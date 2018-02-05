23:20 05 февраля

А вас, Штирлиц, я попрошу остаться



Предыдущая статья о “чуде” немецкой инженерной мысли, тяжелом крейсере типа “Дойчланд”, вызвала оживленную дискуссию среди читателей “Военного обозрения”. В связи с этим полагаю необходимым провести дополнительные слушания по данной теме с целью прояснения деталей и ответа на вопросы. Выражаю благодарность всем, кто принял участие в дискуссии и помог расширить знания по истории немецкого военного кораблестроения.

Бурное развитие авиации на рубеже 1920-1930 гг., появление авианесущих кораблей, прогресс в области средств радиосвязи или наметившиеся работы по созданию радиолокаторов — ничто не могло смутить адмиралов Кригсмарин. Окрыленные успехами рейдеров Первой мировой, они продолжали верить в пиратские набеги на торговый флот силами крупных военных кораблей.


Словно никто не замечал изменившихся условий новой эпохи, усугубленных традиционным численным превосходством “Ройал Нэви”, имевшим союзников, базы и патрульные эскадры во частях земного шара.

Немцы по-прежнему делали ставку на крупные надводные рейдеры. Как оказалось, напрасно.

В первом же походе “Адмирал Граф Шпее” был перехвачен небольшой эскадрой из одного тяжелого и двух легких крейсеров. В ходе завязавшегося боя немецкий “пират” истратил большую часть боекомплекта, получил повреждения (ведь никакого уверенного превосходства в огневой мощи он не имел) и испуганно забился в гавань Монтевидео. А, узнав о прибытии британского подкрепления, немедленно самоликвидировался.

М-да... Или немцы всерьез полагали, что у англичан не хватит кораблей, чтобы расправиться с одиноким разбойником?

В обозначенных условиях успех мог сопутствовать только вспомогательным крейсерам, замаскированным под гражданские суда. “Атлантис”, “Корморан” и другие добились заметных результатов. Но выпускать на коммуникации одиночный боевой корабль, размером с тяжелый крейсер — тактическое безумие.

О мертвых хорошо или ничего, кроме правды

“Дойчланд” создавался не столько для охоты на торговый флот, сколько для чувства собственного величия. Все началось с того, что в 1920-е гг. Германия неожиданно получила преимущество в создании крейсеров. По сравнению с другими ведущими флотами, изуродованными решениями “вашингтонской конференции”, условия “Версаля” ограничивали стандартное водоизмещение, но, фактически, не ограничивали для Кригсмарин главный калибр (11’’ — едва ли возможно что-то большее на 10-тысячетонном корабле). Там воспользовалось этой возможностью и заказали необычные корабли класса “панцершиффе”.

Исходя из сложившихся условий, единственное, в чем могло быть достигнуто превосходство, — это огневая мощь. Построить “карманный линкор” (конечно, никакой это не линкор), который смог бы гарантированно разделаться с любым “вашингтонцем”.

А вас, Штирлиц, я попрошу остаться


Немцы установили на корабль размером с тяжелый крейсер артиллерию калибра 283 мм.

В чем ошиблись юберменши?

Исходя из законов природы, нельзя построить корабль, который при одинаковом водоизмещении (10 тыс. тонн + допустимое нарушение 15-20%, на которое все закрывали глаза) мог каким-то радикальным образом превосходить соперников. Мощь артиллерии “Дойчланда” обесценивалась малым числом орудий: всего шесть стволов, размещенные двух башнях главного калибра. А по остальным параметрам “панцершифф” получился вообще плавучим позором.

К примеру, артиллерия среднего калибра “Дойчланда” (восемь 6’’, что эквивалентно вооружению легкого крейсера!) не имела централизованной системы управления огнем. Т.е. являлась бесполезным придатком. Сотни тонн полезной нагрузки, растраченных ни на что.

Впрочем, удивляться здесь нечему: многие решения “сумрачного тевтонского гения” отдают нескрываемым дебилизмом. Например, кто помнит, как выглядела на линкоре “Бисмарк” система управения зенитным огнем на кормовых углах? Два сухопутных “коммандогерата” безо всякой стабилизации и защиты. Трудно сказать, что сыграло ли именно это фатальную роль в судьбе линкора, но общий тренд узнаваем.

Немцев принято считать величайшими конструкторами. Так давайте же посмотрим, что строилось в других странах, при тех же параметрах водоизмещения, но еще более жестких ограничениях главного калибра. Несомненно, лучшими были японцы. Им удалось “втиснуть” на свои КРТ десять 203-мм орудий, одновременно, обеспечив исключительно высокую скорость (35-36 уз.) и ряд других преимуществ.

Уважаемые читатели укажут на заметную разницу между калибрами 8 и 11 дюймов. Увеличение калибра всего на 30% увеличило массу снаряда в 2,5 раза! Возросла дальность стрельбы и настильность траектории (что должно было упростить прицеливание).

Все эти замечания, несомненно, верны. Но!

Мы сравниваем не единственную пушку в сферическом вакууме, а вооружение корабля в целом. Батарею 6х283 мм и 10х203 мм. И расчет в этом случае будет совсем другим.

Спор по поводу различий в могуществе 8’’ и 11’’ можно ограничить фразой: защита любого КРТ пробивалась 283 мм, как фанера, аналогично, защита “Дойчланда” не являлась преградой для снарядов калибра 203 мм. Любое попадание было способно нанести смертельную рану каждому из противников.

Хрустальные вазы, вооруженные молотками. У одного молоток потяжелее, другой наносит более частые удары.

При встрече противником класса “линкор” ни тот, ни другой калибр также не годились для охоты на столь крупного “зверя”.

Вернемся к нашей эмпирической битве за “кубок конструкторов”.

С учетом большего количества орудий и вдвое большей скорострельности восьмидюймовок лучшие из крейсеров предвоенного времени не уступали по массе минутного залпа немецкому “вундершиффу” с его “уникально” мощной артиллерией. Кроме того, имели преимущество в скорости пристрелки. А многочисленные башни ГК, как и любые меры по рассредоточению и дублированию механизмов, уменьшали вероятность отказов и выхода из строя в жестких боевых условиях.

Высокие баллистические характеристики и дальность стрельбы немецких SKC/28 так и остались табличными значениями. На практике дальность стрельбы нивелировалась погодными условиями (идеальная видимость скорее исключение), временем суток (ночные бои классика жанра) и средствами управления огнем, которые не могли обеспечить необходимую точность. За все годы ВМВ была отмечена только пара результативных выстрелов с большой дистанции: первое попадание в АВ “Глориес” и “выстрел у Калабрии”, случайное попадание в движущийся “Джулио Чезаре” с расстояния 24 км, результат шквального огня с четырех линкоров.

Никакие другие морские дуэли на дистанции свыше 100 кбт практического результата не имели.

В то же время меньший калибр способствовал увеличению боезапаса (так, штатный б/к японских крейсеров состоял из 1200 снарядов главного калибра — против 600 на борту “Дойчланда”). Разница более чем существенная.



В результате имеем простой вывод. Японские проекты “Миоко”, “Такао”, “Могами” — лучшее из того, что могло быть построено в условиях ограниченного стандартного водоизмещения (немногим более 10 тыс. тонн). Самые сбалансированные характеристики при целом ряде прорывных параметров.

Сторонники немецкого инженерного гения могут оправдывать нелепую конструкцию “Дойчланда” его формальным назначением (рейдер). Приводить в качестве аргумента необычную классификацию (“панцериффе”), утверждать, что он совершенно не похож на остальных ровесников, что для него действуют иные тактические приемы.

Господа, да сколько угодно.

Только ирония судьбы в том, что для всех возможных условий и задач, под которые пытаются подогнать “Дойчланд”, более эффективным решением был традиционный для того времени тяжелый крейсер с равноценной “Дойчланду” защищенностью, высокой 35-узловой скоростью и батареей из 10 восьмидюймовок. Возможность создания такого корабля блестяще доказали японцы.

«Но как же вдвое большая дальность, важнейшее качество рейдера?!» — в отчаянии воскликнут те, кто все еще считает немецкий “панцершифф” специфической, но относительно удачной конструкцией (по крайней мере, в каких-то особых условиях вакуума).

Ответ незатейлив: “Дойчланд” имел возможность пройти 16 300 миль на экономическом ходу 18 узлов. Только какой в этом смысл, если у него после первой же перестрелки закончится боекомплект. Который придется где-то пополнять.

Кстати, японские КРТ с паротурбинной ЭУ показали на практике не меньшие рейдерские качества в ходе похода в Индийский океан, март-апрель 1942 г.

Результатом эпопеи с “карманными линкорами” стал отказ от дальнейшего строительства подобных кораблей. Немцы приняли традиционную точку зрения, заложив 1935 году КРТ “Адмирал Хиппер” с паротурбинной силовой установкой и артиллерией 8 дюймов.

Несмотря на открытое и наглое нарушение условий “версальского договора” (стандартное в/и превысило лимит почти на 50%), очередной немецкий проект вновь окончился позором. “Лоскутное” бронирование, не способное обеспечить защиту важнейших отсеков корабля от снарядов крейсеров и авиабомб калибра свыше 250 кг. Ничем не примечательные характеристики (8 орудий ГК, скорость 32 узла). При этом оказался дороже в 2,5 раза, чем британский КРТ типа “Каунти”.



Но главная ценность — это люди. Много людей. В годы войны экипаж КРТ типа “Адмирал Хиппер” обычно составлял свыше 1600 чел., значительно больше, чем у тяжелых крейсеров других стран. Спросите: почему? Находившиеся на борту флотские специалисты, гражданские инженеры и представители фирм-подрядчиков занимались непрерывным ремонтом оборудования.

Но это уже другая история.
Автор: Олег Капцов


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Комментарии 34

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  1. avt Сегодня, 15:18
    М-да... Или немцы всерьез полагали, что у англичан не хватит кораблей, чтобы расправиться с одиноким разбойником?
    Ну можно два послать - ,,Бисмарк" с ,,Женей" bully
    avt
    1. Alexey RA Сегодня, 18:50
      Цитата: avt
      Ну можно два послать - ,,Бисмарк" с ,,Женей"

      Угу... и сагрить на себя всё, что можно - от Рейкьявика до Гибралтара. Leeeeroy Bismarck! smile
      Лучше уж "Шарля" с "Гнеем" послать. Они, правда, даже старого "Эра" стараются обходить стороной - но беззащитные конвои разносят только так.
      Правда, по славной традиции Кригсмарине, и у этой парочки с ГЭУ всё было не слава богу:
      В ходе рейдерства «Шарнхорст» по­стоянно испытывал трудности с трубка­ми перегревателей своих котлов, и толь­ко самоотверженная работа экипажа позволила избежать крупных поломок. В Бресте специалисты определили, что на замену трубок потребуется, по меньшей мере, 10 недель. Причина повреждений оказалась чисто технологической — при­мененный металл не соответствовал рабочим температурам.
      Alexey RA
      1. Графова Ирина Сегодня, 19:33
        Последняя цитата беспардонно передрана из монографии Сергея Сулиги. Разумеется, без ссылки на него
        Графова Ирина
        1. Alexey RA Сегодня, 20:03
          Цитата: Графова Ирина
          Последняя цитата беспардонно передрана из монографии Сергея Сулиги. Разумеется, без ссылки на него

          Беспардонно - это если бы я выдавал цитату за свои собственные мысли. А так - абзац оформлен как цитата.
          Специально для желающих ознакомиться с первоисточником привожу данные по нему:
          С. В. Сулига. Линкоры типа "Шарнхорст". "Морская Коллекция". Специальный выпуск №1. 2002 г.
          Alexey RA
          1. Графова Ирина Сегодня, 22:39
            laughing А то я не знаю, держа её в руках...
            Оформлен как цитата, но без указания первоисточника.
            Хотя... Теперь исправились... У меня несколько более раннее издание... И называется: "Шарнхорст" и "Гнейзенау" Москва 1995 hi Эт сетера
            Графова Ирина
  2. andrewkor Сегодня, 15:35
    Так им и надо, нефиг на мировое господство замахиваться!
    С другой стороны вспомогательные крейсера удачно попиратствовали ,Комет,например!
    andrewkor
  3. noviczok Сегодня, 16:03
    У меня несколько дилетантский вопрос: как расшифровывается сокращение КРТ? КРейсер Тяжелый?
    noviczok
    1. Forcecom Сегодня, 16:27
      Вы абсолютно правы
      Forcecom
  4. Монархист Сегодня, 16:04
    Цитата: andrewkor
    Так им и надо, нефиг на мировое господство замахиваться!
    С другой стороны вспомогательные крейсера удачно попиратствовали ,Комет,например!

    "Вспомогательны" крейсера, а проще говоря "тайные"" пираты это отдельная песня.. Если не ошибаюсь : ещё в ПМВ они практиковали подобную манеру войны
    Монархист
    1. avt Сегодня, 16:43
      Цитата: Монархист
      . Если не ошибаюсь : ещё в ПМВ они практиковали подобную манеру войны

      wassat Ая -яй! А ещё
      Цитата: Монархист
      Монархист

      Да немцы внима-а-ательнейшим образом проштудировали по итога Русско-Японской войны работу владивостокских крейсеров и вспомогачей Рожественского . Действительно вылившуюся в действие эскадры Шпее и ,,Эмдена" под командованием удачливого командира и других.
      avt
  5. Монархист Сегодня, 16:21
    Олег, а Вам не кажется,что в 21 веке и сидя воте компа, легко рассуждать у кого лучше крейсера? Хотя Вы правы: что толку от "Дойчланда", когда он расстреляет свой боезапас, но это касается ЛЮБОГО КОРАБЛЯ.
    Честно говоря я не помню, чтобы во ВМВ были автоматы управления огнем:"Средствами управления управления огнем, которые не могли обеспечить необходимую точность"
    Монархист
    1. noviczok Сегодня, 16:44
      Цитата: Монархист
      Честно говоря я не помню, чтобы во ВМВ были автоматы управления огнем:"Средствами управления управления огнем, которые не могли обеспечить необходимую точность"


      Насчет именно автоматов не скажу, но полуавтоматические СУО были уже в ПМВ. Из недавнего на сайте:

      И, наконец, много позже всего был создан так называемый «столик Дрейера» - первая британская полноценная система управления огнем.



      Столик Дрейера был предельно (для тех времен) автоматизирован – в него необходимо было вручную вводить курс и скорость вражеского корабля, но дальность до противника вводил непосредственно дальномерщик, то есть старшему артиллеристу не нужно было отвлекаться на это. А вот курс и скорость собственного корабля попадали в столик Дрейера автоматически, потому что он был соединен с гирокомпасом и спидометром. Автоматически считалась поправка на ветер, исходные данные поступали непосредственно от анемометра и флюгера. Калькулятор Дюмареска был составной частью столика Дрейера, но теперь не просто рассчитывались ВИР и ВИП на какой-то момент, а происходил постоянный контроль этих величин и прогнозирование их на необходимое для артиллеристов время. Углы вертикальной и горизонтальной наводки также рассчитывались автоматически.


      https://topwar.ru/133771-legkie-kreysera-tipa-sve
      tlana-chast-3-ognevaya-mosch-v-sravnenii-so-svers
      tnikami.html
      noviczok
  6. yehat Сегодня, 17:33
    сравнение не вполне полно и честно.
    все-таки ТКР нельзя анализировать только с точки дуэли с другими кораблями.
    есть и другие функции - обстрел берега, эскадренные действия и пр.
    тот же каунти серьезно проигрывал хипперу, если присмотреться к данным, кроме калибра и числа орудий,
    и кстати, каунти считался в англии неоправданно дорогим тяжелым крейсером.
    опять же, у дойчланда компоновочно была лучше защита, чем у японцев.
    те же японцы показали себя двояко весьма нестойкими к легкому обстрелу и наоборот, измочаленные выживали.
    yehat
  7. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:03
    Очередное веселое фэнтези от Олега Капцова. Олег умудряется, зачастую, делать по два ляпа в одном абзаце, но... зато весело! За то и любим:)
    Андрей из Челябинска
    1. Графова Ирина Сегодня, 23:19
      Это точно. Ему бы на сайте АИ публиковаться - там бы на ура приняли
      Графова Ирина
  8. DimanC Сегодня, 18:25
    Интересно, а когда уважаемый автор пройдется по форштевням кораблей линии баталии? Ведь даже после ПМВ "просвещенные мореплаватели" продолжали считать бои с углом возвышения орудий, равным 0, что весьма феерично проявилось при закладке "нельсонов"...
    DimanC
  9. Alexey RA Сегодня, 18:26
    Впрочем, удивляться здесь нечему: многие решения “сумрачного тевтонского гения” отдают нескрываемым дебилизмом. Например, кто помнит, как выглядела на линкоре “Бисмарк” система управения зенитным огнем на кормовых углах? Два сухопутных “коммандогерата” безо всякой стабилизации и защиты. Трудно сказать, что сыграло ли именно это фатальную роль в судьбе линкора, но общий тренд узнаваем.

    Хе-хе-хе... а виноват во всём - Сталин. Потому как сухопутные командогераты вместо штатных "качающихся горшков" на кормовых КУ "Бисмарка" появились только потому, что фирма-изготовитель "горшков" была занята советским заказом.
    Зенитные орудия крупного калибра уп­равлялись из двух рубок-постов типа SL-8, размеченных по обеим бортам надстройки в полукруглых, бронированных колпаках, кото­рые своим внешним видом, а также благодаря трехосевой ориентации, получили среди мо­ряков прозвище "качающиеся горшки". Име­лись также два вспомогательных поста уп­равления зенитным огнем. Такое количество постов считалось недостаточным для корабля типа "Bismarck", однако командованию флота пришлось с этим смириться, так же как и с тем, что крейсер "Prinz Eugen" до начала операции "Rheinubung" вообще не получил ни одного поста типа SL-8. Вызвано это было уже названными выше причинами (недостаток соответствующего персонала, а также пос­тавки в рамках советско-германского дого­вора для крейсера ".Lutzow"). Чтобы хотя бы частично компенсировать отсутствие в корме современных систем управления зенитным ог­нем на "Bismarck" установили два сухопут­ных поста аналогичного назначения типа "Kdo.Ger.40" фирмы "Karl Zeise", но они не имели трехкоординатной ориентации. Один такой пост был установлен непосредственно за грот-мачтой, а другой прямо перед баш­ней "Cesar". Эти посты не защищались даже противоосколочной броней.

    Более того, ЗКДБ на "Бисмарке" тоже был сборной солянкой - и до него дотянулся, проклятый.
    16 орудий калибра 105 мм SKC/33 уста­навливались на корабле в два этапа. Две первых установки были смонтированы на носовой надстройке еще в июне-июле 1940 года-, когда корабль находился на верфи "Blohm und Voss" в Гамбурге. Орудия монти­ровались на спаренном лафете сравнительно устаревшей конструкции С/34. Оснащение та­кого мощного корабля несовременным воору­жением было вызвано отсутствием более сов­ременных зениток на складах Круппа и "Rheinishe Metallwarenfabrik", где имелись только орудия на лафетах старой конструк­ции. Остальные орудия были .переданы на проданный в Советский Союз недостроенный крейсер "Lutzow".
    Alexey RA
    1. Комментарий был удален.
    2. Alexey RA Сегодня, 20:06
      Все цитаты - из Печуконис Н.И., Давыдов Ю.В. Линейный корабль «Бисмарк». История корабля 1934 - 1941.
      Alexey RA
      1. Графова Ирина Сегодня, 23:18
        Правильно, авторство желательно указывать
        Графова Ирина
  10. Графова Ирина Сегодня, 18:34
    Опять...
    По порядку давайте. Любая война имеет свои законы. Крейсерская война, апологетами которой выступали немцы, потому как ничего иного им и не оставалось, тоже имеет свои законы. Которые гласят, что успех (или неуспех) такой войны зависит не от количества потопленного тоннажа (в отличие от войны подводной, да еще и неограниченной), а от самого факта наличия в морях и океанах неприятельских кораблей, которые вольны сами выбирать время, место и цель нападения, автоматически ставя противоположную сторону, пусть и сильнейшую, в положение стороны обороняющейся. Что приводит к очень большим материальным затратам. Их можно долго перечислять. К примеру - износ матчасти, расход топлива, усталость экипажей, риск нарваться в неудобное время в неудобном месте в малом количестве на тот же рейдер. Это если брать вариант охоты на рейдер. Желательность создание системы конвоев для транспортировки хотя бы наиболее важных грузов, что ведёт к снижению товарооборота и, опять-таки, приводит к задействованию боевых кораблей для охранения. В "напряге" береговая оборона со всеми её составляющими. Общественное мнение недоумевает и задаёт неудобные вопросы правительству, а то - командованию флота, что тоже не способствует общему спокойствию. Возрастает в разы стоимость фрахта и страховка его, что негативно сказывается на экономике из-за роста цен, к примеру. Нежелание моряков торгового флота рисковать своими жизнями без соответствующего вознаграждения (не всегда, но бывало неоднократно). Возрастание нагрузки на верфи для компенсации текущих и будущих потерь, что требует материалов, которые могли быть потрачены на танки, скажем. Да и внешнеполитически тоже, в глазах колеблющихся, можно сильнейшей стороне предстать в невыгодном свете. Есть и следствия из этих и других аспектов крейсерской войны...
    Вооружение и конструкцию "идеального" рейдера сейчас обсуждать не будем. Потому как таковой просто не может быть. Просто надо исходить из того, что немцы действовали из предложенных (и разрешенных) условий. А 10 203мм или 15 155мм, или 6 283мм - это из области чистого теоретизирования, могущего привести к АИ, из которой уже не выбраться...
    Остаётся добавить, что охаянные 150мм в палубных установках предназначались, в первую очередь, для потопления "купцов" чуть ли не прямой наводкой, а потому система ЦН им особо и не была нужна.
    А вспомогательные крейсера, которые достаточно широко немцы использовали впоследствии, такого "напряга" уже не вызывали, хотя временами действовали более чем успешно (вспомним "Сидней").
    Поклонникам ПЛ хочу сказать, что к началу войны их было у немцев 57 и считанные из них могли "забраться" в те края, где действовали "карманники". Так что в начале войны альтернативы надводным рейдерам у немцев просто не было. Да и "попался" только один из них...
    И, наконец, не забывайте про один интересный термин - "флит ин биинг"
    Графова Ирина
  11. Alexey RA Сегодня, 18:42
    С учетом большего количества орудий и вдвое большей скорострельности восьмидюймовок лучшие из крейсеров предвоенного времени не уступали по массе минутного залпа немецкому “вундершиффу” с его “уникально” мощной артиллерией.

    Самое забавное то, что в отряд Харвуда входил самый слабый из "вашингтонских" КРТ - "Эксетер" с 3х2-203 мм. То есть, по количеству орудий британец был равен немцу. Также в отряд входили 2 "Линдера" с 4х2-152 мм - слабее них (из башенных КРЛ RN) были только "Аретузы". И эта троица запинала броненосец (ну, официально "Шпее" был панцершиффе - одним из трёх разрешённых Версалем к постройке броненосцев). smile
    Будь у Харвуда короткоствол "Камберленд" и "Тауны" - "Шпее" вряд ли дошёл бы до Монтевидео. Впрочем, и так ничего получилось. ©
    Alexey RA
    1. рюрикович Сегодня, 20:05
      Цитата: Alexey RA
      И эта троица запинала броненосец

      Харвуд ,по сути, нашел единственный выход из сложившиеся ситуации - он тактически заставил немцев разделить огонь. И всё. Любого командира поставь на место Лангсдорфа и не факт, что он достойно вышел бы из данной ситуации.. А так три единицы суммарно более слабейшие,но более быстроходные вынудили принять неверное решение(как нам видится со стороны). А потом был обычный покерный блеф на повышение ставок и игра сделана... smile
      Будь ещё один на один с "Эксетером" или Харвуд принял бы более классический бой в линии,не факт, что история пошла бы по другому пути. request
      рюрикович
      1. Alexey RA Сегодня, 20:22
        Цитата: рюрикович
        А потом был обычный покерный блеф на повышение ставок и игра сделана...

        Дык... особого блефа не было. Не прошло и суток с момента захода "Шпее" в Монтевидео - и вместо "Эксетера" к КРЛ Харвуда присоединился "Камберленд" (мало того, что о четырёх башнях, так ещё и свежемодернизированный). А с севера надвигалась парочка ЛКР-АВ, от которой панцершиффе с его уникальным в тех краях силуэтом спрятаться было довольно сложно, а убежать - невозможно. Особенно с учётом выведенных из строя систем очистки топлива и опреснителей.
        Призрак Шпее витал над мачтами "Шпее". smile
        Alexey RA
        1. рюрикович Сегодня, 21:18
          Цитата: Alexey RA
          А с севера надвигалась парочка ЛКР-АВ, от которой панцершиффе с его уникальным в тех краях силуэтом спрятаться было довольно сложно, а убежать - невозможно.

          Ну это англичане так усиленно пугали немцев. wink "Камберленд" реально успел на помощь к Харвуду и если бы(снова это "бы") Лангсдорф вышел в море,то его снова поджидали бы три крейсера. И снова разделение огня и т.д.
          "Ринаун" с "Арк- Ройалом" базировались на Фритаун и при любом раскладе в течении трёх суток ну никак не смогли бы появиться у Монтевидео. Да,они участвовали в охоте,но не там, где было нужно. Потому нахождение их около Монтевидео было обычным тактическим блефом yes ибо Лангсдорф не знал, где они на самом деле.
          рюрикович
  12. рюрикович Сегодня, 18:54
    Единственное, в чём я соглашусь с Капцовым, так это использование противоминной артиллерии yes
    Немцы,конечно, за отсутствием более-менее удачного универсального калибра, усаблазнились впихнуть в этот проект 8 150мм пушек. Конечно, формально и эсминцы отгонять, и допаргумент при стычках с себе подобными сие дополнение на бумаге не лишнее... То на бумаге. А в реальности они оказались лишь балластом.
    Лучше пустили бы этот вес на усиление защиты и усиление артиллерии ПВО с увеличением боезапаса 105мм зениток. В принципе, на дистанциях пуска торпед с эсминцами могли бороться и 105мм орудия. При нормальной скорострельности и хорошим ПУАО... Или можно было так же увеличить и боекомплект ГК...Это ,конечно,моё личное мнение request
    ПС И товарищ Капцов, появилась новая "любовь" - японские КРТ? wink lol hi
    рюрикович
    1. Графова Ирина Сегодня, 19:23
      150мм установки - в первую очередь для потопления "купцов" чуть ли не прямой наводкой. А потом всё остальное
      Графова Ирина
      1. Alexey RA Сегодня, 19:45
        Цитата: Графова Ирина
        150мм установки - в первую очередь для потопления "купцов" чуть ли не прямой наводкой.

        8 стволов - по 4 на борт? Причём с БК аж в 100 снарядов на орудие? Быстрее партию с подрывными зарядами послать. Или торпедой купца грохнуть. smile
        И добро бы это были старые запасы - так ведь нет, АУ была разработана специально под панцершиффе.
        Alexey RA
        1. Графова Ирина Сегодня, 23:14
          Неужели? А не те же самые были на "Эмдене", к примеру? Да и торпед было не три десятка, не так ли?
          Графова Ирина
      2. рюрикович Сегодня, 19:49
        Цитата: Графова Ирина
        150мм установки - в первую очередь для потопления "купцов" чуть ли не прямой наводкой. А потом всё остальное

        Ирина hi , торпеду не эффективнее будет "купцу"? wink А уж от 105-мм снаряда купец, я думаю, тоже пойдёт на дно yes - подтверждено немецким КрЛ периода ПМВ(тот же "Эмден","Карлсруэ")
        Так что лично для меня сие не аргумент smile hi
        рюрикович
        1. Kibb Сегодня, 21:39
          Торпеда дороже, и их меньше в БК. Все таки 15см предназначались именно для утопления купцов. Конечно универсалки смотрелись бы выгоднее , но проект создавался в 20ых годах - адмиралы еще не переварили прошлую войну, да и не было у немцев универсалок
          Kibb
          1. Графова Ирина Сегодня, 23:09
            Очень точно подмечено
            Графова Ирина
        2. Графова Ирина Сегодня, 23:12
          6 торпед - вероятно, 6 "купцов". Далее что? И, находясь постоянно в положении "низкого старта", иной раз, просто боялись потерять время на закладку зарядов, ибо погоня могла висеть на "хвосте". Нервы тоже не железные были у немцев. Впрочем, как и у всех остальных участников тех событий
          Графова Ирина
  13. EvilLion Сегодня, 20:58
    Вы пишите о нации, которая построила в металле "маус", чему тут удивляться? :)
    EvilLion
    1. рюрикович Сегодня, 21:21
      Ну,"Маус" был скорее результатом веры в чудо-оружие,способное переломить ход войны,некоторых личностей laughing
      рюрикович
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