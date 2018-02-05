11:13 05 февраля
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В рейтинге демократий мира Россию поставили на 135 место

Организация Economist Intelligence Unit опубликовал список распределения стран мира по уровню демократии. Речь идёт о так называемом рейтинге Democracy Index 2017, в который «исследователями» внесены 167 стран мира, дифференцированные по весьма сомнительным критериям.

Так, первая тройка демократических лидеров планеты выглядит следующим образом: Норвегия, Исландия и Швеция. В числе наиболее искрящихся демократией вошли Дания, Новая Зеландия, Австралия, Канада и Швейцария.

Россия в этом списке поставлена на 135 место и вместе с Беларусью (138), Казахстаном (141), Китаем, Вьетнамом и некоторыми другими странами отнесена к разряду авторитарных государств с несвободной прессой.


В рейтинге демократий мира Россию поставили на 135 место


Как выясняется, по мнению составителей рейтинга глобальной демократии, у Украины с демократическими институтами всё гораздо лучше, чем у России или Белоруссии. Так, Украину поставили в середину списка – на 83-е место. При этом Украине присвоили относительно высокий балл за (внимание!) политическую культуру.

Чтобы придать демократичности самому рейтингу, авторы решили не ставить США в верхнюю часть списка, при этом определив Соединённые Штаты во вторую категорию – вместе с Францией, Италией, Грецией, Португалией, Японией и даже Индией.

Замыкают список «демократий» такие государства мира как Чад, Сирия и КНДР. Интересно, составили этого рейтинга когда в последний раз бывали в тех же КНДР или Чаде?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. 210окв Сегодня, 06:24
    Ну и слава Богу..Наелись мы этой дерьмократией..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 06:28
      Цитата: 210окв
      Ну и слава Богу..Наелись мы этой дерьмократией..

      Logall
      1. 210окв Сегодня, 06:31
        Доброе утро,Александр.И Черчилль признавал что демократия-гнусная вещь.Правда добавлял что лучше нее ничего не придумано.Социализм он вообще отвергал как систему и считал что его просто нет.
        Цитата: Logall
        Цитата: 210окв
        Ну и слава Богу..Наелись мы этой дерьмократией..

        210окв
        1. Logall Сегодня, 06:50
          Дмитрий, я опять забыл поздороваться. Доброго утра, товарищ!
          В те времена Великобритания была империей, а Черчилль - её последним лидером... Но теперь можно говорить о том, что именно англичане подали Европу, штатам, на блюдечке! Со всеми потрохами.
          Logall
    2. Зяблицев Сегодня, 06:44
      Демократия, которая "власть народа", даже у отцов основателей в Греции к народу не имела никакого отношения, а спустя тысячелетия превратилась в тухлый фетиш для оболванивания 99% населения Земли и тотального обогащения 1 % оставшихся! laughing Диктатура пролетариата, то же не фунт изюма, но на порядок справедливей, только лишь потому, что пролетариата заведомо больше, чем буржуазии, но на этом разница и заканчивается! Поэтому, в конце концов и СССР рухнул, так как и в диктатуре пролетариата достаточно быстро сформировалась прослойка номенклатуры - красной буржуазии, которая и похоронила все идеалы социализма-коммунизма! Поэтому, мне смешно, к примеру, как сегодня декларирует о народной справедливости КПРФ,выдвигая при этом в лидеры партии олигарха Грудинина, и тот с пеной у рта рвет задницу за простого работягу, задним числом переписывая недвижимое имущество на семью и переводя счета за границей в Россию! laughing
      Поэтому лично я за автократию и, что бы херней не страдать, автократию сегодняшнего Президента! В США и на Западе ВВП никто в этот золотой 1 % не возьмет - поэтому все его кости останутся здесь, в России, а вот за других я не очень уверен!
      Зяблицев
    3. влад66 Сегодня, 07:53
      Вот эта что ли демократия stop Заберите ее себе.
      влад66
    4. Hanokem Сегодня, 09:18
      Демократия - это самое лучшее, что придумало человечество , НО... Народу нужно находиться на определенной стадии развития, чтобы эта система ему подходила. Величайшей ошибкой будет предполагать , что демократия является подходящей системой для Африки, России или арабского мира. Народу в этих странах необходимо подобие "царя". Поэтому крайне наивными являются стенания западных идеалистов о тоталитаризме в России. Нельзя навязать обществу свободы больше, чем это общество хочет принять
      Hanokem
      1. ПалБор Сегодня, 09:33
        Цитата: Hanokem
        Демократия - это самое лучшее, что придумало человечество , НО... Народу нужно находиться на определенной стадии развития, чтобы эта система ему подходила. Величайшей ошибкой будет предполагать , что демократия является подходящей системой для Африки, России или арабского мира. Народу в этих странах необходимо подобие "царя". Поэтому крайне наивными являются стенания западных идеалистов о тоталитаризме в России. Нельзя навязать обществу свободы больше, чем это общество хочет принять

        Вот даже не понятно,похвалил сейчас или обгадил?
        А если серьёзно,демократия является самым лучшим гос. устройством лишь в идеале.За всю историю человечество ни разу не достигло его.Даже в Афинах радостями "власти демоса" пользовались около 10% населения.
        О современных западных демократиях вообще молчу.Забюрокраченные олигархии.Равноправие?Где?!Честные выборы?Да ладно!
        На этом фоне самыми демократичными кажутся Израиль,Иран и Беларусь. smile
        ПалБор
    5. Венд Сегодня, 09:49
      Цитата: 210окв
      Ну и слава Богу..Наелись мы этой дерьмократией..

      Да какая у нас там демократия. Митинги полицией не разгоняются, митингующие не жгут в столице машины, не громят магазины, Россия не бомбит мирное население, у нас не убивают президентов и тд. Я еще удивлен, как нас не засунули на самое последнее место laughing
      Венд
  2. oldseaman1957 Сегодня, 06:24
    Рейтинг, конечно интересный! Россия - 135-3, Украина - 83-е место... То есть, та дурь, что творится у соседей, всего-то до 83-го места дотягивает, политическая культура(!!!) высока(!!!) Ну что ещё, после таких выводов скажешь...
    oldseaman1957
    1. 210окв Сегодня, 06:28
      Кому интересный?Лично мне-нет.
      Цитата: oldseaman1957
      Рейтинг, конечно интересный!
      210окв
    2. влад66 Сегодня, 07:57
      Цитата: oldseaman1957
      То есть, та дурь, что творится у соседей, всего-то до 83-го места дотягивает, политическая культура(!!!) высока(!!!) Ну что ещё, после таких выводов скажешь...

      Можно поржать над такой культурой laughing hi
      влад66
    3. NKT Сегодня, 09:09
      Шкалу надо просто перевернуть! wink
      NKT
  3. Михаил м Сегодня, 06:27
    Речь идёт о так называемом рейтинге Democracy Index 2017, в который «исследователями» внесены 167 стран мира, дифференцированные по весьма сомнительным критериям.

    Ну и зачем таким мусором информационное пространство засорять? На всяк роток не накинешь платок, так нечего и распространять лабуду.
    Михаил м
  4. рюрикович Сегодня, 06:27
    Заряд позитивчика в виде порции смеха на утро получен laughing laughing laughing
    рюрикович
  5. LSA57 Сегодня, 06:27
    Интересно, составили этого рейтинга когда последний раз бывали в тех же КНДР или Чаде?

    ну это мы уже проходили.
    "Я "имярек" не читал, но..."
    LSA57
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:32
    Нам вашей "демократии " и даром не надо -десятки стран мира от такого "подарка " отойти ее могут заплатив за эту демократию "многими сотнями и тысячами людских жизней!
    Геркулесыч
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 06:33
    Организация Economist Intelligence Unit

    А она нужна нам эта "Организация ..."? angry Не холодно и не жарко.. bully
    a.s.zzz888
  8. Борис Томаров_2 Сегодня, 06:35
    У нас не разрешены однополые браки и пропаганда геев, а это для дер*мократов самый главный показатель политической культуры.
    Борис Томаров_2
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:35
      Зато у нас втихаря эти браки регестрируют! Интернет вам в помощь! Дней десять назад вышел скандал -прознали про регистрацию такого брака, что гомикам и справки нужные выдали, и в паспорте запись сделали! Закон и реальность две ужасно гигантские разницы!
      Геркулесыч
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:35
    В рейтинге дерьмократии, которая процветает в Сша, Европе и на той же Украине лучше занимать последние места. Это говорит о том, что государство еще не заразилось той дрянью, которая широко шагает по Западу.
    rotmistr60
    1. Tiras Сегодня, 07:41
      Цитата: rotmistr60
      той дрянью, которая широко шагает по Западу.


      Да уж, право выбирать, свобода СМИ, борьба с коррупцией, нормальные зарплаты и социалка - это та ещё дрянь..
      Tiras
      1. Архивариус Вася Сегодня, 10:44
        rotmistr60 вообще то прав, например борьба с коррупцией, зп и социалька от экономики зависят больше, у нас экономика не к черту - соответственно и всё хромает...
        И свободы сми там как то не особо заметно. Право выбирать - вот тут согласен.
        Архивариус Вася
  10. ul_vitalii Сегодня, 06:53
    Пусть крепче счетоводы за стул держаться, после выборов вообще уйдём в минуса. И жить хорошо и жизнь хороша. smile
    ul_vitalii
  11. Metallurg_2 Сегодня, 06:54
    Ошиблись немного: на Украине не демократия, а охлократия.
    Metallurg_2
  12. Vard Сегодня, 06:55
    Как то почитал Коммерсант... и послушал Эхо... Понял... демократии у нас слишком много... если немного завернуть краник... воздух будет чище...
    Vard
  13. РусскийУзбек Сегодня, 07:20
    а так хотелось, спасибо, что живой....
    РусскийУзбек
  14. AlexS Сегодня, 07:20
    Как надоели эти "карманные исследователи", на деньги госдепа...
    AlexS
  15. Дормидонт Сегодня, 07:26
    А ларчик просто открывался, ибо "демократия" - это власть народа. Одного над всеми
    Дормидонт
  16. svp67 Сегодня, 07:30
    При этом Украине присвоили относительно высокий балл за (внимание!) политическую культуру.
    Еще бы, чуть ли не каждую неделю ТАКОЕ ШОУ


    И это не рейтинг ДЕМОКРАТИЙ, а СТЕПЕНИ ПРИБЛИЖЕННОСТИ к "хрустальному граду на холме"
    svp67
  17. Tiras Сегодня, 07:38
    Чтобы придать демократичности самому рейтингу, авторы решили не ставить США в верхнюю часть списка, при этом определив Соединённые Штаты во вторую категорию – вместе с Францией, Италией, Грецией, Португалией, Японией и даже Индией.


    Автору стоило бы знать, что США в этом списке никогда не было на первом месте и даже в первой десятке и на это есть причины, которые автору стоило бы изучить перед тем как выдумывать.

    Замыкают список «демократий» такие государства мира как Чад, Сирия и КНДР. Интересно, составили этого рейтинга когда в последний раз бывали в тех же КНДР или Чаде?


    Автору стоило бы изучить как создаётся подобный рейтинг и он бы понял, что данные более или менее отражают реальность.
    Или автору есть, что реально возразить по поводу демократии в Чаде или КНДР?
    Куда бы их поставил автор?
    Tiras
  18. гильза Сегодня, 08:34
    Где можно написать название места,куда им идти со своими рейтингами?
    гильза
  19. гильза Сегодня, 08:41
    К чему стремимся мы?
    1. Возможность прямого избрания "ключевых" государственных (федеральных и нет) должностей и осуществление полноценного контроля за ними.
    2.Отделение финансов от власти. Стимул власти-осуществление главенства закона ...и только.
    Как это сейчас выглядит и как развивается-наше дело ,и наши ошибки и достижения. Хай валят в свою счастливую дерьмократию с президенством через лоббистов. и утырками во власти по уровню спонсирования победивших. А мы своё достроим рано или поздно. По другому в стране с 10 часовыми поясами никак.
    гильза
  20. ioan-e Сегодня, 08:55
    Вот вообще плевать!
    ioan-e
  21. zloybond Сегодня, 09:29
    рейтинг дерьмагогии и дерьмократии.... кто сказал что вышестоящие - это хорошо?????? и мое мнение - если у них это считается хорошо у нас это лучше спасибо я пешком постою.
    zloybond
  22. bratchanin3 Сегодня, 09:47
    Ну и пусть англосаксы упражняются между собой как хотят, чего нам то пялить ихние игрушки в российские СМИ?
    bratchanin3
  23. Topotun Сегодня, 10:04
    Ну и что? Кто платит тот и музыку заказывает. Нам то что? Кто то всерьез верит в наличие где-то демократии? Любое общество держит своих граждан в узде. Только узда разная. Все эти рейтинги - фигня полная.
    Topotun
  24. Alex-a832 Сегодня, 10:09
    Свежая лапша! Демократия - выдумка для олухов и маргиналов. В каком-то виде демократия может существовать в рамках общины. В рамках нормального (не микро) государства - никогда.
    Возьмём какой- нибудь небольшой город, вытащим всех на один уровень образования, отключим внутреннюю и внешнюю пропаганду, обеспечим всем равный доступ к управлению этим "государством" и то мы не сможем добиться полного соответствия сути демократии. Вокруг нас в реальности только квази- и псевдодемократии.
    Alex-a832
  25. XXXIII Сегодня, 10:21
    В рейтинге демократий мира Россию поставили на 135 место
    Свидетели "ООН" наложут "Вето" на этот рейтинг демократий мира. Страна которая не будет демократичной, получит реки крови.....помним ,знаем, пробовали...Самим надо строить свою страну, а всякие там организации пусть изучают опыт, а не указывают, кому как надо жить ..... stop
    XXXIII
  26. Berkut24 Сегодня, 10:28
    Пусть теперь распечатают этот список на листе наждачки и затолкают его себе в укромное место.
    Berkut24
  27. Архивариус Вася Сегодня, 10:48
    135 говорите? - Неплохо, весьма неплохо, есть к чему стремиться! Надеюсь продвинемся ближе к топу за год, ну так на 160+ места fellow
    Архивариус Вася
  28. Ivan.A Сегодня, 10:55
    Глубоко плевать на их рейтинги!
    Ivan.A
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