23:12 05 февраля

«Это вам за пацанов!»: последние слова пилота сбитого Су-25 попали на видео

В связи с гибелью российского летчика в Сирии, Минобороны приняло решение увеличить минимальную высоту полета для штурмовиков Су-25 до 5000 метров. Это позволит исключить переносные зенитно-ракетные комплексы из списка опасных для самолета средств поражения. На сегодняшний день только российский ПЗРК "Верба" способен уничтожать объекты на высотах более 5 км.

Созданная в военном ведомстве РФ группа займется расследованием этого инцидента, в частности причин невыпуска пилотом тепловых ловушек.

Российский пилот Роман Филипов погиб при выполнении боевого задания в сирийской провинции Идлиб. После пуска неуправляемых ракет по заданной цели на земле, Су-25 ушел в набор высоты, однако был поражен ракетой в заднюю полусферу. Поняв, что дальнейший полет невозможен из-за сильного повреждения двигателей, офицер ВКС принял решение о катапультировании.


После приземления на парашюте он вступил в бой с превосходящим по численности противником. Будучи окруженным, со словами "Это вам за пацанов!" Филипов, подорвал две гранаты.



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Комментарии 24

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  1. rehev931 Сегодня, 13:03
    жил в небе и ушёл на небо!!! вечная память!!!
    rehev931
  2. НЕКСУС Сегодня, 13:14
    Все больше фраз появляется в лексиконе наших солдат. "Работайте братья",теперь "Это вам за пацанов"...мда...светлая память!Соболезную близким и родственникам пилота.
    НЕКСУС
  3. Елена Захарова Сегодня, 13:27
    Слава герою!
    Елена Захарова
    1. Монархист Сегодня, 14:18
      Вечная память павшему герою
      Монархист
  4. шурави Сегодня, 13:59
    Даже автомата у парня не оказалось.
    шурави
  5. Монархист Сегодня, 14:17
    Цитата: шурави
    Даже автомата у парня не оказалось.

    АКа на"Сушке"?! Вы шутите? Хотя в принципе пилотов можно снабжать ПП"Бизон": магазин на 60 и прицельная дальность всяко выше чем у"макара". Уже веселее будет
    Монархист
    1. NN52 Сегодня, 14:29
      Ладно хоть ппс был....
      Другие там с ПМ летают, истребители ребята.......
      NN52
    2. шурави Сегодня, 15:51
      Цитата: Монархист
      Цитата: шурави
      Даже автомата у парня не оказалось.

      АКа на"Сушке"?! Вы шутите?


      Простите, но вы просто не в курсе дела:





      шурави
      1. Argon Сегодня, 21:28
        вертолетчики да-летчики чистая постановка в лучшем случае в контейнере НАЗ но он с креслом и приземляется его найти еще нужно при себе только макар но и он при катапультировании может нанести увечия
        Argon
        1. TIT Сегодня, 22:26
          Цитата: Argon
          да-летчики чистая постановка

          ну вроде как Руцкой там по горамм тоже с калашом ховался
          TIT
        2. шурави Сегодня, 22:41
          Цитата: Argon
          вертолетчики да-летчики чистая постановка в лучшем случае в контейнере НАЗ но он с креслом и приземляется его найти еще нужно при себе только макар но и он при катапультировании может нанести увечия



          Посмотри фото выше. Там и самолётчики с автоматами.
          Некоторое преимущество было у тех кто летал на Ми-8, Ми-6. Кабины большие, свободные. Можно было и с длинным стволом.
          шурави
  6. Черный_Ватник Сегодня, 15:29
    Обезьян бородатых нужно отыскивать, где бы они не прятались, в какой бы стране не гасились, и отстреливать, как скотов. Без суда и следствия.
    Герою Филипову вечная слава! Мужик!
    Черный_Ватник
  7. Иван Сусанин_2 Сегодня, 15:59
    Жалко мужика. Соболезную семье. Спасибо родителям за такого сына. Какая разница теперь, что у него было бы, автомат или пулемет, он зделал все по максимуму, что мог даже больше. Даже своей смертью заставил боятся бармалеев. Они теперь знают что и без самолета русский солдат все также опасен.
    Иван Сусанин_2
  8. TT 41-45 Сегодня, 16:05
    Вечная память
    TT 41-45
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:18
      Хорошее.Спасибо,ТТ-41.
      ВЕРЕСК
      1. 11черный Сегодня, 16:23
        Хорошие стихи
        11черный
    2. ram_design Сегодня, 17:07
      Вечная память!
      ram_design
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 16:15
    Чёрт.Как-же хреново на душе. Как такое могло случиться?Сбить борт-это не случайность.Это хорошо подготовленная операция.Его ждали.Знали и вели.Прокол у наших где-то.Хотя-война....Что-ж ты сделала,подлая.
    ВЕРЕСК
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 16:35
    Вернёмся все на небо. Но не сегодня.Памяти Лётчика.
    ВЕРЕСК
    1. Стропорез Сегодня, 16:54
      Цитата: ВЕРЕСК
      Вернёмся все на небо. Но не сегодня.Памяти Лётчика.

      Штурмовику-Герою!
      Стропорез
  11. TT 41-45 Сегодня, 16:39
    На видео RT Deutsch видны морды бармалеев над телом Романа.
    TT 41-45
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:12
      Этих бармалеев уже нет.Разозлили .Сейчас наши будут валить всех.Уже начали.Разозлили медведя.Скоро Мир перевернётся.
      ВЕРЕСК
    2. TIT Сегодня, 21:08
      они на твитере светились в первые часы ,
      TIT
  12. Анатольевич Сегодня, 17:22
    Цитата: Черный_Ватник
    Обезьян бородатых нужно отыскивать, где бы они не прятались, в какой бы стране не гасились, и отстреливать, как скотов. Без суда и следствия.
    Герою Филипову вечная слава! Мужик!

    Жаль Вашингтонскую и Лондонскую сволочь не достать, из за которых все это творится. Всех евромасонов да англосионистов, твари.
    Анатольевич
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