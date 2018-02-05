Детонационный ракетный двигатель выводит Россию в лидеры

Отечественное Научно-производственное объединение "Энергомаш" успешно провело огневые испытания импульсного детонационного ракетного двигателя тягой в 2 тонны. Согласно данным НПО, это стало первым в мире испытанием подобного двигателя с такой относительно высокой тягой.



Главное отличие детонационного ракетного двигателя от привычных нам заключается в том, что сгорание топлива в нем протекает со сверхзвуковой скоростью. Детонационная волна существенно быстрее сжимает горючую смесь, и как следствие, термодинамическая эффективность двигателя повышается в несколько раз. Отпадает необходимость в компрессорах, что положительно сказывается на массе и габаритах двигателя в целом.



Подобные разработки позволят массово внедрить гиперзвуковые технологии, а не ограничиваться лишь военной областью их применения.





При этом, Россия не является единственной страной, где уже проводят испытания детонационных двигателей. Однако, есть все причины говорить, что в этой области мы являемся лидерами.









