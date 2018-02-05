11:04 05 февраля
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Тиллерсон призвал Москву не забывать о своей роли гаранта уничтожения химоружия в САР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь с визитом в Аргентине, вновь указал на продолжающееся использование боевых отравляющих веществ во время сирийского конфликта, призвав Москву не блокировать продление мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию (СМР) подобных атак, передает ТАСС.



Нас очень беспокоят поступающие сообщения об использовании химического оружия, хлора, во время сирийского конфликта,
сказал Тиллерсон, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.


Мы внимательно изучаем ситуацию, мы также призвали Россию выполнить свою роль как гаранта соглашения об уничтожении химического оружия,
добавил он.

Также госсекретарь в очередной раз призвал российскую сторону «прекратить использовать право вето при рассмотрении резолюций, необходимых для продления полномочий Совместного механизма для проведения расследований» этих инцидентов.

Напомним, срок полномочий СМР истек 8 декабря 2017 года. Попытки членов Совбеза ООН договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом, при этом российский постпред дважды блокировал несогласованные проекты резолюций.

Во второй половине января российские дипломаты представили проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии на первоначальный период в один год. Постпредство США с ходу выступило против этой инициативы, заявив, что согласится лишь на возобновление работы СМР в его изначальном виде.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Victor_B Сегодня, 08:10
    Совсем плохо у бармалеев...
    Химоружие Асад опять применяет.
    Озабоченные американцы не одобряе!
    Victor_B
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:22
      Лучше бы себя призвали к здравомыслию по всем вопросам .
      Spartanez300
      1. Victor_B Сегодня, 08:24
        Цитата: Spartanez300
        Лучше бы себя призвали к здравомыслию по всем вопросам .

        Лучше гвоздями приколотить. К перекладине.
        Victor_B
        1. собаковод Сегодня, 08:28
          В таком случае, уж, к брусчатке. И лично Рекс.
          собаковод
    2. влад66 Сегодня, 08:41
      Собачонка получила косточку,теперь отрабатывает облаивая и повизгивая. yes
      влад66
      1. Victor_B Сегодня, 08:44
        Цитата: влад66
        Собачонка получила косточку,теперь отрабатывает облаивая и повизгивая.

        Ни хрена себе "собачёнка" !
        Цельный госсекретарь!
        Лавров. Нашими деньгами.
        Victor_B
        1. влад66 Сегодня, 08:46
          Цитата: Victor_B
          Ни хрена себе "собачёнка" !

          Собачонка обыкновенная,правда породистая,заливается лаем не хуже двортерьера. laughing
          влад66
          1. Victor_B Сегодня, 08:49
            Ну о конкретной породе можно и поспорить, но кобелина здоровенный!
            Victor_B
            1. влад66 Сегодня, 08:51
              Цитата: Victor_B
              Ну о конкретной породе можно и поспорить, но кобелина здоровенный!

              Таки да кобелина здоровенный,главное что бы прививки от бешенства были сделаны. hi
              влад66
              1. Victor_B Сегодня, 08:52
                А вот это не факт.
                Victor_B
            2. NKT Сегодня, 09:00
              И здоровенный и орденоносный wink
              NKT
    3. zloybond Сегодня, 09:20
      им бы самим для начала начать уничтожать свое химическое оружие, а потом гавкать за чужое.
      zloybond
  2. seregatara1969 Сегодня, 08:11
    а тилерсон не подскажет : к какому году клятвенно обещали сша уничтожить своё химоружие ?
    seregatara1969
  3. svp67 Сегодня, 08:14
    Тиллерсон призвал Москву не забывать о своей роли гаранта уничтожения химоружия в САР
    Интересно хватит у наших дипломатов смелости НАПОМНИТЬ, а кто же стал Нобелевским лауреатом, благодаря этому процессу....
    svp67
    1. cniza Сегодня, 08:29
      Надо не только напомнить , а мордой потыкать во все документы на основании которых присуждалась премия.
      cniza
      1. svp67 Сегодня, 08:31
        Цитата: cniza
        Надо не только напомнить , а мордой потыкать во все документы на основании которых присуждалась премия.

        Нашему МИД не когда, они там все решают, когда говорить об "озабоченности", а когда об "особой озабоченности"...
        svp67
        1. cniza Сегодня, 08:37
          На словах все так и выглядит , а когда они "тет а тет" , тогда страсти кипят не по детски.
          cniza
          1. svp67 Сегодня, 08:39
            Цитата: cniza
            а когда они "тет а тет" , тогда страсти кипят не по детски.

            Жаль одно - встречаются они не часто... Как то наши стесняются ихних приглашать, а ихнии, видимо боятся, еще в связях с Россией обвинят и прощай каръера
            svp67
            1. cniza Сегодня, 08:43
              Тут недавно спец. службы встречались и сразу наших спортсменов оправдали , вот и дипломатам так надо.
              cniza
              1. Голован Джек Сегодня, 08:45
                Цитата: cniza
                недавно спец. службы встречались... вот и дипломатам так надо

                Дык, это... это ж как два пальца на руке: спецслужбы работают под дипломатическим прикрытием, а дипломаты пользуются, кхм... услугами спецслужб.
                Так что я бы их так разделять не стал. Сами решат, кому сподручней, кхм... встречаться. И с кем wink
                Голован Джек
              2. svp67 Сегодня, 08:48
                Цитата: cniza
                Тут недавно спец. службы встречались и сразу наших спортсменов оправдали , вот и дипломатам так надо.

                Спортсменов то оправдали, но самолет сбили и пилота убили...не думаю, что размен равный.
                svp67
    2. BerBer Сегодня, 08:55
      Лучше задайте вопрос, что такое Нобелевская премия? Нобелевский комитет инструмент США.
      BerBer
  4. К0щей Сегодня, 08:16
    Мы внимательно изучаем ситуацию, мы также призвали Россию выполнить свою роль как гаранта соглашения об уничтожении химического оружия
    надо им в очередной раз напомнить, что вывозом и уничтожением занимались они.
    К0щей
    1. Tiras Сегодня, 08:35
      Цитата: К0щей
      что вывозом и уничтожением занимались они.


      Внутри Сирии Россия принимала участие

      Минобороны России доставило в Сирию 75 единиц автомобильной техники, а также другое имущество для обслуживания контингента, который будет заниматься транспортировкой и утилизацией химоружия. Об этом сообщает в понедельник, 23 декабря, агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу. "Всего за три дня - с 18 по 20 декабря - в аэропорт Латакия воздушным транспортом было перевезено 75 единиц автомобильной техники - из них 50 "КамАЗов" и 25 бронированных машин "Урал", - заявил министр. По словам Шойгу, также было доставлено и другое имущество - "цистерны для воды, полевые кухни, армейские палатки".
      Tiras
    2. volodya Сегодня, 08:42
      Цитата: К0щей
      Мы внимательно изучаем ситуацию, мы также призвали Россию выполнить свою роль как гаранта соглашения об уничтожении химического оружия
      надо им в очередной раз напомнить, что вывозом и уничтожением занимались они.

      Правда они забывают сказать ,что химоружие которое находят у бармалеев с пометкой, сделано в сша!
      volodya
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:18
    Судя по всему стоит ожидать новых хим атак со стороны террористов подготовленных западом. Американцы из кожи вон лезут всеми неправдами в очередной раз обвинить Асада. И если не получилось его свергнуть военным путем то наверное замысли обвинить в применении хим оружия и создать трибунал по Сирии.
    rotmistr60
    1. Victor_B Сегодня, 08:26
      Цитата: rotmistr60
      то наверное замысли обвинить в применении хим оружия

      Почему замыслили?
      Обвиняют!
      Victor_B
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:30
        Я вот о чем
        не получилось его свергнуть военным путем то... и создать трибунал по Сирии.
        rotmistr60
        1. Victor_B Сегодня, 08:39
          Цитата: rotmistr60
          и создать трибунал по Сирии.

          Не придет он в суд.
          А принудить...
          Пускай придут.
          Victor_B
        2. NordUral Сегодня, 09:34
          Пора бы Кремлю, если есть хоть остатки благоразумия, играть с лживыми англосаксами в партнеров.
          NordUral
          1. Голован Джек Сегодня, 09:37
            Цитата: NordUral
            Пора бы Кремлю, если есть хоть остатки благоразумия, играть с лживыми англосаксами в партнеров.

            belay
            Голован Джек
  6. masyanya Сегодня, 08:26
    Наше право Вето, хотим наложем, хотим положим... wink а Тиллерсон пусть сопит в тряпочку...
    masyanya
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 08:26
    Также госсекретарь в очередной раз призвал российскую сторону «прекратить использовать право вето при рассмотрении резолюций, необходимых для продления полномочий Совместного механизма для проведения расследований» этих инцидентов.
    Обязательно не применим наше право вето - как только итоговый документ будет гарантировать беспристрастное реальное расследование всех фактов и "якобы фактов" нарушений конвенции по запрету химоружия , а также участие в таковом расследовании всех заинтересованных сторон . А иначе нам остаётся выразить лишь обеспокоенность озабоченностью глубокоуважаемого госсекретаря
    КВУ-НСвД
  8. ul_vitalii Сегодня, 08:26
    Тиллерсону не стоит забывать за что он получил наш орден, пусть почитает его статут.
    ul_vitalii
    1. NordUral Сегодня, 09:33
      Чудак вы, однако. Он его получил, если не путаю, за Сахалин-1, а это сделка ограбившая Россию. Но давали ему "свои" в "нашей" власти. Чудны дела наши, а либерастов в особенности.
      NordUral
      1. ul_vitalii Сегодня, 10:08
        Не повезло вам, не успел ограбить, деньги угрохал, дырку пробурил, санкции ввели, орден Дружбы получил, мог бы отказаться, вот я о чем. hi
        ul_vitalii
  9. pvv113 Сегодня, 08:27
    Тиллерсон призвал Москву не забывать о своей роли гаранта

    А про Вашингтон он забыл
    pvv113
  10. Lesorub Сегодня, 08:35
    Пора уже призывать Штаты к ответу за Ирак (и найденное там "хим оружие"), Ливию, Сирию и другие страны где данное "недоразумение" провело агрессию военную или экономическую.
    Lesorub
  11. Адьютант Сегодня, 08:46
    Не забудем
    Никак нет
    Адьютант
  12. Vard Сегодня, 08:54
    Тщательное расследование применения химического оружия выявило истинную причину паники жителей квартала... Сгорела оставленная на керогазе кастрюлька с супом...
    Vard
  13. Alex-a832 Сегодня, 09:23
    мы также призвали Россию выполнить свою роль как гаранта соглашения об уничтожении химического оружия,

    Россия эту роль выполнила!
    Хотелось бы призвать США соблюдать международное законодательство и не вторгаться на чужую территорию без приглашения хозяев или санкции Совбеза ООН! Чуть где гнильцой запахло - США уже там!
    Alex-a832
  14. NordUral Сегодня, 09:29
    Наглый торгаш, госдепу напомни про это.
    NordUral
  15. Андрей Панов Сегодня, 09:45
    Давно не слышно было про химоружие! Ждём-с, не зря вспомнил!
    Андрей Панов
  16. Topotun Сегодня, 09:53
    Похоже руководство США твердо решило - новой войне быть! Судя по наездам на Россию практически по всем направлениям. И совеобразной ротации ВС НАТО в Европе, когда вновь прибывшие остаются вместе с теми кто прибыл раньше. Мол мы уйдем, но попозже, как угроза со тсороны России пропадет....
    Topotun
    1. Владивосток1969 Сегодня, 10:14
      По договору об уничтожении хим.оружия Россия уже отрапортовала о завершении .Хим оружия у России больше нет.А США прекратили уничтожение своих арсеналов данного вооружения на уровне 10%.
      Владивосток1969
      1. Topotun Сегодня, 10:17
        На существующих мощностях хим. предприятий развернуть производство хим оружия совсем не проблема. Да и эффективность его относителна. ВС защищены, так что это средство против мирного населения. А за гибель мирного населения можно получить привет уже с использованием ЯО. В общем хранить эту гадость себе дороже. И произвести недолго. Это не очищенный уран получить...
        Topotun
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