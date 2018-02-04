Появилось видео сражения пилота Су-25 с боевиками в Сирии

3 февраля в небе над сирийской провинцией Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Согласно заявлению Минобороны РФ, после попадания в машину ракеты от переносного зенитно-ракетного комплекса, пилот принял решение катапультироваться.



Боевики, находящиеся в районе приземления пилота, быстро определили его местоположение и выдвинулись в заданном направлении. Российский офицер успел сообщить свои координаты командованию авиабазы Хмеймим, однако противник застал его врасплох. Завязался неравный бой. Летчик успел отстрелять две обоймы из автоматического пистолета Стечкина, после чего был окружен.



Последним решением офицера стал подрыв двух гранат (звук от их взрыва слышен на 00:05 секунде видео), когда террористы обступили его. От полученных травм российский военный скончался на месте. Согласно ряду сообщений, вместе с ним погибли два боевика.











