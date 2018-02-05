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Госдеп: США и впредь будут выполнять положения Нового ДСНВ
США намерены и впредь придерживаться положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый ДСНВ), несмотря на возросшую напряженность в российско-американских отношениях, передает ТАСС заявление представителя госдепартамента.
Агентство напоминает, что 5 февраля Москва и Вашингтон должны достичь ограничений, установленных указанным соглашением.
Она затруднилась уточнить, за что именно выступает администрация США: за сохранение Нового ДСНВ в силе до 2021 года и затем его возможное продление еще на 5 лет или за начало подготовки сторонами нового соглашения о дальнейшем сокращении стратегических ядерных потенциалов.
По словам дипломата, «в течение следующего месяца или около того обе страны обменяются данными о своих стратегических ядерных арсеналах», как это происходило дважды в год в соответствии с условиями договора на протяжении последних 7-ми лет.
Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно договору, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через 7 лет и в дальнейшем их суммарные количества «не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ», поясняет агентство.
Госдеп и Пентагон поддерживают идею продолжения процесса сокращения ядерного оружия. Дональд Трамп в феврале 2017 года подверг критике Новый ДСНВ, но в сентябре Белый дом сообщил, что не исключает возможность продления этого договора.
Агентство напоминает, что 5 февраля Москва и Вашингтон должны достичь ограничений, установленных указанным соглашением.
США будут полностью имплементировать Новый ДСНВ. Данный документ способствует сохранению стратегической стабильности между США и Россией, а также является жизненно важным компонентом глобальных усилий, нацеленных на ядерное нераспространение,сказала представитель ведомства.
Она затруднилась уточнить, за что именно выступает администрация США: за сохранение Нового ДСНВ в силе до 2021 года и затем его возможное продление еще на 5 лет или за начало подготовки сторонами нового соглашения о дальнейшем сокращении стратегических ядерных потенциалов.
Мы изучим следующие шаги, относящиеся к договору, в надлежащее время,отметила она.
По словам дипломата, «в течение следующего месяца или около того обе страны обменяются данными о своих стратегических ядерных арсеналах», как это происходило дважды в год в соответствии с условиями договора на протяжении последних 7-ми лет.
В краткосрочной перспективе в центре нашего внимания будет находиться этот следующий обмен данными, после которого, как мы надеемся, каждая сторона в кратчайшие сроки подтвердит соблюдение другой (стороной) центральных ограничений договора,добавила она.
Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно договору, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через 7 лет и в дальнейшем их суммарные количества «не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ», поясняет агентство.
Госдеп и Пентагон поддерживают идею продолжения процесса сокращения ядерного оружия. Дональд Трамп в феврале 2017 года подверг критике Новый ДСНВ, но в сентябре Белый дом сообщил, что не исключает возможность продления этого договора.
Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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