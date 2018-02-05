Крупнейший протест в Афинах: "Македония - это Греция"

Македония – это историческая часть Греции. Македонией соседнее государство может быть только в составе Греции. Во всех остальных случаях пусть придумывают себе новое название.

На минувших выходных в Афинах прошёл масштабный митинг, организованный греческими националистами. По заявлениям самих участников, в общей сложности в центре города в проведении митинга участие приняли около полутора млн человек. По данным полиции, людей было не менее 400 тысяч. Основной лозунг на митинге звучал так: «Македония – это Греция».Вышедшие на митинг протестовали против компромисса по поводу названия соседнего государства. Речь идёт о бывшей югославской республике Македония. Греки выражают недовольство тем, что эта страна до сих пор «эксплуатирует» название одного из греческих регионов.Греческое и македонское правительство на данный момент близки к компромиссному решению. В частности, официальному Скопье предлагается переименовать страну в один из вариантов: либо Северная Македония, либо Новая Македония.Людей, вышедших на воскресный митинг в Афинах, такого рода компромисс не устраивает.Из высказывания одного из греческих активистов:Среди участников митинга в Афинах были и представители ультраправых организаций, призвавшие к отставке правительство, если то примет название соседней страны, в котором будет упоминаться слово «Македония».Эксперты отметили, что митинг состоялся ещё и на фоне очередных экономических проблем, с которым сталкивается Греция, правительство которой не в состоянии своевременно погашать ранее выданные из бюджета ЕС кредиты. В этом случае Македония стала дополнительным фактором недовольства.