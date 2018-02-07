11:25 07 февраля
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Бодро шагаем по старым граблям? Непатриотическая заметка по поводу сбитого Су-25

Чем больше ударная группа, тем меньше у мятежников желание стрелять по ней. Такая вот реальность. И посылать пару на высоте в зоне действия ПЗРК — значит посылать её на убой. Тем не менее, пара и результат предсказуем.



Но сбитый самолёт — это даже не половина беды, а скорее, неприятность. Беда, а точнее, горе, — это гибель экипажа.


А чтобы избежать оного, существует ПСО (поисково-спасательное обеспечение). Которое как раз и призвано провести оперативную эвакуацию экипажа, а железку, леший с ней, новую сделаем.

И ведь, что обидно, опыт в этой области (ПСО) у нас громадный. Ещё во времена Афганистана было установлено, что спасение экипажа, терпящего бедствие над недружественной территорией, возможно в ближайшие 30 минут, далее шансы вытащить их живыми резко падают.

Самый эффективный способ — забрать покинувший борт экипаж с ходу.

Как это выполнялось:

— ударной группе предписывалось сохранять 20% боеприпасов основного вооружения и не менее 80% стрелково-пушечного, дабы в случае ЧП незамедлительно, пока товарищи болтаются на стропах, зачистить от всех угроз место их приземления;

— вертолёты поисково-спасательной группы дежурство несли не на земле, а в воздухе, с 5-ти минутным подлётом до места работы ударной группы;

— вертолёты поисково-спасательной группы поднимались в воздух и выходили в район до взлёта ударной группы

— маршрут до цели и обратно ударной группе прокладывался так, чтобы вертолёты поисково-спасательной группы могли выйти в район бедствия на маршруте в минимальный, лучше всего 10-минутный интервал;

— при взлёте вертолёты поисково-спасательной группы занимали готовность №2, резервные вертолёты поисково-спасательной группы в случае ЧП незамедлительно поднимались в воздух;

— оптимальный состав поисково-спасательной группы: два (пара) Ми-8 и четыре (звено) Ми-24 прикрытия;

— в случае особой сложности района работы назначалось дежурное звено штурмовиков Су-25, которое в случае ЧП незамедлительно поднимались в воздух;

— экипажи, помимо штатных пистолетов ПМ, в обязательном порядке дополнительно вооружались автоматами.

И едва где-то какой-то командир нарушал этот порядок, в лучшем случае вывозили трупы. Примеров можно привести массу.

Теперь вспомним потерю Су-24 и лётчика. Типовой пример, как не надо делать:

— ударная группа выложила всё в районе цели, потому, когда был сбит один из самолётов, ничем не могли помочь товарищам, когда тех расстреливали в воздухе;

— вертолёты поисково-спасательной группы дежурство несли на земле (керосин экономили!!!);

— в группу прикрытия назначили два Ми-8 и всего два Ми-24;

— пара Ми-24 физически не смогла построить «карусель», тем самым прикрыть вертолёты ПСО, что привело к потере одного Ми-8, одного из бойцов ПДГ (парашютно-десантной группы) и позорному провалу всей спасательной операции в целом.

Ну и как, были сделаны выводы? Увы, нет. И гибель лётчика — тому подтверждение.
Автор: Лисовой Владимир Иванович


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. svp67 Сегодня, 05:59
    И посылать пару на высоте в зоне действия ПЗРК — значит посылать её на убой. Тем не менее, пара и результат предсказуем.
    А вот за это должны ответить те, кто докладывал, что в том районе у "бармалев" ПЗРК - НЕТ...
    svp67
    1. Nehist Сегодня, 06:11
      Дело даже не в отсутствии или присутствии ПЗРК. Априори работа на малых высотах связанно с тем что в тебя будет лететь все что есть в арсенале, у бармалеев на сколько знаю есть ЗСУ 23 на малой высоте этого тоже с лихвой хватит. Вопрос в том Где ПСО? Опять пофигизм получаеться,великое и могучее Русское авось
      Nehist
      1. Мар.Тира Сегодня, 10:45
        Как где ПСО?На экранах телеканала ЗВЕЗДА В программе ВОЕННАЯ ПРИЁМКА.Там они героически проводят учения,даже по спасению на воде на камеру.Всё красиво,и убедительно.СУГС
        Мар.Тира
    2. Новый Сегодня, 06:13
      Цитата: svp67
      А вот за это должны ответить те, кто докладывал, что в том районе у "бармалев" ПЗРК - НЕТ...
      Все верно: виноват стрелочник, найти и наказать! negative
      Новый
      1. Titsen Сегодня, 06:53
        Цитата: Новый
        Цитата: svp67
        А вот за это должны ответить те, кто докладывал, что в том районе у "бармалев" ПЗРК - НЕТ...
        Все верно: виноват стрелочник, найти и наказать! negative


        Не стрелочник, а КОМАНДИР, которыц отда приказ на проведение оперции на русский авось!

        Сейчас не Отечественная война, когда цель достигалась ЛЮБЫМИ людскими жертвами, а СПЛАНИРОВАННАЯ ОПЕРАЦИЯ!

        И надо ее планировать ГРАМОТНО с использованием ЖЕЛЕЗНЫХ РЕСУРСОВ, пусть и дорогих, а не БЕЗЦЕННЫХ ЛЮДСКИХ!

        ГДЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ?!!!!!
        Titsen
        1. EvilLion Сегодня, 08:16
          Да-да, ставили сзади заградотряды и гнали людей на пулеметы.

          Когда же вы уже перестанете глупости писать.
          EvilLion
          1. avt Сегодня, 09:20
            Цитата: EvilLion
            Да-да, ставили сзади заградотряды и гнали людей на пулеметы.

            Проснулся Лавровым отмеченный -,,Д.Б." и вяло прочирикал сванидземлеченскую кричалку И что характерно
            Цитата: EvilLion
            Когда же вы уже перестанете глупости писать.

            Никогда не перестанет , даже после того , как на сайте с подробностями из архивных документов разобрали тему заградотрядов и штрафников. Как показывает практика ,,Комсомольской правды"- только в ,,бубен"! bully
            avt
        2. Новый Сегодня, 08:26
          Цитата: Titsen
          Не стрелочник, а КОМАНДИР,
          Один раз стрелочник, два раза стрелочник, три раза стрелочник, может пора задуматься, что у нас с головой непорядок?
          Цитата: Titsen
          ГДЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ?!!!!!
          В самую точку. Министр обороны РФ Шойгу ни дня не служил в армии и является Генералом армии РФ.
          Новый
          1. bandabas Сегодня, 11:07
            Ну так и форма у него подходящая. А-ля "латинос".
            bandabas
          2. vitalm Сегодня, 11:08
            Вам не дают покоя лавры Министра обороны? Если есть военное образование - идите служите Родине! Или Вы диванный тролль, который только может обхезать других.
            vitalm
    3. сибиралт Сегодня, 07:31
      И все таки, нашим командирам нужно задуматься над тем, как нашим самолетам больше не попадаться на съемочную площадку со сбитием самолета и пленением пилота в кадре. Это уже второй случай по отработанному на земле сценарию. request Похоже, и впрямь шагаем по старым граблям.
      сибиралт
      1. активатор Сегодня, 09:09
        Ну и как, были сделаны выводы? Увы, нет. И гибель лётчика — тому подтверждение.
        А по моему выводы сделаны , летчика решили вообще не спасать , потерь меньше.
        активатор
    4. Злой543 Сегодня, 09:13
      Зачем вообще нужно было посылать пару штурмовиков, если как заявляли в МО они осуществляли мониторинг зоны, у нас что беспилотники дороже жизни летчика?
      Злой543
      1. роман66 Сегодня, 09:42
        может, втихаря кого отмониторить захотели? не зря ж ПЗРК оказался - защищали чего-то
        роман66
      2. bandabas Сегодня, 11:12
        Так у нас в Отечестве сейчас самые ходовые слова- "мониторинг", "аутсорсинг", "секвестирование" и т.п. А.,ну еще и "озвучил". Крысота!
        bandabas
      3. sa-ag Сегодня, 11:12
        целью являлось вызов потока беженцев в сторону турецкой границы с очередной целью давления на друга Эрдогана в части укорения принятия решения прокладки второй нитки Турецкого потока, друг Эрдоган просек этот замысел и ответом стал выстрел из ПЗРК по Су-25, то что бармалеи быстро передали турецкой стороне тело пилота, а Ан-72 забрал его из Турции лишний раз все это подтверждает. Война за денежные интересы очень узкого круга лиц.
        sa-ag
    5. bandabas Сегодня, 11:03
      Не волнуйтесь. "Стрелочников" "найдут" очень быстро, причем именно те, кто должен отвечать.
      bandabas
  2. Новый Сегодня, 06:01
    Сейчас появится головастик джек со ко и объяснят нам глупым, почему автор статьи - всепропальщик и сторонник навального, почему нельзя было уменьшить вероятность поражения самолета и почему никак нельзя было спасти сбитого летчика. Рыба гниет с головы: Путин ставит на пост министра обороны РФ ряженого дилетанта, ни дня не служившего в армии, но почему-то имеющего воинское звание Генерала армии belay belay belay . О чем можно говорить? О какой компнтентности и ответственности Путина может идти речь? Путин ставит на пост министра обороны то Сердюкова, то Шойгу, вся команда Путина создает впечатление ряженых.
    Новый
    1. astronom1973n Сегодня, 06:17
      Цитата: Новый
      Сейчас появится головастик джек со ко и объяснят нам глупым, почему автор статьи - всепропальщик и сторонник навального, почему нельзя было уменьшить вероятность поражения самолета и почему никак нельзя было спасти сбитого летчика. Рыба гниет с головы: Путин ставит на пост министра обороны РФ ряженого дилетанта

      Не .ну конечно навальный лучше знает кого МО поставить то!У лехи то вообще голова дом советов!Самый гуру исходя из последних комментариев в прессе.Все знает и про всех! А если копнуть -то никто ,и звать его, без поддержки извне -никак.
      astronom1973n
    2. Оверлок Сегодня, 06:47
      Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
      А сапоги тачать пирожник,
      И дело не пойдет на лад.
      Да и примечено стократ,
      Что кто за ремесло чужое браться любит.
      Тот завсегда других упрямей и вздорней:
      Он лучше дело все погубит,
      И рад скорей
      Посмешищем стать света,
      Чем у честных и знающих людей
      Спросить иль выслушать совета.
      Из басни «Щука и Кот» (1813)
      Оверлок
      1. Tatanka Yotanka Сегодня, 07:40
        Цитата: Оверлок
        коль пироги начнет печи сапожник

        помнится там командущий групировкой Суровикин,а заодно командущий ВКС,была уж статья здесь о целесообразности назначения сухопутного генерала,может в этом причина может нет, будет внутренее раследование, а нам не доложат все останется на уровне слухов
        Tatanka Yotanka
        1. роман66 Сегодня, 09:43
          кстати - да! hi ( я про командования ВКС)
          роман66
    3. Nehist Сегодня, 06:57
      Положим министром обороны не обязательно быть военным,а вот крепким хозяйственником ему быть надо. В конце концов должны быть у него профильные замы. Вот те да кадровые професианалы должны быть. И в конце концов разработкой операций генштаб занимается,вот там бы поискать виновных и надо
      Nehist
      1. Гардамир Сегодня, 09:04
        крепким хозяйственником
        Знаю одного такого Герой России Сердюков.
        Гардамир
        1. alstr Сегодня, 10:32
          Может он не служил, но в МЧС он построил свою достаточно эффективную армию.
          Это раз.
          Во-вторых, Министр обороны не может физически планировать каждую мелкую операцию.
          alstr
    4. Bastinda Сегодня, 07:11
      Путин не может допустить в своей команде, никого выше себя. Результат - очевиден.
      Bastinda
      1. Rey_ka Сегодня, 08:11
        Как!? Опять!? Путин!? Виноват в в том что бестолковый командир попался? Я вот проектировщик и если у меня в группе конструктор допустит ошибку и на стройке (не дай Бог) что то произойдет, то виноват снова ВВП!?
        Rey_ka
        1. Новый Сегодня, 08:23
          Цитата: Rey_ka
          Я вот проектировщик и если у меня в группе конструктор допустит ошибку и на стройке
          А меня проектировщиком возьмете? Я правда в проектировании ничего не понимаю, но Путин же дал Шойгу, который ни дня не служил в армии, звание Генерала армии РФ.
          Новый
        2. Ромей Сегодня, 08:39
          Цитата: Rey_ka
          Как!? Опять!? Путин!? Виноват в в том что бестолковый командир попался? Я вот проектировщик и если у меня в группе конструктор допустит ошибку и на стройке (не дай Бог) что то произойдет, то виноват снова ВВП!?

          Интересный вопрос... Штука в том, что сирийская кампания сама по себе есть не более чем авантюра, к тому же еще и запоздалая. Если бы операция началась в году эдак 11 или 12 определенные шансы на успех были возможны, то к 15 году главные противники Асада (это было вовсе не ИГ) - проамериканские и протурецкие группировки весьма укрепились и продолжают укрепляться. Эрдоган как ни странно, своих не сдает, в отличии от некоторых и будет продолжать делать свое дело. Все попытки нашей компрадорщины поторговаться и договориться не принесли никаких толковых результатов, потому как со слабыми, трусливыми и продажными договариваться никто не будет. Путин как верховный главнокомандующий пренебрег первостепенным стратегическим направлением и влез в эту ближневосточную клоаку с весьма ограниченными силами и средствами, а посему должен нести и несет всю положенную ответственность за этот авантюризм.
          Ромей
        3. Bastinda Сегодня, 11:20
          Вертикаль власти - не не слышал! Кто подбирает кадры?
          Bastinda
    5. bober1982 Сегодня, 07:20
      Цитата: Новый
      Сейчас появится головастик джек со ко и объяснят нам глупым, почему автор статьи - всепропальщик и сторонник навального

      Автор статьи вертолетчик, и когда он глупо утверждает : Теперь вспомним Су-24,- ударная группа выложила всё в районе цели.........
      Экспертов развелось и знатоков,тьма.
      bober1982
      1. шурави Сегодня, 10:51
        Цитата: bober1982
        Цитата: Новый
        Сейчас появится головастик джек со ко и объяснят нам глупым, почему автор статьи - всепропальщик и сторонник навального

        Автор статьи вертолетчик, и когда он глупо утверждает : Теперь вспомним Су-24,- ударная группа выложила всё в районе цели.........
        Экспертов развелось и знатоков,тьма.


        А вы, я так понимаю, вообще к авиации никаким боком? Отсюда и выводы?
        Ну тогда вам в качестве просвещения, типовой состав при работе по НЦ:

        Если состав (численность) группы не более звена, то задачи распределяются между парами. А также возможно привлечение иных сил.
        Но выполняются в любом случае.
        шурави
        1. bober1982 Сегодня, 11:03
          Цитата: шурави
          Ну тогда вам в качестве просвещения, типовой состав при работе по НЦ:

          Ну вы и картинку нарисовали,умора, а в этом просто запутаться можно :
          Цитата: шурави
          Если состав (численность) группы не более звена, то задачи распределяются между парами.
          bober1982
    6. rotmistr60 Сегодня, 07:27
      Новый
      Сейчас появится... ряженого дилетанта...
      Не знаю кто сейчас появится, но вы уже появились. Хватит тут изрыгать предвыборные кричалки: "Путин назначил...", "Путин виноват..." От вашего либероидного ора уже скулы сводит. Еще несколько дней назад разобрались, что вы даже в армии не служили и лет вам маловато, но амбиций выше крыши.
      rotmistr60
      1. Новый Сегодня, 07:38
        Цитата: rotmistr60
        Не знаю кто сейчас появится,
        Вас я и имел ввиду: из компании занимающихся троллингом, провокациями и несущие либероидный бред, не приводя никаких аргументов, только переход на личности и хамство. Первый брякающий кастрюлькой пошел, а где головастик?
        Новый
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:47
          и хамство
          Вы понятие слово "хамство" знаете? Если знаете, то укажите где и как я нахамил.
          брякающий кастрюлькой
          Вы наверное ориентиры совсем перепутали в своем злобствовании против ВВП? Уж кто брякает кастрюлькой, так это вы - орущий о плохом... Путине. Или украинский пример вас вдохновляет вместо того, чтобы насторожить?
          rotmistr60
          1. Новый Сегодня, 08:07
            Цитата: rotmistr60
            Хватит тут изрыгать предвыборные кричалки:
            Хамство. negative negative negative Я привожу факты: Шойгу ни дня не служил в армии, но является Генералом армии РФ. Вы только хамите. "Хамство - тип поведения, отличающийся грубым, наглым и резким способом общения."
            Цитата: rotmistr60
            От вашего либероидного ора уже скулы сводит
            Хамство negative negative negative Я пишу правду и привожу аргументы. Вы отстаиваете интересы компрадорской российской "элиты", ориентируетесь на либерастные ценности.
            Цитата: rotmistr60
            что вы даже в армии не служили и лет вам маловато,
            Хамство negative negative negative
            Цитата: rotmistr60
            амбиций выше крыши.
            Хамство, как обычно без аргументов, с навешиванием ярлыков, типичный либерастный троллинг. negative negative negative
            Цитата: rotmistr60
            орущий о плохом... Путине
            Я высказываю в отношении Путина конструктивную критику, с приведением аргументов. А вы аргументов не приводите и таким образом занимаетесь троллингом negative negative negative
            Цитата: rotmistr60
            Или украинский пример вас вдохновляет вместо того, чтобы насторожить?
            Какая связь между конструктивной критикой власти РФ и "украинским примером"? fool fool fool
            Новый
            1. rotmistr60 Сегодня, 08:15
              Цитата: rotmistr60
              что вы даже в армии не служили и лет вам маловато,
              Хамство
              Ну если вы это считаете хамством, то может сходите в военкомат и сдадитесь, чтобы Родине хоть какой-то долг отдать? Судя по вашему комментарию у вас не только с логикой, но и памятью проблемы. Полностью забываете то, что написали перед этим.
              rotmistr60
              1. Новый Сегодня, 08:17
                Цитата: rotmistr60
                Ну если вы это считаете хамством,
                То есть вы признаете, что все остальные мои претензии к вам справедливы? То есть вы хамите, троллите и несете либероидный бред?
                Новый
                1. rotmistr60 Сегодня, 09:27
                  вы признаете, что все остальные мои претензии к вам справедливы?
                  А вы даже не поняли, что об остальных я не стал писать, т.к. это откровенная глупость. Пришлось привести один пример. Но следуя вашей логике вы не отвечая по поводу службы в армии и постоянно уклоняясь от этой темы признаете, что служить не собираетесь, но при этом будете "жестко критиковать" и МО РФ и Президента? hi Послушайте рекомендацию человека с большим жизненным опытом (в т.ч. и армейским) - прекращайте мнить из себя "революционера" и посмотрите на жизнь реальными глазами, а не под действием юношеских гормонов. Вам и родители за это скажут спасибо.
                  rotmistr60
                  1. rotmistr60 Сегодня, 09:43
                    и несете либероидный бред?
                    Новый, вы наверное действительно больной или переучились на западных (нахального) курсах. Кто из нас несет либероидный бред? Очнись мальчик вместе с теми кто тебя поддерживает или просто не вникает в комментарии.
                    rotmistr60
                    1. bober1982 Сегодня, 09:52
                      Цитата: rotmistr60
                      Очнись, мальчик вместе с теми кто тебя поддерживает

                      Это группа поддержки работает, профессионалы - хай-дууу-ду,мистер Стенсон
                      bober1982
                      1. rotmistr60 Сегодня, 10:35
                        Фильм "Начальник Чукотки" вы в тему вспомнили. Точно хай ду, ду...
                        rotmistr60
                      2. Ромей Сегодня, 11:23
                        Цитата: bober1982
                        Цитата: rotmistr60
                        Очнись, мальчик вместе с теми кто тебя поддерживает

                        Это группа поддержки работает, профессионалы - хай-дууу-ду,мистер Стенсон

                        Конечно. Бренд "патриотизм" давно приобретен и выкуплен оффшорной компанией ООО РФ во главе с генеральным директором Путиным. Все остальные плагиатчики и наймиты госдепа рвущие сакральные скрепы. смело подавайте в суд за нарушение авторских прав. laughing
                        Ромей
    7. Лесс Сегодня, 08:37
      Грачёв служил, сильно это армии в Чечне помогло?
      Лесс
    8. Алексей Зоммер Сегодня, 08:37
      Вам товарищ Новый, как человеку видимо много служившему (раз на лету способны оценить квалификацию министра обороны РФ), должно хорошо быть известно, что планирует операции не министр обороны а ГШ или просто штаб.
      Ну и по Вашему посту, на счет ряженых..
      Вы не засланный к нам?) Я вот сейчас решил поинтересоваться?
      Алексей Зоммер
      1. Гардамир Сегодня, 09:19
        планирует операции не министр обороны а ГШ или просто штаб.
        Что-то знакомое. В неудачах виноват не главный, а его окружение, но если всё хорошо, то главный сам лучший.
        Кстати
        Вы не засланный к нам?) Я вот сейчас решил поинтересоваться?
        Гардамир
    9. Goodvin55 Сегодня, 10:01
      А зачем министру обороны быть военным, ну вот серьезно? Сталин был идиотом и поставил на пост министра обороны "ряженного дилетанта" Булганина? Или может Устинов был профессиональным военным? Почему военный министр обороны плохо? Потому что это всегда протаскивание своих однокашников и сослуживцев, не считаясь с их профессиональными навыками, протаскивание вооружения и организаций с которыми сталкивался на предыдущих местах службы. Это в конце концов профессиональная зашоренность.
      Goodvin55
  3. kunstkammer Сегодня, 06:10
    Ну и как, были сделаны выводы?

    Это кому адресовано? Главно-гениальным военно-генеральным менеджерам от МО?
    kunstkammer
  4. Nix1986 Сегодня, 07:14
    Судя по тому, как было с Сухим 24, а теперь и с 25 то однозначно нужно привлекать ответственного за слабое прикрытие, неважно по какой причине - керосин экономили или авось. Вот если не привлекут, тогда автор к большому сожалению прав, приказ о экономии ГСМ был сверху. И поправьте если я не прав, на пзрк тепловая головка наведения, но ни на видео, ни на подобном разборе происшествия я не увидел их использования. Конструкцией штурмовика не предусмотрено их наличие или пакет ловушек был просто пустой?!
    Nix1986
    1. modeller Сегодня, 07:39
      АПО-25 поидее вешается на все летающее силами техников части и какой-то матери.
      modeller
      1. Nix1986 Сегодня, 08:35
        Неужели тогда повторяется история с чечней, с пустыми коробками ДЗ???
        Nix1986
  5. modeller Сегодня, 07:37
    Что характерно, когда бармалеи хотят кого-то побомбить - они посылают дроны на обычной гражданской компонентной базе, часто даже самодельные и при любых раскладах не теряют вообще ни одного пилота и гораздо меньше денег чем стоит "Грач". И РЭБ почему-то удается перехватить управление только 3 дронов из 13 (или даже 31го) и это над военной базой где плотность средств РЭБ наибольшая.
    modeller
    1. alstr Сегодня, 10:45
      Для начала перехватили РЭБ перехватили 6 БЛА. 3 они только посадили. Еще 10 сбили.

      Далее разведка БЛА - да. Но нанесение ударов БЛА возможно только по ограниченному кругу целей из-за ограниченности боевой нагрузки. Максимум - пара легких ракет. А теперь сравните с арсеналом Грача.

      В третьих, бармалеи не ставили конкретную задачу что-то уничтожить (скинуть бомбочки с высоты несколько км - это несерьезно). У них была цель создать информационный повод - не более того. Свою цель они выполнили.
      alstr
  6. EvilLion Сегодня, 08:15
    Автор может оплатить удвоение количества самолетов в ВВС, и проблемы будут решены.

    При этом опыт Афганистана как-то мало радует, т. к. самолеты там статистически сбивались в 10 раз чаще.
    EvilLion
    1. rkkasa 81 Сегодня, 08:57
      Цитата: EvilLion
      При этом опыт Афганистана как-то мало радует, т. к. самолеты там статистически сбивались в 10 раз чаще

      В 10 раз чаще, в смысле это в среднем, с учетом количества вылетов ?
      То есть, одно дело, если в Афганистане количество вылетов было примерно таким же, как сейчас в Сирии, и теряли ЛА в 10 раз чаще; и совсем другое, если количество вылетов было к примеру в 50 раз больше.
      rkkasa 81
      1. EvilLion Сегодня, 09:02
        Это что-то около одной потери на 1к вылетов в Афганистане, в Сирии налетали уже больше 10к, и потеряно всего 3 самолета, один сбили турки, один в буквальном смысле и без шуток не взлетел, и только теперь боевая потеря от бармалеев.

        Палубники не считаю, они сами виноваты, что утопли.
        EvilLion
        1. rkkasa 81 Сегодня, 09:20
          Цитата: EvilLion
          Это что-то около одной потери на 1к вылетов в Афганистане, в Сирии налетали уже больше 10к, и потеряно всего 3 самолета

          Понятно, спасибо.
          А условия применения как то можно сравнить ? Просто насколько я знаю, считается, что в горах авиации действовать намного сложнее, чем на равнине. Плюс, количество бармалеев. Возможно, в Афганистане частота встреч с противником была намного чаще.
          rkkasa 81
        2. шурави Сегодня, 10:59
          Цитата: EvilLion
          Это что-то около одной потери на 1к вылетов в Афганистане, в Сирии налетали уже больше 10к, и потеряно всего 3 самолета, один сбили турки, один в буквальном смысле и без шуток не взлетел, и только теперь боевая потеря от бармалеев.

          Палубники не считаю, они сами виноваты, что утопли.



          В Афганистане только одна вертолётная эскадрилья за год порядка 50к налётывала.
          шурави
  7. Лесс Сегодня, 08:31
    Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
    Лесс
  8. EvilLion Сегодня, 08:36
    — ударная группа выложила всё в районе цели, потому, когда был сбит один из самолётов, ничем не могли помочь товарищам, когда тех расстреливали в воздухе;


    Автор, видимо, не видит разницы между Су-24 и дедушкиным Ил-2. Чем и как бомбардировщик может помочь в атаке отдельных МЗА и крупнокалиберных пулеметов? Особенно когда рядом крутится турецкая мразь. Спуститься на 500 метров и лупить из 30 мм пушки с БК на несколько секунд огня? Ну так точно к Афганистану и придем с его "веселыми" 1960-ых годов выпуска.

    Вопросы автор задает, в принципе, неправильные. Более 2 лет самолеты, в т. ч. и Су-25 не несли боевых потерь, да и вертолеты летали безнаказано, даже Хабибулина, судя по видео, не сбили, а своя же ракета корректно не сошла, разрушив хвостовой винт. Командование процесс поставило правильно и без указок с дивана.

    Вряд ли, в этот раз имелись какие-то нарушения в организации, т. е. высоты были выбраны такие, где больно-то не достанут. Тем не менее, достали, и это очень похоже на то, что появилось вооружение посерьезнее, чем старый советский хлам.
    EvilLion
    1. bober1982 Сегодня, 08:52
      Цитата: EvilLion
      Автор, видимо, не видит разницы между

      Автор вообще не видит никакой разницы,кстати летчик никогда не скажет .....выложили, просто на смех поднимут, в таких случаях добавят .... накладывают (наложили) в штаны
      Короче,не авторский анализ получился, а автор просто наложил (выложил) в своей аналитике.
      bober1982
      1. шурави Сегодня, 11:08
        Цитата: bober1982
        Цитата: EvilLion
        Автор, видимо, не видит разницы между

        Автор вообще не видит никакой разницы,кстати летчик никогда не скажет .....выложили, просто на смех поднимут, в таких случаях добавят .... накладывают (наложили) в штаны
        Короче,не авторский анализ получился, а автор просто наложил (выложил) в своей аналитике.



        Ну прямо разоблачили меня. Правда учитывая что вы в данном вопросе ноль, то цена вашего разоблачения такая же. hi
        шурави
    2. шурави Сегодня, 11:06
      Цитата: EvilLion
      — ударная группа выложила всё в районе цели, потому, когда был сбит один из самолётов, ничем не могли помочь товарищам, когда тех расстреливали в воздухе;


      Автор, видимо, не видит разницы между Су-24 и дедушкиным Ил-2. Чем и как бомбардировщик может помочь в атаке отдельных МЗА и крупнокалиберных пулеметов? Особенно когда рядом крутится турецкая мразь. Спуститься на 500 метров и лупить из 30 мм пушки с БК на несколько секунд огня? Ну так точно к Афганистану и придем с его "веселыми" 1960-ых годов выпуска.


      Вы не в курсе, что нагрузка Су-24 7 000 кг на 8 узлах подвески?
      Что мешало хотя бы на 2 из них повесить КМГУ-2, Б-20, УБ-32?
      Подробно с возможным арсеналом Су-24 можете ознакомится здесь:
      http://www.airwar.ru/enc/bomber/su24.html
      Убедитесь, там достаточно всего, чтобы отбить у бармелеев не то что стрелять, вверх смотреть.
      шурави
      1. bober1982 Сегодня, 11:18
        Цитата: шурави
        Вы не в курсе, что нагрузка Су-24 7 000 кг на 8 узлах подвески?
        Что мешало хотя бы на 2 из них повесить КМГУ-2, Б-20, УБ-32?

        Это просто фейерия!
        bober1982
  9. EvilLion Сегодня, 08:39
    Ах да, в этот раз БК у ведомого точно было всё в порядке, что-то не помогло это.
    EvilLion
  10. groks Сегодня, 08:40
    Автор конечно прав во многом. Но он сравнивает СССР и РФ. Откуда ж столько вертолётов и самолётов? Да керосина .. .
    groks
  11. reibert Сегодня, 08:56
    Не статья ,а одна "вода" )) чистейший "диванный" воин
    reibert
    1. Nix1986 Сегодня, 09:08
      Морской котик, может ответишь как тогда янки теряли в среднем один А-10 на 1400 вылетов в первую иракскую в столкновениях с регулярной и хорошо вооруженной армией??? Или А-10 это вундерваффе???
      Nix1986
  12. Гардамир Сегодня, 09:12
    Анализ сделан верный. Но...
    Но давайте исходить из реалий.На сегодняшний день на территории пока ещё называемой Сирией идет передел между Россией, США, Турцией, Ираном, Аравией, Израилем, ну и курды хотят поиметь кусочек. Все остальные партизаны, за ту или иную сторону. Поэтому неважно чьи партизаны. В данном случае самолёт сбили турки, они же и вернули тело.
    Гардамир
  13. vandarus Сегодня, 09:52
    Куда ПСС? На головы противника высаживать?
    Там действуют друзья нашего друга султана. А теперь спросим : и кто же поставил боевикам ПЗРК, и как Туции удалось так быстро тело пилота забрать. "Неожиданный кинжал в спину" - часть вторая. И не последняя
    vandarus
    1. шурави Сегодня, 11:17
      Цитата: vandarus
      Куда ПСС? На головы противника высаживать?
      Там действуют друзья нашего друга султана. А теперь спросим : и кто же поставил боевикам ПЗРК, и как Туции удалось так быстро тело пилота забрать. "Неожиданный кинжал в спину" - часть вторая. И не последняя



      Во-первых, не путайте ПСС и ПСО, ПСС, это поисково спасательная служба, действует на территории СССР/РФ, так же такая служба имеется в каждой авиационной части, соединении.
      ПСО, поисково спасательное обеспечение, то есть, непосредственно выделенные силы и средства для выполнения данной задачи. Кроме того есть ещё НПСК, наземная поисково-спасательная команда и ПДГ, парашютно-десантная группа.
      Во-вторых, вы как раз говорите о ПДГ, высадка которой не всегда необходима.
      В-третьих, а как в Афганистане работали? Сначала всё на головы духов выкладывали, а только потом Ми-8 подсаживались за экипажем.
      шурави
  14. sa-ag Сегодня, 11:14
    Цитата: alstr
    (скинуть бомбочки с высоты несколько км - это несерьезно)

    Ну а летающий госпиталь "Скальпель" после этого на Хмеймиме сесть не смог и улетел назад
    sa-ag
  15. мерцание Сегодня, 11:21
    Может я что то не понимаю request
    Самый эффективный способ — забрать покинувший борт экипаж с ходу.
    Как это выполнялось:
    — ударной группе предписывалось сохранять 20% боеприпасов основного вооружения и не менее 80% стрелково-пушечного, дабы в случае ЧП незамедлительно, пока товарищи болтаются на стропах, зачистить от всех угроз место их приземления;
    выделенное - самое сильное место в этой авторской "мысли". Т.е. за то время пока они спускаются на парашюте необходимо (ни много ни мало!!!!) зачистить от ВСЕХ УГРОЗ место их приземления ... ну что здесь сказать ... все правильно ...скажу даже больше: надо за то время, "пока товарищи" "болтаются" "на стропах", вообще все территорию Сирии зачистить от угроз ... и не только в Сирии, но во всем мире.
    Ну вот лично автор, уверен, смог бы это сделать.
    мерцание
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