11:08 05 февраля
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В Польше рассказали о целях закона об Институте национальной памяти

Председатель польского правительства рассказал о целях нового закона об Институте национальной памяти. Речь идёт о законе, одновременно запрещающем бандеровскую пропаганду и вводящем уголовную ответственность за напоминание о том, что польские власти сотрудничали с гитлеровской Германией. По словам Матеуша Моравецкого, выступившего с видеообращением к нации, новый закон необходим современной Польше для того, чтобы «не искажалась история».

РИА Новости приводит перевод фрагмента речи Моравецкого:
Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп. Почти каждая польская семья потеряла своих близких в той войне.


В Польше рассказали о целях закона об Институте национальной памяти



По словам польского премьера, недопустимо отрицание Холокоста и умаление ответственности «настоящих авторов преступлений».

При этом в Польше продолжают делать попытки отрицания того, что отдельные поляки во время Второй мировой войны и сами были активными «соавторами» преступлений против еврейского населения, сотрудничая с нацистами. Пытается замалчивать польское правительство и о фактах участия Польши в разделе Чехословакии в сотрудничестве с гитлеровцами.

Напомним, что новый закон, принятый польским парламентом, заставил власти Израиля заговорить об отзыве посла этой страны из Варшавы. А на Украине и вовсе объявили, что работающие в Польше украинские граждане, «могут взяться за колы». Такую трактовку допустил экс-министр обороны генерал Кузьмук.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 15

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  1. andrewkor Сегодня, 05:49
    Не иначе агенты Путина этот закон протолкнули дабы посеять вражду и недоверие в сплоченных рядах светлых эльфов. Хебридная война ,однако!
    andrewkor
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:12
      Цитата: andrewkor
      Моравецкий: Польша была первой жертвой Третьего Рейха,...
      - по существу, Польша была жертвой аборта...
      oldseaman1957
    2. влад66 Сегодня, 07:26
      Это недорозумение само приняла участие в разделе Чехословакии и теперь выставляет себя жертвой,на самом деле
      Цитата: oldseaman1957
      по существу, Польша была жертвой аборта...

      hi
      влад66
  2. 210окв Сегодня, 05:58
    Ну,насчет колов..Скорее поленья недоумков колами бить начнут..И кстати.Чем наглее территория,тем национальная память короче.
    210окв
  3. NKT Сегодня, 06:00
    Хотят скрыть терзание Чехословакии вместе с Гитлером и молчаливым согласием «западной демократии»
    NKT
  4. LSA57 Сегодня, 06:03
    Пытается замалчивать польское правительство и о фактах участия Польши в разделе Чехословакии в сотрудничестве с гитлеровцами.

    избирательная такая память...
    LSA57
  5. ul_vitalii Сегодня, 06:17
    Конкретно их достали, раз на законодательном уровне начали историю отстаивать.
    ul_vitalii
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:19
    Исказили историю поляки в очередной раз! Столько подлости в войну совершили, что даже и упоминать об этом боятся , только вот у НАС с памятью все хорошо -мы все помним, и ничего не забудем!
    Геркулесыч
    1. oldzek Сегодня, 10:01
      ничего нового.просто повод ещё раз нам вспомнить,что историю пишут победители.хотят забыть про собственные пакости .
      oldzek
  7. лысова Сегодня, 06:25
    Под себя клеёнку стелят, а не историю.
    лысова
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:27
    общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп
    Без стеснения поставили себя, как страдальцев, сразу после евреев. А почему не на первое место? Как не хочется быть причастным к уничтожению евреев в Польше, но с завидным постоянством уже много лет трындеть о "советской оккупации". Подленькие политики, подленькое отношение к истории.
    rotmistr60
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 06:35
    Евреи сказали, что от зовут своего посла из польши... Посмотрим...
    a.s.zzz888
    1. Арон Заави Сегодня, 06:44
      Цитата: a.s.zzz888
      Евреи сказали, что от зовут своего посла из польши... Посмотрим...

      Это не правительство заявило, а предложил один из министров. Будут добиваться изменения до подписания закона президентом.
      Арон Заави
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
        Арон Заави Сегодня, 06:44 ↑ Это не правительство заявило, а предложил один из министров

        ...а министр - араб?
        a.s.zzz888
  10. Дормидонт Сегодня, 07:29
    Наследники доктора геббельса
    Дормидонт
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