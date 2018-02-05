Катастрофа Ту-154 под Смоленском: выводы следствия снова оспариваются

Кадр видео: «Sky News»

«Я думаю, что расследование проводилось недостаточно тщательно. Мне кажется, что к такому выводу, вероятно, пришли на самых ранних стадиях расследования, а затем, видимо, стали искать такие улики, которые позволили бы его подтвердить».

«Если бы крыло «отрезала» берёза, повреждения выглядели бы не так».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru