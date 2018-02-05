11:05 05 февраля
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Крупнейший протест в Афинах: "Македония - это Греция"

На минувших выходных в Афинах прошёл масштабный митинг, организованный греческими националистами. По заявлениям самих участников, в общей сложности в центре города в проведении митинга участие приняли около полутора млн человек. По данным полиции, людей было не менее 400 тысяч. Основной лозунг на митинге звучал так: «Македония – это Греция».

Вышедшие на митинг протестовали против компромисса по поводу названия соседнего государства. Речь идёт о бывшей югославской республике Македония. Греки выражают недовольство тем, что эта страна до сих пор «эксплуатирует» название одного из греческих регионов.

Греческое и македонское правительство на данный момент близки к компромиссному решению. В частности, официальному Скопье предлагается переименовать страну в один из вариантов: либо Северная Македония, либо Новая Македония.


Людей, вышедших на воскресный митинг в Афинах, такого рода компромисс не устраивает.

Крупнейший протест в Афинах: "Македония - это Греция"


Из высказывания одного из греческих активистов:
Македония – это историческая часть Греции. Македонией соседнее государство может быть только в составе Греции. Во всех остальных случаях пусть придумывают себе новое название.


Среди участников митинга в Афинах были и представители ультраправых организаций, призвавшие к отставке правительство, если то примет название соседней страны, в котором будет упоминаться слово «Македония».

Эксперты отметили, что митинг состоялся ещё и на фоне очередных экономических проблем, с которым сталкивается Греция, правительство которой не в состоянии своевременно погашать ранее выданные из бюджета ЕС кредиты. В этом случае Македония стала дополнительным фактором недовольства.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 06:34
    Чушью греки занимаются...То ли в самом деле от проблем страны уводят,то ли менталитет такой..
    210окв
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:37
      Цитата: 210окв
      Чушью греки занимаются...
      - Греки - ребята гордые. Нация - древняя. Так же и греческая Македония (область на севере материковой части Греции), имеет древнее название. А тут без году неделя образовался обломок - и давай себе имечко покруче! Уважать соседей надо...
      oldseaman1957
      1. demo Сегодня, 07:15
        Тогда и использование имени - Александр, не допустимо.
        Потому как был такой - Александр Македонский.

        И вообще.
        Жить, эксплуатируя заслуги которым более 2000 лет - это верх прагматизма. Но и верх глупости.
        Потому как величие предков их потомки умудрились проср....ь за эти тысячелетия.

        Вы бы потомки эллинов на свой гос долг бы посмотрели. И решили бы сколько каждый из вас уже должен мировой банковской системе. И как вы это отдавать будете.
        А то кроме таким мелочей, как название соседнего хутора у вас и проблем нет.
        К слову.
        Уже начали тихой сапой острова, пока на 50 лет отдавать.
        Дальше - больше.
        demo
        1. Ил-18 Сегодня, 10:12
          Это хороший повод организовать цветную революцию под ничтожным предлогом.
          Ил-18
    2. Зяблицев Сегодня, 06:51
      У греков пожизненная фиеста - работать скучно, а сил и энергии, как у кота Бориса, невпроворот - вот пар и спускают! А Македония, как проект США, могут взять название действительно отражающее суть сегодняшнего осколка Югославии - нью-Алабама или Европейская Вирджиния! laughing
      Зяблицев
    3. Vard Сегодня, 06:52
      Да нет... У них в отличии от некоторых, национальная гордость присутствует... и история... Одна македонская фаланга чего стоит...
      Vard
      1. 210окв Сегодня, 06:57
        Ага,только на "героях прошедших дней" далеко не уедешь...Что то эти гордые ребята последние полтысячелетия огребают по полной.
        Цитата: Vard
        Да нет... У них в отличии от некоторых, национальная гордость присутствует... и история... Одна македонская фаланга чего стоит...
        210окв
    4. Маки Авелльевич Сегодня, 07:18
      Цитата: 210окв
      Чушью греки занимаются...То ли в самом деле от проблем страны уводят,то ли менталитет такой..


      кровь Афин, Спарты и Александра давно не течёт в их жилах. (с Александром конечно понятно почему)
      Маки Авелльевич
      1. avt Сегодня, 10:25
        Цитата: Маки Авелльевич
        кровь Афин, Спарты и Александра давно не течёт в их жилах. (с Александром конечно понятно почему)

        Знаем , знаемо про Сашко Македоненко , об ём Геродотенко пысав и Аристотельчук.А зараз ускрыли великоукроучёные фахт , который вы скрывали - у Иисуса Христенко среди учеников бул тильки один иудей - Июда ! bully Остальные 11 усе справные хлопцы булы . wassat
        avt
    5. К0щей Сегодня, 07:21
      Цитата: 210окв
      Чушью греки занимаются...То ли в самом деле от проблем страны уводят,то ли менталитет такой..

      не согласен. если какая-то соседняя страна станет именовать себя "Русь" (особенно имеющая весьма отдаленное родство с Древней Русью), лично я буду очень против. правильно греки протестуют.
      К0щей
      1. 210окв Сегодня, 07:30
        Ну так будьте!Уже есть "Русь",Пусть даже и в больных головах свидомых!
        Цитата: К0щей
        Цитата: 210окв
        Чушью греки занимаются...То ли в самом деле от проблем страны уводят,то ли менталитет такой..

        не согласен. если какая-то соседняя страна станет именовать себя "Русь" (особенно имеющая весьма отдаленное родство с Древней Русью), лично я буду очень против. правильно греки протестуют.
        210окв
        1. К0щей Сегодня, 08:10
          Цитата: 210окв
          Уже есть "Русь",Пусть даже и в больных головах свидомых!

          в "головах" и официальное название государства, это тоже самое как говорить об "агрессии" и официально объявить войну. разница, мне кажется, очевидна.
          К0щей
    6. Spartanez300 Сегодня, 07:48
      Да это очень важная тема для греков как будет называться эта территория fool видать заняться больше нечем или более насущных и важных проблем нет . negative
      Spartanez300
    7. влад66 Сегодня, 08:07
      Майдан по гречески,а потом и Ато обьяват.
      влад66
    8. Topotun Сегодня, 10:07
      Да как мне кажется, сами греки подобной хренью бы не занимались. Но как то по всему миру бардак все растет и расте. Очень организованно растет. Все сильнее ощущение, что очередная попытка решить текущие проблемы маленькой войной в Европе все ближе.
      Topotun
  2. LSA57 Сегодня, 06:43
    Основной лозунг на митинге звучал так: «Македония – это Греция».

    что то знакомое... вспомнил, "Украина - це Эуропа"
    LSA57
  3. Познающий Сегодня, 06:44
    У Ильфа и Петрова Нью-Васюки присутствие в фантазиях имели... wink
    Познающий
  4. svp67 Сегодня, 06:52
    Греки выражают недовольство тем, что эта страна до сих пор «эксплуатирует» название одного из греческих регионов.
    А вот интересно по поводу названия страны Румыния, были ли такие же манифестации в Италии и особенно в Риме?
    svp67
  5. ul_vitalii Сегодня, 06:59
    Македония в составе Греции это оригинально, как Калининград.
    ul_vitalii
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:11
      Калининград в составе Греции, это как израиль в составе польши! belay
      Геркулесыч
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:09
    Тогда и грецкие орехи, родом из Греции, и только там и должны расти, а по всему миру их нужно срочно выпилить да повырубать. А за использование без разрешения, весь мир должен теперь грекам построить бриллиантовый мост через реку, по которой шел Грека из скороговорки!
    Геркулесыч
  7. Moskovit Сегодня, 07:29
    С каждой порции греческого салата Греция должна получать 1 евро!
    Moskovit
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:36
      Нет два lol Один отчислять вам за подсказку wassat !!!
      Геркулесыч
  8. TUFAN Сегодня, 08:21
    Территория современной Республики Македонии в различные исторические периоды принадлежала разным государствам и империям — Пеонии, Древней Македонии (чьё название унаследовал весь географический регион), Римской и Византийской империям, Второму Болгарскому царству, Сербскому царству, Османской империи. В 864, когда территория находилась в составе Болгарского царства, христианство было принято государственной религией. Современные македонцы этнически близки к болгарам. В XIV веке эти земли были завоёваны Османской империей. В XIX веке развилось национальное движение болгар в Македонии, которое проявлялось в форме борьбы за церковно-школьную самостоятельность болгар, увенчавшейся успехом 1870 года с учреждением Болгарского Экзархата, которому к середине 70-х годов удалось включить в свой диоцез большую часть этнически болгарских земель Македонии.
    TUFAN
  9. кипеж Сегодня, 09:37
    Однозначно - Македония это Греция
    Тут как бы без вопросов, посыл верный
    кипеж
  10. А. Привалов Сегодня, 10:11
    Это сигнал российским патриотам! Что-то вяло они реагируют на новые мировые тенденции. Между тем, в мире насчитывается не менее 25 населенных пунктов с названием "Москва". В России – целых четыре Москвы, по одной в Шотландии, Бельгии, Канаде и Индии; целых 19 одноименных городков расположились в разных штатах США – от Огайо до Вермонта. Говорят, даже в Таджикистане располагается хутор Москва, но найти его на карте мира не удалось. Это ж какую головную боль можно устроить всяческим недругам! В крошечной Греции нашлись 400 тыс., а россиянам слабО? Неужели не удастся подогнать пару тройку миллионов настоящих патриотов под основным лозунгом : «Москва – это Россия!».?

    Я уже не говорю о всяких там Санкт-Петербургах, Севастополе, Казани и даже Туле.
    А. Привалов
  11. MARGADON Сегодня, 10:27
    Работать не хотят они вот и весь сыр-бор.Есть грек знакомый,так он даже кушать приготовить не может себе все на жене.Зато взахлеб рассказывал как здорово живут родственники репатрианты которые в 2000ых вернулись на родину.Кредиты без процентов,машина,квартира что хочешь,но сейчас все снова к нам вернулись,трутся на рынках как и многие кавказцы.
    MARGADON
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