Перед поездкой в Италию Эрдоган ответил на вопросы журналистов

После того, как (президент США Дональд) Трамп объявил о своем противоречащем международному праву решении, мы говорили (с папой). Я хочу поблагодарить его за этот телефонный разговор по Иерусалиму, после которого папа Франциск не упустил время и распространил справедливое послание по всему христианскому миру. Потому что Иерусалим – это вопрос, касающийся не только мусульман. Мы оба выступаем за соблюдение статус-кво и оба хотим его защищать,

Статус города должен быть защищен на основе резолюций ООН, это позволит мусульманам, христианам и евреям жить бок о бок в мире. Международное сообщество должно взять на себя обязательство по сохранению мира в Иерусалиме,

Турция как кандидат выполнила свои государственные обязательства, но мы не можем продолжать этот процесс в одиночку, и ЕС должен внести свой вклад, начиная с выполнения своих обещаний. ЕС блокирует доступ к переговорам и намекает на то, что отсутствие прогресса зависит от Анкары. Это несправедливо… Мы хотим полного членства в ЕС. Другие варианты нас не устраивают… Мы ожидаем, что ЕС как можно скорее устранит любое искусственное препятствие для нашего вступления,

Атаки с территории Сирии выявили необходимость укрепления и модернизации наших систем ПВО. По этой теме мы на протяжении некоторого времени вели переговоры с рядом государств. Нашим приоритетом, наряду с ценой, было иметь переговорщика, открытого для передачи технологий,

Что касается С-400, Россия удовлетворила наши требования как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий,