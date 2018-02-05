NYT: ВВС Израиля оказывали помощь Египту по уничтожению игиловцев на Синае

На протяжении более двух лет беспилотные израильские беспилотные летательные аппараты, вертолёты и самолёты участвовали в неразглашаемой воздушной кампании, осуществив более 100 воздушных ударов на территории Египта, часто более одного удара в неделю, - и все с одобрения президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

Американские официальные лица говорят о том, что воздушная кампания Израиля сыграла решающую роль в обеспечении того, чтобы египетские вооруженные силы одержали верх над боевиками. Но роль Израиля имеет некоторые неожиданные последствия для региона, в том числе сказывается на ближневосточных мирных переговорах, отчасти убеждая высокопоставленных израильских чиновников, что Египет теперь зависит от них, даже для контроля над собственной территорией.