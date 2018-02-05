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Тиллерсон призвал Москву не забывать о своей роли гаранта уничтожения химоружия в САР
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь с визитом в Аргентине, вновь указал на продолжающееся использование боевых отравляющих веществ во время сирийского конфликта, призвав Москву не блокировать продление мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию (СМР) подобных атак, передает ТАСС.
Также госсекретарь в очередной раз призвал российскую сторону «прекратить использовать право вето при рассмотрении резолюций, необходимых для продления полномочий Совместного механизма для проведения расследований» этих инцидентов.
Напомним, срок полномочий СМР истек 8 декабря 2017 года. Попытки членов Совбеза ООН договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом, при этом российский постпред дважды блокировал несогласованные проекты резолюций.
Во второй половине января российские дипломаты представили проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии на первоначальный период в один год. Постпредство США с ходу выступило против этой инициативы, заявив, что согласится лишь на возобновление работы СМР в его изначальном виде.
Нас очень беспокоят поступающие сообщения об использовании химического оружия, хлора, во время сирийского конфликта,сказал Тиллерсон, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.
Мы внимательно изучаем ситуацию, мы также призвали Россию выполнить свою роль как гаранта соглашения об уничтожении химического оружия,добавил он.
Также госсекретарь в очередной раз призвал российскую сторону «прекратить использовать право вето при рассмотрении резолюций, необходимых для продления полномочий Совместного механизма для проведения расследований» этих инцидентов.
Напомним, срок полномочий СМР истек 8 декабря 2017 года. Попытки членов Совбеза ООН договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом, при этом российский постпред дважды блокировал несогласованные проекты резолюций.
Во второй половине января российские дипломаты представили проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии на первоначальный период в один год. Постпредство США с ходу выступило против этой инициативы, заявив, что согласится лишь на возобновление работы СМР в его изначальном виде.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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