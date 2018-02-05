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СМИ: Су-25 летел на низкой высоте из-за договорённостей о гарантиях с Турцией
В газете «Коммерсантъ», ссылающейся на источники, говорится о том, почему российский штурмовик Су-25 осуществлял облёт зоны деэскалации в провинции Идлиб на относительно низкой высоте. В материале заявлено, что это могло бы связано с тем, что Турция ранее предоставила гарантии безопасности российской стороне при выполнении авиамониторинга.
Из материала:
Напомним, что самолёт был атакован с земли в тот момент, когда он находился на высоте до 4 тыс. метров. Эта высота делает самолёт уязвимым для ПЗРК, которые оказались в наличии у боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в России). Именно эта группировка и взяла на себя ответственность за нанесение удара по Су-25, в результате которого после катапультирования погиб пилот – майор Роман Филиппов.
Сегодня стало известно о том, что российское оборонное ведомство сформировало рабочую группу, которая занимается выяснением всех обстоятельств трагедии в Идлибе. На этом фоне сообщается, что с момента атаки по Су-25 боевиками «ан-Нусры»* российская авиация нанесла не менее 60 ударов по выявленным целям на земле.
В газете «Известия» говорится о том, что после трагического инцидента с российским штурмовиком в сирийском Идлибе принято решение выполнять полёты на высотах от 5 тысяч метров – для снижения риска атаки с использованием ПЗРК. Это также защитит Су-25 от применение зенитных скорострельных пушек, а также от обычного стрелкового оружия.
Одновременно с этим, вероятно, встаёт и вопрос доверия турецкой стороне и всем тем «партнёрам», которые вооружили террористов ПЗРК.
Из материала:
При разработке полетного задания могли положиться на это.
Напомним, что самолёт был атакован с земли в тот момент, когда он находился на высоте до 4 тыс. метров. Эта высота делает самолёт уязвимым для ПЗРК, которые оказались в наличии у боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в России). Именно эта группировка и взяла на себя ответственность за нанесение удара по Су-25, в результате которого после катапультирования погиб пилот – майор Роман Филиппов.
Сегодня стало известно о том, что российское оборонное ведомство сформировало рабочую группу, которая занимается выяснением всех обстоятельств трагедии в Идлибе. На этом фоне сообщается, что с момента атаки по Су-25 боевиками «ан-Нусры»* российская авиация нанесла не менее 60 ударов по выявленным целям на земле.
В газете «Известия» говорится о том, что после трагического инцидента с российским штурмовиком в сирийском Идлибе принято решение выполнять полёты на высотах от 5 тысяч метров – для снижения риска атаки с использованием ПЗРК. Это также защитит Су-25 от применение зенитных скорострельных пушек, а также от обычного стрелкового оружия.
Одновременно с этим, вероятно, встаёт и вопрос доверия турецкой стороне и всем тем «партнёрам», которые вооружили террористов ПЗРК.
Использованы фотографии: Твиттер
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