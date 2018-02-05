11:09 05 февраля
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Ситуация в Сирии

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ выбила террористов из трех поселений Хамы, под ударами ВВС международной коалиции погибло 11 мирных жителей Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На территории оазиса Восточная Гута (провинция Дамаск) продолжались столкновения между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. САА вела ракетный обстрел опорных пунктов боевиков в городе Хараста. Позже стало известно, что сирийские ВВС также нанесли четыре удара по укрепрайонам радикалов в окрестностях населенного пункта. Солдаты правительственных войск обнаружили и разрушили систему подземных туннелей боевиков в районе между населенными пунктами Хараста и Дума.


Подразделения сирийской армии, дислоцирующиеся недалеко от поселений Нубль и Аль-Захра, отбили атаку боевиков радикальной коалиции под руководством «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). В северной части провинции Алеппо в течение суток продолжались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и протурецким альянсом Сирийская свободная армия (ССА). Бои были зафиксированы в районе деревни Аль-Хошария, расположенной северо-восточнее Манбиджа. Также солдаты ВС Турции вели артиллерийский обстрел позиций SDF в районе горы Дармак. Протурецкие военизированные формирования захватили у «демократической армии» поселение Хадж Билал. Кроме того, под контроль ССА перешла гора Шейх Хорез.

ВВС западной коалиции нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в поселении Аль-Бахра провинции Дейр-эз-Зор. В результате авианалета погибли 11 мирных жителей населенного пункта, еще семь человек были ранены. Напомним, боевые вылеты ВВС коалиции возобновились в Дейр-эз-Зоре после атаки террористов-смертников на КПП Демократических сил Сирии (SDF) в районе Аль-Бахры. После неожиданного нападения курдские отряды потеряли более 15 бойцов убитыми и раненными.

ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам террористов «ан-Нусры» в окрестностях города Серакиб в провинции Идлиб. Кроме того, российская авиация атаковала исламистов в районах деревень Таль Мардих и Райян. САА в свою очередь вела артиллерийский обстрел укрепрайонов террористов недалеко от Райяна.

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях поселений Срудж, Каср Бин Вардан и Таль Халава на востоке провинции Хама. В это время сирийская армия продолжала продвигаться на северо-востоке региона, освобождая территории от террористов ИГ. За последние сутки армия Башара Асада выбила игиловцев из трех населенных пунктов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Pivot Сегодня, 09:04
    Как ранее писал, только дезинфекция напалмом избавит Сирию от этой заразы.
    Pivot
    1. Чёрный Сегодня, 09:04
      ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях поселений Срудж, Каср Бин Вардан и Таль Халава на востоке провинции Хама

      Ну боевики само собой должны быть уничтожены,а идейные вдохновители(янки и их союзники как пострадали?,а бить надо в первую очередь их,что б не повадно было повторить)
      Чёрный
      1. Гигант мысли Сегодня, 09:14
        Радуют успехи сирийской армии с помощью наших спецов и авиации. Желаем им скорейшей победы над всей этой чёрной и зелёной нечистью.
        Гигант мысли
      2. rotmistr60 Сегодня, 09:25
        а бить надо в первую очередь их
        Было бы не плохо, но пока американцам и их союзникам войну не объявляли. Да и сидят они в основном в назначенной ими самими зоне ответственности, а посему пока не под ударом. Другое дело инструкторы и советники в рядах боевиков, которым очевидно иногда перепадает. Но об этом не принято почему-то говорить.
        rotmistr60
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:04
    В результате авианалета погибли 11 мирных жителей населенного пункта, еще семь человек были ранены.

    Как в порядке вещей - прилетели, разбомбили, убили... И всё им с рук сходит. angry
    a.s.zzz888
    1. Tiras Сегодня, 09:18
      Как будто от российских ВКС и сирийских ВВС не гибнут мирные жители wink
      Tiras
      1. Petr1968 Сегодня, 09:24
        Цитата: Tiras
        Как будто от российских ВКС и сирийских ВВС не гибнут мирные жители wink

        Российские боеприпасы освещает священник, и они попадают только в плохих людей. Этим мы отличаемся от сил Зла. После бомбежек жители Сирии благодарят наши ВКС, жмут руку, просят продолжать в том же ключе. По нашему ТВ лично видел. Они понимают, чем больше мы утюжим их города, тем счастливее они живут!!
        Petr1968
      2. rotmistr60 Сегодня, 09:29
        Наши хотя бы по площадям не бомбят. А когда штурмовали Алеппо авиацию не применяли, хотя шуму и вранья со стороны запада было более чем предостаточно. Американцы такими пустяками не заморачиваются и это вы должны признать.
        rotmistr60
        1. Tiras Сегодня, 09:59
          Гибнут мирные жители и от ударов западной коалиции и от ударов России и Сирии.
          Вранья хватает со всех сторон wink
          Только вот США почти всегда признают или не отрицают, так как понимают, что жертвы среди мирных жителей при подобных операциях всегда есть и говорить об их отсутствии глупо.
          А вот Россия продолжает отрицать или не признает, чем выставляет себя не в лучшем свете.
          Нет ничего плохого, в том, чтобы признать, что гибнут мирные жители при ударах, так как это вполне понятные вещи и потерь избежать невозможно.
          Tiras
      3. Мар.Тира Сегодня, 09:35
        Ну так покричи Аллах акбар,может к гуриям попадёшь.Это старое видео,за сбитый СУ-24.Сегодня ночью такое же было и в Идлибе.У меня есть видео,но его не вставить на сайт ВО.Пока оно не появится в Ютубе.Поверьте там ад.Это особенно видно в ночном Идлибе.
        Мар.Тира
  3. Салют Сегодня, 09:16
    Цитата: Pivot
    Как ранее писал, только дезинфекция напалмом избавит Сирию от этой заразы.

    сша применяли напалм против вьетнамцев, не стоит действовать как они, на ближнем востоке далеко не все рады присутствию России
    Салют
  4. Сержант71 Сегодня, 09:25
    Тяжко идёт освобождение Идлиба. Начали хорошо, но затем "завязли". Кстати, прочитал одно интересное интервью нашего морпеха из охраны Хмеймима. На условиях анонимности, конечно. Основные тезисы. Много нелицеприятного об уровне боеспособности армии Асада ( слабый уровень подготовки, воюют " по расписанию", неустойчивы в обороне). Местные настроены к нам очень по разному. Большие потери несут ЧВК Вагнера - они, по его словам, основная ударная сила на главных направлениях. Непосредственно армия то же несёт потери, МО признаёт только те, которые нет смысла уже отрицать. Очень хорошо оснащена ССА ( умеренные оппы), а ИГИЛ (запрещена на территории РФ) наоборот плохо. Как-то так. Не думаю, что вью фейковое, хотя, конечно, всё может быть.
    Сержант71
    1. Мар.Тира Сегодня, 09:41
      Не стоит читать фейки "морпехов",тем более годовой давности.Про двух пленных,захваченных чёрными знал весь мир.Где остальные ,убитые,и раненныеЗИН?
      Мар.Тира
      1. Сержант71 Сегодня, 09:47
        А у вас есть какие-то доказательства "фейковости"? Давайте в студию.
        Многое из этого интервью подтверждалось и другими источниками, особенно по поводу низкой боеготовности асадовцев.
        Сержант71
        1. Мар.Тира Сегодня, 09:55
          Потери как и на любой войне есть.Боеготовность Асада уж у всех оскомину набила.Фейки эти про "морпеха"уже обсуждали тысячи раз.Ваше не знание этого ваша проблема.Оставайтесь при своем мнении.У меня нет желания вести с вами дискуссию.Вообще нет.Слишком зол,на глупость командования группировкой ВКС в Сирии.И по проведению операции,по спасению,и обще по тактике ведения бомбардировок.Слишком мягко,и робко,оглядываясь на мнение "мирового сообщества".А теряем людей мы!!!!!!!!
          Мар.Тира
          1. Сержант71 Сегодня, 10:06
            Я не знаю, кто и где там тысячи раз что-то там обсуждал. Вы сами начали разговор и обвинили в фейковости. Бремя доказательства, соответственно, лежит на вас. У вас доков нет, как видно и "нет желания вести дискуссию",потому, как и сказать нечего. Это называется "соскочить с темы".
            Сержант71
  5. sapporo1959 Сегодня, 10:02
    Да дела Сирийские без бутылки и не разберешь конешно! Кто кого чего...? Да и генералы наши что то перестали радовать нас победами с экрана телевизора? Одним словом восток!
    sapporo1959
  6. Ментат Сегодня, 10:41
    Цитата: Tiras
    Гибнут мирные жители и от ударов западной коалиции и от ударов России и Сирии.
    Вранья хватает со всех сторон

    У вас есть конкретные факты, что от ударов российских ВКС погибли десятки мирных жителей? Или вы сюда гнилья пришли поналивать?
    Между тем, сколько свадеб разбомбили американцы? Это вопрос, который поднимался даже на международном уровне. Существует уже «страх дронов», фобия.
    Но вы приходите, и начинаете приравнивать действия России и США. Откуда заявились?
    Ментат
    1. Tiras Сегодня, 11:00
      Цитата: Ментат
      У вас есть конкретные факты, что от ударов российских ВКС погибли десятки мирных жителей? Или вы сюда гнилья пришли поналивать?


      А что для вас конкретные факты? lol



      Цитата: Ментат
      Между тем, сколько свадеб разбомбили американцы? Это вопрос, который поднимался даже на международном уровне. Существует уже «страх дронов», фобия.


      Так США же признали? Разве нет?

      Когда одна правозащитная организация обвиняет США и об этом тут писали как-то в новости, то многие комментаторы начали поливать США...
      А когда таже самая организация заявляет про Россию, то сразу фейк и прочее..

      Цитата: Ментат
      Но вы приходите, и начинаете приравнивать действия России и США. Откуда заявились?


      Я лишь показал, что стоит иногда и на себя смотреть, а не просто обвинять все время США и преподносить это как будто у других все иначе. Гибнут мирные жители и из-за ошибок США и из-за ошибок России.
      Tiras
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