Погибший в Сирии российский лётчик представлен к званию Героя России

Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа (ВВО) майор Роман Филиппов представлен министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно.

Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в котором официально названо имя погибшего в Сирии российского лётчика, а также содержится информация о представлении офицера к государственной награде (посмертно). Из публикации департамента информации главного оборонного ведомства страны:Напомним, что майор ВКС РФ после удара ПЗРК боевиков по Су-25 катапультировался на северо-западе провинции Идлиб. Боевики при этом сами опубликовали кадры последних секунд боя российского офицера. Катапультировавшийся лётчик отстреливался из пистолета, а затем дал террористам подойти ближе и взорвал гранату, нанеся максимально возможный ущерб боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).Ранее в Сети многие неравнодушные пользователи делали заявления о необходимости представить офицера к высокой госнаграде (посмертно).Нужно отметить, что российское Минобороны предпринимает усилия, чтобы вернуть тело лётчика-героя на Родину.