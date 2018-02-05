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США в очередной раз заявили о начале вывода войск из Ирака
Информационная служба Associated Press публикует материал, в котором утверждается, что США начали вывод «основной части военного контингента с территории Ирака». В материале заявлено, что приказ на вывод поступил после «разгрома» крупной группировки террористов ИГИЛ (*запрещено в РФ) в районе Киркука. Напомним, что взятие Киркука американские войска осуществляли совместно с иракской армией. Также в операции участие принимали курдские вооружённые отряды, поддерживаемые Соединёнными Штатами.
Теперь заявлено, что после «разгрома ИГ*» США необязательно держать на иракской территории крупную группировку войск, а потому, как утверждают в Пентагоне, «вывод основной части контингента начнётся в ближайшее время».
Это очередной вывод американских войск из Ирака за последние несколько лет. Предыдущий вывод был осуществлён во времена президентства Барака Обамы – в 2014 году. При этом американские «выводы» войск всякий раз сменялись новым их вводом. И всякий раз для сохранения нескольких тысяч военнослужащих армии США в Ираке находился повод.
AP сообщает, что договорённости о выводе достигнуты при совместном обсуждении вопроса с иракским правительством. На территории Ирака, в частности, собираются оставить американских военных инструкторов для продолжения выполнения программы подготовки иракской армии.
Теперь заявлено, что после «разгрома ИГ*» США необязательно держать на иракской территории крупную группировку войск, а потому, как утверждают в Пентагоне, «вывод основной части контингента начнётся в ближайшее время».
Это очередной вывод американских войск из Ирака за последние несколько лет. Предыдущий вывод был осуществлён во времена президентства Барака Обамы – в 2014 году. При этом американские «выводы» войск всякий раз сменялись новым их вводом. И всякий раз для сохранения нескольких тысяч военнослужащих армии США в Ираке находился повод.
AP сообщает, что договорённости о выводе достигнуты при совместном обсуждении вопроса с иракским правительством. На территории Ирака, в частности, собираются оставить американских военных инструкторов для продолжения выполнения программы подготовки иракской армии.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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