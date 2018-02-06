11:21 06 февраля

Штрафбат Адольфа Гитлера

Каратели ворвались в белорусскую деревню Хатынь 22 марта 1943 года. 149 жителей Хатыни гитлеровцы заперли в сарае, обложили соломой и подожгли. Мирные люди сгорели заживо. Это была месть за обстрел партизанами немецкой колонны, во время которого погиб капитан полиции Ганс Вёльке – чемпион по толканию ядра на Олимпиаде-1936 и любимец Адольфа Гитлера. Сожжение Хатыни – лишь один из эпизодов в страшном пути зондер-батальона СС «Дирлевангер». Это подразделение было уникальным в худшем смысле этого слова. Даже на фоне других подразделений СС каратели из «Дирлевангера» отличались особой жестокостью. В этом не было ничего удивительного – «Дирлевангер» укомплектовали настоящими подонками, уголовными преступниками и антисоциальными элементами всех мастей.

О штрафбатах в Красной армии в годы Великой Отечественной войны в последние годы говорят и пишут очень много, даже фильм сняли. Между тем, штрафные батальоны были не сталинским, а гитлеровским изобретением. Именно в Третьем рейхе первыми были созданы воинские части, комплектуемые солдатами, совершившими какие-либо уголовные преступления. В 1936 году были созданы «Особые подразделения» (Sonderabteilungen), а в 1940 году, когда уже шла Вторая мировая война и росла потребность в живой силе на фронте, в вермахте, люфтваффе и на флоте были сформированы «Полевые особые подразделения», комплектуемые по тому же принципу – солдатами, которым срок лишения свободы заменялся подобной службой. В «полевые особые подразделения» солдата переводили на срок от трех до пяти лет. В отличие от советских штрафных батальонов, в вермахте ни личное мужество, ни настоящие подвиги не могли повлиять на перевод солдата из «особого подразделения» в обычные части, однако военнослужащих на время прохождения службы в «особых подразделениях» званий и наград не лишали.

В июне 1940 года начальник Главного управления СС бригаденфюрер Готтлоб Бергер (на фото) предложил своему шефу Генриху Гиммлеру создать особые подразделения, которые можно было бы укомплектовать браконьерами. Он исходил из соображений, что браконьеры, с одной стороны, не являются обычными уголовными преступниками, поскольку не покушались на личность или имущество, а с другой стороны в большинстве своем являются превосходными охотниками и стрелками, чьи навыки могут очень пригодиться на фронте. Гиммлер инициативу Бергера одобрил, после чего последний сразу же предложил руководителю СС кандидатуру на роль командира такого подразделения. Это был близкий друг Бергера Оскар Пауль Дирлевангер.


Для военнослужащего Дирлевангер был уже человеком не молодым – он родился в 1895 году и когда Бергер предложил его на роль командира «браконьерского» отряда, ему было 45 лет. За плечами Оскара Пауля была полная приключений жизнь, в которой нашлось место и фронтовой храбрости, и отвратительным преступлениям. В 1913 году 18-летний Дирлевангер поступил на срочную службу в пулеметную роту 123-го гренадерского полка. Когда началась Первая мировая война, полк был брошен на Западный фронт. Дирлевангеру довелось повоевать во Франции и Бельгии, получить несколько ранений и Железный крест обеих степеней. Храбрый солдат сделал головокружительную для немецкой армии карьеру, дослужившись до звания лейтенанта. В 1918 году, уже в качестве командира пулеметной роты 121-го пехотного полка, Дирлевангера направили на Восточный фронт, где он участвовал в боевых действиях и оккупации Украины.

Поражение в Первой мировой войне многие фронтовики восприняли тяжело. Значительная часть бывших военных составила базу немецких праворадикальных организаций и ополчения «Фрайкор». Вступил в ряды фрайкора и Дирлевангер (на фото), который в 1920-1921 гг. участвовал в расправах над коммунистами в целом ряде немецких городов. Из Высшей коммерческой школы в Мангейме отставного офицера исключили за антисемитизм, но в 1922 году Дирлевангеру все же удалось завершить обучение в университете Франфурта-на-Майне, где кавалер Железного креста получил степень доктора общественно-политических наук. В том же 1922 году Дирлевангер первый раз вступил в НСДАП, но был исключен за то, что не подчинился закону о разоружении. В 1926 году он второй раз стал членом НСДАП. Долгое время Дирлевангер работал на непримечательных должностях в банках и на предприятиях, однако работа в банках закончилась обвинениями в растратах, а с должности управляющего текстильной фабрикой его уволили за махинации.

В 1933 году, после прихода к власти нацистов, Дирлевангера как проверенного человека назначили заведующим отделом в управление по труду и занятости населения в Хайльброне, затем он возглавил это управление. Тем не менее, преданность нацистским идеям и героическое прошлое не помогли Дирлевангеру избежать уголовного наказания – в 1934 году его осудили на два года за сексуальные связи с 13-летней девочкой. По приговору суда Дирлевангера лишили ученой степени, воинского звания, наград и исключили из НСДАП. Казалось, на карьере Дирлевангера на государственной службе был поставлен крест. Но помог друг – тот самый Готтлоб Бергер. Именно он посоветовал Дирлевангеру записаться добровольцем в Иностранный легион Испании. Оказавшись на Пиренейском полуострове, Дирлевангер присоединился к немецкому добровольческому легиону «Кондор», сражавшемуся на стороне войск генерала Франко. В Испании Дирлевангер прослужил до 1939 года, получил Испанский крест и вернулся на родину уже более уверенным в своих силах. Он добился восстановления в рядах НСДАП и возвращения ему докторской степени.

В июне 1940 года, после разговора Бергера с Гиммлером о браконьерах, Дирлевангера приняли в СС в звании оберштурмфюрера (старшего лейтенанта) и направили в концентрационный лагерь Заксенхаузен – подобрать из содержащихся там браконьеров кандидатов на службу в формирующемся подразделении. Первоначально подразделение назвали «Команда браконьеров Ораниенбург», а с 1 сентября 1940 года оно было переименовано в Особый батальон СС «Дирлевангер». Таким образом, название батальон получил в честь своего командира. Оскар Пауль подобрал в свое подразделение редких отморозков, тем не менее, обладавших неплохими боевыми качествами. Генрих Гиммлер, приехавший инспектировать необычный батальон, остался очень доволен уровнем подготовки его военнослужащих. Так в СС появился свой штрафбат специального назначения.

Штрафбат Адольфа Гитлера


Батальон «Дирлевангер» получил статус добровольческого формирования при войсках СС и подчинен непосредственно начальнику Главного управления СС группенфюреру (с 1941) Готтлобу Бергеру. Статус служащих «Дирлевангера» отличался от статуса других эсэсовцев – они стояли на ступень ниже и приравнивались к добровольческим формированиям при СС, набранным из представителей других, негерманских народов, то есть – хорватов, прибалтов, украинцев и т.д. В 1943 году этот особый статус был подтвержден даже тем, что с петлиц военнослужащих «Дирлевангера» убрали скрещенные руны – символ СС, заменив их двумя скрещенными карабинами и ручной гранатой под ними. Характер комплектования «Дирлевангера» также отличался от обычных штрафных батальонов вермахта. Если в штрафные батальоны отправляли за относительно мелкие нарушения, в первую очередь воинской дисциплины, то «Дирлевангер», появившись как «команда браконьеров», по мере роста фронтовых потерь принимал в свои ряды все больше настоящих преступников – грабителей и разбойников, убийц, насильников, взломщиков. В германской полиции для людей, совершивших повторное преступление, существовало определение «профессиональный преступник» — аналог советского «рецидивист». Таких «профессионалов» в «Дирлевангере» было много.

С середины 1941 года батальон «Дирлевангер» нес службу в Польше. Верховным руководителем СС и полиции в Польше в это время был генерал полиции и обергруппенфюрер СС Фридрих Крюгер – сторонник максимально жестких мер по отношению к еврейскому и даже польскому населению. Но и у него действия «штрафников» Оскара Дирлевангера вызвали бурное негодование. В конце концов, Крюгер добился перевода батальона, к тому времени крайне негативно зарекомендовавшего себя грабежами, изнасилованиями и убийствами мирных жителей, на территорию оккупированной Белоруссии. Здесь «штрафникам» предстояло бороться с партизанами. Поскольку потерь в батальоне становилось все больше, в январе 1942 года Дирлевангер получил разрешение набирать в свое подразделение добровольцев из числа местного населения – русских, белорусов и украинцев. Вскоре численность личного состава удалось поднять до 320 человек. На вооружении подразделения находились 2 противотанковые пушки, 22 пулемета и 5 минометов. Непосредственное командование всеми антипартизанскими формированиями на оккупированных территориях Польши, Белоруссии и России осуществлял обер-группенфюрер СС и генерал полиции Эрих фон дем Бах Целевски.

На батальон «Дирлевангер» было возложено проведение антипартизанских операций, которые каратели успешно сочетали с преступлениями против мирного населения. Генерал фон дем Бах Целевски предпочитал закрывать глаза на бесчинства, творимые «штрафбатом спецназначения». В августе 1942 года, учитывая напряженную ситуацию на востоке, Адольф Гитлер лично утвердил расширение «Дирлевангера» до двух батальонов, а в октябре 1942 г. разрешил принимать в «Дирлевангер» военнослужащих вермахта, совершивших какие-либо преступления. При этом, в отличие от обычных штрафбатов, службу в «Дирлевангере» рассматривали как реабилитацию и после определенного срока военнослужащие вермахта возвращались в «родные» подразделения.

В связи с увеличением численности личного состава, весной 1943 года батальон был переименован в зондер-полк СС «Дирлевангер». Второй батальон полка было разрешено укомплектовывать преступниками, в том числе осужденными за особо тяжкие преступления. В конце мая 1943 года в полк были приняты 500 человек – в основном отъявленные преступники. К этому времени сам Оскар Пауль Дирлевангер носил уже звание оберштурмбанфюрера СС (подполковника), успев с 1940 года вырасти в чинах с оберштурмфюрера (обер-лейтенанта). Его опорой были те самые браконьеры, с которых начался путь подразделения в 1940 году и которые оставались костяком зондер-полка.

В боях с партизанами и с Красной армией полк «Дирлевангер» нес огромные потери, которые было сложно сравнить с потерями других воинских частей СС и вермахта. Так, к концу декабря 1943 года численность полка сократилась до 259 человек. Сам Дирлевангер, отличавшийся немалой личной храбростью, получил несколько высоких наград. К февралю 1944 года в полк прибыло новое пополнение преступников, причем от русских добровольцев было решено отказаться по причине их ненадежности.



Когда в августе 1944 года в Варшаве началось знаменитое восстание, полк «Дирлевангер» был срочно переброшен на его подавление. Во время действий в Варшаве каратели проявили невиданную даже по гитлеровским меркам жестокость. Они грабили, насиловали, убивали польское население. Количество жертв «Дирлевангера» достигает десятков тысяч человек. Но серьезные потери понес и сам карательный полк – ко времени вступления в Варшаву в нем служили 881 человек, затем были присланы пополнения общей численностью в 2500 человек. Однако из примерно 3380 карателей в строю осталось лишь 648 человек. Варшавские потери «Дирлевангера» оцениваются в 2733 человека. В октябре 1944 года, после подавления восстания, полк «Дирлевангер» встретил новое пополнение и был переименован по этому случаю в Зондер-бригаду СС «Дирлевангер», а затем – во 2-ю штурмовую бригаду СС «Дирлевангер». Численность бригады составила около 4 тысяч солдат и офицеров. Осенью 1944 г. «Дирлевангер» подавлял восстание в Словакии, а в декабре 1944 года действовал в Венгрии.

Боеспособность «Дирлевангера» сложно оценивать по единому критерию. Лучше всего сражался батальон, укомплектованный военнослужащими, переведенными из других подразделений – у них были и опыт боевых действий, и мотивация. Уголовники отличались в зверствах по отношению к мирному населению. Самыми ненадежными были политические заключенные, которых к концу войны тоже разрешили принимать в «Дирлевангер». Среди политзаключенных было много коммунистов и социал-демократов, которые, оказавшись на фронте, предпочитали дезертировать и сдаваться в плен Красной армии.

14 февраля 1945 года Гиммлер распорядился преобразовать бригаду в 36-ю гренадерскую дивизию СС «Дирлевангер». Поскольку теперь она действовала на фронте, в ее состав передали 1244-й гренадерский полк, 681-й противотанковый батальон, танковый батальон и 687-ю саперную бригаду. 15 февраля 1945 года оберфюрер СС Оскар Дирлевангер лично возглавил контратаку, получил свое двенадцатое ранение и был отправлен на лечение в госпиталь. Дивизию возглавил бригаденфюрер СС Фриц Шмедес, прежде командовавший 4-й полицейской танково-гренадерской дивизией СС и переведенный в «Дирлевангер» за отказ от выполнения приказа вышестоящего командования.

Во время боев в Силезии дивизия понесла серьезные потери и концу апреля 1945 года практически прекратила свое существование. Например, в одном из полков осталось всего 36 человек, остальные были убиты или дезертировали. Раненый Дирлевангер, лечившийся в госпитале, попал в плен к полякам. 1 июня 1945 года его перевели в тюрьму, где 7 июня 1945 года он скончался, будучи избит польскими солдатами. Гитлеровский «штрафбат специального назначения» прекратил свое существование практически вместе с самим Адольфом Гитлером, а его основатель и бессменный командир не прожил и месяца после Великой Победы.
Автор: Илья Полонский


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Комментарии 12

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  1. svp67 Сегодня, 03:38
    В отличие от советских штрафных батальонов, в вермахте ни личное мужество, ни настоящие подвиги не могли повлиять на перевод солдата из «особого подразделения» в обычные части, однако военнослужащих на время прохождения службы в «особых подразделениях» званий и наград не лишали.
    В отличие от "особых подразделений", где служили немецкие проштрафившиеся нижние чины, не лишенные званий и наград, в советских штрафбатах служили проштрафившиеся офицеры лишенные и званий и наград, на время нахождения в штрафбате
    Каратели ворвались в белорусскую деревню Хатынь 22 марта 1943 года. 149 жителей Хатыни гитлеровцы заперли в сарае, обложили соломой и подожгли.
    22 марта 1943 года в 40 км от Минска партизаны обстреляли легковую машину, в которой ехал гауптман Ганс Вёльке. Он был чемпионом по толканию ядра Олимпиады 1936 года (и первым немцем, олимпийским чемпионом по лёгкой атлетике). Его смерть, а также ещё двух немцев, всполошила оккупационные власти.

    Неподалёку находился 118-й украинский полицейский батальон, состоявший примерно в равной пропорции из русских и украинцев. Ему от немцев поступил приказ наказать за убийство Вёльке партизан. Начальником его штаба был хауптштурмфюрер СС (капитан) Васюра. Командовал батальоном некий Смовский. Но Смовский по болезни не смог участвовать в операции, и командование взял на себя Васюра.
    svp67
  2. Лексус Сегодня, 04:01
    Не было ни одной воюющей армии в мире, где бы не было т.н. "штрафных" подразделений. Либералы могут сколько угодно "слюной брызгать", но это факт.
    Лексус
    1. mishastich Сегодня, 08:24
      Во Французской не было, там просто перед строем расстреливали.
      mishastich
  3. avva2012 Сегодня, 06:55
    Поскольку потерь в батальоне становилось все больше, в январе 1942 года Дирлевангер получил разрешение набирать в свое подразделение добровольцев из числа местного населения – русских, белорусов и украинцев.

    Что касается предателей из СССР, служившими в специальном батальоне СС, то для их розыска в 1947 г. была создана следственная группа, которую возглавил следователь по особо важным делам МТБ, майор Сергей Панин.
    Следственная группа работала 14 лет. Результатом ее работы стало 72 тома уголовного дела. КГБ при Совете министров Белорусской ССР 13 декабря 1960 г. было возбуждено уголовное дело по фактам злодеяний, совершенных карателями особого батальона СС под командованием Дирлевангера на временно оккупированной территории Белоруссии. По данному делу в декабре 1960 г. - мае 1961 г. за убийства и истязания советских граждан сотрудники КГБ арестовали и привлекли к ответственности бывших эсэсовцев А. С. Стопченко, И. С. Пугачева, В. А. Ялынского, Ф. Ф. Грабаровского, И. Е. Тупигу, Г. А. Кириенко, В. Р. Зайвыя, А. Е. Радковского, М. В. Майданова, Л. А. Сахно, П. А. Уманца, М. А. Мироненкова и С. А. Шинкевича. 13 октября 1961 г. в Минске начался суд над коллаборационистами. Всех их приговорили к смертной казни. Конечно, это были далеко не все коллаборационисты, служившие у Дирлевангера в 1942-1943 гг. Но жизнь некоторых закончилась еще до того, как состоялся упомянутый процесс в Минске.
    Например, И. Д. Мельниченко, командовавший подразделением, после того как воевал в партизанской бригаде им. Чкалова, в конце лета 1944 г. дезертировал.
    До февраля 1945 г. Мельниченко скрывался в Мурманской области, а затем вернулся на Украину, где промышлял воровством. От его руки погиб уполномоченный Рокитнянского РО НКВД Ронжин.11 июля 1945 г. Мельниченко явился с повинной к начальнику Узинского РО НКВД. В августе 1945 г. его отправили в Черниговскую область, в места, где он совершал преступления. Во время перевозки по железной дороге Мельниченко совершил побег. 26 февраля 1946 г. он был блокирован сотрудниками опергруппы Носовского РО НКВД и застрелен при задержании. В 1960 г. КГБ вызвало на допрос в качестве свидетеля Петра Гавриленко. Сотрудники госбезопасности тогда еще не знали, что он был командиром пулеметного отделения, проводившего расстрел населения в деревне Лесины в мае 1943 г. Гавриленко совершил самоубийство - выбросился из окна третьего этажа гостиницы в Минске, в результате глубокого душевного потрясения, произошедшего после того, как он вместе с чекистами побывал на месте бывшей деревни. Поиск бывших подчиненных Дирлевангера продолжался и дальше. Советскому правосудию также хотелось увидеть на скамье подсудимых и немецких штрафников.Еще в 1946 г. глава белорусской делегации на 1-й сессии Генеральной ассамблеи ООН передал список 1200 преступников и их сообщников, в том числе и членов особого батальона СС, и потребовал их выдачи для наказания в соответствии с советскими законами. Но западные державы никого не выдали. В дальнейшем советские органы госбезопасности установили, что активное участие в уничтожении населения Белоруссии принимали Генрих Файертаг, Барчке, Толь, Курт Вайссе, Иоган Циммерман, Якоб Тэд, Отто Лаудбах, Вилли Цинкад, Рене Ферде-рер, Альфред Цингебель, Герберт Диц, Земке и Вайнхефер. Перечисленные лица, согласно советским документам, ушли на Запад и не понесли наказания.Настоящие участники преступлений остаются на свободе и спокойно доживают свой век. Это, в частности, относится к анонимному ветерану СС, которого успел проинтервьюировать историк Рольф Михаэлис. Проведя не более двух лет в лагере для военнопленных Нюрнберг-Лангвассер, аноним вышел на свободу и устроился на раБоту в Регенсбурге.
    В 1952 г. он стал водителем школьного автобуса, а затем - экскурсионного автобуса, и регулярно бывал в Австрии, Италии и Швейцарии. На пенсию аноним вышел в 1985 г. Скончался бывший браконьер в 2007 г. За 60 послевоенных лет его не привлекали к ответственности ни разу, хотя из его воспоминаний следует, что он принимал участие во многих карательных акциях на территории Польши и Белоруссии и убил немало людей.За годы своего существования штрафники СС, по подсчетам авторов, уничтожили около 60 тыс. человек. Эта цифра, подчеркнем, не может считаться окончательной, так как исследованы еще не все документы по данному вопросу. https://yadocent.livejournal.com/664709.html
    avva2012
  4. avva2012 Сегодня, 07:08
    Вот часть выступлений этих карателей в свою защиту:
    "26 лет после войны я честно трудился, приносил пользу людям. Прошу 1/2 вклада оставить жене".
    "За время службы в ГФП я, бесспорно, убил человек пять. Был награжден немецкой медалью, но я её сразу же выбросил".
    "Граждане судьи! Я выходец из рабочей семьи, рано начал свою трудовую деятельность… Прошу учесть раскаяние и сохранить мне жизнь".
    "После прихода Советской Армии я воевал против немцев, 20 лет трудился. Не имел замечаний, а наоборот, 6 грамот, избирался членом избирательной комиссии".
    "Перед судом сейчас стоит другой Гольченко, искренне раскаянный, глубоко осознавший всю тяжесть совершённых мной преступлений, идеи мои только большой труд на благо народа".
    "Прошу учесть мой преклонный возраст и медаль "За трудовую доблесть". Мне также было присвоено: "член бригады комтруда".
    "В приговоре сказано, что я награждён четырьмя немецкими наградами, а у меня их было три…"
    "Я не виноват, виновата война. Не было бы войны - не попал бы я в плен и не сидел бы теперь на скамье подсудимых".
    "А наши вожди-сослуживцы, командиры ни один не сидел за злодеяния против советских граждан, были на воле до 1968 г. Спасибо нашим советским следственным органам за чуткость: не дали им тоже избежать от советского правосуда".
    "Однако я хочу сказать, что мы сейчас не те, какими были 30 лет назад, и поэтому встает такой вопрос: каких же людей вы будете приговаривать - тех, которые были 30 лет тому назад, или тех, которые в течение более 25-ти лет честно трудились на благо всего нашего народа, которые в настоящее время имеют детей и даже внуков?!"
    "Процесс моего перевоспитания начался задолго до ареста. Поэтому я не нуждаюсь в столь длительном тюремном заключении".
    "Прошу учесть также, что моя жена всю войну была на фронте…" http://oper-1974.livejournal.com/255035.html
    avva2012
  5. avva2012 Сегодня, 07:20
    Оскар Пауль подобрал в свое подразделение редких отморозков, тем не менее, обладавших неплохими боевыми качествами.

    Однако уже к концу 1940 года она начинает пополняться сначала анархистами и осуждёнными за изнасилования и прочие сексуальные преступления, а в 1941 году - и пациентами психиатрических клиник, в основном также страдавшими сексуальными расстройствами (эксгибиционисты, публично онанировавшие и т.п.).
    Наконец, в 1943 году в бригаду влились кастрированные гомосексуалисты. Короче говоря "боевые....."
    Статус служащих «Дирлевангера» отличался от статуса других эсэсовцев

    Дирлевангер начал набор в бригаду советских коллаборационистов. Дирлевангер предпочитал брать самых отпетых людей - зарекомендовавших себя особо жестоким поведением в отношении своих товарищей в лагере для военнопленных, отсидевших в советских лагерях, членов семей "лишенцев" (попов, белогвардейцев и т.д.) Уже в сентябре бригада Дирлевангера насчитывала: немецкую роту (150 человек) и немецкий мотоциклетный взвод (40 человек); 3 русских роты (450 человек), артиллерийский взвод (40 человек, половина немцы - половина русские). К концу 1943 года его бригада разрослась до 2000 человек, из которых 400 человек были немцы, около 1600 - русские, украинцы, белорусы и латгальцы. http://oper-1974.livejournal.com/255035.html
    avva2012
  6. igordok Сегодня, 07:27
    В 1943 году этот особый статус был подтвержден даже тем, что с петлиц военнослужащих «Дирлевангера» убрали скрещенные руны – символ СС, заменив их двумя скрещенными карабинами и ручной гранатой под ними.

    Статья о «Дирлевангер» на ВО октября 2013г., https://topwar.ru/34453-shtrafbat-ss-komanda-dirl
    evanger.html, как и другие источники, говорят о другой эмблеме.
    igordok
    1. bubalik Сегодня, 11:02
      Все правильно в статье написано : петлица, а не шеврон

      bubalik
  7. parusnik Сегодня, 07:56
    Дирлевангер, лечившийся в госпитале, попал в плен к полякам. 1 июня 1945 года его перевели в тюрьму, где 7 июня 1945 года он скончался, будучи избит польскими солдатами.
    ...7 мая 1945 года Оскар Дирлевангер был арестован французскими солдатами в городе Альтсхаузен, Баден-Вюртемберг и доставлен в местную тюрьму, которую охраняли польские солдаты из состава французского оккупационного корпуса.После его смерти возникали слухи о том, что он жив, и что его видели в различных частях света.Так же утверждалось, что он умер в одной из стран Латинской Америки, а прах его вывезен и перезахоронен в ФРГ.В октябре 1960 года по распоряжению прокуратуры Равенсбурга останки Дирлевангера были эксгумированы. В ходе судебно-медицинской экспертизы от 24 октября 1960 года было установлено, что они однозначно принадлежали Дирлевангеру.
    parusnik
  8. bubalik Сегодня, 10:10
    А каким "боком" Батальон «Дирлевангер» относится к штрафным подразделениям вермахта?
    Да набирали состав на службу из концентрационных лагерей уголовников привлекали только тех нарушителей, действия которых приравнивались в мирное время к криминальным преступлениям,( обычные нарушения, вроде сна на рабочем месте или неисполнения приказа, не считались достаточным поводом для направления в бригаду Оскара),но её объявляют добровольческим формированием которое подчинено непосредственно штабу рейхсфюрера СС .
    bubalik
    1. bubalik Сегодня, 10:26
      Непосредственно штрафными частями Вермахта являются: полевые арестантские подразделения и штрафные полевые лагеря, впоследствии из которых были сформированы 500-е и 999-е батальоны
      bubalik
  9. bubalik Сегодня, 10:43
    В 1936 году были созданы «Особые подразделения» (Sonderabteilungen), а в 1940 году, когда уже шла Вторая мировая война и росла потребность в живой силе на фронте, в вермахте, люфтваффе и на флоте были сформированы «Полевые особые подразделения»,

    ,,,до войны

    ,,на 6 октября 1936 года. "Особое подразделение I" располагалось в Штаблаке (военный округ I). Для военных округов II и III предполагалось единое "Особое подразделение II" в Альтенграбове. В Кёнигсбрюке находилось "Особое подразделение III" (военные округа IV и VII). "Особое подразделение V" в Мюнзингене охватывало военные округа V и XII. В Графенвере базировалось "Особое подразделение VII" (военный округ VII). Военным округам IX и XI полагалось "Особое подразделение IX" (Берген). И, наконец, в Мюнстере находилось "Особое подразделение X" (военный округ VI и X). Однако в классификаторе Верховного командования сухопутных войск и "Директивах по воспитанию состава особых подразделений" от 2 февраля 1937 года отсутствует "Особое подразделение Берген". Оно было либо закрыто, либо так и не было создано. А 31 января 1937 года (видимо, вместо него) было сформировано Особое подразделение Ордрурф". В 1938 году "Особое подразделение VII" было переброшено на полигон Ван. В рамках военно-морского флота было также сформировано особое подразделение, которое поначалу располагалось в Восточной Пруссии. 1 октября 1937 года оно было переведено в Альтенвальд, находясь в непосредственном подчинении коменданта фортификаций Северного Фризланда. В мирные времена особое подразделение было сформировано и при Люфтваффе. Его формирование началось в апреле 1937 года. Эта единица обозначалась арабской цифрой "7" и располагалась в Дедельсторфе (округ Гифхорн).

    ,,,2 апреля 1942 года Адольф Гитлер отдал приказ:
    "Система исполнения наказаний в условиях ведения войны тотчас должна адаптироваться к обстановке на фронтах. Это должно касаться мероприятий, которые среди прочих оказались эффективными. Искупление вины впредь должно широко использоваться на Восточном фронте… Впрочем, некоторые из осужденных в будущем не могут, по крайней мере, не сразу, попасть в состав сражающихся регулярных частей. Стимулом должно стать ужесточение порядка и дифференциация отбывания наказаний для элементов, которые хотят посредством наказаний покинуть фронт. С этой целью сразу же нужно выявить арестантов, которых надо направить в прифронтовую зону, по возможности, в зону боевых действий, дабы они выполняли тяжелую работу в самых опасных для жизни условиях".


    Поначалу было создано три полевых арестантских подразделения (ФГА). Их формирование согласно приказу Верховного командования Вермахта от 14 апреля 1942 года проходило в военных тюрьмах: Глац, Гермерсхайм и Анклам. Первое время в них числилось около 200 человек.

    Одновременно с появлением полевых арестантских подразделений создавались полевые штрафные лагеря.
    Уже 13 апреля 1942 года в тюрьму Вермахта в форте Торгау пришел приказ формировать штрафные полевые лагеря (ФСЛ) I и II, которые предназначались для немецких военнослужащих в Северной Норвегии и Лапландии.
    bubalik
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