23:18 05 февраля
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В Китае разработан план достижения господства в мировом океане

ВМС Китая намерены внедрить технологии искусственного интеллекта в системы управления атомными подводными субмаринами, что позволит значительно увеличить боевой потенциал флота, передает Лента.ру сообщение газеты South China Morning Post.



По словам разработчиков проекта, использование искусственного интеллекта позволит также развить сами технологии компьютерного разума.


«В настоящее время от 100 до 300 членов экипажа подводной лодки проводят в замкнутом пространстве по несколько месяцев. При этом они окружены непроницаемой бездной воды. Это стрессовая ситуация, которая негативно сказывается на способности военнослужащих принимать верные решения. Искусственный интеллект стрессу не подвержен, и сможет находить решения, обрабатывая большой массив информации», – говорится в статье.

Сегодня электронные системы ПЛ умеют только собирать информацию, необходимую для обнаружения вражеских кораблей или для снижения заметности собственного корабля. Новая же технология «позволит выбирать наиболее правильный режим движения», заявляют специалисты.

Некоторые эксперты считают, что «благодаря искусственному интеллекту подводные лодки смогут двигаться на "автопилоте", причем отвечать на угрозы машина сможет быстрее и эффективнее человека», – пишет газета.

В январе сообщалось, что в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом КНР намерена в ближайшем будущем достичь паритета с Соединенными Штатами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Какой-то Компот Сегодня, 12:22
    Круто!
    На все есть план)
    Еще б узнать подробности
    Какой-то Компот
    1. Андрей К Сегодня, 12:25
      Цитата: Какой-то Компот
      ...На все есть план)...

      Упёртые ребятишки.
      Знаете, скорее всего поставленной цели они добьются.
      Не качеством, так количеством.
      Уже сейчас, они как пирожки шлёпают корветы, фрегаты. Начали двигать на внешний рынок свои, естественно скопированные с наших, ДЭПЛ.
      Если "господство в мировом океане" и не завоюют, то уж нашпигуют его своей техникой - это к бабушке не ходи.
      Андрей К
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:36
        Вот так тихой сапой Китай готовится к будущей роли всемирного гегемона вместо США.
        Гигант мысли
    2. VALERIK_097 Сегодня, 12:29
      Интересно ,а как сухое вино в искусственный интеллект заливать? (Шутка)
      VALERIK_097
      1. электроОлег Сегодня, 14:01
        "Искусственный интеллект" следует писать в кавычках. Потому что он не настоящий, а какбыинтеллект. Настоящего нет и не будет.
        электроОлег
        1. VALERIK_097 Сегодня, 15:58
          Да хоть в скобках.Шуток ,Вы не понимаете.
          VALERIK_097
          1. электроОлег Сегодня, 16:48
            Понимаю ещё как laughing Я о статье, в том числе. Или это тоже шутка?
            электроОлег
            1. VALERIK_097 Сегодня, 17:27
              Статья наверно шутка.
              Я каждый день общаюсь с офицерами подплава,работа у меня такая,ремонтирую корабли. Представляю,физ.пуск реактора,а на Пульте ГЭУ никого.
              "ИИ"-рулит,Бред.
              VALERIK_097
              1. электроОлег Сегодня, 17:33
                А я айтишник, хоть и гражданский. Когда такое без кавычек -- мне глазомер щипать начинает. winked
                электроОлег
                1. VALERIK_097 Сегодня, 17:46
                  Я на сайте более 5 лет,на орфографию давно не обращаю внимания.
                  Некоторым просто не дано.
                  VALERIK_097
  2. Kars Сегодня, 12:24
    Китайцы что терминатора не смотрели?
    Kars
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:34
      Прогресс живёт автономной жизнью от размышлений о последствиях . Его не остановишь
      КВУ-НСвД
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 12:24
    Некоторые эксперты считают, что «благодаря искусственному интеллекту подводные лодки смогут двигаться на "автопилоте", причем отвечать на угрозы машина сможет быстрее и эффективнее человека», – пишет газета.
    а что насчет хакеров?
    Angel_and_Demon
    1. dauria Сегодня, 12:34
      а что насчет хакеров?


      Хакеры , похоже Вас перепрограммировали. wink (кстати, гипнотизёры и СМИ- те же хакеры, только по людям ). Не везде можно пролезть или оставить "закладки".
      dauria
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:40
        Цитата: dauria
        Хакеры , похоже Вас перепрограммировали.

        ой ли? если есть связь для получения информации - значит есть вход и для программирования request
        Angel_and_Demon
        1. dauria Сегодня, 12:44
          если есть связь для получения информации - значит есть вход и для программирования


          А я что написал ? Человек смотрит телик, слушает соседей, глядит вокруг- а потом делает глупость laughing Потом (после выборов президента lol ) хватается за башку и причитает "Ой, дураа-а-к" Человека тоже легко обмануть. Один Лёня Голубков чего стоит....
          dauria
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:52
            вы о чем? я об искусственном интеллекте
            Angel_and_Demon
            1. dauria Сегодня, 13:02
              вы о чем? я об искусственном интеллекте

              И я о нём же. Не заметили ? Какая разница, на какой элементной базе построены мозги- на нейронах или микроконтроллерах ? Доведут со временем и плотность и энергопотребление до приемлемого уровня и будут штамповать пачками Покрышкиных и Маринеску . Никуда не деться от этого, только вот жаль, что не мы первые сделаем.
              dauria
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:05
                дааа. витеевато у вас однако
                Angel_and_Demon
              2. dsk Сегодня, 14:27
                Цитата: dauria
                будут штамповать пачками

                В первую очередь "камикадце", это легче всего.
                dsk
        2. noviczok Сегодня, 22:35
          Сам я далек от ИТ, но из того, что краем уха слышал, уже не все так просто. При нейронных сетях и машинном обучении программист зачастую уже сам не знает, что творится под капотом. Так что простой хакер с гипотетическим искусственным интеллектом уже не много сможет)
          noviczok
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:34
    А чего озабоченные молчат? Переваривают? laughing
    a.s.zzz888
  5. Egorovich Сегодня, 12:47
    Что хотят китайцы, еще не значит, что они это смогут. Мечтать можно долго и упорно, но подлодки у них(и атомные, и не атомные) времен прошлого века( конца 70-80г.г.).
    Egorovich
  6. faterdom Сегодня, 13:14
    Кошмар для американцев. У них самый дорогой и главный козырь - Флот, надводный и подводный - им пугают непослушных, он - щупальца мирового спрута...
    А тут вместе с косяками тунца и сельди будут сновать косяки автоматических бесстрашных и беспощадных субмарин ценой и 30000 юаней каждая, и топить все, что попадется под торпеду. Тут и чужой флаг не поможет, и дипломатическая неприкосновенность. А без флота американцы почти беззубы, угрожать смогут только Мексике или Канаде, и даже все заморские американские базы станут чемоданами без ручки.
    faterdom
  7. Лексус Сегодня, 15:26
    Работают, однако.
    Лексус
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