23:14 05 февраля
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Минобороны РФ увеличило высоту полетов Су-25 над сирийской территорией

После гибели штурмовика Су-25 российское военное ведомство решило увеличить высоту полетов данного типа самолетов в Сирии, сообщают Известия.



Теперь полеты российских штурмовиков должны проходить на высоте более 5-ти тыс. метров.


Кроме того, по словам источников газеты в Минобороны и авиастроительной отрасли, в военном ведомстве создана рабочая группа, которая уточнит все детали гибели штурмовика.

В частности, специалисты изучают вопрос, почему пилот не успел задействовать против зенитной ракеты, выпущенной из переносного комплекса, тепловые ловушки.

Газета поясняет, что тепловые ловушки – это специальные пиротехнические заряды, которые при горении выделяют много тепла, «отвлекая» тем самым головки самонаведения ракеты.

Напомним, накануне Минобороны сообщило, что 3 февраля «при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). При ведении боя с террористами пилот погиб».

Также в военном ведомстве отметили, что «по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 67

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  1. Невский_ЗУ Сегодня, 12:43
    Высоту поднять можно всегда, а чем работать по земле грачу? Он же штурмовик.
    Невский_ЗУ
    1. Донской Сегодня, 12:45
      Да вы что? Пока петух не клюнет..
      Донской
      1. ul_vitalii Сегодня, 12:50
        Резкое снижение эффективности и нецелесообразность использования с этой высоты. Это не его ниша.
        ul_vitalii
        1. Shurik70 Сегодня, 12:56
          СУ-25 для низких высот создан. Самолёт поля боя. У него должно быть много средств противодействия ПЗРК - РЭБ, радио-ловушки, тепловые ловушки. Непонятно, как смогли сбить. Возможно, не ожидал пилот ракеты.
          Shurik70
          1. Лексус Сегодня, 13:37
            У него должно быть много средств противодействия ПЗРК - РЭБ, радио-ловушки, тепловые ловушки.

            Где "неимеющийаналогов" "Витебск-25"? Машина прошла модернизацию до уровня СМ. Денег нет? Тогда к чему все эти "крокодильи слёзы"?
            Лексус
            1. Стропорез Сегодня, 18:13
              Цитата: Лексус
              Денег нет? Тогда к чему все эти "крокодильи слёзы"?

              "Денег нет ,но вы держитесь...." Пилот показал , как надо держаться,значит надо каждому гражданину раздать по "эфке", на тот случай, когда в плен будут брать и надо держаться.
              Нам создают такие условия жизни, когда каждый из нас может стать героем и крикнуть "За Родину"...
              "Героизм это крайняя степень бескорыстной храбрости, противостоящей любому реальному или возможному злу."
              Стропорез
              1. Лексус Сегодня, 19:21
                С Вами трудно не согласиться, Коллега hi
                Лексус
                1. Стропорез Сегодня, 19:24
                  Цитата: Лексус
                  С Вами трудно не согласиться, Коллега

                  Спасибо за поддержку, Коллега! hi
                  Мне кажется , что скоро мы дойдём до крайней степени кипения., пусть хоть дети поживут.
                  Стропорез
                  1. Лексус Сегодня, 19:41
                    пусть хоть дети поживут.

                    Я в своё время не совсем понимал, когда ветераны говорили, что у сегодняшнего подрастающего поколения куда более страшное настоящее и будущее, чем у них тогда, в 1941-45 гг. И спустя 20 лет после того, как это было сказано, они, увы, правы. Вся страна третий десяток - как в прострации.
                    Лексус
                    1. Стропорез Сегодня, 19:49
                      Цитата: Лексус
                      Вся страна третий десяток - как в прострации.

                      Это Вы мягко сказали.
                      Стропорез
          2. фигвам Сегодня, 13:55
            Цитата: Shurik70
            СУ-25 для низких высот создан. Самолёт поля боя. У него должно быть много средств противодействия ПЗРК - РЭБ, радио-ловушки, тепловые ловушки.

            На данной модификации нету средств РЭБ, могут быть только так называемые тепловые ловушки.
            фигвам
      2. НЕКСУС Сегодня, 12:53
        Цитата: Донской
        Да вы что? Пока петух не клюнет..

        Петух клевал ,когда турки 24-й сбили...а это уже клюёт курица размером со страуса.
        НЕКСУС
      3. Гигант мысли Сегодня, 13:16
        Пока гром не грянет, наше МО не перекрестится.
        Гигант мысли
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:51
          Цитата: Гигант мысли
          Пока гром не грянет, наше МО не перекрестится.

          По ходу там все МО нифига не крещеные.
          НЕКСУС
          1. Стропорез Сегодня, 17:58
            Цитата: НЕКСУС
            По ходу там все МО нифига не крещеные.

            по ходу там вся верхушка не крещёная
            Стропорез
            1. Лексус Сегодня, 19:44
              Зато физиономии какие вощёные! Измученные нарзаном.
              Лексус
    2. Ami du peuple Сегодня, 12:48
      Цитата: Невский_ЗУ
      Высоту поднять можно всегда, а чем работать по земле грачу?
      Да уж, в таком случае остается только имитировать присутствие. Такое впечатление, что наши действительно не ожидали применения ПЗРК, считая, что максимально действенным средством ПВО боевиков являются "тачанки" с ЗУ-23-2.
      Опрометчиво полагаться на ролики с ютьюба...
      Ami du peuple
    3. Orionvit Сегодня, 12:51
      В статье не говорится о том, что он работал. Пишут, что был сбит при "выполнении облета зоны деэскалации".
      Orionvit
      1. Burbon Сегодня, 12:54
        Цитата: Orionvit
        Пишут, что был сбит при "выполнении облета зоны деэскалации".

        не правду пишут.......вы всему верите?? belay
        Burbon
        1. Orionvit Сегодня, 13:45
          Цитата: Burbon
          не правду пишут.......вы всему верите?

          Я не говорю, что всему верю, я обсуждаю то, что написано в статье. "Облёт зоны деэскалации", это по большому счёту работа беспилотников, а не штурмовиков.
          Orionvit
          1. karish Сегодня, 13:48
            Цитата: Orionvit
            "Облёт зоны деэскалации", это по большому счёту работа беспилотников, а не штурмовиков.

            теперь штурмовка называется - облёт зоны деэскалации.
            belay
            karish
            1. фигвам Сегодня, 13:57
              Цитата: karish

              теперь штурмовка называется - облёт зоны деэскалации.

              Обычное боевое патрулирование.
              фигвам
              1. karish Сегодня, 14:02
                Цитата: фигвам
                Цитата: karish

                теперь штурмовка называется - облёт зоны деэскалации.

                Обычное боевое патрулирование.

                Какое патрулирование ?
                Он наносил удары НУРСами.
                karish
                1. фигвам Сегодня, 14:07
                  Боевое патрулирование штурмовиков и осуществляется для быстрого реагирования на вылазки боевиков, самолёты находятся в небе с полным вооружением.
                  фигвам
                  1. karish Сегодня, 14:09
                    Цитата: фигвам
                    Боевое патрулирование штурмовиков и осуществляется для быстрого реагирования на вылазки боевиков, самолёты находятся в небе с полным вооружением.

                    Их там вообще не должно было быть -- это зона деэскалациии , а уж тем более бомбить.
                    karish
                    1. фигвам Сегодня, 14:13
                      karish

                      Боевые действия начали боевики, нарушив соглашение о деэскалации, теперь их закопают.
                      фигвам
                      1. karish Сегодня, 14:18
                        Цитата: фигвам
                        karish

                        Боевые действия начали боевики, нарушив соглашение о деэскалации, теперь их закопают.

                        Каким образом они нарушили соглашение по деэскалации ? Пожалуйста доказательства.
                        Почему Россия не высказала протест Турции , как гаранту этой зоны деэскалации ?::
                        karish
    4. Scoun Сегодня, 12:53
      Цитата: Невский_ЗУ
      Высоту поднять можно всегда, а чем работать по земле грачу? Он же штурмовик.

      Блин, у меня до сих пор в ушах, последние слова Героя - это вам за Пацанов!
      Очень надеюсь что всех лыбившихся на камеру террористов, смешают с кизяком.
      Scoun
      1. фигвам Сегодня, 15:08
        karish

        Что то память у вас короткая. Сначала был удар дронами по нашей базе с гибелью военнослужащих, потом протест в сторону Турции, но они не могут контролировать эту территорию, после чего начались удары по этой этой банде.
        фигвам
    5. макс702 Сегодня, 12:55
      Рано или поздно это должно было случиться.. За три года войны первый сбитый самолет с помощью ПЗРК.. В принципе это очень хороший результат.. Коль подымут высоту значит снизится точность попаданий, и скорее всего придется увеличивать группировку ВКС.. Или увеличить процент применения УР что дорого..
      макс702
      1. dauria Сегодня, 20:23
        Купились. Поставьте себя на место духов. Цель- сбить самолёт. Оценили бы, как реагируют на "беспокоящий " огонь, кого присылают, на какой высоте, расставили расчеты с ПЗРК, подготовили пехоту, в том числе для встречи спасателей. Потом пострелять по позициям противника пущенкой , ракетами с самодельных пусковых...Раз, другой, третий и ждать, пока клюнут.
        Пехота сирийцев запросила авиаудар - и всё.
        dauria
        1. Стропорез Сегодня, 20:35
          Цитата: dauria
          Купились. Поставьте себя на место духов.

          Есть такое , но почему тогда командование не поставило себя на место....
          И второй к Вам вопрос,без обид и сарказма,почему Пилот даже манёвр уклонения не совершил, а ведомый что делал? он даже имитацию атаки на духов не выполнил... Возможно я чего то не догоняю, поскольку "Грачей" видел только в небе ,в качестве поддержки.
          Стропорез
          1. dauria Сегодня, 20:43
            Пилот даже манёвр уклонения не совершил, а ведомый что делал?


            Я тактики штурмовиков не знаю. Вертолёты на БШУ, да и то устаревшую. И как там было - не нам с Вами судить, не знаем же толком. Надеюсь, хоть сообразят по шаблону не воевать- противник не глупец, учится.
            У нас разок Ми-6 в Файзабаде подловили так -поглядели, как заходят на полосу, притащили ДШК и уделали Сальникова Гену. Двух ребят тогда схоронили.
            dauria
            1. Стропорез Сегодня, 21:23
              Цитата: dauria
              И как там было - не нам с Вами судить, не знаем же толком.

              Ни в коем случае, мы рассуждаем.
              Цитата: dauria
              У нас разок Ми-6 в Файзабаде подловили так

              Пару раз выходили на зачистки окрестностей аэродромов.Скорее всего опять после таких ч.п., нам же не докладывали...
              Стропорез
  2. groks Сегодня, 12:51
    В частности, специалисты изучают вопрос, почему пилот не успел задействовать против зенитной ракеты, выпущенной из переносного комплекса, тепловые ловушки.
    А должен был? В смысле - успеть. Каким это образом?
    groks
  3. мои пять копеек Сегодня, 12:51
    а где хвалёная и захваленная до умопомрачения РЭБ-защита?
    И тепловые ловушки не работали.Странно всё это.Ведь лётчик знал куда он летит.
    мои пять копеек
    1. Ami du peuple Сегодня, 12:55
      Цитата: мои пять копеек
      а где хвалёная и захваленная до умопомрачения РЭБ-защита?
      какая, к чертям собачьим, РЭБ-защита, если у ПЗРК инфракрасная система наведения?
      Ami du peuple
      1. Лексус Сегодня, 13:42
        Я написал выше - "Витебск-25".
        Специально для вертолётов и штурмовиков разрабатывали. Вот пример его размещения на Ка-52.
        Лексус
        1. фигвам Сегодня, 14:02
          Модификация с "витебском" называется СУ-25см3, проходит испытание и ещё не принята на вооружение.
          фигвам
          1. Лексус Сегодня, 14:15
            Насколько я понял, сама система испытана и отработана. Несколько самолётов Су-25СМ3 уже в частях. Неужели так сложно интегрировать?
            Именно поэтому я не сильно доверяю заявлениям разного рода "уря" при должностях. Важен результат.
            За это на форуме "оброс" недоброжелателями.
            Лексус
            1. фигвам Сегодня, 14:47
              Цитата: Лексус
              Насколько я понял, сама система испытана и отработана. Несколько самолётов Су-25СМ3 уже в частях. Неужели так сложно интегрировать?

              Не помещается она полностью на СУ-25, в отличии от вертолётов, вот с этим и задержка.
              фигвам
              1. Лексус Сегодня, 15:08
                Спасибо за объяснение, но сомневаюсь, что проблема в этом
                Вот рекламный проспект "Президент-С".

                Вряд ли в Ка-50 (52) места радикально больше. "Витебск" от "Президента" не сильно отличается. Плюс-минус несколько "коробочек".
                Лексус
                1. фигвам Сегодня, 15:32
                  Лексус

                  Для размещения этой системы будут задействованы две точки подвески под крылом, там будут подвешены контейнеры с оборудованием.
                  фигвам
                  1. Лексус Сегодня, 15:36
                    Эх, скорее бы.
                    Лексус
      2. Галеон Сегодня, 14:32
        Mon Ami, РЭб существует не только в радиолокационном диапазоне. Есть средства постановки помех и против ИК ГСН, и даже против ГСН торпед.
        Галеон
    2. donavi49 Сегодня, 13:09
      Они с января штурмуют с выходами без тепловичков. Привыкли.



      Надежной СОЭП на этом самолете нет к сожалению.
      donavi49
      1. Маз Сегодня, 13:48
        Тут везде небо чистое. Можно с большей высоты пускать нурсы учитывая сложение скорости самолета и ракеты при пуске. А сбитая сушка обратите внимание летит под плотным облачным покрытием. Выше - влезет в облака и ни черта не увидит. Поэтому и спустился, если не лупил НАРами. Командирам надо бошки пооткручивать. Прежде чем писать отсебятину посмотрите прогноз погоды по идлибу на тот день и карту метероологии. Сплошная низкая облачность. Ему приказали и он полетел. Офицер же деваться некуда. А от теперь, когда гром грянул - все крестяттся и открещиваются... Ну, да, задний ум заработал в послелобном объёме черепов начальственных.
        Маз
  4. НЕКСУС Сегодня, 12:52
    После гибели штурмовика Су-25 российское военное ведомство решило увеличить высоту полетов данного типа самолетов в Сирии, сообщают Известия.

    Вот и все ответные действия нашего МО...мда...до гибели пилота это сделать не судьба было? А найти уродов,кто сбил и поставил ПЗРК игиловцам и уничтожить как-то кишка тонка?
    НЕКСУС
    1. donavi49 Сегодня, 13:07
      1) Подъем уровня - делает бесполезным Су-25 как штурмовики, только как бомбардировщики, что в их ситуации, опять же переводит их в средства поражения стационарных целей, а таких средств в достатке (сейчас этим занимаются Су-24/34). Необходимо поражать подвижные цели и вносить сумятицу в кишлаках на участке Саракиб - вдоль М5. Собственно - бабахи задачу выполнили. Им реально мешали именно штурмовики, которые затрудняли переброску сил и возведение оборонительной линии, они их выключили.
      2) И что это даст. Вы можете верить в Джона Рембо, но это просто одна из команд с ПЗРК. Их на всю Идлибщину менее десятка (с 10-15 рабочими ПЗРК). Поэтому долгое время, фактор не учитывался.
      3) Не ИГ, а их кровным врагам по Праведному Халифату. У них в Идлибе есть штук 5-7, может до 10 (вряд ли) китайских ПЗРК, которые поставили из Судана. Но последние фотки с этими ПЗРК датируются началом осени. Плюс есть некоторое количество (5-10) комплектных Игл. Плюс пара сотен мертвых Игл, которые только как дубинки. Поставки? Сирийская армия. Комплектными сделали спонсоры. Но еще в прошлом году.

      Почему сбили сейчас? Сошлось несколько факторов:
      1) Применение низколетящей авиации длительное время фактически на участке в 20х5км. Там еще с 20-х чисел января каждый день 1-2 грача утюжили М5 и кишлаки.
      2) Прибытие в Саракиб элитных сил ХТШ и узбеков, а также последних резервов бронетехники (судя по фоткам 1 Т-72Б с ДЗ, 1 голый Т-72, 1-2 Т-62, 1 корейский Тип, 2 башенных БМП, 1 безбашенная и 1 МТЛБ + масса тойот). Это те силы которые вчера пошли в контратаку на Духтур, пока с неясными последствиями.

      Собственно регулярность прилетов Су-25 + малая площадь работы + прибытие сил = все это привело к тому, что команды с ПЗРК были расставлены в этом районе. Вот и все.
      donavi49
      1. Strashila Сегодня, 14:32
        Вопрос... к разведке и аналитикам... профукали момент.
        Strashila
      2. Petio Сегодня, 15:00
        Су-34 могут по Платану с РБК и ОФАБ с 5000 м тоже по подвижным группам работать
        Petio
  5. Strashila Сегодня, 13:01
    Вопрос тот же что и СУ-24, наличие у самолетов систем обнаружения пуска ракет и противодействия им... автоматическая...!!! Он становится жизненоважным... увеличение высоты патрулирования, насколько увеличит безопасность...??? Как это может повлиять на выполнение поставленных задач... насколько эффективны комплексы обнаружения. Как решение возможно создание машин на базе СУ-25 наведения и целеуказания, двухместная машина, второй член экипажа оператор... дополнительный комплексы оптики и РЭБ, увеличенная дальность полета за счет снижения боевой нагрузки, вооружение предпочтительно управляемое, для полетов в любое время суток, враг ночью не спит. Такая машина должна эффективно обнаруживать цели с высоты 6-7 км, учитывая развитие ПЗРК, координировать работу на боле боя или патрулировать район.
    Strashila
    1. Alexey RA Сегодня, 14:10
      Цитата: Strashila
      Как решение возможно создание машин на базе СУ-25 наведения и целеуказания, двухместная машина, второй член экипажа оператор... дополнительный комплексы оптики и РЭБ, увеличенная дальность полета за счет снижения боевой нагрузки, вооружение предпочтительно управляемое, для полетов в любое время суток, враг ночью не спит.

      На базе Су-25 такую машину создать практически нереально. Ещё по опыту Су-39 выяснили, что в имеющиеся объёмы фюзеляжа двухместного Су-25 (и с теми движками, которые в этот фюзеляж встают) можно засунуть либо БРЭО для поиска целей и применения УРО, либо второго члена экипажа. Либо объём модернизаций будет таким, что на выходе получится новая машина.
      Alexey RA
      1. Strashila Сегодня, 14:29
        Не обязательно пихать в корпус... там подвесок выше крыши... сразу уточнил, за счет снижения боевой нагрузки.
        Strashila
  6. Alex-a832 Сегодня, 13:12
    Ну для передислокации высоту штурмовику поднять - логично. Но для боевого применения? Если бы объявили что ограничат применение "грачей" только для сопровождения наземных операций по линии соприкосновения - было бы логичнее. А так - лишь бы прессу накормить лишь бы какими, но "принятыми мерами".
    Alex-a832
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:17
    Полумеры, как всегда! Может быть, нужно было для начала самолеты из Сирии не выводить вообще? А пускание пыли в глаза проблем не решит!
    Геркулесыч
    1. Маз Сегодня, 13:56
      Не надо было туда старьё гнать и орать потом, что опробовали новые виды вооружения. Израиль нам немножко не друх, но падло даже на пассажирских самолетах стоит система предупреждения и помех при пуске ПЗРК в граданскую задницу пепелаца ЭЛЬ-АЛЬ. А тут военный штурмовик, предназначенный для низких высот поля боя и н и ч е г о. Позор. Генералам на лампасы. Снять звездочки с о всех кто там рулил на ступень ниже. И с должностей с понижением на Дальний Восток - снег месить. Там щас как раз погода на Красной и Черной речке разгулялась. Но лучше в тайгу подальше. там всегда есть пустые места в штатках.
      Маз
  8. БАРХАН Сегодня, 14:04
    Я не понимаю одного...Когда например происходит убийство следствие тоже распутывает все обстоятельства,но цель найти убийцу,заказчика...То есть ,цель расследования не просто узнать,как это случилось,а найти виновника.Вот с этим у нас плохо.Почему все нападавшие на Россию будь то в экономике,спорте,политике не говоря уже о войне постоянно даже испугом не отделываются...Одни озабоченности и обеспокоенности...
    БАРХАН
    1. Alex-a832 Сегодня, 16:12
      Зачастую к озабоченности прилагается ледоруб в затылке...
      Alex-a832
      1. БАРХАН Сегодня, 17:09
        Было бы хорошо,но не нужно решения и дела великого Сталина приписывать нынешнему гаранту.
        БАРХАН
        1. Alex-a832 Сегодня, 19:00
          Вы можете не верить, но нынешняя власть тоже использует этот метод и достаточно эффективно.
          Alex-a832
  9. Комментарий был удален.
  10. Ментат Сегодня, 15:31
    Цитата: БАРХАН
    Я не понимаю одного...Когда например происходит убийство следствие тоже распутывает все обстоятельства,но цель найти убийцу,заказчика...То есть ,цель расследования не просто узнать,как это случилось,а найти виновника.Вот с этим у нас плохо.Почему все нападавшие на Россию будь то в экономике,спорте,политике не говоря уже о войне постоянно даже испугом не отделываются...Одни озабоченности и обеспокоенности...

    Это, мягко говоря, не правда. По заявлениям бизнесменов Турции, она понесла убытки до 20 миллиардов долларов в результате ответных действий России после инцидента со сбитым самолётом.
    Всё что можно написать, появляется в прессе. Чеченских боевиков выслеживают по всему миру, например.
    Поэтому ваши писульки вас не красят.
    Ментат
    1. БАРХАН Сегодня, 17:07
      Цитата: Ментат
      Это, мягко говоря, не правда. По заявлениям бизнесменов Турции, она понесла убытки до 20 миллиардов долларов в результате ответных действий России после инцидента со сбитым самолётом.

      Совершенно мне плевать на всю Турцию вместе взятую и тем более на подвывания турецких бизнесменов.
      Цитата: Ментат
      Чеченских боевиков выслеживают по всему миру, например.

      Напомните мне пожалуйста ,кого кроме Зелимхана Яндарбиева?
      БАРХАН
  11. bogart047 Сегодня, 16:18
    Никогда такого не было и вот, опять. Опять, когда петух клюнул, гром грянул и кто-то погиб...
    bogart047
  12. Petio Сегодня, 18:19
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: Strashila
    Как решение возможно создание машин на базе СУ-25 наведения и целеуказания, двухместная машина, второй член экипажа оператор... дополнительный комплексы оптики и РЭБ, увеличенная дальность полета за счет снижения боевой нагрузки, вооружение предпочтительно управляемое, для полетов в любое время суток, враг ночью не спит.

    На базе Су-25 такую машину создать практически нереально. Ещё по опыту Су-39 выяснили, что в имеющиеся объёмы фюзеляжа двухместного Су-25 (и с теми движками, которые в этот фюзеляж встают) можно засунуть либо БРЭО для поиска целей и применения УРО, либо второго члена экипажа. Либо объём модернизаций будет таким, что на выходе получится новая машина.

    Но тогда БРЭО по массе и объему было в разы больше
    Petio
  13. Ментат Сегодня, 22:26
    Цитата: БАРХАН
    Цитата: Ментат
    Это, мягко говоря, не правда. По заявлениям бизнесменов Турции, она понесла убытки до 20 миллиардов долларов в результате ответных действий России после инцидента со сбитым самолётом.

    Совершенно мне плевать на всю Турцию вместе взятую и тем более на подвывания турецких бизнесменов..

    Ваши плевания на подвывания не отменяют того факта, что вы лжёте. Фактически, думая о себе, что вы некий поборник справедливости, занимаетесь очернением России.
    Цитата: Ментат
    Чеченских боевиков выслеживают по всему миру, например.
    .
    Напомните мне пожалуйста ,кого кроме Зелимхана Яндарбиева?
    .

    Вы не в состоянии провести поиск информации самостоятельно?
    В Турции ликвидировано 12 боевиков, среди которых Эдельгриев, контактировавший с Аль-Каидой и подозреваемый в планировании покушения на Президента.
    Расширьте свой кругозор.
    К тому же сами по себе ликвидации составляют малую часть средств, с помощью которых Россия восстанавливает справедливость и отстаивает свои интересы.
    Как пример, ЕС потерял в результате контрсанкций до 150 миллиардов долларов.
    Ментат
  14. Прутков Сегодня, 22:38
    Не понимаю, почему не применяют что-нибудь типа ракет "Точка" или т.п. Калибры и Искандеры стоило бы приберечь для "партнеров". А в Сирии можно и старые поотстреливать. Понятно, что бомбить чугунками дешевле. Но ребят жалко. Такие воины! А так, по целеуказанию беспилотника отработает Точка. А после штурмовики зачистят остатки.
    Прутков
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