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В рейтинге демократий мира Россию поставили на 135 место
Организация Economist Intelligence Unit опубликовал список распределения стран мира по уровню демократии. Речь идёт о так называемом рейтинге Democracy Index 2017, в который «исследователями» внесены 167 стран мира, дифференцированные по весьма сомнительным критериям.
Так, первая тройка демократических лидеров планеты выглядит следующим образом: Норвегия, Исландия и Швеция. В числе наиболее искрящихся демократией вошли Дания, Новая Зеландия, Австралия, Канада и Швейцария.
Россия в этом списке поставлена на 135 место и вместе с Беларусью (138), Казахстаном (141), Китаем, Вьетнамом и некоторыми другими странами отнесена к разряду авторитарных государств с несвободной прессой.
Как выясняется, по мнению составителей рейтинга глобальной демократии, у Украины с демократическими институтами всё гораздо лучше, чем у России или Белоруссии. Так, Украину поставили в середину списка – на 83-е место. При этом Украине присвоили относительно высокий балл за (внимание!) политическую культуру.
Чтобы придать демократичности самому рейтингу, авторы решили не ставить США в верхнюю часть списка, при этом определив Соединённые Штаты во вторую категорию – вместе с Францией, Италией, Грецией, Португалией, Японией и даже Индией.
Замыкают список «демократий» такие государства мира как Чад, Сирия и КНДР. Интересно, составили этого рейтинга когда в последний раз бывали в тех же КНДР или Чаде?
Так, первая тройка демократических лидеров планеты выглядит следующим образом: Норвегия, Исландия и Швеция. В числе наиболее искрящихся демократией вошли Дания, Новая Зеландия, Австралия, Канада и Швейцария.
Россия в этом списке поставлена на 135 место и вместе с Беларусью (138), Казахстаном (141), Китаем, Вьетнамом и некоторыми другими странами отнесена к разряду авторитарных государств с несвободной прессой.
Как выясняется, по мнению составителей рейтинга глобальной демократии, у Украины с демократическими институтами всё гораздо лучше, чем у России или Белоруссии. Так, Украину поставили в середину списка – на 83-е место. При этом Украине присвоили относительно высокий балл за (внимание!) политическую культуру.
Чтобы придать демократичности самому рейтингу, авторы решили не ставить США в верхнюю часть списка, при этом определив Соединённые Штаты во вторую категорию – вместе с Францией, Италией, Грецией, Португалией, Японией и даже Индией.
Замыкают список «демократий» такие государства мира как Чад, Сирия и КНДР. Интересно, составили этого рейтинга когда в последний раз бывали в тех же КНДР или Чаде?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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