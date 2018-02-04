23:12 04 февраля

Появилось видео сражения пилота Су-25 с боевиками в Сирии

3 февраля в небе над сирийской провинцией Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Согласно заявлению Минобороны РФ, после попадания в машину ракеты от переносного зенитно-ракетного комплекса, пилот принял решение катапультироваться.

Боевики, находящиеся в районе приземления пилота, быстро определили его местоположение и выдвинулись в заданном направлении. Российский офицер успел сообщить свои координаты командованию авиабазы Хмеймим, однако противник застал его врасплох. Завязался неравный бой. Летчик успел отстрелять две обоймы из автоматического пистолета Стечкина, после чего был окружен.

Последним решением офицера стал подрыв двух гранат (звук от их взрыва слышен на 00:05 секунде видео), когда террористы обступили его. От полученных травм российский военный скончался на месте. Согласно ряду сообщений, вместе с ним погибли два боевика.




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Комментарии 48

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  1. Hard Rock Сегодня, 19:00
    Мир праху его! Настоящий воин и мужик!
    Hard Rock
    1. NN52 Сегодня, 19:09
      Настоящий воин и пилот!!!

      Теперь надо его доставить на родную землю и похоронить по человечески и с почестями.
      NN52
      1. фигвам Сегодня, 19:19
        Честь и слава таким офицерам. Умираю но не сдаюсь...
        фигвам
        1. SOF Сегодня, 19:27
          ...как в Брестской крепости...
          ...вечная слава...
          ...не плюсуйте... Бога ради...- это тризна...
          SOF
    2. vovanpain Сегодня, 22:11
      Настоящий воин!Низко кланяюсь.Вечная Память Воину!
      vovanpain
  2. svp67 Сегодня, 19:05
    звук от их взрыва слышен на 00:05 секунде видео
    Их не только слышно, но и видны их последствия, в виде двух облачков черного дыма.
    Мужик -ГЕРОЙ, что там говорить.... Честь ему и Слава.
    svp67
    1. Арон Заави Сегодня, 19:14
      Цитата: svp67
      звук от их взрыва слышен на 00:05 секунде видео
      Их не только слышно, но и видны их последствия, в виде двух облачков черного дыма.
      Мужик -ГЕРОЙ, что там говорить.... Честь ему и Слава.

      На раскадровке видно, что трех или четырех исламистов поразило осколками.
      Арон Заави
      1. svp67 Сегодня, 19:15
        Цитата: Арон Заави
        На раскадровке видно, что трех или четырех исламистов поразило осколками.

        Туда им и дорога... Оно конечно и грешно, но если эти "бармалеи" Богу душу отдадут, я как то печалится не буду
        svp67
        1. Арон Заави Сегодня, 19:17
          Цитата: svp67

          Туда им и дорога...

          Чище воздух будет, хотя этого дерьма на земле... sad
          Арон Заави
      2. Azim77 Сегодня, 19:21
        Цитата: Арон Заави
        На раскадровке видно, что трех или четырех исламистов поразило осколками.

        Выжидал, когда соберется побольше бармалеев. Истинный боец и герой!

        По ссылке видео есть комментарий (Сергей Комаров) со стихами. Копирую сюда:


        Горит на склоне сбитый 25-й,
        Осколок Родины среди сирийских скал.
        Три магазина, АПС, граната —
        И это весь мой грозный арсенал.
        Очередями лупят, не прицельно,
        Патронов, видимо, им некуда девать,
        Но невдомёк врагам, что офицера
        Живого в плен они не смогут взять.
        Я огрызаюсь выстрелом и матом,
        Такая тактика, минутный перекур.
        Уже готова на подрыв граната —
        Успеть бы только выдернуть чеку.
        Обидно, да... греха таить не буду,
        Хотелось многое ещё бы совершить,
        Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
        Я знаю точно, братья, будем жить!
        Мелькает ближе свора бородатых,
        Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
        Вот и настал черёд моей гранаты...
        Обратно в небо... Родина, прощай!﻿
        Azim77
        1. Стропорез Сегодня, 20:32
          Вечная Слава Герою!!! soldier

          Тяжело видео смотреть....., а семье ... как?
          Теперь бармалеев карать надо, КАРАТЬ !
          Стропорез
        2. тол100в Сегодня, 21:55
          Цитата: Azim77
          Вот и настал черёд моей гранаты...
          Обратно в небо... Родина, прощай!﻿

          Без слов !
          тол100в
  3. трассер Сегодня, 19:07
    Вот на таких примерах надо учить молодежь жить в стране за которую такие люди отдают свои жизни. Честь и слава погибшим героям этой войны.
    трассер
    1. фигвам Сегодня, 19:40
      Показать вечером по всем каналам с минутой молчания, с присвоением звания ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
      фигвам
  4. Грац Сегодня, 19:11
    Вечная слава герою!
    Грац
  5. arhPavel Сегодня, 19:13
    Какие же крутые мужики наши пилоты!!!
    Земля ему пухом.
    ГЕРОЙ
    arhPavel
  6. eleronn Сегодня, 19:24
    Цитата: Грац
    Вечная слава герою!

    Не будет ему вечной славы. Как нет её погибшим героям в Великую Отечественную, нет её героям первой и второй чеченских войн!!! В нашем государстве иные "герои" - собчак, бузова, дом 2 и давай поженимся с битвой экстрасенсов! ...
    eleronn
    1. NN52 Сегодня, 19:42
      eleronn

      Ну ты г..
      Ему будет всегда вечная СЛАВА в наших сердцах пилотов...
      И мы пилоты, его понимаем..
      И уже помогаем семье, даже лично его не зная...
      Матом тебе бы написать, да предупреждений много уже...
      NN52
      1. Балу Сегодня, 19:55
        Цитата: NN52
        eleronn
        Ну ты г..
        Ему будет всегда вечная СЛАВА в наших сердцах пилотов...
        И мы пилоты, его понимаем..
        И уже помогаем семье, даже лично его не зная...
        Матом тебе бы написать, да предупреждений много уже...

        Присоединяюсь. Очередной троль-мерзот или просто недоумок.
        Подвиги совершают, потому что по другому поступить не могут-четь не позволяет, а не ради славы.
        Что касается памяти, не знаю как где, а у нас в РТ в каждой деревне есть памятник погибшим в ВОВ, 9 мая молодежь и сельчане чтят память, собираются у него. В райцентрах есть свои Парки Победы.
        Балу
        1. Светлана Сегодня, 21:33
          Цитата: Балу
          Присоединяюсь. Очередной троль-мерзот или просто недоумок.

          Зря вы, мужики, так набросились на человека. Сразу ярлыки вешаете. Нехорошо это, не по людски. eleronn имел в виду, что для нашего государства пилот не будет героем. Всё правильно было сказано. Естественно, для народа сейчас он настоящий герой и в народной памяти он останется героем надолго, но увековечить его память на государственном уровне вряд ли будет инициатива, а в таких случаях при смене поколений эти эпизоды стираются и из народной памяти. Почему мы помним о подвиге Зои Космодемьянской? Потому, что её подвиг вошел в учебники истории, нам в школе о нем рассказывали учителя с гордостью за наш народ.
          Светлана
          1. Балу Сегодня, 21:41
            Цитата: Светлана
            Цитата: Балу
            Присоединяюсь. Очередной троль-мерзот или просто недоумок.

            Зря вы, мужики, так набросились на человека. Сразу ярлы

            Да, я видел его коменты ниже. Видимо у человека не зажило в душе. Только вот так обобщать тоже надо аккуратно. Мало ли еще героев павших еще до ВОВ, о которых мы никогда не узнаем, потому что нельзя. У меня в деревне дача, каждое 9 мая вижу школьников и ветеранов у памятника павшим односельчанам в ВОВ, горло перехватывает от волнения. А ведь по подвиге тех мальчишек и девчонок, которые по три смены у станков стояли тоже ведь мало вспоминают. Мой покойный тесть в 12 лет остался единственным мужичком в селе, всю войну проработал кузнецом в кузне, не считая всего остального.
            Балу
            1. Был Мамонт Сегодня, 22:21
              Цитата: Балу
              А ведь по подвиге тех мальчишек и девчонок, которые по три смены у станков стояли тоже ведь мало вспоминают.

              По первому каналу сейчас идут новости.
              Главная- снегопад в Москве, далее -Путин побывал там-сям, сказал то-сё, у Грудинина- проблемы со счетами, Собчак сдала подписи... .
              Про нашего погибшего летчика ни слова.
              Мерзкое чувство в груди.
              Был Мамонт
          2. Голован Джек Сегодня, 21:57
            Цитата: Светлана
            eleronn имел в виду

            Вы с предыдущими комментариями этого (цензура) ознакомьтесь, а потом защищать это тело пытайтесь.
            Жаль, нет минусов - тело бы было уже на ежика похоже.
            Цитата: Светлана
            Естественно, для народа сейчас он настоящий герой и в народной памяти он останется героем надолго, но увековечить его память на государственном уровне вряд ли будет инициатива

            Тех, кто в Корее (и позже в... различных местах) погиб, даже и "народу" не представили. Это так, к слову пришлось.
            Голован Джек
      2. siemens7774 Сегодня, 20:08
        Вы правы 52.Что то в последнее время сайт не узнаю.Модераторы превратились в пособников фашингтонского обкома.Норм людей гнобят.а всякую либеральную.... защищают.
        siemens7774
        1. vovanpain Сегодня, 22:19
          Цитата: siemens7774
          Вы правы 52.Что то в последнее время сайт не узнаю.Модераторы превратились в пособников фашингтонского обкома.Норм людей гнобят.а всякую либеральную.... защищают.

          Выборы Коллега! hi Выборы превращают людей в не людей,так скажем. hi
          vovanpain
    2. Васся Вассин Сегодня, 20:00
      Нет, мы-то помним об этом герое! Мысль ваша понятна, но так говорить нельзя, для профиля лица вредно.
      Васся Вассин
    3. svp67 Сегодня, 22:05
      Цитата: eleronn
      В нашем государстве иные "герои" - собчак, бузова, дом 2 и давай поженимся с битвой экстрасенсов! ...

      Тут КАЖДЫЙ ГОВОРИТ ЗА СЕБЯ.
      svp67
  7. Pavil144 Сегодня, 20:23
    Почему в новостях мало информации? А то и вообще ни чего не говорят, всё в интернете?
    Пилот герой, а разведку наказать про ПЗРК не знали.
    Pavil144
  8. Комментарий был удален.
    1. Мар.Тира Сегодня, 20:46
      Не надо лить грязь на всех,это удел слабых.Народ лучше знает,кто герой,а кто д...мо.За провал и гибель пилота кто то ответит.А он действительно погиб как русский солдат,не опозорив свою родину,и родителей,и месть будет приведена в исполнение,можете не сомневаться.Кто бы это ни был,американцы,турки,укуренные которые по некоторым сведениям,поставили им ПЗРК,или кто другой.Эта мерзость выложила гибель пилота,в надежде нас запугать что ли?Так нас надо знать,мы другие.
      Мар.Тира
    2. NN52 Сегодня, 21:05
      eleronn

      Ну с тобой всё ясно...
      Иди проспись, отдохни...
      Картонный...
      NN52
    3. svp67 Сегодня, 22:11
      Цитата: eleronn
      Вспомни (на вскидку) героев чеченских компаний

      Если Вы страдаете БЕСПАМЯТСТВОМ, то я людей, с которыми служил и которые погибли там, трое из которых получили звания Героев РФ, помнить буду до конца жизни, ОТЛИЧНЫЕ БЫЛИ РЕБЯТА. Так, что еще раз повторю - КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ СЕБЕ ГЕРОЕВ САМ
      svp67
  9. tank64rus Сегодня, 20:30
    Вечная Память и Слава! Надеюсь, что на его уже пишут представление к званию Героя России и награждение вопрос времени.
    tank64rus
    1. Дед Трофим Сегодня, 21:37
      Да, надеюсь .
      И семью поддержать бы
      Дед Трофим
  10. Bronevick Сегодня, 20:33
    Вечная память настоящему Герою. Пусть его душа обретёт покой.
    Bronevick
  11. 89824024836 Сегодня, 21:32
    Да сколько ж можно терять наших летчиков ? Проблему защиты задней полусферы низколетящего боевого самолета от подлетающих ракет ПЗРК , а точнее локальной конусной области в (4-6) м от среза сопла двигателей можно и нужно было военным изобретателям решить еще вчера. Предлагаю легкую пластиковую конструкцию в виде "мгновенно" выдвижной гибкой штанги заканчивающейся пластиковым конусом расчетных геометрических размеров, который совершая колебания за соплом двигателей отводит набегающий воздушный поток в стороны, создает кольцевое воздушное уплотнение в виде расширяющегося от конуса тора . Подлетающая
    ракета ПЗРК отводится плотным потоком отраженного от конуса воздуха в сторону от самолета или попадает в центр пластиковой воронки, удаленной от среза сопла двигателя на 4-6 м. В этом случае её взрыв не принесет вреда самолету. Вес противоракетного выдвижного углепаластикового конуса совместно со штангой не превысит 15-20 кг .
    89824024836
    1. Балу Сегодня, 21:45
      Цитата: 89824024836
      Да сколько ж можно терять наших летчиков ? Проблему защиты задней полусферы низколетящего боевого самолета от подлетающих ракет ПЗРК , а точнее локальной конусной области в (4-6) м от среза сопла двигателей можно и нужно было военным изобретателям решить еще вчера.

      Я профан и дилетант в самолетах, но может проще какую-нибудь спарку из стволов калашникова приспособить с автоматическим управлением от бортового оборудования определения угрожающих целей в задней полусфере? winked
      Балу
  12. Дед Трофим Сегодня, 21:35
    настоящий ОФИЦЕР!!!!!
    Дед Трофим
  13. VIN34 Сегодня, 21:36
    Но Пассаранн!!! Кто вырос в союзе, тот поймёт... За други своя, за Родину!!! Вечная Память...
    VIN34
  14. Sevan Сегодня, 21:38
    Будем жить! (с)
    Sevan
  15. APASUS Сегодня, 21:45
    Геройский поступок,жаль таких людей теряем!
    А вот что интересное в этом видео.Это мутные головорезы перемещаются по полю боя с нагрудными камерами и пользуются интернетом .Это такие мирные жители ,недовольные Ассадом ведут информационную борьбу .Даже допустить что такие имеются ,то каким образом он оказался в нужное время и в нужном месте?
    Что то многовато совпадений в этот раз.
    APASUS
    1. Светлана Сегодня, 22:11
      Цитата: APASUS
      Это мутные головорезы перемещаются по полю боя с нагрудными камерами и пользуются интернетом .

      А Вы помните, какие видео еще до начала военных действий в Сирии выкладывались в сеть с казнями пленных то американцев, то европейцев? Снятые на современном профессиональном оборудовании качественные кадры по явно заранее подготовленному сценарию с красивыми пафосными предсмертными речами. Тогда у Вас вопросы не возникали о неком несоответствии?
      Светлана
      1. Балу Сегодня, 22:44
        Цитата: Светлана
        А Вы помните, какие видео еще до начала военных действий в Сирии выкладывались в сеть с казнями пленных то американцев, то европейцев? Снятые на современном профессиональном оборудовании качественные кадры по явно заранее подготовленному сценарию

        У бармалеев в плену профессиональный режиссер-англичанин, давно сидит.
        Балу
  16. Светлана Сегодня, 22:32
    Когда гибнут в очередной раз наши военные, вспоминается эта песня
    Светлана
  17. Fighter Сегодня, 22:43
    На 2-й секунде. "Это вам за пацанов!!!". Вечная память!!!
    Fighter
  18. Stroitel33 Сегодня, 22:46
    Вечная Память Воину!
    Stroitel33
  19. Signal Сегодня, 22:50
    «Это вам за пацанов!» Это отчётливо слышно на снятом бандитами видео с 3 секунды.
    Источник: http://rusvesna.su/news/1517773076
    Signal
    1. Стропорез Сегодня, 23:03
      Цитата: Signal
      «Это вам за пацанов!» Это отчётливо слышно на снятом бандитами видео с 3 секунды.

      Спасибо, Братишка! Тоже отчетливо услышал на 3с!
      По ходу двоих он с собой забрал.
      МУЖИК!!!
      Стропорез
  20. Светлана Сегодня, 23:10
    У меня по поводу гибели русского летчика возникает нехорошее чувство. Может, я чего-то недопонимаю, конечно, но тут опять замешана Турция. Идлиб находится в зоне, подконтрольной Турции. Недавно кое-кто на этом ресурсе кричал ура, что турки начали военную операцию в Сирии, якобы, они заявили, что ратуют за сохранение её целостности и мы должны с Турцией поэтому дружить и считать союзником. Наивно полагать, что турки не преследуют тут свои корыстные цели и надо помнить о сбитом ими нашем самолете. А еще о том, что Турция вызывала в МИД российского и иранского послов, потребовав у тех принятия мер по оказанию давления на Асада и прекращению наступления сирийских войск в Идлибе. А еще о том, что в 2017 году Россия получила от Турции аванс за зенитные ракетные системы С-400. Если всё это сопоставить, то получается совсем нехорошая картина. Чьих рук это дело? Не тех ли, кто уже был грешен в подобном случае?
    Светлана
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