23:08 04 февраля

Перед поездкой в Италию Эрдоган ответил на вопросы журналистов

Президент Турции Тайип Эрдогана в преддверии встречи с папой Римским Франциском прокомментировал темы статуса Иерусалима и вступления своей страны в ЕС, передает РИА Новости.



Статус Иерусалима станет центральным вопросом на встрече в Ватикане. Папа Франциск примет Эрдогана утром в понедельник, после чего у турецкого лидера запланированы переговоры с президентом и премьером Италии.


После того, как (президент США Дональд) Трамп объявил о своем противоречащем международному праву решении, мы говорили (с папой). Я хочу поблагодарить его за этот телефонный разговор по Иерусалиму, после которого папа Франциск не упустил время и распространил справедливое послание по всему христианскому миру. Потому что Иерусалим – это вопрос, касающийся не только мусульман. Мы оба выступаем за соблюдение статус-кво и оба хотим его защищать,
рассказал Эрдоган.

По его мнению, «ни одна страна не имеет права делать односторонние шаги и игнорировать международное право по этой проблеме, затрагивающей миллиарды людей».

Статус города должен быть защищен на основе резолюций ООН, это позволит мусульманам, христианам и евреям жить бок о бок в мире. Международное сообщество должно взять на себя обязательство по сохранению мира в Иерусалиме,
добавил президент.

Он отметил, что это должно заключаться в «сохранении статуса города, доступе к святым местам представителям всех трех религий и признании прав палестинского народа».

Говоря о стремлении Турции вступить ЕС, Эрдоган призвал европейские власти устранить все препятствия на этом пути.

Турция как кандидат выполнила свои государственные обязательства, но мы не можем продолжать этот процесс в одиночку, и ЕС должен внести свой вклад, начиная с выполнения своих обещаний. ЕС блокирует доступ к переговорам и намекает на то, что отсутствие прогресса зависит от Анкары. Это несправедливо… Мы хотим полного членства в ЕС. Другие варианты нас не устраивают… Мы ожидаем, что ЕС как можно скорее устранит любое искусственное препятствие для нашего вступления,
заявил турецкий лидер.

Напомним, отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года – Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию Анкары, массовые аресты и другие действия властей и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в европейское сообщество.

Эрдоган также прокомментировал соглашение по поставкам российской ЗРС С-400.

Атаки с территории Сирии выявили необходимость укрепления и модернизации наших систем ПВО. По этой теме мы на протяжении некоторого времени вели переговоры с рядом государств. Нашим приоритетом, наряду с ценой, было иметь переговорщика, открытого для передачи технологий,
отметил он.

Президент подчеркнул, что «увязывать контракт по С-400 с членством Турции в НАТО было бы ошибкой», напомнив, что на вооружении Греции – другого государства НАТО – стоят комплексы предыдущего поколения С-300.

Что касается С-400, Россия удовлетворила наши требования как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий,
сказал Эрдоган.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Тралл Сегодня, 19:15
    Правильный своевременный визит. Голова у Тайипа Эрдоганыча на месте, в отличии от Трампа.
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 19:25
      Говорит он конечно правильные вещи.Иногда.Только пусть сначала вернёт православным "Софию",а потом пусть дальше рассуждает о Иерусалиме.
      Цитата: Тралл
      Правильный своевременный визит. Голова у Тайипа Эрдоганыча на месте, в отличии от Трампа.
      210окв
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 19:25
      Только мания величия малость выше нормы winked
      мы говорили (с папой).
      Реально Реджип Первый laughing
      КВУ-НСвД
    3. svp67 Сегодня, 19:31
      Цитата: Тралл
      Голова у Тайипа Эрдоганыча на месте, в отличии от Трампа.

      Не знаю, по мне "два сапога - пара"....Что тот, что тот "безбашенные"
      svp67
      1. Svarog Сегодня, 19:34
        Цитата: svp67
        Цитата: Тралл
        Голова у Тайипа Эрдоганыча на месте, в отличии от Трампа.

        Не знаю, по мне "два сапога - пара"....Что тот, что тот "безбашенные"

        Согласен, мир потихоньку сходит с ума, под предводительством Трампа и молчаливой Европы..
        Svarog
    4. влад66 Сегодня, 19:41
      Что касается С-400, Россия удовлетворила наши требования как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий,

      А вот это настораживает. what
      влад66
      1. Черный_Ватник Сегодня, 20:17
        Скорее всего тонкости перевода, или тонкости Тайыповского ума) Вряд ли наши будут продавать технологии на С400, как минимум до тех пор, пока у нас не появится С4000)
        Черный_Ватник
        1. влад66 Сегодня, 20:27
          Цитата: Черный_Ватник
          Скорее всего тонкости перевода, или тонкости Тайыповского ума)

          Согласен Коллега.Тайипыч помелом машет как дворник заправский. hi
          влад66
          1. cniza Сегодня, 20:36
            С ним не расслабишься , только на поводке.
            cniza
        2. Yeraz Сегодня, 21:29
          Цитата: Черный_Ватник
          или тонкости Тайыповского ума)

          скорее это.Просто не представляю каким тупым переводчиком надо быть,что передачу технологий по другому перевести.
          Цитата: Черный_Ватник
          Вряд ли наши будут продавать технологии на С400,

          тут дело не только в передаче.Технологии не резиновые.Вон передайте все технологии Крыгызстане и что Кыргызстан сможет С-400 произвести??Надо смотреть насколько Турецкая промышленность готова,по каким компонентам С-400.Я не разбираюсь в этом,но почему эксперты упускают этот момент и в целом нету обсуждание на сколько Турция способна освоить технологии С-400.
          Yeraz
    5. loki565 Сегодня, 20:57
      Последний бой пилота СУ25, отстреливался потом подорвал гранату
      loki565
    6. Дормидонт Сегодня, 21:09
      Эрдоганушко наивный, как третьекласник. Пусть посмотрит, кто изображен на кресте у главного иезуита
      Дормидонт
  2. Logall Сегодня, 19:16
    Защищён под эгидой ООН? Странное заявление:
    1)ООН подарило евреям страну, после чего последние стали плевать на её (ООН) резолюции.
    2) США признали статус Иерусалима, как столицу Израиля. США имеет право вето... Теперь никакая резолюция, отменяющая это решение, не пройдет!
    Logall
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:29
      Ну так-то Иерусалим действительно изначально столица Иудеи . Хотя конечно не стоило педалировать ситуацию с этим городом и лить лишнее масло в местное пожарище .
      КВУ-НСвД
      1. Logall Сегодня, 19:46
        Цитата: КВУ-НСвД
        Ну так-то Иерусалим действительно изначально столица Иудеи .

        А Калининград (Кенигсберг) принадлежал восточной Пруссии! Курилы - Япония, часть Ленинградской области - Финляндия и т.д. и т.п...
        А Калифорния - Российская Империя!
        Logall
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 20:00
          А Калининград
          Курилы
          Исконная наша земля , а шо есть сомнения ? laughing
          А Калифорния - Российская Империя!
          Согласен с Вами ! Просто временно оккупированная территория laughing
          КВУ-НСвД
      2. Дормидонт Сегодня, 21:11
        Следуя этой извращенной логике Африка должна принадлежать обезьянам
        Дормидонт
    2. svp67 Сегодня, 19:43
      Цитата: Logall
      ООН подарило евреям страну, после чего последние стали плевать на её (ООН) резолюции.

      К сожаление это не так. Ни кто ни кому там ничего не дарил.
      Вот один из фрагментов того, как слушали голосование в ООН за резолюцию о разделе Палестины
      ...За 10 тысяч километров от этого бывшего катка люди прильнули к радиоприемникам. В одном из домов Иерусалима, вокруг стола, где был водружен ламповый «Филипс», собралась группа мужчин, портреты которых красовались на всех фонарных столбах этого города в рамке Most wanted — срочно разыскивается. Это были предводители еврейской армии «Хагана» той поры, а главным среди них был Ицхак Садех. Когда из динамика прозвучало первое «за», он поднял первый тост. «Какой же будет результат голосования?» — опередил его с вопросом один из соратников. «Мне все равно, — ответствовал Садех. — Если Объединенные Нации проголосуют «за», то арабы ответят нам войной, которая будет нам стоить пяти тысяч жизней. — Окружающие смолкли, уставившись на Садеха после столь категоричного заявления. — Но если голосование пройдет отрицательно, то... войну арабам объявим мы!» — завершил он.
      svp67
      1. Logall Сегодня, 19:52
        Я говорю про гос-во Израиль! Или евреи его сами себе...?
        Logall
        1. svp67 Сегодня, 20:14
          Цитата: Logall
          Или евреи его сами себе...?

          Да. Именно сами и именно себе.
          ....Однако израильское руководство еще надеялось, что войны тем или иным способом можно избежать. С этой целью 10 мая Голда Меир была отправлена для тайной встречи с самим иорданским монархом. Она была загримирована и переодета в платье арабской женщины. Голда знала, что грозит ей и двум сопровождающим: если бы их опознали, то просто растерзали бы на месте. Тем не менее автомобиль успешно преодолел все кордоны и в темноте наступившей ночи доставил ее прямо к неприметной двери служебного входа в королевские покои.
          Беседа была достаточно продолжительной. Вот ее суть: на вопрос, что нужно сделать, чтобы избежать войны, король ответил, «...что он не испытывает никакой враждебности к своим соседям-евреям, но он связан обязательствами со своими арабскими братьями и не вправе действовать самостоятельно. Откажитесь от своей независимости, и я заявляю вам: войны не будет. Палестина должна остаться единой и неделимой, а в ответ я обещаю вам ровно половину мест в составе будущего парламента, где на равных арабы и евреи будут решать все возникающие вопросы и им будет гарантирована самая широкая автономия...»
          Голда Меир ответила, что решение уже принято и они не могут отказаться от независимости. «Почему вы так торопитесь? — спросил король. — Отложите свое решение на год, и я уверен, многое переменится». — «Мы и так ждали достаточно долго — без малого две тысячи лет», — сказала Меир. В таком ключе беседа продолжалась и дальше и закончилась ничем. В ту же ночь Голда благополучно вернулась в Иерусалим, но на прощание она высказала пожелание вновь встретиться с королем уже «после войны».

          Наступало 14 мая 1948 года, последний день официального мандата Великобритании над Палестиной. Накануне был собран Национальный совет, высший орган сионистского движения. Он должен был принять окончательное решение по завтрашнему дню.
          Голда Меир доложила о своем тайном визите к королю и какой из этого следовал ее прогноз на дальнейшие события. Игал Ядин от Генштаба дал свою оценку военной ситуации. В конечном итоге Генштаб оценивал шансы на победу как 50:50.
          Далее пошла дискуссия, стоит ли принимать последнее предложение ООН объявить перемирие и одновременно отложить провозглашение независимости. Решающее слово было за Бен-Гурионом, он сказал: «Я понимаю, что потери в людях и, возможно, в территории будут неизбежны. Но я осмелюсь предположить, что окончательная победа будет за нами. Перемирие ничего не решит, только подорвет моральный дух народа... Итак, наша независимость будет провозглашена завтра». Дальше перешли к деталям и согласованию текста Декларации.
          Бен-Гурион категорически возражал против любого упоминания в тексте границ нового государства. Он привел пример США, где отцы-основатели тоже не упоминали их, а границами стали те, которые сложились позднее.
          Тем более что арабы решительно отвергли саму идею Раздела Палестины, то есть проведения границ внутри нее.
          «В таком случае и мы не будем заранее их обозначать».
          Далее обсуждали время проведения этого события и консультировались с религиозными деятелями, в конце концов единственно приемлемым часом согласовали 16 часов, в пятницу 14 мая, так как в полночь наступал «шабат», еврейская суббота, и по правилам любая деятельность прекращалась или резко ограничивалась.
          И наконец, согласовали название нового государства. На выбор были предложены имена «Сион», «Израиль», но остановились на официальном «Государство Израиль».
          Историческое событие началось ровно в 16 часов в здании городского музея на бульваре Ротшильда, куда были приглашены наиболее уважаемые лица. Место действия держалось в секрете вплоть до последнего момента, были предприняты самые крайние меры безопасности и были стянуты дополнительные патрули военных и полицейских.
          Итак, открыв заседание и развернув пергамент, Бен-Гурион стал читать перед аудиторией текст Декларации о независимости. Текст он напечатал лично на машинке накануне, но из-за недостатка времени его не успели перенести на пергамент, а только прикололи скрепками. Вот наиболее интересные выдержки из него: «...Земля Израиля — это место, где родился еврейский народ. Именно здесь сформировался его духовный, религиозный и национальный характер... Здесь была написана Книга Книг, которая как подарок была передана остальному миру... Нацистская гекатомба, которая уничтожила миллионы евреев в Европе, вновь подтвердила необходимость восстановления еврейского государства, единственного, способного обеспечить защиту евреям и гарантировать им равенство в мировой семье народов.
          В ходе Второй мировой войны еврейский народ Палестины сделал большой вклад в борьбу народов за свободу против заразы нацизма. Жертвы и усилия еврейских солдат и рабочих обеспечивают нашей нации право занять место среди народов, которые основали Организацию Объединенных Наций. Основываясь на неотъемлемом и историческом праве еврейского народа, мы провозглашаем создание еврейского государства на Святой земле. Это государство будет носить имя Израиль».
          И далее: «Государство Израиль будет открыто для иммиграции евреев из всех стран, где они рассеяны. Оно будет основано на принципах свободы, справедливости и мира, как было завещано Отцами-Пророками... Оно будет гарантировать свободу религии, совести, образования и культуры. Оно будет защищать святые места всех вероисповеданий и будет в полном объеме следовать принципам Хартии ООН».
          И, наконец, пожалуй, самое главное: «Мы приглашаем арабских жителей Государства Израиль сохранять мирный образ жизни и сыграть свою роль в развитии Государства, на базе полного и равноправного гражданства, со справедливым представительством во всех институтах, будь они постоянные или временные. Мы протягиваем руку всем государствам, которые нас окружают, и приглашаем их к сотрудничеству с независимой еврейской нацией, во имя процветания всех. Государство Израиль готово внести свой вклад в прогресс всех народов Ближнего Востока».
          Конечно, у арабской стороны будет свое мнение, но от себя скажем — красивый получился документ.
          Пока Бен-Гурион зачитывал этот текст, техники израильского радио, втиснутые со своим оборудованием в туалет музея (так как другого места для них просто не нашлось), обеспечивали прямую радиопередачу происходящего на окружающий мир.
          ...Лидер сионистов завершил следующим: «...Доверяя Всемогущему, мы подписываем эту Декларацию на земле Родины, в городе, называемом Тель-Авив, на этом заседании Учредительной Ассамблеи, созванной накануне «шабата», а именно 5-го Иара 5708-го или 14 мая 1948-го по христианскому календарю». После этого члены Национального совета, не скрывая эмоций, один за одним подписали этот документ.
          Главный раввин зачитал молитву, поблагодарив Всевышнего и попросив Его благословить всех присутствующих и новорожденное государство. «Аминь», — завершил он, и затем зазвучали звуки национального гимна «Хатиква». Все поднялись, и, когда гимн отзвучал, Бен-Гурион, вновь стукнув деревянным молоточком, произнес «Государство Израиль рождено. Заседание закрыто». На часах было 16.37.

          Арабская сторона жестоко просчиталась. Она искренне считала, что раз мандат заканчивается 15 мая, значит, и будут англичане уходить именно в этот день. Но те решили эвакуироваться на сутки раньше, то есть четырнадцатого, о чем уже через своих многочисленных агентов и информаторов было хорошо известно еврейской стороне. Поэтому и подготовка у них была соответственная.
          С 7 часов утра солдаты уже стали грузить в автобусы и грузовики свои ранцы, вещмешки и скатки, гражданские лица свои чемоданы. Вся обстановка Бевинграда стала напоминать разворошенный муравейник. В восьмом часу грузовики уже начинали строиться в длинные колонны. Все британские объекты были устроены так, что ворота и проходные пункты выходили на арабскую сторону. И пока колонны выходили в ворота, еврейские боевики с противоположного конца прорезали колючую проволоку и, пиная ногами пустые бутылки из-под пива и виски, разбегались по территории объектов. По какой-то неведомой причине военный комендант генерал Джонс присвоил операции того дня название не историческое и не библейское, а рыбье. Иерусалим в тот день назывался очень просто — «Треска».
          С израильской стороны командовал в тот день офицер Ария Шурр, которому выделили 400 солдат «Палмаха» и 600 территориальных гвардейцев — то есть всего тысячу человек, но и задачи были велики.
          Объекты брались молниеносно и в основном без сопротивления.
          svp67
          1. Logall Сегодня, 20:27
            Сергей, Вы пишете о времени уже существовавшего г-ва Израиль, а я, Вам, говорю о -
            Logall
            1. svp67 Сегодня, 20:39
              Цитата: Logall
              Сергей, Вы пишете о времени уже существовавшего г-ва Израиль, а я, Вам, говорю о

              Предложенные мною цитаты именно из того времени о котором пытаетесь говорить Вы.
              svp67
  3. Kars Сегодня, 19:25
    Непонятно что за уступки по с-400.я что то слабо верю что технологии собираются отдать)турки же как флюгер.
    Kars
    1. svp67 Сегодня, 19:32
      Цитата: Kars
      я что то слабо верю что технологии собираются отдать)турки же как флюгер.

      И правильно думаете...
      svp67
    2. Касым Сегодня, 19:39
      Привет, Карс. Давненько не видно было.
      Уступка - это частичное кредитование? Оба дивизиона будут собраны в России, поэтому туркам вряд ли что передадут.
      Эрдогану ЕС точно не светит. hi
      Касым
    3. Yeraz Сегодня, 19:44
      Цитата: Kars
      Непонятно что за уступки по с-400.я что то слабо верю что технологии собираются отдать)

      вся история с С-400 одно непонятное.Пока С-400 не повявится у Турции,для меня это темная история.
      Yeraz
  4. solzh Сегодня, 19:26
    По Иерусалиму Эрдоган сказал всё правильно. А вот насчёт ес... Не примет их европа, не нужны они им.
    solzh
  5. Горный стрелок Сегодня, 19:29
    Эрдоган всерьёз надеется на то, что ему передадут технологии по С-400? Вот наивный laughing
    Горный стрелок
  6. Геркулесыч Сегодня, 19:31
    То есть наши туркам мало того что дарят С400 , за наш же кридит, так еще и технологии дадут? Это че за фигня? Турки наши же самолеты нашими же ракетами станут сбивать! Я даже уверен, что и вторая "сушка " сбита турчатиной, в отместку что их колонну боевой техники вглубь Сирии не пустили! Мы с врагом, точнее, наши власти с врагом дружат, и называют его "другом России "!Сталин то не додумался так Гитлера назвать, а эта власть назвала! !!
    Геркулесыч
  7. silver2018 Сегодня, 19:31
    Эрдоган сейчас в сложном положении давление на него как из вне так и в стране огромное, а ошибка в выборе пути может стоить не только его карьеры как президента но и головы, много, слишком много недовольных , особенно со стороны военных.
    silver2018
    1. Scoun Сегодня, 22:34
      Цитата: silver2018
      много, слишком много недовольных , особенно со стороны военных.

      А политики США вообще няшки которые ри разу не *********. wassat
      Scoun
  8. Геркулесыч Сегодня, 19:34
    С Эрдоганом, коль турки сбили второй наш самолет, нужно завязывать, а вообще то с ним нужно заканчивать иметь дела -предаст!
    Геркулесыч
    1. silver2018 Сегодня, 19:46
      Лично Эрдогану сейчас это крайне не выгодно, как по политическим, так и по военным соображениям. Россия для него как минимум на ближайшее время союзник, это показали и события с попыткой переворота. Ищите заказчика в другом месте, лично я бы присмотрелся к саудитам.
      silver2018
    2. Hottabych Сегодня, 19:53
      Вам, конечно, Кулесыч видней... laughing Есть у меня пара знакомых, которые разбираются в политике и военной стратегии, по их словам, не хуже наших властей и они должны быть у власти... Жалко, что они уже таксистами работают! lol
      Hottabych
      1. Геркулесыч Сегодня, 20:08
        Хоттабыч hi -Ведмедев до премьерства дворником работал! feel Какой премьер, такой и дворник am !Может, кто из ваших таксистов стал бы нормальным министром скажем, Внутренних дел!
        Геркулесыч
        1. влад66 Сегодня, 20:16
          Цитата: Геркулесыч
          Ведмедев до премьерства дворником работал!

          Геркулесыч hi Если быть точным Медведев до премьерства Президентом Российской Федерации работал. yes
          влад66
        2. Hottabych Сегодня, 20:35
          Цитата: Геркулесыч
          Может, кто из ваших таксистов стал бы нормальным министром скажем, Внутренних дел!

          Сомневаюсь... lol
          Да и вообще, кто меня возить в Москве будет?! bully
          Hottabych
  9. tosha.chuhontzev Сегодня, 19:39
    Это говорит лишь об одном: папаша римский уже давно мусульманин.
    tosha.chuhontzev
    1. Дормидонт Сегодня, 21:13
      Он иезуит и этим все сказано
      Дормидонт
  10. лысова Сегодня, 20:01
    Ну и жук же он, знает к кому ехать, дабы успокоить общественность. Цель визита , заручиться поддержкой. Нельзя забывать, что скрывается за правильными высказывания. Ну а С - 400 - зачем олравдывается, да ещё побоялся добавить - они лучшие в своём классе, или одни из лучших.
    лысова
  11. Trn Сегодня, 22:21
    а чем так уникальны с-400 кроме политического момента, столько ажиотажа вокруг него???
    Trn
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