11:07 05 февраля
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Госдеп: США и впредь будут выполнять положения Нового ДСНВ

США намерены и впредь придерживаться положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый ДСНВ), несмотря на возросшую напряженность в российско-американских отношениях, передает ТАСС заявление представителя госдепартамента.

Госдеп: США и впредь будут выполнять положения Нового ДСНВ


Агентство напоминает, что 5 февраля Москва и Вашингтон должны достичь ограничений, установленных указанным соглашением.


США будут полностью имплементировать Новый ДСНВ. Данный документ способствует сохранению стратегической стабильности между США и Россией, а также является жизненно важным компонентом глобальных усилий, нацеленных на ядерное нераспространение,
сказала представитель ведомства.

Она затруднилась уточнить, за что именно выступает администрация США: за сохранение Нового ДСНВ в силе до 2021 года и затем его возможное продление еще на 5 лет или за начало подготовки сторонами нового соглашения о дальнейшем сокращении стратегических ядерных потенциалов.

Мы изучим следующие шаги, относящиеся к договору, в надлежащее время,
отметила она.

По словам дипломата, «в течение следующего месяца или около того обе страны обменяются данными о своих стратегических ядерных арсеналах», как это происходило дважды в год в соответствии с условиями договора на протяжении последних 7-ми лет.

В краткосрочной перспективе в центре нашего внимания будет находиться этот следующий обмен данными, после которого, как мы надеемся, каждая сторона в кратчайшие сроки подтвердит соблюдение другой (стороной) центральных ограничений договора,
добавила она.

Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно договору, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через 7 лет и в дальнейшем их суммарные количества «не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ», поясняет агентство.

Госдеп и Пентагон поддерживают идею продолжения процесса сокращения ядерного оружия. Дональд Трамп в феврале 2017 года подверг критике Новый ДСНВ, но в сентябре Белый дом сообщил, что не исключает возможность продления этого договора.

Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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Комментарии 16

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  1. Адьютант Сегодня, 08:35
    США и впредь будут выполнять положения Нового ДСНВ

    Свежо предание да верится с трудом
    Адьютант
    1. cniza Сегодня, 08:39
      Им компьютер сказал , что дергаться нельзя. lol
      cniza
      1. влад66 Сегодня, 08:48
        Цитата: cniza
        Им компьютер сказал , что дергаться нельзя. lol

        Витя здрав будь! drinks Компьютер им сказал,что ушел к русским. laughing
        влад66
        1. Владимир16 Сегодня, 08:56
          подверг критике Новый ДСНВ

          Почему слово "новый" журналист пишет с большой буквы? Мама ему так сказала?
          И что за аббревиатура ДНСВ?
          Речь возможно идёт об СНВ III?
          Владимир16
      2. ul_vitalii Сегодня, 08:48
        Боятся, что мы их в темную обойдём, хотят иметь достоверную информацию, а то будут черпать её из СМИ и от конгресса.
        ul_vitalii
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:10
          Американцам выгоден этот договор в свете их идей о глобальном неядерном+точечнотактическом ядерном превентивном ударе под прикрытием глобальной ПРО . Нам дальнейшее сокращение смерти подобно , тк лишает нас заведомости в гарантированном ответе + незадействование в договоре других обладателей ЯО . Если разоружаться , то делать это при участии всех ядерных стран и включать в договор неядерные стратегические возможности . А это практически НЕРЕАЛЬНО
          КВУ-НСвД
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:46
    Дональд Трамп в феврале 2017 года подверг критике Новый ДСНВ, но в сентябре Белый дом сообщил, что не исключает возможность продления этого договора.
    У американцев семь пятниц на неделе. А если учесть то, как они "соблюдают" договора и обещания, то не удивительно, что американское мнение может еще измениться несколько раз от соблюдения до полного выхода из этого договора.
    rotmistr60
    1. Монархист Сегодня, 09:13
      [quote=rotmistr60][quote]Дональд Трамп в феврале 2017 года подверг критике Новый ДСНВ, но в сентябре Белый дом сообщил, что не исключает возможность продления этого договора.[/quote] У американцев семь пятниц на неделе. А если учесть то, как они "соблюдают" договора и обещания, то не удивительно, что американское мнение может еще измениться несколько раз от соблюдения до полного выхода из этого договора.[/quote
      У покойного Аркадия Райкина была такая песенка флюгера:"кар кар могу сюда, кар, кар могу туда" так и они
      Монархист
  3. BerBer Сегодня, 08:48
    Для них договора не имеют значений. Мы же знаем, как легко они выходят из договоров. Бесчестное государство.
    BerBer
  4. Anvarr Сегодня, 08:48
    Скорее всего администрация США выйдет из этого договора т.к. новая оборонная доктрина вступает в противоречия с пунктами выполнения ДСНВ, но прикроются как обычно, ссылаясь на Россию т.к. она ведет успешные разработки в сфере высокоточного вооружения, ну и конечно же на КНР.(так сказать для пущей страсти :))))
    Anvarr
  5. Дратуй Сегодня, 08:57
    Цитата: ul_vitalii
    Боятся, что мы их в темную обойдём, хотят иметь достоверную информацию, а то будут черпать её из СМИ и от конгресса.

    Скорее из соцсетей wassat
    Дратуй
  6. Esoteric Сегодня, 09:05
    Особенно страстно и убедительно дают клятвы верности непосредственно после измены... belay request
    Не верю я в американское чистосердечие, как и в "крокодиловы слёзы" no
    Esoteric
  7. Монархист Сегодня, 09:07
    "Дональд Трамп в феврале подверг критиее Новый ДСНВ, но в сентябре Белый Дом сообщил,что не исключат возможности продления этого договора" что сказать:" чудны твои дела Господи".
    Это у репортеров есть термин:" часы Армагеддона",где 12 означает наступление Армагеддона сиречь конец света. Коли не ошибаюсь усилиями Трасса ,минутная стрелка продвинулась вперед и показывала,без трёх двенадцать, а теперь должны сдвинуть стрелку на 1 или 2 деления назад
    Монархист
  8. Житель Урала Сегодня, 09:48
    им выгодно сокращение СНВ, при разблокировании договора о малой и средней дальности, и развитии ПРО.
    Учитывая ставку на глобальный молниеносный удар - они сокращают ущерб гарантированной ответки. Свои стратеги может и планируют использовать, но в ограниченном виде, им еще для Китая сохранить что-то надо, а для нас РСМД в Европе, плюс КР плюс Иджис. Одним словом пытаются этим нас паритета лишить.
    Житель Урала
  9. Alex-a832 Сегодня, 09:48
    А сша выполняет условия договора по СНВ? Как давно нашим инспекторам предоставлялась возможность доступа на амерские объекты. Или нам и дальше предлагаются условия, что "Джентельмен джентельмену всегда верит на слово. У них вечно доклад из двух частей: не секретная - лапша на уши публики и секретная - с объективными данными, но чисто для себя, любимых.
    Alex-a832
  10. AlexVas44 Сегодня, 09:58
    «в течение следующего месяца или около того обе страны обменяются данными о своих стратегических ядерных арсеналах»,


    Ага, и излишки сдавать на хранение на базы США. soldier
    AlexVas44
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