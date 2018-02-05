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Ситуация в Сирии
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ выбила террористов из трех поселений Хамы, под ударами ВВС международной коалиции погибло 11 мирных жителей Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На территории оазиса Восточная Гута (провинция Дамаск) продолжались столкновения между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. САА вела ракетный обстрел опорных пунктов боевиков в городе Хараста. Позже стало известно, что сирийские ВВС также нанесли четыре удара по укрепрайонам радикалов в окрестностях населенного пункта. Солдаты правительственных войск обнаружили и разрушили систему подземных туннелей боевиков в районе между населенными пунктами Хараста и Дума.
Подразделения сирийской армии, дислоцирующиеся недалеко от поселений Нубль и Аль-Захра, отбили атаку боевиков радикальной коалиции под руководством «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). В северной части провинции Алеппо в течение суток продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецким альянсом Сирийская свободная армия (ССА). Бои были зафиксированы в районе деревни Аль-Хошария, расположенной северо-восточнее Манбиджа. Также солдаты ВС Турции вели артиллерийский обстрел позиций SDF в районе горы Дармак. Протурецкие военизированные формирования захватили у «демократической армии» поселение Хадж Билал. Кроме того, под контроль ССА перешла гора Шейх Хорез.
ВВС западной коалиции нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в поселении Аль-Бахра провинции Дейр-эз-Зор. В результате авианалета погибли 11 мирных жителей населенного пункта, еще семь человек были ранены. Напомним, боевые вылеты ВВС коалиции возобновились в Дейр-эз-Зоре после атаки террористов-смертников на КПП Демократических сил Сирии (SDF) в районе Аль-Бахры. После неожиданного нападения курдские отряды потеряли более 15 бойцов убитыми и раненными.
ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам террористов «ан-Нусры» в окрестностях города Серакиб в провинции Идлиб. Кроме того, российская авиация атаковала исламистов в районах деревень Таль Мардих и Райян. САА в свою очередь вела артиллерийский обстрел укрепрайонов террористов недалеко от Райяна.
ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях поселений Срудж, Каср Бин Вардан и Таль Халава на востоке провинции Хама. В это время сирийская армия продолжала продвигаться на северо-востоке региона, освобождая территории от террористов ИГ. За последние сутки армия Башара Асада выбила игиловцев из трех населенных пунктов.
На территории оазиса Восточная Гута (провинция Дамаск) продолжались столкновения между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. САА вела ракетный обстрел опорных пунктов боевиков в городе Хараста. Позже стало известно, что сирийские ВВС также нанесли четыре удара по укрепрайонам радикалов в окрестностях населенного пункта. Солдаты правительственных войск обнаружили и разрушили систему подземных туннелей боевиков в районе между населенными пунктами Хараста и Дума.
Подразделения сирийской армии, дислоцирующиеся недалеко от поселений Нубль и Аль-Захра, отбили атаку боевиков радикальной коалиции под руководством «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). В северной части провинции Алеппо в течение суток продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецким альянсом Сирийская свободная армия (ССА). Бои были зафиксированы в районе деревни Аль-Хошария, расположенной северо-восточнее Манбиджа. Также солдаты ВС Турции вели артиллерийский обстрел позиций SDF в районе горы Дармак. Протурецкие военизированные формирования захватили у «демократической армии» поселение Хадж Билал. Кроме того, под контроль ССА перешла гора Шейх Хорез.
ВВС западной коалиции нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в поселении Аль-Бахра провинции Дейр-эз-Зор. В результате авианалета погибли 11 мирных жителей населенного пункта, еще семь человек были ранены. Напомним, боевые вылеты ВВС коалиции возобновились в Дейр-эз-Зоре после атаки террористов-смертников на КПП Демократических сил Сирии (SDF) в районе Аль-Бахры. После неожиданного нападения курдские отряды потеряли более 15 бойцов убитыми и раненными.
ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам террористов «ан-Нусры» в окрестностях города Серакиб в провинции Идлиб. Кроме того, российская авиация атаковала исламистов в районах деревень Таль Мардих и Райян. САА в свою очередь вела артиллерийский обстрел укрепрайонов террористов недалеко от Райяна.
ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях поселений Срудж, Каср Бин Вардан и Таль Халава на востоке провинции Хама. В это время сирийская армия продолжала продвигаться на северо-востоке региона, освобождая территории от террористов ИГ. За последние сутки армия Башара Асада выбила игиловцев из трех населенных пунктов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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