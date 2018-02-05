11:06 05 февраля
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Последний бой российского пилота Су-25 после катапультирования в Идлибе

Телеграм-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке, опубликовал кадры последнего боя пилота российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб. Российский офицер до последнего вёл огонь из пистолета по боевикам после катапультирования на северо-западе Идлиба.

Он укрылся за камнем, производя стрельбу. При этом он дождался, чтобы как можно больше боевиков подошли к нему ближе, и взорвал гранату - чтобы не попасть в плен к террористам. В результате чего погиб сам, и, как сообщается, тяжёлые ранения получили как минимум двое боевиков «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ). Именно эта террористическая группировка и взяла на себя ответственность за нанесение по самолёту ВКС РФ удара ракетой «земля-воздух».

Обращает на себя внимание тот факт, что на видеозаписи различим звук работы двигателей самолёта, который на тот момент находился в небе Идлиба. Ранее в СМИ сообщалось, что российский самолёт Су-25 осуществлял плановый облёт зоны деэскалации на северо-западе провинции в одиночку.




Накануне в СМИ Украины было заявлено, что российский лётчик, погибший в Сирии, ранее якобы являлся военнослужащим ВВС Украины – до воссоединения Крыма с Россией. Эту информацию опровергают в украинском оборонном ведомстве.

Использованы фотографии: Directorate 4
47

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 133

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  1. 210окв Сегодня, 06:05
    Честь и слава герою!Я не хочу по этому вопросу тереть где и когда он служил,но все же..Смогли ли вот так дать последний бой необандеровцы если сложились обстоятельства?
    210окв
    1. vkl.47 Сегодня, 06:31
      Горит на склоне сбитый 25-й,
      Осколок Родины среди сирийских скал.
      Три магазина, АПС, граната -
      И это весь мой грозный арсенал.

      Очередями лупят, не прицельно,
      Патронов, видимо, им некуда девать,
      Но невдомёк врагам, что офицера
      Живого в плен они не смогут взять.

      Я огрызаюсь выстрелом и матом,
      Такая тактика, минутный перекур.
      Уже готова на подрыв граната -
      Успеть бы только выдернуть чеку.

      Обидно, да... греха таить не буду,
      Хотелось многое ещё бы совершить,
      Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
      Я знаю точно, братья, будем жить!

      Мелькает ближе свора бородатых,
      Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
      Вот и настал черёд моей гранаты...
      Обратно в небо... Родина, прощай!

      © Сергей Ефимов
      vkl.47
      1. Ныробский Сегодня, 10:26
        Цитата: vkl.47
        Мелькает ближе свора бородатых,
        Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
        Вот и настал черёд моей гранаты...
        Обратно в небо... Родина, прощай!
        © Сергей Ефимов

        Спасибо Сергей Ефимов.......Умылся слезами.........Русский офицер и один в поле воин.......Прощай офицер. Земля тебе пухом. Соболезнования родным и близким.
        Ныробский
    2. Titsen Сегодня, 06:33
      Цитата: 210окв
      Честь и слава герою!


      Летчику - ДА!

      Его командирам и разведке - ПОЗОР и ПРЕЗРЕНИЕ!

      Сколько можно уже направлчть люднй на неподготовленные задания, да еще бомбить на малой высоте!

      Слов нематерных просто уже нет!
      Titsen
      1. LSA57 Сегодня, 06:59
        Цитата: Titsen
        Сколько можно уже направлчть люднй на неподготовленные задания, да еще бомбить на малой высоте!

        вы там были????? задание знаете????? какая бомбёжка???? глаза замылены?????
        Ранее в СМИ сообщалось, что российский самолёт Су-25 осуществлял плановый облёт зоны

        вот кто мат за свою клевету заслужил!!!!!!!!!
        LSA57
        1. басмач Сегодня, 09:26
          На мыле появилась инфа. Полет совершался парой, . Был сбит при развороте. Б/к был (но не уточняют какой), но непонятно, израсходован или нет. Хотя если по видео-уроков то уже пустой. Непонятно, почему АПС а не АКСУ.
          басмач
          1. LSA57 Сегодня, 10:14
            Цитата: басмач
            Непонятно, почему АПС а не АКСУ.

            вчера гдето было, что лётчики его более предпочитают чем АКСУ
            LSA57
        2. Topotun Сегодня, 10:12
          Согласен, тем более есть версия в тех же СМИ, что ПЗРК духам был передан курдами с подконтрольной Турции территории. Иуда тот кто ПЗРК туда передал, ПЗРК не автомат. Хрен в магазине купишь. Так что или турки или наши "партенры" подсуетились.
          Topotun
          1. LSA57 Сегодня, 10:48
            Цитата: Topotun
            тем более есть версия в тех же СМИ, что ПЗРК духам был передан курдами с подконтрольной Турции территории. Иуда тот кто ПЗРК туда передал, ПЗРК не автомат. Хрен в магазине купишь.

            вчера гдето говорили в новостях, что наши упорно ищут трубу от него. тогда будет точно известно где и когда произведён и можно вычислить путь этого изделия
            LSA57
      2. влад66 Сегодня, 07:46
        Цитата: Titsen
        Слов нематерных просто уже нет!

        Лучше бы у вас вообще не было слов,слышал звон,да не знает где он.
        Цитата: LSA57

        вот кто мат за свою клевету заслужил!!!!!!!!!

        Тут Сергей не мат надо,матом то и так покроют его,тут хороший пендаль по голове нужен,может совесть и проснется. hi
        влад66
      3. Alex-a832 Сегодня, 08:04
        Цитата: Titsen
        Цитата: 210окв
        Честь и слава герою!


        Летчику - ДА!

        Его командирам и разведке - ПОЗОР и ПРЕЗРЕНИЕ!

        Сколько можно уже направлчть люднй на неподготовленные задания, да еще бомбить на малой высоте!

        Слов нематерных просто уже нет!


        Хватит уже грязью поливать, не зная расклада. Штурмовик в бармалейской зоне и на малой высоте - это только боевой вылет, никакой не плановый облёт. В бою всякое случается.
        Вылет был скорее всего для отработки по информации. Возможно, что это была ловушка. С источниками информации и тем, кто ее проверял разберуться по свойски, в чём уверен.
        Лётчик настоящий воин и достойный сын и герой своего Отечества!
        Нечего его смерть использовать для хулы тех, кто вероятнее всего этого не заслуживает!
        Alex-a832
        1. Now we are free Сегодня, 08:52

          Собственно вот он Гвардии майор Роман Филипов. Честь и слава герою! Сейчас он наверное там на небе уже в компании Александра Прохоренко и Магомеда Нурбагандова, вечных героев...
          Теперь к фразам:
          -Работайте Братья!
          -Командир, запрашиваю атаку с воздуха на себя!
          Добавится и -Это вам за Пацанов!

          На видео видно, что Роман дал "обезьянам" подойти и обступить его, после чего произвёл самоподрыв отсутствие кисти на правой руке Ромы на посмертной фотографии сделанной террористами подтверждает эту версию. Рэмбы, Бэтмены, Капитаны америки говорите... Мда, в России героев не выдумывают ими становятся.

          Пусть земля будет пухом тебе Роман, родным, близким, сослуживцам Героического майора искрение соболезнования.
          Now we are free
        2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 09:01
          Это может понять только русский....

          Вечная память Герою.
          Дмитрий Беловецкий
  2. AleksPol Сегодня, 06:07
    Твари бородатые , как саранча . Лётчик герой , Соболезнования близким
    AleksPol
    1. Мар.Тира Сегодня, 06:22
      В Идлибе пишет один товарищ сейчас армагеддон.Бомбят непрерывно уже сутки,и днём и ночью.Есть фото,и видео.Но пока нет на ютубе не могу выложить.Это этим мр...,за него.Рано,рано Путин вывел войска,отрапортовал о победе.Пока американцы там,о победе можно забыть.
      Мар.Тира
      1. LSA57 Сегодня, 06:29
        Цитата: Мар.Тира
        Рано,рано Путин вывел войска,отрапортовал о победе

        так он сказал, если сунутся, получат так, что мало не покажется
        LSA57
      2. PROXOR Сегодня, 10:16
        Поднять всех Медведей, Лебедей, ТУ-22 и СУ-24. Загрузить бомбами под самую крышку. Перемешать там все в ГОРОХ!!!!! Пусть мир содрагнется и поймут: Дрезден в 1945м был детской шалостью по сравнению с тем что мы можем устроить им.
        Бармалеев в плен не брать. А если попадутся живыми отрезать гениталии и запхать в рот пусть подыхают задохнувшись ими.

        А парня нашего очень жалко. В очередной раз пример. Русский офицер в лен не сдается!!!
        PROXOR
    2. Маки Авелльевич Сегодня, 07:09
      мочить этих недообезьян. везде где их нога ступает пустыня и тьма.
      а уже потом можно будет предватся гуманными изысканиями.

      довели с утра.
      Маки Авелльевич
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 09:03
        Слава Богу, что на Руси и сейчас рождаются люди, а не только колисуренгоя.

        Мстить!
        Зачистить территорию солнцепеком, или чем то подобным что бы и трава там сто лет не росла, на память потомкам..... Что, как и за что!...

        Дмитрий Беловецкий
  3. Vard Сегодня, 06:08
    В жизни всегда есть место подвигу... Но не должен лётчик воевать так.. Опять наши допустили очередной просчёт.. А на войне цена этому жизнь... Очень много вопросов... И меры примут... Только его уже не вернуть...
    Vard
    1. 210окв Сегодня, 06:22
      Я с Вами соглашусь.Вопрос обеспечения безопасности и спасения в подобных случаях в нашей армии не решен.Насчет меры примут-не согласен.Скорее всего потому что этих мер у нас просто нет.
      Цитата: Vard
      В жизни всегда есть место подвигу... Но не должен лётчик воевать так.. Опять наши допустили очередной просчёт.. А на войне цена этому жизнь... Очень много вопросов... И меры примут... Только его уже не вернуть...
      210окв
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:38
        Вопрос обеспечения безопасности и спасения в подобных случаях в нашей армии не решен.


        Не все так просто...в данном случае была организованна классическая засада со всеми атрибутами...выдана была подставная цель...выставлены группы слежения,прослушки...непосредственно стрелков-операторов...группа захвата...вообщем все говорит о том что противник все заблаговременно подготовил начиная с агентуры в нашей военной базе. what так что есть о чем поразмышлять.
        Тот же ЛЕХА
        1. Голован Джек Сегодня, 06:55
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          в данном случае была организованна классическая засада со всеми атрибутами

          Это Вы с дивана увидели?
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          выдана была подставная цель

          Откуда Вы взяли, что цель - "подставная"? Что это значит, вообще? "Ложная" - знаю, "подставная" - что-то новое для меня... просветите.
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          выставлены группы слежения,прослушки

          А это Вы с чего взяли? Особенно про "прослушки"?
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          непосредственно стрелков-операторов

          Тоже "группы"?
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          группа захвата

          Какая, к ворону, "группа захвата"? Толпа несуразная, из случившихся рядом бармалеев...
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          вообщем все говорит о том что...

          ... у Вас богатая фантазия. И язык длинный.
          А больше, вообщем, все это ни о чем не говорит yes
          Голован Джек
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:06
            . у Вас богатая фантазия. И язык длинный.

            smile Ну вы у нас зато профессор-спец по диванам в среде форумчан...и бандиты уничтожившие СУ-25 так толпа неандертальцев...типа так плюнули и случайно попали.
            И случайно узнали траекторию атаки штурмовика...случайно наткнулись на сбитого пилота...ну прям бомжи какие то...бутылки собирали и тут наткнулись...самому то не смешно такое говорить.
            Тот же ЛЕХА
            1. Голован Джек Сегодня, 07:10
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Ну вы у нас зато профессор-спец по диванам...

              Я, как правило, столь явных глупостей не пишу. Чего и Вам желаю.
              Так из какого пальца Вы все там изложенное высосали-то?
              Штирлиц, блин... диванный.
              Голован Джек
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:12
                Я, как правило, явных глупостей не пишу.


                Еще как пишите...
                ваши доводы это просто эмоции и ничего больше вы даже не пытаетесь их опровергнуть а сразу переходите на оскорбления оппонента...разве это не глупость...я считал вас более умным человеком но видимо ошибся.
                Тот же ЛЕХА
                1. Голован Джек Сегодня, 07:15
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  я считал вас более умным человеком но видимо ошибся

                  Ваше мнение крайне важно́ для меня yes
                  Но, тем не менее, еще раз: из какого пальца Вами высосаны все Ваши "выводы"?
                  Или это Очень Секретный Источник Информации какой-то?
                  Спой, светик, не стыдись (ц)
                  Голован Джек
                  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:20
                    Или это Очень Секретный Источник Информации какой-то?
                    Спой, светик, не стыдись (ц)


                    Какие секреты what ...неужели вы думаете что в наш век информации можно что то надолго скрыть smile
                    Вокруг клондайк разной информации и тут главное правильно сложить пазл отбросив различный мусор...напрасно вы ионизируете наличие секретов у государства совсем не означает что о них не знает наш противник...как правило завышенная самооценка о собственной персоне приводит к печальным последствиям.
                    Тот же ЛЕХА
                    1. Комментарий был удален.
                      1. LSA57 Сегодня, 07:42
                        Цитата: Голован Джек
                        А когда Вас за язык поймали - пену гоните, как огнетушитель, типа "а я в домике".
                        Эксперд

                        типичный уж на сковородке laughing
                        LSA57
                      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:52
                        А когда Вас за язык поймали - пену гоните, как огнетушитель, типа "а я в домике".
                        Эксперд negative


                        Эмоции...эмоции ...друг мой smile ...успокойтесь и научитесь правильно писать слово эксперт
                        предлагаю не превращать форум в срач...все свои оскорбления высылайте мне в личку...я их буду коллекционировать.
                        Тот же ЛЕХА
                      3. LSA57 Сегодня, 08:09
                        но самое шедевральное вот это lol
                        вообщем все говорит о том что противник все заблаговременно подготовил начиная с агентуры в нашей военной базе.
                        LSA57
            2. LSA57 Сегодня, 07:11
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              И случайно узнали траекторию атаки штурмовика.

              какая атака???????? читать уже не умеем???
              Ранее в СМИ сообщалось, что российский самолёт Су-25 осуществлял плановый облёт зоны
              LSA57
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:14
                что российский самолёт Су-25 осуществлял плановый облёт зоны


                На высоте доступной для обстрела ПЗРК...
                вы что наших пилотов за иди..тов держите. belay
                Тот же ЛЕХА
                1. LSA57 Сегодня, 07:20
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  На высоте доступной для обстрела ПЗРК...

                  а что он там с 5 километров увидит??????
                  тем более небыло у них никаких ПЗРК!!! буквально пару дней назад было видео как они по СУ-25 из зениток лупили и он ушёл!!!
                  LSA57
                  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:23
                    а что он там с 5 километров увидит??????
                    тем более небыло у них никаких ПЗРК!!! буквально пару дней назад было видео как они по СУ-25 из зениток лупили и он ушёл!!!

                    Значит предполагаете что зенитками сбили what ...хотя весь мир орет уже что это ПЗРК.
                    Тем более масса вопросов как так удачно Сушки пролетели над позицией зенитчиков.
                    Тот же ЛЕХА
                    1. LSA57 Сегодня, 07:46
                      Цитата: Тот же ЛЕХА
                      Значит предполагаете что зенитками сбили ...хотя весь мир орет уже что это ПЗРК.

                      вот типичный уж на сковородке!!!!
                      Я Русским языком написал НЕБЫЛО пару дней назад!!!! я тебе не говорил, что его сбили из рогатки
                      LSA57
                2. Голован Джек Сегодня, 07:22
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  что российский самолёт Су-25 осуществлял плановый облёт зоны

                  На высоте доступной для обстрела ПЗРК..

                  Угу... за облаками летать, осматривая местность, было бы сильно умнее.
                  Бросайте позориться уже... э́ксперд.
                  Голован Джек
                  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:33
                    Угу... за облаками летать, осматривая местность, было бы сильно умнее.
                    Бросайте позориться уже... э́ксперд.

                    А вот наш летчик заплатил жизнью за такой полет ...умник...ни за что бы не доверил бы вам командовать людьми...не достойны вы этого.
                    Тот же ЛЕХА
                    1. Голован Джек Сегодня, 07:35
                      Цитата: Тот же ЛЕХА
                      ни за что бы не доверил бы вам командовать людьми

                      А Вы кто такой есть-то, чтобы кому-то что-то не доверять?
                      Цитата: Тот же ЛЕХА
                      не достойны вы этого

                      А я и не рвусь. Я свое откомандовал.
                      * недостойны - вместе. Грамотей.
                      Голован Джек
                      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:38
                        Ну рот вы мне не заткнете...я вижу вам сильно этого хочется ...но по вашему не будет...я такой же гражданин своей страны как и вы и буду говорить вещи в рамках закона и форума конечно ...так как они есть. hi
                        Тот же ЛЕХА
                    2. LSA57 Сегодня, 07:48
                      Цитата: Тот же ЛЕХА
                      А вот наш летчик заплатил жизнью за такой полет .

                      это ВОЙНА и на войне к сожалению гибнут
                      LSA57
                  2. LSA57 Сегодня, 07:50
                    Цитата: Голован Джек
                    Бросайте позориться уже... э́ксперд.

                    не бросит. удила закусил. сел в лужу, теперь надо показать, что штаны "сухие" laughing
                    LSA57
                    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:58
                      не бросит. удила закусил. сел в лужу, теперь надо показать, что штаны "сухие"

                      Ну что вы за народ ... smile в чужие штаны заглядываете а в собственных ведра гав..а увидеть не можете...
                      И не надо мне тут про войну рассказывать ...война не прощает ошибок и глупостей...
                      противник потому и наносит нам урон что мы совершаем их.
                      Возомнили себя специалистами-всезнайками даже чужого мнения слышать не хотите...вы у нас такие умные... такие всезнающие аж прямо противно.
                      Тот же ЛЕХА
                      1. LSA57 Сегодня, 08:13
                        Цитата: Тот же ЛЕХА
                        Возомнили себя специалистами-всезнайками

                        да куда уж нам до вас. такой шедевр выдать laughing
                        вообщем все говорит о том что противник все заблаговременно подготовил начиная с агентуры в нашей военной базе

                        батенька, вам только детективы писать laughing
                        LSA57
                      2. JD1979 Сегодня, 09:32
                        Да не докажете вы ничего этим двум профессианалам диванных войск LSA57 и Голован Джек-у, они же "глупости не пишут", ну да что бы даже глупость написать надо мозгами хоть как то воспользоваться. А их наличие весьма сомнительно, зато очевиден бан пойманный во всех новостных и видепорталах. Иначе упертую отмороженность не объяснишь.
                        Он просто летал низко... ага - а запись атаки с пуском НУРСов и последующее попадание ракеты ПРЗК это всем привиделось.
                        И записали шифрованные переговоры летчика с базой чисто случайно на китайский радиоприемник. И оператор ПЗРК чисто случайно захватил ракету из дома - дай думаю погуляю вдруг кто нибудь прилетит, и чисто "случайно" он оказался в том месте откуда достал до сушки, с малым то радиусом то поражения.
                        До чуваков судя по всему никогда не дойдет простая истина - любая удачная операция, а сбить самолет, это не на крыльцо почесать выйти, с любой стороны конфликта - это всегда результат ПЛАНИРОВАНИЯ. на шару в войне вы только путевку в иной мир без очереди выиграете.
                        JD1979
                  3. TerribleGMO Сегодня, 09:57
                    Цитата: Голован Джек
                    Угу... за облаками летать, осматривая местность, было бы сильно умнее.
                    Бросайте позориться уже... э́ксперд.

                    Специально для "эксПЭрда" - этим должны заниматься БЕСПИЛОТНИКИ.
                    TerribleGMO
                    1. Комментарий был удален.
              2. Тралл Сегодня, 07:21
                Цитата: LSA57
                российский самолёт Су-25 осуществлял плановый облёт зоны

                Не похоже на плановый облёт:
                На цель из низкой облачности заходит пара наших самолётов(второй прикрывает чуть выше), следует атака НУРСами, выход без отстрела тепловых ловушек, попадание в двигатель. Перед попаданием слышен звук, похожий на работу ЗУшки(могу ошибаться).
                Тралл
                1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:24
                  Ну нехотят некоторые товарищи видеть очевидных вещей what ...что в лоб что по лбу.
                  Тот же ЛЕХА
                2. LSA57 Сегодня, 07:55
                  Цитата: Тралл
                  Не похоже на плановый облёт

                  мне не трудно ЕЩЁ РАЗ процитировать
                  Ранее в СМИ сообщалось, что российский самолёт Су-25 осуществлял плановый облёт зоны

                  а вот где вы взяли сей ролик я не знаю. такого не видел и не уверен что ито тот самый день и тот самый самолёт
                  LSA57
                  1. faiver Сегодня, 08:44
                    у нас в сми много что пишут, и том жизнь в стране бьет ключом, но забывают добавить что бьет по голове и ключ на 48...
                    faiver
                  2. Burbon Сегодня, 09:07
                    Цитата: LSA57
                    мне не трудно ЕЩЁ РАЗ процитировать
                    Ранее в СМИ сообщалось, что российский самолёт Су-25 осуществлял плановый облёт зоны

                    вранье
                    Цитата: LSA57
                    а вот где вы взяли сей ролик я не знаю

                    не знаешь?....тогда зачем постишь очевидную пропаганду
                    Цитата: LSA57
                    и не уверен

                    не уверен? - не флуди!
                    Burbon
                    1. LSA57 Сегодня, 09:34
                      Цитата: Burbon
                      вранье

                      я цитирую статью которую обсуждаем!!!!!!
                      не знаешь?.

                      так скажи. на ВО его небыло. тем более в этом обсуждении
                      тогда зачем постишь очевидную пропаганд

                      в чём пропаганда??? и чего я пропагандирую????
                      не флуди!

                      в чём флуд?
                      LSA57
                  3. JD1979 Сегодня, 09:39
                    мне не трудно ЕЩЁ РАЗ процитировать


                    Ранее в СМИ сообщалось, что российский самолёт Су-25 осуществлял плановый облёт зоны


                    Ага эксперт по подлинности роликов, ну поделись как это делаешь? заодно расскажи всем когда еще была фиксация попадания ракеты ПЗРК по Су-25 - время место? Или только балаболить мастер? И в СМИ всегда-всегда сразу же выдают ПРАВИЛЬНУЮ версию. Вот уж достоверный источник диванных войск.
                    JD1979
                    1. LSA57 Сегодня, 10:26
                      Цитата: JD1979
                      Ага эксперт по подлинности роликов, ну поделись как это делаешь?

                      не передёргивай!! я ролик не обсуждаю. когда началось обсуждение статьи его ещё небыло и я никак не мог его увидеть!!!!
                      заодно расскажи всем когда еще была фиксация попадания ракеты ПЗРК по Су-25 - время место?

                      было вчера и его обсуждали. он снят самими бармалеями
                      И в СМИ всегда-всегда сразу же выдают ПРАВИЛЬНУЮ версию.

                      надоело повторять. мы обсуждаем ЭТУ статью, а не все СМИ.
                      Вот уж достоверный источник диванных войск.

                      а откуда вы инфу берёте???? не из СМИ? из Генштаба? завидую. за это получите laughing
                      LSA57
          2. Alex-a832 Сегодня, 08:44
            Откуда Вы взяли, что цель - "подставная"? Что это значит, вообще? "Ложная" - знаю, "подставная" - что-то новое для меня... просветите.

            Если без эмоций и придирок к деталям, то Тот же ЛЕХА изложил вполне реальную версию. Думаю, про веру в официальную версию планого облёта вражеской территории штурмовиком, рассуждать нет смысла. Деза через источники САА очень вероятна. Бармалеи в заданных координатах дождались прибытия Су-25, отработали по нему ПЗРК и ждали борт эвакуации лётчика со вторым ПЗРК на готове. Те, кто окружал лётчика на земле, прямого отношения к засаде вряд ли имели.
            Слишком мало данных выложено для объективной оценки ситуации - и это правильно.
            Alex-a832
            1. Голован Джек Сегодня, 09:00
              Цитата: Alex-a832
              Слишком мало данных выложено для объективной оценки ситуации - и это правильно

              Плюс.
              Цитата: Alex-a832
              Деза через источники САА очень вероятна

              Деза? Слово красивое, но явно не к месту.
              Цитата: Alex-a832
              Тот же ЛЕХА изложил вполне реальную версию

              ИМХО слишком сложно у него там все.
              Наши там не первый день летают, и на малой высоте. Примерно известно, где. Почти точно известно, куда (где цель, то есть).
              Посадить в районе цели (пусть даже не одного) оператора с шайта-труба - денег не стоит никаких. Сидят, и сидят себе.
              И все.
              Чем не версия?
              Голован Джек
              1. Alex-a832 Сегодня, 09:13
                Посадить (пусть даже не одного) оператора с шайта-труба - денег не стоит никаких. Сидят, и сидят себе.
                И все.
                Чем не версия?

                Может и так. Но если разведка свой хлеб не даром ест, то места "засидок" выявили бы и летунам передали. Хвати ло бы даже одного подтверждения. Я бы не стал при таком риске штурмовика в эту зону гонять. Видимо, был резон, но нам того не знать - оно и правильно. А так, могла быть и случайность, но верится слабо.
                Alex-a832
                1. Голован Джек Сегодня, 09:18
                  Цитата: Alex-a832
                  Alex-a832

                  Вот, зачитайте. Мне это кажется сильно более похожим на правду, чем измышлизмы всеразличных Лёх:
                   donavi49

                  Цитата: Alex-a832
                  Но если разведка свой хлеб не даром ест, то места "засидок" выявили бы и летунам передали2

                  Какая там, в пень, разведка?
                  Там бабахов, как народу в метро в час пик.
                  Голован Джек
                  1. Alex-a832 Сегодня, 09:35
                    Какая там, в пень, разведка?
                    Там бабахов, как народу в метро в час пик.

                    Согласен. Разведке в данном случае на территории делать нечего - засветят. Я имею ввиду их работу в части получения информации, аналитики и проверки. Бабахи бабахов сдают, как стеклотару, ящиками - менталитет такой. Главное проверить достоверность.
                    Alex-a832
        2. 30 вис Сегодня, 08:55
          Восток дело тонкое ... Купи -продай у них в чести . А обмануть "неверного " это ---Обмани неверного - это постулат мусульманских традиций ...... Аят 77:39 Корана позволяет мусульманину лгать даже самому Аллаху, если конечно мусульманин сможет обмануть «самого большого хитреца» - каким себя называет Аллах.
          30 вис
      2. Маки Авелльевич Сегодня, 07:11
        Цитата: 210окв
        Я с Вами соглашусь.Вопрос обеспечения безопасности и спасения в подобных случаях в нашей армии не решен.Насчет меры примут-не согласен.Скорее всего потому что этих мер у нас просто нет.


        у нас для этого есть специальный спецназ. 669.
        эвакуация лётчиков сложное но архиважное дело.
        Маки Авелльевич
        1. Alex-a832 Сегодня, 08:17
          у нас для этого есть специальный спецназ. 669.
          эвакуация лётчиков сложное но архиважное дело.

          Спецназ в данном случае мог бы помочь, если бы находился в точке приземления лётчика.
          Могла быть классическая засада: сбили Су-25 и ждали с ПЗРК борт эвакуации - на приманку. В пешем порядке по вражеской территории, да ещё и по лысой, как колено, местности быстро не прогуляешься.
          Alex-a832
          1. LSA57 Сегодня, 09:40
            Цитата: Alex-a832
            Спецназ в данном случае мог бы помочь, если бы находился в точке приземления лётчика.

            belay а откуда спецназ мог знать, что его собьют и где он приземлится? и тем более как спецназ туда попадёт и более важно как оттуда выйдет!!
            я понимаю, спецназ это сила, но и они не Боги. вы представьте себе территорию занятую врагом, где их видимо невидимо. вот как он туда скрытно проникнет и как скрытно уйдёт?
            LSA57
            1. Alex-a832 Сегодня, 09:55
              Цитата: LSA57
              Цитата: Alex-a832
              Спецназ в данном случае мог бы помочь, если бы находился в точке приземления лётчика.

              belay а откуда спецназ мог знать, что его собьют и где он приземлится? и тем более как спецназ туда попадёт и более важно как оттуда выйдет!!
              я понимаю, спецназ это сила, но и они не Боги. вы представьте себе территорию занятую врагом, где их видимо невидимо. вот как он туда скрытно проникнет и как скрытно уйдёт?

              Вы смысл моего комментария изложили своими словами. Я толсто намекал, что рассуждения по спасению лётчика спецназом в данной ситуации - абсурд.
              Alex-a832
              1. LSA57 Сегодня, 10:28
                Цитата: Alex-a832
                Вы смысл моего комментария изложили своими словами. Я толсто намекал, что рассуждения по спасению лётчика спецназом в данной ситуации - абсурд.

                Извините, заболтался recourse
                LSA57
    2. Serg Koma Сегодня, 06:49
      Цитата: Vard
      Только его уже не вернуть...


      Личные вещи и документы майора ВКС России Филипова Романа Николаевича.
      На листке справа вроде о "юбилейных" монетах, телефон самый простой.... наверное ничем не отличался от многих тысяч живущих -
      ...А когда он упал -
      некрасиво,
      неправильно,
      в атакующем крике
      вывернув рот,
      то на всей земле
      не хватило
      мрамора,
      чтобы вырубить парня
      в полный рост!

      Саша Прохоренко - ты не одинок в списке истинных Героев Родины,
      Вечная Память Герою - Филипову Роману Николаевичу.
      Serg Koma
    3. bober1982 Сегодня, 07:48
      Цитата: Vard
      Но не должен лётчик воевать так.

      А как должен воевать летчик ? расскажите.
      Цитата: Vard
      Опять наши допустили очередной просчё

      Вы там были ?
      За афганскую войну было сбито в общей сложности одних только Су-25 и Су-17 : 70 (семьдесят) самолетов , это были те,у кого была работа лезть в пекло, как в своё время летчики Ил-2,эти были смертниками.
      bober1982
      1. Комментарий был удален.
      2. midivan Сегодня, 09:13
        Цитата: bober1982
        А как должен воевать летчик ? расскажите.

        Я попытаюсь, летчик должен воевать из кабины летящего самолета.
        Цитата: bober1982
        Цитата: Vard
        Опять наши допустили очередной просчёт
        Вы там были ?

        Соглашусь с Vard, просчет, причем преступный из за самоуверенности, я там не был и в Афгане не был но почему то когда ВВП объявил о победе, первой моей мыслью была, ну держитесь и самолеты берегите, если вам нужны доказательства, поищите у меня должен быть ком в теме атаки на нашу базу месяц назад, я вот одного не понимаю, почему автомехан подумал, а руководство армии нет? Вопрос риторический, ведь понятно должно быть и моему коту, что с такими союзниками у барадачей будет появляться по мере надобности все что нужно бородатым(читай союзникам). А с Афганом сравнивать не корректно, времени прошло много и другой век уже, пора бы и как то в ногу со временем идти hi
        midivan
        1. bober1982 Сегодня, 09:23
          Цитата: midivan
          Я попытаюсь, летчик должен воевать из кабины летящего самолета.

          Не слишком убедительно,согласитесь, даже глуповато.
          Цитата: midivan
          когда ВВП объявил о победе

          Он объявил, что сломлен "хребет" террористам, и так оно и есть.
          Цитата: midivan
          времени прошло много и другой век уже, пора бы и как то в ногу со временем идти

          Товарищ, это вам только кажется,что времена меняются.
          bober1982
          1. midivan Сегодня, 09:30
            Цитата: bober1982
            Не слишком убедительно,согласитесь, даже глуповато.

            Не соглашусь, глуповато посылать самолеты не способные противостоять переносным системам и более глуповато надеяться и верить, что систем таких не окажется у врага когда за спиной у него стоят абсолютно не нуждающиеся в деньгах.
            midivan
            1. bober1982 Сегодня, 09:43
              Вы почитайте воспоминания летчиков-штурмовиков (Ил-2), начните так сказать с самых азов, а вы - сразу быка за рога берёте, замахнулись на тактику штурмовой авиации.
              Цитата: midivan
              и более глуповато надеяться и верить, что систем таких не окажется у врага

              Кто рассказал?, кот ваш что ли.
              bober1982
              1. midivan Сегодня, 10:03
                Цитата: bober1982
                Вы почитайте воспоминания летчиков-штурмовиков (Ил-2), начните так сказать с самых азов, а вы - сразу быка за рога берёте, замахнулись на тактику штурмовой авиации.

                Скиньте ссылку с удовольствием почитаю, а вы меня все дальше и дальше отсылаете, так и до Дон Кихота дойдем, там тоже "пропеллер" был, да не замахивался ни на кого, мне вот просто не понятно все это например
                Цитата: bober1982
                и более глуповато надеяться и верить, что систем таких не окажется у врага
                Кто рассказал?, кот ваш что ли.

                То-есть получается знали, что есть ПЗРК или могут быть но все-же посылали самолеты, я вас правильно понял? В таком случае должен быть военный трибунал, сейчас не 41й посылать в один конец и на кону не стоит судьба Родины. Ну и если вы знающий это дело, то объясните мне, а я коту расскажу, зачем посылать человека пускать нурсы и какова их эффективность когда можно ракетами? Получается экономия денег за счет людей, но самое интересное, что после гибели Летчика эти ракеты не экономят,? У меня напрашивается вывод, что самолет подставили, чтобы был повод стереть с лица земли этот городок, что опять наводит на вывод и очень неприятный, наши пос..кивая амеров разменивают человека на повод для удара.
                midivan
            2. LSA57 Сегодня, 10:31
              Цитата: midivan
              глуповато посылать самолеты не способные противостоять переносным системам

              belay а такие есть? belay ну назовите хоть один?
              LSA57
  4. Михаил177 Сегодня, 06:12
    Памяти Героя - пилота Су-25 ВКС России Романа Филиппова из крымского авиаполка в Бельбеке.

    Горит на склоне сбитый 25-й,
    Осколок Родины среди сирийских скал.
    Три магазина, АПС, граната —
    И это весь мой грозный арсенал.

    Очередями лупят, не прицельно,
    Патронов, видимо, им некуда девать,
    Но невдомёк врагам, что офицера
    Живого в плен они не смогут взять.

    Я огрызаюсь выстрелом и матом,
    Такая тактика, минутный перекур.
    Уже готова на подрыв граната —
    Успеть бы только выдернуть чеку.

    Обидно, да... греха таить не буду,
    Хотелось многое ещё бы совершить,
    Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
    Я знаю точно, братья, будем жить!

    Мелькает ближе свора бородатых,
    Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
    Вот и настал черёд моей гранаты...
    Обратно в небо... Родина, прощай!

    © Сергей Ефимов
    Михаил177
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 09:15
      Мужик!!!
      Солдат!
      По-русски, не посрамил..
      Вечная память и низкий поклон!
      Жалко близких, вот у кого горе, страшное, непоправимое горе...
      Дмитрий Беловецкий
  5. sdc_alex Сегодня, 06:14
    Война - есть война и потери на ней неизбежны....
    Летчик - настоящий герой, мужик.... долг выполнил до конца.
    Вечная память.
    sdc_alex
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 09:19
      Лучший стих памяти всем погибшим летчикам:

      Опустела без тебя Земля…
      Как мне несколько часов прожить?
      Так же падает в садах листва,
      И куда-то всё спешат такси…
      Только пусто на Земле одной без тебя,
      А ты… Ты летишь,
      И тебе дарят звёзды Свою нежность…
      Дмитрий Беловецкий
  6. LSA57 Сегодня, 06:20
    Он укрылся за камнем, производя стрельбу. При этом он дождался, чтобы как можно больше боевиков подошли к нему ближе, и взорвал гранату - чтобы не попасть в плен к террористам. В результате чего погиб сам, и, как сообщается, тяжёлые ранения получили как минимум двое боевиков «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ).

    это настоящий ПОДВИГ
    Накануне в СМИ Украины было заявлено, что российский лётчик, погибший в Сирии, ранее якобы являлся военнослужащим ВВС Украины – до воссоединения Крыма с Россией. Эту информацию опровергаются в украинском оборонном ведомстве.

    поэтому они и отрекаются от Героя, понимают, сами на такое с ихней идеологией просто неспособны
    LSA57
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 09:16
      Мои самые глубокие соболезнования родителям, семье и всем, кому он был дорог...
      Земля пухом...
      Дмитрий Беловецкий
  7. bulat Сегодня, 06:20
    "Это вам за пацанов!" Вечная память Герою!
    bulat
  8. Чебуратор Сегодня, 06:21
    В традициях русской армии
    Прихватить с собой их побольше
    Земля пухом и Царствие Небесное
    Чебуратор
  9. Victor_B Сегодня, 06:25
    Нормальный для русского мужика поступок!
    Русские не сдаются!
    (Написал, перечитал. Выглядит как штамп пропаганды, а ведь по сути реальная, чистая, обыденная какая-то правда...)
    Слава героям!
    А вот кто-то должен понести наказание! Героизм одних - это промах других.
    Хотя на войне, как на войне. Может и нет виновных. Просто судьба. Пуля - дура...
    Victor_B
  10. merkava-2bet Сегодня, 06:26
    Земля пухом брату воину,надеюсь отомщение за него будет со счетом 1:1000,и продолжать уничтожать их без всяких переговоров,хладнокровно,цинично и быстро.
    merkava-2bet
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 07:16
      Цитата: merkava-2bet
      Земля пухом брату воину,надеюсь отомщение за него будет со счетом 1:1000,и продолжать уничтожать их без всяких переговоров,хладнокровно,цинично и быстро.


      присоединяюсь. насчёт мести можно удолетворится Библейским 1:7.

      пс тем кто считает что месть это не достойно, ошибаетесь. этот и только это язык эти твари понимают.
      Маки Авелльевич
  11. Геркулесыч Сегодня, 06:28
    Что то я не видел, чтобы наша верхушка выразила соболезнование семье погибшего, чтобы в Кремль пригласили вдову или родителей (если живы )покойного пилота! Того и гляди, скажут, что он сам , по собственной инициативе туда полетел! Пилота искренне жалко, погиб настоящий воин в бою! А где же реакция власти? Нечего сказать, или "не замечают "этой потери?
    Геркулесыч
    1. perm23 Сегодня, 06:32
      Вы бы так не торопились с заявлениями. Неприлично это как то.
      perm23
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:31
        В чем выражается непреличие -в молчании властей, или в горькой, но правде?
        Геркулесыч
        1. LSA57 Сегодня, 09:14
          Цитата: Геркулесыч
          В чем выражается непреличие -в молчании властей, или в горькой, но правде?

          да по любому поводу власть грязью облить!!!! даже в людском горе нашли повод. это супер противно!!! am
          LSA57
          1. Опер Сегодня, 09:47
            А таким все прилично. Повод нужен любой и все! А летчик наш герой! Самые глубочайшие соболезнования семье настоящего русского солдата.
            Опер
    2. LSA57 Сегодня, 09:12
      Цитата: Геркулесыч
      чтобы в Кремль пригласили вдову или родителей (если живы )покойного пилота!

      какой Кремль???? у них сейчас горе!!!!! куда они поедут????? а если и пригласят, вам этого НИКОГДА не скажут!!!!!
      LSA57
    3. verner1967 Сегодня, 09:21
      Цитата: Геркулесыч
      А где же реакция власти? Нечего сказать, или "не замечают "этой потери?

      Вы читать умение? Сказано же, сейчас прилагаются все силы для того, что бы получить тело пилота. Вот похоронят с почестями и будет вам и вызов в Кремль, и вручение награды, и помощь родственникам. Правильно вам сказали, не торопитесь. Дайте семье хоть спокойно оплакать свою потерю.
      verner1967
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 06:29
    Погиб Героем! Искренние соболезнования родным и близким погибшего.
    a.s.zzz888
  13. Птичка Сегодня, 06:32
    ШАКАЛЫ!!!!
    Птичка
  14. raw174 Сегодня, 06:35
    Боевые потери - данность войны. Пилот в очередной раз доказал, что Россия сильна не только оружием, она прежде всего сильна духом! Не перевелись богатыри, воины!
    Молодёжи есть на кого ровняться!
    raw174
  15. Горный стрелок Сегодня, 06:37
    Слава герою. Земля пухом.
    Бородатой своре смерть. Зря они в Идлибе это сделали. Теперь никакие турки им не помогут.
    Горный стрелок
  16. ul_vitalii Сегодня, 06:46
    Сколько ненависти и презрения в последних словах лётчика. Вечная память. Герою-звезду Героя. Родным и близким наши искренние соболезнования.
    ul_vitalii
  17. Metallurg_2 Сегодня, 06:56
    И как-то внезапно рядом оказался иностранный корреспондент. Интересно, что он в лагере террористов делал?
    Metallurg_2
  18. Навигатор 1 Сегодня, 06:57
    Ушёл красиво не каждому так дано. За пацанов и 2 взрыва прозвучавших практически одновременно. Царство тебе небесное воин.
    Навигатор 1
  19. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:09
    На видео бородатые овцелюбы ведут себя как трусливые шакалы, к одному боятся подойти. И поступок достойный, не каждый так сможет поступить. Вечная память Герою!
    Ушлый_башкорт
  20. anjey Сегодня, 07:31
    вот об таких героях нужно снимать фильмы, может и тяжелые,но честные и без прекрас и лишней фантазии,нашим бондарчукам,что бы на реальных подвигах наших дней воспитывать молодежь....
    anjey
    1. BAI Сегодня, 08:54
      Голливуд точно, тут же бы раскрутил. У нас забудут, как уже забыли офицера-наводчика из сил специальных операций.
      BAI
  21. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:22
    LSA57,
    Ну детективы Бог не сподобил писать а таким как вы всегда есть что сказать... smile
    на месте бандитов я бы уделил первостепенное внимание агентуре ...обслуживающий персонал(повара,уборщики,мусорщики)...различные продавцы в киосках вокруг базы...ну чем вам негодятся... о времени вылета самолетов и их марках могут заблаговременно сообщить куда следует...
    любые перемещения войск их снабжение и другая активность тоже многое может сказать разведке противника...я уж не говорю об агентах в среде армии Асада.
    Я конечно не профессионал-разведчик но стараюсь рассуждать как противник перед которым поставлена задача нанести как можно больше урон врагу...
    Тот же ЛЕХА
    1. midivan Сегодня, 09:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      на месте бандитов я бы уделил первостепенное внимание агентуре ...обслуживающий персонал(

      Это в 40 вых актуально было, сейчас достаточно звонка нашим партнерам.
      midivan
  22. dsm100 Сегодня, 08:26
    Он понимал, что его положение заведомо проигрышно и не сдался, а сражался до самого конца. Вечная память герою!
    dsm100
  23. TUFAN Сегодня, 08:45
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    . у Вас богатая фантазия. И язык длинный.

    smile Ну вы у нас зато профессор-спец по диванам в среде форумчан...и бандиты уничтожившие СУ-25 так толпа неандертальцев...типа так плюнули и случайно попали.
    И случайно узнали траекторию атаки штурмовика...случайно наткнулись на сбитого пилота...ну прям бомжи какие то...бутылки собирали и тут наткнулись...самому то не смешно такое говорить.

    Да человек просто не в курсе...
    А так, подобное "мероприятие" либо планируется изначально, либо Сушка совершенно случайно пролетала на низкой высоте рядом с магазином ПЗРК, или может навёл её в тот квадрат какой нибудь сирийский "товарищ".... А интересно ещё одно, момент пуска на видео не заснят, обычно бармалеи такие "мероприятия" снимают и пиарят, а тут момент пуска не заснят. Что нибудь говорит? А ведь полосатые почти во всех формированиях светятся. Они и с курдами, и с оппозицией, и с ИГ, повсюду...
    TUFAN
    1. Голован Джек Сегодня, 08:54
      Цитата: TUFAN
      Да человек просто не в курсе...

      Давайте честно: никто из здесь пишущих не в курсе.
      Цитата: TUFAN
      подобное "мероприятие" либо планируется изначально, либо Сушка совершенно случайно пролетала на низкой высоте рядом с магазином ПЗРК

      Уже писали вчера: Если известен (хотя бы предположительно) объект атаки, посадить рядом с ним оператора ПЗРК - большого ума не надо.
      Цитата: TUFAN
      момент пуска на видео не заснят

      Это да.
      Цитата: TUFAN
      полосатые почти во всех формированиях светятся

      Вчера писал уже - полосатые ухи там на метр торчат, КМК.
      Голован Джек
      1. donavi49 Сегодня, 09:23
        У них там есть и китайские ПЗРК и Иглы, и Стрелы. Проблема только в том, что их мало, комплектных. Имея скажем 10-15 ПЗРК на всю провинцию, шанс сломаться в полете выше, чем поймать ракету.

        Просто сошлось так, что работать надо было в ограниченном районе (Саракиб и окрестные кишлаки), работать долго с конца января там Грачи обычное явление. Плюс судя по тому, что из тех кишлаков пошла контратака с Узбеками и элитным ядром ХТШ - их хорошо прикрыли ПЗРК и МЗА. Вот и сошлось.
        donavi49
    2. donavi49 Сегодня, 09:13
      Есть.


      Вообще если понимать обстановку - то никаких ЦРУ/МИ-6 не нужно.

      Саракиб и окрестные кишлаки бомбят с конца января Грачами.
      Вот 1 февраля над тем же южным выходом Грач налетел на зенитную зону, но обошелся близким разрывом.


      Вот еще облетов зоны деэскалации в конце января.




      И грачи там работают не просто, чтобы вылеты себе записывать. Это возводимая линия обороны боевиков по шоссе М5. Тигры уже в феврале хотят отжать Саракиб и перерезать М5 - последнюю артерию идущую от Морека (Хама) до Рашидина (Алеппо) Да и за Саракибом теряется сразу сочленение М4 (Латакия и западный Идлиб) и М5 (100км ихнего Халифата с юга на север).

      Туда активно перебрасывают технику, живую силу и роют укрепления. Поэтому по ним работают грачи. Почему Грачи? Су-24/34 тоже бомбят но стационарные цели. Давит CAS именно Грач.

      И да - позавчера в Саракибе и окрестных кишлаках (в том числе и в том, на который упал Су-25) собрали до 10единиц бронетехники и несколько сотен Узбеков+ХТШ+Фейлак = которые пошли в контратаку южнее Духтура вчера. Основная артерия сбора М5.
      donavi49
  24. TUFAN Сегодня, 08:46
    Цитата: Горный стрелок
    Слава герою. Земля пухом.
    Бородатой своре смерть. Зря они в Идлибе это сделали. Теперь никакие турки им не помогут.

    при чём тут турки вообще?
    TUFAN
  25. егерь650 Сегодня, 08:50
    Надеюсь, что кадровик уже заправил принтер и начал в ворде набирать печатным текстом слова про подвиг. Скупые строчки про его последний свой полет. Опишут в представении последний бой. И вставят фразу '' Это вам за пацанов''. Гордимся майором. И я уверен, что звезду героя заслуженно вручат семье.
    егерь650
  26. BAI Сегодня, 08:53
    А хохлам какое дело до нашего летчика?
    BAI
  27. Serzh_R Сегодня, 08:53
    На штурмовиках Су-25СМ монтируется Л-150 «Пастель» — станция предупреждения о радиолокационном облучении. В носовой части самолета была установлена лазерная станция подсвета и дальнометрирования «Клен-ПС», которая обеспечивает наведение на цель УР с лазерными головками самонаведения. При этом самолеты, модернизируемые с 2013 года (в версии Су-25СМ3), получают и новейшую станцию РЭБ «Витебск-25», а также могут использовать расширенную номенклатуру управляемого вооружения, в частности корректируемые авиабомбы с лазерным и телевизионным наведением. Число модернизированных Су-25 в составе ВКС России к 2020 году должно превысить 130 единиц. При этом модернизироваться в версию Су-25СМ3 будут и простые Су-25 и уже модернизированные Су-25СМ.

    Если защиты РЭБ «Витебск-25» не было, что такой Су-25 делал на боевом задании?
    Serzh_R
    1. donavi49 Сегодня, 09:04
      Самолеты с СОЭП - еще не готовы к БД. Они только в прошлом году из опытных вышли. В 2013 году - это был первый опытный если что.
      donavi49
    2. Григорий_45 Сегодня, 10:23
      Цитата: Serzh_R
      На штурмовиках Су-25СМ монтируется Л-150 «Пастель» — станция предупреждения о радиолокационном облучении.

      которая ничем (от слова вообще) не поможет при атаке ПЗРК с ИК-ГСН
      Цитата: Serzh_R
      Число модернизированных Су-25 в составе ВКС России к 2020 году должно превысить 130 единиц.

      а вот небезынтересная информация к размышлению.
      Ноябрь 2017. Многие СМИ вышли со статьями типа "Российские штурмовики защитят от ракет". Вкратце: Минобороны объявило тендер на закупку защитных устройств от управляемых ракет. Они предназначены для российских штурмовиков Су-25СМ. Защитные устройства эти - ни за что не поверите! - УВ-26М (устройство выброса пассивных помех). То есть те самые кассеты для отстрела ИК-ловушек и иных ложных целей. На сайте госзакупок также сообщается, что в этом (2017) году военное ведомство планирует оснастить этой аппаратурой один штурмовик, а в 2018-2019 годах - по 22 Су-25СМ ежегодно.
      Это что получается, даже не все Су-25СМ имеют автоматы отстрела ЛТЦ?
      А Вы про системы РЭБ... Госпидя, там борты еще при царе Горохе собранные летают
      Григорий_45
  28. Сомневающийся Сегодня, 08:56
    А где тот, который послал героя на войну, почему молчит...или у него другие герои???
    Сомневающийся
    1. donavi49 Сегодня, 09:18
      Ну на войне люди погибают. Такое бывает.

      Ну, а какие варианты?
      Как бы решили задачу американцы?
      Пары Ф-16 с JDAM + семейство БПЛА как для контроля территории, так и для ударов.

      У ВКС таких вариантов нет. Кидать JDAM на каждый подозрительный сарай никаких денег не хватит, а ударные БПЛА есть даже в Турции, но не в ВКС.

      Задача мешать передвижениям бабахов, и возведению линии укреплений. Всяко лучше атаковать технику и тойотопехоту на маршах, на шоссе и в кишлаках на стоянках, чем сейчас. Когда это все поперло в крупную контру на Абудохтур.
      donavi49
  29. Декларант Сегодня, 08:58
    Мог бы, просто сдавшись в плен, хоть немного продлить себе жизнь ? Мог. Но не в правилах настоящего Русского Воина, тянуть руки в верх при виде врага ! Биться до последнего и умереть. В нём текла кровь предков, сражавшихся во все времена "не щадя живота своего". Пример нынешнему и будующим поколениям.
    Декларант
    1. donavi49 Сегодня, 09:42
      Ну он наверное знал, как там любят пилотов. Лучше раз и все, попутно возможно забрав несколько чертей. Чем гореть на камеру - после недели пыток. У сирийцев пунтик есть - если подорвешься/застрелишься - все, ад гарантирован. Лучше пусть отрубят голову на камеру - зато потом в рай.

      Но и то не все. Вот например этот летчик (Hassan Mohamed Mahmoud) - оказавшись зажат бабахами, застрелился (гранат они не носят).
      donavi49
  30. groks Сегодня, 09:02
    МОРФ говорит о плановом облёте зоны деэскалации. Без всяких атак.
    Видео в статье довольно странное.
    Лётчику конечно светлая память.
    groks
  31. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 09:08
    Вечная слава герою! Сволочам желаю возмездия и поскорее! Жизни наших ребят это самая дорогая цена, которую приходиться платить за всю эту войну. Не хочу никого обвинять, но Почему он был один, где прикрытие, ведь был приказ после сбитого су-24 совершать облет парами штурмавиков с прикрытием истребителей. Нашим ВВС как можно больше нужно беспилотников, как ударных так и разведовательных. Жизни летчиков стоят намного дороже стране, чем любой самолет!
    ALEX_SHTURMAN
  32. КОМандирДИВана Сегодня, 09:13
    Вечная память Герою и не надо больше слов
    КОМандирДИВана
  33. Вольный Казак Сегодня, 09:38
    Царствие небесное и вечная память ГЕРОЮ!!!
    Вольный Казак
  34. 501Legion Сегодня, 09:42
    Истинный герой
    501Legion
  35. слава1974 Сегодня, 09:44
    Вечная слава герою. Слезы на глаза наворачиваются из-за случившегося. И слезы горя и слезы гордости за летчика.
    Но не могу забыть выражение, что подвиг одних - это головотяпство других.
    Не знаю как там было дело, но почему не прикрыли с воздуха? Почему не устроили "огненную карусель" из штурмовиков или вертолетов?
    Во время вьетнамской войны, если сбивали американский самолет, летчик еще в воздухе на парашюте, а уже появлялся спасательный вертолет. Бывало из под носа у вьетнамцев забирали своих. Почему у нас не так?
    слава1974
  36. ROM1077 Сегодня, 09:44
    настоящий мужик
    ROM1077
  37. Русфанер Сегодня, 09:47
    Как жаль! Понятно, что офицер, государев человек - послали воевать - воевал "не щадя живота своего", но, всё равно, чертовски жаль!
    И ещё - где же эти распиаренные системы "Президент-С" или как там правильно называются защиты от ракет?!
    Русфанер
  38. тасха Сегодня, 09:50
    Молодец.. Не каждому даётся уйти так..
    тасха
  39. bratchanin3 Сегодня, 09:50
    Россия не забудет этого героя и не оставит его семью. Я в это верю.
    bratchanin3
  40. q75agent Сегодня, 10:25
    Дай бог , чтобы нашли и ему обрести покой на родной земле , а его подвиг в нашей памяти будет навечно
    q75agent
  41. Ivan.A Сегодня, 10:53
    Честь и Слава Герою! Низкий поклон матери и отцу героя!
    Ivan.A
  42. AVA77 Сегодня, 10:55
    Цитата: Геркулесыч
    Что то я не видел, чтобы наша верхушка выразила соболезнование семье погибшего, чтобы в Кремль пригласили вдову или родителей (если живы )покойного пилота! Того и гляди, скажут, что он сам , по собственной инициативе туда полетел! Пилота искренне жалко, погиб настоящий воин в бою! А где же реакция власти? Нечего сказать, или "не замечают "этой потери?

    Лишь бы вякнуть что нибуть .
    AVA77
  43. voyaka uh Сегодня, 10:59
    Молодец. Отважный человек.
    voyaka uh
  44. Alex_K Сегодня, 10:59
    Русские не сдаются! Вечная память и низкий поклон.
    Alex_K
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