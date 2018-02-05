Началось возведение железнодорожных пролетов моста в Крым

Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна – для движения поездов в сторону Крыма, вторая – для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырех мощных домкратов с усилием от пятисот до тысячи тонн

Строители начали сооружать железнодорожные пролеты Крымского моста на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщил инфоцентр "Крымский мост".— рассказал заместитель гендиректора по производству на строительном участке Крымского моста Дмитрия Петухова.Конструкции собираются из заводских блоков на острове Тузла и поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами. Скорость движения составляет около 45 миллиметров в минуту. Аналогичным способом на морских участках формировалось автодорожное полотно. Всего на данном участке предстоит собрать и смонтировать 30 пролетов.Железнодорожный пролет моста весит 580 тонн и включает более 40 основных элементов, которые соединены сваркой и высокопрочными болтами. Пролеты устанавливаются на морских опорах, расстояние между которыми не превышает 65 метров. Работа по сооружению пролетов железной дороги развернется на всех морских участках в течение 2018 года. В целом над Керченским проливом между 64 опорами будет надвинуто более шести километров железнодорожных металлоконструкций. Общая масса морских пролетов под железную дорогу составит более 60 тысяч тонн.Железная дорога строится одновременно с автодорогой. К концу января готово более 180 из 307 железнодорожных опор, собрано более 39 тысяч из 160 тысяч тонн пролетных строений. Параллельно идет строительство железнодорожной инфраструктуры по обоим берегам Керченского пролива — дороги со стороны Краснодарского края и Крыма протяженностью 40 и 17,5 километра.В августе строители выполнили самую сложную операцию — водрузили на фарватерные опоры моста в Крым обе арки моста – железнодорожную и автодорожную.Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, передает РИА Новости