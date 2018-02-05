23:16 05 февраля
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СМИ: Су-25 летел на низкой высоте из-за договорённостей о гарантиях с Турцией

В газете «Коммерсантъ», ссылающейся на источники, говорится о том, почему российский штурмовик Су-25 осуществлял облёт зоны деэскалации в провинции Идлиб на относительно низкой высоте. В материале заявлено, что это могло бы связано с тем, что Турция ранее предоставила гарантии безопасности российской стороне при выполнении авиамониторинга.

Из материала:
При разработке полетного задания могли положиться на это.


Напомним, что самолёт был атакован с земли в тот момент, когда он находился на высоте до 4 тыс. метров. Эта высота делает самолёт уязвимым для ПЗРК, которые оказались в наличии у боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в России). Именно эта группировка и взяла на себя ответственность за нанесение удара по Су-25, в результате которого после катапультирования погиб пилот – майор Роман Филиппов.


СМИ: Су-25 летел на низкой высоте из-за договорённостей о гарантиях с Турцией


Сегодня стало известно о том, что российское оборонное ведомство сформировало рабочую группу, которая занимается выяснением всех обстоятельств трагедии в Идлибе. На этом фоне сообщается, что с момента атаки по Су-25 боевиками «ан-Нусры»* российская авиация нанесла не менее 60 ударов по выявленным целям на земле.

В газете «Известия» говорится о том, что после трагического инцидента с российским штурмовиком в сирийском Идлибе принято решение выполнять полёты на высотах от 5 тысяч метров – для снижения риска атаки с использованием ПЗРК. Это также защитит Су-25 от применение зенитных скорострельных пушек, а также от обычного стрелкового оружия.

Одновременно с этим, вероятно, встаёт и вопрос доверия турецкой стороне и всем тем «партнёрам», которые вооружили террористов ПЗРК.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 110

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  1. Чёрный Сегодня, 12:54
    Вот любят у нас всё задним числом делать...
    СМИ: Су-25 летел на низкой высоте из-за договорённостей о гарантиях с Турцией

    А это вообще полнейшая наивность...
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 13:00
      И "задним" умом думать!
      Всё заднее активизировали, когда нужно наперёд...
      Logall
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:02
        Цитата: Logall
        И "задним" умом думать!

        НИЖНИМ ПОЛУШАРИЕМ МОЗГА.
        НЕКСУС
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:03
        Цитата: Logall
        И "задним" умом думать!

        встаёт и вопрос доверия турецкой стороне и всем тем «партнёрам», которые вооружили террористов ПЗРК.
        как то медленно, если не ускорят, то точно "отпартнерят"
        Angel_and_Demon
        1. Logall Сегодня, 13:06
          Цитата: Angel_and_Demon
          "отпартнерят"

          И высушат yes
          Logall
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:09
            Цитата: Logall
            И высушат

            вот-вот, а людей жалко hi
            Angel_and_Demon
            1. Leeds Сегодня, 13:35
              Если кто не видел, как наши Грачи утюжат бородатых у*ков НУРСами в том же Идлибе, посмотрите. И успех в броске к Духуру основан на участии наших ВКС.
              Leeds
      3. kapitan92 Сегодня, 13:10
        Цитата: Logall
        И "задним" умом думать!
        Всё заднее активизировали, когда нужно наперёд...

        Сейчас по традиции, все будут прикрывать свои задницы и искать крайних. hi
        kapitan92
    2. Ami du peuple Сегодня, 13:03
      Ага, давайте теперь всё на турков валить. Но нусрачей-то они точно не вооружали - у турок свои клиенты, а те никак не бывшие аль-каидовцы. Еще бы на некие "гарантии" от США сослались - это было бы, по крайней мере, логичнее. Но точно так же глупо
      Ami du peuple
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:08
        Но в любом случае, туркам доверять нельзя и особо полагаться на их слово не нужно, ненадёжные они друзья, без зазрения совести могут нарушать договорённости, хотя бы взять отправку на днях конвоя вглубь провинции Идлиб.
        Гигант мысли
        1. Владимир16 Сегодня, 13:36
          При чем тут турки?
          Сколько американских самолетов было сбито в Сирии?
          Какой смысл летать так, чтобы тебя могли сбить? Кто отдавал эти преступные приказы? Что за гусарство в небе над врагом до зубов вооруженном?

          Что за детский лепет сейчас идет из МО?
          Владимир16
          1. Beholder Сегодня, 13:44
            А скажите нубу, когда летчикам стали давать гранаты в боевом комплекте?
            Получается, что летчик что-то подозревал, раз имел у себя гранату для подрыва. А командование опять не при чем?
            Beholder
            1. Ami du peuple Сегодня, 13:50
              Цитата: Beholder
              когда летчикам стали давать гранаты в боевом комплекте?
              Всегда так было.
              Но, по Вашей логике, лётчик, конечно, подозревал, взял гранату (кстати, интересно где? на дамасском рынке купил?) и летел с целью быть сбитым и очутиться на вражеской территрии и потом подорвать себя, ага.
              Из школы давно пришёл?
              Ami du peuple
              1. Beholder Сегодня, 17:35
                Давно. Про мою логику не Вам судить, детсадовец!
                Beholder
            2. Alexey RA Сегодня, 14:14
              Цитата: Beholder
              А скажите нубу, когда летчикам стали давать гранаты в боевом комплекте?

              С Афгана. Вот "афганская" комплектация носимого аварийного запаса вертолётчика:
              Alexey RA
          2. Orionvit Сегодня, 21:39
            Цитата: Владимир16
            Что за детский лепет сейчас идет из МО?

            Статью читайте. Первая строчка
            В газете «Коммерсантъ», ссылающейся на источники
            Orionvit
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:05
      При разработке полетного задания могли положиться на это.
      Во первых Коммерсант тот ещё источник , а во вторых командование обязано учитывать возможность противодействия врага при любых раскладах и заверениях .
      КВУ-НСвД
      1. vadson Сегодня, 13:52
        Цитата: КВУ-НСвД
        При разработке полетного задания могли положиться на это.

        а могли и не положиться, вы правы коммерсанту веры нет
        vadson
        1. Mole Сегодня, 17:05
          Цитата: vadson
          а могли и не положиться, вы правы коммерсанту веры нет

          Вполне предсказуемо, турецкую карту разыгрывать будут. После разделения, властвовать проще.
          "Коммерсант" же - "бизнес" делает.
          Mole
    4. Kars Сегодня, 13:07
      Больше похоже что что раз такое пишут то сбитие это провокация что бы Турцию и РФ рассорить.какие в Сирии могут быть гарантии от ПЗРК или пулеметно пушечного обстрела.
      Kars
    5. karish Сегодня, 13:25
      Цитата: Чёрный
      Вот любят у нас всё задним числом делать...
      СМИ: Су-25 летел на низкой высоте из-за договорённостей о гарантиях с Турцией

      А это вообще полнейшая наивность...

      Полная наивность писать о каком то мониторинге.
      Сушки работали , видео удара НУРСами присутствует.
      Почему МО пишет о мониторинге , наверное не хочет что бы задавали вопросы по поводу авиаудара в зоне деэскалации ( где запрещены по договору в Астане авиаудары ) .
      Это зона ответственности Турции с турецкими военнослужащими и подконтрольными им группировками.
      А что им остается делать ? Наехать на Турцию ( которая уже была врагом , теперь друг -- опять помидоры запрещать ? )
      Вот и пишут разную муть ---- мониторинг.
      karish
      1. Стропорез Сегодня, 13:49
        Цитата: karish
        Ага, давайте теперь всё на турков валить.

        Цитата: Kars
        Больше похоже что что раз такое пишут то сбитие это провокация

        Вчера было много версий, и про турок, и про матрасов и про выход из атаки.
        Вот видео , выводы делайте сами.
        Стропорез
      2. влад66 Сегодня, 15:39
        Цитата: karish
        наверное не хочет что бы задавали вопросы по поводу авиаудара в зоне деэскалации ( где запрещены по договору в Астане авиаудары ) .

        По Джебхат ан Нусре и ИГИЛ авиаудары не запрещено, не надо Саня подменять понятия, а с той же нусрой активно якшаются не только протурецкие ССА, но и СДС проамерские, неизвестно еще чьи уши торчат, а полосатым подставить того Эрдогана просто манна небесная и очень выгодная, хотя как ты знаешь к туркам симпатий у меня нет совсем, но тут кто то уж очень активно подкладывает турок. request ИМХО конечно. drinks
        влад66
        1. karish Сегодня, 17:06
          Цитата: влад66
          По Джебхат ан Нусре и ИГИЛ авиаудары не запрещено

          Согласен - но это не Нусра.
          И они находятся внутри зоны деэскалации , которая под контролем турков.
          Цитата: влад66
          а полосатым подставить того Эрдогана просто манна небесная и очень выгодная, хотя как ты знаешь к туркам симпатий у меня нет совсем, но тут кто то уж очень активно подкладывает турок.

          Влад . турки уже давно себя в Сирии чувствуют пупом вселенной.
          Их подкладывать не надо , они творят что хотят.
          karish
    6. Проксима Сегодня, 14:05
      Цитата: Чёрный
      Вот любят у нас всё задним числом делать...
      СМИ: Су-25 летел на низкой высоте из-за договорённостей о гарантиях с Турцией

      А это вообще полнейшая наивность...
      Понятно, что турки «гаранты» ещё те! Дело в другом, почему «сушка» не воспользовалась тепловыми пиропатронами, которые отвлекают ракету с тепловым наведением от цели?!? Вот это настоящая загадка!
      Проксима
    7. sgazeev Сегодня, 16:22
      Цитата: Чёрный
      Вот любят у нас всё задним числом делать...
      СМИ: Су-25 летел на низкой высоте из-за договорённостей о гарантиях с Турцией

      А это вообще полнейшая наивность...

      Еще 50 лет назад ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым.Что-то не видно решимости.Турок всегда ударит ножом в спину при любой возможности.
      sgazeev
    8. единокровец Сегодня, 18:42
      Цитата: Чёрный
      А это вообще полнейшая наивность...

      Это называется пытаются прикрыть свои жоп..ы.
      единокровец
  2. Фурия Сегодня, 12:57
    Турецких гарантий со сбитым Турцией Су-24М Путину показалось мало,еще один самолет РФ партнеры угробили?! А не пора ли прихожанам Ельцинцентра валить из РФ,к партнерам,а то уже утомили?!
    Фурия
    1. Logall Сегодня, 13:05
      Поддерживаю ваши настроения, но не нужно всё в одно корыто мешать... Помои получаются!
      Logall
    2. Esoteric Сегодня, 13:06
      Цитата: Фурия
      Турецких гарантий со сбитым Турцией Су-24М Путину показалось мало,еще один самолет РФ партнеры угробили?!

      Это раньше проверяли "гарантию" отсутствия врагов так:
      Esoteric
      1. Ami du peuple Сегодня, 13:19
        Бред. Вы действительно считаете, что командующий, во главе парадного строя, должен лично инспектировать результаты недавней зачистки н/п? Судьба генерала Романова Вам в помощь.
        И не принимайте художественное кино за историческую правду.
        Ami du peuple
        1. sabakina Сегодня, 22:37
          Цитата: Ami du peuple
          Бред. Вы действительно считаете, что командующий, во главе парадного строя, должен лично инспектировать результаты недавней зачистки н/п? Судьба генерала Романова Вам в помощь. И не принимайте художественное кино за историческую правду.
          Можно подумать, Вы там лично присутствовали!
          sabakina
    3. частное лицо Сегодня, 15:51
      А не пора ли прихожанам Ельцинцентра валить из РФ,к партнерам,а то уже утомили?
      Да при чём тут центр? Это война а война не бывает без потерь. Всю правду знает только пилот сушки и его боевые товарищи. А тут на ВО куда не посмотри то стратег, турки дали гарантии но Нусра ведь их не давала.
      частное лицо
      1. Фурия Сегодня, 17:51
        И чем хуже командир,тем эти потери выше,а история повторилась.На задание послан один бомбардировщик,без прикрытия и результат налицо...Вам не кажется,что с (Андерсена) в кремле пора спросить за 20 лет пустого базара?! Тем более,что ни работы над ошибками ,ни раскаяния в них я не вижу...Видимо вы иного мнения,а мне от ( великих ) полководцев ,а ля Паша Грачев -Мерседес уже тошнит !
        Фурия
        1. единокровец Сегодня, 18:46
          Цитата: Фурия
          На задание послан один бомбардировщик,без прикрытия и результат налицо.

          Там была пара .
          единокровец
        2. частное лицо Сегодня, 19:51
          .Вам не кажется,что с (Андерсена) в кремле пора спросить за 20 лет пустого базара?! Тем более,что ни работы над ошибками ,ни раскаяния в них
          Так в чём проблема спроси? Или очкуешь? Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
          частное лицо
    4. единокровец Сегодня, 18:43
      Цитата: Фурия
      Турецких гарантий со сбитым Турцией Су-24М Путину показалось мало,еще один самолет РФ партнеры угробили?! А не пора ли прихожанам Ельцинцентра валить из РФ,к партнерам,а то уже утомили?!

      Конечно это лично Путин составлял план полёта и приказал летать ниже 5 тысяч . Блин откуда такие иди..о.т.ы берутся sad
      единокровец
      1. jjj Сегодня, 20:53
        Цитата: единокровец
        Блин откуда такие иди..о.т.ы берутся

        Это предвыборное. Гранты надо осваивать. А ВО считается очень подходящим для этого ресурсом
        jjj
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:58
    При разработке полетного задания могли положиться на это.

    Это верх идиотизма -полагаться на члена НАТО ,то есть на обещания потенциального противника. ДБ. fool Ничему жизнь не учит наших генералов.Истории с СУ-24 не хватило.
    НЕКСУС
    1. yehat Сегодня, 13:17
      не воспринимай всерьез озвученную причину. Скорее всего это вранье для отвлечения внимания,
      а не идиотизм. Наверняка, причина такого профиля полета другая.
      yehat
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:22
        Цитата: yehat
        Наверняка, причина такого профиля полета другая.

        Какая?Отдать на сьедение выродкам нашего летчика? Где прикрытие штурмовика было? Отбомбили ту местность для проформы,будто те,кто сбил Грача,сидели там и ждали,пока их ракетами да бомбами праведными накроют.
        Все эти невнятные блеяния по поводу полетных заданий ,поднятия высоты штурмовиков-это все детский лепет,а не реакция МО.
        НЕКСУС
        1. Оверлок Сегодня, 13:50
          Цитата: НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 13:22 ↑
          Цитата: yehat
          Наверняка, причина такого профиля полета другая.

          Какая?Отдать на сьедение выродкам нашего летчика?

          Провокация однозначно.
          Западные «журналисты» поднимают волну о якобы гибели мирных жителей из-за российских авиаударов. И вот уже внимание общественности приковано к кадрам из больницы для недоношенных детей, которую якобы «разбомбили русские».
          Обывателя уже не волнует, откуда у «повстанцев» взялся ПЗРК и почему они ведут атаку на самолеты, выполняющие рядовые облёты территорий. Все негодование и возмущение умело перенаправлено на Асада и Путина, которые совершили очередное «военное преступление». В итоге — симпатии «зрительного зала» на стороне «повстанцев», публика жаждет резких заявлений совбеза ООН и немедленного отмщения в виде новых санкций.
          И если завтра будет сбит ещё один российский самолёт — никто это событие не осудит, а скорее наоборот, оставит под новостью коммент «убийца детей получил по заслугам».
          Примечательно, что главным «обозревателем» событий вокруг больницы был тот же персонаж, что и на месте падения Су-25. Не думаю, что это простое совпадение. Кстати, именно он оказался «очевидцем» атаки зарином, якобы имевшей место в Хан-Шейхуне, в которой США по сей день день обвиняют Асада.
          Все это — звенья одной цепи, одна из целей которой — помешать наступлению правительственной армии на Идлиб, являющийся пристанищем для широкого ряда группировок, противостоящих Асаду. И, как следствие, отложить на неопределённый срок окончательное урегулирование сирийского вопроса, нивелировав главное достижение 2017 года. А именно — сохранение взаимодействия в рамках треугольника Россия-Иран-Турция, несмотря на противодействие со стороны США.

          ‪Плюс, есть желание столкнуть лбами Россию и Турцию (желательно, с отказом последних от закупки у РФ С-400 и строительства «Турецкого потока»), и «повязать кровью» курдов, которые, предположительно, являются источником получения бармалеями американского оружия.

          В качестве вишенки на торте — очередная волна обвинений России в военных преступлениях, которые должны привести к всеобщему осуждению и дискредитации в глазах мирового сообщества. Начало уже положено.
          Reuters: «В ответ на сбитый Су-25, Россия нанесла авиаудары по удерживаемым повстанцами городам в Идлибе. Была атакована больница. На видеозаписях, предоставленных спасателями, видно, как из разрушенного здания больницы на носилках выкатывают детей».

          ‪Как видите, все было подготовлено заранее и продуманно до мелочей. Оставалось лишь дождаться часа Х, когда в нужном месте появится наш самолёт…
          Оверлок
        2. yehat Сегодня, 13:55
          Где прикрытие штурмовика было?

          у нас постоянно экономят. туда, где 10 безопасно справятся, отправляют одного, который геройски выполняет или умирает. Так везде в стране делают. Экономят на людях.
          Какая?

          я могу только гадать. но если ее не озвучили, наверняка какая-то простая бытового уровня.
          Например, с этой высоты было легче вести разведку или целеуказание или топливо экономили или пониже шли, чтобы издали заметность снизить или тупо никто не думал о высоте.
          Отдать на сьедение выродкам нашего летчика?

          наш штаб интересует не потеря пилота, а шумиха вокруг этого.
          У них нет мотивов беречь жизни, за это медали и чины не дают.
          Куда интереснее увеличить вероятность выполнения задачи за счет увеличения риска.
          yehat
        3. единокровец Сегодня, 18:51
          Цитата: НЕКСУС
          Где прикрытие штурмовика было?

          Они парой шли как и положено . Другой вопрос зачем вообще работать с такой высоты .
          Цитата: НЕКСУС
          Все эти невнятные блеяния по поводу полетных заданий ,поднятия высоты штурмовиков-это все детский лепет,а не реакция МО.

          А что они могут ещё сказать? В колени упасть? Важно , что бы провели внутреннее расследования и тех кто готовил полёт отослали в РФ дослуживать.
          единокровец
    2. единокровец Сегодня, 18:47
      Цитата: НЕКСУС
      Это верх идиотизма -полагаться на члена НАТО ,то есть на обещания потенциального противника. ДБ.

      Это просто отмазка своей некомпетентности.
      Цитата: НЕКСУС
      Ничему жизнь не учит наших генералов.Истории с СУ-24 не хватило.

      Мало Сердюков чистил, мало .
      единокровец
  4. _Jack_ Сегодня, 12:58
    В материале заявлено, что это могло бы связано с тем, что Турция ранее предоставила гарантии безопасности российской стороне
    могло бы связано - свои предположения выдают за факт
    _Jack_
  5. Житель Урала Сегодня, 13:01
    "Коммерсанту" как то последнее время доверия нет - вбросы какие-то делает.
    Просто пиарятся на "горячих" новостях, чуть чуть правды и никогда полная правда, как в правилах рекламы.
    официально пока ничего не известно - были договоренности - нет, просто облет был или нет. Только гадалки, и журналисты тут как тут. От МО тоже информации мало.
    Житель Урала
  6. loft79 Сегодня, 13:02
    Тупые предположения. Сушка выходила с боевого захода, какой там нафиг мониторинг. Непонятно почему ловушки не отстреливал, и блин очень жаль, у нас как обычно, мертвым воздают почести. Слов нет, одни эмоции.
    loft79
  7. q75agent Сегодня, 13:05
    бесят комментарии а бы что написать , шел на низкой высоте .....да работала там пара су-25 работала !!!
    q75agent
    1. sabakina Сегодня, 22:50
      Видео качественное, и это уже не первый ракурс, с которого снято подбитие СУ...Наводит на мысли, кто это мог устроить....
      sabakina
  8. Геркулесыч Сегодня, 13:13
    ТУРКУ НЕ ВЕРЬ -века назад сказано, и до сих пор актуально! Как можно верить тем, кто против нас всегда воевал, у кого доктрина подразумевает участие вместе со всем блоком НАТО в войне против нашей страны? Из за недальновидности чинуш какую по счету машину потеряли!Да, и фиг с самолетами, вертолетами -людей наших жалко! Ведмедева бы в один самолет посадить, и отправить на боевое задание!
    Геркулесыч
  9. антивирус Сегодня, 13:15
    писал уже

    платим за выдавливание амеров-- надо "сознательно доверять" туркам , те ГАРАНТИРОВАЛИ"- СОГЛАСОВАНО.
    ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ИЗВИНЕНИЯ, ЧТОБ БЫЛИ ВИНОВАТЫ И ДОЛЖНЫ НАМ ЗА ...??? ЧТО ВОЗЬМЕМ В ВЗАМЕН?
    нефть в обмен на кровь?
    антивирус
    1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:27
      Не нефть - это туркам, они себе как минимум 2 региона Сирии отожмут. Газовая труба - цель подвести трубу, построить хаб, заключить контракты, т.е. посадить Европу на газовую иглу, минуя Украину. А Сирия - так конфликт нужно продолжать, что бы у других стран не было мыслей через Сирию свои трубы вести
      МИМО ПРОХОДИЛ
      1. ASDik37 Сегодня, 14:18
        Согласен. Нефть и газ здесь как бонусы. Основная цель - контроль территорий, дабы не пустить дешевый Катарский газ напрямую в Европу, в обход Суэцкого канала.
        ASDik37
        1. karish Сегодня, 14:22
          Цитата: ASDik37
          Основная цель - контроль территорий, дабы не пустить дешевый Катарский газ напрямую в Европу

          те воюют за интересы Газпрома ? belay
          Цитата: ASDik37
          в обход Суэцкого канала.

          У Катара построен такой флот по транспортировке СПГ , что им труба не нужна.
          Кстати до войны был подписан договор с Ираном ( у Сирии ) на прокладку газопровода и нефтепровода в Европу через Сирию
          Как Вы это прокоментируете ?
          Иран начал работы по строительству газопровода, который доставит экспортный газ в Ирак и Сирию.
          Мероприятие было анонсировано Ираном ещё месяц назад, 22 ноября 2012 г.

          Магистральный газопровод (МГП) Иран-Ирак-Сирия протяженностью 1,5 тыс км.
          Мощность МГП составит 110 млн м3/сутки.

          Сирия предполагала приобрести от 20 млн до 25 млн м3/сутки иранского газа, а Ирак уже заключил сделку с Ираном о приобретении 25 млн м3/сутки газа для использования на газовых электростаницях..

          1-я фаза проекта (по территории Ирана) составит 225 км.
          По территории Ирака пройдет около 500 км МГП, по территории Сирии 500-700 км.
          Затем газопровод продолжат в сторону Европы , по дну моря или через Турцию.

          1-ю фазу строительства МГП планируется завершить уже к осени 2013
          karish
          1. ASDik37 Сегодня, 14:37
            Цитата: karish
            те воюют за интересы Газпрома ? belay

            Таки да. Интересы отдельных компаний ныне тесно переплетены с интересами государства.
            Цитата: karish
            У Катара построен такой флот по транспортировке СПГ , что им труба не нужна.
            Кстати до войны был подписан договор с Ираном ( у Сирии ) на прокладку газопровода и нефтепровода в Европу через Сирию
            Как Вы это прокоментируете?

            По поводу флота - так ведь ему еще аравийский полуостров обогнуть надобно и Суэц пересечь - большие накладные расходы.
            Ну и про нефте-газопровод - кто его контролирует, тот за транзит плату и устанавливает.
            ASDik37
            1. karish Сегодня, 14:42
              Цитата: ASDik37
              Таки да. Интересы отдельных компаний ныне тесно переплетены с интересами государства.

              не вводите народ в состояние когнетивного диссонанса.
              Цитата: ASDik37
              По поводу флота - так ведь ему еще аравийский полуостров обогнуть надобно и Суэц пересечь - большие накладные расходы.

              Да ладно , глупость какая.
              Сколько от катара до Суэца ? 2500 км ?
              3-е суток .
              А сколько стоит построить газопровод ?
              Перевозка в Газоналивных судах вообще ничего не стоит , точнее копейки.
              Танкер на своём же газу и идёт.
              Цитата: ASDik37
              Ну и про нефте-газопровод - кто его контролирует, тот за транзит плату и устанавливает.

              Так что Асаду вроде как не нравилось ( если да же через него прошёл гахопровод из Катара ? ) --- что денег за транзит не хотелось ?
              karish
              1. ASDik37 Сегодня, 15:06
                Цитата: karish
                не вводите народ в состояние когнетивного диссонанса.

                Какой же тут диссонанс - чем эффективней работает предприятие, чем больше его прибыль, тем больше налог в казну
                Цитата: karish
                Да ладно , глупость какая.
                Сколько от катара до Суэца ? 2500 км ?

                А сколько сейчас Египет берет за пересечение канала?
                Цитата: karish
                Так что Асаду вроде как не нравилось ( если да же через него прошёл гахопровод из Катара ? ) --- что денег за транзит не хотелось ?
                Не Ассаду, а "Друзьям Сирии".
                ASDik37
                1. karish Сегодня, 17:14
                  Цитата: ASDik37
                  Какой же тут диссонанс - чем эффективней работает предприятие, чем больше его прибыль, тем больше налог в казну

                  Так в Сирии россия для того что бы с ИГИЛ бороться
                  Цитата: ASDik37
                  А сколько сейчас Египет берет за пересечение канала?

                  стоимость прохода самого крупного судна( типа авианосца ) достигает 1 млн баксов
                  -- в общем копейки.
                  перевозит до 87 тыс м куб. сжиженного газа.
                  это почти 700 млн м.куб обычного газа.
                  Цитата: ASDik37
                  Не Ассаду, а "Друзьям Сирии".

                  что то с экономикой у вас слабовато.
                  karish
                  1. антивирус Сегодня, 18:38
                    клоун -это провокатор? или провокатор ---это клоун?


                    бСССР много приобрел сбагрив в Палестину таких...
                    для аналитиков:
                    борьба в Сирии ---против денег ,, за свои деньги .
                    понимайте как хотите.
                    если зададите вопрос письменно -поясню КТО ЧЬЮ И ПРОТИВ ЧЬИХ ИГРАЕТ а газпрома и др чумазых там нет( или очень мало их влияние)--рядом жить и так чудить?
                    антивирус
                  2. sabakina Сегодня, 22:53
                    Кариш, маленький вопрос. Почему погоны синие?
                    sabakina
  10. Лексус Сегодня, 13:16
    С такой высоты Су-25 просто не сможет эффективно применять свой основной комплекс вооружения: НУРСы и пушку.
    Неспособность нейтрализовать даже такую убогую ПВО, обеспечить надёжное прикрытие атакующих авиационных единиц (в т.ч. действиями спецназа и артиллерии, об ударных БПЛА вообще молчу), ущербный уровень подготовки и организации групп эвакуации - как итог, боевая ценность штурмовика приблизилась к нулю. С 5 км даже модернизированный Су-24 "работает" куда лучше. Не стыдно для "самой боеспособной армии мира"?
    Да, конечно, жизни солдат - самое дорогое - но, просто не представляю себе Ил-2, скидывающий бомбы на гитлеровцев с высоты несколько километров, в Курской битве. Простите за жёсткость hi
    Лексус
  11. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:23
    Молодцы турки, развели лохов. Турция-Россия - 3:0 (по документально подтвержденным). покупаем попкорн, ждем
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. yehat Сегодня, 13:56
      95% уверен что это не турки. Им сейчас шум во время наземных операций не нужен.
      yehat
      1. антивирус Сегодня, 18:41
        я очень испорчен -- " нужен коридор для Тур П2" в Европу, не всех еще "наш" Ердоган убедил помочь русским
        антивирус
  12. q75agent Сегодня, 13:23
    наконец то реакция МО "Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов представлен министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно", - говорится в сообщении ведомства.
    q75agent
  13. Zaurbek Сегодня, 13:23
    ..а почему он летел один, а не в паре? Ведомый обычно предупреждает о пусках и сразу наносит удар по району пуска.
    Zaurbek
    1. NEOZ Сегодня, 13:35
      видимо, потому что он и был ведомый....
      NEOZ
    2. dauria Сегодня, 13:37
      Ведомый обычно предупреждает о пусках и сразу наносит удар по району пуска


      Ну, пропустили бы ведущего и отработали по ведомому. Это подготовленный противник, отнюдь не трусливый . А потом подождали бы спасателей с вертолётом и тоже завалили. Что их за баранов-то держите.
      dauria
      1. Zaurbek Сегодня, 14:02
        Это все было отработано еще в Афганистане...
        Zaurbek
      2. слава1974 Сегодня, 14:11
        А потом подождали бы спасателей с вертолётом и тоже завалили. Что их за баранов-то держите.

        Это не причина , чтобы не спасать сбитого летчика. Да бывает и так , как вы написали. Например в Чечне.
        В 1999 году пилотировавший Су-25 летчик был сбит над Аргунским ущельем и катапультировался в районе Дачу-Борзоя. Наших там еще не было, и найти летчика в горных лесах можно было, только используя вертолеты. Из Моздока на поиски подававшего радиосигналы пилота были подняты пара Ми-24 и пара Ми-8. В районе Волчьих Ворот один из боевых вертолетов сбивают - машина взрывается в воздухе, а обстрелянные боевиками «восьмерки», получив повреждения, с трудом дотягивают до наших боевых порядков под Дуба-Юртом. В район поиска направляются еще два Ми-8, но один из них, также попав под обстрел, совершает вынужденную посадку в горах, а второй Ми-8, подсаживается к подбитой машине и забирает людей. Еще пять вылетевших на поиски вертолетов также возвращаются лишь с пробоинами. В итоге, потеряв в тот день сразу девять машин, летчика спасти не смогли.
        На следующее утро операция продолжилась – летчика наверняка искали и «духи». В районе поиска летчик подавал радиосигналы, которые были запеленгованы, была направлена группа из двух Ми-8 с десантом и четырех боевых вертолетов прикрытия. Правильно назначенный маршрут и предшествующая вылету группы работа фронтовой авиации позволили избежать потерь и решить задачу. Услышав шум винтов, летчик обозначил себя оранжевыми дымами, и его заметили. О том, насколько вовремя подоспели вертолеты, красноречиво говорили пустые кассеты вернувшихся «двадцатьчетверок» и рассказ спасенного о том, как он уже слышал лай приближающихся собак.
        За сутки было потеряно 2 вертолета уничтоженными со всем экипажем и группами спецназа на борту, и 9 вертолетов поврежденными.


        Но можно привести и много других примеров, с гораздо более успешными действиями спасателей. Все как на войне.
        слава1974
  14. трофим Сегодня, 13:27
    Бред какой то а не заявление.Видно же что Сушка работала НУРСами, какие 4 километра? Не понятно почему при выходе из атаки ИК ловушки не отстреливались. Пилот - мужик, земля ему небом.
    трофим
    1. yehat Сегодня, 13:58
      в афгане самолеты постоянно ловушки кидали во время полетов, даже если никакой атаки не засекали.
      yehat
  15. Alex-a832 Сегодня, 13:27
    Всё - пошла в прессу какая - то каша, что туркам безмерно доверяли, поэтому над бармалеями летали низко. Кто вообще туркам мог довериться? Да и насколько турки там контролируют ситуацию - на20%, 30% или даже 50%? А это равносильно вражеской территории...
    Alex-a832
  16. Хагалаз Сегодня, 13:38
    Как можно полагаться на какие то гарантии, в таком вопросе? Турция, даже будучи, ну ПРЕДПОЛОЖИМ, дружественным государством, что естественно не так, просто физически не способна в полной мере осуществить эти гарантии.
    Хагалаз
  17. ASDik37 Сегодня, 13:47
    Какой мониторинг, если Су-25 отстрелялся НУРСами? Какие гарантии, и каким боком тут Турция? Даже если эти боевики союзники туркам, то почему решили, что они не будут огрызаться и сидеть спокойно, когда наши самолеты будут по ним работать?
    ASDik37
  18. Siegen Сегодня, 13:47
    Сперва писали, что ПЗРК поставляли американцы или турки.
    Теперь пишут, что со склада, который сгорел на западе Украины.
    Одни предположения... am
    Siegen
  19. БАРХАН Сегодня, 13:48
    Что то мне кажется ,что до выборов вообще никаких резких движений не будет.Как бы не взбудоражить электорат.Надо месяц продержаться ...думают в Кремле,а со всех сторон будут сыпать полной мерой....
    Даже с какой то ностальгией вспоминаю тихие нуливые...
    БАРХАН
  20. groks Сегодня, 13:49
    МОРФ жжот. Каким образом Турция может гарантировать? Это подтверждение контактов Турции с террористами? Да на таком уроне, что Тейп сказал "Ша!" и все затаились.
    МОРФ настаивает, что это был "облёт". Что должен был "облетать" штурмовик на такой высоте? Было навешено спеоборудование, которое нельзя применить на большей высоте? Допустим - аппаратура радиоконтроля и/или подавления? Так сказали бы уже.
    groks
    1. karish Сегодня, 13:55
      [quote=groks]МОРФ жжот. [/quote]
      действительно жжёт -- назвав это облёт и мониторинг зонэ ДЕЭСКАЛАЦИИ laughing
      [/quote]

      [quote=groks] Каким образом Турция может гарантировать?[/quote]
      Это её зона ответственности , а гарантировать ? Вообщето по договру в Астане там ВКС летать не должны , а тем более бомбить --как это гарантировало МО РФ

      [quote=groks] Это подтверждение контактов Турции с террористами?[/quote]
      Для Турции они не террористы - Турция контролирует эту зону деэскалации , там находятся турецкие военнослужащие и подконтрольные им боевики.
      ВКС там априори не должно было быть
      Поэтому , при всём моём уважении к героическому поступку пилота -- какого хрена его туда послали ? Кто за это ответит ?
      [quote=groks]МОРФ настаивает, что это был "облёт".[/quote]
      Врёт , есть кадры работы Су-25 НУРСами
      karish
      1. SOF Сегодня, 14:57
        Цитата: karish
        Это зона ответственности Турции с турецкими военнослужащими и подконтрольными им группировками

        ...дружище наш ближневосточный... а объясни нам, чего вас так судьба зеленых бармалеев в Идлибе растревожила? Так растревожила, что из темы в тему вопросик так из вас и прет : "чего он там делал?" - - - ЧТО НАДО, то и делал. Тоже самое делал, что и ваши голуби с Ливанской территории по Сирии делают.
        Разъяснил ситуацию, надеюсь?
        ...П.С.
        Цитата: karish
        и подконтрольными им группировками
        - про Ан Нусру глаголите???
        SOF
        1. karish Сегодня, 15:02
          Цитата: SOF
          дружище наш ближневосточный... а объясни нам, чего вас так судьба зеленых бармалеев в Идлибе растревожила?

          Меня ? Ни грамма , меня тревожит отсутствие вопросов к Турции - это раз
          Как и ответа почему они там летали тк формально ( этим наверное и объясняется отсутствеие некоторых вопрос к Турции ) -- они сбили нарушителя режима зоны деэскалации. request
          Цитата: SOF
          Так растревожила, что из темы в тему вопросик так из вас и прет : "чего он там делал?"

          Он выполнял приказ , а вот кто его туда послал - вопрос номер два
          Цитата: SOF
          - ЧТО НАДО, то и делал.

          recourse

          Цитата: SOF
          Разъяснил ситуацию, надеюсь?

          нет , не разъяснил. request
          karish
          1. SOF Сегодня, 15:08
            Цитата: karish
            они сбили нарушителя режима зоны деэскалации

            ...кто они???????? Кто там сбивает "нарушителей" зоны деэскалации???
            вы чего несете?
            Цитата: karish
            нет , не разъяснил.
            --- печально, значит прояснение придет тогда, когда по очередному Ф35 отработает уже пара-тройка диких гусей.

            ...и кстати да, претензии к Турции в работе СУшек и выражались.... если совсем с логикой проблемы...
            SOF
      2. groks Сегодня, 18:08
        Кадры есть, ага. Был такой фильм "Трюкач", там киношник шантажировал парня тем, что у него есть абсолютно любые, даже не кадры, а целые сцены, где тот выполняет желаемые, взпимопротворечивые действия. Фильм до 80го года.
        В любом случае, для такого "удачного" выстрела из ПЗРК нужно либо фантастическое везение, либо это была хорошо организованная засада. Если штурмовики работали по земле, то шансы той засады около нуля, а вот вероятность получить от них - 146%.
        Кроме того, если мы верим этому видео, то получается что ВКС на турков положили? А если верить сообщениям, что этот район был прочёсан всем наличным оружием, то получается что положили очень большой. И турки смолчали. Правда массированный удар не вяжется с сообщением о том, что туда ещё и группы СП пошли.
        Так не слишком много неувязок?
        Наиболее вероятно, что одиночный самолёт проводил действительно облёт. Какого чёрта на такой высоте и какого вообще штурмовик ... . Поскольку облёт был не первым, то была организована засада с ПЗРК с хоть каким-то предупреждением о подходе самолёта. Только тогда одиночный выстрел может быть удачным.
        Вопросы к МОРФу - какого?! И вопросы ко всем "партнёрам", в первую очередь к туркам.
        groks
    2. SOF Сегодня, 14:52
      [quote=groks]МОРФ жжот.[/quote]
      [/quote]В газете «Коммерсантъ», ссылающейся на источники, говорится о том, почему российский штурмовик Су-25 осуществлял облёт зоны деэскалации в провинции Идлиб на относительно низкой высоте. В материале заявлено, что это могло бы связано с тем, что Турция ранее предоставила гарантии безопасности российской стороне при выполнении авиамониторинга.[/quote]
      ..."мартышка к старости
      слаба глазами стала..."??? (Крылов)
      ...в каком месте здесь написано про МО???
      SOF
      1. karish Сегодня, 17:16
        [quote=SOF]quote=groks]МОРФ жжот.[/quote]
        [/quote]В газете «Коммерсантъ», ссылающейся на источники, говорится о том, почему российский штурмовик Су-25 осуществлял облёт зоны деэскалации в провинции Идлиб на относительно низкой высоте. В материале заявлено, что это могло бы связано с тем, что Турция ранее предоставила гарантии безопасности российской стороне при выполнении авиамониторинга.[/quote]
        ..."мартышка к старости
        слаба глазами стала..."??? (Крылов)
        ...в каком месте здесь написано про МО???[/quote]
        где ? про мониторинг.
        НУРСами не мониторят request
        karish
        1. SOF Сегодня, 17:29
          Цитата: karish
          где ? про мониторинг.
          НУРСами не мониторят

          fool где "заявление МО РФ"??.....это "Коммерсантъ" сказал..со ссылкой на "источники"...........что ж так трудно доходит-то.........
          SOF
          1. karish Сегодня, 17:31
            Цитата: SOF
            где "заявление МО РФ"??.....это Коммерсантъ сказал....что ж так трудно доходит-то......

            насчёт чего заявление ? Что не бомбят в зонах деэскалации ?
            Или то , что он мониторил зону деэскалации ?
            Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии, сообщает Минобороны РФ. Пилот самолета погиб.

            "Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в субботу 3 февраля.

            "Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры" (запрещена в РФ - ИФ). При ведении боя с террористами пилот погиб", - заявили в Минобороны.
            karish
        2. KaPToC Сегодня, 21:41
          Цитата: karish
          где ? про мониторинг.
          НУРСами не мониторят

          напомацанки
          KaPToC
  21. kirillovleva Сегодня, 13:56
    Не хочу учить ВС РФ, но пока турки не сбили СУ-24 - летали без прикрытия, пока гарантии не оказались липовыми - летали низко (+ атака дронов из подконтрольной Турции зоны). Иногда кажется, что у командиров либо маразм, либо толстые розовые очки.
    kirillovleva
  22. ButchCassidy Сегодня, 14:00
    Методика в таких случаях должна быть одна - каждого своего менять хотя бы на 100 "их". И устраивать показательное наказание непосредственно тех, кто стоит за этим - включая заказчиков и организаторов, а не рядовых исполнителей.

    Пилоту - Царствие Небесное.

    Минобороны России - учитывать просчеты при подготовке полетного задания, никому никогда не доверять в любых вопросах, касающихся безопасности л/с.
    ButchCassidy
  23. Radikal Сегодня, 14:06
    Цитата: Logall
    Цитата: Angel_and_Demon
    "отпартнерят"

    И высушат yes

    ...а потом ещё продадут С-400...! yes
    Radikal
  24. Семёныч Сегодня, 14:20
    Отследить всю схему, как туда попал этот ПЗРК и всех, всех уничтожить.
    Семёныч
  25. Мастер Сегодня, 14:30
    Одновременно с этим, вероятно, встаёт и вопрос доверия турецкой стороне и всем тем «партнёрам», которые вооружили террористов ПЗРК.

    Тот кто утверждает это явно с головой не дружит. С пзрк производства какой страны сбили су25?Куда смотрит администрация сайта? Не хватит ли публиковать такие провокационные статьи??
    Мастер
    1. karish Сегодня, 14:34
      Цитата: Мастер
      С пзрк производства какой страны сбили су25

      А как Вы об этом узнаете ?
      Цитата: Мастер
      ?Куда смотрят администрация сайта? Не хватит ли публиковать такие провокационные статьи??

      Почему статья провакационная ?
      karish
  26. 16112014nk Сегодня, 14:47
    Цитата: Владимир16
    Сколько американских самолетов было сбито в Сирии?

    А в едь действительно, не только не сбито, но и не было обстрелов самолётов США и коалиции. Совпадение ? Или что то другое, наводящее на определённые мысли ? США + коалиция = ИГ + прочие "бармалеи".
    Потому и не кусают. © Как в рекламе.
    16112014nk
    1. MadCat Сегодня, 19:43
      Цитата: 16112014nk
      А в едь действительно, не только не сбито, но и не было обстрелов самолётов США и коалиции. Совпадение ? Или что то другое, наводящее на определённые мысли ? США + коалиция = ИГ + прочие "бармалеи".
      Потому и не кусают. © Как в рекламе.

      не сбили так как американцы тугодумием не страдают. Бомбят на недоступной для ПЗРК высоте высокоточным оружием.
      MadCat
  27. Servisinzhener Сегодня, 15:01
    И только газета коммерсант знает всё про всё. интересно откуда такая осведомлённость?
    Servisinzhener
    1. антивирус Сегодня, 18:55
      от израиля и сша
      антивирус
  28. ASG7 Сегодня, 15:13
    Ну допустим турок опять подставили, ну хоть объяснили бы им что значить секретность и утечка информации. Опять в этой провокации судя по всему понесут наибольшие стратегические потери турки (речь не идет о Нашем пилоте - это другое), а в выигрыше только америкосы.
    ASG7
  29. Архивариус Вася Сегодня, 15:54
    Туркам верить - себя не уважать.
    Либо МО нужно отбрехаться нежели признать тот факт что на самолете вообще не было тепловых ловушек и системы предупреждение о наведении ракеты.
    Архивариус Вася
  30. dojjdik Сегодня, 15:55
    так "Сирийцы" ж не хотят сбивать израильские самолетики когда те бомбят "военные" объекты на територии Сирии; а как же тогда "война" Сирии и израиля; а может у Сирийцев есть какойто приказ некоего мида; да уж скоро евреи кол на голове у Лаврова тесать будут
    dojjdik
  31. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:38
    Эта "новость" обескураживает!!

    ...В газете «Известия» говорится о том, что после трагического инцидента с российским штурмовиком в сирийском Идлибе принято решение выполнять полёты на высотах от 5 тысяч метров – для снижения риска атаки с использованием ПЗРК. Это также защитит Су-25 от применение зенитных скорострельных пушек, а также от обычного стрелкового оружия.
    Одновременно с этим, вероятно, встаёт и вопрос доверия турецкой стороне и всем тем «партнёрам», которые вооружили террористов ПЗРК....

    Всвязи с гибелью ,нашего парня,специально воздерживался от комментариев. Но сейчас не вытерпел(( Пахнет каким-то идиотизмом: " опять доверились туркам"... Сбитый Пешков, и информация о наличии ПЗРК,ни к каким выводам не обязывает, что ли???
    Одни эмоции..
    Сибирский цирюльник
  32. gukoyan Сегодня, 16:55
    Кто-то ещё сомневался что турку можно доверять?
    gukoyan
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 19:41
      В политике нет понятия доверять, сегодня союзники - завтра враги. Запад уже вой поднял из за ответки по Идлибу, показаны больница и дети на носилках. Не трудно догадаться что будет дальше.
      Viktor.12.71
  33. 1959ain Сегодня, 19:34
    Предположу, что и в уничтожении нашего самолёта так же присутствует их след. Основанием являются кадры боевиков, создаётся впечатление, что для них самих это стало неожиданностью, хотя на кадрах присутствуют отнюдь не рядовые их члены, которые о наличии ПЗРК должны были бы знать и более основательно подготовиться к съёмкам. Напомню, что провинция Идлиб является сунитской с сильным влиянием ТурцииСкорее всего, сбитый Су-25 летел по тому же самому, старому маршруту, рассказал РБК военный летчик‐снайпер, полковник запаса Сергей Екимов. «Иногда мы наступаем на те же грабли — маршруты надо менять. А у него был облет зоны. Ничего другого не придумали. Возможно, что боевики уже ждали», — пояснил Екимов. «Просто так» самолет сбить невозможно, подчеркнул он. «Надо знать, где он полетит. Уже ждать его. Привести комплекс ПЗРК в боеготовое состояние требует небольшое, но время. За это время самолет мог бы куда-то улететь», — заключил военный летчик. Слишком много вопросов вызывает данный инцидент.почти все российски Су-25СМ должны быть оборудованы системой индивидуальной защиты от ПЗРК "Витебск" и "Омуль". Почему данная система не сработала хотя бы на уровне тепловых ловушек, не говоря уже о лазерах. Особенно хочется поговорить о нашем руководстве на базе. Судя по всему на ней находится не просто американский крот, а агент влияния. Слив информации о способе охраны базы позволил автопоезду из нескольких машин не только приблизиться и атаковать её, но и спокойно уйти. А последние события с самолётами позволяют предположить не только утечку информации о лётных заданиях, но и целенаправленное назначение объектов для бомбардировки с целью вывести их на засады. Первый случай, когда при обстреле из зенитных орудий первый же снаряд попадает в цель, а затем для отвода глаз палят в воздух. Специалист понимает, что для такой точности необходимы специальные прицелы и умение ими пользоваться. Развернуть такую систему очень быстро нельзя, она должна быть заранее подготовлена. Но в первом случае спасла конструкция нашего самолёта, но это опять не остановило американцев, хотя уничтожение из зенитки было бы для них предпочтительно. Ведь тогда всё свалить на боевиков было бы проще простого. Они подготовили новую засаду, с использование ПЗРК, тем более что точно знали где. А одиночный самолёт без прикрытия средствами РЭБ и тепловых ловушек был заранее отправлен на смерть. Поэтому делаю вывод, что о халатности говорить нельзя, это диверсия в интересах США. Не думаю, что найти предателя будет сложно, вспомните сериал "Спящие", человек, который имеет родственников за границей, уже на крючке спецслужб, а провал в воспитании людей в 90 годы, позволяет говорить, что такие за деньги продадут всё на свете, а не только Родину. Мудрый человек не тот, кто не делает ошибок, а тот, кто из ошибок делает правильные выводы. Так что чистка армейских рядов от случайных людей и врагов просто необходима для выживания. Как говорил инструктор из сериала "Последняя встреча", что ликвидация предателя это не геройство, это производственная необходимость. Берегите себя и Родину. Аминь
    1959ain
  34. Shahno Сегодня, 20:02
    Вот отмазка то. С кем договоренности, с Турцией, с Эрдрганом? Он уже Израиль должен атаковать судя по своим заявам. Где же ты Эпдоган, великий и могучий?
    Shahno
  35. Govorun Сегодня, 20:59
    СМИ: Су-25 летел на низкой высоте из-за договорённостей о гарантиях с Турцией
    Второй раз уже о чем то договариваемся с Турцией....ждать третий,снова от помидор откажемся??? Сколько уже можно водить себя за нос,насколько нужно быть наивным,что бы жизнь человека доверять шакалам которым на жизнь нашего солдата просто наплевать как и на все договоренности...
    Govorun
  36. sounddoc Сегодня, 22:04
    Очередной удар ножом в спину? Такими темпами Гарант сзади скоро станет похож на ёжика....
    sounddoc
  37. kunstkammer Сегодня, 22:40
    Одновременно с этим, вероятно, встаёт и вопрос доверия турецкой стороне

    Опять? Да как вы можете сомневаться в лучшем друге-портнёре Путина? Вы наверное и в Путине сомневаетесь? Как вы можете не любить Пути.... Родину? Без Путина и России не было, нет и не будет!
    kunstkammer
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