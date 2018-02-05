В Польше рассказали о целях закона об Институте национальной памяти

Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп. Почти каждая польская семья потеряла своих близких в той войне.

Председатель польского правительства рассказал о целях нового закона об Институте национальной памяти. Речь идёт о законе, одновременно запрещающем бандеровскую пропаганду и вводящем уголовную ответственность за напоминание о том, что польские власти сотрудничали с гитлеровской Германией. По словам Матеуша Моравецкого, выступившего с видеообращением к нации, новый закон необходим современной Польше для того, чтобы «не искажалась история». РИА Новости приводит перевод фрагмента речи Моравецкого:По словам польского премьера, недопустимо отрицание Холокоста и умаление ответственности «настоящих авторов преступлений».При этом в Польше продолжают делать попытки отрицания того, что отдельные поляки во время Второй мировой войны и сами были активными «соавторами» преступлений против еврейского населения, сотрудничая с нацистами. Пытается замалчивать польское правительство и о фактах участия Польши в разделе Чехословакии в сотрудничестве с гитлеровцами.Напомним, что новый закон, принятый польским парламентом, заставил власти Израиля заговорить об отзыве посла этой страны из Варшавы. А на Украине и вовсе объявили, что работающие в Польше украинские граждане, «могут взяться за колы». Такую трактовку допустил экс-министр обороны генерал Кузьмук.