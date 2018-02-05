МОК не пригласил 15 оправданных CAS российских спортсменов и тренеров на ОИ-2018

Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, её члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др. Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми.

Международный олимпийский комитет опубликовал пресс-релиз по решению спецкомиссии во главе с главой независимой организации антидопинговых проверок (ITA) Валери Фурнейрон. В релизе говорится о том, что комиссия отказала в приглашении 15-ти оправданным CAS (международным спортивным арбитражем) российским спортсменам и тренерам на ОИ-2018.В течение нескольких суток в МОК явно подыскивали слова, чтобы объяснить заранее запланированный отказ. Слова эти приводит информагентство ТАСС Таким образом, МОК фактически расписывается в неисполнении решений Международного спортивного суда, удовлетворившего апелляции целого ряда российских атлетов. Напомним, что ранее глава МОК Томас Бах заявил, что "в олимпийском комитете разочарованы решением спортивного арбитража".Принятие решения ещё по 13 фамилиям оправданных CAS россиян продолжают оттягивать - притом, что до начала Олимпиады остаётся 4 дня.