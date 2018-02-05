11:09 05 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

NYT: ВВС Израиля оказывали помощь Египту по уничтожению игиловцев на Синае

Американская газета The New York Times публикует выдержки из американского доклада о том, что Израиль оказывал военную поддержку Египту по уничтожению террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) на территории Синайского полуострова. В материале утверждается, что Израиль нанёс свыше ста авиаударов по террористам в течение двух с лишним лет.

Из материала:
На протяжении более двух лет беспилотные израильские беспилотные летательные аппараты, вертолёты и самолёты участвовали в неразглашаемой воздушной кампании, осуществив более 100 воздушных ударов на территории Египта, часто более одного удара в неделю, - и все с одобрения президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.


NYT: ВВС Израиля оказывали помощь Египту по уничтожению игиловцев на Синае



Израильские авиаудары в Египте подтверждаются, как заявлено «7-ю действующими и бывшими американскими и британскими политиками и военнослужащими, отвечающими за мониторинг ситуации на Ближнем Востоке».

Из материала:
Американские официальные лица говорят о том, что воздушная кампания Израиля сыграла решающую роль в обеспечении того, чтобы египетские вооруженные силы одержали верх над боевиками. Но роль Израиля имеет некоторые неожиданные последствия для региона, в том числе сказывается на ближневосточных мирных переговорах, отчасти убеждая высокопоставленных израильских чиновников, что Египет теперь зависит от них, даже для контроля над собственной территорией.


Заявлено, что по ряду причин и Израиль, и Египет пытались скрыть действия израильских ВВС по ликвидации террористов ИГИЛ* на Синае. При этом в докладе говорится, что ряд египетских политиков продолжает высказываться об Израиле как о враге номер один.

Использованы фотографии: Facebook
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Victor_B Сегодня, 05:59
    Ежели реально оказывали, то хоть 2 порции в одну посуду.
    Как говориться - ну и что?
    Нормальное взаимодействие и помощь соседу.
    Наверняка бомбили по своим разведданным.
    Victor_B
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Значит ли это, что Египет на территории израиля может также спокойно вести боевые действия с террористами, если не сумеют их задержать, или ликвидировать на своей территории?
    Геркулесыч
    1. Victor_B Сегодня, 06:29
      А Вам уже доложили, что без согласования?
      Если не секрет, кто?
      У Израиля с Египтом вполне хорошие отношения.
      Victor_B
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:27
        Victor В-вы, только что wassat , устроит? wassat Я уверен, что это была не Египетская инециатива, они для этого слишком несмелые, скажу так!
        Геркулесыч
    2. Арон Заави Сегодня, 06:40
      Цитата: Геркулесыч
      Значит ли это, что Египет на территории израиля может также спокойно вести боевые действия с террористами, если не сумеют их задержать, или ликвидировать на своей территории?

      А Египет вообще отрицает израильскую военную помощь. Так что ничего и не было. Тишина и лепота. good
      Арон Заави
      1. влад66 Сегодня, 07:21
        Цитата: Арон Заави
        А Египет вообще отрицает израильскую военную помощь. Так что ничего и не было. Тишина и лепота.

        Верим,верим Арон hi Мы не слышали ничего,а СМИ они такие слыхали про звон,да не знают где он. laughing hi
        влад66
      2. Victor_B Сегодня, 07:32
        Ну и ладушки!
        Ничего и не было!
        Ветер дует... и т.д.
        Victor_B
    3. Hanokem Сегодня, 09:09
      Это касательно лживых объяснений наших ненавистников на ВО, что мы боремся только с шиитскими террористами(Хизбалла). Мы боремся и с сунитскими(ИГИЛ) террористами. И кстати, российские ВВС зачастую работают по нашим разведданым, это тоже ни для кого не секрет
      Hanokem
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:30
    в неразглашаемой воздушной кампании
    А почему неразглашаемой если вроде как уничтожали террористов? Или Египет не хотел, чтобы другие арабские страны узнали об его сотрудничестве с Израилем?
    rotmistr60
    1. Tiras Сегодня, 07:56
      Цитата: rotmistr60
      Или Египет не хотел, чтобы другие арабские страны узнали об его сотрудничестве с Израилем?


      В мусульманском мире открытое сотрудничество с Израилем плохо принимается, особенно на уровне народов этих стран, которым много лет вдалбливают, что Израиль враг.
      А вот на правительственном уровне Израиль сотрудничает с некоторыми арабскими странами, в том числе и помогает в борьбе с игил.

      А признать Египту, который играет большую роль в мусульманском мире, что он сам не может справиться и получает помощь от Израиля - можно потерять немного авторитет в мусульманском мире.

      Тем более на фоне антиизраильской риторики Ирана и Турции, которые пытаются усилить свое влияние в мусульманском мире.
      Tiras
      1. ПалБор Сегодня, 09:53
        Цитата: Tiras
        Цитата: rotmistr60
        Или Египет не хотел, чтобы другие арабские страны узнали об его сотрудничестве с Израилем?



        А признать Египту, который играет большую роль в мусульманском мире, что он сам не может справиться и получает помощь от Израиля - можно потерять немного авторитет в мусульманском мире.

        Тем более на фоне антиизраильской риторики Ирана и Турции, которые пытаются усилить свое влияние в мусульманском мире.

        Да,Садат в своё время "немного потерял авторитет" после Кэмп-Дэвида.Мурси не хочет,чтобы его тоже из ЗУшки расстреляли.
        А на Синае они могут бомбить,кстати,Хамас и Братьев-мусульман,а не ИГ.
        ПалБор
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:39
    При этом в докладе говорится, что ряд египетских политиков продолжает высказываться об Израиле как о враге номер один.

    п.1. Если Египет просил евреев - это их дело.
    п.2. Если Египет НЕ просил евреев - см. п1.
    a.s.zzz888
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 07:23
      Цитата: a.s.zzz888
      При этом в докладе говорится, что ряд египетских политиков продолжает высказываться об Израиле как о враге номер один.


      "ряду политиков" и в Африке есть о чём высказатся
      Маки Авелльевич
  5. Комментарий был удален.
  6. Дормидонт Сегодня, 07:28
    Видимо, они слишком много знали
    Дормидонт
  7. Tiras Сегодня, 07:59
    Учитывая, что по Израилю прилетали уже ракеты от игил с Синая, неудивительно, что идёт плотное сотрудничество - это выгодно и Египту и Израилю.
    Tiras
  8. Livonetc Сегодня, 09:15
    Цитата: Hanokem
    Это касательно лживых объяснений наших ненавистников на ВО, что мы боремся только с шиитскими террористами(Хизбалла). Мы боремся и с сунитскими(ИГИЛ) террористами. И кстати, российские ВВС зачастую работают по нашим разведданым, это тоже ни для кого не секрет

    Меньше пафоса Уважаемый.
    За содействие всегда Спасибо.
    Работайте. hi
    Livonetc
  9. Servisinzhener Сегодня, 09:39
    То же мне новость. Ещё в прошлом году Свтановский об этом неоднократно говорил. NYT похоже давно отстал от жизни. Это им не про Трампа новости выдумывать
    Servisinzhener
  10. профессор Сегодня, 10:11
    Новость не в том, что Израиль долбит террористов на Синае с разрешения президента Египта. Это это и так все знали. Новость в периодичности атак. Раз в неделю это уже серьезно. Это означает, что разведка работает круглосуточно.
    профессор
Картина дня