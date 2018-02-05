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В Сирии полностью уничтожен турецкий танк «Леопард-2А4»
Полное уничтожение курдскими бойцами турецкого танка «Леопард-2А4» в Сирии вызвало различные суждения: многие просто не могли поверить, что танк, считавшийся одним из лучших в мире, так легко может превратиться в груду металлолома, пишет Вестник Мордовии.
Пользователями делались даже предположения, что это был не танк, а самоходная установка, имеющая противопульную броню.
Однако позднее в сети появились фотографии членов экипажа турецкого танка «Леопард-2А4», погибших на поле боя.
Сообщалось, что кроме них погибли еще несколько турецких военных, кроме того было уничтожено несколько единиц автомобильной техники.
Практически одновременно с информацией об этом инциденте в Сети появились изображения модернизированного при помощи Израиля танка M60T «Sabra». На фото видно, что танк полностью сгорел. Предполагается, что машина подбита ракетой противотанкового комплекса.
Пользователями делались даже предположения, что это был не танк, а самоходная установка, имеющая противопульную броню.
Однако позднее в сети появились фотографии членов экипажа турецкого танка «Леопард-2А4», погибших на поле боя.
Сообщалось, что кроме них погибли еще несколько турецких военных, кроме того было уничтожено несколько единиц автомобильной техники.
Практически одновременно с информацией об этом инциденте в Сети появились изображения модернизированного при помощи Израиля танка M60T «Sabra». На фото видно, что танк полностью сгорел. Предполагается, что машина подбита ракетой противотанкового комплекса.
Использованы фотографии: Отвага2004
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