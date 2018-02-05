Черноморский судостроительный завод: ТАКР «Ульяновск»

«Ульяновск» на стапеле

Схема «Ульяновска»

Макет экспериментального Як-44 на летной палубе ТАКР «Тбилиси» («Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»). Сентябрь 1990 г.

Закладка «Ульяновска». Директор ЧСЗ Юрий Иванович Макаров прикрепляет закладную доску. Слева направо: заместитель Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Ф. И. Новоселов, районный инженер ВП 1301 капитан 1-го ранга Г. Н. Кураков, первый секретарь Николаевского обкома партии Л. Г. Шараев (фото из книги В. В. Бабича «Наши авианосцы на стапелях и в дальних походах», Николаев, 2003)

Бронзовая закладная доска «Ульяновска» (фото из книги В. В. Бабича «Наши авианосцы на стапелях и в дальних походах», Николаев, 2003)

«Ульяновск» на стапеле

Пакеты с разрезанными конструкциями «Ульяновска» на каботажном моле возле ЧСЗ (фото из книги В. В. Бабича «Наши авианосцы на стапелях и в дальних походах», Николаев, 2003)