ОСК: Готовность фрегата "адмирал флота Касатонов" составляет 98%

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" находится в высокой степени технической готовности – 98%. Но с учетом того, что испытания части средств вооружения не проведены до конца, мы сейчас сформировали графики сдачи корабля, которые представим министерству обороны

У нас в планах вывод "Касатонова" в этом году на заводские испытания, которые позволят проверить энергетику, общекорабельные системы, систему вентиляции. В дальнейшем, как определятся с "Горшковым", после завершения всех работ по монтажу, пуско-наладке и тестированию радиоэлектронного оборудования испытания будут продолжены