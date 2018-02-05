23:17 05 февраля

Украино-польская война за Львов: Варшава к ней уже готова



В прошлый раз мы с вами поговорили о том, что Польша, начиная с момента распада СССР планомерно готовила почву для расчленения Украины. Для этого она создавала ей проблемы и проводила подготовительную работу среди ее граждан. Но в последние четыре года данная подготовка вышла уже на финишный этап, и мне кажется, что Варшава просто ждет удобного случая, чтобы раз и навсегда решить проблему Львова.

Чтобы понять дальнейший ход моих мыслей, надо вспомнить очень недавние события. Итак, май 2011 года, в Харькове появились представители галичанской «Свободы», которым местные нацисты из будущего «Азова» объяснили, что они думают по этому поводу.




А теперь вернемся в сегодняшнее время и планам Польши. Как это может случиться в Галиции? Вариантов много, но самыми рабочими я считаю два из них. Вариант первый. Нацистский переворот в Киеве. Сегодня такое возможно. Националисты из «Азова» при помощи Вашингтона вполне могут пойти на такой вариант и даже взять власть в свои руки. Как мы понимаем, в этом случае к власти придут не выходцы из западной Украины, а харьковские и днепропетровские нацисты, многие из которых и по-украински то не разговаривают. Если Андрей Билецкий станет диктатором Украины, то первыми кто пойдет под нож, будут не «агенты Кремля», а галицкие элиты, и они это прекрасно понимают.



Понимают это и в Варшаве, а потому могут посчитать этот случай удобным. Тем более, что нацистов «Азова» не признает формально ни одно западное правительство, и на этот вариант Вашингтон пойдет только тогда, когда посчитает ситуацию на Украине безнадежной, а потому напоследок еще раз умоет ее кровью украинских граждан.

Второй вариант — это очередной майдан в Киеве, после которого власть пошатнется, а Варшава и львовские элиты посчитают, что наступил час русского реванша. Для Галиции это сродни маханию красной тряпкой перед быком, и она легко откликнется на предложение Польши помочь раз и навсегда избавиться от русского влияния.

Для начала давайте вспомним, как это было в Крыму. Как только в Киеве был совершен государственный переворот, на Украине образовался вакуум власти. В считанные дни в Крыму были созданы условия для проведения в регионе референдума о определении его дальнейшего статуса. А чтобы части ВСУ, дислоцирующиеся на полуострове, не смогли этому помешать, в дело вступили части ВС России, дислоцирующиеся на полуострове.

Итак, важнейшим моментом здесь были удобный политический момент и силовая составляющая, позволяющая выключить из игры военные силы Киева.

Что мы сегодня имеем на территории Западной Украины? То же самое, только с поправкой на местную специфику. Есть даже польские части, которые совершенно свободно могут действовать на территории Украины…



LITPOLUKRBRIG, специальное воинское подразделение, состоящее из военнослужащих Польши, Литвы и Украины для выполнения миротворческих миссий. Как мы понимаем, миротворческие миссии сегодня — это понятие растяжимое. Например, расчленение Сербии и отрыв от нее Косово, после которого апеллировать к нормам международного права стало уделом слабых, американцы тоже считали частью миротворческой миссии.

Чем примечательная данная бригада? В 2009 году, то есть при Ющенко, когда эта идея родилась, предполагалось, что она будет включать в себя три полка и насчитывать 4,5 тысячи военнослужащих, по 1,5 тысячи от каждой из стран. Во времена правления Януковича удобный политический момент для создания подобного подразделения прошел, и о нем старались не вспоминать. После переворота в Киеве к ней вернулись, причем в очень примечательном виде. Нет, сама цель формально осталась той же. Миротворчество. Но состав бригады сильно изменился. Теперь можно говорить о польской бригаде, в которую чисто формально вкраплены украинский и литовский контингенты. По штату она состоит из 3,5 тыс. военнослужащих Польши, до 350 военнослужащих Литвы и 560 военнослужащих Украины. Командует ею польский офицер, и действует бригада на основе польского законодательства.

Кстати, очень важный момент с учетом новых антибандеровских польских законов.

Формально состав бригады не может войти во Львов для обеспечения проведения в городе референдума аналогичному крымскому. Но после 2008 года, когда США вытерли ноги о сербский суверенитет, кто обращает внимание на такие мелочи?



Косовский или крымский пример для Польши сегодня служит наглядным пособием того, как надо поступать с Галицией. В случае необходимости на улицах Львова появятся красно-белые человечки, и они будут поддержаны всей мощью польской армии, которая не только обеспечит права жителей Галичины на самоопределение, но и при необходимости блокирует действие украинских частей на территории региона. Но все это только фантазии, пока не будут созданы соответствующие условия.

Как видим, подготовка Польши к захвату украинских земель — это не пустопорожние рассуждения. Варшава не только ведет планомерную подготовку к подобному сценарию развития событий, но уже имеет в своем распоряжении весь необходимый для этого инструментарий. А главное, волю своего националистического правительства.

В общем, украинским «патриотам», если таковые действительно еще есть в Киеве, есть о чем задуматься. Хотя, думаю, в час «Д» это уже не поможет.

Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


52

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 51

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. avt Сегодня, 15:06
    Уже писал , ну можно повторить - полагаю Польша , как истинная ,,Гиена Европы ", будет ждать , когда на Востоке ЛДНР ВСУк отметелят , потом начнут ,,реституцию" исключительно как защиту от ,,Русской агрессии". За ними естественно угры и валахи на Бессарабию. Собственно это пока выход на старт .
    avt
    1. Комментарий был удален.
    2. 210окв Сегодня, 18:19
      Нечем им задумываться..Я думаю что такой вариант маловероятен.А как такое....В Польше растет количество украинских гастеров и вследствие политических противоречий они устраивают бунт.К этому кстати уже есть призывы.А Варшава в свою очередь создаёт буферную зону(Львов и окрест)Кстати,сами галицийцы будут не против.
      210окв
      1. Лексус Сегодня, 22:38
        Кстати,сами галицийцы будут не против

        Если им поляки какую-нибудь" морковку" пообещают, я Вас уверяю, под хвостом у "гиены" всё залижут наглухо.
        Лексус
    3. Черный_Ватник Сегодня, 19:45
      Автор, проводя аналогию с Крымом, напрочь отбросил один немаловажный фактор ( возможно, сделал он это намеренно, чтобы остроту текста не терять) - в Крыму пророссийские взгляды имели подавляющую силу. Именно это, а не зеленые человечки, было ключевым фактором успеха.
      Во Львовской и Ровенской областях такой поддержки у поляков нет и не будет. А вот антипольские настроения там передавались из поколения в поколение.
      Черный_Ватник
      1. seti Сегодня, 20:09
        Только сами забыли важный факт - потомки холопов всегда ищут нового хозяина. А он вот совсем рядом богатый и процветающий. И уже в Гейропе. И еще - процент польских паспортов у западенцев и карт поляков зашкаливает.
        seti
        1. Черный_Ватник Сегодня, 20:52
          Это имеет место быть. Только не полякам быть хозяевами в умах западенцев. Не тот масштаб. Ибо поляки так же большую часть своей истории пребывали в поисках господина. Те украинцы, которые уже имеют польские паспорта на руках, прекрасно видят отношение к ним в Польше. Плюс наследие Бандеры... в чем - в чем, а в любви к полякам бандерлогов тяжело заподозрить)
          Я допускаю, что Львов в недалеком будущем может улететь за украинский кордон, но там точно не сработает крымский вариант.
          Черный_Ватник
      2. svp67 Сегодня, 21:22
        Цитата: Черный_Ватник
        Во Львовской и Ровенской областях такой поддержки у поляков нет и не будет. А вот антипольские настроения там передавались из поколения в поколение.

        А вот теперь я Вам укажу на Вашу ошибку. Украина очень различна и основной водораздел происходит по принципу город-село. Города, в основном русские, еврейские, польские, венгерские, а вот села - украинские. Так, что тот кто не понимает этого обречен в попытках воздействия на Украину. Львов очень про польский. И он будет им еще больше становиться, по мере того, как внутренняя обстановка на Украине будет ухудшаться.
        svp67
        1. Черный_Ватник Сегодня, 22:06
          Только я не рассуждаю о всей Украине, а говорю только про западенцев т.к. знаю эту часть Украины не по наслышке.
          Нет на львовщине такой массовой поддержки поляков, какая была в Крыму по отношению к России.
          Черный_Ватник
        2. Лекс. Сегодня, 23:13
          А русины они вроде пророссийские были всегда
          Лекс.
      3. Ныробский Сегодня, 22:52
        Цитата: Черный_Ватник
        Автор, проводя аналогию с Крымом, напрочь отбросил один немаловажный фактор ( возможно, сделал он это намеренно, чтобы остроту текста не терять) - в Крыму пророссийские взгляды имели подавляющую силу. Именно это, а не зеленые человечки, было ключевым фактором успеха.
        Во Львовской и Ровенской областях такой поддержки у поляков нет и не будет. А вот антипольские настроения там передавались из поколения в поколение.

        Но вы так же упускаете из виду тот факт, что Польша уже не первый год активно выдаёт польские паспорта этническим полякам проживающим в этих областях, счёт которым наверняка уже перевалил за сотню тысяч. Данное обстоятельство как раз и может сыграть решающую роль, когда по "неизвестным" причинам, некие уркаинские граждане убьют нескольких безвинных этнических поляков в качестве сакральной жертвы, что спровоцирует столкновения на этнической почве. После чего очень может возникнуть "польская весна" или "польский мир" с введением польских вооружённых сил для защиты своих граждан. Пока Куев будет снимать и перебрасывать свои ВСУ из зоны АТО, местный народ по старой уркаинской традиции встретит панов с хлебом и солью, а над Львовом уже будет висеть польский флаг.
        Ныробский
    4. trump Сегодня, 20:03
      Не думаю что Польша чем-то отличается тут от России -
      если захочет возможно прилепить свое обратно, но не думаю, что сейчас , так как Польша сцепилась с Евреями , которые требуют 65 000 000 000 долларов компенсации за еврейское имущество , владельцы которого не пережили войну и не имеют наследников, даже пытаются натравить США на Польшу, и это при договоре Польши и США ,что США не будут иметь претензий к польше так как Польша уже однажды заплатила по договору и США обязались не предъявлять претензий к Полякам, кстати претензии к Польшу у Евреев и по национализации при социализме, косвенно может это задеть и Россию так как СССР навязывал там социализм
      trump
  2. Egorovich Сегодня, 15:31
    good Галиция - это Пшекия! Да заберите, такое гав.но только шляхтичи могут переварить. good
    Egorovich
    1. роман66 Сегодня, 16:06
      да они его реально переварят, европротоколами там и пахнуть не будет
      роман66
    2. Сергей Медведев Сегодня, 18:19
      Цитата: Egorovich
      Галиция - это Пшекия! Да заберите, такое гав.но только шляхтичи могут переварить.

      Заткнись, сионист. Всё бы тебе кемские волости раздавать. Галиция это Русь.
      Сергей Медведев
      1. Greenwood Сегодня, 19:48
        Цитата: Сергей Медведев
        Галиция это Русь.
        Зачем нам территории, где русских всю жизнь ненавидели? Пускай поляки забирают. Нам бы Новороссию вернуть.
        Greenwood
        1. klm-57 Сегодня, 22:25
          А что это вы "разбрасываетесь" землями, завоёванными нашими предками? Ни пяди своей земли супостату, в какие бы одежды он не рядился.
          klm-57
      2. Orionvit Сегодня, 22:35
        Цитата: Сергей Медведев
        Галиция это Русь

        Была. Она конечно может опять её стать, но только с условием полной замены населения. Оно вам надо? Пшеки создали украинцев, вот пусть теперь и нянчатся.
        Orionvit
  3. zzdimk Сегодня, 15:31
    Как мухи на навоз, слетелись польские орлы и и матрасные ястребы на окраинный труп
    zzdimk
    1. avt Сегодня, 17:15
      Цитата: zzdimk
      Как мухи на навоз,

      На разлагающийся труп Руины. Вот уже и хунгары подтянулись с ТРЕБОВАНИЕМ ввести миссию наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье Руины , после поджога венгерского нац центра.
      avt
    2. тол100в Сегодня, 19:52
      Цитата: zzdimk
      Как мухи на навоз, слетелись польские орлы и и матрасные ястребы на окраинный труп

      Вы еще забыли Румынских цыган и Венгров! На дележ шкуры (продажной) всегда много воронья собирается! А матрасные ястребы, вовсе не ястребы, а обычные падальщики!
      тол100в
  4. vlad007 Сегодня, 15:41
    У автора буйная фантазия, фантастические романы надо писать. У поляков духу не хватит отобрать у Украины западные земли. Одно дело покричать в газетах, другое дело ввести войска на территорию иностранного государства.
    vlad007
    1. seti Сегодня, 16:34
      Напрасно вы так думаете. История имеет свойство повторятся. Новый гос переворот вполне может случится в Киеве накануне местных выборов. Потрошенко будет пробовать балотироваться на второй срок это факт. Но реальной поддержки у него естественно нет. Слишком многие хотят пробиться к корыту и группа Аваков-Яценюк не зря легализует нацика Белецкого и коричневую компанию...Важно как это покажут мировые сми и сми самой Польши. К разделу страны 4о4 все готовы это ясно. Но мы не знаем о чем могут договорится на самом верху. Но нужно вспомнить одно - поляки хорошо помнят что в свое время сказал Жириновский - пусть Польша забирает Галичину а нам Новороссию и Малороссию... Так что вполне возможен такой вариант.


      Ждемсс..)
      seti
      1. ник7 Сегодня, 16:53
        Но, есть ещё один игрок - штаты, которые контролируют своих васалов.
        ник7
        1. seti Сегодня, 17:04
          Цитата: ник7
          Но, есть ещё один игрок - штаты, которые контролируют своих васалов.

          Контролируют поскольку постольку..Они не учли местного продажного тупого менталитета ( не от слова мент ). Вместо того чтобы кинуть все на войну с "проклятыми москалями" и сдохнуть за не вмерлу и штатовские интересы местные элитки едва все более менее устаканилось примялись за привычное дело - сосать. А поскольку в самой стране 4о4 уже все поделено сосать приходится у МВФ, ВВФ и тд. Ну кто даст.
          Так что ждем развития событий и запасаемся поп кормом. Я думаю те товарищи чей флаг вы демонстрируете сами не прочь скинуть на самообеспечение это недогосударство.
          seti
          1. karabas-barabas Сегодня, 19:54
            Чтоб пиать статьи о том, как Польша собирается отобрат кусок земли у Украины, надо наверное чего-то лютого накуриться... О чём будет следущая статья, из цикла "паралельной реальности"? О том, что земля всё же плоская?
            karabas-barabas
      2. ибирус Сегодня, 18:31
        Любителей вот таких карт хочется спросить: "А Вы из своего кармана будете восстанавливать и приводить в божеский вид инфраструктуру Восточной и Южной Украины, в которую за 27 лет никто ничего не вкладывал?"
        ибирус
        1. Пума Сегодня, 23:10
          Зачем же. Можно, например, ельцин-центры не строить, стены плача не открывать, серебрениковых не спонсировать... Да много "карманов" государству изрядно должно... Та воля, которая воплотит в жизнь "такие карты", вполне способна и должников основательно потрясти...
          Пума
    2. andrewkor Сегодня, 18:27
      Уважаемый vlad ,не могу Вас поддержать вот почему, в последние годы Гиена Европы ведёт себя все наглее и наглее,чувствуя за собой поддержку дяди Сэма .Как в 1938г.под шумок оттяпали у чехов кусок ,так и в недалёком уже будущем хапнут от Руины своё!
      andrewkor
      1. Every Сегодня, 18:55
        Цитата: andrewkor
        в последние годы Гиена Европы ведёт себя все наглее и наглее,чувствуя за собой поддержку дяди Сэма .Как в 1938г.под шумок оттяпали у чехов кусок ,так и в недалёком уже будущем хапнут от Руины своё!


        Не знаю, не знаю. Сша поддерживает польшу как инструмент нападок на Россию.
        Можно допустить, что польша попросит дать ей кусок.... земель за верную службу.
        Но ведь польша входит в евросоюз, мнит из себя поборника демократии в европе и т.д.
        Как в этом случае обосновать свои действия?
        Ведь получиться, что страна входящая в ес, захватила территорию сопредельного государства. Тогда получается, что все нападки на Россию за Крым, необоснованны (у самих рыльце в пушку)
        Допустим, что сша помогут им разрешить эту дилемму и найти обоснование своих действий.
        Но ведь и Россия тогда может спокойно оттяпать восточную часть украины. При этом взяв под контроль большую часть Черноморского побережья.
        А вот этого сша всеми силами будут стараться не допустить.
        Every
        1. антивирус Сегодня, 19:17
          у РФ плохо с геополитикой на Балтике-- за Львов -проход в Калининград. экс территор-ть транзит или даже часть суверенитета РП+РФ+Литва в Сувалках
          антивирус
        2. seti Сегодня, 20:12
          Обосновать свои действия можно разными путями. Или обойтись без них. Вспомните как на майдане отметился какой угодно сброд с США и Гейропы.. А кого как всегда обвинили ? Так что было бы желание а повод..Повод найдется...
          Просто боятся реакции Кремля.
          seti
          1. Every Сегодня, 21:58
            На майдане да, сброда много всякого было. Но Россию обвинили за Донбасс. На западе их называют - пророссийские сепаратисты.
            Но ведь западная украина отродясь не была пророссийской, а как раз наоборот, и обвинить Россию будет крайне сложно.
            Допустим, на западе украины начинаются беспорядки, порошенко вынужден принимать меры вплоть до ввода войск. По видом защиты "братского" мирного населения, польша вводит свои войска и в последствии присоединяет земли.
            Вот только как свалить вину за это на Россию?
            А вот то, что боятся реакции Кремля, согласен.
            Ведь если допустить признание за польшой правомерным присоединение западных земель украины, то и придется признавать присоединение Крыма.
            И Кремль об этом немедленно напомнит.
            Every
        3. klm-57 Сегодня, 22:42
          СГА один прецедент уже создали с Косово, после чего потеряли всякую надежду (и возможность) прибрать к рукам Крым.
          klm-57
    3. тол100в Сегодня, 19:56
      Цитата: vlad007
      У поляков духу не хватит

      Госдеп прикажет, и куда они денутся? Очередная оккупированная за деньги полу-страна!
      тол100в
    4. Orionvit Сегодня, 22:39
      Цитата: vlad007
      У поляков духу не хватит отобрать у Украины западные земли

      Какой там дух, если заокеанский хозяин позволит, то поляки с радостью, а на украине, воле хозяина, перечить никто не станет. Тем более, это вариант для лохов, оказаться в той самой Европе, за которую они продали свою страну. Пусть даже в составе Польши.
      Orionvit
  5. NF68 Сегодня, 16:18
    Еще этого не хватало.
    NF68
  6. ник7 Сегодня, 16:48
    К Польше возникает невольное уважение, за то как они отстаивают свои интересы.
    Интересно, есть ли польский аналог Ахеджаковой или Макаревича, хотя, такое ощущение, что подобные персонажи, у них долго не проживут.
    ник7
    1. Antivirus2k Сегодня, 19:47
      Ахеджаковы и Макаревичи могут существовать только в той стране, где слабая прозападная власть, которая хранит резервный фонд в ценных бумагах США, обеспечивая американский гос. долг.
      Antivirus2k
    2. Orionvit Сегодня, 22:44
      Цитата: ник7
      К Польше возникает невольное уважение, за то как они отстаивают свои интересы.

      За спиной хозяина, можно и гонор показать. Тем более, что в западном мире позволено Польше, то не позволено России. Повторюсь, но в случае с западной украиной в "цивилизованной" Европе скажут "историческая справедливость", а в случае с Донбассом, "наглая агрессия России". Достаточно вспомнить, что там говорили про Косово и что про Крым.
      Orionvit
  7. Lisbon55 Сегодня, 16:59
    для чего это Польше? там ничего нет, экономика разрушена, экология в ужасном состоянии, нищее население. город Львов разрушается потихоньку. захват потребует вложения огромных средств, а у Польши у самой не всё в порядке.
    Lisbon55
  8. besleney59 Сегодня, 17:00
    летом Польша предьявляла претензии к Германии по репарациям,мотивируя это тем,что отказывалась от них(от репараций) ПНР под давлением СССР,а следовательно с юридической точки зрения отказ незаконен...В определенный момент поляки без всякого сомнения заявят, что восточные границы навязаны злым И.В.Сталиным,а следовательно......в истории нет вечных границ.
    besleney59
    1. тол100в Сегодня, 20:00
      Цитата: besleney59
      ,а следовательно......в истории нет вечных границ.

      И следовательно нет такого государства как Польша! И останется в истории только телефильм : "Три поляка , грузин и собака"! Все ассоциации можно исключить.
      тол100в
  9. Волька Сегодня, 17:35
    а ведь схлестнутся хохлы с ляхами в очередной раз... и
    Волька
    1. Siberia 9444 Сегодня, 19:45
      И сразу русские братья на век laughing Пусть фигачат ляхи бандеровцев , мы можем оружие продать и тем и другим feel
      Siberia 9444
  10. Antivirus2k Сегодня, 19:45
    Я хоть и не против такой войны, но даже гипотетически полагать её вероятность может только полный . Что Украина, что Польша, без разрешения хозяина из заокеана и тявкнуть не может. Какая нафиг война? США такая война не нужна.
    Antivirus2k
  11. Василенко Владимир Сегодня, 20:01
    Украино-польская война за Львов: Варшава к ней уже готова
    да флаг им в руки, этот гадюшник вообще присоединять не надо было
    Василенко Владимир
  12. svn23566yandex Сегодня, 20:39
    Ибирус! Ваш комментарий великолепен! Но, к сожалению,восстанавливать порушенное на Украине все же придется нам и за наш общий счет! Но они это не оценят... А уж что скажут нам наши власти...- это они найдут.
    svn23566yandex
  13. NF68 Сегодня, 21:13
    Если по считать сколько жителей Западной Украины батрачат в Польше, то можно прийти к простому выводу: Украина уже заняла территорию Польши без какой либо войны.
    NF68
  14. Кошкин Сегодня, 21:28
    Пшеки много чего могут хотеть. Для начала они испортили отношения не только с Россией, но и с Германией. Если они хотят захватить Голицию, им придется отдать Германии ее земли. Если при этом возникнет взаимопонимание между Германией и России, для ляхов все закончится по известному и печальному для несгиневших сценарию.
    Кошкин
  15. Кент0001 Сегодня, 22:59
    Предлагаю договориться со всеми заинтерессованными лицами на дербан руины по-тихому. Все равнож развалится, а так вроде как и мирно все будет выглядеть И останется руине киевска волость. Ну и то хлеб, а то ничего не будет.
    Кент0001
  16. Пума Сегодня, 23:13
    Доброй охоты Польше. Меня лично раздел украины более чем устраивает.
    Пума
Картина дня