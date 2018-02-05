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NYT: ВВС Израиля оказывали помощь Египту по уничтожению игиловцев на Синае
Американская газета The New York Times публикует выдержки из американского доклада о том, что Израиль оказывал военную поддержку Египту по уничтожению террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) на территории Синайского полуострова. В материале утверждается, что Израиль нанёс свыше ста авиаударов по террористам в течение двух с лишним лет.
Из материала:
Израильские авиаудары в Египте подтверждаются, как заявлено «7-ю действующими и бывшими американскими и британскими политиками и военнослужащими, отвечающими за мониторинг ситуации на Ближнем Востоке».
Из материала:
Заявлено, что по ряду причин и Израиль, и Египет пытались скрыть действия израильских ВВС по ликвидации террористов ИГИЛ* на Синае. При этом в докладе говорится, что ряд египетских политиков продолжает высказываться об Израиле как о враге номер один.
Из материала:
На протяжении более двух лет беспилотные израильские беспилотные летательные аппараты, вертолёты и самолёты участвовали в неразглашаемой воздушной кампании, осуществив более 100 воздушных ударов на территории Египта, часто более одного удара в неделю, - и все с одобрения президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.
Израильские авиаудары в Египте подтверждаются, как заявлено «7-ю действующими и бывшими американскими и британскими политиками и военнослужащими, отвечающими за мониторинг ситуации на Ближнем Востоке».
Из материала:
Американские официальные лица говорят о том, что воздушная кампания Израиля сыграла решающую роль в обеспечении того, чтобы египетские вооруженные силы одержали верх над боевиками. Но роль Израиля имеет некоторые неожиданные последствия для региона, в том числе сказывается на ближневосточных мирных переговорах, отчасти убеждая высокопоставленных израильских чиновников, что Египет теперь зависит от них, даже для контроля над собственной территорией.
Заявлено, что по ряду причин и Израиль, и Египет пытались скрыть действия израильских ВВС по ликвидации террористов ИГИЛ* на Синае. При этом в докладе говорится, что ряд египетских политиков продолжает высказываться об Израиле как о враге номер один.
Использованы фотографии: Facebook
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