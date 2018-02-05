11:11 05 февраля
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Катастрофа Ту-154 под Смоленском: выводы следствия снова оспариваются

Официальные данные расследования катастрофы Ту-154 под Смоленском опровергнул британский эксперт. Этот специалист убеждён, что на борту произошёл взрыв.

Катастрофа Ту-154 под Смоленском: выводы следствия снова оспариваются

Кадр видео: «Sky News»


Британский эксперт, как передаёт Sky News, не верит в заключение российских следователей. Несмотря на заявления Москвы, а также Варшавы, об установленных причинах трагедии польского Ту-154 под Смоленском, близкие жертв той давней трагедии так и не поверили выводам следователей. А тут ещё некий независимый следователь по авиакатастрофам Фрэнк Тейлор (Великобритания) дал интервью каналу «Sky News», в котором поведал следующее: мол, на борту самолёта были взрывы, и они-то и привели к катастрофе.


Репортаж «Sky News» приводит сайт «ИноТВ». Как поведал телеканалу в интервью британский следователь Фрэнк Тейлор, выводы польской и российской сторон неверны.

«Я думаю, что расследование проводилось недостаточно тщательно. Мне кажется, что к такому выводу, вероятно, пришли на самых ранних стадиях расследования, а затем, видимо, стали искать такие улики, которые позволили бы его подтвердить».


Российские следователи, напомнил специалист, утверждают, что пилот сильно снизился и врезался в берёзу, и из-за этого самолёту оторвало крыло. Тейлор изучил снимки высокого разрешения, сделанные россиянами на месте трагедии. И заявил:

«Если бы крыло «отрезала» берёза, повреждения выглядели бы не так».


Он считает, что изгибы пошли бы целиком назад, а не вверх, вниз и вперёд. Что касается повреждения двери пассажирской кабины, то такого типа повреждения характерны для «колоссального внутреннего давления». А отсюда и его выводы о «взрывах». Взрывы эти якобы произошли на самолёте до его удара о землю.

Британец, заметим, подливает масла в огонь. Катастрофа под Смоленском и без того является своего рода лакмусовой бумажкой для польских националистов, которые сильно смахивают на конспирологов (один бывший министр обороны чего стоит!). Теперь катастрофой занялись ещё и «британские учёные».

Несомненно, во времена новой холодной войны тема самая благодатная. Выводы комиссии начисто отметаются. Конспирологи, ваш выход!

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 40

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  1. svp67 Сегодня, 07:49
    Британский эксперт, как передаёт Sky News, не верит в заключение российских следователей.
    А маме то он своей верит, что он от этого папы родился? Можно подумать, что в упавшем самолете НЕ ЧЕМУ взрываться, при пожаре
    svp67
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:51
      Эта тема уже со всех сторон обслюнявлена , каких только версий уже не выдвигали .
      Spartanez300
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:23
        Катастрофа Ту-154 под Смоленском: выводы следствия снова оспариваются

        А почему бы польскому следствию не провести следственный эксперимент: посадить всё польское руководство в самолёт и взорвать его над смоленской берёзой? И посмотреть потом, в какую сторону будут загнуты края крыла и как будет выглядеть дверь самолёта!
        СРЦ П-15
        1. cniza Сегодня, 08:33
          Английский эксперт - английский ученый , что говорить.
          cniza
      2. 210окв Сегодня, 08:57
        Англичане вылезли со своими "выводами"....Интересно,у них на острове есть березы..?И если есть то почему не срублены...Этих утырков в Смоленск 10 апреля...То не спорили бы больше...Хотя нет,был бы по любому Путин виноват,ибо напустил столь густой туман...
        Цитата: Spartanez300
        Эта тема уже со всех сторон обслюнявлена , каких только версий уже не выдвигали .
        210окв
    2. Тралл Сегодня, 07:51
      Цитата: svp67
      А маме то он своей верит, что он от этого папы родился?

      От родителей номер 1 и номер 2 такие эксперды рождаются laughing
      Тралл
    3. влад66 Сегодня, 08:01
      Значит опять Качинского будут копать. request Мне его даже жалко бедолагу. what
      влад66
      1. svp67 Сегодня, 08:02
        Цитата: влад66
        Мне его даже жалко бедолагу.

        А мне уже нет. Он эту антирусскую "кашу заваривал", пусть и на том свете её ЖРЕТ
        svp67
        1. влад66 Сегодня, 08:05
          Цитата: svp67
          А мне уже нет. Он эту антирусскую "кашу заваривал", пусть и на том свете её ЖРЕТ

          Сергей hi Он даже на тот свет попасть то не может request Его то закопают,то опять откопают,пляски на костях,самое последнее дело над мертвыми кощунствовать.С уважением коллега! hi
          влад66
          1. svp67 Сегодня, 08:08
            Цитата: влад66
            Его то закопают,то опять откопают,пляски на костях,самое последнее дело над мертвыми кощунствовать

            Согласен. Но он страдает от "дела рук своих"... Лишний пример другим, что воздастся по заслугам
            svp67
            1. влад66 Сегодня, 08:15
              Цитата: svp67
              Но он страдает от "дела рук своих"... Лишний пример другим, что воздастся по заслугам

              Согласен Сергей."Аз всем воздам по заслугам",вот и получил по заслугам за русофобство.Но это позор живых нынешних правителей копателей. hi
              влад66
          2. LSA57 Сегодня, 08:23
            Цитата: влад66
            Его то закопают,то опять откопают,пляски на костях

            католики, что с них возьмёшь request
            LSA57
          3. Балу Сегодня, 08:25
            Цитата: влад66
            Его то закопают,то опять откопают,пляски на костях,самое последнее дело над мертвыми кощунствовать

            Это же поляки. В ВОВ одни евреев спасали, другие предавали, третьи глумились и грабили.
            Вчера внук одного из выживших в Собиборе рассказывал: когда вели евреев в лагерь вдоль дороги стояли поляки. Шептали-вот этого хочу, немец убивал, поляк грабил труп. С удивлением узнал как после войны поляки убивали евреев, возвроащавшихся в свои дома. Приводился пример с одной дреевней, где были убиты более 300 евреев после войны!
            Балу
      2. LSA57 Сегодня, 08:21
        Цитата: влад66
        Значит опять Качинского будут копать

        неее, не будут. говорят его в усыпальницу положили. ну штоб не заморачиваться лишний раз lol
        LSA57
        1. влад66 Сегодня, 08:23
          Цитата: LSA57
          говорят его в усыпальницу положили. ну штоб не заморачиваться лишний раз lol

          laughing Ну хоть отдохнет бедолага немного. wassat hi
          влад66
          1. LSA57 Сегодня, 09:17
            Цитата: влад66
            Ну хоть отдохнет бедолага немного

            не дадут laughing штоб не копать туда положили laughing а эт вынул из гроба, паглидел и назад до следующего "эксперта" laughing
            LSA57
          2. rocket757 Сегодня, 09:23
            Британские учёные, хи-хи!
            Британские парламентарии, хи-хи!
            Лондонские мэры.хи-хи!
            Британские експерты, хи-хи-хи!!!
            rocket757
      3. майор Юрик Сегодня, 10:43
        Цитата: влад66
        Значит опять Качинского будут копать. request Мне его даже жалко бедолагу. what

        Единственный способ утихомирить этих спесивых панов это после очередного откапывания качинского, "по ошибке" закопать обратно его братца! Вот все и успокоятся. am
        майор Юрик
  2. Victor_B Сегодня, 07:52
    И выкопал стюардессу!
    Надо прекратить этот разврат и закопать её снова.
    Victor_B
    1. Балу Сегодня, 08:28
      Цитата: Victor_B
      И выкопал стюардессу!

      И съел ее...
      Балу
      1. Victor_B Сегодня, 08:35
        Цитата: Балу
        И съел ее...

        Нее. Не съел.
        Victor_B
        1. Балу Сегодня, 08:43
          Цитата: Victor_B
          Цитата: Балу
          И съел ее...

          Нее. Не съел.

          Живет что ли с ней? belay
          Балу
          1. Victor_B Сегодня, 08:46
            Самолёт терпит крушение над океаном, в живых остаются трое: пилот, помощник пилота и стюардесса, — им удаётся выбраться на необитаемый остров. Через месяц жизни втроём пилот сказал: «Долой разврат!» — и убил стюардессу. Ещё через месяц он опять сказал: «Долой разврат!» — и закопал стюардессу. Ещё через месяц он сказал: «Долой разврат!» — и откопал стюардессу.
            Victor_B
  3. Strashila Сегодня, 07:57
    Так и хочется сказать... они закладывали взрывчатку, они знают, где искать. Тогда все вопросы к польской стороне, взрыв на борту... явно покушение на президента Польши, кому выгодно, за подготовку борта отвечала служба безопасности Польши, кто продался там... то что Россию подставляют явный факт. Рассмотрим исходя из их раскладок... взрывное устройство на борту, типа было... теоретически-гипотетически, допустим. Теперь сработай оно... после приземления... один расклад, но есть и другой, оно срабатывает... когда борт взлетает из России и трагедия происходит при подлете к Польше... и находят следы взрывчатки... какая реакция мирового сообщества? Явно ни чего хорошего при любом раскладе для России. Польша сама себе задает вопросы, на которые не хочет искать ответы... ведь Россия не причем при любом раскладе.
    Strashila
    1. Балу Сегодня, 08:45
      Цитата: Strashila
      Так и хочется сказать... они закладывали взрывчатку, они знают, где искать

      А может все проще: охранники были вооружены? при падении пожар, патроны начали взрываться-вот вам и микрочастицы. Все остальное антироссийская пропаганда холопов США, когбудто их это спасет, если американцы начнут ядерную войну против России. fool .
      Балу
      1. LSA57 Сегодня, 09:21
        Цитата: Балу
        при падении пожар, патроны начали взрываться-вот вам и микрочастицы.

        а так и было. свидетели слышали выстрелы. поляки заявили, что наши добивали раненых. наши показали пустые гильзы они и успокоились. это было во время первого расследования
        LSA57
  4. askort154 Сегодня, 07:58
    "...Конспирологии, ваш выход !" ( Олег Чувакин ).

    Олег, зачем тебе замусоривание сайта ? tongue
    Вадим (Смирнов), благодаря таким "опусам", сайт теряет свой авторитет. hi
    askort154
  5. Black_PR Сегодня, 08:01
    "Британским учёным" , конечно, со своего острова виднее...))) Там же, куда ни плюнь, то в "эксперта", то в "учёного" попадёшь..Так и шастают под ногами. Ну так пусть полякам вопрос зададут, что "рвануло" на их правительственном самолёте..)))
    Black_PR
    1. LSA57 Сегодня, 08:27
      Цитата: Black_PR
      "Британским учёным" , конечно, со своего острова виднее...)))

      ещё как виднее lol
      Тейлор изучил снимки высокого разрешения, сделанные россиянами на месте трагедии.
      LSA57
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:01
    Сумасшедших конспирологов хватает в любом обществе. Этот Британский эксперт откуда взялся? Реально большой специалист? А теперь логическая цепочка событий: заложивший взрывчатку ( кто, кстати, и когда - в Варшаве ведь закладывал) должен был рассчитать, что будет туман, что министр авиации, пьяно рыгая, заставит командира садиться, что при заходе самолёт опустится ниже уровня краев оврага, что береза придётся именно в это крыло, а главное, во-время подорвать боезаряды!
    Горный стрелок
    1. LSA57 Сегодня, 08:30
      Цитата: Горный стрелок
      Этот Британский эксперт откуда взялся?

      он из группы которая изучала осьминога и пришла к выводу
      три щупальца, это руки.
      четыре щупальца, это ноги.
      а ещё он мужчина
      LSA57
  7. К-50 Сегодня, 08:09
    некий независимый следователь по авиакатастрофам Фрэнк Тейлор (Великобритания) поведал: мол, на борту самолёта были взрывы, и они-то и привели к катастрофе.

    Чувак наверное на кофейной гуще гадал. Потому как "толпа" расследователей и экспертов не нашла никаких следов взрывчатки, но этому взрывы мерещатся. Может они в полёт после принятия горохового супа отправились от того и "взрывы"? request
    К-50
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:10
    опровергнул британский эксперт
    Чтобы британский "эксперт" да не подмахнул польским политикам когда дело касается "уличения" России в непрофессиональных действиях и сокрытия чего-то придуманного поляками? В антироссийском вопросе поляк и англосакс - близнецы братья.
    rotmistr60
  9. pvv113 Сегодня, 08:25
    опровергнул британский эксперт

    Еще один британский ученый...
    pvv113
  10. Сержант71 Сегодня, 08:47
    Да боевые маги ФСБ его сбили огненными шарами по личному приказу САМИ ЗНАЕТЕ КОГО. Инфа 100% от знакомого варшавского таксиста.
    Сержант71
  11. Vard Сегодня, 08:48
    Однажды начав чесаться... остановиться не возможно... Кузьма Прутков...
    Vard
  12. Антон Болдаков Сегодня, 09:00
    Копают под брата погибшего Президента Польши. Не удивлюсь если вывод будет - "спецперация Москвы".
    Антон Болдаков
  13. Дормидонт Сегодня, 09:42
    Раз в год выкапывать дохлого близнеца и устраивать на его костях оргию - стало хорошей общечеловеческой традицией
    Дормидонт
  14. Topotun Сегодня, 09:47
    Очередной виток истерии, то ли чем ближе у нас выборы, тем сильнее вопить будут. Проталкивая всяких Собчак и компанию. То ли маленькая война таки не загорами, накачка общественного мнения "прогрессивного человечетсва" идет полным ходом.
    Topotun
  15. Andrey160479 Сегодня, 10:20
    Пусть этот утырок приезжает в Смоленск. Я ему сам всё покажу. И ту самую берёзу.
    Andrey160479
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