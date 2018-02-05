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В Китае разработан план достижения господства в мировом океане
ВМС Китая намерены внедрить технологии искусственного интеллекта в системы управления атомными подводными субмаринами, что позволит значительно увеличить боевой потенциал флота, передает Лента.ру сообщение газеты South China Morning Post.
По словам разработчиков проекта, использование искусственного интеллекта позволит также развить сами технологии компьютерного разума.
«В настоящее время от 100 до 300 членов экипажа подводной лодки проводят в замкнутом пространстве по несколько месяцев. При этом они окружены непроницаемой бездной воды. Это стрессовая ситуация, которая негативно сказывается на способности военнослужащих принимать верные решения. Искусственный интеллект стрессу не подвержен, и сможет находить решения, обрабатывая большой массив информации», – говорится в статье.
Сегодня электронные системы ПЛ умеют только собирать информацию, необходимую для обнаружения вражеских кораблей или для снижения заметности собственного корабля. Новая же технология «позволит выбирать наиболее правильный режим движения», заявляют специалисты.
Некоторые эксперты считают, что «благодаря искусственному интеллекту подводные лодки смогут двигаться на "автопилоте", причем отвечать на угрозы машина сможет быстрее и эффективнее человека», – пишет газета.
В январе сообщалось, что в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом КНР намерена в ближайшем будущем достичь паритета с Соединенными Штатами.
По словам разработчиков проекта, использование искусственного интеллекта позволит также развить сами технологии компьютерного разума.
«В настоящее время от 100 до 300 членов экипажа подводной лодки проводят в замкнутом пространстве по несколько месяцев. При этом они окружены непроницаемой бездной воды. Это стрессовая ситуация, которая негативно сказывается на способности военнослужащих принимать верные решения. Искусственный интеллект стрессу не подвержен, и сможет находить решения, обрабатывая большой массив информации», – говорится в статье.
Сегодня электронные системы ПЛ умеют только собирать информацию, необходимую для обнаружения вражеских кораблей или для снижения заметности собственного корабля. Новая же технология «позволит выбирать наиболее правильный режим движения», заявляют специалисты.
Некоторые эксперты считают, что «благодаря искусственному интеллекту подводные лодки смогут двигаться на "автопилоте", причем отвечать на угрозы машина сможет быстрее и эффективнее человека», – пишет газета.
В январе сообщалось, что в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом КНР намерена в ближайшем будущем достичь паритета с Соединенными Штатами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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