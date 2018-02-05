В украинской армии заметили эпидемию самоубийств

С начала года минимум восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли на службе при невыясненных обстоятельствах. Официально все случаи квалифицированы как суицид. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает украинское издание «Вести».В частности, издание обратило внимание на историю 19-летнего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил. 28 января он заступил в караул, спустя три часа его нашли мертвым с пулевыми ранениями в голову и грудь. Инцидент расследуется как самоубийство, однако его близкие утверждают, что молодой человек в день гибели планировал дела на ближайшее время. Также, по их словам, курсант рассказывал о массовом увлечении офицеров вуза алкоголем и наркотиками.Министерство обороны не раскрывает официальную статистику по самоубийствам среди военнослужащих и обстоятельства их гибели. Бывший военный прокурор Анатолий Маркевич отметил, что теперь подобными делами занимается Нацполиция Украины, практически не расследуя их.Также Маркевич считает, что медкомиссии не проверяют физическое и психическое здоровье призывников, для которых попадание в военный коллектив — травматическая ситуация.Как сообщает ФАН, отношение командиров украинских подразделений к рядовым военнослужащим заставляет последних сводить счеты с жизнью. Согласно сводке за 4 февраля, только за один день совершено два самоубийства. Так, солдат 10-й горно-штурмовой бригады покончил с собой из-за давления со стороны командира. По аналогичным причинам совершил суицид и боец 46-го батальона спецназначения Павлюченко. Рядовой не выдержал издевательств командира роты.