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Минобороны РФ увеличило высоту полетов Су-25 над сирийской территорией
После гибели штурмовика Су-25 российское военное ведомство решило увеличить высоту полетов данного типа самолетов в Сирии, сообщают Известия.
Теперь полеты российских штурмовиков должны проходить на высоте более 5-ти тыс. метров.
Кроме того, по словам источников газеты в Минобороны и авиастроительной отрасли, в военном ведомстве создана рабочая группа, которая уточнит все детали гибели штурмовика.
В частности, специалисты изучают вопрос, почему пилот не успел задействовать против зенитной ракеты, выпущенной из переносного комплекса, тепловые ловушки.
Газета поясняет, что тепловые ловушки – это специальные пиротехнические заряды, которые при горении выделяют много тепла, «отвлекая» тем самым головки самонаведения ракеты.
Напомним, накануне Минобороны сообщило, что 3 февраля «при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). При ведении боя с террористами пилот погиб».
Также в военном ведомстве отметили, что «по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса».
Теперь полеты российских штурмовиков должны проходить на высоте более 5-ти тыс. метров.
Кроме того, по словам источников газеты в Минобороны и авиастроительной отрасли, в военном ведомстве создана рабочая группа, которая уточнит все детали гибели штурмовика.
В частности, специалисты изучают вопрос, почему пилот не успел задействовать против зенитной ракеты, выпущенной из переносного комплекса, тепловые ловушки.
Газета поясняет, что тепловые ловушки – это специальные пиротехнические заряды, которые при горении выделяют много тепла, «отвлекая» тем самым головки самонаведения ракеты.
Напомним, накануне Минобороны сообщило, что 3 февраля «при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). При ведении боя с террористами пилот погиб».
Также в военном ведомстве отметили, что «по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса».
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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