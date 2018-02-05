23:13 05 февраля
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ВКС получат в 2018 году более ста новых самолетов и вертолетов

В 2018 году Воздушно-космические силы получат новую современную технику, более сотни вертолетов и самолетов. Об этом в воскресенье сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

ВКС получат в 2018 году более ста новых самолетов и вертолетов


Речь прежде всего идет об истребителях Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-34, вертолетах Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации. Кроме этого, войска получат на вооружение порядка десяти дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С.


О новом виде вооружения, поступающем в Воздушно-космические силы, говорил и начальник управления Минобороны РФ полковник Олег Степанов на Едином дне приемки военной продукции. Всего войска получили 25 новых и 78 отремонтированных самолетов, 35 новых и 29 отремонтированных вертолетов, полковые комплекты ЗРС С-400 и 24 боевые машины комплекса Панцирь-С. В конце 2017 года заступила на боевое дежурство и Единая космическая система, три радиолокационных станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, передает "РГ-Сила".

Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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Комментарии 30

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  1. Абраша Сегодня, 11:12
    Хотелось бы новости, что уже в 2017 году приняли на вооружение более 100 новых самолетов... В современной России привычное дело говорить в будущем времени... и обещать!
    ЗЫ: 25 новых самолетов за 2017 год - грустный плач!
    Абраша
    1. Muvka Сегодня, 11:12
      Цитата: Абраша
      Хотелось бы новости, что уже в 2017 году приняли на вооружение более 100 новых самолетов... В современной России привычное дело говорить в будущем времени... и обещать!

      Примерно так и было. Может чуть меньше. Но по С-400 и Панцирям ровно столько в 2017 получили, как и в этом году собираются.
      Muvka
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:17
        Речь прежде всего идет об истребителях Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-34, вертолетах Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации. Кроме этого, войска получат на вооружение порядка десяти дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С.
        Радует , что приоритетные жизненно важные области перевооружения без видимых замедлений и сокращений
        КВУ-НСвД
        1. Ил-18 Сегодня, 12:51
          По С-400 возможно будет больше. Индусы после визита Тиллерсона.. короче, как всегда: хотим не за 5,5 млрд.$, а за 4,5., плюс технологии, плюс локализация, плюс пожизненное техобслуживание. Если не договоримся, то появятся фонды для производства в пользу своих ВКС, денежка для этого найдется (дельта между ценой на нефть, например).
          ww.finanz.ru/novosti/aktsii/indiya-zabrakovala-ro
          ssiyskie-s-400-1013975925?utm_source=24smi&ut
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          Ил-18
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:57
            Индусы после визита Тиллерсона.. короче, как всегда: хотим не за 5,5 млрд.$, а за 4,5., плюс технологии, плюс локализация, плюс пожизненное техобслуживание.
            Да уж могут они торговаться до нервного истощения и седых волос у продавца lol
            КВУ-НСвД
      2. Гигант мысли Сегодня, 11:18
        В два раза меньше , чем в 2017-м году, вот такая отрицательная динамика получается, видимо, либеральное крыло победило, и финансирование вооружений сократили, хотя было обещано, что финансирование этой статьи трогать не будут, но, как говорится, обещать, ещё не значит жениться, что очень жаль, а то времена грядут уж очень неспокойные.
        Гигант мысли
        1. Muvka Сегодня, 11:21
          200 новых единиц в 2017? Перечислите, если не сложно. А по С-400 темп такой же. 5 полков.
          Muvka
        2. kapitan92 Сегодня, 12:03
          Цитата: Гигант мысли
          В два раза меньше , чем в 2017-м году, вот такая отрицательная динамика получается, видимо, либеральное крыло победило,

          Коллега! Все гораздо проще. Началось выполнение контрактов на поставку в Китай СУ 35, Казахстан 12 СУ 30СМ, в финальной стадии подготовка контракта с Мьянмой на поставку 6 СУ 30СМЭ, мощности предприятий не безграничны, а валюта нужна. hi
          kapitan92
        3. НЕКСУС Сегодня, 12:16
          Цитата: Гигант мысли
          В два раза меньше , чем в 2017-м году, вот такая отрицательная динамика получается,

          О чем плач? Динамику надо смотреть в купе с другими поставками вооружения. Например флот,сухопутная составляющая ,РВСН,и тд..в этом году на войсковые испытания пойдут Армата Т-14 ,Бумеранг и Курганец. Должны сдать флоту,если не изменяет мне склероз АПЛ Князь Владимир,должны сдать и АПЛ Казань(проект Ясень-М,головной),и многое другое. При этом,те же СУ-34 новые пойдут в войска уже в модернизационном варианте с учетом использования в Сирии,равно как и Аллигаторы.
          Я к тому,что приоритет сейчас переходит сухопутчикам,РВСН и флоту.
          НЕКСУС
          1. Alexey-74 Сегодня, 16:02
            Совершенно верно. ВВП по телеку говорил, что оборонный заказ не будет постоянным и насыщенность парка теперь будет более медленной, т.е. по мере необходимости. И это касается в основном авиацию.
            Alexey-74
      3. Абраша Сегодня, 11:19
        Очень грустно, что нету ударных беЗпилотников, в свое время походу программу заморозили, после высказывания верховного, что не надо целиком мол на искусственный интеллект полагаться ( в то время и базы закрыли на Кубе и Вьетнаме)...
        Абраша
        1. DenZ Сегодня, 11:36
          Цитата: Абраша
          Очень грустно, что нету ударных беЗпилотников

          Не грустите. Люди работают. Будут ударные беспилотники.
          DenZ
    2. влад66 Сегодня, 11:23
      Цитата: Абраша
      . В современной России привычное дело говорить в будущем времени... и обещать!

      Гуглю лень открыть? laughing
      http://tass.ru/armiya-i-opk/4836276
      Почитайте.
      влад66
      1. Абраша Сегодня, 11:26
        Приписки как всегда в современной России: за новые выдают отремонтированные! А в СССР, между прочим, в 80-е годы по самым скромным подсчетам реально только новых боевых самолетов 250 штук в год!
        Абраша
        1. влад66 Сегодня, 11:41
          Цитата: Абраша
          А в СССР, между прочим, в 80-е годы по самым скромным подсчетам реально только новых боевых самолетов 250 штук в год!

          А сейчас на дворе 2018 год и СССР давно уже нет yes
          влад66
          1. Абраша Сегодня, 11:49
            Правильно, СССР давно нет, покупать новое оборудование эффективные оборонные менеджеры не хотят - малые производственные возможности, проблемы с качеством (спутники падают)! crying
            Абраша
            1. Mestny Сегодня, 12:10
              СССР не просто нет.
              Его уже не будет, как вы не можете понять. Кто бы вам что ни обещал.
              Рекомендую сравнить цифры ввода новых вооружений с аналогичными 10-летней давности хотя бы.
              Может будет поменьше поводов истекать слезами.
              Mestny
        2. viktor. Сегодня, 11:41
          Ты готов пожертвовать чем нибудь ради 250 штук, к примеру мосты,дороги в твоём регионе?
          viktor.
          1. Абраша Сегодня, 11:54
            Готов лично платить дополнительные оборонный налог (пару процентов к подоходному), но при условии его не разворовывания и не принятие на вооружение под видом новых перекрашенных старых - только на новые самолеты, вертолеты, танки Армата в максимальной комплектации и т.д.
            ЗЫ: не хвастаюсь, но в Новороссию продукты отправлял, так что и готов помогать ВС РФ! По приказу генералиссимуса! Как любой, наверное, гражданин России, любящий свою Родину!
            Абраша
            1. Ил-18 Сегодня, 12:39
              Абраша! Лучше организуйте народное движение "ЖКХ для ВПК". Ходите по управляшкам, их в стране много, проверяйте их реальные расходы и заявленные. Выявленную разницу распределите: 20% Движению, 40% гражданам, с выделением суммы активисту из жителей в виде вознаграждения за помощь, 40% на закупку продукции ВПК для нужд ВС РФ. И сами миллиардером станете, и пару дивизий в год перевооружить поможете, минимум.
              Ил-18
    3. rotmistr60 Сегодня, 11:23
      25 новых самолетов за 2017 год - грустный плач!
      Не стоит "грустно плакать", а сравните с 90-ми и на душе станет веселее. Не все сразу. Главное, что делается.
      rotmistr60
    4. ВохаАхов Сегодня, 11:55
      25- это за четвертый квартал, а за год побольше будет
      ВохаАхов
  2. taiga2018 Сегодня, 11:19
    хорошая новость.
    taiga2018
  3. ВохаАхов Сегодня, 11:22
    Можно посчитать. Согласно "открытым" данным в 2018 году наши ВКС могут получить: Ту-160М- 1 ед, Су-34- 16 ед., Су-57- 3 ед., Су-27СМ3- 6 ед., Су-35- 10 ед., Су-30СМ- ок. 15 ед., Ан-148-100Е- 3 ед., Diamond DA42Е- 17 ед., Ми-28НМ- 2 ед., Ми-28УБ- 16 ед.
    Возможно ещё один новый топливозаправщик Ил-478 (Ил-78М-90А) и от одного до трех Ил-476 (Ил-76МД-90А). Приведённые мною данные далеко не полные и требуют уточнения.
    ВохаАхов
    1. Muvka Сегодня, 11:35
      Як-130 наверно еще можно посчитать. Ка-52 и Ми-8, Ми-35.
      Muvka
  4. ВохаАхов Сегодня, 11:56
    Цитата: Muvka
    Як-130 наверно еще можно посчитать. Ка-52 и Ми-8, Ми-35.

    Подсчитать то можно, только вот открытых данных по ним пока нет.
    ВохаАхов
  5. Герман 4223 Сегодня, 12:40
    Насколько я знаю из других статей,то су-35 было зделано 10шт.,су-34 16шт.,это уже больше чем 25,а список поступивших моделей больше.
    Герман 4223
  6. словак Сегодня, 14:58
    Такими темпами РФ скоро приблизится к ВВС Украины, "на крыльях которой летает весь мир..." (П.А.Потрошенко)
    словак
  7. Лексус Сегодня, 15:41
    Всё, выдохлись?
    Лексус
  8. Беларусь это Россия Сегодня, 16:56
    Новость-не плохая.Но хочется читать и слышать новости-не в будущем светлом-а в хорошем настоящем.
    Пишите про светлое хорошее настоящее.А раз написали про будущее хорошее светлое-то к тому времени-укажите эту статью-где вы писали об этом будущем светлом-и в настоящем светлом -ссылаясь на эту статью-подтвердите-что будущее светлое свершилось и превратилось в настоящее светлое.
    Побольше пишите про светлое хорошее настоящее.Про будущее-тоже можно,но настоящее-не забывайте.
    Беларусь это Россия
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