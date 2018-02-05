23:13 05 февраля
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В Сирии полностью уничтожен турецкий танк «Леопард-2А4»

Полное уничтожение курдскими бойцами турецкого танка «Леопард-2А4» в Сирии вызвало различные суждения: многие просто не могли поверить, что танк, считавшийся одним из лучших в мире, так легко может превратиться в груду металлолома, пишет Вестник Мордовии.

В Сирии полностью уничтожен турецкий танк «Леопард-2А4»


Пользователями делались даже предположения, что это был не танк, а самоходная установка, имеющая противопульную броню.




Однако позднее в сети появились фотографии членов экипажа турецкого танка «Леопард-2А4», погибших на поле боя.



Сообщалось, что кроме них погибли еще несколько турецких военных, кроме того было уничтожено несколько единиц автомобильной техники.



Практически одновременно с информацией об этом инциденте в Сети появились изображения модернизированного при помощи Израиля танка M60T «Sabra». На фото видно, что танк полностью сгорел. Предполагается, что машина подбита ракетой противотанкового комплекса.

Использованы фотографии: Отвага2004
53

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 14:49
    Видео к новости
    Владыка Ситх
    1. Тралл Сегодня, 14:50
      Курды еще и строительную технику из ПТРК уничтожают:
      (на следующий после Леопарда день)
      Тралл
      1. zhekazs Сегодня, 15:01
        А на строительной технике там кто воюет? Или это у курдов такое национальное развлечение?
        zhekazs
        1. oldseaman1957 Сегодня, 15:19
          В Сирии полностью уничтожен турецкий танк «Леопард-2А4»
          - Да тут в Сирии не война получается, а сплошная реклама российского оружия. В такой хлам хвалёные леопёрды разлетаются - душа поёт! Думаю, Эрдоган не только С-400 у нас ещё закажет...
          oldseaman1957
          1. Гигант мысли Сегодня, 15:23
            Турки ввиду уменьшившейся боеспособности своих войск из-за чисток командного состава будут ещё долго хлебать эту курдскую кашу и получать по соплям от курдов.
            Гигант мысли
            1. Alex-a832 Сегодня, 15:52
              И курды и турки друг от друга взаимно отгребают. Уверен что туркам и курдам поступали некие компромиссные варианты взаимного сосуществования, но они их не приняли, в связи с чем им предоставили возможность мутузить друг друга.
              Alex-a832
            2. Ныробский Сегодня, 15:57
              Цитата: Гигант мысли
              Турки ввиду уменьшившейся боеспособности своих войск из-за чисток командного состава будут ещё долго хлебать эту курдскую кашу и получать по соплям от курдов.

              Да уж, небольшие мобильные группы курдских бойцов, нанесут гораздо больше ущерба, нежели во время боя согласно тактики с наличием классической линии фронта.
              Ныробский
          2. Григорий_45 Сегодня, 15:38
            Цитата: oldseaman1957
            Думаю, Эрдоган не только С-400 у нас ещё закажет.

            "Корнентов" побольше?
            Григорий_45
            1. Грац Сегодня, 16:08
              Цитата: Григорий_45
              Корнентов" побольше?

              союзник слишком ненадежен, я бы им ничего не продавал, все что купят в любой момент против нас могут обратить
              Грац
          3. Донской Сегодня, 15:48
            Цитата: oldseaman1957
            - Да тут в Сирии не война получается, а сплошная реклама российского оружия. В такой хлам хвалёные леопёрды разлетаются - душа поёт! Думаю, Эрдоган не только С-400 у нас ещё закажет...

            Каждый видит то, что хочет увидеть winked
            Донской
        2. влад66 Сегодня, 16:44
          Да туда и дорога "котику" yes .
          влад66
          1. jjj Сегодня, 20:34
            На фоне таких конфликтов стремление России к модернизации танков, находящихся на хранении выглядит очень разумным делом. Модернизировали и продали, модернизировали и продали. И такая наша техника окажется еще и лучше той, что имеется на вооружении у конфликтующих сторон
            jjj
  2. Товарищ Ким Сегодня, 14:50
    Интересно чем это так его уконтропупили.
    Страшная смерть.
    Товарищ Ким
    1. Kars Сегодня, 14:56
      Странно все таки видеть танки без дз.вроде и не первый год война,и в прошлом году залет в идлибе был.и никаких изменений.
      Kars
      1. Muvka Сегодня, 15:51
        Если на него навесить ДЗ, он еще тяжелее станет и ехать тяжко ему будет.
        Muvka
        1. Григорий_45 Сегодня, 16:47
          Цитата: Muvka
          и ехать тяжко ему будет.

          лучше плохо ехать чем быстро лететь - одна рука здесь, вторая нога там (да простят меня)
          К тому же. на версиях А6/А7 стоит дополнительная броня. У турок танки старые, версии А4
          Григорий_45
        2. strannik1985 Сегодня, 19:14
          Цитата: Muvka
          Если на него навесить ДЗ, он еще тяжелее станет и ехать тяжко ему будет.

          Снять дополнительное бронирование и заменить НКДЗ. Например ещё советская 4С24 весит 4 тонны.
          Можно поставить КАЗ-1 "Штора" или ее аналог, как сирийцы делают.
          strannik1985
          1. Григорий_45 Сегодня, 20:42
            Цитата: strannik1985
            Снять дополнительное бронирование

            у А4 его нет. Да и композитная броня не такая уж тяжелая. Противотанковых пушек и танков у курдов нет, а против кумулятива композитка - самое то.
            Цитата: strannik1985
            Можно поставить КАЗ-1 "Штора" или ее аналог, как сирийцы делают.

            Штора - это не КАЗ, хотя его порой так называют. Это КОЭП - комплекс оптико-электронного противодействия, он не уничтожает ПТУР, а старается сорвать наведение. Но, хотя бы дымовую завесу система поставила. Судя по видео, экипаж танка так и не заметил ПТУР чуть ли не до самого её попадания.
            Григорий_45
    2. Григорий_45 Сегодня, 15:12
      Советским "Фаготом". В боеукладку
      Григорий_45
    3. Григорий_45 Сегодня, 15:37
      Цитата: Товарищ Ким
      чем это так его уконтропупили

      вот сюда:
      Григорий_45
      1. БАРХАН Сегодня, 16:21
        Цитата: Григорий_45
        вот сюда:

        Что то прям совсем неудачное место для боеукладки.Впереди...
        У меня одного при виде немецкого креста на башне рука инстинктивно ищет гранату?...
        БАРХАН
        1. jjj Сегодня, 20:37
          Я как-то выходил из катерка на озере Гроссен Плен Зее на пристани городка Плен в Шлезвиге-Гольштейне. И матрос произнес негромко: "Шнель, шнель", Я его инстинктивно чуть не утопил
          jjj
          1. БАРХАН Сегодня, 20:44
            Ага.Вот и я об этом.... wink
            https://rutube.ru/video/84a29a51339c587ead673d0ee
            72cb5b7/
            БАРХАН
        2. Григорий_45 Сегодня, 20:48
          Цитата: БАРХАН
          Что то прям совсем неудачное место для боеукладки.Впереди

          расчет, видимо, на то был, что с фронтального обстрела боеукладка защищена довольно серьезной лобовой броней. К тому же деваться некуда - унитары так просто в танке не разместишь, это не выстрелы раздельного заряжания. Кто ж предполагал, что танку в борт засадят, вне допустимых углов (+-35 град) курсового маневрирования? Эта особенность танка всплыла только в таких вот "партизанских" боях, когда стреляют ПТУР по бортовой проекции. Еще один Леопард сожгли (раньше), попав ПТУР в нишу башни (там тоже часть боеукладки). Но тогда вроде были выжившие
          Григорий_45
          1. БАРХАН Сегодня, 21:20
            Цитата: Григорий_45
            Эта особенность танка всплыла только в таких вот "партизанских" боях, когда стреляют ПТУР по бортовой проекции.

            Григорий спасибо за пояснения...Но на войне современной уже трудно отличить партизанское от регулярного.Особенно в боях с обученным противником.
            Цитата: Григорий_45
            Кто ж предполагал, что танку в борт засадят, вне допустимых углов (+-35 град) курсового маневрирования?

            Ну вообще то "гениальные" немецкие танкостроители должны были.Им всю историю,что то мешает победить...то грязь,то мороз,то не сговорчивый противник...и конструкторы хороши,и полководцы гениальны,и солдаты на загляденье...а морды вечно битые,да войны проигранные...
            БАРХАН
            1. Григорий_45 Сегодня, 22:05
              Цитата: БАРХАН
              Ну вообще то "гениальные" немецкие танкостроители должны были

              все современные ОБТ рассчитывались на концепцию ведения встречного танкового боя - стенка на стенку, с курсовыми углами маневрирования (если склероз не подводит) +-30-40 градусов в зависимости от конкретной модели. С этих секторов современный танк практически непробиваем. Т.е. считали, что вероятность получить снаряд или гранату в бочину или корму крайне низка - пехота прикроет, да и остальные машины. Там и броня стоит средненькая. Но все меняетяся, когда нет четкой линии фронта, городские бои и приближенные к ним. И начали тут конструктора спешно придумывать различные "комплекты городского боя" - проще говоря, дополнительный обвес из брони и ДЗ от РПГ и ПТУР, дополнительные пулеметы и ЗПУ, связь с пехотой, КАЗ и прочее. А у турок даже этого нет - танк "голый"
              А генералы... они, как известно, всегда готовятся к прошедшей войне. Потому у солдат морды и битые постоянно
              Хотя в данном случае турки сами подставились. Встали как три тополя на плющихе и ворон не ловят. Вернее, в конце таки поймали. Последнюю в своей жизни.
              Григорий_45
              1. БАРХАН Сегодня, 22:41
                Цитата: Григорий_45
                Хотя в данном случае турки сами подставились

                Цитата: Григорий_45
                Встали как три тополя на плющихе и ворон не ловят. Вернее, в конце таки поймали. Последнюю в своей жизни.

                Буду надеяться ,что они продолжат в том же духе...
                БАРХАН
      2. voyaka uh Сегодня, 23:08
        И когда турки шли против ИГИЛ было пробитие в то же место, тоже с детонацией.
        Или в башню? Там тоже где-то хранятся снаряды.
        voyaka uh
    4. Грац Сегодня, 16:09
      да там взрыв , все моментально , танкисты ничего не почувствовали
      Грац
  3. Strashila Сегодня, 14:51
    Очередная реклама для российского вооружения... за чем платить больше, за распиаренную технику западного производство и что по факту не работает.
    Strashila
    1. Tiras Сегодня, 14:58
      Тут скорее реклама для КАЗ.
      Tiras
    2. TerribleGMO Сегодня, 17:21
      Цитата: Strashila
      за чем платить больше, за распиаренную технику западного производство и что по факту не работает.

      От птура любой танк лопнет , что "распиаренная западная", что "не имеющая аналогов" .
      TerribleGMO
    3. Григорий_45 Сегодня, 22:52
      Цитата: Strashila
      Очередная реклама для российского вооружения.

      российское оружие особо в рекламе не нуждается. Эффективность доказана многочисленными боями. А вот по престижу и репутации "Леопарда", как лучшего западного танка, данные факты бьют очень сильно. И никто особо разбираться не станет, что модификация уже устаревшая - годов 80-х - все запомнят только одно: "немецкий "Леопард" пал от укуса древнего советского "Фагота"! Позор! А у русских что-то новенькое уже есть!"
      Григорий_45
  4. НЕКСУС Сегодня, 14:56
    О чем я и говорил не так давно...у курдов нет авиации,ПВО и тд,но жечь танки они научились очень исправно. Причем и не убиваемые и лучшие в мире и какие угодно. Я говорил,что за 5 лет войны,курды стали очень натасканными бойцами и турки много зубов обломают о них. И что-то мне подсказывает,что вести о сожженной техники турок будет приходить все чаще.Я уж не говорю о том,что могут начать взлетать на воздух аэропорты,кафе и тд в самой Турции. Партизанской войне курды обучены весьма хорошо,и эта война только началась.
    НЕКСУС
    1. seti Сегодня, 15:17
      Ну нам то это на руку. Глядишь Эрдоган в других вопросах станет посговорчевей.
      seti
      1. AwaZ Сегодня, 16:52
        а вот я с самого начала что то сомневался что туркам удастся быстро сломить курдов. Худо бедно курды не первый год уже воюют и малообученных турецких вояк, могут не мало покрошить. Особенно техники турецкой. Пехота там по любому из околотурецких банд , которые тоже давно воюют.
        Больше всего напрягает меня то что ситуация может зайти в состояние патовой и там обоснуются под видом ООН и миротворцев , американцы. А еще будет хуже, если победят курды.. Это для Асада и Кремля будет серьезный удар под дых.
        AwaZ
        1. Strashila Сегодня, 17:13
          " А еще будет хуже, если победят курды."... и что они будут делать со своей независимостью, напакостив одновременно трем государствам... так против них, как против ИГИЛ объединиться могут... война на истощение при полной блокаде перимитра.
          Strashila
    2. Григорий_45 Сегодня, 15:25
      Цитата: НЕКСУС
      О чем я и говорил не так давно...у курдов нет авиации,ПВО и тд,но жечь танки они научились очень исправно. Причем и не убиваемые и лучшие в мире и какие угодно. Я говорил,что за 5 лет войны,курды стали очень натасканными бойцами

      Нострадамус Вы наш)) Без Вашего Сиятельства все, конечно же, пребывали в полнейшей уверенности, что западные танки абсолютно неубиваемы
      Григорий_45
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:29
        Цитата: Григорий_45
        Нострадамус Вы наш)) Без Вашего Сиятельства все, конечно же, пребывали в полнейшей уверенности, что западные танки абсолютно неубиваемы

        Капитан очевидность...и чего вы своим постом хотели выдавить из себя то ? Вы бы хотя бы разобрались о чем речь то и почему я это сказал. Но ведь зачем,если можно тупо покривляться и побросать экскрементов на вентилятор?
        А суть то проста даже для вас-не далее как несколько дней назад,в одной статье вышел спор,о том,что турки при поддержке коалиции ,"успокоят" курдов и что у последних нет шансов противостоять всему этому. Но как оказывается,курды почему-то плевать хотели и на коалицию и на США и на турок. О чем я в том споре и говорил.
        НЕКСУС
        1. Григорий_45 Сегодня, 15:40
          Цитата: НЕКСУС
          Капитан очевидность

          вот с этим Вас и поздравил hi
          Григорий_45
        2. БАРХАН Сегодня, 16:29
          Цитата: НЕКСУС
          Но как оказывается,курды почему-то плевать хотели и на коалицию и на США и на турок. О чем я в том споре и говорил.

          Андрей,курды могут плевать на кого угодно ,но лишь до тех пор пока есть снабжение.Если снабжение перекроется многого не навоюешь.
          Весь вопрос какую войну будут вести турки.Если антитеррористическую ,то они завязли на долго...Если на полное уничтожение без сортировки(на ,что я думаю не решатся) ,то размажут курдов.То есть ,как всегда всё упирается в волю правителя.
          БАРХАН
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:38
            Цитата: БАРХАН
            Если на полное уничтожение без сортировки

            Не будет там войны на истребление...40 миллионов курдов из них треть боеспособная. Это из той же оперы ,что Халакост,концлагеря и тд. Кто им даст то? Другой вопрос,что курды решили через поддержку США оптяпать свои дела,от чего и поплатились.
            НЕКСУС
            1. Strashila Сегодня, 17:17
              "40 миллионов курдов из них треть боеспособная"... истреблять ни кто и не будет, но условия жизни испортить могут... и конкретно.
              Strashila
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:59
    Насколько я помню, некий министр обороны в нашей стране, лет минимум пять назад, горел желанием купить эти бронегробы для нашей армии, и даже локализовать их сборку на УВЗ! Вот вам и "неубиваемая немецкая бронетехника "!Даже старый "Конкурс "в хлам ушатывает хваленого немецкого зверюгу! Со времен Великий Отечественной пошло, что немцы строят бронезверей, а мы создаем зверобоя!
    Геркулесыч
    1. Lenivets2 Сегодня, 15:10
      "лет минимум пять назад"
      не пять, а семь
      "некий министр обороны в нашей стране"
      не министр обороны, а главком сухопутных войск.
      Получилось как в анекдоте: не проиграл и не в карты, а так всё точно.
      Или Вы не Россию имели в виду? hi
      Lenivets2
      1. Комментарий был удален.
    2. Григорий_45 Сегодня, 15:16
      Цитата: Геркулесыч
      некий министр обороны в нашей стране, лет минимум пять назад, горел желанием купить эти бронегробы для нашей армии

      Квадратиш, практиш, картониш fellow
      Григорий_45
      1. jjj Сегодня, 20:39
        Ну, гдэ-то так: сэм, восэм
        jjj
  6. Николай Петров Сегодня, 15:00
    Ну журналюжки, ну мастера слова (ни минуты даже знающие что есть КПП). Как звучит "уничтожен полностью". То Т-62, то Т-72 "уничтожат "полностью". Любой танк или уничтожается или выводится из строя (без возможности восстановления). На войне рядовой случай.
    Это из области: Рядовой Петров "полностью расстрелял ЦЕЛЫЙ магазин патронов".
    Николай Петров
    1. Burbon Сегодня, 15:21
      Цитата: Николай Петров
      Это из области: Рядовой Петров "полностью расстрелял ЦЕЛЫЙ магазин патронов".

      laughing laughing вас уже разжаловали за полный магазин????
      Burbon
      1. роман66 Сегодня, 15:44
        за утерянную антабку, за полный магазин и расстрелять могли laughing
        роман66
      2. Николай Петров Сегодня, 15:49
        Уважаемый, не придирайтесь к словам, в данном случае "полный" и "целый" - синонимы
        Николай Петров
        1. Burbon Сегодня, 15:59
          Цитата: Николай Петров
          Уважаемый, не придирайтесь к словам, в данном случае "полный" и "целый" - синонимы

          фамилия цитатора и цитируемого совпали не случайно
          Burbon
    2. x.andvlad Сегодня, 15:24
      К слову о грамотности:
      Предполагается, что машина подбита ракетой противотанкового управляемого комплекса.
      Противотанковый комплекс не бывает УПРАВЛЯЕМЫМ. Он просто ПРОТИВОТАНКОВЫЙ и РАКЕТНЫЙ (сокращенно ПТРК). А управляемая, конечно, РАКЕТА этого комплекса.
      x.andvlad
    3. роман66 Сегодня, 15:49
      чтобы уничтожить полностью надо расплавить металл
      роман66
      1. БАРХАН Сегодня, 16:33
        Цитата: роман66
        чтобы уничтожить полностью надо расплавить металл

        Маловато будет...Нужно аннигилировать на атомы с последующим выбросом в параллельную вселенную.Да и то....
        БАРХАН
      2. Spez Сегодня, 17:02
        На атомы расщепить.
        Spez
  7. TUFAN Сегодня, 15:36
    Цитата: НЕКСУС
    О чем я и говорил не так давно...у курдов нет авиации,ПВО и тд,но жечь танки они научились очень исправно. Причем и не убиваемые и лучшие в мире и какие угодно. Я говорил,что за 5 лет войны,курды стали очень натасканными бойцами и турки много зубов обломают о них. И что-то мне подсказывает,что вести о сожженной техники турок будет приходить все чаще.Я уж не говорю о том,что могут начать взлетать на воздух аэропорты,кафе и тд в самой Турции. Партизанской войне курды обучены весьма хорошо

    И это вы называете партизанской войной??? Взрывать аэропорт, кафе в вашем понимании партизанская война?
    TUFAN
    1. Грац Сегодня, 16:14
      как говорится для одних разведчики, для противоположной стороны шпионы
      у каждой стороны своя правда и своя красная линия
      Грац
    2. БАРХАН Сегодня, 16:46
      Цитата: TUFAN
      И это вы называете партизанской войной??? Взрывать аэропорт, кафе в вашем понимании партизанская война?

      Если кафе с военнослужащими противника,то да.Если с гражданскими ,то теракт.
      Советски партизаны взрывали кинотеатры с немецкими солдатами и офицерами,хотя и гибли русские из обслуги...и это партизанская война.
      А ,как называлось сыпать бомбы на мирных граждан немецких городов сотнями тысяч сжигая людей заживо?Принуждением к миру и снижение сопротивления немцев...
      Историю напишут победители.
      БАРХАН
      1. ПалБор Сегодня, 19:58
        Цитата: БАРХАН
        Цитата: TUFAN
        И это вы называете партизанской войной??? Взрывать аэропорт, кафе в вашем понимании партизанская война?

        Если кафе с военнослужащими противника,то да.Если с гражданскими ,то теракт.
        Советски партизаны взрывали кинотеатры с немецкими солдатами и офицерами,хотя и гибли русские из обслуги...и это партизанская война.
        А ,как называлось сыпать бомбы на мирных граждан немецких городов сотнями тысяч сжигая людей заживо?Принуждением к миру и снижение сопротивления немцев...
        Историю напишут победители.

        "Копьё нации" и под руководством Манделы и после его ареста вела "партизанскую войну" против режима.Начали с подрыва правительственных зданий,дошли до вырезания белых ферм и,например,уничтожения ж/д станций вместе с пассажирами.
        Но кто посмеет Манделу террористом назвать?!
        ПалБор
  8. Кося Ферзь Сегодня, 15:39
    Та не, какой ПТУР, такое впечатление, что его мини ядерной бомбочкой шарахнули.
    Кося Ферзь
    1. Николай Петров Сегодня, 15:55
      Подрыв БК в масштабах танка и есть мини ядрЁный взрыв. Там без вариантов.
      Николай Петров
  9. tchoni Сегодня, 16:01
    С этим "лео" не все понятно. Впечатление такое, что когда в него попали в него что то грузили. Очень может даже быть, что и боекомплект.
    tchoni
    1. donavi49 Сегодня, 17:49
      Скорее основная боеукладка (которая за ВЛДшкой) из фугасиков состояла полностью (у Арфинских танков нет) - и Аллах туда навел Фагот/Конкурс, а затем повелел детонировать.

      Вообще не бывает неповранных на куски танков, бывают танки не воюющие.
      donavi49
    2. KelWin Сегодня, 18:12
      Он вообще как то вольготно расположился, позиция открытая... может уже был поврежден
      KelWin
      1. tchoni Сегодня, 19:50
        Цитата: KelWin
        Он вообще как то вольготно расположился, позиция открытая... может уже был поврежден

        Что верно, то верно. Но, скорее не пуганные пока что. Пустое пространство вокруг выглядело безопасно. Про ПТРК они как то не подумали... и зря, судя по всему.
        tchoni
        1. Orionvit Сегодня, 20:55
          Цитата: tchoni
          Но, скорее не пуганные пока что.

          Они же были уверены, что "леопард" лучший танк в мире.
          Orionvit
  10. тимофей61 Сегодня, 16:31
    Меня раздражает словоблудие на сайте.
    тимофей61
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 16:34
      Цитата: тимофей61
      Меня раздражает словоблудие на сайте.

      Хотите поговорить об этом?
      IGOR GORDEEV
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:25
      Тимофей 61-попросите, чтобы вас поставили модератором, и наведите железной рукой порядок lol !
      Геркулесыч
  11. Волька Сегодня, 17:24
    леопардушко то курды ухлопали поди ж из запасов made in USSR...
    Волька
  12. Razvedka_Boem Сегодня, 18:13
    Сегодня Лео, завтра Т-72..
    На войне потери неизбежны..
    Многие комментарии просто коробят..
    Razvedka_Boem
    1. Orionvit Сегодня, 20:53
      Цитата: Razvedka_Boem
      Сегодня Лео, завтра Т-72..
      На войне потери неизбежны..
      Многие комментарии просто коробят..

      Пока что в основном Лео. И это факт.
      Orionvit
  13. Incvizitor Сегодня, 18:21
    Вот и встал вопрос о дополнительной защите танков турок (про активную вообще заикаться смысла нет) хотя бы лео 2, остальное старьё и защиты не стоит я бы это "союзникам" впарил...
    Incvizitor
  14. Uruska Сегодня, 19:10
    Общался я с курдами. Водку пил. Очень мне они напоминают цыган среднеазиатских. А так - ничего... Вполне вразумительные...
    Uruska
    1. Cetron Сегодня, 20:26
      Есть знакомый цыган, сосед, таксистом работает. Разговорились за жизнь. Спрашиваю: как дела? Хреново - отвечает - совсем доходов нет, а потом добавил: " Недавно в Риге вёз курдов, появились у нас - впечатление: хуже цыган. Приедут много - нам всем хана".
      Такая оценка от цыгана дорогого стоит.
      Cetron
  15. Orionvit Сегодня, 20:51
    многие просто не могли поверить, что танк, считавшийся одним из лучших в мире, так легко может превратиться в груду металлолома

    Вот на что способен западный пиар. Главное заявить, что танк лучший, а там уже на канале "Дискавери", лучшие "эксперты", сделают рейтинг, где Т-90 на 9-м месте из 10-ти. Вот тебе и "Леопард".
    Orionvit
    1. Григорий_45 Сегодня, 22:59
      Цитата: Orionvit
      лучшие "эксперты", сделают рейтинг,

      да еще какой рейтинг! В рейтингах есть даже "очень неплохой турецкий танк "Алтай", только "экспертов" ничуть не волнует тот факт, что у танка нет двигателя. Ну нет его, от слова совсем. Раздобыли несколько немецких MTU для опытных машин, а что с серийными делать - не ведают. Но танк - в танковом рейтинге, наряду с абсолютно серийными и воюющими "Абрамсами" и Т-90! Вот такие вот ...рейтинги! И ведь верят им!.. lol
      Григорий_45
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