с выдохом и безразличием резко опустить её вниз wink
          И на душе станет так хорошо.... fellow drinks hi
          рюрикович
          1. Рафаэль_83 Сегодня, 21:58
            Цитата: рюрикович
            А ведь он имел ввиду ...."Сметливый"

            Воу-воу, палегче! Я-то подумал, что "Брайт" - это "Ослепительный"! Вот и мистандерстендинг чуть не вышел на ровном месте с битьем морд и казус белли. recourse Ваша правда получается. drinks belay
            Цитата: рюрикович
            Тогда одевайте "очки", состоящие из слов "Правила есть правила"

            Вот знал я, что с образованными людьми лучше в полемику не вступать и вообще... не выпендриваться - умнее буду выглядеть при прочих равных... crying Все-таки школьные экзамены "автоматом" без подлинного уважения к предмету суть жуткое зло - все позабыто за n-дцать лет.
            Рафаэль_83
            1. рюрикович Сегодня, 22:15
              Ну я это всё с юмором сказал smile
              Хотя всё таки правила есть правила wink Ибо если англичанин в тематике, то он ,пусть коверкая слова и заикаясь, но скажет какое-нить "Сметливи" или "Смэтлив",но всяк Вам станет понятно, о ком идёт речь yes drinks hi
              рюрикович
              1. Рафаэль_83 Сегодня, 22:22
                Понятно, что с юмором, кто ж спорит! Я и не думал обиженку за все хорошее против плохого изображать. laughing
                Насчет правил и спорить не буду ибо "rules are rules" есть очевидная материя. В общем, благодарен за цивилизованный диалог и предлагаю на сем завершить, чтобы обсуждение материала ув. Андрея совсем в непрофильный теологический (Тьфу ты! Лингвистический! Лингвистический, чтоб его) диспут не превращать. winked
                С ув. hi yes
                Рафаэль_83
                1. рюрикович Сегодня, 22:25
                  Цитата: Рафаэль_83
                  С ув. hi yes

                  Всеобъемлюще согласен fellow hi
                  рюрикович
                2. Башибузук Сегодня, 22:34
                  Категорически[b][/b] не согласен. Категорически.
                  Есть такие правила, есть другие правила.
                  А есть еще правила - удобства произношения и понимания. Особенно существенные для языков, где очень много шипящих и скворчащих звуков...типо, славянских.
                  Рипаблик - тьфу, и растереть. Вполне славяноязычное слово.
                  А вот Айджекс..... ни в какие рамки не влезает...Аякс - и только.
                  Эйлексис....это што за ? - Ахиллес, окаццо....хоты по всем правилам транскрибирования, надо бы читать - Эйхиилексис.
                  Так что....видишь - читаешь-поймут..как в немецком. Самое то.
                  Башибузук
  16. Рафаэль_83 Сегодня, 20:21
    Ой, расстроили! Я уж думал Олег на новый виток увлекательной и литературно привлекательной (хоть и жестко оспариваемой, если не сказать освистываемой) графомании вышел, а тут оно во как... "Мошенники! Обманули!" (А. Трушкин) crying
    А если по существу, то мы отчетливо видим, как извечный флотский форс и фронда (оправданные среди мичманов, у которых "детство играет", но не у командования) вступают в противоречие со здравым смыслом с последующей "контузией" ответственного лица и вытекающими последствиями. Мммда... Наглядный пример роли личности в истории (сколько их таких было).
    С ув. hi
    P. S.
    Мне, если честно "карманники" напоминают (единственно по аналогии!) легкие "ручники" на базе обычных автоматов, только в данном случае - это "перекрейсер и недолинкор". Хотя у подобных и иных технически сложных и крупногабаритных кросс-классов кораблей имелась своя ниша, но многое упиралось именно в методологию тактики, оперирования, снабжения, пр. и грамотность совокупного применения этих факторов.
    P. P. S.
    Ахилл (Ахиллес) и Аякс (малый или большой - "это уж товарищ генерал-лейтенант чорт его знает", Воронцов "Одиссей покидает Итаку")! Ув. Андрей, говорилось ведь уже - чего язык ломать, если вполне себе аутентичные локализации на родной, великий и могучий есть; к тому же речь идет о каких никаких, а героях эпоса, в честь которых эти "коробки" и были названы, и которые опять-таки по-русски вполне "обзывабельны". stop
    Рафаэль_83
  17. Kibb Сегодня, 21:13
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Важно не это, а то, что Лангсдорф не вел бой так, как это было необходимо. Т.е. здесь нет логической цепочки "Шпее прекратил бой, потому что израсходовал снаряды" а есть "Шпее безрезультатно израсходовал массу боекомлпекта из за некомпетентного руководства своего командира"

    Совершенно верно - в этом бою нет никакой логической цепочки - сначала немцы не смогли опознать противника, потом Лангсдорф стал сокращать дистанцию(зачем сокращать дистанцию если у него намного более крупные орудия , но в меньших количествах?И при этом он рейдер?), и исключив из из боя тяжёлый крейсер(ну какой не какой, но тяжёлый) стал убегать от двух слабеньких КРл которые по нему стреляли до последнего. Действительно логики в этом бою нет вообще. Просто немцам повезло с попаданием в башню Эксетера фугасом, с последующим выметанием мостика осколками. Ну если помните Харвуд тоже себя не как не проявил в качестве адмирала
    Kibb
    1. рюрикович Сегодня, 21:53
      Цитата: Kibb
      Просто немцам повезло с попаданием в башню Эксетера фугасом, с последующим выметанием мостика осколками.

      Ну люди в силу своих ограничений мышления все намерения бога называют случайностями what
      Кстати, действия Лютьенса как бы под копирку срисованы с действий Лангсдорфа. Потому,всё таки не лучше ли предположить, что немецкие адмиралы и вправду на уровне подсознания имели синдром Ютланда(что англичан нельзя победить) и вкупе с ограничениями сверху(не рисковать); отсюда и вытекали нереализованные кораблями возможности. request
      рюрикович
  18. Вишневая девятка Сегодня, 21:19
    Содержательно. Плюсанул
    Вишневая девятка
  19. Башибузук Сегодня, 22:00
    Отличная статья. Блестящая.
    Я, в отличие от БелогоКархародона, практически сразу понял, что это не Капцов. Построение фразы не то. Русское построение, а не агрессивно-тамошнее.
    Что не понравилось.....названия английских крейсеров. Четко видно, даже в корявой передаче русскими буквами английских названий - Ахиллес и Аякс. Нет, зачем-то акцентируются на труднопонимаемых Эйедженякс.
    Хотя даже по стилю действия крейсеров видно, чт это ХОДОКИ. Чуть-чуть не Белые. Но ужасно быстрые и дерзкие, сабаки....как все англичане, времен Киплинга.
    Второе - схема боя - не впечатлила. Вообще ничего не понятно. Что за крок такой, кто рисовал, и на кой?
    Даже, исходя из этой схемы, напрашивается расходящаяся циркуляция Графа_ф_Ш....но, к сожалению, мы не видим ни управления боем, со стороны командира, ни каких либо путных вообще действий. Кроме быстроногих английских бегунов. Те вообще классно в корму Шпее зашли.
    Ну, в принципе, ясно, что Лангсдорф, просто напросто, обделался на мостике, контузило бедолагу, вот он и не смог бой вести. А все остальные "штафирки", видя, что командир жив, но недееспособен, палец о палец не ударили - немцы, блин, высшая раса. По лизанию задниц.
    Летеха английский, взгромоздился на башню, распоследнюю....и положил он на своего командира. Сам, небось, барон какой. Или НАСТОЯЩИЙ военный.
    А немцы....слились. Тупо, непонятно, беспросветно.
    Оттого, видать, Лангсдорфу и стреляться пришлось. Вскорости.
    ....
    А какой бы мог быть бой.....будь командир и офицеры на Г-фон-Ш русскими. Крошево и расчленительство.
    Башибузук
  20. Лексус Сегодня, 23:25
    Андрей, БРАВО! И, традиционно, спасибо! hi
    Лексус
  21. неглавный Сегодня, 23:42
    Спасибо за статью! Прочитал на одном дыхании!
    неглавный
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