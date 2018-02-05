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ВМС Южной Кореи получили новый фрегат типа FFX
Южнокорейский флот получил новый фрегат FFG 818 Daegu, являющийся головным кораблем типа FFX второй серии (Batch II), сообщает bmpd.
Корабль построен объединением Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.(DSME) на верфи в Окпо. Ранее ВМС страны с 2013 по 2016 год получили 6 фрегатов типа FFX первой серии (Batch I), обозначаемых как типа Incheon.
Всего ВМС планируют иметь 8 фрегатов типа FFX второй серии, а затем перейти к строительству еще более усовершенствованных кораблей типа FFX третьей серии (Batch III).
Головной фрегат второй серии FFG 818 Daegu был начат строительством на предприятии DSME в декабре 2013 года, спущен на воду 2 июня 2016 года. Окончательный ввод его в строй южнокорейского флота намечен к концу 2018 года.
Данные фрегаты имеют стандартное водоизмещение 2800 тонн, полное водоизмещение 3600 тонн и длину корпуса 122 м, но по вооружению весьма значительно отличаются от первой серии..
Сообщается, что «на кораблях второй серии дополнительно к стандартным двум четырехконтейнерным пусковым установкам противокорабельного ракетного комплекса Haeseong установлена также 16-зарядная универсальная вертикальная пусковая установка KVLS, позволяющая применять зенитные управляемые ракеты Haeghung (K-SAAM, по четыре ракеты в ячейке), противокорабельные ракеты Haeseong (включая вариант для нанесения ударов по наземным целям TSLM), крылатые ракеты Hyunmoo III и противолодочные ракеты Hong Sang Eo».
Ангар корабля обеспечивает базирование среднего противолодочного вертолета KAI Surion. Фрегаты второй серии оснащены также бусируемой ГАС SQR-220KA1.
По данным ресурса, «энергетическая установка фрегатов выполнена по схеме CODLOG с электродвижением на малых и крейсерских ходах (используются два дизель-генератора MTU 12V 1163 TB83 с двумя электродвигателями) и газовой турбиной полного хода Rolls-Royce MT30».
Корабль построен объединением Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.(DSME) на верфи в Окпо. Ранее ВМС страны с 2013 по 2016 год получили 6 фрегатов типа FFX первой серии (Batch I), обозначаемых как типа Incheon.
Всего ВМС планируют иметь 8 фрегатов типа FFX второй серии, а затем перейти к строительству еще более усовершенствованных кораблей типа FFX третьей серии (Batch III).
Головной фрегат второй серии FFG 818 Daegu был начат строительством на предприятии DSME в декабре 2013 года, спущен на воду 2 июня 2016 года. Окончательный ввод его в строй южнокорейского флота намечен к концу 2018 года.
Данные фрегаты имеют стандартное водоизмещение 2800 тонн, полное водоизмещение 3600 тонн и длину корпуса 122 м, но по вооружению весьма значительно отличаются от первой серии..
Сообщается, что «на кораблях второй серии дополнительно к стандартным двум четырехконтейнерным пусковым установкам противокорабельного ракетного комплекса Haeseong установлена также 16-зарядная универсальная вертикальная пусковая установка KVLS, позволяющая применять зенитные управляемые ракеты Haeghung (K-SAAM, по четыре ракеты в ячейке), противокорабельные ракеты Haeseong (включая вариант для нанесения ударов по наземным целям TSLM), крылатые ракеты Hyunmoo III и противолодочные ракеты Hong Sang Eo».
Ангар корабля обеспечивает базирование среднего противолодочного вертолета KAI Surion. Фрегаты второй серии оснащены также бусируемой ГАС SQR-220KA1.
По данным ресурса, «энергетическая установка фрегатов выполнена по схеме CODLOG с электродвижением на малых и крейсерских ходах (используются два дизель-генератора MTU 12V 1163 TB83 с двумя электродвигателями) и газовой турбиной полного хода Rolls-Royce MT30».
Использованы фотографии: DAPA
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