Опасные игры

Дразнить медведя в его берлоге — занятие, безусловно, увлекательное. Но крайне опасное. И тем не менее, бюрократы из Североатлантического альянса с упорством, достойным лучшего применения, продолжают дразнить русского медведя, разыгрывая очередную партию игры в расширение. Например, планируют до весны 2018 года принять в свой состав бывшую югославскую республику — Македонию. Страна, где премьер-министра плотно опекают албанские боевики-наркоторговцы, разумеется, необходима в "блоке добра". А ласковое щекотание амбиций правящих элит Швеции и Финляндии вкупе с активным вовлечением в натовские мероприятия уже сделало эти ранее нейтральные государства союзниками, а де-факто участниками НАТО.Однако особое внимание альянс сегодня уделяет странам Балтии. Во-первых, там регулярно проводят красивые парады и факельные шествия ветераны СС. А во-вторых, с территории прибалтийских стран можно нанести максимально быстрый и болезненный удар по России, ведь от натовской дислокации в Эстонии всего три сотни километров до Петербурга и около шестисот — до Москвы. Самый явный пример подготовки к подобному удару — эстонская база "Эмори", которая может служить как для развертывания авианосителей ядерного оружия, так и для приема транспортных самолетов из Западной Европы и США. Развивается инфраструктура и для сухопутных частей: на базе уже сейчас расположились полторы тысячи военнослужащих НАТО. Расширяется полигон, и все свидетельствует о том, что "Эмори" будет главной авиабазой США и НАТО в странах Балтии. В бюджете Пентагона на 2018 год заложено 200 миллионов долларов на строительство и расширение авиабаз в Латвии, Венгрии, Норвегии, Румынии и Словакии.Вслед за размещением вооружения и военной техники в Польше и странах Балтии руководство НАТО объявило об усилении подготовки к "отражению военной агрессии" в 2018 году. Под этой сомнительной вывеской в текущем году альянс запланировал провести вдвое больше военных учений по сравнению с 2017 годом. Официальный список уже опубликован, и из него следует, что только в первом полугодии 2018 года страны-участницы альянса проведут более 80 учений (а за весь 2017 год их было проведено 85). Примечательно, что 20 из всех заявленных на первое полугодие 2018 года учений альянса пройдут на территории Польши, Литвы и Латвии, еще шесть учений — в Украине.Наиболее масштабными мероприятиями станут: в Литве с 9 по 21 апреля — противотанковые учения "Hunter-2018"; в Польше, Литве и Латвии с 22 марта по 22 апреля — учения "Saber Junction 18"; в Латвии с 15 по 29 апреля — другие международные учения "Summer Shield 18", в которых будут задействованы подразделения боевой поддержки сухопутных войск. Самыми напряженными месяцами в графике по подготовке к отражению мнимой российской агрессии будут май и июнь. В этот период состоятся учения "Flaming Thunder 18" (в Литве), где будут отрабатываться вопросы совместной огневой поддержки артиллерии и армейской авиации, а также международные маневры по противовоздушной обороне "Baltic Zenith 18". В этом же промежутке времени на территории Литвы и Латвии запланировано проведение учений подразделений ССО НАТО и стран-партнеров "Flaming Sword-18". Апогеем станут крупномасштабные учения с участием военнослужащих из стран НАТО "Saber Strike 18", которые пройдут с 4 по 22 июня в прибалтийском регионе.Нет никаких сомнений, что русским придется отреагировать на подобные милитаристские игрища у своих западных границ. Судя по прошлой истории с размещением оперативных тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде и созданию новых дивизий на западном направлении, ответить они могут жестко и с избытком. Все это мало согласуется с лозунгами НАТО о европейской безопасности.Впрочем, ряд экспертов выражает мнение, что в военном аспекте указанные мероприятия НАТО не несут прямой опасности для России. Ведь даже группировка НАТО, насчитывающая 40 тысяч военнослужащих, не может представлять опасности для более 120 тысяч военных, имеющихся на западе России. А значит, агрессивное поведение НАТО — это политические мероприятия, направленные на создание трудностей в экономике России, вынужденной все больше средств вкладывать в национальную оборону.