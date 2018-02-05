11:08 05 февраля
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МОК не пригласил 15 оправданных CAS российских спортсменов и тренеров на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет опубликовал пресс-релиз по решению спецкомиссии во главе с главой независимой организации антидопинговых проверок (ITA) Валери Фурнейрон. В релизе говорится о том, что комиссия отказала в приглашении 15-ти оправданным CAS (международным спортивным арбитражем) российским спортсменам и тренерам на ОИ-2018.

В течение нескольких суток в МОК явно подыскивали слова, чтобы объяснить заранее запланированный отказ. Слова эти приводит информагентство ТАСС:
Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, её члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др. Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми.


МОК не пригласил 15 оправданных CAS российских спортсменов и тренеров на ОИ-2018



Таким образом, МОК фактически расписывается в неисполнении решений Международного спортивного суда, удовлетворившего апелляции целого ряда российских атлетов. Напомним, что ранее глава МОК Томас Бах заявил, что "в олимпийском комитете разочарованы решением спортивного арбитража".

Принятие решения ещё по 13 фамилиям оправданных CAS россиян продолжают оттягивать - притом, что до начала Олимпиады остаётся 4 дня.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. Vard Сегодня, 06:44
    Ну и кто они после этого... МОК превратилась в частную лавочку, которая заточена на получение прибыли... А кто девушку ужином кормит, тот и танцует... И делать вид при этом что там чистый спорт... это чистой воды развод... Понятно что сейчас наши не дёрнутся... ЧМ по футболу крепко держит на крючке... но всё же сколько можно об нас ноги вытирать...
    Vard
    1. Зяблицев Сегодня, 06:48
      Если бы идеалист де Кубертен сегодня, в существующих реалиях, стал бы возрождать Олимпийское движение, с теми же целями, что сто с лишнем лет назад, то его бы на Западе посчитали сумасшедшем и заперли в дурку! Ну или бы обвинили в изнасиловании всех горничных и привратника какого-нибудь заштатного французского отеля, закрыв на пожизненное! laughing
      Зяблицев
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:58
        В руководящих должностях МОК и ВАДА находятся англосаксы...а эта порода всегда славится своей непрязнью ко всему русскому и пакостить нам это у них в крови...и пока руководство не сменится на более лояльных людей наших спортменов всегда будут отстранять от соревнований на основании подозрений как доказательства вины....
        Тот же ЛЕХА
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:09
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          МОК не пригласил 15 оправданных CAS российских спортсменов и тренеров на ОИ-2018

          Путин оказался прозорливие, говоря, чтобы мы не впадали в эйфорию по поводу оправдания наших спортсменов. И как всегда он оказался прав!
          СРЦ П-15
        2. x.andvlad Сегодня, 09:35
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          В руководящих должностях МОК и ВАДА находятся англосаксы...

          Причем щедро проплаченные из из американской кормушки.
          С недавнего времени стало ясно, что такую "псевдомеждународную" контору нужно разгонять.
          x.andvlad
    2. 210окв Сегодня, 06:49
      Вопрос не верный.Кто "наши" спортсмены?....И прямой вопрос "нашим" спортсменам.У кого ищите защиты?
      Цитата: Vard
      Ну и кто они после этого... МОК превратилась в частную лавочку, которая заточена на получение прибыли... А кто девушку ужином кормит, тот и танцует... И делать вид при этом что там чистый спорт... это чистой воды развод... Понятно что сейчас наши не дёрнутся... ЧМ по футболу крепко держит на крючке... но всё же сколько можно об нас ноги вытирать...
      210окв
      1. krops777 Сегодня, 07:31
        Вопрос не верный.Кто "наши" спортсмены?....И прямой вопрос "нашим" спортсменам.У кого ищите защиты?


        Вот именно, наш спортсмен это прежде всего патриот представляющий свою страну, флаг и гимн как атрибуты своей Родины, а те что согласны выступать под белой тряпкой предатели, капитулировали перед врагом в лице МОК ради своих шкурных интересов.
        krops777
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:39
      Да твари они просто натуральные , остальные слова только матом .
      Spartanez300
    4. влад66 Сегодня, 08:19
      А что кто то другого ждал,что примут с распростертыми объятиями и хлебом солью,что вернут флаг и гимн. request Война идет по всем фронтам.война в холодном пока виде.но и до горячей пока недалеко. yes
      влад66
    5. Семёныч Сегодня, 10:38
      Да они просто смеются над нами! А все по тому,что слово "альпеншток" стали забывать.
      Семёныч
  2. oldseaman1957 Сегодня, 06:45
    Таким образом, МОК фактически расписывается в неисполнении решений Международного спортивного суда
    - А кто ждал чего другого? С моком, как на зоне: "Не верь, не надейся, не проси!"
    oldseaman1957
  3. svp67 Сегодня, 06:45
    МОК не пригласил 15 оправданных CAS российских спортсменов и тренеров на ОИ-2018
    Еще бы. Если кто еще не понял, но готовится АБСОЛЮТНАЯ ПОБЕДА сборной США на этих Играх и наши 13 спортсменов могли здорово подпортить "праздник жизни" американским спортсменам. Которые и так, через одного БОЛЬНЫЕ, да на столько, что не могут слезть с "фармы"...
    svp67
    1. LSA57 Сегодня, 06:53
      Цитата: svp67
      Которые и так, через одного БОЛЬНЫЕ, да на столько, что не могут слезть с "фармы"...

      ну такиииие больные, прям на ногах стоять не могут
      LSA57
      1. svp67 Сегодня, 07:10
        Цитата: LSA57
        прям на ногах стоять не могут

        Хакерская группа Fancy Bear, которая, как она сама себя характеризует, выступает за «чистый» спорт, заявила, что взломала Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и опубликовала документы, свидетельствующие о том, что американские спортсмены употребляли запрещённые препараты фактически с разрешения самого агентства.
        ....Допинг-тесты четырёхкратной олимпийской чемпионки 19-летней Симоны Байлз были положительные в августе 2016, во время Олимпийских игр в Рио, где она завоевала пять медалей, четыре из которых — золотые. У неё были найдены следы употребления психостимулятора метилфенидата.
        В некоторых странах, в том числе в России, его продажа запрещена, однако во многих европейских странах, а также в США его используют для лечения неврологического расстройства СДВГ — синдрома дефицита внимания и гиперактивности, который, как следует из названия, проявляется в трудностях с концентрацией, а также сверхимпульсивностью.
        Он возникает у детей и может проходить, когда человек взрослеет. При этом однозначного мнения по поводу этой болезни нет: некоторые специалисты вовсе отрицают её существование.
        А в 2012—2013 годах Байлз разрешили употреблять психостимулятор D-амфетамин (дексамфетамин), который также прописывают при СДВГ, он повышает концентрацию внимания. В России его оборот также запрещён.
        Сама спортсменка уже отреагировала на обвинения. Она не стала отрицать, что принимает препарат, и заявила, что не стесняется этого.
        http://medialeaks.ru/1409okh-doping-baylz-i-sesty
        or-uilyams-chto-upotreblyali-sportsmenki-i-kak-on
        i-otvetili-na-obvineniya/
        svp67
        1. Соломон Кейн Сегодня, 08:40
          Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi,«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»
          В данном случае: Кто МОКу и ВАДА башляет, тот их и "танцует".
          Соломон Кейн
          1. svp67 Сегодня, 08:45
            Цитата: Соломон Кейн
            В данном случае: Кто МОКу и ВАДА башляет, тот их и "танцует".

            Ага, то есть Россия в качестве содержанки, таки нет, она исправно платит, как взносы, так и оплачивает все возможные расследования. Получаются её там держат за "тетю-сарая"...
            И вот возникает вопрос, а почему в том же ВАДа нет не только нас, но и китайцев?
            svp67
            1. Соломон Кейн Сегодня, 08:52
              Потому, что NIKE, ADIDAS,REEBOK и другие бренды не Российские и не Китайские....а это другие деньги, далекие от взносов.
              Значит и чемпионы не могут быть из России и Китая - мать её, идеология...
              Нам же остается Димка Нагиев и МТС....
              Соломон Кейн
              1. svp67 Сегодня, 09:01
                Цитата: Соломон Кейн
                Потому, что NIKE, ADIDAS,REEBOK и другие бренды не Российские и не Китайские....а это другие деньги, далекие от взносов.

                Странно, а я то уже считал, что NIKE, ADIDAS,REEBOK и другие бренды уже чисто китайские, раз они там производятся
                svp67
    2. Соломон Кейн Сегодня, 08:44
      13 спортсменов могли здорово подпортить "праздник жизни"

      ....и так "праздник" не получается полным - CAS обломал церемонию вручения Сочинских медалей дисквалифицированных Российских спортсменов....
      Ля! Бабосики уже в МОК занесли, а с медальками промашечка вышла crying
      Соломон Кейн
      1. svp67 Сегодня, 09:03
        Цитата: Соломон Кейн
        ....и так "праздник" не получается полным - CAS обломал церемонию вручения Сочинских медалей дисквалифицированных Российских спортсменов....

        Не знаю, как для кого, а для меня этот "обломчик" уже праздник.
        svp67
        1. Василенко Владимир Сегодня, 09:31
          Цитата: svp67
          а для меня этот "обломчик" уже праздник.

          это типа не только нам погано?
          Василенко Владимир
          1. svp67 Сегодня, 09:38
            Цитата: Василенко Владимир
            это типа не только нам погано?

            Это типа, не стоит зариться НА ЧУЖОЕ. Медали наши спортсмены получили честно и пока НЕТ четких доказательств, ни кто меня в ином не убедит
            svp67
            1. Topotun Сегодня, 10:00
              Честно гворя, лучше бы все то бабло, что вложили в МОК и международные соревнования - вложили в свой спорт и свою молодежь. В призовые Российских соревнований. А не в наших "парнтеров".
              Topotun
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:51
    Судить этот мок и напрягать на самые максимальные бабки - материальный и моральный ущерб. angry
    a.s.zzz888
  5. Михаил м Сегодня, 06:52
    Трудно назвать соревнованиями игрища, на которых выступают не сильнейшие, а "приглашённые". Ну а когда медали завоёвываются в судах, спорт перестаёт быть таковым. Смотреть такое безобразие противно!
    Михаил м
    1. nikolaev Сегодня, 07:45
      Про Баха из МОК
      в определенный момент игры он изобразил "друга" , чтобы потом иметь возможность сказать : "видите я не предвзят, но факты ..." - есть у западных партнеров и такая партия в их "оркестре" , когда он играет очередную свою "вонючую симфонию" стараясь сохранить при этом "лицо на морде".
      nikolaev
  6. ul_vitalii Сегодня, 07:02
    Это не МОК, а КОМ овна. am
    ul_vitalii
    1. nikolaev Сегодня, 07:46
      ВАДА надо переименовать в ВУДУ - занимаются колдовством наводя порчу на людей
      МОК пора переименовать в МФК - Международный Фашистский Комитет.
      И , вообще, почему не поднимается спортивной общественностью вопрос о роспуске этого комитета и проведении расследования его деятельности - чтобы впредь такого в спорте не происходило и спорт объединял людей планеты , а не разъединял.
      Или спортивной общественности нет? А есть тусовка индивидуалистов - все ради бабла?
      И все эти великие спортсмены в человеческом плане - нули?
      nikolaev
  7. VovanFalcon Сегодня, 07:05
    “Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, её члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др. Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми."......словесный онанизм!
    VovanFalcon
  8. рюрикович Сегодня, 07:05
    Наивные laughing ...Вы,Россия, думаете, что Запад будет играть честно????? belay
    Давно уже пора снять розовые очечки и принять вещи, которые адекватные люди уже давно приняли за аксиому - чем больше вы будете играть с Западом по их правилам, чем больше они вас будут гнобить. Ибо в этом вся их суть - в ненависти к тем, кто лучше их!!!!
    Тогда не надо будет сопли вытирать и плакаться в жалетку,что вы не виноваты. Мы,славяне, в любом случае виноваты самим своим существованием request
    Честный МОК? fool Правила,мораль ? laughing laughing laughing
    hi
    рюрикович
  9. Горный стрелок Сегодня, 07:08
    Ну, что неожиданного? Получат иски. Зря они так НАГЛО игнорируют собственные законы. Надо только "на тормозах" это дело не спустить. И раздёргать МОК "на индивидуальную ответственность".
    Горный стрелок
  10. Геркулесыч Сегодня, 07:15
    Зачем это здесь? Мне лично на эту сбродную зас-ран-цев едуших как трусы и шкурники без Российского флага и Герба выступать плевать! Их для меня не существует! Иуд, сдавших Родину за жестянку на шее, людьми не считаю!
    Геркулесыч
  11. belui Сегодня, 07:19
    А кто-то сомневался? )) Вытирают ноги по максимуму...
    А у наших никакой гордости за страну ведь для них спорт это вся жизнь. Черти продажные...
    belui
    1. Neputin Сегодня, 08:25
      У летчика штурмовика, сбитого в Сирии, тоже была ОДНА жизнь. А также планы на будущее, мечты и прочее. И когда он чеку из гранаты дергал, то наверняка не думал какую ему Звезду Героя дадут - золотую или серебряную и сколько денег семье дадут. Не хотелось приводить этот пример, но аналогии напрашиваются. Государство не может запретить спортсменам ехать на соревнования в сложившейся ситуации. Но совесть должна же быть, хоть капля?
      Neputin
  12. rotmistr60 Сегодня, 07:19
    Этого стоило ожидать.
    МОК фактически расписывается в неисполнении решений Международного спортивного суда
    Мало того, Бах заявил, что стоит рассмотреть вопрос о реформировании этого суда. Вот так и ни как иначе. Властители судеб спортсменов (чиновники МОК) решили, что их решения являются последней истиной в инстанции и ни кто более.
    rotmistr60
  13. Strashila Сегодня, 07:20
    Произошло ожидаемое... в суд подтвердил недееспособность руководителей МОК... те обиделись на решение суда... законы им не писаны, живут по понятиям.
    Strashila
    1. Мур Сегодня, 07:30
      Просто решений CAS или другого суда, который возможно присудит им выплату компенсаций спортсменам они боятся меньше, чем гнева основного своего полосатого спонсора.
      Мур
      1. Strashila Сегодня, 07:45
        Полосатый спонсор в любой момент может заговорить собственно о компетентности самого МОК... им кинуть, как два пальца об асфальт... вот, чего МОК боится.
        Strashila
  14. oracul Сегодня, 07:27
    На антирусском фронте, как и ожидал, без перемен. Удивительно другое - игра МОК в некую демократию, создавая спортивный арбитраж. Эта "высшая" инстанция для спортсменов, якобы позволяющая добиться справедливости. Но тайное всегда становится явным, правда, по истечении времени. Действующий МОК политизирован и лжив, пора старый состав отправлять на свалку истории и начинать всё заново. МОК полностью дискредитировал суть олимпийского движения и реформы ему помогут, как мертвому припарки. И надеяться здесь - увы! не на кого кроме как на себя, поскольку никто кроме России не способен быть "могильщиком" всякого дерьма.
    oracul
  15. лысова Сегодня, 07:30
    Надо заканчивать с таким " спортом " и прогнившими МОКами. Смотреть погано - так и прёт политическим дерьмом. Лечить бесполезно. Нужно всё новое. А организовать это - нужно " допинговой" России.
    лысова
  16. nikolaev Сегодня, 07:31
    Помечтаем:
    в ответ на фашистский беспредел МОК в отношении российских спортсменов все спортсмены из РФ во время открытия игр в Корее прошли в параде с флагами России, флагом Победы, с плакатами и транспарантами объявляющими МОК и ВАДА в коррупции и политическом сговоре против России, требующими роспуска этих частных лавочек и проведения расследования их деятельности;
    в поддержку Российской Сборной выступили спортсмены практически всех стран пройдя с аналогичными плакатами ( ВАДА -вон, МОК - фашисты,.....);
    спортсмены создали оргкомитет для проведения ОИ ;
    Россия , Китай , Индия,.... создали Фонд Обновленных Олимпийских Игр и направили известных в прошлом спортсменов для организации и проведение Обновленных ОИ.
    nikolaev
    1. nikolaev Сегодня, 07:41
      Спортсмены не забыли и американские базы в ЮК. Объединенная сборная ЮК и КНДР скандировали : "янки - вон, разберемся сами без вашего двуличия и провокаций".
      nikolaev
  17. Alex-a832 Сегодня, 07:32
    МОК: "Спорт вне политики и... вне закона! Поэтому мы по своему вкусу будем решать, кому участвовать, а кому нет!"
    Независимая организация - это когда она от международного права не зависит?! Разогнать нафиг эту кодлу кулуарных пи...в!!! Надо создавать МОК с чистого листа и на новых правилах с механизмом гарантии обьективных решений! Запретить выстыпление всем, кто употребляет запрещенную химию, хоть и по мед.показаниям, нехай лечатся!
    Alex-a832
  18. Altona Сегодня, 07:58
    Цитата: nikolaev
    ВАДА надо переименовать в ВУДУ - занимаются колдовством наводя порчу на людей
    МОК пора переименовать в МФК - Международный Фашистский Комитет.

    -------------------------------------------
    МОК-международный оккупационный комитет.
    ВАДА-всемирное англосаксонское допинговое агенство.
    Altona
  19. Грац Сегодня, 08:03
    тут только выход из МОК и ВАДА, дальнейшее пребывания там лично я вижу бессмысленным
    Грац
    1. svp67 Сегодня, 08:06
      Цитата: Грац
      тут только выход из МОК и ВАДА, дальнейшее пребывания там лично я вижу бессмысленным

      То есть Вы за самоизоляцию? Значить на стороне США и их союзников, они ведь только этого и добиваются.
      svp67
  20. Altona Сегодня, 08:04
    Цитата: Alex-a832
    Надо создавать МОК с чистого листа и на новых правилах с механизмом гарантии обьективных решений! Запретить выстыпление всем, кто употребляет запрещенную химию, хоть и по мед.показаниям, нехай лечатся!

    -------------------------------
    В общем-то нас и подталкивают к созданию альтернативной Олимпиады. И судя по всему в ближайшие лет 10 точно придется её создавать. Потому что уже неладное с тяжелой атлетикой,где ряд национальных федераций давно забанен, например, болгарская. Бокс уже на очереди. В легкой атлетике вместо биологических женщин стали бегать изменившие пол мужики и судя по всему, еще не вечер, аглосаксы пропихнут всякого рода трансгендеров и прочих "не определившихся с половой принадлежностью мутантов".
    Altona
  21. nikolaj1703 Сегодня, 08:35
    Наглосаксам надо помнить!
    nikolaj1703
  22. faiver Сегодня, 08:36
    ну вообщем теперь международный олимпийский комитет никакой не олимпийский, а отдел госдепартамента...
    faiver
  23. nikolaj1703 Сегодня, 08:42
    Думать надо англосаксам!
    nikolaj1703
    1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 09:43
      А зачем ходить то? Какая Москва в 21 веке?Лондоноградцы сами на коленках в Лондон приползли
      МИМО ПРОХОДИЛ
  24. ioan-e Сегодня, 08:54
    Может правда через неделю эвакуацию Владивостока объявить? А денька через три наградить всех участников учений по ГО за отличное выполнение задания! В этом промежутке в Корее анализы на допинг прямо в штаны сдадут все - спортсмены, тренеры, судьи, болельщики и т.д.
    ioan-e
  25. ibn.shamai Сегодня, 08:56
    Что и стоило ожидать! Не зря МОК намекнул об уплате им Россией типа взносов на 15лямов. МОК погряз в коррупции, любой каприз за ваши деньги! am
    ibn.shamai
  26. Комментарий был удален.
  27. Hariton Laptev Сегодня, 09:36
    если и дальше будут отстранять прекратить платить взносы думаю это до них быстрее дойдет чем решения суда
    Hariton Laptev
  28. Moskovit Сегодня, 09:49
    Пока мы тут бурлим в стакане воды, по первому каналу идет реклама трансляций этой, с позволенья сказать, олимпиады. Я не знаю, как еще мок должен поиздеваться над нашей сборной. Осталось, чтобы наша делегация не только без флага, но и без трусов прошла. Но мы стерпим. А то ведь нас отлучат от олимпийской семьи. Разрушатся чьи- то мечты...Целый мир не стоит и одной слезы биатлониста (с).
    Что нам там делать, если уже собственный суд этой прибаБахнутой организации не указ.
    Moskovit
    1. Berkut24 Сегодня, 10:25
      Что нам там делать, если уже собственный суд этой прибаБахнутой организации не указ.

      Подавать там же в Швейцарии в суд общей инстанции с требованием финансовых компенсаций.
      Berkut24
  29. Berkut24 Сегодня, 10:24
    Крах МОК и всей международной олимпийской системы будет громким. Будет в кого пальцем потыкать и с кого компенсацию отсудить.
    Berkut24
Картина дня