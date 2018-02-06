11:22 06 февраля

Как частный музей в Севастополе поспешил объявить себя победителем конкурса РВИО



Раньше «ВО» уже писало про странности в деятельности Военно-исторического общества. На очереди новый конфуз, в котором в едином порыве сплелись РВИО и частное учреждение «35-я береговая батарея» Севастополе.

Суть дела в следующем. 8 ноября прошлого года РВИО объявило о старте всероссийского конкурса на лучший региональный военно-исторический музей, приуроченный к 75-летию победы в Сталинградской битве. Почитать о конкурсе можно здесь: https://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-4246.


Заявиться, согласно регламенту, могли ТОЛЬКО МУЗЕИ, но каким-то чудесным образом РВИО приняла от севастопольского образования «35-я батарея» заявку на участие, не заметив, что ЧУСМИМК (такова правовая форма учреждения) музеем не является. Это первая странность в истории.



Вторая странность – принцип голосования. Представьте, если на выборах президента граждане могли бы голосовать каждый день по разу на протяжении недели! Это ж какое поле для махинаций и каруселей бы открылось! Именно по такому принципу было построено голосование за музей в конкурсе РВИО.

Говоря официальным языком, подобный принцип голосования ставит под сомнение репрезентативность его результатов.



Ну и третья странность – периодически «не работающее» голосование. Например, 30 января мы не смогли проголосовать за музей на Курской дуге потому что просто исчезли кнопки с надписью "голосовать". На наш запрос в РВИО о причинах подобной коллизии мы получили такой ответ:

Как частный музей в Севастополе поспешил объявить себя победителем конкурса РВИО


Мы уяснили, что у организаторов это называется «небольшими неполадками».

Так выглядела кампания на сайте РВИО. А на севастопольских ресурсах велась обширная работа по призывам голосовать за «35-ю батарею». Дело было поставлено так широко, что даже в местных «Вестях» начали выходить сюжеты о коллективе батареи и их неоценимом вкладе. Нужно заметить, что подобные рекламные сюжеты по тону повествования обычно снимаются на коммерческой основе, проще говоря, по заказу рекламодателя.

И, что удивительно, из 50 музеев больше всего голосов набрало именно частное учреждение «35-я береговая батарея». Представляете?!

В ночь на 1 февраля голосование закончилось и в копилке «лидера» оказалось 16957 голосов, то есть на финише данный участник показал максимальный результат.

И тут началась феерия! Практически под музыку «We are the champions» директор ЧУСМИМК «35-я батарея» легендарный В. Володин с высоты птичьего полета устало и снисходительно заявлял: «Это значит, что до сегодняшнего дня мы работали хорошо. Мы видим, что у нас есть потенциал. А теперь нужно думать о том, как музей будет развиваться завтра, раз нас так уважают.» Речь оскароносца, не правда ли?! «Спасибо моим родителям, спасибо поклонникам, спасибо господу богу…»

СМИ, вторя легендарному чусмимковцу Володину, создавали фон победным фанфарам:









К сожалению, данные ресурсы уже удалили эти новости с сайта, но, как говорят в сети, кэш помнит всё!

А потом наступило 2 февраля, день озвучивания итогов на сайте РВИО. К вечеру на ресурсе появился приказ, в котором назывались победители:



Как увидит внимательный читатель, в приказе под словом «победители» не фигурирует учреждения, связанного с ЧУСМИМК «35-я береговая батарея». Но как же так? Ведь данное учреждение набрало больше всех голосов – целых 16957 голосов и ни голосом меньше! Но мы догадались, в чем секрет подобного коллапса.

Начало плохого конца было положено сотрудниками «чусмимка», когда они начали кампанию по масштабированию голосов за себя. Видимо, они не очень внимательно читали положение конкурса, в котором было четко написано:



Самое главное слово здесь – «тщательно», что должно трактоваться в том смысле, что РВИО при всей своей безалаберности в работе, не будет подставляться и принимать накрутку голосов, а самое главное – не будет присуждать денежные места учреждениям, которые не являются зарегистрированными в соответствии с законодательством РФ музеями. Это вам не автомат немецкий к памятнику прилепить, это уже можно трактовать как финансовые махинации.

Что в итоге? В итоге, чтобы «лидерам голосования» не было обидно, «чусмимк» «35-я береговая батарея» получила две грамоты, одна из которых, что очень символично, за «верность теме».



В свете проводимых ранее расследований «ВО» по данному учреждению, которое незаконно хоронит человеческие останки на своей территории и делает много шокирующих вещей, формулировку «верность теме» можно трактовать как верность теме украинского подхода к деятельности – обман, фальсификация, махинации.

Для ознакомления с вопросом: О 35-й батарее.
Автор: Мокей Русинов


9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Лексус Сегодня, 04:57
    Как говорится, в погоне за грантами все способы "хороши".
    Лексус
    1. сибиралт Сегодня, 05:50
      Куда смотрит прокурор Крыма? Это же явно организованное покушение на мошенничество в крупном размере группой лиц. belay
      сибиралт
      1. Лексус Сегодня, 05:53
        Куда смотрит прокурор Крыма?

        На Москву. Мечтает стать депутатом Государственной Думы, наверное. winked
        Лексус
        1. Stas157 Сегодня, 08:02
          Да у нас везде такие, что выборы, что тендеры... Одна видимость! Те кто сверху - обьегорят, обдурят, простого человека, а он ещё им и в ножки поклоняется! Зяблицев тому пример. Порядочный человек, честный, а кремлёвских любит, и во всем оправдывает.
          Stas157
          1. Николай С. Сегодня, 11:09
            Цитата: Автор: Мокей Русинов
            В свете проводимых ранее расследований «ВО» по данному учреждению, которое незаконно хоронит человеческие останки на своей территории и делает много шокирующих вещей, формулировку «верность теме» можно трактовать как верность теме украинского подхода к деятельности – обман, фальсификация, махинации.
            Музейный комплекс в Крыму "35 батарея" действительно построен на частные деньги, в-основном, предприятий А.М.Чалого. Построен ещё во времена украинской оккупации (начало строительства 2007г.) вопреки киевской власти как память подвигу российских воинов в конкретной войне и как память о веках истории русского Крыма. Вряд ли для Чалого эти 300 тыс.р. за победу в каком-то интернет-конкурсе на фоне трат на музейный историко-мемориальный комплекс представляют хоть какой-то интерес.
            Вызывает чувство омерзения другое: героя русской весны, внесшего наиболее значимый (один из) вклад в воссоединение Крыма с Россией тут обвиняют в украинстве!!. Вполне по-иезуитски, очень свидомо. Бывает. Некоторое время назад кучка негодяев, поддерживавших "русского патриота" Учителя, пыталась и Поклонскую называть украинкой.
            Можно только предполагать, что за интересы скрываются за такими наездами на Чалого (не только тут). Насколько я понимаю, сейчас земля музейного комплекса, такая лакомая - берег, не может ничем другим застраиваться.
            Если есть какой-то криминал, то заявляйте в соответствующие органы. Вот на Украине настучать на русского в СБУ при минимальном или выдуманном поводе - вообще дело великой доблести и херойства, признак нацистской самоидентификации. А просто так порочить русских героев настоящего и прошлого не надо.
            Николай С.
  2. white_f Сегодня, 07:04
    Ах-ах-ах..
    А что же автор статьи скромно молчит о том, что частный музей абсолютно бесплатен к посещению всеми желающими?
    И экскурсии там проводятся также бесплатно.
    white_f
    1. Остромиров Сегодня, 10:45
      white_f!

      Да на 35-й музея нет - одни понты! И оттого что эти понты, типа, бесплатные - нет и никакой ответственности за творимое в этом чусмимке.
      Остромиров
      1. Serg65 Сегодня, 10:55
        Цитата: Остромиров
        Да на 35-й музея нет - одни понты!

        Господин Острмиров, я уже вам сколько раз предлагал закрыть эти понты и снести музей т.е. вернуть в первозданный вид!
        Serg65
  3. Serg65 Сегодня, 07:08
    Ой, да верните уже эту батарею в первоначальный послевоенный советский вид

    Делов то! Зато душа многих "борцунов" успокоится и будут они почивать на лаврах славы!!!!!
    Serg65
    1. Romka47 Сегодня, 10:37
      Нынешним "хозяевам" она досталась явно не в том виде
      Romka47
      1. Serg65 Сегодня, 10:51
        Цитата: Romka47
        Нынешним "хозяевам" она досталась явно не в том виде

        А в каком? Вы можете сказать в каком виде остатки батареи достались "нынешним хозяевам"??
        Serg65
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:00
    Ну не изжили ребята из себя еще полностью "украинскую халяву". Что тут поделаешь. Вот и манипулируют по старой привычке.
    rotmistr60
    1. Serg65 Сегодня, 09:19
      Цитата: rotmistr60
      Ну не изжили ребята из себя еще полностью "украинскую халяву".

      Приветствуем Капитан hi
      Дело тут не в халяве! На мой взгляд всё проще..дело в том что до 2006-го года на эту батарею всем властям (и советской тоже) и "борцунам за чистоту идеи и бухгалтерии" было абсолютно наплевать, да и до 2014 года смотрели на всю "возню" с этой батареей сквозь пальцы ну вкладывает Чалый СВОИ ДЕНЬГИ в эту фигню, ну не дурачёк ли? Ну тут случилось непредвиденное, этот "дурачёк" Чалый вдруг оказался на главных ролях Русской весны в Севастополе и непросто оказался а ещё и всю ответственность на себя взял. ну ведь какой подлец а? А тут ещё этот Чалый задел интересы экс министра обороны Украины Павло Лебедева державшего пол Севастополя в активах. А ведь Павло Валентинович с детства мечтал как он будет Севастополь России отдавать, вот и нашла коса на камень и отсюда ноги этой статьи и всех предыдущих.
      Вот bully
      Это главный "борцун" пан Лебедев
      Serg65
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:28
        Приветствую, hi ! Если не вдаваться в такие нюансы, о которых пишите вы, то мое предположение основано исключительно на нелицеприятных статьях о чиновниках и некоторых отдельных жителей Крыма. И в России хочется быть и главнюком быть.
        rotmistr60
        1. Serg65 Сегодня, 09:45
          Цитата: rotmistr60
          И в России хочется быть и главнюком быть.

          Понимаете друг мой, вся моя молодость прошла в Севастополе, а так как я интересуюсь историей своей Родины, так сам Бог велел обойти и облазить все окрестности этого священного города. 35-я батарея - это исключительное место в Севастополе, всё послевоенное советское время история этой батареи была под запретом! То, что Чалый с со своей командой снял этот запрет и сделал свободный доступ к этому клочку севастопольской земли политой тоннами крови советских людей, только за это по гроб жизни буду ему благодарен!!!
          Serg65
          1. Остромиров Сегодня, 11:02
            Serg65!

            И в чём же «исключительность места» 35-й батареи исключительнее, например, 30-й, которая РЕАЛЬНО была в эпицентре боёв или ЛЕГЕНДАРНОЙ зенитной 365-й, костью торчавшей у гитлеровце в горле более 200-т дней?!

            И какой же запрет сопровождал ИМЕННО САМУ 35-ю батарею, а не те перевираемые теперь в чусмимке события последних дней обороны города? Какие тонны крови на «клочке земли»?! Если толком ничего не знаешь – так зачем так фигурно свистишь?
            Остромиров
      2. Остромиров Сегодня, 10:54
        Serg65!

        Про «свои деньги» Чалого – Чалый тебе рассказал? Так он тебя обманул.

        Да и на «главных ролях» Весной 2104 года был не Чалый, а ВЕСЬ народа Крыма и России при поддержке «вежливых людей» и «зелёных человечков». Вот кто этого не понимает, тот: или провокатор или реальный «dурачёк».

        К Лебедеву от РОССИЙСКОЙ власти претензий – нет. У тебя есть? Может это ты сделал так, чтобы убиваемых беркутовцев из Киева вывезти?

        Да и речь в статье о том, что музея на 35-й НЕТ, а есть частная лавочка ЧУСМИМК, типа «рогов и копыт», спекулирующая на патриотизме.
        Остромиров
  5. IgorSevas Сегодня, 09:34
    Такая гадкая статейка могла выйти либо из под пера обиженных ночных волков, которым мешали хапнуть земельки 3 километра квадратных в Севастополе, либо из под пера бывших меняйловцев, которые просто привыкли травить Чалого не гнушаясь ни чем, либо из под пера приспешников местных застройщиков, которые привыкли дерибанить городскую землю, а Чалый им на хвост наступил серьёзно, вот и бесятся.

    А музей отличный. Я был на батарее в конце 90-х (излазил вдоль и поперёк) и видел что там было и могу сравнить с тем что стало. Вложено огромное количество труда и средств! И все мои друзья и знакомые кто там был очень высоко оценивают деятельность музея. При этом, посещение музея бесплатное.

    Автор статьи - моральный у р о д.

    PS: администрация сайта, я пишу из Севастополя, какого хрена ваш сайт рисует мне хохлофлажок?
    IgorSevas
    1. Остромиров Сегодня, 11:14
      IgorSevas !

      И что же ты увидел? Ты увидел территорию, на которой под плитку и асфальт ушла НЕСАНИРОВАННАЯ земля со 100% вероятностью нахождения под ними останков наших бойцов? Ты увидел поросшие травой и орешником бугры в тропинках на оставшейся ещё без асфальта земле, по которым прошли сотни тысяч ног и протоптались по КОСТЯКАМ защитников, лежавших прямо под тропой? Что ж не провели ТОТАЛЬНОЕ исследование территории до допуска туда посетителей «с понтами в «своём музее»? И так далее…

      Тогда ты ещё зайди в гараж этого музея и попросили показать тебе кости оборонявших город бойцов, сваленных в мешках в гараже этого «музея»…
      Остромиров
  6. Гризли Сегодня, 09:55
    Писулька явно проплачена, ВО внесите в черный список автора и не связывайтесь с этим ......
    Гризли
  7. Гризли Сегодня, 10:03
    Просьба убрать этот позорный коллаж фашистский
    Гризли
  8. MoJloT Сегодня, 10:18
    Вопросов больше к устроителям конкурса чем к музею, и не вижу ничего плохого что Крымчане голосуют за своих. Так наверное поступили большинство регионов. Прекрасный музей, выросший из свалки. Грамотный персонал, все расскажет и покажет абсолютно бесплатно. Статья заказная, ВО прими меры. (а то баните только за свободное мнение)
    MoJloT
Картина дня