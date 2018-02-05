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Катастрофа Ту-154 под Смоленском: выводы следствия снова оспариваются
Официальные данные расследования катастрофы Ту-154 под Смоленском опровергнул британский эксперт. Этот специалист убеждён, что на борту произошёл взрыв.
Британский эксперт, как передаёт Sky News, не верит в заключение российских следователей. Несмотря на заявления Москвы, а также Варшавы, об установленных причинах трагедии польского Ту-154 под Смоленском, близкие жертв той давней трагедии так и не поверили выводам следователей. А тут ещё некий независимый следователь по авиакатастрофам Фрэнк Тейлор (Великобритания) дал интервью каналу «Sky News», в котором поведал следующее: мол, на борту самолёта были взрывы, и они-то и привели к катастрофе.
Репортаж «Sky News» приводит сайт «ИноТВ». Как поведал телеканалу в интервью британский следователь Фрэнк Тейлор, выводы польской и российской сторон неверны.
Российские следователи, напомнил специалист, утверждают, что пилот сильно снизился и врезался в берёзу, и из-за этого самолёту оторвало крыло. Тейлор изучил снимки высокого разрешения, сделанные россиянами на месте трагедии. И заявил:
Он считает, что изгибы пошли бы целиком назад, а не вверх, вниз и вперёд. Что касается повреждения двери пассажирской кабины, то такого типа повреждения характерны для «колоссального внутреннего давления». А отсюда и его выводы о «взрывах». Взрывы эти якобы произошли на самолёте до его удара о землю.
Британец, заметим, подливает масла в огонь. Катастрофа под Смоленском и без того является своего рода лакмусовой бумажкой для польских националистов, которые сильно смахивают на конспирологов (один бывший министр обороны чего стоит!). Теперь катастрофой занялись ещё и «британские учёные».
Несомненно, во времена новой холодной войны тема самая благодатная. Выводы комиссии начисто отметаются. Конспирологи, ваш выход!
Кадр видео: «Sky News»
Британский эксперт, как передаёт Sky News, не верит в заключение российских следователей. Несмотря на заявления Москвы, а также Варшавы, об установленных причинах трагедии польского Ту-154 под Смоленском, близкие жертв той давней трагедии так и не поверили выводам следователей. А тут ещё некий независимый следователь по авиакатастрофам Фрэнк Тейлор (Великобритания) дал интервью каналу «Sky News», в котором поведал следующее: мол, на борту самолёта были взрывы, и они-то и привели к катастрофе.
Репортаж «Sky News» приводит сайт «ИноТВ». Как поведал телеканалу в интервью британский следователь Фрэнк Тейлор, выводы польской и российской сторон неверны.
«Я думаю, что расследование проводилось недостаточно тщательно. Мне кажется, что к такому выводу, вероятно, пришли на самых ранних стадиях расследования, а затем, видимо, стали искать такие улики, которые позволили бы его подтвердить».
Российские следователи, напомнил специалист, утверждают, что пилот сильно снизился и врезался в берёзу, и из-за этого самолёту оторвало крыло. Тейлор изучил снимки высокого разрешения, сделанные россиянами на месте трагедии. И заявил:
«Если бы крыло «отрезала» берёза, повреждения выглядели бы не так».
Он считает, что изгибы пошли бы целиком назад, а не вверх, вниз и вперёд. Что касается повреждения двери пассажирской кабины, то такого типа повреждения характерны для «колоссального внутреннего давления». А отсюда и его выводы о «взрывах». Взрывы эти якобы произошли на самолёте до его удара о землю.
Британец, заметим, подливает масла в огонь. Катастрофа под Смоленском и без того является своего рода лакмусовой бумажкой для польских националистов, которые сильно смахивают на конспирологов (один бывший министр обороны чего стоит!). Теперь катастрофой занялись ещё и «британские учёные».
Несомненно, во времена новой холодной войны тема самая благодатная. Выводы комиссии начисто отметаются. Конспирологи, ваш выход!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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