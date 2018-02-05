11:07 05 февраля

Вопросы Министерству обороны без надежды на ответ

Россия потеряла ещё одного офицера в Сирии. Сбит очередной российский самолет. И привычное уже молчание военного ведомства по этому поводу.

Вопросы Министерству обороны без надежды на ответ


Хотя нет, мы же отомстили... Нанесли удар высокоточным оружием и уничтожили более 30 боевиков! От этого кому-то стало легче? Семье Филиппова? Странная какая-то арифметика у нашего МО.


Многие уже в курсе того, что в провинции Идлиб сбит наш Су-25. Боевики опубликовали видео падающего с горящим крылом самолета, и даже больше того. Представитель "Сирийской народной армии" подтвердил уничтожение самолета и пилота.

В развитие темы появились рассказы о гибели российского пилота, майора Романа Филиппова. Причем рассказы достаточно интересные. Отстреливался до последнего патрона и когда понял, что ему грозит плен, подорвал гранату. Забрал с собой ещё парочку боевиков.

Рассказ вполне правдивый. Филиппов не мальчик и прекрасно представлял, что ему грозит в плену. Потому и обсуждать подвиг этого солдата не будем. Отстреливался, не сдался в плен, значит, уже герой. И память о нем сохранится в истории части, где он служил. Разговор пойдет несколько о другом.

Кстати, о версии, которую будут активно раскручивать СМИ. Об ошибке боевиков. Якобы хотели сбить сирийский самолет, а сбили российский. Увы, но специалисты говорят, что это полнейший бред. "Грачи" в Сирии есть только у ВКС РФ. Списать пуск ракеты на дебила боевика, который не различает самолеты, тоже не получится. ПЗРК дебилам не дают. Не автомат.

Хочется поговорить о другом. И задать несколько неприятных вопросов Министерству обороны. На которые, конечно, ответа не будет.

Мы закончили операцию в Сирии или продолжаем?

Мы начнем замечать увеличение опасности для российских солдат и военных объектов в Сирии?

Зачем мы создаем для наших воинов "ситуации героизма"?

Здесь, на ВО, мы еще тогда сообразили, что, будь рядом с Су-24 полагающийся по ситуации истребитель прикрытия, например, Су-35, турок на своем F-15 так бы и обозначал бы свое присутствие. И не надо было бы ни санкций вводить, ничего. И звезда кому-нибудь еще пригодилась бы.

Примерно то же самое и сегодня. Вопрос: а почему Су-25, штурмовик, нарезал в районе, выполняя роль то ли разведчика, то ли одиночного ударника?

Минобороны так много платит, что имеет право посылать на смерть?

А по-другому не рассматривается ситуация. Одиночный самолет над районом, занятым врагами. Хорошо вооруженными. И что, они все там должны были разбежаться при виде «Грача»?

Только по официальным данным, тем, что подтверждены МО РФ, мы уже потеряли в Сирии 44 военнослужащих. Теперь уже 45.

Про достаточно большие потери авиатехники даже говорить не хочется. В реальных боевых действиях уничтожено 5 наших вертолетов (2 транспортных и 3 ударных), два самолета, Су-24 (бомбардировщик), Су-25 (штурмовик).

А ведь были ещё и другие потери. Ми-24, разбившийся "по техническим причинам" возле аэродрома Хама. МиГ-29 и Су-33, которые свалились при посадке на авианосец. Су-24, который взорвался при взлете в Хмеймим осенью прошлого года.

Сейчас многие сравнивают ситуацию в Сирии с ситуацией, в которой была Советская Армия в Афганистане. "Обсасывают" каждое действие со всех сторон. Тут правильно, тут не правильно. А ведь сравнивать эти события глупо. Точнее, непрофессионально.

В Афганистане Советская Армия действовала самостоятельно. И лишь иногда использовала местные отряды. Читатели помнят наш разбор нападения на Хмеймим. Когда мы вполне справедливо задавали вопрос о защите аэродрома. В Афганистане это было. Аэродром в Баграме сколько раз подвергался нападению? И закончилось это только после того, когда мы взяли под контроль охрану на 40-50 км.

В Сирии мы "помогаем" сирийской армии. И "дружим" с союзниками вроде Турции и Ирана. Про "активное взаимодействие с коалицией" думаю писать не нужно. Потому и опасность увеличивается.

Мы не можем контролировать зоны защиты собственными силами. "Ну не смогла я, не смогла" будет звучать часто. С территории, которая контролируется кем-то из "союзников", напали... "Ну не смогла..."

Но идем дальше и задаем весьма важный вопрос:м ы победили или проиграли в Сирии?

Простенький вопрос, на первый взгляд. А ответа на него нет! Победили? Тогда почему сбили "Грача"? Почему не проводятся зачистки территорий?

Проиграли? Кому? Где те, кто с нами пытался воевать? "Иных уж нет, а те далече"... Президент Путин рапортовал если не о победе, то…

Президент Асад вроде бы жив, здоров и управляет страной. ИГИЛ* как псевдогосударство исчезло. Значит, не проиграли?

В целом на эту мировую «борьбу с терроризмом» нам как бы того… Вдоль лампаса. Вот честно. Нам реально ребят жалко, которые умирают не потому, что не умеют сами, а потому, что там, в верхах не умеют.

Все эти рапорты о том, что победили, разогнали, истребили… Понятно, что перемога нужна. Никак у нас без бравурных рапортов сегодня.

Просто потом, после всех этих заявлений, очередные жертвы на алтаре войны как-то не очень смотрятся.

Примерно так же, как и загробное молчание нашего военного министерства.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 106

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  1. Victor_B Сегодня, 05:55
    Типичный либероидный выхлоп!
    Кровавый рыжым все врет и посылает на убой!!!
    "Эти деньги надо было пионэрам и пенсионэрам"!!!
    Но! И вопросы некоторые верны. Что делал одинокий штурмовик на такой малой высоте? За день до ракеты отмечены попадания из ЗУ, ну очень низко летали, очень. И в одиночку.
    Victor_B
    1. Зяблицев Сегодня, 06:15
      Катить бочку на родные Вооруженные Силы я не буду, немного зная ситуацию изнутри, а на "войне, как на войне". Заявляя публично о свертывании операции в Сирии Верховный ставил политические цели, прежде всего, но политические цели высшего руководства страны, это всегда стратегия, так как реальная сиюминутная ситуация и происходящие в ней события, чаще всего относятся к тактическим мероприятиям! То что штурмовик шел без сопровождения, куда и зачем - это уровень командующего группировкой, или того ниже - кому надо разберутся!
      Что правда, к сожалению, человека уже не вернуть, но без всякого пафаса:"работа такая!"
      Зяблицев
      1. Victor_B Сегодня, 06:27
        Цитата: Зяблицев
        Что правда, к сожалению, человека уже не вернуть, но без всякого пафаса:"работа такая!"
        ППКС!
        Victor_B
      2. Ольгович Сегодня, 07:21
        Цитата: Зяблицев
        Заявляя публично о свертывании операции в Сирии Верховный ставил политические цели, прежде всего, но политические цели высшего руководства страны, это всегда стратегия, так как реальная сиюминутная ситуация и происходящие в ней события, чаще всего относятся к тактическим мероприятиям!

        Совершенно согласен. Насколько успешно неуспешно выполна операция в целом-достаточно почитать иностранную прессу, которая со злобой констатирует успех России.
        Факт и то, что штурмовик от ПЗРК погибать не должен.
        Ольгович
        1. Victor_B Сегодня, 08:06
          Цитата: Ольгович
          Факт и то, что штурмовик от ПЗРК погибать не должен.

          А вот сие далеко не факт!
          Возвращались Сушки с развороченным задом, но, увы, редко...
          Это все же не танк.
          Victor_B
        2. ArikKhab Сегодня, 08:36
          А комплексы ПЗРК в первую очередь не против штурмовиков и вертолетов (т.е. низколетящих целей) придуманы ?
          Так что не факт...К сожалению
          ArikKhab
          1. Ольгович Сегодня, 09:52
            Цитата: ArikKhab
            А комплексы ПЗРК в первую очередь не против штурмовиков и вертолетов (т.е. низколетящих целей) придуманы ?

            Безусловно, против них. Но штурмовик может работать с высот , недоступных ПЗРК.
            Ольгович
      3. антивирус Сегодня, 08:12
        нефть в обмен на кровь

        жизнь ---на геополитику на ББВ,мы продолжаем выдавливать влияние амеров из региона.
        платим за дискредитацию одних советников, чтоб их заменили на др, лояльных к нашим интересам
        антивирус
      4. басмач Сегодня, 10:15
        Ну конечно, "на войне как на войне". Только вот на войне то был этот майор, а Вы в теплом кресле в своем училище. И это он себя подорвал гранатой, а не вы. Только риторика кардинально меняется, когда это что то касается лично тебя.
        Да и вылетали парой и с б/к. Почему не прикрыл, непонятно.
        Ещё когда все начиналось, я писал свое мнение об армии Сирии. Был там в 95м в командировке. И если я простой капитан , понимал что даже тогда вояки они никакие, то почему этого не понимают в ГШ.
        Почему не была поднята ВПСК, дежурная пара тех же Сушек для удара. Удар Калибрами через пару часов, с уничтожением 30 боевиков( да и то по радиоперехвата) это стрельба из пушки по воробьи, выглядит эффектно, но бессмысленно по сути.
        За что воюем, не понятно. Если по договору, так надо было начинать в 11м,, а не через 3 года, когда уже все в хлам. Легче задавить в зародыше.
        Вопросов много, ответов нет
        басмач
    2. Новый Сегодня, 06:42
      Посмотрите кто у нас министр обороны - Шойгу, смотрим в вики: в армии не служил, окончил политехнический институт, кандидат экономических наук, в настоящее время генерал армии, Герой РФ. Что еще ожидать, если пекарь шьет сапоги. В правительстве Путина все решает не профессионализм, а блат, поэтому по всем направлениям правительство заваливает работу. Что может требовать дилетант в военной сфере Шойгу от военных, как он может организовать работу, обучение? Никак.
      Ситуация, конечно, глубже:
      1. Это проблема военного образования и военной науки. В 41 году все неудачи списывали на недостаток опыта. Тогда как причиной поражений были просчеты на уровне военной науки и образования. Немцы учились воевать в учебных классах, поэтому они, не имея пресловутого опыта, легко разгромили Польшу и Францию.
      2.Проблема воспитания у курсантов психологии "отца солдатам". Когда командир уважает своих подчиненных, ценит каждого, он семь раз продумает операцию и лишь затем отдаст приказ на ее выполнение. У нас же, как правило, царит пофигизм.
      Первый вопрос( я не специалист, но выскажу свое видение ситуации): зачем используют Су25, так как он уязвим для атаки ПЗРК, зенитных пулеметов и пушек? Второй: если су25 используют, то почему самолет действовал без прикрытия? Как минимум Су25 должен был действовать с другим су25 и взаимодействовать с парой вертолетов, которые в случае катапультирования летчика могли бы его спасти.
      Новый
      1. Victor_B Сегодня, 06:47
        Цитата: Новый
        и взаимодействовать с парой вертолетов, которые в случае катапультирования летчика могли бы его спасти.

        А не подскажет-ли благородный дон - как бы это пара вертолетов за СУ-25 угналась бы?
        Или ежели бы сбили именно вертолет, то это Вам больше душу грело?

        Ну а Шойгу-то Вам чем не угодил? Домик что-ли слишком роскошен?
        Victor_B
        1. Новый Сегодня, 06:59
          Цитата: Victor_B
          благородный дон
          Вам катрюлька не жмет?
          Цитата: Victor_B
          как бы это пара вертолетов за СУ-25 угналась бы?
          Вы разве не знали, что если вертолет вылетит раньше, то в пункт назначения он прибудет одновременно с самолетом. Вам кастрюлька точно не жмет?
          Цитата: Victor_B
          Или ежели бы сбили именно вертолет, то это Вам больше душу грело?
          Я, в отличие от вас, пытаюсь найти настоящие причины трагедии.
          Цитата: Victor_B
          Типичный либероидный выхлоп!
          В зеркало на себя посмотри, несешь либероидный бред.
          Новый
          1. Голован Джек Сегодня, 07:07
            Цитата: Новый
            Я, в отличие от вас, пытаюсь найти настоящие причины трагедии

            Только получается у Вас... не очень, мягко выражаясь если.
            Вот примерно, как здесь:
            Цитата: Новый
            Вот это вещь good Закапай ее по локатор и будет занозой в заднице.

             Партия "Хризантем-С" поступит на вооружение Восточного военного округа

            Зака́пай, ога yes
            Цитата: Новый
            если вертолет вылетит раньше, то в пункт назначения он прибудет одновременно с самолетом

            Феерично. А вертолет кто охранять будет?
            Короче... в сад. Новый, блин. Со старыми дырками negative
            Голован Джек
            1. Ингвар 72 Сегодня, 08:18
              Цитата: Голован Джек
              А вертолет кто охранять будет?

              Т.е. это нормально, что штурмовик выполняет полет в гордом одиночестве и без возможности на эвакуацию при сбитии? fool Киса - не надо пытаться казаться экспертом там, где вы им не являетесь. wink
              Ингвар 72
              1. Голован Джек Сегодня, 08:28
                Цитата: Ингвар 72
                Киса - не надо пытаться казаться экспертом там, где вы им не являетесь

                Зеркалу это скажите.
                Цитата: Новый
                если вертолет вылетит раньше, то в пункт назначения он прибудет одновременно с самолетом

                А прибудет он как раз в тот же район, где самолеты сбивают... типа - охранять самолет, ага... ну, или ждать, когда тот собьют, чтобы летчика эвакуировать.
                Да его самого собьют первого, неужели неясно?
                Цитата: Ингвар 72
                Т.е. это нормально, что штурмовик выполняет полет в гордом одиночестве и без возможности на эвакуацию при сбитии?

                Нет. Там должен быть экскорт из Панцырей, вертолетов, и вместо бармалеев внизу должен быть дружественный спецназ.
                Вопрос только - а за каким лешим там тогда самолет?
                Расскажите, Вы же специалист... по всему, как видно laughing
                Голован Джек
          2. Victor_B Сегодня, 07:22
            Цитата: Новый
            Вам катрюлька не жмет?

            Не жмет. Она на кухне стоит. А тебе (не Вам) она (кастрюля) явно в пору!
            Цитата: Новый
            В зеркало на себя посмотри, несешь либероидный бред.

            Ну просто самокритика!
            Victor_B
          3. влад66 Сегодня, 08:54
            Цитата: Новый
            В зеркало на себя посмотри, несешь либероидный бред.

            Не хамите Путник агитатор.
            влад66
      2. rotmistr60 Сегодня, 07:07
        новый
        я не специалист, но выскажу свое видение ситуации): зачем используют Су25, так как он уязвим для атаки ПЗРК, зенитных пулеметов и пушек?
        Сразу видно, что вы не специалист и причем аховый, т.к. даже не авиационный специалист знает, что Су-25 отлично защищен и наверное самый живучий самолет мировой авиации. Но на то ЗРК. ПЗРК и существуют, чтобы сбивать самолеты. По поводу обучения и воспитания курсантов, а их разве не учат перед принятием решения оценить обстановку, свои силы и средства? Вы сами учились в военном училище или тоже не специалист?
        rotmistr60
        1. Victor_B Сегодня, 07:26
          Цитата: rotmistr60
          Вы сами учились в военном училище или тоже не специалист?

          Да в школе он учится! На неспециалиста.
          Урок этики прогулял.
          И либерализмом от него... как-то попахивает.
          Эй, на барже! А Крым-то наш? На митинг Навального ходил? (Вопрос не rotmistr60)
          Victor_B
        2. Новый Сегодня, 07:45
          Цитата: rotmistr60
          Но на то ЗРК. ПЗРК и существуют, чтобы сбивать самолеты.
          Вы хотя бы пару слов в законченное предложение сведите.
          Цитата: rotmistr60
          вы не специалист и причем аховый, т.к. даже не авиационный специалист знает, что Су-25 отлично защищен
          Что вы этим хотите сказать, что мне не известны ТТХ штурмовика Су25? У вас с головой все нормально?
          Цитата: rotmistr60
          Но на то ЗРК. ПЗРК и существуют, чтобы сбивать самолеты.
          А этим что вы хотели сказать: типа масло масленное. Мистер очевидность или может быть банальность или глупость? Жесть.
          Цитата: rotmistr60
          а их разве не учат перед принятием решения оценить обстановку,
          Мы прекрасно видим как учат в военных заведениях по конкретным результатам.
          Новый
          1. rotmistr60 Сегодня, 08:25
            Мы прекрасно видим как учат в военных заведениях по конкретным результатам.
            Что вы лично можете видеть не имея к армии ни какого отношения?
            У вас с головой все нормально?
            У меня как раз нормально, а вот у вас судя по всему проблемы не только со знаниями, но и с культурой поведения.
            rotmistr60
            1. Новый Сегодня, 08:32
              Цитата: rotmistr60
              Что вы лично можете видеть не имея к армии ни какого отношения?
              Я же писал вам и вам подобным, что аргументов у вас нет, а когда человек не имея аргументов скатывается на оскорбления, клевету, наклеивание ярлыков, поиск орфографических ошибок или как вы - апеллируете на отсутствие отношения к армии - все это признак троллинга.
              Цитата: rotmistr60
              У меня как раз нормально, а вот у вас судя по всему проблемы не только со знаниями, но и с культурой поведения.
              Где у вас знания и культура поведения: покажите в чем оно проявляется. Прочел ваш первый комментарий и не нашел там ни ума, ни культуры.
              Новый
              1. Голован Джек Сегодня, 08:42
                Цитата: Новый
                все это признак троллинга

                А вот это - чего, простите, признак?
                Цитата: Новый
                Вам катрюлька не жмет?...
                Вам кастрюлька точно не жмет?...
                В зеркало на себя посмотри, несешь либероидный бред

                Вы написали глупость. Вам на это указали. А Вы хамить полезли...
                Нехорошо no
                Голован Джек
        3. басмач Сегодня, 10:27
          Я учился и даже, о чудо, следил . И мне абсолютно неясно, почему не было ВПСК(воздушной поисково-спасательной команды). Нпск, тут понятно. А ВПСК это минимум 2 ветушки- транспорт и ударный для прикрытия плюс группа бойцов.
          басмач
      3. Каракурт Сегодня, 07:20
        Цитата: Новый
        Первый вопрос( я не специалист, но выскажу свое видение ситуации): зачем используют Су25, так как он уязвим для атаки ПЗРК, зенитных пулеметов и пушек? Второй: если су25 используют, то почему самолет действовал без прикрытия? Как минимум Су25 должен был действовать с другим су25 и взаимодействовать с парой вертолетов, которые в случае катапультирования летчика могли бы его спасти.

        Зря Вы это написали , laughing ,
        Каракурт
        1. Victor_B Сегодня, 07:28
          Цитата: Каракурт
          Зря Вы это написали , ,
          Не успеет ответить. В школу убежал!
          Victor_B
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Victor_B Сегодня, 08:08
                Цитата: Victor_B
                Эй, на барже! А Крым-то наш? На митинг Навального ходил?

                Не дает ответа. (с) Гоголь.
                Victor_B
      4. ArikKhab Сегодня, 08:38
        Про Шойгу зря - достаточно опытный руководитель
        ArikKhab
        1. Victor_B Сегодня, 08:41
          Да наслушаются всяких навальных...
          Школота!
          Victor_B
      5. Prometey Сегодня, 08:58
        Цитата: Новый
        Посмотрите кто у нас министр обороны - Шойгу, смотрим в вики: в армии не служил, окончил политехнический институт, кандидат экономических наук

        Не в защиту Шойгу - он мне никто, но для интереса посмотрите - во многих странах посты министра обороны занимают сугубо гражданские лица. А замы у них да - военные. Да и во главу структуры НАТО частенько ставят отнюдь не военных.
        Prometey
      6. uhu189 Сегодня, 10:36
        Да кто вам сказал, что он действовал без прикрытия? Есть видео, где показан момент поражения штурмовика ракетой, там была пара Су-25, тот, по кому попала ракета перед этим наносил удар из НУРСов. Ссылка на видео
        У Colonel Cassad-а в блоге ещё видео есть...
        uhu189
      7. Лебедев Сегодня, 11:00
        Я думаю что виноват тот человек кто организовывал боевой вылет без прикрытия и организации возможного спасения сбитого лётчика. Причина в раздолбайстве или чувстве война всё спишет.
        Лебедев
      8. Vladimir Avakimov Сегодня, 11:02
        Подписываюсь под каждым словом!
        Vladimir Avakimov
    3. Petr1968 Сегодня, 10:18
      Цитата: Victor_B
      Типичный либероидный выхлоп!
      Кровавый рыжым все врет и посылает на убой!!!

      Это лучше чем ватно-патриотическое "МЫ ВСЕХ ПОБЕДИЛИ".
      Надо трезво смотреть на вещи и задавать правильные вопросы президенту, а не о его собаках и "как Вам это удается".
      Petr1968
    4. groks Сегодня, 10:25
      либероидный выхлоп
      Хотелось бы напомнить, что либералы у нас в правительстве, в правящей партии, президент, ... . Так что задающий им неудобные вопросы либералом является навряд.
      groks
  2. Esoteric Сегодня, 05:59
    Примерно так же, как и загробное молчание нашего военного министерства.

    Что тут пускать слюни? У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота
    Esoteric
  3. Yarik Сегодня, 06:01
    Странно...верховный же заявил о победе...."Подать поезд верховному, верховный отбывает, оркестр - марш" - (С), "Бег", х/ф.
    Yarik
  4. Каракурт Сегодня, 06:01
    Вроде СУ-24 сбил F-16 ,а не F-15 - у Вас неточность первая
    Су-25 летал не один, а в паре-это вторая неточность,------второй улетел так как топливо было на исходе.

    Последнее время заметил что Роман и некоторые другие авторы статей очень сильно стали критиковать МО и В.В.Путина .


    Не надо так делать , СМЕРТЬ ГЕРОЯ не тот повод, некрасиво очень.
    Каракурт
    1. kig Сегодня, 06:15
      Однако согласитесь, что по поводу СУ-24 и F-16 он абсолютно прав. До этого события турки неоднократно намекали, что им не нравятся наши самолеты и БПЛА возле их границ. Тем не менее бомбардировщик действовал без прикрытия истребителей. Авось пронесет.
      kig
    2. parma Сегодня, 06:53
      Вопросы то верные, а ругают часто от бессилия-устали мы уже все от того, что "собака лает, караван идет"(и это скорее про тот бардак, что есть в стране, чем о санкциях).. Вам не надоели еще эти бравады всюду? Мы уже и уменьшали группировку в Сирии, и даже вывели, только число машин и вылетов при этом не снижается...А ведь мы выиграли как поговаривают...А если нет, зачем говорить? ИГИЛ уничтожен, у ИГИЛ отбили деревню, две потеряли....Как-то странно это...А смерть героя...Может просто надо головой думать, чтобы ее не было? Где эвакуационная группа, где прикрытие? А как же фразы "нам ничего не угрожает, на такой высоте ПЗРК не достанет" и "ой"? А как же база в полной безопасности и "мы еще отомстим"? И все прочее, по большому счету лично для меня ничего особо страшного, к счастью или нет, погибшего не знал, но просто жалко...Жалко человека, ведь сирийское 9 мае уже наступило сказали...
      parma
    3. Evgeniy667b Сегодня, 07:10
      Это почему не надо ВВП критиковать??? Он как был ординарцем у Собчака, чемоданы ему таскал, так в душе им остался.Дела говорят сами за себя. Одни жируют, а основной массе людей не лучше, если не хуже. Это сейчас он пиаром занимается, выборы скоро. А пройдут выборы и НИЧЕГО! не изменится к лучшему, если останется. Лучше уйти ему сейчас, по хорошему. Если касаться вооруженных сил, у нас куда больше показухи и болтологии. Новые вооружения, ГОЗ... А где все это, не имеющее аналогов в мире? На фоне Т-72 не видно ни Армату, ни Т-90, которые на экспорт исклчительно. На флоте вообще все стремится к нулю. Укропитеки гордятся своими бронекатерами и надувнушками от америкосов, у нас Рапторами и Грачатами,все остальное с такими неимоверными усилиями идет... Зато торговля оружием в ходу. И както задумаешься, когда боевой самолет сбивают не "Стингером", а "Иглой". Самое интересное, что президент в курсе всех этих операций. Поэтому возникает другой вопрос, а действительно-ли он президент России, а не другой враждебной страны?
      Evgeniy667b
      1. ArikKhab Сегодня, 08:45
        https://www.awaragroup.com/ru/blog/russian-econom
        y-2014-2016-the-years-of-sanctions-warfare/
        А "Игла" только в РФ на вооружении состоит? А то но в печати данные появились что "Игла" со "сгоревших" украинских складов
        ArikKhab
      2. Prometey Сегодня, 09:00
        Цитата: Evgeniy667b
        Это почему не надо ВВП критиковать???

        Готовьтесь, сейчас в вас полетит. На "святого" руку подняли.
        Prometey
    4. faiver Сегодня, 09:41
      с каких пор у нас ВВП и МО стали неприкасаемы? нимбы над головами засияли?
      faiver
    5. Petr1968 Сегодня, 10:21
      Цитата: Каракурт
      Последнее время заметил что Роман и некоторые другие авторы статей очень сильно стали критиковать МО и В.В.Путина .Не надо так делать .

      Согласен!! Путина надо записать в святые,( это же очевидно, человек спас 140 миллионов от западных врагов), его критику приравнять к критике Флага и Гимна!!! Над святым глумитесь!!!!
      Petr1968
  5. Stepych Сегодня, 06:22
    не забывайте, что там идёт война.
    На войне потери неизбежны.

    Другое дело: кто поставляет террористам ПЗРК? И где хваленые РЭБ?
    Stepych
  6. Sirocco Сегодня, 06:30
    Списать пуск ракеты на дебила боевика, который не различает самолеты тоже не получится. ПЗРК дебилам не дают. Не автомат.

    Вот именно что стрелял не неумный человек, а хорошо подготовленный специалист, бойцам в шлепках такое не доверят, тут нужен опыт и тренировки, одним мануалом не отделаешься.
    Мы закончили операцию в Сирии или продолжаем?
    Мы начнем замечать увеличение опасности для российских солдат и военных объектов в Сирии?
    Зачем мы создаем для наших воинов "ситуации героизма"?

    Вообщето я считал что армия, это не ВВ, она воюет, а не подарки раздает, мы тут все кричим про патриотизм и родину, а вы предлагаете, нашим воинам, сидеть в кустах? Есть такая профессия родину защищать, и многие из военнослужащих сознательно выбирают этот долг, тем более за него не плохо производят оплату. Воюют наши там, если у вас память коротка, вспомните Кавказ, там так же не все сразу закончилось, и сегодня там местами духи шумят.
    Вроде бы грамотные мужики, а нагнетаете ситуацию,
    Если у вас есть предложения, тогда предлагаю вам их озвучить, хотя тут вариантов нет, армия США, Германии, Франции, не подпишется вместо нас, наемников взять если, то где, и кто пойдет? вы пойдете?)))) В общем не хотелось бы кормить чужую армию, да и дом свой должен охранять сам хозяин, если он не трус, ну а если трус, тогда заведомо обречен как он так и его семья. Увы.
    Sirocco
  7. Valery56 Сегодня, 06:32
    С главным не спорю. Мне пацанов жалко. Для меня они все пацаны. Даже под полтинник возрастом. С остальным даже спорить не хочется. Просто хочу сказать, что есть такая профессия Родину защищать. И они должны уметь это делать... Как бы в двух словах объяснить??? Хлебороб сеет и выращивает хлеб... Шахтеры рубят уголь... Рыбаки добывают рыбу... Вы по про сейнер "Восток" читали или слышали??? А может быть в интернете пропустили??? Мне эти двадцать жизней не менее близки... Пацаны гибнут... Жалко... Я сам по молодости пару раз имел шанс... А пальцем тыкать, когда сейчас это можно, не довод....
    Valery56
  8. kunstkammer Сегодня, 06:35
    Никак у нас без бравурных рапортов сегодня.

    выборы же на носу... гаранту нужна перемога. Потому и молчит МО
    kunstkammer
  9. svp67 Сегодня, 06:40
    Примерно то же самое и сегодня. Вопрос, а почему Су-25, штурмовик, нарезал в районе, выполняя роль то ли разведчика, то ли одиночного ударника?
    Вот кадры гибели пилота, ГЕРОИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ. Вслушайтесь во все звуки...и Вы услышите звук турбин. Так, что НЕ БЫЛ этот самолет ОДИНОЧНЫМ.
    svp67
    1. Каракурт Сегодня, 06:45
      Цитата: svp67
      Примерно то же самое и сегодня. Вопрос, а почему Су-25, штурмовик, нарезал в районе, выполняя роль то ли разведчика, то ли одиночного ударника?
      Вот кадры гибели пилота, ГЕРОИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ. Вслушайтесь во все звуки...и Вы услышите звук турбин. Так, что НЕ БЫЛ этот самолет ОДИНОЧНЫМ.

      Да тут никто не вникал для анализа ,ощущение что это тупо наезд на МО, много в статье нестыковок и слов не в тему
      Каракурт
      1. svp67 Сегодня, 06:48
        Цитата: Каракурт
        Да тут никто не вникал для анализа ,ощущение что это тупо наезд на МО, много в статье нестыковок и слов не в тему

        Как, увы часто бывает у этих авторов. Эмоций - море, а вот с доказательствами - почти ноль. Так называемый "украинский вариант", при котором главное громче всех кричать.
        svp67
        1. Каракурт Сегодня, 06:52
          Цитата: svp67
          Цитата: Каракурт
          Да тут никто не вникал для анализа ,ощущение что это тупо наезд на МО, много в статье нестыковок и слов не в тему

          Как, увы часто бывает у этих авторов. Эмоций - море, а вот с доказательствами - почти ноль. Так называемый "украинский вариант", при котором главное громче всех кричать.

          Вы почитайте комментарии ,они добились того что начался наезд на МО , к концу дня дойдет до долой Шойгу и Путина .Ощущение что это провокация am
          Каракурт
          1. svp67 Сегодня, 07:02
            Цитата: Каракурт
            .Ощущение что это провокация

            Провокация? Конечно НЕТ. Так как наше МО и его Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, во главе с генерал-майором Конашенковым Игорем Евгеньевичем, явно тут не на высоте и ПРОИГРАЛО этот информационный бой.
            svp67
            1. Каракурт Сегодня, 07:17
              Цитата: svp67
              Цитата: Каракурт
              .Ощущение что это провокация

              Провокация? Конечно НЕТ. Так как наше МО и его Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, во главе с генерал-майором Конашенковым Игорем Евгеньевичем, явно тут не на высоте и ПРОИГРАЛО этот информационный бой.

              Я про статью, как и прогнозировал все друг с другом ругаются, одни нападают на МО другие защищают МО , а информационную войну мы и не выйграем против нас 90% всех СМИ мира да и наши потеряли Советскую хватку request
              Каракурт
              1. svp67 Сегодня, 07:19
                Цитата: Каракурт
                а информационную войну мы и не выйграем против нас 90% всех СМИ мира да и наши потеряли Советскую хватку

                Не соглашусь. Симонян с её RT отлично доказала, как можно малыми силами побеждать.
                svp67
                1. Каракурт Сегодня, 07:36
                  Цитата: svp67
                  Цитата: Каракурт
                  а информационную войну мы и не выйграем против нас 90% всех СМИ мира да и наши потеряли Советскую хватку

                  Не соглашусь. Симонян с её RT отлично доказала, как можно малыми силами побеждать.

                  Соглашусь с Вами , Симонян с RT неплохо бьет супостата на их территории .Скажу так и один в поле воин , но и другое---один в поле не воин --и то и это подходит smile
                  Каракурт
              2. andj61 Сегодня, 08:55
                Цитата: Каракурт
                Я про статью, как и прогнозировал все друг с другом ругаются, одни нападают на МО другие защищают МО , а информационную войну мы и не выйграем против нас 90% всех СМИ мира да и наши потеряли Советскую хватку

                А она была, эта "советская хватка"? what В те времена наше телевидение было настолько закостенелым, настолько находилось в плену определённых политических и идеологических штампов, что это было видно абсолютно всем. А вот сейчас наши СМИ работают гораздо лучше! Сейчас уже бронзовеют в своей косности именно западные СМИ, перенимая худшие приемы советской пропаганды. К примеру - повторят одно и то же несколько раз, взяв сам факт практически из головы - и уже ссылаются на него как на нечто всем известное. hi
                andj61
    2. Злой543 Сегодня, 08:17
      Цитата: svp67
      Примерно то же самое и сегодня. Вопрос, а почему Су-25, штурмовик, нарезал в районе, выполняя роль то ли разведчика, то ли одиночного ударника?
      Вот кадры гибели пилота, ГЕРОИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ. Вслушайтесь во все звуки...и Вы услышите звук турбин. Так, что НЕ БЫЛ этот самолет ОДИНОЧНЫМ.


      Второй самолет был, почему только не прикрыл своего? Не видел место приземления?
      Злой543
      1. svp67 Сегодня, 08:20
        Цитата: Злой543
        Второй самолет был, почему только не прикрыл своего? Не видел место приземления?

        У меня нет ответа и так думаю МО РФ его точно не даст. Но вот среди летчиков это будет скоро известно, свой тесный мир - свои связи
        svp67
      2. Ami du peuple Сегодня, 10:57
        Цитата: Злой543
        Второй самолет был, почему только не прикрыл своего? Не видел место приземления?
        Как? Снизился до бреющего и из ВПУ точечно расстрелял несколько десятков окруживших летчика боевиков? Гипотетически допустим. а дальше-то что? ПСС всё равно не успели бы кместу падения "Грача", чтобы эвакуировать сбитого пилота.
        У м-ра Филиппова не было шансов и он прекрасно это осознавал.
        Ami du peuple
    3. Blue Fox Сегодня, 10:28
      Судя по звуку сработали две РГД-5. Железная воля у парня.
      Blue Fox
      1. svp67 Сегодня, 10:33
        Цитата: Blue Fox
        Судя по звуку сработали две РГД-5. Железная воля у парня.

        Скорей всего, так как примени он Ф-1, пострадавших "бармалеев" было бы больше...
        svp67
  10. raw174 Сегодня, 06:46
    Не согласен с автором! Вообще не согласен! В Сирии мы (Россия) воюем! Да, контингент уменьшили, но базы остались! Пока они там стоят, будут воевать, будут потери, к сожалению. Но люди выбрали эту профессию! Война - дело солдат! Своими действиями в САР, Россия доказала, что мы готовы ответить на любые вызовы в любой точке, где у нас есть интересы!
    P.S. А что сопровождение помогло бы отразить атаку ракеты ПЗРК?
    raw174
  11. XII легион Сегодня, 07:02
    Мы закончили операцию в Сирии или продолжаем

    Совершенно справедливый вопрос.
    Ведь на самом высшем уровне заявили о выводе войск
    Но - уже стало нормой говорить одно и делать другое
    Несолидно и некрасиво
    XII легион
  12. brom Сегодня, 07:04
    Это война, Скоморохов. Вой-на. Читай по слогам.
    brom
    1. Petr1968 Сегодня, 10:23
      Цитата: brom
      Это война, Скоморохов. Вой-на. Читай по слогам.

      Добавлю, НАША война! Мы отстаиваем жизнь наших матерей и детей ТАМ!!!! Ибо тогда придут террористы и уничтожат все. Так что парни правильно едут туда и отдают свою жизнь. За святое дело не жалко!!!
      Petr1968
  13. К0щей Сегодня, 07:09
    Про достаточно большие потери авиатехники даже говорить не хочется. В реальных боевых действиях уничтожено 5 наших вертолетов (2 транспортных и 3 ударных), два самолета, Су-24 (бомбардировщик), Су-25 (штурмовик).
    А ведь были ещё и другие потери. Ми-24, разбившийся "по техническим причинам" возле аэродрома Хама. МиГ-29 и Су-33, которые свалились при посадке на авианосец. Су-24, который взорвался при взлете в Хмейним осенью прошлого года.

    вы забыли в "другие потери" добавить ту-154. а также можно вообще все поломки военной техники связанной с операцией в Сирии.
    бредятина какая-то.
    единственный нормальный вопрос: почему грач был один?
    К0щей
    1. faiver Сегодня, 09:45
      он был не один...
      faiver
  14. Комментарий был удален.
  15. Фишер Мартин Сегодня, 07:54
    "Про достаточно большие потери авиатехники даже говорить не хочется. В реальных боевых действиях уничтожено 5 наших вертолетов (2 транспортных и 3 ударных), два самолета, Су-24 (бомбардировщик), Су-25 (штурмовик)."- Нет, серьёзно? 5 потерянных самолётов(из которых только две машины были сбиты) за два с половиной года это большие потери? Ну да потеряли около 6 вертолётов, больше половины потерь - по техническим причинам. Если дальше разбирать статью- то она не очём. Война в Сирии не закончилась и делать какие то выводы ещё рано.
    Фишер Мартин
    1. Petr1968 Сегодня, 10:29
      Цитата: Фишер Мартин
      Война в Сирии не закончилась и делать какие то выводы ещё рано.

      А зачем мы воводим войска в разгар боевых действий?? Очередной ХПП ???? Позор, наоборот надо наращивать, надо призывников слать, за год покончим с террористами, сирийцы не умеют воевать, нам надо за них там воевать!!
      Petr1968
  16. Дважды майор Сегодня, 07:59
    Да, на самом деле, вопросов гораздо больше. Только не о победе над бандитами, а об организации боевых вылетов. Что, для принятия решения летать в эшелонах выше 5000 над районами, занятыми бандитами, о наличии у которых ПЗРК различных производителей давно и хорошо известно,надо было обязательно лётчика потерять? Пишут в одном материале - он не мог знать об угрожающей в этом районе опасности. Бред! Зона боевых действий. Опасность - из-за любого угла, в любой момент. Не Кубинка, блин! Безалаберность наша нас в очередной раз подставила.
    А парень молодец. Настоящий русский офицер. Русские не сдаются. Мир праху война, вечная память и земля пухом...
    Дважды майор
  17. IrbenWolf Сегодня, 08:16
    Удивительно читать подобные вещи на страницах сайта с названием "Военное обозрение". На войне есть нюанс - там можно погибнуть намного проще, чем в соседней подворотне. Однако в настоящий момент за это платят немалые деньги, в пику жвачке о интернациональном долге салага-новобранцам во время афганской войны.

    И нынешние и прошлые солдаты сражаются честно и до конца, что не может не вселять оптимизм в население России относительно своих солдат и ее(России) будущее.

    Контрактная основа - честная и предельно откровенная форма для подобных операций. Человек ушел на работу. Она более опасна, чем ваша и моя, но он сознательно сделал свой выбор. И разрывание тельняшки на груди с криками "остались вдовы и сироты" в данном случае не к месту.

    Бесспорно, семьи и дети достойны сочувствия. Однако, никто не рвет тельняшек относительно рыбаков утопших в охотском море, а ведь у них тоже "вдовы-сироты" и "контракт" наверняка по-дешевле, чем у боевых летчиков.

    Не надо превращать смерть одного человека бесспорно храброго и честного в общенациональную трагедию и пытаться расчесывать это событие до масштабов государственной драмы. Это война - на войне убивают.

    Подождите несколько месяцев - новости подоспеют. Найдется какой-нибудь самолет, корабль или еще какое-нибудь ЧП, когда можно будет вполне обоснованно покричать: "Доколе?!"
    IrbenWolf
    1. Балу Сегодня, 08:40
      Цитата: IrbenWolf
      Не надо превращать смерть одного человека бесспорно храброго и честного в общенациональную трагедию и пытаться расчесывать это событие до масштабов государственной драмы. Это война - на войне убивают.

      Не думаю, что близкие погибших пилотов разделят глубину вашей философии.
      Вопрос дилетанта к летчикам и тем, кто самолеты делает:
      1.А нельзя вооружить пилотов чем то более существенным , чем пугач, пусть даже и стечкин?
      2.А нельзя защиту нижнезадней полусферы от ПЗРК усилить спаркой из калашников с автоматическим управлением?
      Строго не судите профана, разделяю чувства коллег ВО в связи с гибелью очередного пилота. hi
      Балу
      1. faiver Сегодня, 09:51
        стечкин это пугач? это что новое, ой как не хочу оказаца на линии огня этого пугача...
        спарка калашниковых с автоматическим управлением от ПЗРК не поможет и сожрет боевую нагрузку штурмовика, не говоря уже о конструктивных изменениях...
        faiver
  18. Грац Сегодня, 08:22
    инцидент должен быть открыто расследован с участием российской общественности, уроки должны быть извлечены, виновные наказаны, приняты меры к тому чтоб подобное больше не повторялось, замалчивания информации МО быть не должно, люди должны знать почему подобное произошло
    Грац
    1. Чичиков Сегодня, 08:47
      Прямо как в рупор, на площади! Если вы не знали, то война, - это непрекращающийся, до ее окончания, "инцидент".
      Чичиков
    2. faiver Сегодня, 09:52
      открыто расследован с участием общественности? глупости писать не надо...
      faiver
  19. Чичиков Сегодня, 08:25
    Как говорят, чем ближе к фронту, тем чище люди!
    Недавно, военкор Геннадий Дубовой, сказал - "После каждого обстрела на экраны ТВ и страницы соцсетей выползают толпы почкованием размножающихся "экспертов по Донбассу " и ни в одном бою не бывших "военкоров""
    Не понимаю людей, которые не являясь профессионалом в той или иной области, раздают советы, вдвигают упреки, публично навязывают свое мнение и "исключительные" выводы. Общество, - это не толпа неучей!
    Сейчас, уже не вспомню дословно и где прочитал, о том, что в журналисткой среде, можно выделить несколько категорий. Плеяду "орлов", - тех, кто рискуя жизнью ведет репортажи из горячих точек, тех, кто несет правду, - о России, народам мира, тех, кто готов жертвовать карьерой, но добиваться справедливости, там, где она попрана чиновниками, "денежными мешками", потерявшими честь и совесть судьями и силовиками.
    Плеяду "ястребов", - носящихся по кулуарам, охотящимися за "звездами" или присутствующими на пресс-конференциях с одной целью, - выхватить мимолетную сенсацию, влезть в частную жизнь, опозорить, поддеть, перевернуть все "с головы на ноги" и прочее.
    Плеяду "грифов", - кидающихся на все то, что остается от первых двух категорий и всегда дурно пахнет.

    P.S. - Поразила своей мнимой "патриотичностью" последняя реплика -
    Минобороны так много платит, что имеет право посылать на смерть?
    .
    Чичиков
  20. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  21. Cartalon Сегодня, 09:09
    Судя по комментариями всё что идёт дальше крика Ура, является вражеской пропагандой, Сколько США людей и техники потеряли на БВ за три года и сколько мы? Задачи и у нас и у них совершенно одинаковые, поддержка клиента сомнительной боеспособности, вот и всё.
    Cartalon
  22. Стирбьорн Сегодня, 09:19
    Все эти рапорты о том, что победили, разогнали, истребили… Понятно, что перемога нужна. Никак у нас без бравурных рапортов сегодня.
    Здесь соглашусь с авторами. Конашенков уже давно стал российским аналогом Тымчука. Когда последний за один налет "уничтожал" по тысяче ополченцев, все тут резонно смеялись над такой глупостью, как Конашенков заявляет похожие цифры, в ответ "у нашего МО больше информации", "наши не врут, в отличие от западных" и тд. Действительно - все "перемога" сплошная!
    Стирбьорн
  23. 44Серега44 Сегодня, 09:22
    у меня только один вопрос. Почему на штурмовую авиацию(Боевые вертолеты и Штурмовики СУ-25) не ставят РЭБ заслоны типа Президент? Это первое что нужно сделать.
    44Серега44
  24. Феникс_Львов Сегодня, 09:34
    Не проиграли и пока не победили - в процессе.
    Победа будет тогда, когда ВСЕ банды США или не США исчезнут с территории Сирии.
    Феникс_Львов
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:26
      Ваша фамилия Манилов?
      Чёрный Полковник
  25. Красный Сегодня, 09:46
    Только по официальным данным, тем, что подтверждены МО РФ, мы уже потеряли в Сирии 44 военнослужащих. Теперь уже 45.
    А было ли соболезнование от Верховного главнокомандующего,от министра оборы, наконец от главкома ВКС. Или они знают реальные потери и для них одним больше,одним меньше...
    Красный
  26. Крокодил Сегодня, 09:49
    Народ, о чем спор то? Был самолет одиночным, не был, было готова группа прикрытия с ПСС, или не была, это все детали, а важно то, что любое проявление героизма, это в первую очередь просчет командования, хотя конечно война есть война и всего не предугадаешь! Так что авторы статьи правы в одном- нефиг создавать предпосылки к проявлению героизма.
    Крокодил
  27. Туркестанец Сегодня, 10:01
    А у меня тоже вопрос. Почему у летчика оказался пистолет Стечкина, а не автомат Калашникова с укороченным стволом и складывающим прикладом. Ведь есть же опыт войны в ДРА когда во все самолёты в НАЗ ложили автомат КАЛАШНИКОВА четыре рожка к нему , 4 гранаты, фляжку с водой и рацию. Фактически летчик оказался без оружия. Стечкина в бою это ПОНТЫ. И у меня еще один вопрос. Мне доводилось видеть СУ-25 которому в двигатель залетел СТИНГЕР, с фюзеляжем и кабиной в решето с развороченным крылом при этом летчик не получил не одной царапины спокойно посадил самолет на полосу . Для того чтоб сбить СУ-25 нужно ДВА СТИНГЕРА У этого самолета многократное дублирование систем. Ну попала ракета в двигатель и что????? Поэтому вопрос есть и очень серьёзный , Чем сбивали самолёт боевики???
    Туркестанец
    1. TerribleGMO Сегодня, 10:14
      Цитата: Туркестанец
      Чем сбивали самолёт боевики???

      Вроде бы Иглой .
      TerribleGMO
    2. Владимир К. Сегодня, 10:21
      От банды головорезов, обученных тактике боя, и калаш бы не спас.
      Владимир К.
  28. ALSur Сегодня, 10:12
    Цитата: Victor_B
    Типичный либероидный выхлоп!
    Кровавый рыжым все врет и посылает на убой!!!
    "Эти деньги надо было пионэрам и пенсионэрам"!!!
    Но! И вопросы некоторые верны. Что делал одинокий штурмовик на такой малой высоте? За день до ракеты отмечены попадания из ЗУ, ну очень низко летали, очень. И в одиночку.

    В 6 утра написан пост, уже должны были видео посмотреть с последнем минутами летчика и услышать на нем последние его слова, что бы не было сомнений, как в этой статейка, и услышать, атом числе, звук самолёта в воздухе. Но здесь в России, на диване, конечно все видней. По гробовому молчанию военной прокуратуры, Путина, о чем начали говорить уже в день, когда это произошло, то же не понятно. А когда скажут, будет заявленной - вы все врете. Взвешенность и аналитика, у нас, не в чести.
    ALSur
  29. слава1974 Сегодня, 10:17
    Про достаточно большие потери авиатехники даже говорить не хочется.В реальных боевых действиях уничтожено 5 наших вертолетов (2 транспортных и 3 ударных), два самолета, Су-24 (бомбардировщик), Су-25 (штурмовик).
    А ведь были ещё и другие потери. Ми-24, разбившийся "по техническим причинам" возле аэродрома Хама. МиГ-29 и Су-33, которые свалились при посадке на авианосец. Су-24, который взорвался при взлете в Хмеймим осенью прошлого года..

    Потери не большие. За 2 с половиной года больше потеряли по техническим и организационным причинам, чем от боевого воздействия.В Афгане потеряли более 330 вертолетов ( 33 в год), в Чечне с 94 по 2004 г. потеряли более 90 вертолетов ( 9 в год). В Сирии 5 ( 2,5 в год). Прогресс налицо.
    По большому счету и не в технике дело.Железо еще можно наделать. Люди - вот главная ценность.
    слава1974
  30. Владимир К. Сегодня, 10:20
    Странная статья - удивлен подобной трактовке (одни вопросы, которые как бы и не требуют ответа, а сами вопиют о нехорошей власти) на данном ресурсе. Наши офицеры в Сирии борются со злом, которое открыто заявляло и продолжает заявлять, что Россия - её враг, что она будет воевать с Россией (устраивая теракты - другого они и не умеют). В кои-то веки мы мочим врага не тогда, когда он вторгнется в наши земли, а еще загодя и соответственно с куда более скромными затратами, как материальных, так и людских ресурсов.
    Владимир К.
  31. Чёрный Полковник Сегодня, 10:24
    Цитата: Новый
    Посмотрите кто у нас министр обороны - Шойгу, смотрим в вики: в армии не служил, окончил политехнический институт, кандидат экономических наук, в настоящее время генерал армии, Герой РФ. Что еще ожидать, если пекарь шьет сапоги. В правительстве Путина все решает не профессионализм, а блат, поэтому по всем направлениям правительство заваливает работу. Что может требовать дилетант в военной сфере Шойгу от военных, как он может организовать работу, обучение? Никак.
    Ситуация, конечно, глубже:
    1. Это проблема военного образования и военной науки. В 41 году все неудачи списывали на недостаток опыта. Тогда как причиной поражений были просчеты на уровне военной науки и образования. Немцы учились воевать в учебных классах, поэтому они, не имея пресловутого опыта, легко разгромили Польшу и Францию.
    2.Проблема воспитания у курсантов психологии "отца солдатам". Когда командир уважает своих подчиненных, ценит каждого, он семь раз продумает операцию и лишь затем отдаст приказ на ее выполнение. У нас же, как правило, царит пофигизм.
    Первый вопрос( я не специалист, но выскажу свое видение ситуации): зачем используют Су25, так как он уязвим для атаки ПЗРК, зенитных пулеметов и пушек? Второй: если су25 используют, то почему самолет действовал без прикрытия? Как минимум Су25 должен был действовать с другим су25 и взаимодействовать с парой вертолетов, которые в случае катапультирования летчика могли бы его спасти.

    И что? И.В. Джугашвили вообще семинарию закончил. И кто ему доверил управлять страной? Не переживайте, уважаемый. После прихода Шойгу в МО в армии гораздо лучше стала ситуация. Или вы желаете Сердюкова видеть министром?
    Чёрный Полковник
  32. Марат Сагидуллин Сегодня, 10:24
    Автор ты либераст не дальновидный !!! Ты где видел войну без жертв??? А майор Роман Филиппов погиб защищая тебя твою задницу вместе с твоей семьей от террора у тебя дома! ок ый и либераст хренов! Слава герою!!!
    Марат Сагидуллин
    1. groks Сегодня, 10:43
      Мне кажется, что автор против бессмысленных потерь. По единственному мычанию МОРФ, штурмовик проводил облёт зоны деэскалации. С чем мог справиться и БПЛА. Или тот же самый штурмовик, но на большей высоте.
      groks
  33. vlad007 Сегодня, 10:25
    Про вопросы МО РФ хочу напомнить, что один ... журналист может задать столько вопросов, что десять мудрецов будут не способны ответить на них.
    vlad007
  34. ALSur Сегодня, 10:32
    Цитата: Туркестанец
    А у меня тоже вопрос. Почему у летчика оказался пистолет Стечкина, а не автомат Калашникова с укороченным стволом и складывающим прикладом. Ведь есть же опыт войны в ДРА когда во все самолёты в НАЗ ложили автомат КАЛАШНИКОВА четыре рожка к нему , 4 гранаты, фляжку с водой и рацию. Фактически летчик оказался без оружия. Стечкина в бою это ПОНТЫ

    А если бы у него был автомат и 4 гранаты, он бы отбился от толпы боевиков? Он сел в гадюшник, ему очень не повезло, что не смогу дотянуть подальше.
    ALSur
  35. Гиперборей Сегодня, 10:33
    Для тех до кого не доходит, там идёт война стреляю из настоящего оружия настоящими патронами!! Естественно там убиваю!!! Все мы когда поступали на службу знали что профессия военнослужащего это профессия сопряжённая с риском для жизни. Далее по списку!! Штурмовик от одиночной ракеты ПЗРК???? Как офицер ПВО могу сказать только одно. Ракет ПЗРК в среднем живёт и летает 13-14 секунд. Далее заканчивается ресурс движка и она самоуничтожается. Нисколько не умоляя отвагу и смоотверженность пилота но .... квалификация .... либо просто расслабился и почувствовал себя королём ...
    Гиперборей
  36. Berg Berg Сегодня, 10:33
    Глупый вопрос задаёт автор ,а закончили ли мы войну !? А 1945 мы закончили войну ,если после этой даты ещё около десяти лет гоняли по лесам фашистских недобитков !? И почему они ещё продолжают сейчас спокойно жить на украине и по всему миру ,это ли не ответ ! Было заявлено что разбиты основные силы Игил , а сколько ещё времени разрозненные банды и американских наёмников будет бегать по пустыне покажет время ! Но провокации будут это точно и их надо решать основательно и решительно.
    Berg Berg
  37. ALSur Сегодня, 10:35
    Цитата: Туркестанец
    Мне доводилось видеть СУ-25 которому в двигатель залетел СТИНГЕР, с фюзеляжем и кабиной в решето с развороченным крылом при этом летчик не получил не одной царапины спокойно посадил самолет на полосу . Для того чтоб сбить СУ-25 нужно ДВА СТИНГЕРА У этого самолета многократное дублирование систем. Ну попала ракета в двигатель и что????? Поэтому вопрос есть и очень серьёзный , Чем сбивали самолёт боевики???

    По вашим понятиям не возможно сбить СУ-25, действительно, задайте вопрос, как сбили, не сбиваемый самолёт.
    ALSur
  38. Михаил Зубков Сегодня, 10:40
    На ВО, как и других ресурсах, появилось масса заказных собчачьих троллей. Сама Ксюшадь, впрочем, тоже тролль-марионетка, происходящая из либеро-гнилой "профессорской элитки", всегда, со времен А.П. Чехова с радостью служившей недругам и врагам Великой России. Но кто тогда модерирует ВО? Почему пропускают явно "собчачьи слезы"? Они-то, модераторы, должны знать, что войн без потерь не бывает? Что наше Минобороны не слезы льет, а расследует и мстит, и что это боевая и секретная работа на войне? Даже по гибели генерала Асапова (!!!) организаторы-иностранцы официально публично не названы. Ведется гибридная война против России и ее союзников, ведется по всему миру, включая территорию РФ, включая даже Москву - примером чего явилось явно провокационное, заранее подготовленное демонстративное убийство предателя Немцова, их же агента! Последующая "раскрутка" этого убийства по всему шарику точно указывает на заказчиков, готовых даже улицы в своих столицах ради провокаций переименовывать... Модераторы ВО! Вы с кем сейчас - с этими политическими заказчиками "выборных тем", или с нами, участниками военно-аналитических дискуссий на ресурсе?
    Михаил Зубков
  39. Чек Сегодня, 10:43
    Автор, прям погорячился. Тебе МО не должно моментально давать отчет. Они сами сейчас разбираются что и как, что бы не говорить ради разговора, а говорить ради ответов на вопросы. Сиди и жди, ты далёкий человек как и я от тех действий что там происходит и какие планы у РФ в Сирии.
    Чек
  40. boboss Сегодня, 10:45
    Чего сказать-то хотел....
    boboss
  41. Константин Ю. Сегодня, 10:52
    Какой-то подростково-диванный теоретик.. Как так? Надо было ? если бы? должно быть? Думаю пока не будет доклада профи об обстоятельствах и выводах, И нечего выКакивать " ..сплетни в виде версий" озабоченности.. . Вечная память героям и всем защитникам России!
    Константин Ю.
  42. Vadik2018 Сегодня, 10:54
    я не понимаю нытья на тему очердной гибели. да невероятно жалко нашего летчика, но есть поговорка сапер ошибается дважды - первый раз когда женится ...так вот товарищи на войне двойки не ставят по попе не шлепают - на войне убивают наши убивают тех кого реалиями для нас определили врагами, и наверное правильно потому что дай им волю они начнут у нас бошки резать и органы выедать ...но не в этом суть ....а суть в том что погиб военный на войне, погиб летчик ударной авиации на выполнении боевого задания и профессию он свою выбирал сам. учитывая свое звание - майора и будь он другим внутри давно мог работать регулярным пилотом гражданской авиации одной из крупнейших авиакомпаний Китая которые в очереди за нашими летунами стоят. Погиб офицер, погиб с честью, а сетовать на то что ему там видит ели условия не создали, спинку не прикрыли, так нашим воинам подушечки под голову никто и так не подкладывал никогда. Слава чести и памяти воина Воинства Русского, ибо на таких примерах растут поколения и во все времена были и Евпатии Коловраты, и Александры Пересветы, и матрос Петр Кошка, казак Козьма Крючков, боец Красной Армии Яков Павлов, к которым присоединился теперь и летчик Российских ВКС Роман Филлипов. Помним Любим Скорбим и Бога благодарим за то что такие парни жили!
    Vadik2018
  43. Старый26 Сегодня, 10:55
    Цитата: Ольгович
    Безусловно, против них. Но штурмовик может работать с высот , недоступных ПЗРК.

    Все течет, все меняется. Сейчас уже порой досягаемость по высоте у ПЗРК такова,ч то не спасет и высота.

    Цитата: Новый
    Посмотрите кто у нас министр обороны - Шойгу, смотрим в вики: в армии не служил, окончил политехнический институт, кандидат экономических наук, в настоящее время генерал армии, Герой РФ.

    И что? Во многих странах мира министром обороны зачастую бывает гражданское лицо. Ибо должность министра обороны - это скорее политико-представительская, а не военная. Последние два министра обороны были чисто гражданскими людьми, а насколько разнятся их действия. Были у нас в истории и министры обороны с погонами, с большими звездами. И что? Влазили при этом на десяток лет в Афганистан, было две Чечни. Должность министра - повторюсь - скорее политическая, а не военная. Для войны есть Генштаб, в конце концов. так что насчет Шойгу вы НЕ ПРАВЫ

    Цитата: Новый
    Первый вопрос( я не специалист, но выскажу свое видение ситуации): зачем используют Су25, так как он уязвим для атаки ПЗРК, зенитных пулеметов и пушек? Второй: если су25 используют, то почему самолет действовал без прикрытия? Как минимум Су25 должен был действовать с другим су25 и взаимодействовать с парой вертолетов, которые в случае катапультирования летчика могли бы его спасти.

    Тогда встречный вопрос: а что использовать? Каждая машина может быть уязвима. Одна для ПЗРК, другая для более серьезного комплекса, но тоже мобильного. Что использовать? Стратегов, которые бы били по целям за сотни километров? Или орбитальные бомбардировщики? Штурмовик - это самолет поля боя, который должен действовать именно в условиях, когда противник имеет средства ПВО. Не всегда можно защитить даже бронированный самолет. Все зависит от того, куда попадет та же ракета. За годы использования этой машины были случае, когда самолет возвращался на одном двигателе с развороченным вторым двигателем. А бывали случаи, когда и в воздухе взрывался от ракеты.

    Далее, насчет второго самолета. Даже этот короткий сюжет, что сейчас крутится в сети - в звуках явно слышны двигатели еще одной машины. Причина, почему не нанес удара - это другое. И не нам разбираться в этом. Катапультирования летчика и наличие в той зоне вертолетов - это не 100% гарантия спасения летчика. Точно так же могли быть сбиты и вертолеты. Вспомните (или почитайте), как спасали второго члена экипажа сбитого СУ-24. Сколько сил и средств было задействовано, в т.ч. и спецназа
    Старый26
  44. бортрадист Сегодня, 11:00
    Читая этот бред хренееш от каментов.Никто не высказал сочувствия семье близким сослуживцам.Диванные воины в бою это нересурс а все пропало и даже министр не тот он Шойгу не то кончал не служил и ваще левый.Сравните количество вылетов и потери с Афганом надо гордиться армией а не искать в заднем проходе гемороя.Парень герой да что то не так разберуться все как на войне и они на это подисались и нехрен искать грехи.Думал тут ресурс не либероидный а тут хаятелей как тараканов
    бортрадист
Картина дня