23:14 05 февраля
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Погибший в Сирии российский лётчик представлен к званию Героя России

Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в котором официально названо имя погибшего в Сирии российского лётчика, а также содержится информация о представлении офицера к государственной награде (посмертно). Из публикации департамента информации главного оборонного ведомства страны:
Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа (ВВО) майор Роман Филиппов представлен министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно.


Погибший в Сирии российский лётчик представлен к званию Героя России


Напомним, что майор ВКС РФ после удара ПЗРК боевиков по Су-25 катапультировался на северо-западе провинции Идлиб. Боевики при этом сами опубликовали кадры последних секунд боя российского офицера. Катапультировавшийся лётчик отстреливался из пистолета, а затем дал террористам подойти ближе и взорвал гранату, нанеся максимально возможный ущерб боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).


Ранее в Сети многие неравнодушные пользователи делали заявления о необходимости представить офицера к высокой госнаграде (посмертно).

Нужно отметить, что российское Минобороны предпринимает усилия, чтобы вернуть тело лётчика-героя на Родину.

Использованы фотографии: социальные сети
68

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 120

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  1. Чёрный Сегодня, 13:53
    Очень жалко родных и близких ,погибшего летчика! Но в очередной раз русские доказали, что русские в плен не сдаются!. Очень жалко, что погибают молодые!
    Чёрный
    1. Андрей К Сегодня, 13:54
      Как говорят в народе - уходят лучшие...
      Андрей К
      1. Владимир16 Сегодня, 14:30
        На кол посадить того генерала который решил, что над Сирией можно летать на высотах доступных для ПЗРК.
        Владимир16
        1. Тралл Сегодня, 14:44
          Цитата: Владимир16
          На кол посадить того генерала который решил, что над Сирией можно летать на высотах доступных для ПЗРК.

          А НУРСами и из ГШ-30 с 5000 метров бить? Это война, где у каждого своя боевая задача.
          Тралл
          1. yashka12007 Сегодня, 14:48
            А не лучше тогда в открытый иллюминатор из пистолета по боевикам стрелять.
            yashka12007
          2. x.andvlad Сегодня, 15:12
            Я, конечно извиняюсь, не специалист. Но почему при обстреле самолета из ПЗРК не применялись тепловые ловушки? И вообще, как они выстреливаются, автоматически или по усмотрению пилота?
            x.andvlad
            1. Pavil144 Сегодня, 17:56
              Тепловые ловушки отстреливает пилот при угрозе пуска или пуска по нему ракеты с тепловой гсн. На видео видно что он их не отстреливал, значит не знал что в него запустили ракету.
              Pavil144
              1. x.andvlad Сегодня, 21:17
                Я об этом догадывался. Почему бы не сделать автоматическую систему отстрела тепловых ловушек при обстреле самолета ракетами с тепловыми ГСН?
                x.andvlad
                1. Pavil144 Сегодня, 22:24
                  нет такой системы обнаружения пуска ракеты с тепловой гсн
                  Pavil144
    2. Монос Сегодня, 13:55
      "Это вам за пацанов!" - последние слова Война.
      Монос
      1. штрафбат Сегодня, 14:10
        Чтоб стать мужчиной - мало им родиться,

        Чтоб стать железом – мало быть рудой.

        Ты должен переплавиться, разбиться.

        И, как руда, пожертвовать собой.

        Как трудно в сапогах шагать в июле.

        Но ты – солдат и все умей принять:

        От поцелуя женского до пули.

        И научись в бою не отступать.

        Готовность к смерти – тоже ведь оружье,

        И ты его однажды примени…

        Мужчины умирают, если нужно,

        И потому живут в веках они.
        штрафбат
      2. Околоточный Сегодня, 17:05
        Виктор! hi
        Это же сколько ДУХА надо иметь, что бы вот так....???
        В выходные свечу поставлю за Упокой Романа. Сегодня прочитал интервью сослуживца Романа, который сказал, что лётчики не умирают, они улетают и не возвращаются. Чистого тебе неба в полёте, парень.
        Околоточный
    3. Комментарий был удален.
      1. kepmor Сегодня, 14:21
        ваш выпад в сторону власти здесь явно неуместен...могли промолчать...за умного сошли бы...
        kepmor
        1. XXXIII Сегодня, 14:29
          Цитата: kepmor
          ваш выпад в сторону власти здесь явно неуместен...могли промолчать...за умного сошли бы...
          а смерть парня уместна?
          XXXIII
          1. kepmor Сегодня, 14:46
            XXXIII (ивините,что через ник...не знаю вашего имени)...
            Роман офицер...остался верен данной им присяге...он ВОЕВАЛ...это его профессия...
            уместна его смерть или нет - не мне и не вам решать...это война...прокуроры разберутся...
            а у гроба о политике говорить НЕУМЕСТНО...не по-христиански...я так думаю...
            kepmor
            1. проходящий Сегодня, 16:11
              а у гроба о политике говорить НЕУМЕСТНО...не по-христиански...я так думаю

              Как раз уместно! Герой отдал самое ценное,что у него было и отдал ДОСТОЙНО за государство, не за родину, а именно за государство! Чем ответит государство на его героический шаг? Возьмут вдову на работу в газпром? На достойную зарплату.Устроят ребенка в суворовское училище? Или отправит за свой счет за границу на учебу? НЕТ! Дети секретарши,какого нибудь продажного судьи,или прокурора для этого государства более достойные граждане ,чем дети героев.К сожалению,как тут писали выше уходят лучшие,а государство ? А государство - тфу?
              проходящий
              1. kepmor Сегодня, 17:24
                вы правы,проходящий...абсолютно правы...спору нет...
                только моё мнение что не время и не место об этом...
                помяним добрым словом героя...
                а вот 18 марта самое то...сам "предъяву" нарисую власти в избирательном бюллетене...виноват и сам не сдержался...
                kepmor
            2. volodimer Сегодня, 17:10
              Нет больше на ВО минусов, Смерть ГЕРОЯ не уместна, но у комментария XXXIII Сегодня, 14:15" шансов на минус много. Какая это "сакральная жертва"!!!! Вы о чём!!??? Ещё скажите, что "На фоне происходящего (выборы)... в угоду политической и пропагандистской конъюнктуре.... Военная система" снабдила бармалеев пзрк, чтоб прямо и к выборам...!!!!! На данный момент, есть один факт, геройски погиб наш пилот! Всё остальное это спекуляции!
              volodimer
          2. kenig1 Сегодня, 14:54
            Да вообще власть кровожадная, Александра Прохоренко одного отправила в тыл к ИГИЛовцам., ироды.
            kenig1
            1. Ныробский Сегодня, 16:09
              Цитата: kenig1
              Да вообще власть кровожадная, Александра Прохоренко одного отправила в тыл к ИГИЛовцам., ироды.
              Не порите чушь.....Он выполнял функции наводчика. Для этого надо иметь определённый навык и мужество. Чем больше народа, тем больше шансов спалить свою позицию. Где вы видели, что бы наводчики табунами по вражеским тылам бегали.
              Ныробский
              1. kenig1 Сегодня, 21:10
                Уважаемый, вы иронию понимаете? Порете чушь именно вы)).
                kenig1
                1. Ныробский Сегодня, 22:00
                  Цитата: kenig1
                  Уважаемый, вы иронию понимаете? Порете чушь именно вы)).
                  На мой взгляд, какая либо ирония по отношению к гибели Героя России А.Прохоренко вообще не уместна, если конечно вы не моральный ур од. .
                  Ныробский
            2. garpastum75 Сегодня, 17:59
              Прохоренко был в составе группы,контакт был ночью.Не знаете,не несите ересь
              garpastum75
              1. kenig1 Сегодня, 21:11
                Для вас, читайте выше.
                kenig1
          3. Scoun Сегодня, 21:44
            Цитата: XXXIII
            Цитата: kepmor
            ваш выпад в сторону власти здесь явно неуместен...могли промолчать...за умного сошли бы...
            а смерть парня уместна?

            Хотел матом написать...
            Что уместно? Планктоном жизнь прожить?
            Что уместно? Погибнуть в дтп, от рук бандитов, от свинячего гриппа?
            Тошнит от таких сердобольных васильевых.
            У себя в городе, помогите нуждающимся мамам.
            Scoun
        2. yashka12007 Сегодня, 15:00
          Вы неправы,даже хохлы перестали использовать штурмовую авиацию на Донбассе из-за потерь от пзрк а вы что наших генералов тупей хохлов считаете. Значит знали что собьют рано или поздно .но зачем это было нужно мы наверно скоро узнаем ,как с подставленным Су-24 результатом стали особые отношения с Турцией.
          yashka12007
      2. NEOZ Сегодня, 14:24
        в небе была пара су25.
        война дело такое, иногда убивают....
        как "сакральная жертва" повлияет на итоги выборов?
        п.с.
        на войне, как на войне....
        NEOZ
        1. XXXIII Сегодня, 14:33
          Цитата: NEOZ
          как "сакральная жертва" повлияет на итоги выборов?
          Ну хм, сейчас будут смаковать как он спасался, как держался до последнего ОДИН, но не то что его заставило на такой шаг пойти и кто его туда отправил!
          XXXIII
          1. NEOZ Сегодня, 14:38
            тогда в чем "сакральная жертва"?
            если бы не было "сакральной жертвы", то и не было бы вопросов "что заставило и кто отправил".... неувязочка товарищ.....
            NEOZ
            1. XXXIII Сегодня, 14:45
              Цитата: NEOZ
              тогда в чем "сакральная жертва"?
              Для болтовни!
              XXXIII
              1. NEOZ Сегодня, 14:55
                вот вы сейчас этим и занимаетесь..... это печально.......
                NEOZ
              2. kenig1 Сегодня, 14:55
                Пока болтаете Вы.
                kenig1
                1. XXXIII Сегодня, 15:31
                  Цитата: kenig1
                  вот вы сейчас этим и занимаетесь..... это печально.......

                  Цитата: kenig1
                  Пока болтаете Вы.

                  вместе с вами ,.... "умники" !
                  XXXIII
          2. влад66 Сегодня, 15:14
            Цитата: XXXIII
            но не то что его заставило на такой шаг пойти и кто его туда отправил!

            А вы бы смогли говорун пойти на такой шаг а?А Роман смог. Или в инете всех порву, держите меня семеро? . negative
            влад66
            1. XXXIII Сегодня, 15:34
              Цитата: влад66
              А вы бы смогли говорун пойти на такой шаг а?А Роман смог. Или в инете всех порву, держите меня семеро? .
              Ни кого врать я не собирался и не писал об этом.... смог бы я так поступить " СМОГ" , но мне не выпала такая возможность......
              XXXIII
              1. volodimer Сегодня, 17:22
                красавчег! ждём от вас "сакральной" жертвы! Но как я понимаю, для этого нужны особые условия? Не пишите: СМОГ! Так ответить заранее не имеет право никто (или вы шахид?), это решение принимается в критический момент и результат этого решения, зачастую, известен только посмертно!!!!!
                volodimer
          3. Scoun Сегодня, 21:50
            Цитата: XXXIII
            Цитата: NEOZ
            как "сакральная жертва" повлияет на итоги выборов?
            Ну хм, сейчас будут смаковать как он спасался, как держался до последнего ОДИН, но не то что его заставило на такой шаг пойти и кто его туда отправил!

            Смакуете что он один погиб?
            Тьфу.
            Scoun
        2. Грица Сегодня, 14:41
          в небе была пара су25.
          даже в ролике бармалеев слышно гул самолета
          Грица
          1. Комментарий был удален.
          2. XXXIII Сегодня, 16:40
            Вызывал огонь на себя, не было второго пилота и самолета, один он был такой.....
            XXXIII
      3. Монос Сегодня, 14:47
        Цитата: XXXIII
        Тот кто принимал такое решения отправить парня в одиночку

        Вы моральный удод, если используете гибель настоящего мужчины и гражданина для демонстрации своей гнилой душонки.
        Монос
        1. XXXIII Сегодня, 15:35
          Цитата: Монос
          Вы моральный удод, если используете гибель настоящего мужчины и гражданина для демонстрации своей гнилой душонки.

          Что гнилого было написано?
          XXXIII
          1. Монос Сегодня, 18:01
            Цитата: XXXIII
            Что гнилого было написано?

            Солдат защищал свою Родину на дальних рубежах. А вы его Родину, за которую он погиб, обвиняете в его смерти. От общения с вами мерзкое послевкусие. Но вам этого не понять.
            Ушедшему пилоту Су-25. Майору ВКС России - Роману Филипову. Человеку, не сдавшемуся, и погибшему героем в бою, на дальних рубежах защиты Родины.
            "Горит на склоне сбитый 25-й,
            Осколок Родины среди сирийских скал.
            Три магазина, АПС, граната —
            И это весь мой грозный арсенал.

            Очередями лупят, не прицельно,
            Патронов, видимо, им некуда девать,
            Но невдомёк врагам, что офицера
            Живого в плен они не смогут взять.

            Я огрызаюсь выстрелом и матом,
            Такая тактика, минутный перекур.
            Уже готова на подрыв граната —
            Успеть бы только выдернуть чеку.

            Обидно, да... греха таить не буду,
            Хотелось многое ещё бы совершить,
            Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
            Я знаю точно, братья, будем жить!

            Мелькает ближе свора бородатых,
            Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
            Вот и настал черёд моей гранаты...
            Обратно в небо... Родина, прощай!"

            © Сергей Ефимовн
            Монос
          2. Scoun Сегодня, 21:51
            Цитата: XXXIII
            Цитата: Монос
            Вы моральный удод, если используете гибель настоящего мужчины и гражданина для демонстрации своей гнилой душонки.

            Что гнилого было написано?

            А вам грниль ваша и не пахнет, привыкли вы к ней.
            Scoun
      4. mark021105 Сегодня, 17:55
        Не порите чушь... " в угоду политической и пропагандистской конъюнктуре..."
        Что за бред несёте, милейший?
        mark021105
      5. DMB_95 Сегодня, 18:25
        Цитата: XXXIII
        ....На фоне происходящего (выборы) выглядит как "сакральная жертва" в угоду политической и пропагандистской конъюнктуре....

        Война это не жертвоприношение , и не путайте Российскую Армию с сектой сатанистов . Этот лётчик погиб в бою как настоящий мужчина и офицер , как погибали такие же достойнейшие воины и 75 , и 100 , и тысячу лет назад . И вряд ли они хотели , чтобы кто-то "особо одарённый" публично обзывал их "сакральными жертвами" .
        DMB_95
    4. влад66 Сегодня, 14:17
      Так и должно быть и такие люди как Роман Филиппов, Олег Пешков, Александр Прохоренко и другие должны быть примером для молодёжи, а не собчаки, навальные, бузовы. НИЗКИЙ ПОКЛОН Роман!
      влад66
      1. Стропорез Сегодня, 14:40
        Цитата: влад66
        Так и должно быть и такие люди как Роман Филиппов, Олег Пешков, Александр Прохоренко и другие должны быть примером для молодёжи, а не собчаки, навальные, бузовы. НИЗКИЙ ПОКЛОН Роман!

        Поддерживаю полностью!
        А вот эти слова "Это вам за Пацанов" надо отлить в бронзе!!! soldier
        вот видео ,это к нашим вчерашним рассуждениям.
        Стропорез
        1. влад66 Сегодня, 15:09
          Цитата: Стропорез
          вот эти слова "Это вам за Пацанов" надо отлить в бронзе!!!

          Братишка drinks Вчера одно чудо, клялось божилось, что забудут про Романа, блин хотел бы ему в глаза посмотреть теперь. До сих пор не могу успокоится, yes Надеюсь, что отольют Друже, обязательно отольют. drinks hi
          влад66
          1. volodimer Сегодня, 17:26
            Вот что надо на форму спортсменам! Чтобы знали за кого они выступают!
            volodimer
            1. Стропорез Сегодня, 17:44
              Цитата: volodimer
              Вот что надо на форму спортсменам! Чтобы знали за кого они выступают!

              Здесь о спортсеменах совсем нехочется...
              Стропорез
            2. Оверлок Сегодня, 18:57
              Цитата: volodimer
              Вот что надо на форму спортсменам! Чтобы знали за кого они выступают!

              по-моему Те спортсмены просто не достойны этого. Им на форму надо S нарисовать
              Оверлок
        2. Околоточный Сегодня, 17:09
          Да не только в бронзе. Что бы до молодёжи доходило надо сделать в интернете мемом (извините за новомодное слово, но для доходчивости молодым). Как уже стало "Работайте, Братья!".
          Околоточный
    5. Маз Сегодня, 15:17
      Прискорбно, лучше бы летел в своей зоне,при хорошей погоде, парой, а не в одиночку, на нормальной высоте и самолет был бы оборудован системой предупреждения о наземном пуске, отстрелил ловушки и был жив и здоров, без всякого героизма. Позор командирам допустившим сию трагедию.
      Маз
      1. XXXIII Сегодня, 15:39
        Цитата: Маз
        Прискорбно, лучше бы летел в своей зоне,при хорошей погоде, парой, а не в одиночку, на нормальной высоте и самолет был бы оборудован системой предупреждения о наземном пуске, отстрелил ловушки и был жив и здоров, без всякого героизма. Позор командирам допустившим сию трагедию.
        Вот именно, лучше б 1000 беспилотников погибло, чем живой солдат!
        XXXIII
  2. Now we are free Сегодня, 13:54
    Слава Богу. А ещё мне очень хотелось бы увидеть большую передачу об этом парне на центральных каналах телевидения страны. Вот они герои для подрастающего поколения а не шурыгины и "рукибазуки"...
    Now we are free
    1. Чёрный Сегодня, 13:57
      Цитата: Now we are free
      А ещё мне очень хотелось бы увидеть большую передачу об этом парне на центральных каналах телевидения страны

      Не...ща главное на ТВ БАБЛО.....от того и про шурыгминых , да старых ловеласах передачи. И сериалы такие же - бабки, тёлки и бандюки...
      Чёрный
    2. Оверлок Сегодня, 14:11
      я вчера уже матюкнулся по этому поводу- ответка от медератора прилетит, наверное (может простит?).
      Фамилия уже была известна,Подвиг его -неоспорим, а по ящику- "бедные спортсмены" , "ах какие у них костюмчики". Где заявление Главковерха, Шойгу? Где информирование граждан страны о своем Герое?
      Потом удивляемся, как ..... тушат "Вечный огонь".
      Оверлок
      1. NEOZ Сегодня, 14:27
        думается, что МО проверяло информацию (видео на ютубе не доказательство).
        когда инфо подтвердилось, то последовала реакция.
        NEOZ
        1. Оверлок Сегодня, 14:31
          чего проверять? Самолет вылетел и не вернулся. В сети ролики с номером самолета, самоподрывом.
          Может начальники думали, как бы по- мягче доложить наверх?
          Оверлок
          1. NEOZ Сегодня, 15:00
            думаю, что проверяли...
            смотрел передачу в которой утверждалось, что наши покупали стингеры у талибов, а для амеров, на видео, имитировали пуск стингера....
            NEOZ
    3. Оверлок Сегодня, 14:36
      Цитата: Now we are free
      А ещё мне очень хотелось бы увидеть большую передачу об этом парне на центральных каналах телевидения страны.

      и не только о нем! Пешкова уже забыли. А про тех, чьи фамилии не на слуху?
      Оверлок
  3. Арон Заави Сегодня, 13:54
    Ну тут подвиг обсуждению не полежит. Не добавить,не убавить.
    Арон Заави
    1. NN52 Сегодня, 14:03
      Ещё и похоронить бы по человечески героя пилота, как положено.
      И со всеми воинскими почестями.
      Надеюсь найдут его... чтобы предать останки героя родной земле...
      NN52
  4. Пытливый Сегодня, 13:57
    Героизм одних это ошибка или преступление других... награды достоин, родные должны получить помощь и поддержку от государства. Но поражает, что по граблям не только
    украинцы скакать умеют, но и мы от них не отстаём. Должно быть расследование и виновные должны быть наказаны, я про наше командование.
    Пытливый
    1. Ami du peuple Сегодня, 14:21
      Цитата: Пытливый
      Должно быть расследование и виновные должны быть наказаны, я про наше командование.
      "Виновные" в чём? Ну давайте с Верховного начнем - это он же дал приказ о войсковой операции в САР.
      У меня единственный вопрос - у всяких-разных группировок, в течении нескольких лет, находили ПЗРК не в единичном количестве и что, не ожидали, что рано или поздно это оружие сработает против наших? Но это уже вопрос к разведке и специалистам по боевому планированию. Надеюсь, сделают выводы, а вот наказывать тут, собственно, не за что.
      Это война, мальчик, а на ней без потерь не бывает.
      Ami du peuple
      1. Опасный Сегодня, 17:17
        ну да, как американцы на ближнем востоке воюют, так они с обезьянами и попуасами воют. Как наши, так "на войне как на войне". А кто сбил-то? Такие же полуасы. Наша группировка в разы оснащеннее и вооруженнее, чтобы не допускать таких случаев
        Опасный
    2. NEOZ Сегодня, 14:30
      о каких граблях идет речь? это первый сбитый самолет с земли за 2 года.
      но где то я с вами согласен, ВВС САР уже сбивали ПЗРК (вроде альбатрос).
      NEOZ
  5. karish Сегодня, 13:57
    Что и говорить.Герой !!!!
    С Большой буквы.
    soldier
    karish
    1. Маз Сегодня, 15:24
      Эх, парни! Вот если б он засёк пуск, отстрелил ловушки, сделал противозенитный маневр, наколол и наебабил ракету и сел живым на ВПП откуда взлетел...весь мокрый и злой....а потом вернулся группой и разнес бы в пыль засеченное место пуска вместе с расчетом.... а так, и лётчика больше нет, и самолет сгорел. Интересно, кто его до этого героизма довёл? Найти бы и лицо почистить, как минимум. А Героем замажут те проёбобы которые содействовали катастрофе. Пахать надо на войне, как волу в поле, а не геройствовать.
      Маз
  6. Million Сегодня, 13:57
    Правильно!Поддерживаю это решение!
    Million
  7. шурави Сегодня, 13:57
    Любопытно, понесут ли наказание командиры планировавшие вылет и ПСО?
    шурави
    1. NN52 Сегодня, 14:15
      шурави

      Здесь надо не авиационных командиров и ПСО наказывать, а тех, на основании чьих данных, развед и тд, делалось планирование данного вылета.... ПСО за 10-15 минут не успело бы никак, в принципе..... И ведомый сверху на базу потом наверняка докладывал о большом скоплении и перемещении бабахов к месту приземления нашего летчика.....
      И возможно и было принято это тяжелое решение, ПСО с Ми 8 и ударным прикрытием не посылать туда.... Не знаю, но видится так....
      А новый главком сами знаете, откуда.... Он конечно может крайних найти и всех наказать....
      NN52
      1. rruvim Сегодня, 15:20
        От места обороняющегося от басмачей лётчика, до прекрасно сохранившейся авиабазы САР "АБУ ДУХУР" - все-го лишь 25 км. (см. карту). Если бы грамотно были задействованы силы ПСО, заранее размещённые в этом, потенциально опасном районе, то 10-15 минут на спасение хватило бы с "лихвой". Только у нас видать, получающие командировочные и командировку в САР "начальники" опять действуют на "авось".
        rruvim
        1. rruvim Сегодня, 15:22
          Если бы они были там размещены. Тем более Роман сообщил об обстреле ещё до попадания в самолёт ракеты ПЗРК.
          rruvim
        2. NN52 Сегодня, 21:24
          rruvim
          Если бы у бабушки был...
          Заткнитесь пожалуйста... Вы не специалист. Вы представляете оргаизовать защиту новой базы?
          NN52
          1. rruvim Сегодня, 21:45
            Она там не очень "новая", её ещё год назад отбили. А об "образцовой" ПСО прочитайте "Инцидент у Мрконич-Града". Какие там были силы и средства задействованы, и какие в этой ситуации...
            rruvim
      2. rruvim Сегодня, 15:26
        Кстати наврал, от авиабазы "Абу Духур" до место приземления лётчика всего 17-км.
        rruvim
      3. шурави Сегодня, 15:55
        Цитата: NN52
        шурави

        Здесь надо не авиационных командиров и ПСО наказывать, а тех, на основании чьих данных, развед и тд, делалось планирование данного вылета.... ПСО за 10-15 минут не успело бы никак, в принципе..... И ведомый сверху на базу потом наверняка докладывал о большом скоплении и перемещении бабахов к месту приземления нашего летчика.....
        И возможно и было принято это тяжелое решение, ПСО с Ми 8 и ударным прикрытием не посылать туда.... Не знаю, но видится так....
        А новый главком сами знаете, откуда.... Он конечно может крайних найти и всех наказать....


        Подробно изложено здесь:
        https://topwar.ru/135352-bodro-shagaem-po-starym-
        grablyam.html
        шурави
        1. rruvim Сегодня, 17:29
          Мне на эту ссылку хода нет... request
          rruvim
  8. Ехникнер Сегодня, 14:01
    Всех тех Людей,военных офицеров и солдат,героически погибших (пустьпокоятся они с миром,вечная память!) в Сирии в борьбе со злом 21 века,высокое Звание Героя должны присуждать не только в России,но и в Сирии.Законное правительство Сирии ОБЯЗАНО представить их к званию Героя Сирии.
    Ехникнер
  9. Radikal Сегодня, 14:03
    Цитата: шурави
    Любопытно, понесут ли наказание командиры планировавшие вылет и ПСО?

    Сами как думаете? sad
    Radikal
    1. шурави Сегодня, 19:35
      Цитата: Radikal
      Цитата: шурави
      Любопытно, понесут ли наказание командиры планировавшие вылет и ПСО?

      Сами как думаете? sad


      Не сыпьте соль на рану. Понятно, что отмоются. В крайнем случае стрелочников найдут и всё.
      Когда 15 апреля 1991г у нас два борта свели на гроховецком учебном центре, то всё повесили на командира эскадрильи, которого не тог что там не было, а вообще в ином месте по служебным делам был. А вот та скука из штаба округа, которая вмешалась в радиообмен запутав своей командой экипажи, оказалась не при чём.
      А здесь, вот смотрю и как бы удивляюсь. Лётчик с одним ПМ на вылет пошёл. И это над местностью, где время измеряется не часами, минутами, секундами, а запасом патронов в магазинах.
      Вот тоже помню этот случай, при мне был:
      15 апреля 1987 г. боевая потеря самолета Як-28Р 87-го орап (Карши). Экипаж командир ст. л-т Чистеев М., штурман к-н Поваренков С.В. выполняли задание по разведке местности южнее Мазари-Шарифа. в районе кишлака Рахмат-Абад самолет был поражен ракетой ПЗРК "Blowpipe", экипаж катапультировался. Поиск экипажа велся нескоординированно и оба летчика попали в плен и были убиты моджахедами. В нарушение требований экипажу не было выдано табельное оружие.

      Борт из союза на разведку пришёл. А тамошним начальникам было лень свои зады от кресел оторвать, чтобы скоординировать свои действия с 181 вертолётным полком в Кундузе. Ведь всё рядом же.
      Вот и отправили на вылет, без оружия, без радиостанций. Типа, вы же скоростные, проскочите.
      А потом ещё место поиска неверно указали. И что самое обидное, их заметили (один из лётчиков на дерево в "зелёнке" залез и вытяжным парашютом махал. Но это же было совсем не то место. Списали на забавы местных пацанов.
      шурави
  10. Геркулесыч Сегодня, 14:05
    "Честь Герою и хвала за отважные дела "! soldier Ещё бы домой его тело вернуть чтобы земле как и положено, предать его!
    Геркулесыч
  11. dsm100 Сегодня, 14:05
    Даже в окружении террористов, сражался до последней секунды и погиб как герой! Светлая память настоящему офицеру российской армии и сыну России.
    dsm100
  12. Хаос Сегодня, 14:05
    Царствие небесное Герою. Почему церковь молчит. Надеюсь помолились Богу, чтобы в Рай попал! Или церковь у нас только деньги брать с прихожан.
    Хаос
  13. Dave36 Сегодня, 14:14
    Посмертно - у нас любят награждать((( Поберечь бы живых...
    Dave36
  14. мазута Сегодня, 14:19
    Боль утраты не заглушить...Кажется глотки готов грызть этим крысам.Ушел Солдат,ушел по нашему,по русски.Страшно но и величественно красиво!Спи спокойно Солдат!Семье только держаться и крепиться,а гордиться Романом должна вся Россия.Земля Тебе пухом Русский Воин...
    мазута
  15. tforik Сегодня, 14:22
    Были бы ударные беспилотники у нас, не было бы таких таких сильных жертв.

    Земля пухом Герою!
    tforik
  16. sir_obs Сегодня, 14:25
    "и даже мертвые вперед, стремимся мы в отсеках душных, живым достанется почет, а мертвым, орденов не нужно. Очень больно от того, что настоящие мужики уходят, а разная цветная капуста жиает и процветает.
    sir_obs
  17. 16112014nk Сегодня, 14:25
    Майор Филиппов - настоящий Герой нашего времени ! Но у малахова про него никто не расскажет.
    16112014nk
    1. sir_obs Сегодня, 14:29
      Но у малахова про него никто не расскажет


      А может и хорошо? Малахов и герои...только замараться можно на этой клоунаде.
      sir_obs
    2. Оверлок Сегодня, 14:33
      Цитата: 16112014nk
      Но у малахова про него никто не расскажет.

      есть и другие программы, может неудобно декларировать этот Подвиг?
      Оверлок
      1. 16112014nk Сегодня, 14:54
        Для 90% программ, транслируемых по зомбоящику, Подвиг майора Филиппова не формат.
        Цитата: Оверлок

        есть и другие программы, может неудобно декларировать этот Подвиг?
        16112014nk
  18. БАРХАН Сегодня, 14:29
    Герой!Я горжусь этим воином.Я горд ,что дышал с этим человеком одним воздухом.Вечная память герою.Слава его подвигу.Человек из стали.
    Молю Бога,чтоб в подобной ситуации иметь хоть сотую долю такого мужества.
    БАРХАН
  19. Оверлок Сегодня, 14:29
    я полагаю, что у нас должно быть табу на "перелицевание" Великой Отечественной войны, как у Израиля-Холокоста. Есть вещи, которые неоспоримы и не обсуждаемы. Так было и так должно быть.
    Но если в стране для начала Принимающие парад сидят на стульях (чего не делал даже дедушка Брежнев), Красную площадь предвращают в концертную площадку ( а там могилы не только генсеков, но и Сталина,Гагарина и многих других,в том числе и братские могилы), а по ящику бесконечные сериалы про братков, ментов, то чему же удвиляться. Героями за деньги не становятся. А сейчас в стране власть рубля.
    Оверлок
    1. sir_obs Сегодня, 14:36
      [quoteА сейчас в стране власть рубля.][/quote]


      Если бы рубля, власть доллара, немприведи Господь она еще укрепится в умах и душах.
      sir_obs
  20. Грица Сегодня, 14:48
    Роман Филлипов - земляк, родом из Владивостока. С 2009 года служил у нас в Приморье в с. Черниговка. Там авиаполк Сушек стоит рядом с федеральной трассой. Когда проезжаешь, видно, что часто летают. Кто знает, может быть и его самолет пролетал над моей головой. Несколько месяцев назад был командирован в Крым, оттуда уже в Сирию. В Черниговке у него остались жена и 4-х летняя дочка.
    Грица
  21. AVA77 Сегодня, 14:48
    Цитата: XXXIII
    Тот кто принимал такое решения отправить парня в одиночку, тоже надо представить к награде, не зря ведь старались.....Страна должна знать своих "героев"....Сейчас этого парня жалко, а когда отправляли, было не жалко, а чего ему будет, он ведь Летчик - Герой....На фоне происходящего (выборы) выглядит как "сакральная жертва" в угоду политической и пропагандистской конъюнктуре....
    п.с Военная система использовала летчика как смертника, не первый и не последний.....

    Лишь бы чегонибудь про власть вякнуть .
    AVA77
    1. Стропорез Сегодня, 14:55
      Цитата: AVA77
      Лишь бы чегонибудь про власть вякнуть .

      Давайте я Вам всё упрощу.
      Пилот -Герой в последнюю секунду жизни крикнул: "Это вам за Пацанов!".
      Заметьте,не за путина, не за государство, не за шойгу..., за Пацанов, т.е. за всех Нас мёртвых и живых.
      Подумайте о разнице с Великой Отечественной. soldier
      Стропорез
    2. XXXIII Сегодня, 16:09
      Цитата: AVA77
      Цитата: XXXIII
      Тот кто принимал такое решения отправить парня в одиночку, тоже надо представить к награде, не зря ведь старались.....Страна должна знать своих "героев"....Сейчас этого парня жалко, а когда отправляли, было не жалко, а чего ему будет, он ведь Летчик - Герой....На фоне происходящего (выборы) выглядит как "сакральная жертва" в угоду политической и пропагандистской конъюнктуре....
      п.с Военная система использовала летчика как смертника, не первый и не последний.....

      Лишь бы чегонибудь про власть вякнуть .

      повторюсь!
      Просил ведь Пацан! Последнее желание парня, не стать трофеем для врагов, а могилой для этих с......
      Важно отметить, что лётчик (по последним данным, Ф.) пытался вызвать огонь авиации на себя....https://topwar.ru/135269-podrobnosti-ross
      iyskiy-pilot-su-25-posle-katapultirovaniya-pytals
      ya-vyzvat-ogon-na-sebya.html....
      Выше было написанно что два самелета было.... делайте выводы сами.....
      XXXIII
  22. Николай Петров Сегодня, 14:55
    Пустить в свору людоедов информацию, что из России прибыл целый транспортник со свиными шкурами для упаковки блохатых и последующей выброски их с высоты порядка 5000 м. Думаю, прыти у аллаявбаровцев поубавилось бы.
    А идея неплохая при её реализации на деле, а не на словах.
    Николай Петров
  23. Оверлок Сегодня, 14:55
    к сожалению думаю, что никакой ответки бармалеям не будет, поскольку выстрел был с территории подконтрольной Турции. Турция сейчас стратегический "партнер". "Поток" строится, тут помидорами не отделаешься.
    Оверлок
    1. Светлана Сегодня, 15:26
      Цитата: Оверлок
      "Поток" строится, тут помидорами не отделаешься.

      Поток - святое! Не трогайте! Помидоров побольше пришлют.
      Светлана
      1. Scoun Сегодня, 21:53
        Цитата: Светлана
        Цитата: Оверлок
        "Поток" строится, тут помидорами не отделаешься.

        Поток - святое! Не трогайте! Помидоров побольше пришлют.

        Варите Щи и создавайте домашний уют.
        Scoun
  24. Беларусь это Россия Сегодня, 15:26
    Цитата: влад66
    Так и должно быть и такие люди как Роман Филиппов, Олег Пешков, Александр Прохоренко и другие должны быть примером для молодёжи, а не собчаки, навальные, бузовы. НИЗКИЙ ПОКЛОН Роман!

    Не только для молодёжи.Для депутатов госдумы тоже.
    Беларусь это Россия
  25. словак Сегодня, 15:29
    Светлая память герою! Спасибо родителям- вырастили мужчину! Пусть горят матрасники в аду вместе со своими боевиками.
    словак
  26. Беларусь это Россия Сегодня, 15:34
    Попасть в рай нашему Русскому православному христианскому Защитнику Божьему.Государству-к награде его приитавить,хоть и посмертно.Имя и фамилию-записать в вечную память.В школе где дети-провести урок.
    Его семье-если есть жена и дети-БЕСПЛАТНО дать квартиру.Если жены и детей нет-БЕСПЛАТНО дать квартиру его родителям.Если у жены либо родителей квартира есть-значит БЕСПЛАТНО улучшить их жилищные условия.В более новом доме,(не далеко от места их жительства,либо если они согласны-переехать-но это с их согласия) чем у них-дать жильё на комнату больше.Если у него есть жена и дети-значит жене и детям.Если только родители-значит родителям.
    Это должно сделать государство.
    А награды должны быть-не простые железки.А платиновые и бриллиантовые и золотые награды-настоящее искусство произведения.Дорогое.Чтобы при необходимости и при трудных жизненных ситуациях-человек мог продать их.А на них-должны быть выгравированы его имя и фамилия и какой страны он-России Русской православной.И должно быть ясно-глянул на награду-и видно за что человек её получил.За какие качества,достижения.И с жильём его семье помочь-как я говорил.
    Беларусь это Россия
    1. Светлана Сегодня, 16:35
      Вашими бы устами да мёд пить.
      Светлана
    2. Беларусь это Россия Сегодня, 18:18
      Если нет жены и детей-значит брату,сестре-родному родственнику.
      Беларусь это Россия
  27. dojjdik Сегодня, 15:38
    война с израилем -единственное что постепенно сведет на нет гибель как наших так и Сирийских военных; в СССР не было таких подураев как сейчас у нас в кремле поэтому комунисты всеми правдами и неправдами поддерживали и Арафата в противостоянии с евреями и Наджибуллу когда те развязвли альтернативную войну в афгане
    dojjdik
  28. Беларусь это Россия Сегодня, 15:41
    Цитата: dojjdik
    война с израилем -единственное что постепенно сведет на нет гибель как наших так и Сирийских военных; в СССР не было таких подураев как сейчас у нас в кремле поэтому комунисты всеми правдами и неправдами поддерживали и Арафата в противостоянии с евреями и Наджибуллу когда те развязвли альтернативную войну в афгане

    В первую очередь-с США. США нужно убрать из Сирии и Украины.
    Беларусь это Россия
  29. Shkodnick Сегодня, 16:07
    Цитата: Николай Петров
    Пустить в свору людоедов информацию, что из России прибыл целый транспортник со свиными шкурами для упаковки блохатых и последующей выброски их с высоты порядка 5000 м. Думаю, прыти у аллаявбаровцев поубавилось бы.
    А идея неплохая при её реализации на деле, а не на словах.

    Жалко осквернять хрюшек этой нечистью,этих тварей надо просто топить в огне,живыми не брать
    Shkodnick
  30. Оверлок Сегодня, 16:09
    «Он 1984 года рождения. В 1991 году поступил учиться, в 2001 году он окончил 11 классов... Он учился на пятерки и четверки, в основном пятерки у него были. Учителя, которые здесь еще остались, которые работают, они вспоминают его только хорошими словами», – сообщила РИА «Новости» директор школы № 85 Воронежа Галина Клепикова.
    Оверлок
  31. NF68 Сегодня, 16:11
    Вот этих людей и надо показывать всему миру вместо телепередач типа "Дом-2" или проверках на детекторе лжи черти знает кого..
    NF68
  32. airgus Сегодня, 17:49
    Да жалко парня, но самое плохое, что в Сирии Героя России получило всего 4 летчика (вместе с Романом), и то 3 из них посмертно, то есть присваивают, когда летчики погибают. А живым, которые выполняют задачи и бывает очень важные-им фиг с маслом.Зато генералов в кремле понаполучало Героев в кремле перед Новым Годом-вагон и маленькая тележка!
    За тебя, Рома, 3й тост!
    airgus
    1. Scoun Сегодня, 21:55
      Цитата: airgus
      Да жалко парня, но самое плохое, что в Сирии Героя России получило всего 4 летчика (вместе с Романом), и то 3 из них посмертно, то есть присваивают, когда летчики погибают. А живым, которые выполняют задачи и бывает очень важные-им фиг с маслом.Зато генералов в кремле понаполучало Героев в кремле перед Новым Годом-вагон и маленькая тележка!
      За тебя, Рома, 3й тост!

      Прохоренко лётчик, ССО награждённые ВВП ?
      Подтяните матчасть.
      Scoun
  33. римлянин Сегодня, 20:45
    Настоящий Русский герой!!! Пал смертью храбрых! Вечная память!

    "Горит на склоне сбитый 25-й,
    Осколок Родины среди сирийских скал.
    Три магазина, АПС, граната —
    И это весь мой грозный арсенал.

    Очередями лупят, только не прицельно,
    Патронов, видимо, им некуда девать,
    Но невдомёк врагам, что офицера
    Живого в плен они не смогут взять.

    Я огрызаюсь выстрелом и матом,
    Такая тактика, минутный перекур.
    Уже готова на подрыв граната —
    Успеть бы только выдернуть чеку.

    Обидно, да... греха таить не буду,
    Хотелось многое ещё бы совершить,
    Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
    Я знаю точно, братья, будем жить!

    Мелькает ближе свора бородатых,
    Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
    Вот и настал черёд моей гранаты...
    Обратно в небо... Родина, прощай!"

    © Сергей Ефимов
    римлянин
  34. Radikal Сегодня, 22:02
    Цитата: шурави
    Цитата: Radikal
    Цитата: шурави
    Любопытно, понесут ли наказание командиры планировавшие вылет и ПСО?

    Сами как думаете? sad


    Не сыпьте соль на рану. Понятно, что отмоются. В крайнем случае стрелочников найдут и всё.
    Когда 15 апреля 1991г у нас два борта свели на гроховецком учебном центре, то всё повесили на командира эскадрильи, которого не тог что там не было, а вообще в ином месте по служебным делам был. А вот та скука из штаба округа, которая вмешалась в радиообмен запутав своей командой экипажи, оказалась не при чём.
    А здесь, вот смотрю и как бы удивляюсь. Лётчик с одним ПМ на вылет пошёл. И это над местностью, где время измеряется не часами, минутами, секундами, а запасом патронов в магазинах.
    Вот тоже помню этот случай, при мне был:
    15 апреля 1987 г. боевая потеря самолета Як-28Р 87-го орап (Карши). Экипаж командир ст. л-т Чистеев М., штурман к-н Поваренков С.В. выполняли задание по разведке местности южнее Мазари-Шарифа. в районе кишлака Рахмат-Абад самолет был поражен ракетой ПЗРК "Blowpipe", экипаж катапультировался. Поиск экипажа велся нескоординированно и оба летчика попали в плен и были убиты моджахедами. В нарушение требований экипажу не было выдано табельное оружие.

    Борт из союза на разведку пришёл. А тамошним начальникам было лень свои зады от кресел оторвать, чтобы скоординировать свои действия с 181 вертолётным полком в Кундузе. Ведь всё рядом же.
    Вот и отправили на вылет, без оружия, без радиостанций. Типа, вы же скоростные, проскочите.
    А потом ещё место поиска неверно указали. И что самое обидное, их заметили (один из лётчиков на дерево в "зелёнке" залез и вытяжным парашютом махал. Но это же было совсем не то место. Списали на забавы местных пацанов.

    Верю Вам, и в целом согласен с Вами, что с личной ответственностью у руководящего состава любой военной структуры всегда проблемы - ст.1 и ст.2 Устава...! Надеюсь в курсе этой древней армейской шутки. laughing Что же касается личного оружия майора Филлипова (вечная ему память!), то на видео видно что это АПС, а не ПМ, странно что не было АК-74У, возможно при катапультировании сорвался с крепежа, или в самолете остался - здесь можно только гадать, пока не будет достоверной информации. hi
    Radikal
  35. Sovetskiy Сегодня, 22:56

    Уж не впервой нам хоронить друзей,
    Но, знаешь, кровоточит рана,
    Питаясь новым горем;
    И болит сильней…
    Помянем летчика, друзья,
    Помянем Рому...
    Sovetskiy
  36. insular Сегодня, 23:08
    На фото, Роман Филиппов стоит на фоне Краеведческого музея Сахалинской области (г.Южно-Сахалинск). На сколько я знаю, он из Владивостока (поправте если ошибаюсь).
    Низкий поклон тебе и твоим родным с тех мест где ты на этом фото, земляк...
    insular
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