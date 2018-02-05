Черноморский судостроительный завод: ТАКР «Ульяновск»
В конце 80-х ЧСЗ готовился взять еще одну ступень, очередную технологическую и производственную высоту – постройку тяжелого авианесущего крейсера с ядерной энергетической установкой.
К 1988 году Черноморский судостроительный завод в Николаеве был одним из крупнейших судостроительных центров Советского Союза и единственным предприятием этой отрасли, которое осуществляло постройку авианесущих кораблей уже на протяжении 26 лет. Давно находились в строю противолодочные крейсеры «Москва» и «Ленинград». Осуществлено строительство и сдача флоту тяжелых авианесущих крейсеров «Киев», «Минск» и «Новороссийск».
К указанному периоду Черноморский завод находился на пике своей производственной мощности – в акватории предприятия велись работы сразу на трех тяжелых авианесущих крейсерах. Готовился к сдаче флоту «Баку», осуществлялась достройка «Тбилиси», а в ноябре 1988 года был произведен спуск на воду «Риги», будущего «Варяга». Параллельно на других стапелях завода строились корабли и суда других проектов военного и гражданского назначения.
Разговоры, дискуссии, переходящие в споры о необходимости строительства и наличия в составе ВМФ СССР авианесущих кораблей продолжались уже не одно десятилетие. Эскизы и проекты, порой весьма проработанные и интересные (например, проект Костромитинова 1944 года) сменяли друг друга с регулярным постоянством. К концу 1960-х гг. лед в отношении авианесущих кораблей был сломан. В состав советского флота вступили противолодочные вертолетоносцы «Москва» и «Ленинград». Началась постройка корабля по новому проекту – «Киева».
Однако до появления авианосцев было еще очень далеко. 1970-е годы принесли новые проекты и новый виток споров. Сосредоточить ли усилия на дальнейшем развитии тяжелых авианесущих крейсеров? Или же начать строить полноценные авианосцы с катапультами, аэрофинишёрами и самолетами горизонтального взлета и посадки?
В начале 1970-х появился проект авианосца с ядерной энергетической установкой – проект 1160. Это был корабль водоизмещением почти в 80 тыс. тонн с авиагруппой в 70 летательных аппаратов. Однако в этот период появлению авианосцев в составе советского флота помешали перипетии во властных кабинетах. Во главе министерства обороны вместо благоприятствующего созданию авианесущих кораблей маршала Гречко встал Дмитрий Федорович Устинов, который относился к подобным проектам более сдержанно. Работы по проекту 1160 были прекращены. Впоследствии на его основе был разработан проект 1153 шифр «Орел» – с меньшим водоизмещением и меньшей по численности авиагруппой. Однако по целому ряду причин он также остался нереализованным.
С начала 1980-х гг. Черноморский судостроительный завод приступил к постройке тяжелых авианесущих крейсеров проектов 1143.5 и 1143.6 – к осени 1988 г. заказ 104 «Тбилиси» готовился к испытаниям, заказ 105 «Рига» был спущен на воду. Следующий корабль проекта 1143.7 приставлял собой дальнейшее, усовершенствованное развитие своих предшественников, и главным его отличием являлось наличие ядерной энергетической установки. Советский флот, наконец, должен был получить корабль такого уровня.
На стапеле – атомный
Разработку проекта очередного, в данном случае этапного, авианесущего крейсера осуществляло Невское проектно-конструкторское бюро в Ленинграде. Тактико-техническое задание на проектирование подобного корабля это учреждение получило в 1984 г. При работе над перспективным атомным авианесущим крейсером были использованы наработки и опыт, полученные во время создания проектов 1160 и 1153.
В 1986 году был утвержден эскизный проект, а на следующий, 1987-й, – и технический. Главным отличием от предыдущих тяжелых авианесущих крейсеров было не только наличие ядерной энергетической установки. Новый корабль планировалось оснастить кроме трамплина еще и двумя паровыми катапультами. Предполагалось, что он будет иметь более крупную авиагруппу в составе 70 самолетов и вертолетов: в их числе не только палубные истребители Су-27К и МиГ-29К, вертолеты Ка-27 и Ка-31, но и двухмоторный самолет радиолокационного дозора и целеуказания Як-44РЛД.
Особенностью этой машины, разработка которой велась с конца 1970-х гг., было оснащение ее уникальными винтовентиляторными двигателями Д-27, позволявшими самолету взлетать, по расчетам, не только при помощи катапульты, но и с трамплина. Расширение авиагруппы повлекло за собой появление не двух, а трех самолетоподъемников.
Атомный авианесщий крейсер предполагалось вооружить ударным ракетным комплексом «Гранит» и достаточно мощной системой ПВО, включавшей в себя комплексы «Кинжал» и «Кортик». Водоизмещение, в отличие от предшественников, было увеличено и достигало 73 тыс. тонн. Четырехвальная энергетическая установка мощностью 280 тыс. кВт могла обеспечить скорость полного хода до 30 узлов.
Силуэтом корабль незначительно должен был отличаться от крейсеров проекта 1143.6 и 1143.5. – он имел несколько меньшую по размерам надстройку. Всего по проекту 1143.7 предполагалось построить четыре атомных авианесущих крейсера.
Головной корабль был заложен на освободившемся после спуска «Риги» стапеле 25 ноября 1988 года. Он получил название «Ульяновск».
Параллельно строительству тяжелых авианесущих крейсеров шло непрерывное совершенствование и модернизация самого Черноморского завода в связи новыми задачами. К середине 80-х гг. предприятие уже имело в своем распоряжении уникальный стапельный комплекс, состоящий из двух 900-тонных кранов финского производства. В цеха шло новое оборудование. Новый виток технического и производственного усовершенствования пришелся к началу строительства атомных тяжелых авианесущих крейсеров.
При подготовке к постройке заказа 107, которым был «Ульяновск», Государственный специализированный проектный институт «Союзверфь» создал проект расширения завода. На намывной территории, образуемой при реконструкции Восточной набережной Большого ковша, планировалось расположить внушительный блок монтажно-достроечных цехов площадью 50 тыс. кв. метров. Там должны были быть сосредоточены новые производственные мощности для достройки атомных тяжелых авианесущих крейсеров. В том числе там предполагалось поместить производство атомных паропроизводящих установок. Для перевозки атомных реакторов от места расположения будущих монтажно-достроечных цехов к козловым кранам стапеля предусматривалось строительство специального понтона.
Подготовительные работы по строительству заказа 107, будущего «Ульяновска», начались с января 1988 г. После закладки корабля 25 ноября того же года строительство корпуса крейсера продолжилось довольно быстрыми темпами. При этом широко использовался уже отработанный на предыдущих заказах крупноблочный метод сборки. Сам корпус должен был формироваться из 27 блоков, насыщенных оборудованием, массой 1380 тонн каждый. Стоимость «Ульяновска» при закладке оценивалась в 800 млн. рублей, а общая стоимость, включающая в себя расходы на проектирование, вооружение и оснащение, должна была достигнуть примерно 2 миллиардов рублей. В строй корабль планировалось ввести в 1995 году.
Поскольку темпы строительства корпуса были достаточно высокими, они стали значительно опережать работы по намыванию площадей под будущий блок монтажно-достроечных цехов. Начало строительства зданий предполагалось только в 1991 году, а атомные паропроизводящие установки в количестве 4 штук надо было смонтировать и погрузить в корпус до этого срока.
Заводские технологи предложили в качестве места технологической сборки установок построить специальный понтон, на котором смонтировать металлическое здание с оборудованием и кранами, в котором и производить сборочные работы. Готовые атомные паропроизводящие установки выкатывались на специальных трейлерах из ворот этого нового цеха прямо под козловые краны. Идею подержал директор завода Юрий Иванович Макаров. Он также внес в нее существенное усовершенствование. Вернувшись из рабочей поездки в Болгарию, Макаров предложил сделать крышу сборочного цеха раздвижной. Готовый реактор при этом извлекался козловым краном и сразу подавался на стапель. Эта идея пришла к директору после посещения во время болгарской поездки местного планетария.
Сборочный цех реакторов был готов уже к концу 1989 г. Его установили под стапелем номер 0, где строился «Ульяновск», на легкое свайное основание и вскоре приступили к сборке корабельных атомных реакторов. Все необходимые компоненты для сборки этих агрегатов: корпуса, парогенераторы, насосы, фильтры – поступили на завод в 1990–1991 гг. Четыре реактора были конструктивно объединены в два блока массой 1400 тонн каждый для носовой и кормовой машинных групп. Один из блоков был успешно сварен, второй подготовлен к сборке.
Сам корпус «Ульяновска» на стапеле достигал к моменту окончания строительства 27 тыс. тонн – кормовая секция крейсера была доведена до уровня верхней палубы. Общая готовность корпуса составляла около 70% – часть механизмов и оборудования уже были смонтированы и погружены. Завод был полностью готов к установке на «Ульяновск» атомных реакторов. Началась подготовка к строительству заказа 108, которым должен был бы стать следующий атомный авианесущий крейсер.
Однако в судьбу корабля вмешались внешние очень неблагоприятные обстоятельства. После августовских событий 1991 года могучая держава, более 600 заводов и предприятий которой работали над созданием атомного тяжелого авианесущего крейсера, начала рушиться. Черноморский судостроительный завод, располагавшийся в Николаеве, оказался на территории объявившей независимость Украины. Посетивший завод в рамках предвыборной программы будущий президент Леонид Кравчук назвал предприятие «Жемчужиной Украины». На вопрос заводчан, будет ли продолжено строительство авианосцев, Леонид Макарович, и глазом не моргнув, ответил, что, разумеется, будет. Впрочем, учитывая талант господина Кравчука уверенно и обтекаемо отвечать на самые конкретные вопросы, с тем же успехом будущий президент мог обещать и колонизацию Украиной Луны вместе с обретением золота Полуботка.
Впрочем, обещания политиков могут быть легковеснее высохших осенних листьев. Листьев осени 1991 года, последней осени СССР. В октябре ВМФ прекратил финансирование строящихся на заводе кораблей. В их число входил находившийся на плаву тяжелый авианесущий крейсер «Варяг» и находившийся на стапеле «Ульяновск». Какое-то время завод еще осуществлял на них плановые работы, пока с началом 1992 г., ввиду отсутствия средств и возможностей, их пришлось прекратить.
Металлолом
Огромному заводу с большим коллективом надо было как-то выживать. В этот период руководство предприятия начало переговоры с норвежской брокерской конторой Libek&Partners о подписании контракта по строительству для крупного судовладельца танкеров дедвейтом 45 тыс. тонн. Для осуществления этого замысла предполагалось строить эти суда одновременно на двух стапелях – номер 0 и номер 1.
Но что делать с корпусом «Ульяновска»? Завод неоднократно обращался к правительству и президенту России Борису Ельцину, к командованию флотом. Четкого ответа не последовало – недостроенный атомный тяжелый авианесущий крейсер оказался никому не нужен. Политикам не было никакого дела до высившегося на стапеле наследия канувшей в Лету великой страны. Часть руководства завода предлагала несмотря ни на что достроить «Ульяновск» и спустить на воду до лучших времен. Однако эта идея была отринута.
И тут на Черноморский завод прибыл неожиданный гость. Это был некий гражданин США с характерной американской фамилией – Виталий Козляр, вице-президент фирмы J.R. Global Enterprises Inc, зарегистрированной в Нью-Йорке. Осмотрев завод и недостроенный «Ульяновск», он предложил купить его на лом по очень оптимистической цене в 550 долларов за тонну. Поскольку в сумме это были весьма серьезные деньги, руководство завода и вместе с ним правительство Украины на радостях клюнули на эту наживку.
4 февраля 1992 г. постановлением правительства Украины атомный тяжелый авианеущий крейсер «Ульяновск» был обречен на утилизацию. Не дожидаясь полного оформления контракта и поступления первых платежей, атомный гигант начали резать. Возглавлявший на тот период отдел внешнеэкономических связей завода Валерий Бабич (впоследствии автор книги «Наши авианосцы»), изучив западные каталоги и проспекты, выяснил, что цена лома на международном рынке составляла тогда не более 90-100 долларов за тонну. Осознав неладное, Бабич сообщил о своем «открытии» руководству завода, но, будучи уверенным в высокой стоимости броневой никелесодержащей стали и корпусной стали повышенной прочности, оно не обратило на это предостережение внимания.
Юрий Иванович Макаров, который был категорически против порезки «Ульяновска», проходил в это время лечение после инсульта. Сердце кораблестроителя не выдержало гибели Советского Союза, развала производства и конца эры авианесущих крейсеров на Черноморском заводе. Оптимисты предполагали, что рабочие откажутся резать «Ульяновск» – на заводе еще помнили, как возмущались корабелы решением об утилизации крейсера проекта 68-бис «Адмирал Корнилов» в 1959 году, когда готовность этого корабля доходила до 70%. Добровольно его отказывались пускать под нож. Руководству пришлось назначать исполнителей в принудительном порядке, грозя дисциплинарными мерами.
Однако в 1990-е времена были уже не те. По воспоминаниям Валерия Бабича, «Ульяновск» резали с не меньшим энтузиазмом, чем строили. В марте 1992 г. на завод прибыл представитель покупателя лома, господин Джозеф Резник. К этому времени корпус крейсера был разрезан уже на 40%. При начале переговоров господин Резник, эмигрант из СССР, выразил свое крайнее недоумение ценой в 550 долларов за тонну. С глубоким сочувствием он сообщил впавшему в оцепенение руководству ЧСЗ, что может заплатить не более 120 долларов за тонну. А откуда господин Виталий Козляр взял такую цену, ему категорически не известно.
Вскоре переговоры прекратились ввиду полного взаимного непонимания. Разрезка корабля продолжалась, поскольку необходимо было освободить стапель. «Ульяновск» порезали за 10 месяцев – к ноябрю 1992 года так и не состоявшийся первый советский атомный тяжелый аианесущий крейсер перестал существовать. Впрочем, спешка ничего не принесла заводу – в 1993 году контракты на постройку танкеров и договоренность о продаже крейсера на лом были аннулированы. Весь порезанный металл грудами лежал на огромной площади завода.
Тщетно руководство завода пыталось продать останки «Ульяновска» многочисленным поначалу покупателям. Никто уже не вспоминал бодрую цену в 550 долларов за тонну. В переговорах начали фигурировать гораздо более скромные цифры: 300, 200, наконец, 150 долларов. Иностранцы были не согласны платить много за корабельную сталь, постоянно находя поводы для того, чтобы сбить цену.
Долгие годы пакеты с конструкциями «Ульяновска» громоздились на заводе, порастая травой и подтверждая собой старое латинское выражение: «Горе побежденным!» Потом они постепенно начали исчезать – экономическая деградация полностью поглотила бывшего гиганта судостроительной промышленности СССР, и на продажу пошло уже все, что можно: оборудование, станки, первый и последний атомный тяжелый авианесущий крейсер советского флота «Ульяновск».
«Ульяновск» на стапеле
К 1988 году Черноморский судостроительный завод в Николаеве был одним из крупнейших судостроительных центров Советского Союза и единственным предприятием этой отрасли, которое осуществляло постройку авианесущих кораблей уже на протяжении 26 лет. Давно находились в строю противолодочные крейсеры «Москва» и «Ленинград». Осуществлено строительство и сдача флоту тяжелых авианесущих крейсеров «Киев», «Минск» и «Новороссийск».
К указанному периоду Черноморский завод находился на пике своей производственной мощности – в акватории предприятия велись работы сразу на трех тяжелых авианесущих крейсерах. Готовился к сдаче флоту «Баку», осуществлялась достройка «Тбилиси», а в ноябре 1988 года был произведен спуск на воду «Риги», будущего «Варяга». Параллельно на других стапелях завода строились корабли и суда других проектов военного и гражданского назначения.
Разговоры, дискуссии, переходящие в споры о необходимости строительства и наличия в составе ВМФ СССР авианесущих кораблей продолжались уже не одно десятилетие. Эскизы и проекты, порой весьма проработанные и интересные (например, проект Костромитинова 1944 года) сменяли друг друга с регулярным постоянством. К концу 1960-х гг. лед в отношении авианесущих кораблей был сломан. В состав советского флота вступили противолодочные вертолетоносцы «Москва» и «Ленинград». Началась постройка корабля по новому проекту – «Киева».
Однако до появления авианосцев было еще очень далеко. 1970-е годы принесли новые проекты и новый виток споров. Сосредоточить ли усилия на дальнейшем развитии тяжелых авианесущих крейсеров? Или же начать строить полноценные авианосцы с катапультами, аэрофинишёрами и самолетами горизонтального взлета и посадки?
В начале 1970-х появился проект авианосца с ядерной энергетической установкой – проект 1160. Это был корабль водоизмещением почти в 80 тыс. тонн с авиагруппой в 70 летательных аппаратов. Однако в этот период появлению авианосцев в составе советского флота помешали перипетии во властных кабинетах. Во главе министерства обороны вместо благоприятствующего созданию авианесущих кораблей маршала Гречко встал Дмитрий Федорович Устинов, который относился к подобным проектам более сдержанно. Работы по проекту 1160 были прекращены. Впоследствии на его основе был разработан проект 1153 шифр «Орел» – с меньшим водоизмещением и меньшей по численности авиагруппой. Однако по целому ряду причин он также остался нереализованным.
С начала 1980-х гг. Черноморский судостроительный завод приступил к постройке тяжелых авианесущих крейсеров проектов 1143.5 и 1143.6 – к осени 1988 г. заказ 104 «Тбилиси» готовился к испытаниям, заказ 105 «Рига» был спущен на воду. Следующий корабль проекта 1143.7 приставлял собой дальнейшее, усовершенствованное развитие своих предшественников, и главным его отличием являлось наличие ядерной энергетической установки. Советский флот, наконец, должен был получить корабль такого уровня.
На стапеле – атомный
Разработку проекта очередного, в данном случае этапного, авианесущего крейсера осуществляло Невское проектно-конструкторское бюро в Ленинграде. Тактико-техническое задание на проектирование подобного корабля это учреждение получило в 1984 г. При работе над перспективным атомным авианесущим крейсером были использованы наработки и опыт, полученные во время создания проектов 1160 и 1153.
Схема «Ульяновска»
В 1986 году был утвержден эскизный проект, а на следующий, 1987-й, – и технический. Главным отличием от предыдущих тяжелых авианесущих крейсеров было не только наличие ядерной энергетической установки. Новый корабль планировалось оснастить кроме трамплина еще и двумя паровыми катапультами. Предполагалось, что он будет иметь более крупную авиагруппу в составе 70 самолетов и вертолетов: в их числе не только палубные истребители Су-27К и МиГ-29К, вертолеты Ка-27 и Ка-31, но и двухмоторный самолет радиолокационного дозора и целеуказания Як-44РЛД.
Макет экспериментального Як-44 на летной палубе ТАКР «Тбилиси» («Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»). Сентябрь 1990 г.
Особенностью этой машины, разработка которой велась с конца 1970-х гг., было оснащение ее уникальными винтовентиляторными двигателями Д-27, позволявшими самолету взлетать, по расчетам, не только при помощи катапульты, но и с трамплина. Расширение авиагруппы повлекло за собой появление не двух, а трех самолетоподъемников.
Атомный авианесщий крейсер предполагалось вооружить ударным ракетным комплексом «Гранит» и достаточно мощной системой ПВО, включавшей в себя комплексы «Кинжал» и «Кортик». Водоизмещение, в отличие от предшественников, было увеличено и достигало 73 тыс. тонн. Четырехвальная энергетическая установка мощностью 280 тыс. кВт могла обеспечить скорость полного хода до 30 узлов.
Силуэтом корабль незначительно должен был отличаться от крейсеров проекта 1143.6 и 1143.5. – он имел несколько меньшую по размерам надстройку. Всего по проекту 1143.7 предполагалось построить четыре атомных авианесущих крейсера.
Закладка «Ульяновска». Директор ЧСЗ Юрий Иванович Макаров прикрепляет закладную доску. Слева направо: заместитель Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Ф. И. Новоселов, районный инженер ВП 1301 капитан 1-го ранга Г. Н. Кураков, первый секретарь Николаевского обкома партии Л. Г. Шараев (фото из книги В. В. Бабича «Наши авианосцы на стапелях и в дальних походах», Николаев, 2003)
Головной корабль был заложен на освободившемся после спуска «Риги» стапеле 25 ноября 1988 года. Он получил название «Ульяновск».
Бронзовая закладная доска «Ульяновска» (фото из книги В. В. Бабича «Наши авианосцы на стапелях и в дальних походах», Николаев, 2003)
Параллельно строительству тяжелых авианесущих крейсеров шло непрерывное совершенствование и модернизация самого Черноморского завода в связи новыми задачами. К середине 80-х гг. предприятие уже имело в своем распоряжении уникальный стапельный комплекс, состоящий из двух 900-тонных кранов финского производства. В цеха шло новое оборудование. Новый виток технического и производственного усовершенствования пришелся к началу строительства атомных тяжелых авианесущих крейсеров.
При подготовке к постройке заказа 107, которым был «Ульяновск», Государственный специализированный проектный институт «Союзверфь» создал проект расширения завода. На намывной территории, образуемой при реконструкции Восточной набережной Большого ковша, планировалось расположить внушительный блок монтажно-достроечных цехов площадью 50 тыс. кв. метров. Там должны были быть сосредоточены новые производственные мощности для достройки атомных тяжелых авианесущих крейсеров. В том числе там предполагалось поместить производство атомных паропроизводящих установок. Для перевозки атомных реакторов от места расположения будущих монтажно-достроечных цехов к козловым кранам стапеля предусматривалось строительство специального понтона.
Подготовительные работы по строительству заказа 107, будущего «Ульяновска», начались с января 1988 г. После закладки корабля 25 ноября того же года строительство корпуса крейсера продолжилось довольно быстрыми темпами. При этом широко использовался уже отработанный на предыдущих заказах крупноблочный метод сборки. Сам корпус должен был формироваться из 27 блоков, насыщенных оборудованием, массой 1380 тонн каждый. Стоимость «Ульяновска» при закладке оценивалась в 800 млн. рублей, а общая стоимость, включающая в себя расходы на проектирование, вооружение и оснащение, должна была достигнуть примерно 2 миллиардов рублей. В строй корабль планировалось ввести в 1995 году.
Поскольку темпы строительства корпуса были достаточно высокими, они стали значительно опережать работы по намыванию площадей под будущий блок монтажно-достроечных цехов. Начало строительства зданий предполагалось только в 1991 году, а атомные паропроизводящие установки в количестве 4 штук надо было смонтировать и погрузить в корпус до этого срока.
«Ульяновск» на стапеле
Заводские технологи предложили в качестве места технологической сборки установок построить специальный понтон, на котором смонтировать металлическое здание с оборудованием и кранами, в котором и производить сборочные работы. Готовые атомные паропроизводящие установки выкатывались на специальных трейлерах из ворот этого нового цеха прямо под козловые краны. Идею подержал директор завода Юрий Иванович Макаров. Он также внес в нее существенное усовершенствование. Вернувшись из рабочей поездки в Болгарию, Макаров предложил сделать крышу сборочного цеха раздвижной. Готовый реактор при этом извлекался козловым краном и сразу подавался на стапель. Эта идея пришла к директору после посещения во время болгарской поездки местного планетария.
Сборочный цех реакторов был готов уже к концу 1989 г. Его установили под стапелем номер 0, где строился «Ульяновск», на легкое свайное основание и вскоре приступили к сборке корабельных атомных реакторов. Все необходимые компоненты для сборки этих агрегатов: корпуса, парогенераторы, насосы, фильтры – поступили на завод в 1990–1991 гг. Четыре реактора были конструктивно объединены в два блока массой 1400 тонн каждый для носовой и кормовой машинных групп. Один из блоков был успешно сварен, второй подготовлен к сборке.
Сам корпус «Ульяновска» на стапеле достигал к моменту окончания строительства 27 тыс. тонн – кормовая секция крейсера была доведена до уровня верхней палубы. Общая готовность корпуса составляла около 70% – часть механизмов и оборудования уже были смонтированы и погружены. Завод был полностью готов к установке на «Ульяновск» атомных реакторов. Началась подготовка к строительству заказа 108, которым должен был бы стать следующий атомный авианесущий крейсер.
Однако в судьбу корабля вмешались внешние очень неблагоприятные обстоятельства. После августовских событий 1991 года могучая держава, более 600 заводов и предприятий которой работали над созданием атомного тяжелого авианесущего крейсера, начала рушиться. Черноморский судостроительный завод, располагавшийся в Николаеве, оказался на территории объявившей независимость Украины. Посетивший завод в рамках предвыборной программы будущий президент Леонид Кравчук назвал предприятие «Жемчужиной Украины». На вопрос заводчан, будет ли продолжено строительство авианосцев, Леонид Макарович, и глазом не моргнув, ответил, что, разумеется, будет. Впрочем, учитывая талант господина Кравчука уверенно и обтекаемо отвечать на самые конкретные вопросы, с тем же успехом будущий президент мог обещать и колонизацию Украиной Луны вместе с обретением золота Полуботка.
Впрочем, обещания политиков могут быть легковеснее высохших осенних листьев. Листьев осени 1991 года, последней осени СССР. В октябре ВМФ прекратил финансирование строящихся на заводе кораблей. В их число входил находившийся на плаву тяжелый авианесущий крейсер «Варяг» и находившийся на стапеле «Ульяновск». Какое-то время завод еще осуществлял на них плановые работы, пока с началом 1992 г., ввиду отсутствия средств и возможностей, их пришлось прекратить.
Металлолом
Огромному заводу с большим коллективом надо было как-то выживать. В этот период руководство предприятия начало переговоры с норвежской брокерской конторой Libek&Partners о подписании контракта по строительству для крупного судовладельца танкеров дедвейтом 45 тыс. тонн. Для осуществления этого замысла предполагалось строить эти суда одновременно на двух стапелях – номер 0 и номер 1.
Но что делать с корпусом «Ульяновска»? Завод неоднократно обращался к правительству и президенту России Борису Ельцину, к командованию флотом. Четкого ответа не последовало – недостроенный атомный тяжелый авианесущий крейсер оказался никому не нужен. Политикам не было никакого дела до высившегося на стапеле наследия канувшей в Лету великой страны. Часть руководства завода предлагала несмотря ни на что достроить «Ульяновск» и спустить на воду до лучших времен. Однако эта идея была отринута.
И тут на Черноморский завод прибыл неожиданный гость. Это был некий гражданин США с характерной американской фамилией – Виталий Козляр, вице-президент фирмы J.R. Global Enterprises Inc, зарегистрированной в Нью-Йорке. Осмотрев завод и недостроенный «Ульяновск», он предложил купить его на лом по очень оптимистической цене в 550 долларов за тонну. Поскольку в сумме это были весьма серьезные деньги, руководство завода и вместе с ним правительство Украины на радостях клюнули на эту наживку.
4 февраля 1992 г. постановлением правительства Украины атомный тяжелый авианеущий крейсер «Ульяновск» был обречен на утилизацию. Не дожидаясь полного оформления контракта и поступления первых платежей, атомный гигант начали резать. Возглавлявший на тот период отдел внешнеэкономических связей завода Валерий Бабич (впоследствии автор книги «Наши авианосцы»), изучив западные каталоги и проспекты, выяснил, что цена лома на международном рынке составляла тогда не более 90-100 долларов за тонну. Осознав неладное, Бабич сообщил о своем «открытии» руководству завода, но, будучи уверенным в высокой стоимости броневой никелесодержащей стали и корпусной стали повышенной прочности, оно не обратило на это предостережение внимания.
Юрий Иванович Макаров, который был категорически против порезки «Ульяновска», проходил в это время лечение после инсульта. Сердце кораблестроителя не выдержало гибели Советского Союза, развала производства и конца эры авианесущих крейсеров на Черноморском заводе. Оптимисты предполагали, что рабочие откажутся резать «Ульяновск» – на заводе еще помнили, как возмущались корабелы решением об утилизации крейсера проекта 68-бис «Адмирал Корнилов» в 1959 году, когда готовность этого корабля доходила до 70%. Добровольно его отказывались пускать под нож. Руководству пришлось назначать исполнителей в принудительном порядке, грозя дисциплинарными мерами.
Однако в 1990-е времена были уже не те. По воспоминаниям Валерия Бабича, «Ульяновск» резали с не меньшим энтузиазмом, чем строили. В марте 1992 г. на завод прибыл представитель покупателя лома, господин Джозеф Резник. К этому времени корпус крейсера был разрезан уже на 40%. При начале переговоров господин Резник, эмигрант из СССР, выразил свое крайнее недоумение ценой в 550 долларов за тонну. С глубоким сочувствием он сообщил впавшему в оцепенение руководству ЧСЗ, что может заплатить не более 120 долларов за тонну. А откуда господин Виталий Козляр взял такую цену, ему категорически не известно.
Вскоре переговоры прекратились ввиду полного взаимного непонимания. Разрезка корабля продолжалась, поскольку необходимо было освободить стапель. «Ульяновск» порезали за 10 месяцев – к ноябрю 1992 года так и не состоявшийся первый советский атомный тяжелый аианесущий крейсер перестал существовать. Впрочем, спешка ничего не принесла заводу – в 1993 году контракты на постройку танкеров и договоренность о продаже крейсера на лом были аннулированы. Весь порезанный металл грудами лежал на огромной площади завода.
Тщетно руководство завода пыталось продать останки «Ульяновска» многочисленным поначалу покупателям. Никто уже не вспоминал бодрую цену в 550 долларов за тонну. В переговорах начали фигурировать гораздо более скромные цифры: 300, 200, наконец, 150 долларов. Иностранцы были не согласны платить много за корабельную сталь, постоянно находя поводы для того, чтобы сбить цену.
Пакеты с разрезанными конструкциями «Ульяновска» на каботажном моле возле ЧСЗ (фото из книги В. В. Бабича «Наши авианосцы на стапелях и в дальних походах», Николаев, 2003)
Долгие годы пакеты с конструкциями «Ульяновска» громоздились на заводе, порастая травой и подтверждая собой старое латинское выражение: «Горе побежденным!» Потом они постепенно начали исчезать – экономическая деградация полностью поглотила бывшего гиганта судостроительной промышленности СССР, и на продажу пошло уже все, что можно: оборудование, станки, первый и последний атомный тяжелый авианесущий крейсер советского флота «Ульяновск».
Автор: Денис Бриг
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