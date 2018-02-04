Перед поездкой в Италию Эрдоган ответил на вопросы журналистов
Президент Турции Тайип Эрдогана в преддверии встречи с папой Римским Франциском прокомментировал темы статуса Иерусалима и вступления своей страны в ЕС, передает РИА Новости.
Статус Иерусалима станет центральным вопросом на встрече в Ватикане. Папа Франциск примет Эрдогана утром в понедельник, после чего у турецкого лидера запланированы переговоры с президентом и премьером Италии.
По его мнению, «ни одна страна не имеет права делать односторонние шаги и игнорировать международное право по этой проблеме, затрагивающей миллиарды людей».
Он отметил, что это должно заключаться в «сохранении статуса города, доступе к святым местам представителям всех трех религий и признании прав палестинского народа».
Говоря о стремлении Турции вступить ЕС, Эрдоган призвал европейские власти устранить все препятствия на этом пути.
Напомним, отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года – Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию Анкары, массовые аресты и другие действия властей и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в европейское сообщество.
Эрдоган также прокомментировал соглашение по поставкам российской ЗРС С-400.
Президент подчеркнул, что «увязывать контракт по С-400 с членством Турции в НАТО было бы ошибкой», напомнив, что на вооружении Греции – другого государства НАТО – стоят комплексы предыдущего поколения С-300.
Статус Иерусалима станет центральным вопросом на встрече в Ватикане. Папа Франциск примет Эрдогана утром в понедельник, после чего у турецкого лидера запланированы переговоры с президентом и премьером Италии.
После того, как (президент США Дональд) Трамп объявил о своем противоречащем международному праву решении, мы говорили (с папой). Я хочу поблагодарить его за этот телефонный разговор по Иерусалиму, после которого папа Франциск не упустил время и распространил справедливое послание по всему христианскому миру. Потому что Иерусалим – это вопрос, касающийся не только мусульман. Мы оба выступаем за соблюдение статус-кво и оба хотим его защищать,рассказал Эрдоган.
По его мнению, «ни одна страна не имеет права делать односторонние шаги и игнорировать международное право по этой проблеме, затрагивающей миллиарды людей».
Статус города должен быть защищен на основе резолюций ООН, это позволит мусульманам, христианам и евреям жить бок о бок в мире. Международное сообщество должно взять на себя обязательство по сохранению мира в Иерусалиме,добавил президент.
Он отметил, что это должно заключаться в «сохранении статуса города, доступе к святым местам представителям всех трех религий и признании прав палестинского народа».
Говоря о стремлении Турции вступить ЕС, Эрдоган призвал европейские власти устранить все препятствия на этом пути.
Турция как кандидат выполнила свои государственные обязательства, но мы не можем продолжать этот процесс в одиночку, и ЕС должен внести свой вклад, начиная с выполнения своих обещаний. ЕС блокирует доступ к переговорам и намекает на то, что отсутствие прогресса зависит от Анкары. Это несправедливо… Мы хотим полного членства в ЕС. Другие варианты нас не устраивают… Мы ожидаем, что ЕС как можно скорее устранит любое искусственное препятствие для нашего вступления,заявил турецкий лидер.
Напомним, отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года – Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию Анкары, массовые аресты и другие действия властей и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в европейское сообщество.
Эрдоган также прокомментировал соглашение по поставкам российской ЗРС С-400.
Атаки с территории Сирии выявили необходимость укрепления и модернизации наших систем ПВО. По этой теме мы на протяжении некоторого времени вели переговоры с рядом государств. Нашим приоритетом, наряду с ценой, было иметь переговорщика, открытого для передачи технологий,отметил он.
Президент подчеркнул, что «увязывать контракт по С-400 с членством Турции в НАТО было бы ошибкой», напомнив, что на вооружении Греции – другого государства НАТО – стоят комплексы предыдущего поколения С-300.
Что касается С-400, Россия удовлетворила наши требования как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий,сказал Эрдоган.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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