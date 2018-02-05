«Это вам за пацанов!»: последние слова пилота сбитого Су-25 попали на видео

В связи с гибелью российского летчика в Сирии, Минобороны приняло решение увеличить минимальную высоту полета для штурмовиков Су-25 до 5000 метров. Это позволит исключить переносные зенитно-ракетные комплексы из списка опасных для самолета средств поражения. На сегодняшний день только российский ПЗРК "Верба" способен уничтожать объекты на высотах более 5 км.



Созданная в военном ведомстве РФ группа займется расследованием этого инцидента, в частности причин невыпуска пилотом тепловых ловушек.



Российский пилот Роман Филипов погиб при выполнении боевого задания в сирийской провинции Идлиб. После пуска неуправляемых ракет по заданной цели на земле, Су-25 ушел в набор высоты, однако был поражен ракетой в заднюю полусферу. Поняв, что дальнейший полет невозможен из-за сильного повреждения двигателей, офицер ВКС принял решение о катапультировании.





После приземления на парашюте он вступил в бой с превосходящим по численности противником. Будучи окруженным, со словами "Это вам за пацанов!" Филипов, подорвал две гранаты.









