Штрафбат Адольфа Гитлера

Каратели ворвались в белорусскую деревню Хатынь 22 марта 1943 года. 149 жителей Хатыни гитлеровцы заперли в сарае, обложили соломой и подожгли. Мирные люди сгорели заживо. Это была месть за обстрел партизанами немецкой колонны, во время которого погиб капитан полиции Ганс Вёльке – чемпион по толканию ядра на Олимпиаде-1936 и любимец Адольфа Гитлера. Сожжение Хатыни – лишь один из эпизодов в страшном пути зондер-батальона СС «Дирлевангер». Это подразделение было уникальным в худшем смысле этого слова. Даже на фоне других подразделений СС каратели из «Дирлевангера» отличались особой жестокостью. В этом не было ничего удивительного – «Дирлевангер» укомплектовали настоящими подонками, уголовными преступниками и антисоциальными элементами всех мастей.О штрафбатах в Красной армии в годы Великой Отечественной войны в последние годы говорят и пишут очень много, даже фильм сняли. Между тем, штрафные батальоны были не сталинским, а гитлеровским изобретением. Именно в Третьем рейхе первыми были созданы воинские части, комплектуемые солдатами, совершившими какие-либо уголовные преступления. В 1936 году были созданы «Особые подразделения» (Sonderabteilungen), а в 1940 году, когда уже шла Вторая мировая война и росла потребность в живой силе на фронте, в вермахте, люфтваффе и на флоте были сформированы «Полевые особые подразделения», комплектуемые по тому же принципу – солдатами, которым срок лишения свободы заменялся подобной службой. В «полевые особые подразделения» солдата переводили на срок от трех до пяти лет. В отличие от советских штрафных батальонов, в вермахте ни личное мужество, ни настоящие подвиги не могли повлиять на перевод солдата из «особого подразделения» в обычные части, однако военнослужащих на время прохождения службы в «особых подразделениях» званий и наград не лишали.В июне 1940 года начальник Главного управления СС бригаденфюрер Готтлоб Бергер (на фото) предложил своему шефу Генриху Гиммлеру создать особые подразделения, которые можно было бы укомплектовать браконьерами. Он исходил из соображений, что браконьеры, с одной стороны, не являются обычными уголовными преступниками, поскольку не покушались на личность или имущество, а с другой стороны в большинстве своем являются превосходными охотниками и стрелками, чьи навыки могут очень пригодиться на фронте. Гиммлер инициативу Бергера одобрил, после чего последний сразу же предложил руководителю СС кандидатуру на роль командира такого подразделения. Это был близкий друг Бергера Оскар Пауль Дирлевангер.Для военнослужащего Дирлевангер был уже человеком не молодым – он родился в 1895 году и когда Бергер предложил его на роль командира «браконьерского» отряда, ему было 45 лет. За плечами Оскара Пауля была полная приключений жизнь, в которой нашлось место и фронтовой храбрости, и отвратительным преступлениям. В 1913 году 18-летний Дирлевангер поступил на срочную службу в пулеметную роту 123-го гренадерского полка. Когда началась Первая мировая война, полк был брошен на Западный фронт. Дирлевангеру довелось повоевать во Франции и Бельгии, получить несколько ранений и Железный крест обеих степеней. Храбрый солдат сделал головокружительную для немецкой армии карьеру, дослужившись до звания лейтенанта. В 1918 году, уже в качестве командира пулеметной роты 121-го пехотного полка, Дирлевангера направили на Восточный фронт, где он участвовал в боевых действиях и оккупации Украины.Поражение в Первой мировой войне многие фронтовики восприняли тяжело. Значительная часть бывших военных составила базу немецких праворадикальных организаций и ополчения «Фрайкор». Вступил в ряды фрайкора и Дирлевангер (на фото), который в 1920-1921 гг. участвовал в расправах над коммунистами в целом ряде немецких городов. Из Высшей коммерческой школы в Мангейме отставного офицера исключили за антисемитизм, но в 1922 году Дирлевангеру все же удалось завершить обучение в университете Франфурта-на-Майне, где кавалер Железного креста получил степень доктора общественно-политических наук. В том же 1922 году Дирлевангер первый раз вступил в НСДАП, но был исключен за то, что не подчинился закону о разоружении. В 1926 году он второй раз стал членом НСДАП. Долгое время Дирлевангер работал на непримечательных должностях в банках и на предприятиях, однако работа в банках закончилась обвинениями в растратах, а с должности управляющего текстильной фабрикой его уволили за махинации.В 1933 году, после прихода к власти нацистов, Дирлевангера как проверенного человека назначили заведующим отделом в управление по труду и занятости населения в Хайльброне, затем он возглавил это управление. Тем не менее, преданность нацистским идеям и героическое прошлое не помогли Дирлевангеру избежать уголовного наказания – в 1934 году его осудили на два года за сексуальные связи с 13-летней девочкой. По приговору суда Дирлевангера лишили ученой степени, воинского звания, наград и исключили из НСДАП. Казалось, на карьере Дирлевангера на государственной службе был поставлен крест. Но помог друг – тот самый Готтлоб Бергер. Именно он посоветовал Дирлевангеру записаться добровольцем в Иностранный легион Испании. Оказавшись на Пиренейском полуострове, Дирлевангер присоединился к немецкому добровольческому легиону «Кондор», сражавшемуся на стороне войск генерала Франко. В Испании Дирлевангер прослужил до 1939 года, получил Испанский крест и вернулся на родину уже более уверенным в своих силах. Он добился восстановления в рядах НСДАП и возвращения ему докторской степени.В июне 1940 года, после разговора Бергера с Гиммлером о браконьерах, Дирлевангера приняли в СС в звании оберштурмфюрера (старшего лейтенанта) и направили в концентрационный лагерь Заксенхаузен – подобрать из содержащихся там браконьеров кандидатов на службу в формирующемся подразделении. Первоначально подразделение назвали «Команда браконьеров Ораниенбург», а с 1 сентября 1940 года оно было переименовано в Особый батальон СС «Дирлевангер». Таким образом, название батальон получил в честь своего командира. Оскар Пауль подобрал в свое подразделение редких отморозков, тем не менее, обладавших неплохими боевыми качествами. Генрих Гиммлер, приехавший инспектировать необычный батальон, остался очень доволен уровнем подготовки его военнослужащих. Так в СС появился свой штрафбат специального назначения.Батальон «Дирлевангер» получил статус добровольческого формирования при войсках СС и подчинен непосредственно начальнику Главного управления СС группенфюреру (с 1941) Готтлобу Бергеру. Статус служащих «Дирлевангера» отличался от статуса других эсэсовцев – они стояли на ступень ниже и приравнивались к добровольческим формированиям при СС, набранным из представителей других, негерманских народов, то есть – хорватов, прибалтов, украинцев и т.д. В 1943 году этот особый статус был подтвержден даже тем, что с петлиц военнослужащих «Дирлевангера» убрали скрещенные руны – символ СС, заменив их двумя скрещенными карабинами и ручной гранатой под ними. Характер комплектования «Дирлевангера» также отличался от обычных штрафных батальонов вермахта. Если в штрафные батальоны отправляли за относительно мелкие нарушения, в первую очередь воинской дисциплины, то «Дирлевангер», появившись как «команда браконьеров», по мере роста фронтовых потерь принимал в свои ряды все больше настоящих преступников – грабителей и разбойников, убийц, насильников, взломщиков. В германской полиции для людей, совершивших повторное преступление, существовало определение «профессиональный преступник» — аналог советского «рецидивист». Таких «профессионалов» в «Дирлевангере» было много.С середины 1941 года батальон «Дирлевангер» нес службу в Польше. Верховным руководителем СС и полиции в Польше в это время был генерал полиции и обергруппенфюрер СС Фридрих Крюгер – сторонник максимально жестких мер по отношению к еврейскому и даже польскому населению. Но и у него действия «штрафников» Оскара Дирлевангера вызвали бурное негодование. В конце концов, Крюгер добился перевода батальона, к тому времени крайне негативно зарекомендовавшего себя грабежами, изнасилованиями и убийствами мирных жителей, на территорию оккупированной Белоруссии. Здесь «штрафникам» предстояло бороться с партизанами. Поскольку потерь в батальоне становилось все больше, в январе 1942 года Дирлевангер получил разрешение набирать в свое подразделение добровольцев из числа местного населения – русских, белорусов и украинцев. Вскоре численность личного состава удалось поднять до 320 человек. На вооружении подразделения находились 2 противотанковые пушки, 22 пулемета и 5 минометов. Непосредственное командование всеми антипартизанскими формированиями на оккупированных территориях Польши, Белоруссии и России осуществлял обер-группенфюрер СС и генерал полиции Эрих фон дем Бах Целевски.На батальон «Дирлевангер» было возложено проведение антипартизанских операций, которые каратели успешно сочетали с преступлениями против мирного населения. Генерал фон дем Бах Целевски предпочитал закрывать глаза на бесчинства, творимые «штрафбатом спецназначения». В августе 1942 года, учитывая напряженную ситуацию на востоке, Адольф Гитлер лично утвердил расширение «Дирлевангера» до двух батальонов, а в октябре 1942 г. разрешил принимать в «Дирлевангер» военнослужащих вермахта, совершивших какие-либо преступления. При этом, в отличие от обычных штрафбатов, службу в «Дирлевангере» рассматривали как реабилитацию и после определенного срока военнослужащие вермахта возвращались в «родные» подразделения.В связи с увеличением численности личного состава, весной 1943 года батальон был переименован в зондер-полк СС «Дирлевангер». Второй батальон полка было разрешено укомплектовывать преступниками, в том числе осужденными за особо тяжкие преступления. В конце мая 1943 года в полк были приняты 500 человек – в основном отъявленные преступники. К этому времени сам Оскар Пауль Дирлевангер носил уже звание оберштурмбанфюрера СС (подполковника), успев с 1940 года вырасти в чинах с оберштурмфюрера (обер-лейтенанта). Его опорой были те самые браконьеры, с которых начался путь подразделения в 1940 году и которые оставались костяком зондер-полка.В боях с партизанами и с Красной армией полк «Дирлевангер» нес огромные потери, которые было сложно сравнить с потерями других воинских частей СС и вермахта. Так, к концу декабря 1943 года численность полка сократилась до 259 человек. Сам Дирлевангер, отличавшийся немалой личной храбростью, получил несколько высоких наград. К февралю 1944 года в полк прибыло новое пополнение преступников, причем от русских добровольцев было решено отказаться по причине их ненадежности.Когда в августе 1944 года в Варшаве началось знаменитое восстание, полк «Дирлевангер» был срочно переброшен на его подавление. Во время действий в Варшаве каратели проявили невиданную даже по гитлеровским меркам жестокость. Они грабили, насиловали, убивали польское население. Количество жертв «Дирлевангера» достигает десятков тысяч человек. Но серьезные потери понес и сам карательный полк – ко времени вступления в Варшаву в нем служили 881 человек, затем были присланы пополнения общей численностью в 2500 человек. Однако из примерно 3380 карателей в строю осталось лишь 648 человек. Варшавские потери «Дирлевангера» оцениваются в 2733 человека. В октябре 1944 года, после подавления восстания, полк «Дирлевангер» встретил новое пополнение и был переименован по этому случаю в Зондер-бригаду СС «Дирлевангер», а затем – во 2-ю штурмовую бригаду СС «Дирлевангер». Численность бригады составила около 4 тысяч солдат и офицеров. Осенью 1944 г. «Дирлевангер» подавлял восстание в Словакии, а в декабре 1944 года действовал в Венгрии.Боеспособность «Дирлевангера» сложно оценивать по единому критерию. Лучше всего сражался батальон, укомплектованный военнослужащими, переведенными из других подразделений – у них были и опыт боевых действий, и мотивация. Уголовники отличались в зверствах по отношению к мирному населению. Самыми ненадежными были политические заключенные, которых к концу войны тоже разрешили принимать в «Дирлевангер». Среди политзаключенных было много коммунистов и социал-демократов, которые, оказавшись на фронте, предпочитали дезертировать и сдаваться в плен Красной армии.14 февраля 1945 года Гиммлер распорядился преобразовать бригаду в 36-ю гренадерскую дивизию СС «Дирлевангер». Поскольку теперь она действовала на фронте, в ее состав передали 1244-й гренадерский полк, 681-й противотанковый батальон, танковый батальон и 687-ю саперную бригаду. 15 февраля 1945 года оберфюрер СС Оскар Дирлевангер лично возглавил контратаку, получил свое двенадцатое ранение и был отправлен на лечение в госпиталь. Дивизию возглавил бригаденфюрер СС Фриц Шмедес, прежде командовавший 4-й полицейской танково-гренадерской дивизией СС и переведенный в «Дирлевангер» за отказ от выполнения приказа вышестоящего командования.Во время боев в Силезии дивизия понесла серьезные потери и концу апреля 1945 года практически прекратила свое существование. Например, в одном из полков осталось всего 36 человек, остальные были убиты или дезертировали. Раненый Дирлевангер, лечившийся в госпитале, попал в плен к полякам. 1 июня 1945 года его перевели в тюрьму, где 7 июня 1945 года он скончался, будучи избит польскими солдатами. Гитлеровский «штрафбат специального назначения» прекратил свое существование практически вместе с самим Адольфом Гитлером, а его основатель и бессменный командир не прожил и месяца после Великой Победы.