В Приморье рассказали о погибшем в Сирии российском лётчике

Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филиппов — боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это огромная утрата не только для родных Романа Филиппова, но и для всех нас.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко рассказал о том, что погибший в Идлибе (Сирия) российский лётчик – офицер, чья служба связана с Дальним Востоком. Андрея Тарасенко цитирует РИА Новости По словам врио губернатора Приморского края, майор Филиппов совершил мужественный поступок, честно выполнив свой воинский долг.Напомним, что майор ВКС РФ Роман Филиппов погиб в Сирии 3 февраля, осуществив подрыв гранаты в тот момент, когда к нему после катапультирования приблизились несколько террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Именно эта группировка взяла на себя ответственность за ракетную атаку штурмовика Су-25 ВКС РФ во время планового облёта последним зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Перед подрывом российский офицер вёл бой с боевиками, отстреливаясь из пистолета.Ранее сообщалось, что Роман Филиппов проходил службу на территории Крыма.