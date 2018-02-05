23:19 05 февраля
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В украинской армии заметили эпидемию самоубийств

С начала года минимум восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли на службе при невыясненных обстоятельствах. Официально все случаи квалифицированы как суицид. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает украинское издание «Вести».

В частности, издание обратило внимание на историю 19-летнего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил. 28 января он заступил в караул, спустя три часа его нашли мертвым с пулевыми ранениями в голову и грудь. Инцидент расследуется как самоубийство, однако его близкие утверждают, что молодой человек в день гибели планировал дела на ближайшее время. Также, по их словам, курсант рассказывал о массовом увлечении офицеров вуза алкоголем и наркотиками.

В украинской армии заметили эпидемию самоубийств



Министерство обороны не раскрывает официальную статистику по самоубийствам среди военнослужащих и обстоятельства их гибели. Бывший военный прокурор Анатолий Маркевич отметил, что теперь подобными делами занимается Нацполиция Украины, практически не расследуя их.

Также Маркевич считает, что медкомиссии не проверяют физическое и психическое здоровье призывников, для которых попадание в военный коллектив — травматическая ситуация.

Как сообщает ФАН, отношение командиров украинских подразделений к рядовым военнослужащим заставляет последних сводить счеты с жизнью. Согласно сводке за 4 февраля, только за один день совершено два самоубийства. Так, солдат 10-й горно-штурмовой бригады покончил с собой из-за давления со стороны командира. По аналогичным причинам совершил суицид и боец 46-го батальона спецназначения Павлюченко. Рядовой не выдержал издевательств командира роты.

Использованы фотографии: https://vesti-ukr.com/
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Комментарии 36

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  1. dm_Россия Сегодня, 14:13
    [/quote]спустя три часа его нашли мертвым с пулевыми ранениями в голову и грудь
    [quote]
    Инцидент расследуется как самоубийство
    wassat
    Они это серьёзно?
    dm_Россия
    1. Гигант мысли Сегодня, 14:17
      Ну, а что , по мнению следователей самоубийца совершил контрольный выстрел себе в голову сам. И это не первый такой случай на Украине.
      Гигант мысли
      1. влад66 Сегодня, 16:37
        Цитата: Гигант мысли
        это не первый такой случай на Украине.

        И не только в армии.
        влад66
      2. Pax tecum Сегодня, 17:18
        Ну, а если принял решение умереть, то зачем первым убивать себя. Не эффективно. А, вот если первым завалить обидчика.., а то и не одного.
        Профилактический эффект неуставных взаимоотношений будет на долго.
        Цинично, но реально.
        Pax tecum
    2. Проксима Сегодня, 14:25
      Цитата: dm_Россия
      спустя три часа его нашли мертвым с пулевыми ранениями в голову и грудь
      Инцидент расследуется как самоубийство
      wassat
      Они это серьёзно?
      Серьёзно другое, уровень суицида в армии, это важнейший индикатор ее боеспособности и естественно морального духа. В этом плане (даже основываясь на полузакрытой статистике) в «самой сильной в Европе армии» дела обстоят очень печальные...
      Проксима
    3. zhekazs Сегодня, 14:27
      Цитата: dm_Россия
      Они это серьёзно?

      Это страна чудес, там все возможно.
      Такими темпами они скоро целыми подразделениями будут самоликвидироваться. Эпидемия ведь.
      zhekazs
      1. словак Сегодня, 14:39
        Хорошо бы, начали с головы- Петручио, Аваков, Турчинов, .... депутаты, ...
        словак
        1. Ныробский Сегодня, 16:02
          Цитата: словак
          Хорошо бы, начали с головы- Петручио, Аваков, Турчинов, .... депутаты, ...
          Эти персонажи далеко от зоны АТО....прежде чем сводить счёты с жизнью надо было сначала отстрелять буйных командиров. А так, никакого толку, разве что не будут стрелять в направлении ЛДНР.
          Ныробский
    4. сибиралт Сегодня, 14:59
      Украинский Полторак заявил, что из более 10 тыс. погибших ВСУшников в АТО, 4 тысячи не боевые потери. belay Это же какая экономия для бюджета недогусударства! За 40% утилизации безработных их семьям платить не надо.
      сибиралт
    5. Сергей Медведев Сегодня, 17:51
      Цитата: dm_Россия
      Они это серьёзно?

      Сашок Музычко два раза себе в сердце выстрелил. Вспоминайте.
      Сергей Медведев
    6. влад66 Сегодня, 23:08
      спустя три часа его нашли мертвым с пулевыми ранениями в голову и грудь. Инцидент расследуется как самоубийство

      Да уж он так лихо сам от себя отбивался.что и грудь прострелил и в голову контрольный сделал. what
      влад66
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:13
    его нашли мертвым с пулевыми ранениями в голову и грудь. Инцидент расследуется как самоубийство,
    Это как ? Типа сначала стрельнул в корпус , а затем сделал контрольный в голову ? Хотя я уже ничему не удивляюсь на Украине
    КВУ-НСвД
    1. LSA57 Сегодня, 14:30
      Цитата: КВУ-НСвД
      Хотя я уже ничему не удивляюсь на Украине

      дык по уровню "демократии" впереди России
      LSA57
      1. Подрезчик Сегодня, 15:21
        Цитата: LSA57
        Цитата: КВУ-НСвД
        Хотя я уже ничему не удивляюсь на Украине

        дык по уровню "демократии" впереди России

        hi По уровню подготовки будущих офицеров впереди России, во как умеют, сам себя в грудь и ...контрольный!!! laughing
        Привет, Сергей! hi
        Подрезчик
        1. LSA57 Сегодня, 15:39
          Цитата: Подрезчик
          По уровню подготовки будущих офицеров впереди России,

          по большому счёту они впереди планеты всей laughing
          Привета hi
          LSA57
    2. Orionvit Сегодня, 21:07
      Цитата: КВУ-НСвД
      Типа сначала стрельнул в корпус , а затем сделал контрольный в голову ?

      Ничего удивительного. После выборов президента в 2004г., бывший министр внутренних дел украины, покончил с собой почти что так. Правда там были два пулевых в голову, причём оба смертельные. И ничего, прокатило, даже с министром, а тут какие то солдаты.
      Orionvit
  3. Пытливый Сегодня, 14:15
    Родственникам суицидника не надо платить, а командованию не надо за потери отчитываться, типа: сам виноват. После самоубийства Сашко Билого (земля ему стекловатой), трудно удивляться и самоубийству: тремя выстрелами в голову, множественным ножевым ранениям в сердце или самострелу из автомата в затылок...
    Как на Украине работает нацполиция это отдельная песня, круче только суды, которые выносят решения под контролем «активистов»
    Пытливый
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:15
    Это всплыли те факты, которые не сумели утоить, ибо в реальности там самоубийств в разы больше! Безысходность , и отсутствие каких либо перспектив для себя, коллапс в экономике, нищета, информационные взбросы -и только одно решение всех проблем самым легким путем! А могли бы собраться, свергнуть эту власть, и попытаться заново, с нуля, начать жить как люди. ...
    Геркулесыч
    1. CentDo Сегодня, 14:27
      В плане собраться и свергнуть власть они впереди планеты всей. Сколько там уже майданов и революций было? Только вот лучше не становится.
      CentDo
    2. zhekazs Сегодня, 14:29
      Цитата: Геркулесыч
      могли бы собраться, свергнуть эту власть, и попытаться заново, с нуля, начать жить как люди

      До основания мы весь... Это не их менталитет.
      zhekazs
    3. Orionvit Сегодня, 21:15
      Цитата: Геркулесыч
      А могли бы собраться, свергнуть эту власть

      Люди никогда не свергают власть. Этим занимаются отдельные личности в купе с огромными организациями, при поддержке сторонних государств и огромного финансирования. Люди, это тот расходный материал, на который иногда опираются. Если большинство украинцев поддерживают существующую власть (хоть и ругают), значит это их устраивает.
      Orionvit
  5. biron Сегодня, 14:26
    не плохая танденция самоликвидации.
    biron
  6. лысова Сегодня, 14:35
    Обычные явления во многих ВС и конфликты так же спорные. А в ВС Украины - дисциплины ноль - по этому и показатель выше. Пускай суицидят и стреляют друг друга.
    лысова
  7. Товарищ Ким Сегодня, 14:45
    Цитата: dm_Россия
    Они это серьёзно?

    Конечно! В армии самоубийства, учителя сваливают за бугор.
    Они к этому и стремились.
    Учитель года -2016, которую награждал Порошенко, уехала на заработки - ухаживать за дедушкой в Лондоне.
    Там для нее большие перспективы, там, по ее словам, она сможет себя лучше реализовать. Тем более, что сама еще молода и ее ожидают хорошие перспективы. По мнению Виолетты Македон, ничего удивительного в ее отъезде нет, решение она приняла взвешенное и правильное.....
    ....По словам молодой учительницы условия труда в Украине невыносимые. Труд не ценится, развития нет никакого, а перспективы для учителей очень туманные как собственно и для самой страны.
    https://elise.com.ua/2017/11/15/pokrashhennya-uch
    itel-goda-ukrainy-ehala-na-zarabotki-v-evropu/
    Товарищ Ким
  8. Александр 3 Сегодня, 15:13
    Эх не те болеют этой болезнью, надо в раду эти вирусы пустить.
    Александр 3
  9. злой партизан Сегодня, 15:28
    Скорее всего в официальную статистику попали только те случаи, которые скрыть не получиться никак. А на самом деле, я так подозреваю, статистика суицидов в ВСУ ещё круче. yes
    злой партизан
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 15:35
    о как... То есть решил самоубиться, то сначала в голову стреляешь, а после в грудь.. Или наоборот? Так что б контрольный в голову...
    Ну и 8 человек не эпидемия... Население насколько уменьшилось в стране? О.. Вот здесь и нужно искать эпидемию...
    КОТ БАЮН
    1. сибиралт Сегодня, 15:38
      Вна Украине эпидемия кори поспевает. Европа им карантин точно введёт. Тогда все к нам, в Россию. belay Узбек Онищенко плакаль!
      сибиралт
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 17:57
        Там близко не только эпидемия кори... Уровень непривитого населения приближен к критическому порогу 60% по целому букету заболеваний. И это только медицина... Про ветеринарию, где ящур, бешенство, лейкозы, глистные инвазии и еще куча зоонозов я вообще не говорю... Не стой стоороны они "засады ждут". Эти восемь несчастных - даже не капля в море, если все так и пойдет далее.
        КОТ БАЮН
        1. Orionvit Сегодня, 21:26
          Цитата: КОТ БАЮН
          Уровень непривитого населения приближен к критическому порогу 60% по целому букету заболеваний.

          Враньё. На украине может не быть бесплатных лекарств для оказания первой помощи неимущим, но западные вакцины всегда в наличии, причём бесплатно. Попробуй не привить ребёнка, его не возьмут ни в школу, ни в детский сад. Если при Советской власти, где человек был ресурсом, и о его здоровье заботились, то и вакцины были проверенные, собственного производства. Чем и для чего сейчас колят наших детей, неизвестно. Доходит до того, что многие родители дают взятки, только что бы их детей не вакцинировали тем, что привезено из за границы. Так что с вакцинами, на украине полный порядок, не сомневайтесь, вот только во благо ли? Сомневаюсь я что то в альтруизм западных организаций и самих украинских властей.
          Orionvit
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 21:58
            Враньё.

            У Вас своё мнение. Я его уважаю. Ни Вы ни я здесь не для того, что бы врать.
            Но, при всём желании, я не позволю себе высказать противоположную точку зрения в такой форме. Моветон.
            На украине может не быть бесплатных лекарств для оказания первой помощи неимущим

            В этой стране может не быть даже того, чего и не может не быть в принципе. За бесплатное и нормальное качество - платят и не журжат.
            Давайте не будем спорить - у меня есть у кого поинтересоваться ситуацией с санитарно-эпидемиологической обстановкой прямо там. Все гораздо отвратительнее чем хотелось бы. Крупные города - еще более-менее держатся. НП (населенные пункты) поменьше - из рук вон плохо. И эту ситуацию с вакцинами я бы не назвал "полным порядком".. Ну если только в кавычках..
            Еще раз прошу заметить - я не навязываю Вам своего мнения в данном вопросе и не пытаюсь лично Вас в чем-то убедить.
            А про испытательный полигон для вакцин (и не только) - кто б сомневался. Здесь и разговоров нет. "Резвятся" западные фармакологи безудержно, в последствии собирая такую необходимую статистику.
            КОТ БАЮН
            1. Orionvit Сегодня, 22:25
              Цитата: КОТ БАЮН
              я не позволю себе высказать противоположную точку зрения в такой форме.

              Согласен, погорячился. Пусть будет неправда.
              у меня есть у кого поинтересоваться ситуацией с санитарно-эпидемиологической обстановкой прямо там
              Мне далеко ходить не надо. Это для вас там, а для меня здесь.
              Orionvit
  11. Беларусь это Россия Сегодня, 15:44
    Потому что Украине украинцам-нужно убирать этих западных бандер и чистить Украину от них и к России Русской православной христианской присоединяться.
    Беларусь это Россия
  12. Дормидонт Сегодня, 15:51
    Самоубийство - превосходный диагноз. И компенсаций свидомитам платить не надо
    Дормидонт
  13. Безразличный Сегодня, 19:49
    Чтобы скинуть власть нужны вожаки. А их нет. Как пел Высоцкий?
    "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков"!. Шизоидов там полная Рада, но они не буйные.
    Безразличный
  14. Лексус Сегодня, 21:28
    Беда в том, что убивают нормальных людей, скорее всего. А нечисть по-прежнему портит воздух.
    Лексус
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