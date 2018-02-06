11:20 06 февраля

Русских на войне погубит медицина

Российская армия сможет вести войну с НАТО, однако слабым звеном у русских является уровень медицины. Медики в России, как считают эксперты, не в состоянии помочь всем раненым. У русских есть современные танки и самолёты, но в тысячах и тысячах населённых пунктах уровень медицины сопоставим с уровнем таковой в отсталых странах. Поэтому в случае войны Россия столкнётся с непреодолимыми медицинскими трудностями.



О плачевном положении современной российской медицины поведал в издании «War is Boring» известный аналитик Роберт Бекхузен (Robert Beckhusen).


По его мнению, Россия не подготовлена к большой войне «в достаточной степени». Крупномасштабный конфликт русские не выдержат потому, что у них развалена система здравоохранения.

Во время Великой Отечественной войны у Советской Армии были миллионы и миллионы раненых. Чтобы выдержать такую войну, Советский Союз опирался «на полную мобилизацию своего общества и экономики». Для исцеления огромного количества раненых была централизованно задействована вся система здравоохранения СССР, указывает автор. В помощи раненым участвовали как военные госпитали, так и гражданские больницы. Долгая война привела к важным нововведениям в лечении, в том числе в области обморожений и ожогов.

Аналогичная тенденция была характерна для Соединённых Штатов после войны в Ираке, хоть и в меньших масштабах.

Идёт 2018 год. Россия модернизирует свои войска, придавая им мощь и укрепляя их с тем, чтобы они могли выдержать широкомасштабную войну с НАТО. К западным границам России прибывают «новые механизированные дивизии», солдаты одеты в новую форму. В армию поставляется новейшее оборудование. Автоматы, танки, лучшее в мире оборудование для электронного противодействия — чего только у русских солдат нет!

Однако кое-чего нет. Быть может, главного. У России нет того «медицинского костяка», на который могла бы опереться в войне современная армия и который позволил бы избежать «шока крупного конфликта».

Результат крупного конфликта, скорее всего, создаст чрезмерную нагрузку на медицинскую систему и приведёт к чрезмерным потерям среди российских солдат.

Да что там крупный конфликт — российская медицинская система испытала бы значительные трудности даже в войне с одной Украиной. В непосредственной близости от границы находятся Брянск, Орёл, Курск, Белгород. Все эти города сразу окажутся в зоне обстрела. Там есть больницы, но они рассчитаны на местное население, и во время конфликта появятся пострадавшие. Вблизи западной границы России имеется один первичный госпиталь «возле будущей линии фронта», он находится в Подольске и имеет всего 2000 коек.

Несмотря на наращивание военного потенциала в этом регионе, соответствующего увеличения числа военных медицинских учреждений не предусмотрено, сообщает ежемесячный информационный бюллетень Управления иностранных военных исследований Армии США «O. E. Watch».

Кроме того, для российской системы здравоохранения характерно скверное качество услуг, а также отсутствие квалифицированных врачей.

В России, напоминает Бекхузен, сохранилась система общественного здравоохранения, однако она недостаточно финансируется. Она перенесла два тяжёлых удара. Первым стал крах Советского Союза в 1991 году, вторым — финансовый кризис 2014 года, вызванный падением цен на нефть и введением Западом санкций.

«Недостаточное финансирование», как его называют в России, означает на деле нехватку врачей, больниц и оборудования. Всё это у русских «откладывается».

Согласно данным, обнародованным журналом «Newsweek», в российской сельской местности медицинскую помощь можно сравнить с уровнем медицины в какой-нибудь «развивающейся стране», и то с оговоркой: если таковая медпомощь вообще существует. Почти в 17.500 городов и деревень России медицинская помощь находится на нуле. И в случае традиционной войны эта перегруженная система должна будет принять десятки тысяч раненых, причём разом и неожиданно.

Как пишут Олег Фаличев и Юрий Брыгин в «Военно-промышленном курьере», у российских военных госпиталей в мирное время нет повседневного хирургического опыта, как у персонала гражданских больниц. Кроме того, в военной медицине наберётся не более 15% хирургов всех профилей, а остальные врачи — это терапевты. Выходит, без гражданского здравоохранения при конфликте не обойтись.

А что представляет собой это гражданское здравоохранение?

14 августа 2017 года в Боткинской больнице, напоминают соавторы, москвич умер после 4 часов ожидания прямо в приёмном покое. Его доставили на «скорой помощи» с диагнозом двусторонней пневмонии. А бывает, что больных привозят с инсультом, но они не получают помощи в течение суток.

И оказание медпомощи военным в РФ вовсе не на высоте.

«В подмосковном посёлке Заря, например, где проживают в основном военные и их семьи, из девяти терапевтов остался лишь один, свидетельствует председатель местной ветеранской организации Алексей Дедов. Генерал-полковник Анатолий Хюпенен назвал ситуацию с медицинским обслуживанием ветеранов полным безобразием. В Звенигородском военном санатории у генерала и его жены не могли взять даже анализ крови. Из госпиталей, по его словам, пациентов спроваживают недолеченными. Порой врачей подталкивает к этому ФМС: жалоб нет — выписывайте».


И если в советское время на приём к доктору можно было попасть тотчас, в день обращения, то ныне ожидание приёма у узкопрофильного специалиста может растянуться и на месяц.



А как там поживает присоединённый Крым?

«В Крыму поликлиники и стационары недосчитываются порядка девятисот специалистов разного профиля — для полуострова с населением 2,3 миллиона человек цифра угрожающая. Срочно требуются участковые терапевты и педиатры, неврологи, кардиологи, онкологи, диагносты, инфекционисты, гастроэнтерологи… Дефицит по всем медицинским направлениям.

Кое-что делается. В 2016-м в Крым прибыли 116 молодых специалистов. Однако многие из них предпочли частные клиники либо вообще ушли из здравоохранения, «не выдержав тяжести ответственности за жизнь и здоровье пациентов».


Наконец, бюджетные расходы на здравоохранение. В РФ они составляют всего 3,5% от ВВП, да ещё и сокращаются. Минимальный уровень, рекомендованный слаборазвитым странам Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), — 5%. Комментарии излишни.

Откуда взять деньги на преобразования?

Олег Фаличев и Юрий Брыгин дают советы, которые могут показаться фантастическими. Они пишут, что следовало бы первым делом «приземлить вызывающие оклады депутатов Госдумы». Затем привести «к разумным значениям» зарплаты топ-менеджеров компаний с государственным участием. Толстосумы-олигархи могли бы поделиться денежками по примеру коллег — американских миллиардеров. Те ведь перечисляют значительные суммы на благотворительность. Ещё можно было бы «сформировать внебюджетный фонд для развития здравоохранения, в который отчислялись бы и денежные средства, конфискованные по суду у коррупционеров». И последний источник денег — так сказать, внешнеэкономический. Эксперты советуют правительству не прощать внешние долги, а добиваться возвращения. С миру по нитке — здравоохранению рубашка.

О том, где взять политическую волю на подобные преобразования, касающиеся скорее политики и финансов, нежели непосредственно медицины, соавторы умалчивают. Оно и понятно — какая ж нужна воля, чтобы думские господа урезали собственные доходы? Что касается коррупции, то иные коррупционеры, даже побывавшие под следствием и судом, как раз могут похвастаться и политическим долголетием, и экономическим здоровьем.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. svp67 Сегодня, 04:13
    Конечно уровень медицины у нас еще тот, но вот так....хоронить особенно военную медицину, это просто "воздух сотрясать". Одно это
    Несмотря на наращивание военного потенциала в этом регионе, соответствующего увеличения числа военных медицинских учреждений не предусмотрено, сообщает ежемесячный информационный бюллетень Управления иностранных военных исследований Армии США «O. E. Watch».
    То есть у Управления есть свой шпион в нашем военном ведомстве, которому точно известны наши мобилизационные планы, тогда контрразведке стоит этим озаботится.... Не открою большую тайну, если скажу, что в мобпланах ЕСТЬ пункт по развертыванию дополнительных госпиталей.
    svp67
    1. Лексус Сегодня, 05:06
      ЕСТЬ пункт по развертыванию дополнительных госпиталей.

      Специалистов-то где взять? Из частных клиник нагнать? Так там они работают по принципу "постоянно от чего-нибудь лечить", а не "вылечить".
      Лексус
      1. Stas157 Сегодня, 07:41
        . Кроме того, в военной медицине наберётся не более 15% хирургов всех профилей

        А что вы хотите, когда оклад врача около 10 тыс. В мире нигде так низко не ценят медицину(если не брать СНГ), как в капиталистической России. Даже простой мент бездельник, который гуляет по улице, или просиживает штаны в машине получает в три раза больше. А у врача поток, очередь. На каждого пациента 20 минут. Стресс, который не покрывает заработная плата.
        Stas157
      2. Мар.Тира Сегодня, 08:16
        Есть такое.Тем более и Прецедент -( Случай, служащий примером или оправданием для последующих случаев этого же рода) создан.Врач убила из-за не компетенции пациента,и её подельники, не побоюсь этого слова,сделали всё,что бы её освободили.И теперь она герой,и радостно улыбается.Я уже второй год не хожу в поликлинику на диспансеризацию,не смотря на очень настойчивые приглашения.Страшновато что то,с такими специалистами.Так они(врачи) не унывают,за меня всё сами делают,и деньги по линии ОМС получают исправно.
        Мар.Тира
        1. Балу Сегодня, 08:27
          Цитата: Мар.Тира
          Врач убила из-за не компетенции пациента,и её подельники, не побоюсь этого слова,сделали всё,что бы её освободили.И теперь она герой,и радостно улыбается.

          Вот зря так. Как легко судить, не будучи в теме.
          Она реально не при чем. Непредвиденное осложнение-факт. Не понятно в этой истории что происходило в клинике Медси. кторую явно выгораживали, переведя стрелку на врача. Она действовала в рамках стандартов и клинических рекомендаций действительно сложного случая, где скорее всего было несколько онко заболеваний.
          Единственный упрек-почему биопсия в частном центре, а не в рамках ОМС в государственной больнице в стационарных условиях.
          Балу
          1. ИмПерц Сегодня, 09:42
            Скажу больше, любое вмешательство подразумевает возможность смертельного осложнения. Индивидуальную реакцию организма никто не отменял.
            ИмПерц
          2. Мар.Тира Сегодня, 10:20
            Ну понятно.Человек сам виноват в своей смерти,а врачи ,мягкие,и пушистые,радостно улыбаются,что избежали за смерть человека наказание.И я бы вам поверил,только если бы это был ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ!!!!!!Каждый день из-за врачебных ошибок в России гибнут люди.Посмотрите статистику СК РФ по смертности от ошибок врачей.Больше всего тратят на медицину США (17% ВВП) и Франция (12%). Швейцария, Германия, Бельгия - по 11%. В России этот уровень составляет 7%. При том, что перечень предоставляемых медицинских услуг в РФ – на уровне самых "элитных" страховок в странах Запада. Ведь там пациент по обычной страховке, скажем, нигде не сможет напрямую обратиться к "узким специалистам", вроде ЛОРа, окулиста, хирурга. Для этого необходимо направление "семейного врача", который по нормам должен лечить 95% обращений.Поэтому, конечно, можно и в России создать систему, когда любой пациент поликлиники с минимальными усилиями сможет отсудить у неё за малейший "ляп" несколько сот тысяч рублей. Просто надо понимать, чтобы медучреждение могло не только платить такие штрафы, но ещё и работать – денег у него должно быть с избытком. А взять их можно только из медстрахования или госбюджета, то есть в конечном счёте из карманов россиян.Ошибки врачей были, есть и, увы, будут, подтверждением чему является мировая история. Универсального рецепта от этой беды человечество ещё не придумало. Хотя контроль правоохранительных органов, без сомнения, является весомым средством профилактики откровенной "халатности" медперсонала. .Поэтому родным погибшего желаю справедливого суда.
            Мар.Тира
      3. svp67 Сегодня, 10:58
        Цитата: Лексус
        Специалистов-то где взять? Из частных клиник нагнать?

        Да, от туда и из государственных больниц, провести выпуск ускоренно. Это обычные мероприятия по МОБИЛИЗАЦИИ.
        Цитата: Лексус
        Так там они работают по принципу "постоянно от чего-нибудь лечить", а не "вылечить".

        Уважаемый, законы военного времени, как быстро отучивать гнать лажу...
        svp67
    2. sso-250659 Сегодня, 10:17
      Цитата: svp67
      Не открою большую тайну, если скажу, что в мобпланах ЕСТЬ пункт по развертыванию дополнительных госпиталей.

      Существовавшее в Минздраве управление отвечавшее за мобрезерв, ликвидировано Голиковой как класс. И все это под предлогом оптимизации, повышения эффективности и экономии денежных средств. Так что не надейтесь на какие то мифические пункты в мобпланах. Пункты то, может быть и есть, а вот сил и средств не существует в принципе.
      sso-250659
  2. Sverdlov Сегодня, 04:19
    Эта ось: образование - медицина - зарплаты трудяг, погубит страну. Уже многое погубила. И никому дела до этого нет. Впечатление от властей - вредители.
    И поговорка в тему - "юристом сыт не будешь, зато юрист всегда сыт".
    Хороший доход приносят только подлость и обман...
    Sverdlov
  3. Лексус Сегодня, 05:14
    А где т.н. "земские рвачи"? А я скажу вам. Сейчас многие учатся за бабки, и ближайшая задача после мединститута - "отбить" потраченное. На селе и в пгт особо не поживишься (достаток у жителей не ахти), вот и жмутся по частным клиникам и "хлебным" местам а-ля перинатальные центры в крупных городах. К слову, именно поэтому частная клиника почти в каждом квартале присутствует, и в ней даже абсолютно здоровому человеку с радостью поставят с десяток хронических диагнозов.
    Лексус
  4. Доктор Хаб Сегодня, 05:33
    Суждения совершенно поверхностные. Медицина у нас может и не айс, но я не сказал бы, что в Штатах все супер. Касаемо умершего пациента, так в штатах не будь у него полиса и на порог бы не пустили. А систему военной медицины в военное время не надо сравнивать с гражданской в мирное. Это как кто сильней, слон, или кит. Моб предписания у гражданских и моб планы в военкоматах существуют. А так же не надо забывать о развертывании тыловых госпиталей в военное время. Так что и госпитали есть и кадры. Плюс изучение организации тактики мед.службы на военных кафедрах тоже никто не отменял. Ну, а случись война, будем осваивать материальную базу стран НАТО, ну или кого там...
    Доктор Хаб
    1. Pax tecum Сегодня, 06:33

      Такую "квалификацию" российской военно-полевой хирургии ни одна западная система не освоит.
      К примеру, извлечь выстрел от подствольного гранатомета.
      Российские хирурги чудеса творили в Чечне, даже при отсутствии нормальных медикаментов. А, система медобеспечения в армии, силовых структурах на месте не стоит-совершенствуется.
      Если и сравнивать, то не факт (никто ведь сравнительный анализ не проводил, не проверял), что в НАТОвских армиях в чем то лучше. В чем то лучше, в чем то хуже.
      Pax tecum
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:10
        Цитата: Pax tecum
        Российские хирурги чудеса творили в Чечне

        Советская школа и образование. Сейчас уровень образованности ниже плинтуса.
        В начале января лежал в стационаре с травмой - так я врачам говорил, что мне нужно колоть! На полном серьёзе! laughing
        Ингвар 72
        1. Pax tecum Сегодня, 08:34
          Да, это у вас просто опыта жизненного немеряно. fellow Вот и делитесь по мере возможности.
          А, Советская школа - это да! Это уникальная сложная система. Дай Бог вернем.
          Pax tecum
        2. Балу Сегодня, 08:50
          Цитата: Ингвар 72
          В начале января лежал в стационаре с травмой - так я врачам говорил, что мне нужно колоть! На полном серьёз

          Верю, увы у молодежи в массе своей слабая базовая подготовка.
          В Казани несколько лет назад закрыли один из старейших военных госпиталей, а ведь оборудован был вполне современно.
          Потенциал у медиков есть, советская система в середине 80-х была лучшей в мире-прнизнано ВОЗ и рекомендована для развивающихся стран.
          Слабая сторона-угробили медицинскую промышленность и фармакологию. Сейчас все забыли, что в конце 80-х был приказ МЗ СССР , в котором перечислены весь спектр современной медицинской техники, прошедшей клинические испытания и заводы, на которых должно было начаться их выпуск. Там было все-от томографов (!!!) до средств реабилитации. Пришли к власти эти два демагога- предатель Горбачев и алкодегенерат ЕБН и все рухнуло вместе с СССР. А какие возможности? Вы видели рентгенограмму комара в формате А4? На западе есть что-то подобное?
          А что мы знаем об отечественных лекарственных препаратах, разработанных в СССР? Ксимедон-ускоряющий заживление ран, более эффективен, чем метилурацил или пентоксил. Подтверждаю-студентом испытывал на мышах, крысах и морских свинках во второй половине 70-х, препарат №7 назывался. Только во второй половине 90-х увидел в клинике. Применял в клинике при ожогах, некрозах кожи, дефектах кожи. Работает. Только нужно строго следовать инструкции, не более 3-х недель. А сколько таких отечественных препаратов не дошло до клинике, из-за заинтересованных в торговле импортными препаратами?
          Что касается зарплат? при суточном графике минимум 2 суток отдыха. А реально? Сутки отработал, с утра к станку шашкой махать, потом на очередную работу. И так не я один полжизни проработал, сейчас здоровья нет так вкалывать. Здравоохранение развивали министры-хирурги, специфика работы-универсальные знания, быстро вникнуть и принять единственно правильное решение. Ну а пока, как-то вот так, кое-где у нас порой и работают:
          Балу
    2. sso-250659 Сегодня, 10:10
      Цитата: Доктор Хаб
      А так же не надо забывать о развертывании тыловых госпиталей в военное время. Так что и госпитали есть и кадры. Плюс изучение организации тактики мед.службы на военных кафедрах тоже никто не отменял.

      Блажен кто верует.Нет ни госпиталей ни кадров. А так как студенты изучают ОТМС в гражданских ВУЗах, лучше и не говорить. Сдали экзамен по тестам и тут же забыли.Им ОТМС на гражданке на фиг не нужна.
      sso-250659
  5. astronom1973n Сегодня, 06:03
    У нас в городе студентов медиков готовят,есть свое мед.училище .Но в больницах не хватает мед.сестер и элементарно терапевтов.Кто за это ответит?Рыночная экономика?Или надо в стране поработать над внутренними проблемами,глядишь и народ к власти потянется!А то самая главная тема дня-олигархи из лондона возвращаются (им все простят).да нафига они нужны нам?они кто -ворье!Но с каким прихрюкиванием это подается!Сомневаюсь что в наших больницах осталось какое либо моб.задание,да и оснастка по мобилизации вряд ли...А если и есть то когда отрабатывалось развертывание и освежение запасов проводилось?Так что где то правы противники.
    astronom1973n
  6. aybolyt678 Сегодня, 06:06
    Кое о чем, чего нет в статье. Есть такие области фармацевтики - синтез антибиотиков, получение вакцин и сывороток. Так вот, по антибиотикам: подавляющее количество существующих антибиотиков ныне готовится из китайских субстанций. Т.е., если у нас заявляют что налажен выпуск нового лекарства это не значит что налажен синтез биологической субстанции, есть оборудование, специалисты, отнюдь нет! Это значит - налажена фасовка, упаковка и логистика продвижения очередной китайской химии.
    Разрушена система Биофабрик. Остались единицы.
    Химические субстанции, такие как каустическая сода, марганцовка, Хлорка, и т.д. тоже, сегодня только Китайские.
    Вместе с позициями мы теряем специалистов, способных что то делать. Зато создан Потребитель и менеджер по продажам.
    Как в условиях полевого госпиталя без антисептики???
    aybolyt678
  7. kagorta Сегодня, 06:34
    Моя жена врач, из династии врачей (причем врач не плохой). Она училась очень много времени. Получает сейчас около 25 000 рублей. И в последнее время нарывается на кучу врачебных ошибок своих "коллег". Ей уже и рак ставили и почку сморщенную и кучу всего. Надо признать, что сейчас даже наличие денег не гарантирует в нашей стране качественной медицины. Хотя в материальном плане, разворовывают но не все, в моем регионе больницы и поликлиники в порядке и обеспечены, но вот с врачами все очень плохо. А все потому, что врач не элитная профессия. А должна быть таковой, как и учитель. И пока это не исправиться, будет только деградация, причем деградация именно качественная.
    kagorta
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    Когда же эти западные "аналитики" полностью нахлебаются тем, что выплескивают на Россию. Да, гражданская медицина у нас еще не на том уровне как должна быть. Но вот это
    слабым звеном у русских является уровень медицины
    Если пишет о возможной войне, то должен знать, что в стране военная (полевая) медицина на должном уровне. Хирурги, на которых ложится основная ответственность в военное время не хуже, а может и лучше НАТОвских. Работают не по объему теоретических знаний, а имея практический опыт в госпиталях и горячих точках. В армии создаются полевые госпиталя, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки, специализированные самолеты и т.д. Лучше бы обратили внимание на своих, которым придется оказывать помощь "героям" НАТО.
    rotmistr60
    1. Nehist Сегодня, 08:25
      Спешу Вас разочаровать! Незабвенный Сердюков военную медицину уничтожил.
      Nehist
    2. DrVintorez Сегодня, 09:03
      С 2009 года все врачи идут рядовыми. Т.е. Не будут оказывать специализированную помощь, только первую доврачебную. Спасибо мебельщику за это
      DrVintorez
    3. sso-250659 Сегодня, 10:05
      Цитата: rotmistr60
      В армии создаются полевые госпиталя, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки, специализированные самолеты и т.д.

      Кто Вам сказал эту глупость?Полевых госпиталей в ВС РФ, в настоящее время нет по определению! И не будет! По одной простой причине. Начальником ГВМУ Кожугетович посадил одного из "своих" - Тришкина Дмитрия Вячеславовича. Биография
      Родился в 1973 г. в Перми. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию (1996), Пермский государственный технический университет (2006).

      1996 – 1997 гг. — врач-интерн, клиническая интернатура кафедры общей хирургии, лечебный факультет в Пермской государственной медицинской академии.

      1999 – 2003 гг. — заведующий отделением переливания крови МУ «Городская клиническая больница № 4» в Перми.

      2005 – 2006 гг. — врач-главный хирург Пермской областной клинической больницы.

      2006 – 2008 гг. — главный врач Городской клинической больницы № 4 в Перми.

      2008 – 2009 гг. — первый заместитель Министра здравоохранения Пермского края.

      2009 – 2012 гг. — министр здравоохранения Пермского края.

      2012 – 2013 гг. — министр здравоохранения Московской области.

      2013 – 2015 гг. — начальник 2-го управления (медико-психологической реабилитации и санаторно-курортного лечения) Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.

      2015 – 2016 гг. — начальник 2-го управления (санаторно-курортного лечения и организации активного отдыха) Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.

      2016 – 2017 гг. — заместитель начальника Главного управления – начальник 2-го управления (санаторно-курортного лечения и организации активного отдыха) Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.

      В апреле 2017 г. Указом Президента Российской Федерации назначен начальником Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.

      Государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Кандидат медицинских наук.
      А вот один из фактов его биографии :- Jan. 16th, 2013 at 4:23 PM
      Министр здравоохранения Московской области, экс-министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Тришкин отправлен в отставку за срывы поставок лекарств для льготников, а также внедрение с 1 января новой автоматизированной системы распределения медикаментов, которая сразу же после запуска дала серьёзный сбой. Как пишут «Известия», в итоге подмосковные льготники с нового года не могут получить бесплатные препараты, так как бумажные рецепты отменены.
      Первый сбой с поставкой медикаментов возник в июне 2012 года - сразу после назначения на пост министра Тришкина, который до этого занимал должность министра здравоохранения Пермского края. Проблемы были вызваны задержками в проведении аукционов, в нужном количестве лекарства появились только к концу года. Чтобы как-то облегчить ситуацию, министр поручил перевести процедуры получения лекарств в электронный вид. Он полагал, что это позволит более оперативно понять, сколько препаратов имеется в распоряжении области и где ощущается наибольшая нехватка. Однако, как пояснил «Известиям» главный врач Раменской центральной районной больницы Игорь Мусаелян, система, запущенная 1 января 2013 года, не работает, а больные не могут получить препараты.
      Никакого военного, а тем более военно-медицинского образования не имеет. Зато предпринимает попытки перевести военно-медицинскую службу на хозрасчет. И Плевать он хотел на все остальное.
      sso-250659
  9. Nix1986 Сегодня, 07:05
    Медицина это наша беда, достаточно нескольких цифр, в США 3700 линейных ускоритилей, а у нас всего 150, причем 80% сроком близким к 20 годам, т.е. щадящего точного воздействия на них не получить, дефицит работников на них около 70%, готовит их всего несколько вузов. Про прочие проблемы я промолчу. Социальная и научная политика принесены в жертву защиты имущества и интересов верхушки олигархов как от внешних врагов (развитие армии) , так и от внутренних (подчинение росгвардии лично президенту и создание лояльной лично ему группировке в Чечне, там не кричат "служу России" на построениях, там кричат "слава Путину" роликов на эту тему хватает).
    Nix1986
  10. Rotmistr Сегодня, 07:05
    Медицину губит наше государство
    Не по наслышке
    Rotmistr
    1. 2112vda Сегодня, 07:42
      К сожалению это правда. Попасть в участковую поликлинику на приём к профильному специалисту ещё та задачка. Я перенёс два инфаркта, в поликлинике кардиолога просто нет, как и других специалистов, всех посылают к терапевтам. И это в городе миллионнике. Про райцентры и сёла вообще молчу. В общем, дореформировались. Пора уже правительство награждать "орденами Фонарной подвески".
      2112vda
  11. Горный стрелок Сегодня, 07:30
    А НАТОвские врачи готовы принять сотни тысяч раненых? Те самые врачи, привыкшие к изобилию лекарств и разбалованные окладами? Они прям смогут в условиях неизбежного дефицита ( в случае войны!) всего и вся оперировать тяжелораненых и выхаживать их? Умеют работать почти без анестезии, стерлизовать инструменты на костре и обходиться минимумом препаратов? Да ну, почему я не верю?
    И нравится мне рецепты выхода из этого. Отнять и поделить. Отнять - можно, почему не отнять. Да только маловато будет, если на всех поделить. Калькулятор вам в помощь! Или авторы втайне надеются, что делить будут именно они? laughing
    Горный стрелок
    1. astronom1973n Сегодня, 10:54
      Цитата: Горный стрелок
      А НАТОвские врачи готовы принять сотни тысяч раненых? Те самые врачи, привыкшие к изобилию лекарств и разбалованные окладами? Они прям смогут в условиях неизбежного дефицита ( в случае войны!) всего и вся оперировать тяжелораненых и выхаживать их? Умеют работать почти без анестезии, стерлизовать инструменты на костре и обходиться минимумом препаратов? Да ну, почему я не верю?

      Давайте будем о наших проблемах рассуждать!У нас положение серьезное-это факт.А то как заходит речь про нас,так мы всегда ищем а у кого еще хуже.Уже и так хуже некуда. Добалаболились. Ни друзей ,ни союзников..так..
      astronom1973n
  12. Лесс Сегодня, 07:59
    14 августа 2017 года в Боткинской больнице, напоминают соавторы, москвич умер после 4 часов ожидания прямо в приёмном покое. Его доставили на «скорой помощи» с диагнозом двусторонней пневмонии.
    Такие случае известны и в тех же штатах.
    И если в советское время на приём к доктору можно было попасть тотчас, в день обращения, то ныне ожидание приёма у узкопрофильного специалиста может растянуться и на месяц
    Какое красивое сравнение: приём к доктору и приём к узкопрофильному специалисту... Терапевт тоже доктор и к нему не проблема попасть в день обращения.
    Лесс
  13. Храбрый портняжка Сегодня, 08:31
    Доброе утро коллеги！Статья конечно ,как говорится ''на злобу дня'', но автор видимо не в курсе,что у нас все врачи,фармацевты,медсестры и т.п.являются военнообязанными.И в случае начала военных действий все призовут на фрон.И будет не важно в коммерции ты работаешь или в поселковой клинике.
    Храбрый портняжка
    1. DrVintorez Сегодня, 09:06
      Призовут врачами только тех, кто успел закончить военкафедру т.е. Тех, кто заканчивал до 2009 года. Остальных - Рядовыми и сержантами. Хирурга в окоп, инфекциониста туда же. Итд итп
      DrVintorez
  14. DrVintorez Сегодня, 08:59
    Зачем война? Наша крепко разваленая медицина и без войны ни к чему хорошему не приведет. Это только у министра здравохоронения все в докладах хорошо. Ну ей можно, она в самолетах людей от инсультов спасает. А то что даже в крупных городах-миллионниках в некоторых гкб состояние отделений хуже последнего бомжатника, это ничего. Главное хорошее настроение и беречь здоровье.
    DrVintorez
  15. ans Сегодня, 09:00
    Состояние медицины в нашей стране лишь частность от общей картины остро-дефицитной реальности оччень тупой Российской экономической системы. Тезис о дефицитах, свирепствующих в нашем обществе, затирается в общественном сознании тезисом об инфляции с помощью говорящей "машинки" из Центробанка России. Это удобно позволяет держать общество в неведении относительно преступной сущности государственной вертикали власти, а также удерживать его на низком уровне зарплат на уровне нищеты. Другого способа "наполнить" прилавки магазинов в Российской экономической системе не существует. Сбитые с толку несчастные соотечественники, голосующие за Путина, не понимают разницы между дефицитом и инфляцией. Спросите себя, кто подписал приказ о её приёме на эту работу. И зачем это ему было нужно. И перестаньте отводить от него ответственность за текущее положение дел в нашей стране. Проявите мужество признать, что голосовать за него ещё раз, значит облажаться с выбором сознательно!.
    ans
    1. reibert Сегодня, 10:23
      Вы скорее всего украинец ??))) Под флагом агрессора ))) Я даже на этот бред говорить ничего не хочу ))
      reibert
  16. groks Сегодня, 09:56
    И при чём здесь война? Наша медицина, т.е. её отсутствие, убивает нас и в мирное время. И не надо приводить вопиющие случаи - общий уровень убивает неторопливо и надёжно.
    groks
  17. DrVintorez Сегодня, 10:19
    Цитата: Доктор Хаб
    Плюс изучение организации тактики мед.службы на военных кафедрах тоже никто не отменял.

    Отменили вместе с военными кафедрами.
    DrVintorez
  18. reibert Сегодня, 10:21
    Обычный "проницательный" репост со статейки в "мощных" украинских ресурсах,типо обозревателя и прочие. )))Тема для обсуждения )))))))
    reibert
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