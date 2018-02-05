23:20 05 февраля
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В Приморье рассказали о погибшем в Сирии российском лётчике

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко рассказал о том, что погибший в Идлибе (Сирия) российский лётчик – офицер, чья служба связана с Дальним Востоком. Андрея Тарасенко цитирует РИА Новости:
Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филиппов — боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это огромная утрата не только для родных Романа Филиппова, но и для всех нас.

По словам врио губернатора Приморского края, майор Филиппов совершил мужественный поступок, честно выполнив свой воинский долг.

Напомним, что майор ВКС РФ Роман Филиппов погиб в Сирии 3 февраля, осуществив подрыв гранаты в тот момент, когда к нему после катапультирования приблизились несколько террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Именно эта группировка взяла на себя ответственность за ракетную атаку штурмовика Су-25 ВКС РФ во время планового облёта последним зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Перед подрывом российский офицер вёл бой с боевиками, отстреливаясь из пистолета.


В Приморье рассказали о погибшем в Сирии российском лётчике


Ранее сообщалось, что Роман Филиппов проходил службу на территории Крыма.

Использованы фотографии: Твиттер/@Albertich61
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Комментарии 48

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 11:59
    Царствие небесное, герою!
    Владыка Ситх
    1. Гигант мысли Сегодня, 12:04
      Геройская смерть нашего лётчика Филиппова, надеемся, не оставит равнодушными всех наших людей. Вечная память Герою и Слава!
      Гигант мысли
      1. Чёрный Сегодня, 12:34
        Последние секунды.
        Горит на склоне сбитый 25-й,
        Осколок Родины среди сирийских скал.
        Три магазина, АПС, граната —
        И это весь мой грозный арсенал.
        Очередями лупят, не прицельно,
        Патронов, видимо, им некуда девать,
        Но невдомёк врагам, что офицера
        Живого в плен они не смогут взять.
        Я огрызаюсь выстрелом и матом,
        Такая тактика, минутный перекур.
        Уже готова на подрыв граната —
        Успеть бы только выдернуть чеку.
        Обидно, да... греха таить не буду,
        Хотелось многое ещё бы совершить,
        Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
        Я знаю точно, братья, будем жить!
        Мелькает ближе свора бородатых,
        Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
        Вот и настал черёд моей гранаты...
        Обратно в небо... Родина, прощай!
        (Сергей Ефимов)
        Чёрный
    2. Андрей К Сегодня, 12:05
      Майданутые уже попытались с грязью смешать...
      Запустили фейк - якобы это их ВСУшный перебежчик, после крымских событий переметнувшийся в ВС РФ...
      ИА "ИнфоРезист":
      ...Пилотом сбитого в Сирии российского штурмовика был уроженец Симферополя Роман Филипов. По данным «Новой газеты» он ранее служил в украинской армии и предал родину...

      Циничные сволочи, даже на этом муть поднимают...
      Андрей К
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:08
        Цитата: Андрей К
        Циничные сволочи, даже на этом муть поднимают...

        должны же об этих утарках хоть как-то вспоминать, а то их все игнорируют - вот и выеживаются
        Angel_and_Demon
      2. влад66 Сегодня, 12:12
        Цитата: Андрей К

        Циничные сволочи, даже на этом муть поднимают..

        Андрей hi Нелюди,они и везде нелюди,а эти еще хуже нелюдей.они сами иуды. hi drinks
        влад66
        1. Андрей К Сегодня, 12:21
          Цитата: влад66
          ...Нелюди,они и везде нелюди,а эти еще хуже нелюдей.они сами иуды...

          Влад hi
          Я даже уже и не злюсь, просто смотрю на этот лепрозорий и оторопь берёт.
          Ну ладно нынешние 20-25 летние, их на русофобии вырастили. Но ведь у власти наши ровесники!!!
          Как иху мать ети, надо было мозг в навоз превратить, чтобы забыть всё то, на чём нас всех воспитывали.
          Славяне же, хотя я всё больше в этом начинаю сомневаться - не братья они мне, без кавычек.
          Андрей К
          1. влад66 Сегодня, 12:37
            Цитата: Андрей К
            Но ведь у власти наши ровесники!!!

            А эти флюгеры,Андрей кто больше заплатит туда и повернут,тьфу а ведь когда то в одной армии с ними служили. negative
            влад66
            1. Андрей К Сегодня, 12:42
              Цитата: влад66
              ...А эти флюгеры,Андрей кто больше заплатит туда и повернут,тьфу а ведь когда то в одной армии с ними служили...

              Это не флюгеры, черти.
              Прости меня Господи.
              Андрей К
            2. ушкуйник Сегодня, 21:26
              К сожалению, в то далекое, далекое время, в которое были сняты приведенные фото, в армии уже ярко, а часто и демонстративно, проявлялись в мелочах и не только, нац.рецидивы. Тогда, ни командование, ни политработники, такие рецидивы не замечали. Да и не умели замечать! В журналах КВС нац вопросы не затрагивались. Была "тишь да гладь"! Подобное происходило и на "гражданке". Затем "неожиданно" прорвалось!
              ушкуйник
      3. Piramidon Сегодня, 12:29
        Цитата: Андрей К
        Майданутые уже попытались с грязью смешать...
        Запустили фейк- якобы это их ВСУшный перебежчик, после крымских событий переметнувшийся в ВС РФ...

        Ладно бы если мaйдaнyтыe, с ними всё понятно. Эта хрень была напечатана в "Новой газете", а это уже российское издание, правда, с либеральным душком - дитя Горбачева.
        Piramidon
    3. сибиралт Сегодня, 12:27
      Бармалеи в интернет выложили ролик, в котором слышны слова нашего летчика "вот вам за пацанов", пистолетные выстрелы и взрыв гранаты. Кому не лень, можете погуглить. hi
      сибиралт
    4. Мар.Тира Сегодня, 12:43
      Присоединяюсь к скорби.Второй день не могу успокоиться.С разрешения ополченцев Новороссии.[
      Мар.Тира
    5. Маз Сегодня, 14:08
      сразу сколько отцов у героя появилось! Пестователей, воспитателей, руководителей, а мне интересно где его семья проживает и жилплощадью обеспечена?
      Маз
      1. Грица Сегодня, 15:32
        а мне интересно где его семья проживает и жилплощадью обеспечена?
        Семья его поживает в селе Черниговка Приморского края, административный центр Черниговского муниципального района. Село по нашим, приморским меркам, достаточно большое - около 13 тыс. человек. Правда многоэтажных домов очень мало, в основном простые деревянные дома. Школа, несколько садиков, магазины, ДК, автовокзал, небольшие предприятия по переработке с/х продукции, рядом ж/д станция "Мучная" - все очень обыденно. Стоит на федеральной трассе Владивосток - Хабаровск. В селе на окраине базируется авиаполк с Су-25 и вертолетный полк с Ми-24 и Ка-52.
        Так что жилплощадь у него была как в стандартном деревенском доме, скорее всего. Хотя сам парень городской, родился в г. Владивостоке. В Черниговке у него осталась жена и четырехлетняя дочка
        Грица
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:02
    майор ВКС РФ Роман Филиппов погиб в Сирии 3 февраля, осуществив подрыв гранаты в тот момент, когда к нему после катапультирования приблизились несколько террористов
    светлая память герою и царствие небесное hi
    Angel_and_Demon
  3. Андрей К Сегодня, 12:02
    Земля пухом...
    Семье, близким, друзьям соболезнования...
    Андрей К
  4. koshmarik Сегодня, 12:02
    Война! Потери неизбежны, это наша боль. Слава герою летчику Роману Филиппову. Вечная ему память.
    koshmarik
  5. shosha Сегодня, 12:21
    Слава воину выполнившему свой воинской долг с честью и до конца!

    Слава родителям его, давшим отечеству такого человека!

    ...вот мой сын ещё немного подрастёт, я обязательно ему расскажу о героях нашего отечества! ... и не раз...
    shosha
  6. мерцание Сегодня, 12:22
    Вечная память!
    мерцание
  7. 501Legion Сегодня, 12:24
    Герой ...
    соболезнование родным и близким
    501Legion
  8. Evgeniy667b Сегодня, 12:24
    Царствие небесное Защитнику России! Его жизнь - образец исполнения воинского долга
    Evgeniy667b
  9. Dave36 Сегодня, 12:25
    Слава и Земля пухом ГЕРОЙ!!
    Dave36
  10. А. Привалов Сегодня, 12:25
    Жаль парня. Соболезнования семье...
    А. Привалов
  11. Ехникнер Сегодня, 12:28
    Достойный Сын Своего Народа.Настоящий офицер.Поступил так,как поступили бы наши деды в ВОВ.На таких,как Он,воспитывается Долг,Честь и Достоинство для следующих поколений.Вечная память Герою-лётчику,душа которого опять-таки в небе.
    Ехникнер
  12. Фурия Сегодня, 12:33
    Сколько еще путинские Паши Грачевы станут гробить русских летчиков посылая на задания по одному самолету ( вертолету ) без прикрытия?! Не пора ли Путину самому опустить свой зад в кресло пилота,вместе с командующим ВКС РФ в Сирии генералом,а то герои жар загребать чужими руками?!
    Фурия
    1. q75agent Сегодня, 12:48
      вот вам видео чтобы вопросов не было
      q75agent
      1. Фурия Сегодня, 12:50
        А у меня только один вопрос - Почему с таким ( умным ) руководством все так паршиво?!
        Фурия
        1. Krev Сегодня, 19:45
          В Дрездене у англосаксов всё хорошо было в феврале 1945 года. 25'000 мирных жителей закатали.
          В Мосуле 2017 году у США всё отлично получилось. Только в результате штурма Мосула погибло более 40 тысяч мирных жителей.
          Россия так не воюет! Вы, наверное, не за ту страну переживаете. Или это только у вас всё паршиво, когда наша страна защищает себя на чужой территории...?
          Krev
  13. anfreezer Сегодня, 12:38
    "Это вам за пацанов" это последние слова майора...Так же, как "Работайте, братья" станут крылатыми и уйдут в народ.. Высшая степень мужества, далеко не каждый на это способен, сам себе миллион раз задавал этот вопрос и не получил ответа... Но верю что это на уровне генов, подсознания. Такие подвиги не имеют достойного эквивалента в наградах ..."Герой России" самое малое что заслуживают такие герои..и Память Народа, за которого они отдают самое ценное, что есть у человека - ЖИЗНЬ.
    anfreezer
  14. q75agent Сегодня, 12:44
    Цитата: Фурия
    Сколько еще путинские Паши Грачевы станут гробить русских летчиков посылая на задания по одному самолету ( вертолету ) без прикрытия?! Не пора ли Путину самому опустить свой зад в кресло пилота,вместе с командующим ВКС РФ в Сирии генералом,а то герои жар загребать чужими руками?!

    хватит уже флудить , не один он был , просто есть диванные "эксперты " которые слышали звон да не знают где он , просто надо лишь бы что написать , а поискать не ленясь информацию , почитать , а потом делать выводы , куча видео по инету если так уж лениво , наберите юрий лямин и листайте вниз , там все есть и подробно
    q75agent
  15. KryoWarrior1978 Сегодня, 12:48
    Вечная память ! Ген народа победителя и освободителя заложен в Нас Славными предками. Вечная память !
    KryoWarrior1978
  16. q75agent Сегодня, 12:58
    Цитата: Фурия
    А у меня только один вопрос - Почему с таким ( умным ) руководством все так паршиво?!

    про руководство я вам не чего не могу сказать (самому многое не нравится ) например почему до сих пор такая скупая реакция на подвиг героя и почему нет указа о присвоение Героя России , ну это отдельная тема ....а по поводу вашего прошлого комментария , вот и выложил вам видео , была пара сушек
    q75agent
    1. Оверлок Сегодня, 13:28
      Цитата: q75agent
      почему до сих пор такая скупая реакция на подвиг героя

      я вчера тоже об этом говорил. На 2 сутки МО сподобилось на скупые комментарии об Герое.А по ящикам- костюмчики для спортсменов в Корее, и пр. лабуда.
      Надеюсь, что страна сразу оценила Подвиг Солдата, чего не скажешь о власти. 4 ноября Пешкова сбили, Путин тотчас сделал заявление.Сейчас прошло 2 суток- молчание. Может быть выходные, беспокоить нельзя? Или замылить хотят? Между собой "разрулить?"
      Оверлок
      1. мыслитель Сегодня, 16:45
        Не наговаривайте
        Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил майора Романа Филипова к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно. В то же время родителям и семье геройски погибшего офицера Минобороны окажет всю необходимую поддержку и помощь.
        мыслитель
        1. Оверлок Сегодня, 21:25
          это вчера было?
          Оверлок
  17. q75agent Сегодня, 13:34
    Цитата: Оверлок
    я вчера тоже об этом говорил. На 2 сутки МО сподобилось на скупые комментарии об Герое.А по ящикам- костюмчики для спортсменов в Корее, и пр. лабуда.
    Надеюсь, что страна сразу оценила Подвиг Солдата, чего не скажешь о власти. 4 ноября Пешкова сбили, Путин тотчас сделал заявление.Сейчас прошло 2 суток- молчание. Может быть выходные, беспокоить нельзя? Или замылить хотят? Между собой "разрулить?"

    только что на всех новостных лентах появилось "Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов представлен министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно", - говорится в сообщении ведомства.
    q75agent
    1. Оверлок Сегодня, 13:38
      Цитата: q75agent
      только что

      разродились!
      Оверлок
  18. 16112014nk Сегодня, 15:12
    Цитата: Андрей К
    Но ведь у власти наши ровесники!!!
    Как иху мать ети, надо было мозг в навоз превратить, чтобы забыть всё то, на чём нас всех воспитывали.

    Говорят Геббельс сказал в своё время Гитлеру: "Скажите, мой фюрер, что они должны думать. И через полгода они будут так думать".
    А учитывая сегодняшние информационные возможности....
    16112014nk
  19. Лексус Сегодня, 15:30
    Земля пухом hi
    Лексус
  20. Беларусь это Россия Сегодня, 15:55
    Правильно сделал Русский православный христианин.Погибший православный христианский Защитник Божий.В рай попадёт или попал.
    В такой ситуации-я думаю-это был единственный выход.Ему-всё равно не выжить.А так-над ним бы надругались над живым и мучали бы.
    Да,это война.Но как бы мне очень хотелось-чтобы с нашими Русскими православными христианами Защитниками Божьими и нашими Защитниками России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России Русской православной христианской-такого не происходило.Понятно,что это война-что ты в любую минуту-можешь умереть-ты,по сути смертник.Не самоубийца.но мысленно уже похоронил себя.Потому что это-война..Но как очень хочется эти наши потери-свести к минимуму и вообще-на нет. А лётчик-Герой,мужественный.Настоящий Русский православный христианин Защитник Божий-который всегда смотрит смерти в глаза и всем обстоятельствам-хоть бесам живым.И принять-правильное решение,без ошибки.В том-что Русский православный христианин Защитник Божий подорвал себя в бою-тут не было его ошибки.Он-сделал правильное решение.В противном случае-его бы пытали и издевались бы над ним.Помощь подоспела-лишь через два часа.За два часа его могли забрать и увезти либо делать с ним-что угодно.
    Как в таких ситуациях-хочется жить.Как хочется жить.Как ждёшь помощи,своих парней,ребят.И понимаешь-что не откуда помощи.Смотришь на небо и понимаешь-что только Бог с тобой.
    Подготовка у него-хорошая.Заметьте-в том что он себя подорвал-нету ошибки.Я на сто процентов уверен-его бы пытали и оставили бы либо калекой либо мёртвым в любом случае.Русские православные христиане Защитники Божьи-не давайтесь этим бесам живыми,коли будет с вами не дай Бог так.
    А этих бесов-найдите и накажите-чтобы каждый наш враг знал и ббоялся нас-знал.что за каждого нашего человека-Русского православного христианина,Росию Русскую православную христианскую,народ России Русской православной христианской-наказание будет неизбежным.Чтобы каждый.кто захочте такое сделать-миллион раз подумал и обсорался,прежде чем такое делать.Мы-не звери.Но за своих-найдём и накажем.Ни как звери,но будет знать каждый и бояться-как судного дня.
    Беларусь это Россия
    1. Беларусь это Россия Сегодня, 16:08
      Те кто убьёт нашего-будет убит.И заказчики.И те-кто приказы такие даёт.
      Беларусь это Россия
    2. Беларусь это Россия Сегодня, 16:25
      Заметьте.Его сбили.Он летел с парашютом.После приземления-он один-не покончил с собой сразу-типа-всё пропало,нет.Он ещё бился.Он всё правильно и верно сделал.Он-бился.И только тогда,когда патронов осталось мало,возможно ранили,окружили-он принял верное решение и отправил на последок-пару бесов в ад,подорвав себя,чтобы не даться живым.Он держался-до последнего,без паники,хорошо всё продумывая и холодно и трезво мысля,используя-все самые малые ресурсы,любую возможность-с максимальной отдачей и с нанесением урона-смерти и отправления в ад нападающим бесам.Он использовал-все ресурсы и всю ситуацию-максимально правильно.В безвыходном положении-он всё равно-бился.Бился за свою жизнь,чтобы выжить.Я считаю-все его действия-были правильными и верными.
      Беларусь это Россия
  21. krokus792 Сегодня, 17:02
    Вечная память Герою!
    krokus792
  22. senima56 Сегодня, 17:30
    Красивый парень. Жалко. Но погиб как Герой! Царствие ему небесное и вечная память!
    senima56
  23. dDYHA Сегодня, 19:50
    Русский Мужик! Герой! Жаль что такие уходят. Он бы воспитал детей своих правильно. До слез видео о его смерти. ВОИН!
    dDYHA
  24. armourer Сегодня, 20:07
    Настоящие воины не когда не сдаются, все правильно сделал. А этим как их там, даже не знаю как назвать этих крыс БОЙТЕСЬ!!!!!
    armourer
  25. Прутков Сегодня, 22:25
    Обидно, когда такие люди гибнут. Возможно, имеет смысл внести изменения в систему спасения пилотов. Понятно, что любое радиоизлучающее средство пеленгуется. Может быть, стоило бы на самолетах разместить пару ложных радиомаяков, которые при падении самолета, сбивали бы с толку команды преследователей. Для отличия от маяка пилота можно передавать определенную метку.
    Прутков
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