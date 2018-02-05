23:17 05 февраля
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Минобороны Израиля получит оперативно-тактические ракеты

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман утвердил решение о формировании подразделений тактических ракет, которые будут частью сухопутных войск, сообщает oleggranovsky.livejournal.com.

Минобороны Израиля получит оперативно-тактические ракеты


Решение было принято в начале января. На первичное развёртывание подразделений выделены полмиллиарда долларов.


«Работы должны осуществляться в рамках текущей программы развития армии, рассчитанной до 2020 г. На первом этапе речь идёт о 306-мм ракетах EXTRA (Extended Range Artillery Rocket) производства "Израильской Военной Промышленности" (ТААС, IMI). Данная ракета имеет дальность до 150 км и находится в серийном производстве на экспорт. Кроме того, данные ракеты будут использоваться на кораблях ВМС, а возможно и на самолётах ВВС», – говорится в материале.

На втором этапе, по данным автора, будут закуплены БР с дальностью 300 км. Точный тип ракет пока неизвестен, но это могут быть LORA (Long Range Artillery) «Израильской Авиационной Промышленности» (IAI), «Нец Дорес» (Predator Hawk) производства IMI или американский ATACMS Block IVA (MGM-168), заключает автор.

Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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Комментарии 50

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  1. Пытливый Сегодня, 14:02
    Исключительная нация. Они и сейчас авианалеты на другие страны (Сирия) проводят, а тут и ракетами пулять начнут. Впрочем сейчас набегут «товарищи» оттуда или симпатизирующие и со свойственной им напористостью и упертостью начнут доказывать, что это оборонительное
    Пытливый
    1. Burbon Сегодня, 14:14
      Цитата: Пытливый
      начнут доказывать, что это оборонительное

      fool ...а где вы вообще видели оружие оборонное???....приведите пример.... belay ...эти ракеты - оружие сдерживания
      Burbon
      1. Пытливый Сегодня, 14:19
        Такое определение, как сарказм Вам не ведомо?
        Пытливый
      2. Гигант мысли Сегодня, 14:22
        Израиль свою агрессивную политику в отношении соседей хочет поднять на более высокий уровень посредством приобретения ракет средней дальности, хочет держать их в постоянном напряжении и страхе.
        Гигант мысли
        1. Арон Заави Сегодня, 14:53
          Цитата: Гигант мысли
          Израиль свою агрессивную политику в отношении соседей хочет поднять на более высокий уровень посредством приобретения ракет средней дальности, хочет держать их в постоянном напряжении и страхе.

          У Сирии уже лет 30 несколько бригад ОТР на вооружении ,значит она гораздо агрессивнее Израиля?
          Арон Заави
          1. Romario_Argo Сегодня, 16:32
            в 2017 году инфа прошла, что мы в Сирию поставили "100" ракет (ОТРК Точка-У) для ОТРК "Точка"
            с ракетных бригад что перешли на ОТРК "Искандер"
            - в Ростове, ж/д состав видели (видео можете по-гуглить), только инфа спорная, толи на Донбас, или Сирию, а скорее всего в оба конца (!)
            Romario_Argo
        2. SPLV Сегодня, 15:17
          Цитата: Гигант мысли
          ракет средней дальности

          Ну, скажем, 150 и 300 км это далеко не средней, а даже малой дальности.
          Но это заставляет задуматься соседей. Скорее всего на этом не остановятся, в этом ещё большая проблема.
          SPLV
        3. А. Привалов Сегодня, 16:49
          Цитата: Гигант мысли
          Израиль свою агрессивную политику в отношении соседей хочет поднять на более высокий уровень посредством приобретения ракет средней дальности, хочет держать их в постоянном напряжении и страхе.

          Ничего не поделать. Боятся -- значит, уважают. Так на Ближнем Востоке заведено. Арабы уважают исключительно силу. Малейшее послабление расценивается как слабость и немедленно следует попытка проверить крепость Израиля на зуб. Зачем давать излишние надежды? Пусть уж лучше боятся.
          А. Привалов
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:02
    Превентивные удары авиацией дорого , неэффективно , небезопасно ? Решили долбать по враждебному окружению ракетами ?
    КВУ-НСвД
    1. karish Сегодня, 14:05
      Цитата: КВУ-НСвД
      Превентивные удары авиацией дорого , неэффективно , небезопасно ?

      Эффективно и достаточно безопасно.
      Просто ракетами быстрее.
      karish
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:06
        А чего ж раньше не применяли ?
        КВУ-НСвД
        1. voyaka uh Сегодня, 14:16
          Не было таких ракет на вооружении. Они шли на экспорт.
          voyaka uh
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:33
            Не было таких ракет на вооружении.
            А чего ж не ставили на вооружение ?
            КВУ-НСвД
            1. voyaka uh Сегодня, 15:30
              Я написал ниже в отдельном посте.
              voyaka uh
        2. Shahno Сегодня, 17:27
          Мы к примеру свой газ мало используем в своих ТЭЦ. Продаем за дорого. А затем покупаем чужой задешево.... Иногда так и с вооружением.
          Shahno
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:32
            Продаем за дорого. А затем покупаем чужой задешево.... Иногда так и с вооружением.
            Да ктож сомневается в Ваших способностях в торговле lol
            КВУ-НСвД
          2. karish Сегодня, 17:42
            Цитата: Shahno
            Мы к примеру свой газ мало используем в своих ТЭЦ. Продаем за дорого. А затем покупаем чужой задешево...

            Хорошо . если бы это было так.
            К сожалению . свой газ мы покупаем совсем не за дёшево. я бы да же сказал . совсем не за дёшево.
            А продавать -- пока практически никому не продаём. так мелочи --иордании и египту.
            СПГ из Нигерии дешевле чем наш собственный газ.
            request
            Поэтому Электрическая компания начинает переговры сНобель Энерджи по поводу снижения стоимости газа минимум на 30%.
            karish
            1. Shahno Сегодня, 17:50
              Не знаю, откуда инфа. Буду через месяц на таханат коах в Ашкелоне проясню.... Пока сам не увижу и не услышу, как бы неизвестно. По моему какая то мутная история. Или что то кто то не догаваривает.
              Shahno
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:09
    Явно против Ирана , и возможно, Сирии! В крайнем случае, могут их использовать против Турции, когда эрдогаду совсем башню снесет, и он пойдет отвоевывать для мусульман Иерусалим.
    Геркулесыч
    1. karish Сегодня, 14:14
      Цитата: Геркулесыч
      Явно против Ирана

      каким образом ?
      дальность ОТР-- 300 км , иран от нас в 1200 км
      Цитата: Геркулесыч
      В крайнем случае, могут их использовать против Турции

      belay
      эксперт , Сам померяешь на каком расстоянии от нас Турция ?
      Ракеты - это против Сирии и Хизбаллы в Ливане.
      Представьте простую ситуацию , атака Хизбаллы ( как было в 2006 г ) с захватом солдат .
      Пока ВВС взлетят , сколько времени пройдёт ?
      ОТР уничтожат те же мосты и отрежут пути в считанные минуты.
      Ракетами можно нанести высокточный массированный удар гораздо проще и дешевле чем ВВС.
      karish
      1. Лопатов Сегодня, 14:22
        Цитата: karish
        каким образом ?
        дальность ОТР-- 300 км , иран от нас в 1200 км

        "Кроме того, данные ракеты будут использоваться на кораблях ВМС, а возможно и на самолётах ВВС», – говорится в материале." (с)
        Лопатов
        1. karish Сегодня, 14:28
          Цитата: Лопатов
          "Кроме того, данные ракеты будут использоваться на кораблях ВМС, а возможно и на самолётах ВВС», – говорится в материале." (с)

          только тогда (сорри ) -- эти ракеты как часть вооружения будут относиться к ВМФ и ВВС .
          И что тут такого ?
          karish
          1. Лопатов Сегодня, 14:30
            Цитата: karish
            И что тут такого ?

            И до Ирана и до Турции ракеты авиационного и морского базирования дотянуться могут.
            Лопатов
            1. karish Сегодня, 14:47
              Цитата: Лопатов
              Цитата: karish
              И что тут такого ?

              И до Ирана и до Турции ракеты авиационного и морского базирования дотянуться могут.

              И что ? request
              ОТР для Ирана как слону дробина.
              Ракетные войска - это ответ на ракетную составляющую Хизбаллы , ну и сирия конечно под раздачу попадёт -- как в общем уже было .
              karish
      2. Геркулесыч Сегодня, 14:24
        А что, вторую ступень, или третью прицепить не судьба? belay Если вы ими случайно по туркам ударите, я вам скажу "огромное спасибо "!И даже если не случайно, но по туркам, все равно скажу! !! good
        Геркулесыч
  4. Арон Заави Сегодня, 14:10
    Цитата: КВУ-НСвД
    Превентивные удары авиацией дорого , неэффективно , небезопасно ? Решили долбать по ворогам ракетами ?

    Нет это мы решили с вас пример взять. У вас уже бригад десять с ОТР, а нам и одной хватит.

    Хотя насколько я понял из обсужденния "Lora", она пока не совсем отвечает требованиям армии. ОКВ в 10м они требуют довести до 3.5м.Так что раньше чем к 2020 первого дивизиона не стоит ждать.
    Арон Заави
    1. Burbon Сегодня, 14:16
      Цитата: Арон Заави
      Нет это мы решили с вас пример взять. У вас уже бригад десять с ОТР, а нам и одной хватит.

      laughing ...думаю в ответ получите бригады у иранцев и сирийцев.....и чем это может закончится??
      Burbon
    2. Лопатов Сегодня, 14:20
      Цитата: Арон Заави
      ОКВ в 10м они требуют довести до 3.5м.

      Сейчас прибежит Профессор и расскажет, что ракеты LORA демократические, и у Израиля много денег. Посему они не подчиняются нормальному закону поражения, и КВО для них не существует.

      А вообще- не думаю, что с этой системой наведения (ИНС с коррекцией по ЖПС) можно достичь лучшего результата.
      Лопатов
      1. Арон Заави Сегодня, 14:28
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Арон Заави
        ОКВ в 10м они требуют довести до 3.5м.


        А вообще- не думаю, что с этой системой наведения (ИНС с коррекцией по ЖПС) можно достичь лучшего результата.

        Читал, что хотят подключить РАФАЭЛь, к тех свои идеи.
        Арон Заави
        1. Лопатов Сегодня, 14:34
          Цитата: Арон Заави
          Читал, что хотят подключить РАФАЭЛь, к тех свои идеи.

          В любом случае это будет уже дорогая ракета.
          Лопатов
        2. Shahno Сегодня, 17:32
          Да это может переломить ситуацию в ближайшее время. Учитывая доступ Рафаэля к деньгам.
          Shahno
      2. профессор Сегодня, 21:37
        Цитата: Лопатов
        Сейчас прибежит Профессор и расскажет, что ракеты LORA демократические, и у Израиля много денег. Посему они не подчиняются нормальному закону поражения, и КВО для них не существует.

        Не "прибежит", а "подтянется". Я бегаю только по утрам. bully
        У Израиля не много денег поэтому и принимают на вооружение ЛОРЫ и пр. Час лета самолета очень дорого обходится да и занимает время на подготовку. Ракеты более оперативны. Но и они не предназначаются для замены авиации, а лишь для её дополнения.

        Ошибка(не поражение) в высокоточном оружии не подчиняется закону Гаусса (АКА Нормальному распределению). У нас это проходят на первом курсе. Соответственно либо понятие "КВО" для них не применяют либо рассчитывают его по другому закону. Не Гаусса. Вы б хоть Вики почитали. wink
        профессор
        1. Лопатов Сегодня, 22:31
          Цитата: профессор
          Ошибка(не поражение) в высокоточном оружии не подчиняется закону Гаусса (АКА Нормальному распределению).

          Но при этом ваши безграмотные разработчики указывают для своих систем КВО, которое является результатом аппроксимации нормального закона ступенчатым?
          Вы просто обязаны бить в колокола и требовать выгнать этих недоучек на улицу. Ну и заодно их руководство, тоже судя по всему безграмотное. 8))))))))))))

          Цитата: профессор
          У нас это проходят на первом курсе.

          Судя по всему, ваши разработчики не оканчивали ваших ВУЗов. Но ничего, требуйте заменить. После чего люди, уверенные, что ошибки не подчиняются нормальному распределению быстро приведут израильский ВПК к нулю.

          Цитата: профессор
          Соответственно либо понятие "КВО" для них не применяют

          Вот и я о том. Гнать... Люстрация по признаку знаний. Слишком образованным не место в организациях, разрабатывающих оружие.

          Цитата: профессор
          либо рассчитывают его по другому закону.

          8))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          Чем дальше, тем веселее...
          8)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          Нда-а-а. У израильского образования явно огромные проблемы. Просто гигантские.
          Лопатов
  5. voyaka uh Сегодня, 14:14
    Создание тактических ракетных войск давно "лоббирует" Либерман.
    Летчики отчаянно сопротивлялись. В битве за дележку военного бюджета
    ракеты могли потеснить самолеты, так как у этих ракет и у ударных
    самолетов примерно одни задачи на дистанциях несколько сот км.
    Но так как в последнее время "деньги есть", то договорились как-то.
    voyaka uh
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:44
      Сорри . Прочитал . Понял ответ на свой вопрос , неприятие ракет обуславливалось противодействием лётчиков изза претензий на бюджетный пирог . Принято , как одна из причин . Моё мнение - создание дивизионов ОТР Израилем - ответ на возросшую опасность для самолётов от осовременивающихся систем ПВО в регионе .
      Извините - получилось в виде цитаты - техническая неувязочка hi
      КВУ-НСвД
      1. voyaka uh Сегодня, 16:02
        Не думаю, что это в числе главных причин.
        Скорее уж, то что написал karish ("просто ракетами быстрее").
        Нам надо погасить в Ливане пусковую установку тактической БР через две-три минуты
        после обнаружения. До того, как они пальнут, иначе бесполезно. Пусковые у них
        обычно одноразовые . Авиация не успевает.
        voyaka uh
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:11
          Нам надо погасить в Ливане пусковую установку тактической БР через две-три минуты
          после обнаружения. До того, как они пальнут, иначе бесполезно. Пусковые у них
          обычно одноразовые . Авиация не успевает.
          А раньше было не так ? Ни техника , ни тактика группировок принципиально не изменились , но к вводу в строй ОТР всё же пришли
          КВУ-НСвД
  6. q75agent Сегодня, 14:25
    многие участники ВО из Израиля искрении сожалели о гибели нашего летчика , спасибо им за это , уважаемые форумчане , давайте на время перестанем обмениваться колкостями , их программа вооружений это дело их станы
    q75agent
    1. _Jack_ Сегодня, 14:39
      многие участники ВО из Израиля искрении сожалели о гибели нашего летчика
      ну правильно, это-же все выходцы из СССР, бывшие земляки, иначе чего им тут тереться?
      _Jack_
  7. Incvizitor Сегодня, 14:41
    Надо и Ирану ОТРК закупать против этих буйнопомешанных. Пора им подогнать искандеров, чтобы в случае агрессии сразу пол столицы снесли...
    Incvizitor
    1. karish Сегодня, 14:45
      Цитата: Incvizitor
      Пора им подогнать искандеров, чтобы в случае агрессии сразу пол столицы снесли...

      Я то же - За , восточные кварталы wassat
      karish
  8. Товарищ Ким Сегодня, 14:57
    Цитата: Арон Заави
    Нет это мы решили с вас пример взять. У вас уже бригад десять с ОТР, а нам и одной хватит.

    Для нашей огромной Родины десять бригад ОТР - капля в море.
    Сравнение крайне неуместно.

    Если исходить из Вашего предположения то у нас должно быть не 10 (десять) бригад ОТР а 638.
    Но с "нашим" колониальным правительством это абсолютно невозможно.
    Товарищ Ким
  9. Myxa901021 Сегодня, 15:03
    Не могу понять чего все к Израилю такую неприязнь испытывают? Ну захотели они себе ракетную бригаду нам то что? Или все тут любители мусульман? Их понять тоже можно сидят на клочке пустыни рядом очень дружелюбные соседи
    Myxa901021
    1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 15:21
      Кака така неприязнь?
      Та вы шо?
      Ну подумаешь,они Родину продали.
      Оптом и в розницу.
      И ещё не раз ее бедную продадут.
      Мы и они....они и Мы...
      У нас РОДИНА ОДНА!
      А у них там где сф,ин,ктер в тепле.
      Ну и два три,а то и четыре"папира"
      для них это нормально.
      И ещё любят они нас поучать.
      Брюзжа,оттопырив губу.
      Хотя мы то Родину не продавали.
      Вот теперь и думайте сами.
      Кто Мы и кто они...
      Крановщик Нахамкинсон
    2. Gonzallo Сегодня, 15:25
      Цитата: Myxa901021
      Или все тут любители мусульман?
      Выше берите, на жаловании, кито на арабском, кито на персидском, отрабатывають ...
      Gonzallo
      1. Комментарий был удален.
        1. Myxa901021 Сегодня, 15:48
          Странно они поехали в своё государство причём тут родина? А уж сколько у нас соотечественников свалило забугор
          Myxa901021
          1. Oleg7700 Сегодня, 16:22
            И тут такое дело - у абсолютного большинства солдат ЦАХАЛ (в тч., с ивритоязычных источников - и в будущем новом ракетном корпусе, в перспективе...) уже бабушки и дедушки родились в Израиле.
            Oleg7700
  10. Комментарий был удален.
  11. TUFAN Сегодня, 17:14
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Гигант мысли
    Израиль свою агрессивную политику в отношении соседей хочет поднять на более высокий уровень посредством приобретения ракет средней дальности, хочет держать их в постоянном напряжении и страхе.

    У Сирии уже лет 30 несколько бригад ОТР на вооружении ,значит она гораздо агрессивнее Израиля?

    Выходит так! laughing
    TUFAN
  12. TUFAN Сегодня, 17:20
    Цитата: SPLV
    Цитата: Гигант мысли
    ракет средней дальности

    Ну, скажем, 150 и 300 км это далеко не средней, а даже малой дальности.
    Но это заставляет задуматься соседей. Скорее всего на этом не остановятся, в этом ещё большая проблема.

    «Оперативно-тактическая ракета EXTRA (Extended Range Artillery) совместно разработана израильскими объединениями Israel Military Industries (IMI) и Israel Aerospace Industries (IAI) и впервые была продемонстрирована в 2007 году. Твердотопливная ракета имеет длину 3,97 м, калибр 306 мм, массу 450 кг и массу боевой части 120 кг (фугасная, проникающая либо кассетная). Максимальная дальность стрельбы достигает 150 км. Система наведения разработки IAI инерциальная со спутниковой коррекцией по GPS, с командной коррекцией на маршевом участке посредством даталинка TCS, позволяющей достигать КВО (круговое вероятное отклонение) якобы всего в 10 м».
    Ракеты «EXTRA» небольшими партиями в составе универсальной РСЗО «Lynx» поставлялись также Казахстану и Азербайджану.
    TUFAN
  13. TUFAN Сегодня, 17:30
    Цитата: voyaka uh
    Не было таких ракет на вооружении. Они шли на экспорт.


    В 2016-м в Баку на выставке сам снимал. Эта штуковина более ощутимее будет yes
    TUFAN
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