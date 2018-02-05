Украино-польская война за Львов: Варшава к ней уже готова
В прошлый раз мы с вами поговорили о том, что Польша, начиная с момента распада СССР планомерно готовила почву для расчленения Украины. Для этого она создавала ей проблемы и проводила подготовительную работу среди ее граждан. Но в последние четыре года данная подготовка вышла уже на финишный этап, и мне кажется, что Варшава просто ждет удобного случая, чтобы раз и навсегда решить проблему Львова.
Чтобы понять дальнейший ход моих мыслей, надо вспомнить очень недавние события. Итак, май 2011 года, в Харькове появились представители галичанской «Свободы», которым местные нацисты из будущего «Азова» объяснили, что они думают по этому поводу.
А теперь вернемся в сегодняшнее время и планам Польши. Как это может случиться в Галиции? Вариантов много, но самыми рабочими я считаю два из них. Вариант первый. Нацистский переворот в Киеве. Сегодня такое возможно. Националисты из «Азова» при помощи Вашингтона вполне могут пойти на такой вариант и даже взять власть в свои руки. Как мы понимаем, в этом случае к власти придут не выходцы из западной Украины, а харьковские и днепропетровские нацисты, многие из которых и по-украински то не разговаривают. Если Андрей Билецкий станет диктатором Украины, то первыми кто пойдет под нож, будут не «агенты Кремля», а галицкие элиты, и они это прекрасно понимают.
Понимают это и в Варшаве, а потому могут посчитать этот случай удобным. Тем более, что нацистов «Азова» не признает формально ни одно западное правительство, и на этот вариант Вашингтон пойдет только тогда, когда посчитает ситуацию на Украине безнадежной, а потому напоследок еще раз умоет ее кровью украинских граждан.
Второй вариант — это очередной майдан в Киеве, после которого власть пошатнется, а Варшава и львовские элиты посчитают, что наступил час русского реванша. Для Галиции это сродни маханию красной тряпкой перед быком, и она легко откликнется на предложение Польши помочь раз и навсегда избавиться от русского влияния.
Для начала давайте вспомним, как это было в Крыму. Как только в Киеве был совершен государственный переворот, на Украине образовался вакуум власти. В считанные дни в Крыму были созданы условия для проведения в регионе референдума о определении его дальнейшего статуса. А чтобы части ВСУ, дислоцирующиеся на полуострове, не смогли этому помешать, в дело вступили части ВС России, дислоцирующиеся на полуострове.
Итак, важнейшим моментом здесь были удобный политический момент и силовая составляющая, позволяющая выключить из игры военные силы Киева.
Что мы сегодня имеем на территории Западной Украины? То же самое, только с поправкой на местную специфику. Есть даже польские части, которые совершенно свободно могут действовать на территории Украины…
LITPOLUKRBRIG, специальное воинское подразделение, состоящее из военнослужащих Польши, Литвы и Украины для выполнения миротворческих миссий. Как мы понимаем, миротворческие миссии сегодня — это понятие растяжимое. Например, расчленение Сербии и отрыв от нее Косово, после которого апеллировать к нормам международного права стало уделом слабых, американцы тоже считали частью миротворческой миссии.
Чем примечательная данная бригада? В 2009 году, то есть при Ющенко, когда эта идея родилась, предполагалось, что она будет включать в себя три полка и насчитывать 4,5 тысячи военнослужащих, по 1,5 тысячи от каждой из стран. Во времена правления Януковича удобный политический момент для создания подобного подразделения прошел, и о нем старались не вспоминать. После переворота в Киеве к ней вернулись, причем в очень примечательном виде. Нет, сама цель формально осталась той же. Миротворчество. Но состав бригады сильно изменился. Теперь можно говорить о польской бригаде, в которую чисто формально вкраплены украинский и литовский контингенты. По штату она состоит из 3,5 тыс. военнослужащих Польши, до 350 военнослужащих Литвы и 560 военнослужащих Украины. Командует ею польский офицер, и действует бригада на основе польского законодательства.
Кстати, очень важный момент с учетом новых антибандеровских польских законов.
Формально состав бригады не может войти во Львов для обеспечения проведения в городе референдума аналогичному крымскому. Но после 2008 года, когда США вытерли ноги о сербский суверенитет, кто обращает внимание на такие мелочи?
Косовский или крымский пример для Польши сегодня служит наглядным пособием того, как надо поступать с Галицией. В случае необходимости на улицах Львова появятся красно-белые человечки, и они будут поддержаны всей мощью польской армии, которая не только обеспечит права жителей Галичины на самоопределение, но и при необходимости блокирует действие украинских частей на территории региона. Но все это только фантазии, пока не будут созданы соответствующие условия.
Как видим, подготовка Польши к захвату украинских земель — это не пустопорожние рассуждения. Варшава не только ведет планомерную подготовку к подобному сценарию развития событий, но уже имеет в своем распоряжении весь необходимый для этого инструментарий. А главное, волю своего националистического правительства.
В общем, украинским «патриотам», если таковые действительно еще есть в Киеве, есть о чем задуматься. Хотя, думаю, в час «Д» это уже не поможет.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)
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