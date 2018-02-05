23:17 05 февраля
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США в очередной раз заявили о начале вывода войск из Ирака

Информационная служба Associated Press публикует материал, в котором утверждается, что США начали вывод «основной части военного контингента с территории Ирака». В материале заявлено, что приказ на вывод поступил после «разгрома» крупной группировки террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) в районе Киркука. Напомним, что взятие Киркука американские войска осуществляли совместно с иракской армией. Также в операции участие принимали курдские вооружённые отряды, поддерживаемые Соединёнными Штатами.

Теперь заявлено, что после «разгрома ИГ*» США необязательно держать на иракской территории крупную группировку войск, а потому, как утверждают в Пентагоне, «вывод основной части контингента начнётся в ближайшее время».

США в очередной раз заявили о начале вывода войск из Ирака



Это очередной вывод американских войск из Ирака за последние несколько лет. Предыдущий вывод был осуществлён во времена президентства Барака Обамы – в 2014 году. При этом американские «выводы» войск всякий раз сменялись новым их вводом. И всякий раз для сохранения нескольких тысяч военнослужащих армии США в Ираке находился повод.

AP сообщает, что договорённости о выводе достигнуты при совместном обсуждении вопроса с иракским правительством. На территории Ирака, в частности, собираются оставить американских военных инструкторов для продолжения выполнения программы подготовки иракской армии.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:29
    Это очередной вывод американских войск из Ирака за последние несколько лет. Предыдущий вывод был осуществлён во времена президентства Барака Обамы – в 2014 году. При этом американские «выводы» войск всякий раз сменялись новым их вводом.
    туда-сюда, обратно - о боже как приятно laughing
    Angel_and_Demon
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:31
      В материале заявлено, что приказ на вывод поступил после «разгрома» крупной группировки террористов ИГИЛ

      Ага, сваливают праздновать победу? laughing bully
      a.s.zzz888
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:38
        Цитата: a.s.zzz888
        сваливают праздновать победу?

        ну так это же мусульманская страна - только гашишь, а выпивки нету request
        Angel_and_Demon
      2. dorz Сегодня, 12:38
        На Земле еще много мест, где нужно навести порядок. Хаос никто не заказывал?
        dorz
    2. Logall Сегодня, 12:31
      Цитата: Angel and Demon
      туда-сюда, обратно - о боже как приятно

      Качели? Очень похоже на качели, но из интим салона. Качелеиметатор!
      Logall
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:36
        Цитата: Logall
        Цитата: Angel and Demon
        туда-сюда, обратно - о боже как приятно

        Качели? Очень похоже на качели, но из интим салона. Качелеиметатор!

        а для чего же им виагру тогда выдают?
        Angel_and_Demon
        1. Logall Сегодня, 12:52
          Думаю, что в основном на случай попадания в плен... Для врага! Другого объяснения, в отношении этих транс-ов, у меня нет. request
          Logall
    3. Монос Сегодня, 12:36
      Фото замечательно! У нас к пустой голове руку не прикладывают. smile
      Монос
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:40
        Монос Сегодня, 12:36 ↑
        Фото замечательно! У нас к пустой голове руку не прикладывают. smile

        Ключевое слово - "пустой", совсем пустой...
        a.s.zzz888
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:44
          Цитата: a.s.zzz888
          Ключевое слово - "пустой", совсем пустой...

          Angel_and_Demon
      2. Лексус Сегодня, 14:42
        У них отдельные деятели стаканчик с кофе прикладывают, видимо, чтобы хоть что-то в этом занимательном "па" было не пустое. smile
        Лексус
    4. влад66 Сегодня, 12:48
      Цитата: Angel_and_Demon
      туда-сюда, обратно - о боже как приятно laughing

      Виктор это Трампуша Нобелевскую премию зарабатывает laughing Ведь стоило Обаме заикнутся что он выведет войска из Ирака и Афганистана,как ему с перепугу Нобелевскую премию мира всучили,а этому то завидно наверное как же Трамп миротворец. fellow drinks
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:50
        Влад hi вы будете смеяться request но Трампа уже выдвинули на эту премию bully
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 12:51
          Цитата: Angel_and_Demon
          Влад hi вы будете смеяться request но Трампа уже выдвинули на эту премию bully

          Виктор,смеюсь уже второй день,а Трамп вот и отрабатывает...языком. drinks
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:54
            Цитата: влад66
            Трамп вот и отрабатывает...языком.

            ну если больше ни чем не может, то это к сексопатологу laughing
            Angel_and_Demon
  2. Гигант мысли Сегодня, 12:30
    Очередная сказка американцев про белого бычка.
    Гигант мысли
  3. Logall Сегодня, 12:30
    Значит под видом вывода войск увеличивают континент! Видели неоднократно...
    Logall
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:30
    А кто им верит? laughing request laughing
    a.s.zzz888
  5. andrej-shironov Сегодня, 12:31
    Ну так мы тоже вроде как перед выборами вывели часть контингента из Сирии.
    andrej-shironov
  6. Egorovich Сегодня, 12:38
    Старо предание,но верится с трудом. Скорее рак на горе засвистит, чем амер.икосия выведет войска из Ирака. Как только полосатые уйдут от иракцев, он весь, по сути, будет иранским.
    Egorovich
  7. seregatara1969 Сегодня, 12:41
    обещать жениться не значит жениться!
    seregatara1969
  8. Anchonsha Сегодня, 12:44
    Политическая игра матрасная.... Только зачем этот вброс, так как мериканы там будут до тех пор пока либо их страна не развалится, либо произойдет революция Быстрее всего, когда коту нечего делать он лижет свои коки
    Anchonsha
  9. Alex-a832 Сегодня, 12:46
    Хотелись бы спросить у амеров: что, построили в Ираке демократическое госудаство, "мир и процветание" обрушились на головы иракцев. США уходят с "чистой совестью"?
    Скорее всего это ротация или передислокация в Афган, где наркотрафик под угрозой? Скоро узнаем.
    Alex-a832
  10. faterdom Сегодня, 13:06
    о начале вывода войск из Ирака

    В Сирию
    faterdom
  11. Геркулесыч Сегодня, 13:20
    У них на один вывод войск, три ввода их же назад! Так что Иракцам как и афганцам освобождать свою землю нужно самим. И только силой оружия.
    Геркулесыч
  12. БАРХАН Сегодня, 14:12
    Задача по сокращению арабского населения и запихиванию их в каменный век идёт успешно.Причём заметьте это делают и Россия,и Запад,и Израиль,и Турция...но больше всего сами арабы самоуничтожаются.
    БАРХАН
  13. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:59
    Обычная ротация. Часть вывели, свеженьких привезли.

    Когда вижу, что вояки честь отдают без головного убора, прикладывая руку к пустой голове, аж тошнит.
    Черти, а не солдаты.
    Генерал Песчаных Карьеров
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