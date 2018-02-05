Последний бой российского пилота Су-25 после катапультирования в Идлибе

Телеграм-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке, опубликовал кадры последнего боя пилота российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб. Российский офицер до последнего вёл огонь из пистолета по боевикам после катапультирования на северо-западе Идлиба.Он укрылся за камнем, производя стрельбу. При этом он дождался, чтобы как можно больше боевиков подошли к нему ближе, и взорвал гранату - чтобы не попасть в плен к террористам. В результате чего погиб сам, и, как сообщается, тяжёлые ранения получили как минимум двое боевиков «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ). Именно эта террористическая группировка и взяла на себя ответственность за нанесение по самолёту ВКС РФ удара ракетой «земля-воздух».Обращает на себя внимание тот факт, что на видеозаписи различим звук работы двигателей самолёта, который на тот момент находился в небе Идлиба. Ранее в СМИ сообщалось, что российский самолёт Су-25 осуществлял плановый облёт зоны деэскалации на северо-западе провинции в одиночку.Накануне в СМИ Украины было заявлено, что российский лётчик, погибший в Сирии, ранее якобы являлся военнослужащим ВВС Украины – до воссоединения Крыма с Россией. Эту информацию опровергают в украинском оборонном ведомстве.