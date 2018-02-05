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Минобороны Израиля получит оперативно-тактические ракеты
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман утвердил решение о формировании подразделений тактических ракет, которые будут частью сухопутных войск, сообщает oleggranovsky.livejournal.com.
Решение было принято в начале января. На первичное развёртывание подразделений выделены полмиллиарда долларов.
«Работы должны осуществляться в рамках текущей программы развития армии, рассчитанной до 2020 г. На первом этапе речь идёт о 306-мм ракетах EXTRA (Extended Range Artillery Rocket) производства "Израильской Военной Промышленности" (ТААС, IMI). Данная ракета имеет дальность до 150 км и находится в серийном производстве на экспорт. Кроме того, данные ракеты будут использоваться на кораблях ВМС, а возможно и на самолётах ВВС», – говорится в материале.
На втором этапе, по данным автора, будут закуплены БР с дальностью 300 км. Точный тип ракет пока неизвестен, но это могут быть LORA (Long Range Artillery) «Израильской Авиационной Промышленности» (IAI), «Нец Дорес» (Predator Hawk) производства IMI или американский ATACMS Block IVA (MGM-168), заключает автор.
Решение было принято в начале января. На первичное развёртывание подразделений выделены полмиллиарда долларов.
«Работы должны осуществляться в рамках текущей программы развития армии, рассчитанной до 2020 г. На первом этапе речь идёт о 306-мм ракетах EXTRA (Extended Range Artillery Rocket) производства "Израильской Военной Промышленности" (ТААС, IMI). Данная ракета имеет дальность до 150 км и находится в серийном производстве на экспорт. Кроме того, данные ракеты будут использоваться на кораблях ВМС, а возможно и на самолётах ВВС», – говорится в материале.
На втором этапе, по данным автора, будут закуплены БР с дальностью 300 км. Точный тип ракет пока неизвестен, но это могут быть LORA (Long Range Artillery) «Израильской Авиационной Промышленности» (IAI), «Нец Дорес» (Predator Hawk) производства IMI или американский ATACMS Block IVA (MGM-168), заключает автор.
Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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