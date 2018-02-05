23:19 05 февраля
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ОСК: Готовность фрегата "адмирал флота Касатонов" составляет 98%

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), технически готов на 98%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" находится в высокой степени технической готовности – 98%. Но с учетом того, что испытания части средств вооружения не проведены до конца, мы сейчас сформировали графики сдачи корабля, которые представим министерству обороны
— сказал Пономарев.

ОСК: Готовность фрегата "адмирал флота Касатонов" составляет 98%



По его словам, в феврале на фрегате планируется разместить экипаж, который уже прибыл в Петербург и проходит обучение.

У нас в планах вывод "Касатонова" в этом году на заводские испытания, которые позволят проверить энергетику, общекорабельные системы, систему вентиляции. В дальнейшем, как определятся с "Горшковым", после завершения всех работ по монтажу, пуско-наладке и тестированию радиоэлектронного оборудования испытания будут продолжены
— сказал гендиректор.

Пономарев отметил, что фрегаты "Адмирал флота Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" строятся в соответствии со сроками, утвержденными министерством обороны. Он напомнил, что в проекте 22350 задействованы сложнейшие образцы техники, которые должны быть приняты на вооружение как серийные.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".

Использованы фотографии: http://www.oaoosk.ru/
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Комментарии 37

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:05
    Ждем на океанских просторах!
    a.s.zzz888
    1. Гигант мысли Сегодня, 12:12
      Да уж надо как-то постараться побыстрей провести испытания, чтобы они были успешными, заждался уже наш флот этих боевых кораблей серии 22350.
      Гигант мысли
    2. Burbon Сегодня, 12:15
      Цитата: a.s.zzz888
      Ждем на океанских просторах!

      ну ждите...ждите....уже 10 лет ждем......
      Burbon
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
        Burbon Сегодня, 12:15 ↑
        Цитата: a.s.zzz888
        Ждем на океанских просторах!
        ну ждите...ждите....уже 10 лет ждем......

        На эту тему я ответил в заметке о замволте.... hi
        a.s.zzz888
        1. Burbon Сегодня, 12:39
          Цитата: a.s.zzz888
          На эту тему я ответил в заметке о замволте..

          и что??...ждем...это для любителей(ждунов) - легко в учении....еще легче в бою........у РФ два друга армия и флот....ну и так далее
          Burbon
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:06
            Burbon Сегодня, 12:39 .у РФ два друга армия и флот....ну и так далее

            Союзника, Дмитрий, союзника...
            a.s.zzz888
            1. Burbon Сегодня, 13:10
              Цитата: a.s.zzz888
              Союзника, Дмитрий, союзника...

              да опять 25.... belay ...уже даже не смешно....кстати, а когда и чем я нексуса обидел?? belay
              Burbon
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:12
    Фрегат "Адмирал флота Касатонов" находится в высокой степени технической готовности – 98%.
    Это очень радует ибо наконец с решением проблем Горшкова очень быстро получим в строй и серийный систершип
    КВУ-НСвД
    1. Burbon Сегодня, 12:16
      Цитата: КВУ-НСвД
      Это очень радует

      что именно радует?
      Цитата: КВУ-НСвД
      с решением проблем Горшкова

      это кто и когда их решил? belay
      Цитата: КВУ-НСвД
      очень быстро получим в строй и серийный систершип

      на примере СКР Макаров - видим обратный эффект....
      Burbon
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:26
        это кто и когда их решил? belay
        Работают . Решают .
        на примере СКР Макаров - видим обратный эффект
        На Макарове проблемы не были связаны с предыдущими кораблями серии
        КВУ-НСвД
        1. Burbon Сегодня, 12:37
          Цитата: КВУ-НСвД
          На Макарове проблемы не были связаны с предыдущими кораблями серии

          laughing wassat ...а с чем же??...именно штиль учили стрелять...как и тут полимент...
          Burbon
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:42
            laughing wassat ...а с чем же??...именно штиль учили стрелять...как и тут полимент...
            Вы правы hi Просто что-то в голову вспомнились не к месту зоревские движки
            КВУ-НСвД
          2. Dart2027 Сегодня, 14:26
            Цитата: Burbon
            именно штиль учили стрелять...как и тут полимент...

            Вообще-то была статья в которой говорилось, что там проводились испытания новой ракеты повышенной дальности. Учитывая то, что на остальных проблем не было, похоже на правду.
            Dart2027
            1. Burbon Сегодня, 15:10
              Цитата: Dart2027
              Учитывая то, что на остальных проблем не было, похоже на правду.

              на Эссене было то же самое с штилем....там то же учили стрелять+ загубили винто-рулевую группу.....
              Burbon
  3. Pacifist Сегодня, 12:22
    Так что там с Полиментом ? Решили проблемы, если кто в курсе ? а то информации 0.
    Pacifist
    1. Новый Сегодня, 12:29
      Вроде как ничего не решили, работают, пытаются решить проблему и когда решат - неизвестно.
      Новый
      1. Рязанец87 Сегодня, 13:44
        Более того, на "Горшкове" опять турбину спалили.
        Рязанец87
        1. Alex777 Сегодня, 15:05
          ЕМНИП не турбину, а дизель. Что тоже отвратительно.
          И по Сигме тишина. А она не работает так как должна. hi
          Alex777
        2. Burbon Сегодня, 15:11
          Цитата: Рязанец87
          Более того, на "Горшкове" опять турбину спалили.

          опять?...когда в первый раз было????.....
          Burbon
          1. Рязанец87 Сегодня, 16:41
            В декабре 2014 года:
            "Вовремя не закрылся топливный клапан. Случился помпаж и лопатки в турбине сгорели. Турбину демонтировали и отправили в Рыбинск на ремонт".
            https://flotprom.ru/2015/181758/
            И продолжение балета:
            "...Объединенная судостроительная корпорация надеется, что при соблюдении графика испытаний флаг ВМФ на головном фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков" поднимут в конце лета. Об этом журналистам сообщил президент ОСК Алексей Рахманов."
            https://flotprom.ru/2018/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5
            %D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%84%
            D1%8C6/
            Конце лета 2018 года, Карл!!
            Рязанец87
            1. Burbon Сегодня, 16:43
              Цитата: Рязанец87
              В декабре 2014 года:

              дык вместо нее поставили турбину с Касатонова...а эту в ремонт сунули....и уже она на Касатонове
              Burbon
  4. next322 Сегодня, 12:42
    отбросив всю словесную шелуху,типа- готовность 98 проц,очевидно что ему еще минимум пару лет проходить испытания......
    next322
    1. Стирбьорн Сегодня, 13:16
      ну так какие 98%, если экипаж до сих пор не заселен?!
      Стирбьорн
  5. НЕКСУС Сегодня, 12:42
    Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), технически готов на 98%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.

    Когда уже начнут закладывать фрегаты проекта 22350М? Шойгу громогласно заявил,что основой наших флотов станут фрегаты проектов 22350 и 22350М. Я интересуюсь,а в коком веке это случится,с учетом таких сроков строительства относительно небольших кораблей?
    НЕКСУС
    1. Burbon Сегодня, 15:12
      Цитата: НЕКСУС
      Когда уже начнут закладывать фрегаты проекта 22350М?

      через 3-5 лет, когда смогут сделать ГТУ...
      Burbon
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:14
        Цитата: Burbon
        через 3-5 лет, когда смогут сделать ГТУ...

        ГТУ отечественное уже есть.И судя по обещаниям,в этом году поступит в серию. Но...к сожалению то,супостат ну никак не хочет нас ждать,а клепает эсминцы достаточно резво.
        НЕКСУС
        1. Burbon Сегодня, 15:16
          Цитата: НЕКСУС
          ГТУ отечественное уже есть.

          нет их...вранье все.....
          Burbon
  6. Фурия Сегодня, 13:01
    А какой смысл строить второй корабль по откровенно не удачному,не работоспособному проекту?! Очередное отмывание денег?! Головной корабль проекта 22350 скоро сгниет на бесконечных дорогостоящих испытаниях...Мало одного бесполезного корыта,так они второе достраивают,такое же...( Гениальность ) команды Путина все очевиднее говорит о том,что ИМ пора в отставку !
    Фурия
    1. kepmor Сегодня, 14:08
      ..." не удачный"..."не работоспособный"....громогласненько заявляете,однако...
      ...и на какие же корабельные должности в вашем послужном списке????...
      ...наверное должность КомДива (Командира Дивана)...и конечно же во всём Путин виноват..."приз в студию"...
      kepmor
      1. Фурия Сегодня, 17:46
        А оно вам надо?! Вы лучше скажите,как назвать корабль с неработающим ПВО,который больше 10 лет гниет на бесконечных дорогостоящих испытаниях?! Не знаете?! Тогда я вам скажу - Калека...и обуза для России...
        Фурия
    2. Burbon Сегодня, 16:45
      Цитата: Фурия
      А какой смысл строить второй корабль по откровенно не удачному,не работоспособному проекту?!

      fool а можно по конкретней?...что там не удачного???...именно для этой серии.....
      Burbon
      1. Фурия Сегодня, 17:47
        fool Читай выше...
        Фурия
        1. Burbon Сегодня, 18:51
          Цитата: Фурия
          Читай выше...

          belay fool fool fool да будет вам известно...что это пво ставят не только на эту серию, но еще и на корветы и крейсера( нахимов)....так что еще раз задам вопрос - а можно по конкретней?...что там не удачного???...именно для этой серии.....фурия...ты тут для каких целей ошиваешься?
          Burbon
  7. Alexey-74 Сегодня, 13:41
    Лишь бы "Полимер-Редут" до ума довели, а дальше дело побыстрей пойдет.
    Alexey-74
    1. kepmor Сегодня, 14:15
      доведут...не сомневайтесь...
      в советские времена корабельный ЗРК "Оса" тоже не один год "стрелять учили"...эти проблемы хронические для нашей оборонки...корнями с тех "благостных" лет тянутся...
      kepmor
  8. Лексус Сегодня, 15:30
    Надоел уже этот вечный "калькулятор %" в исполнении наших производителей. И не проверишь никак, и, собственно, конкретики ноль.
    Лексус
  9. Бензорез Сегодня, 21:19
    Вот читаеш комменты-посещает вопрос всю дорогу. Если все настолько умные и настолько профессионалы, какого черта вы до сих пор не пришли на завод и не сделали?!! Люди работают, люди стараются. Что не так?!. Можеш сделать лучше, быстрее- приходи и показывай как надо! А сидеть, умничать на диване...
    Бензорез
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