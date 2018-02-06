11:23 06 февраля

Операция "преемник", или Повторяем ошибки СССР?

На официальном сайте парламента Казахстана опубликован текст законопроекта, который предполагает определённого рода изменения в устав Совета национальной безопасности республики. Один из пунктов нового законопроекта касается полномочий главы Совбеза РК и предусматривает пожизненный вариант пребывания во главе этой структуры действующего главы государства Нурсултана Назарбаева.

Из законопроекта, предложенного инициативной группой депутатов:
Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Совет Безопасности.


Кроме того, депутаты казахстанского парламента предлагают превратить Совет национальной безопасности республики из консультативно-совещательного органа в орган конституционный. Автоматически (в случае принятия законопроекта, а всё идёт к тому, чтобы такого рода законопроект в скором времени был принят) это приводит к тому, что любое решение, полученное во время заседания Совбеза РК, становится обязательным к исполнению – в формате акта, подкрепляемого буквой основного свода государственных законов и норм.


Понятно, депутаты наперебой выдвигают подобного рода инициативы от желания войти в историю вместе с самим действующим президентом. Однако, при всём уважении к Нурсултану Абишевичу, у первого (и пока единственного) президента Республики Казахстан в такой ситуации вполне может возникнуть чувство «привыкания» к инициативам о «прижизненном увековечивании». И хотя это сугубо внутреннее дело Казахстана, но всё же позволю себе прокомментировать, что присвоение имени действующего президента аэропорту – это одно, а вот пожизненное главенство в республиканском Совбезе да ещё и с железобетонной обязательностью исполнения принятых СБ РК решений – разговор совсем другой. Это уже ближе к тенденции...

Вся эта ситуация (тенденция) наталкивает на аналогию со «сменяемостью» советских руководителей, по пути которой братские государства (Казахстан и Россия, да и Беларусь вряд ли на ином пути) шагают нога в ногу. Сменяемость, понятное дело, в кавычках.

Операция "преемник", или Повторяем ошибки СССР?


Сами идеи чего бы то ни было «пожизненного» - это, сугубо личное авторское мнение, - именно то, что в конечном итоге сыграло злую шутку с великой страной по имени СССР. Руководствуясь идеями о том, что «лучшего руководителя и не сыскать», даже если руководителю пора на заслуженный отдых просто в силу здоровья и возраста, окружение верховных лиц Советского государства играло в свои игры. Во-первых, декларируемая преданность – с целью не отдаляться от властного Олимпа и с собственными видами на этот самый Олимп. Это для вождя. Во-вторых, попытка продемонстрировать общественности, что «мы (ЕГО окружение) из того же самого теста, что и ОН. Для народа.
Однако, как только руководитель (будь то случаи с И.В.Сталиным, Л.И.Брежневым, Ю.В.Андроповым) уходил в мир иной, «тесто» оказывалось, мягко говоря, не всегда прежнего состава. Оно бы ладно – просто несколько иной состав, но бывало ведь иной кардинально.

Нередко смена власти сопровождалась самыми настоящими «дворцовыми переворотами» на фоне бесконечных интриг, сказывавшихся на всей государственной политике, да ещё и с попытками вытравить само имя прежнего лидера из истории страны. Случай с пожизненными властными правами Сталина и последующими шагами Хрущёва – один из наиболее ярких примеров. Из одного теста...

Другими словами, советские вожди явно не воспитывали для себя преемников, которые бы реально продолжали курс. Игры в преемника, пожалуй, были – назывались даже имена. Навскидку, Григорий Романов – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (1970-1983), на которого сам Леонид Ильич намекал как на возможного сменщика. Или Владимир Щербицкий – первый секретарь ЦК Компартии Украины (1972-1989), о котором тот же Брежнев говорил, как о человеке, который «точно займёт кресло».

В итоге «придворные» интриги изначально убивали институт преемственности, который, откровенно говоря, так и не получилось сформировать. Институт сей, на самом деле, оказался мертворождённым, и к чему всё это в итоге привело, читатели знают прекрасно. Другой вопрос - сами лидеры Советского Союза не горели желанием взращивать человека, способного стать, как бы сейчас сказали, политической звездой ещё при жизни САМОГО.

Россия через игру в преемственность прошла в 2008-м. Анализ того периода политической жизни современной России историкам сегодня даёт огромное поле для деятельности.

Казахстан, судя по всему, даже поиграть в институт преемственности не намерен. Всё окружение первого президента силится показать (или даже «доказать»), что тот незаменим, и что в любом возрасте его решение будет восприниматься «всем Казахстаном» в качестве конституционной глыбы – истины в последней инстанции.

Даже по поводу реформы по переводу алфавита с кириллицы на латиницу, которая ранее была проведена в других постсоветских республиках и какого-то культурно-информационного прорывного результата не имела, главе Казахстана все в окружении поют дифирамбы. Мол, правильно, Елбасы... только так, и никак иначе, Елбасы! Самоидентичность. Казахстан в сердце...

Мы и сами в России грешим подобным, когда окружение главы государства (а также подобие парламентской оппозиции) с трибун объявляет, что любое решение руководителя неоспоримо и единственно истинно. Причём сами с трибун объявили и сами же не исполнили...

Государственные (де-факто) СМИ, как и положено, поддерживают - даже если решения противоречат друг другу. Как пример, недавний выпад в программе «Вести недели» в отношении тех, кто заявил, что российские спортсмены без флага и гимна попросту могли бы проявить волю и отказаться от участия в антироссийском шабаше с претензией на Олимпиаду – хотя бы из солидарности с теми, кого беспочвенно обвинили в приёме допинга.

Мол, это какие-то «ура-патриоты», которые не понимают чувств российских атлетов, высказавшихся ехать в Пхёнчхан хоть в белых панталонах, но с «Россией в сердце», объявили на федеральном телеканале.

В общем, петь дифирамбы умеем – ещё с советских времён с идеями в стиле «коней на переправе не меняют» или «а помните, как хорошо всем жилось при застое». Жилось-то здорово – стабильность, вера в будущее, но вот только опыт того, к чему приводило отсутствие политики по подготовке смены власти без революционных потрясений и подковёрных интриг разве ничему не учит? Не учит Казахстан, не учит Россию? Или это хитрый ход...

В любом случае, остаётся только надеяться, что в конечном итоге хитрость такого рода не приведёт к "сменяемости" в украинском её варианте. Тьфу-тьфу, и где тут дерево под рукой...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Sverdlov Сегодня, 04:02
    "Мы и сами в России грешим подобным, когда окружение главы государства (а также подобие парламентской оппозиции) с трибун объявляет, что любое решение руководителя неоспоримо и единственно истинно. Причём сами с трибун объявили и сами же не исполнили..."

    В общем и целом идём неизвестно куда, с Путиным в башке и белым стягом в руке...
    Sverdlov
    1. сибиралт Сегодня, 05:31
      Боится Елдасы остаться без охраны. Тогда ему никто не гарантирует умереть своей смертью. winked
      сибиралт
      1. Владивосток1969 Сегодня, 05:57
        А с действиями Российских властей связь разве не просматривается?282 закон есть.Росгвардия есть.Увеличение президентского срока есть.У нас тоже Елбасы? "Что то не признаю тебя .Царь ты,аль князь.Да откуда ты взялся.Ведь не было тебя" request
        Владивосток1969
        1. Stas157 Сегодня, 07:20
          . остаётся только надеяться, что в конечном итоге хитрость такого рода не приведёт к "сменяемости" в украинском её варианте. Тьфу-тьфу

          Так и будет. В России никогда не было демократической передачи власти - все время через насилие, или по "наследству" близкому другу. При царе, династии сменялись кровавым путем. В СССР, мутная смерть Сталина, затем отстранение Хрущева, насильственное отстранение Горбачева...
          Вся надежда сей час только на Грудинина. Это наш шанс, прийти на выборы, и попытаться цивилизованно сменить власть. Хотя шанс и призрачный, надо попробовать. Понятно, что кремлёвские сделают все, чтобы Грудинин не прошел, и подтасовку голосов в том числе... Но, не будем им облегчать задачу! Надо прийти и проголосовать.
          Stas157
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:35
            Цитата: Stas157
            Понятно, что кремлёвские сделают все, чтобы Грудинин не прошел, и подтасовку голосов в том числе... Но, не будем им облегчать задачу! Надо прийти и проголосовать.

            За Путина! yes
            СРЦ П-15
            1. 210окв Сегодня, 09:00
              Это Ваш выбор.Есть люди и их немало теперь которые думают иначе.И Путин делает все для того что бы этих людей становилось все больше.
              Цитата: СРЦ П-15
              Цитата: Stas157
              Понятно, что кремлёвские сделают все, чтобы Грудинин не прошел, и подтасовку голосов в том числе... Но, не будем им облегчать задачу! Надо прийти и проголосовать.

              За Путина! yes
              210окв
              1. Boris55 Сегодня, 11:01
                Цитата: 210окв
                И Путин делает все для того что бы этих людей становилось все больше.

                Ну тогда тем более надо голосовать за Путина laughing
                Boris55
          2. andj61 Сегодня, 09:02
            Цитата: Stas157
            Вся надежда сей час только на Грудинина. Это наш шанс, прийти на выборы, и попытаться цивилизованно сменить власть. Хотя шанс и призрачный, надо попробовать. Понятно, что кремлёвские сделают все, чтобы Грудинин не прошел, и подтасовку голосов в том числе... Но, не будем им облегчать задачу! Надо прийти и проголосовать.

            А Вам не кажется,что властям ВООБЩЕ НИЧЕГО не надо делать, чтобы Грудинин не прошел? Властям для того, чтобы лишних вопросов не возникало, надо лишь обеспечить явку поболее 50% - и всё! А народ и так проголосует за Путина. Грудинин может получить максимум 15-17 % голосов - и это в лучшем случае. А в худшем - будет бороться за второе место с Жириновским, и набирать 8-9% голосов.
            На волне новизны у Грудинина шанса победить нет ни малейшего. Сейчас люди, десятилетиями голосовавшие за КПРФ, зачастую не готовы голосовать за Грудинина. Они вполне могут выбрать своим кандидатом Сурайкина. А те люди, которых достала несменяемость власти погоды не сделают. Большинство при любых вариантах проголосует за Путина. И Памфилову на должность председателя ЦИК поставили не зря - именно для того, чтобы обеспечить честность и прозрачность выборов. hi
            andj61
            1. Stas157 Сегодня, 09:08
              Цитата: andj61
              Грудинин может получить максимум 15-17 % голосов - и это в лучшем случае.

              По всем опросам проводящимся на различных интернет площадках побеждает Грудинин и с большим перевесом. Кроме ВЦИОМа. Я лично знаю мало людей, которые бы не разочаровались и хотят голосовать за Путина. Поверьте, я живу не в вакууме. Да и тут на форуме, если провести опрос, большинство проголосует за Грудинина. Поэтому, если будет честное голосование, у Грудинина все шансы.
              Stas157
              1. SerB60 Сегодня, 09:57
                За Грудинина? Смеётесь? А поддержка действий ВВП более 80% россиян не считается? Нафиг мне кот в мешке, который с ходу начал мухлевать с декларацией доходов... Так что лесом пущай гуляет "товарищ" Грудинин.
                А по статье, самого тоже напрягает сложившаяся ситуация. Кто покажет на человека, в окружении уважаемого мной лично президента, как на преемника и продолжателя курса развития государства? Кто он, ау? Шойгу, хм.. вони-то будет на западе, как же - КГБшника сменит ястреб в погонах.)) Да вот потянет ли? Кто ещё?
                SerB60
                1. Stas157 Сегодня, 10:49
                  Цитата: SerB60
                  Нафиг мне кот в мешке, который с ходу начал мухлевать с декларацией доходов...

                  Идет мощная компания по очернению оппонента от КПРФ. Кремлевские кликуши, в своем старании, и Мать Терезу, сделали бы воровкой и проституткой. Ближе к выборам еще не то услышите. Так что, ждите обескураживающих разоблачений! Но, факт то, что за Грудининым стоят товарищи из КПРФ, они не стали бы выдвигать ненадежного человека.
                  Stas157
                  1. Boris55 Сегодня, 11:05
                    Цитата: Stas157
                    Идет мощная компания по очернению оппонента от КПРФ

                    КПРФ - наследница поздней КПСС, развалившей СССР. Развалить Россию - не дадим!
                    Boris55
              2. Boris55 Сегодня, 11:04
                Цитата: Stas157
                По всем опросам проводящимся на различных интернет площадках побеждает Грудинин и с большим перевесом.

                Вас выборы Трампа ни чему не научили? Вы по прежнему верите всякой хрени, выдающих желаемое за истину? laughing
                Boris55
          3. Alber Сегодня, 10:40
            Цитата: Stas157
            Так и будет. В России никогда не было демократической передачи власти - все время через насилие, или по "наследству" близкому другу. При царе, династии сменялись кровавым путем. В СССР, мутная смерть Сталина, затем отстранение Хрущева, насильственное отстранение Горбачева...
            Вся надежда сей час только на Грудинина. Это наш шанс, прийти на выборы, и попытаться цивилизованно сменить власть. Хотя шанс и призрачный, надо попробовать. Понятно, что кремлёвские сделают все, чтобы Грудинин не прошел, и подтасовку голосов


            Грудинен, Сурайкин, Навальный, Титофф...

            Не один так другой на очереди. Все они креатура сионистов. Иудеи клепают своих людей на роль кандидатов на разные вкусы лишь бы потрафить избирателям.
            А после выборов ничего кардинально не изменится и недра с бывшей когда-то общенародный собственности останутся в руках сионизма.
            Не для того они устроили в 1991 году переворот и захватили власть и собственность, выкинув из нее гоев...
            Оьясните пожалуйста, для чего российским властям надо было разрушать и уничтожаТь промышленность бывшего СССР?
            Alber
      2. avt Сегодня, 09:59
        Цитата: сибиралт
        Боится Елдасы остаться без охраны.

        Ерунду не надо нести. Все бывшие , за редким исключением, на гособеспечении и вполне себе Под охраной официальных структур . Причём после убийства Пальме в Швеции , там тоже закончили игры в ,,близость к народу".А по поводу статьи ....ну так откровенно - не понял ,что собственно хочет автор ??? wassat Он что то знает про расклад в самом Казахстане на самом верху и тёрки за наследство ? Тогда зачем писать статью на ВО , ему надо у Кремль оформляться на работу . Если он хочет , чтобы ему в СМИ вскрыли этот расклад ..... bully Ну бывает .... bully
        В общем, петь дифирамбы умеем
        умеем
        ещё с советских времён с идеями в стиле «коней на переправе не меняют»
        bully Ничего , что гора-а-аздо позжее ? wassat И как на своём примере показал Николашка по кличке ,,Кровавый"- вполне себе верное суждение народное .
        «а помните, как хорошо всем жилось при застое».
        Помним , только именно то время , ну при позднем Дяде Лёне , а не ЮВ когда страну в разнос пустили. Скажу так - жили проще , но достойнее и .....уже вполне рыночно - из госмагазинов медленно но верно надвигался ,,дефсит", но как то умудрялись доставать всё, конечно дороже . Да! главное - импортные товары и самок святое -шмотки! Так они в СССР шли КАЧЕСТВЕННЫЕ причём коллекции которые или прям в этом году , или БУДУШЕГО года. Парт и хоз актив соответствующих категорий отоваривались на 4 этаже ГУМа , а остаток шёл в сеть, поскольку закупки были объёмистые. Ну и индивидуальный пошив был не плохо отработан . Особо э-э-э-э-э ....,,элитные" , ну как Собчачка ныне, ошивались в ОДМО на Кузнецком.
        avt
    2. народник Сегодня, 06:25
      Повторяем ошибки СССР?

      Полностью согласен с автором. В трёх бывших республиках СССР повторяются ошибки, послужившие причиной гибели СССР. Никак нам ума не набраться. fool Ну хоть ты тресни wassat crying Или мозгов совсем нет what
      народник
      1. mgero Сегодня, 07:40
        Nazarbaev ischerpal svoj resurs, Putin toje. A Batka poka mojet.
        mgero
    3. vladimirZ Сегодня, 08:15
      В общем и целом идём неизвестно куда, с Путиным в башке и белым стягом в руке... - Sverdlov

      Почему неизвестно? Известно, уже пришли к авторитарному режиму правления со всеми её недостатками и последствиями. Правда последствия ещё не все выхлебали, но это дело времени.
      К сожалению, в России отсутствует демократический механизм смены руководящих лиц у власти, нет жесткой регламентирующей нормы их замены, а потому используя разные махинации, в том числе манипулирования результатами выборов, можно сколь угодно долго находится в руководстве государства.
      Всё это печально закончится для страны и народа. Не исключен последующий развал государства, по типу СССР, со всеми истекающими бедами для людей.
      vladimirZ
    4. Pax tecum Сегодня, 08:25
      Не подменяйте фактов.
      В СССР генсеков выбирало политбюро ЦК КПСС. Выбирало. На Пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.
      Там в приемниках нужды не было, т.к. был ОДИН КУРС, по факту ОДНА ПАРТИЯ, ОДНА ИДЕОЛОГИЯ.
      Правление в СССР всегда было коллективным. Даже при товарище Сталине. Вспомните как назывались все его официальные должности.
      Pax tecum
      1. kvm Сегодня, 08:38
        Цитата: Pax tecum
        был ОДИН КУРС

        и был анекдот: "Даже змея может сломать себе хребет если будет двигаться по ЛИНИИ ПАРТИИ"
        kvm
        1. Pax tecum Сегодня, 08:41
          Но, ведь главное здесь не как змея двигается, а куда.
          Стремление к конечному результату.
          Pax tecum
      2. vladimirZ Сегодня, 09:36
        Не подменяйте фактов.
        В СССР генсеков выбирало политбюро ЦК КПСС. Выбирало. На Пленуме Центрального комитета Коммунистической партии - Pax tecum

        Не подменяю. Хотелось бы думать как вы, да не получается, объем знаний и жизненного опыта не позволяет.
        К сожалению, смена руководства в КПСС не проводилась по четко прописанным механизмам оздоровления руководства партии и государства. Не было такого механизма в КПСС, к сожалению. А потому сидели "генсеки" на посту, себе на удовольствие, народу на потеху, до гробовой доски.
        И досиделись до состояния политического кризиса, приведшего к отказу положения, когда КПСС была "руководящей и направляющей силой советского общества и государства". Увы.
        vladimirZ
    5. ZuuT Сегодня, 10:25
      знамо куда - новой гражданской....
      ZuuT
    6. trump Сегодня, 10:28
      "Мы и сами в России грешим подобным, ... " грешок называется азиатчина
      trump
  2. Лексус Сегодня, 04:55
    Над Брежневым в своё время смеялись, а сейчас чего же дерьмократы всех мастей "притихли"?
    То-то и оно, что в теперешней России взяли самое плохое от Союза, да ещё на Западе всякой мерзости нахватались.
    Лексус
    1. Pax tecum Сегодня, 08:47
      Говорили, что при Брежневе был "застой", а на самом деле этот период назывался "стабильность".
      Подмена понятий - оружие в борьбе за умы.
      Pax tecum
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:17
    Нурсултан Назарбаевич стал жертвой своего величия...так сказать завышенная самооценка собственной персоны стала приводить к совершенно непонятным действиям этого человека.
    Недавняя объявленная кампания по замене кирилицы в латиницу вообще не лезет ни в какие ворота...впрочем народу КАЗАХСТАНА расхлебывать все последствия этого шага...толи еще будет.
    Однозначно... необходимо обновлять высшую власть регулярно чтобы не произошло гниения и разложения вертикали власти...конечно при этом необходима страховка на случай появления во власти таких людей как ГОРБАЧЕВ или ЕЛЬЦИН...глупцы и пьяницы президенты хуже врага.
    Тот же ЛЕХА
    1. trump Сегодня, 10:57
      А почему не лезет ? Русские и не русские в России сами с упоением и страстным наслаждением подхватывают и смакуют звучные иностранные слова - теперь не говорят "отключение электричества" а говорят гордо по русски БЛЭКАУТ, вместо
      первичные выборы - ПРАЙМЕРИЗ. Или еще : имплементация, преференция,топ, версус итд итд. Многие народы бывшего СССР решили перенимать красивые слова прям из первоисточника минуя русский язык. - Словом папуасы на территории бывшего СССР соревнуются в красноречии
      trump
  4. Одиссей Сегодня, 05:50
    Я немного не соглашусь с уважаемым автором
    1) СССР и современные условно капиталистические гос-ва (Казахстан,РФ,и.т.д.) столь отличаются между собой идеологически,экономически,и .т.д..что проводить какие-либо политические параллели вряд ли уместно.
    2) В СССР не было никакого закрепления "пожизненных властных прав" ,ситуация со Сталиным или Брежневым складывалась исторически,а не юридически.Была скорее проблема с сменяемостью власти (в широком смысле),а не первого лица.А еще точнее была проблема с обеспечением преемственности курса на социализм.
    Сейчас,понятное дело,такой проблемы нет,поскольку нет и самого социализма.
    3) По Казахским делам-им ,конечно,виднее,но тут может возникнуть только проблема двоевластия,если Назарбаев уйдет с поста Президента,но сохранит роль председателя СБ с расширенными функциями. Вероятнее всего Назарбаев,по состоянию здоровья,готовит свой постепенный уход с части постов,но хочет сохранить за собой некий стоп-кран для предотвращения резких изменений.
    4)В любом случае,за стабильность Казахстана ,имхо,можно не волноваться.Все Казахские элиты в целом в ней заинтересованы,ибо находясь между Россией,КНР и перенаселенными республиками Средней Азии,только самоубийца будет заниматься внутренними конфликтами или давать американцам проводить "Майдан".Это грозит неприятностями, прежде всего, самой же государственности Казахстана.
    Одиссей
  5. Горный стрелок Сегодня, 05:53
    Власть - это очень тяжелая ноша. Чуть дашь слабину - сломает. И ведь сломает душу, а потом уже окружение раздергает на поступки, выгодные какой то из группировок...борьба там идёт постоянная, и баланс интересов элит "при власти" может совершенно не совпадать с пожеланиями народа. Хотя народ в большинстве своём хочет "халявы", как бы он это не маскировал laughing
    Горный стрелок
    1. Владивосток1969 Сегодня, 06:26
      Власть ноша тяжелая для того кто её тащит.У нас же властью только привыкли пользоваться.Поэтому она для них не ноша,а просто возможность возвыситься над "плебсом" и заработать бабла.
      Владивосток1969
  6. inkass_98 Сегодня, 06:50
    Сменяемость, несменяемость - одни лишь слова. Цирк это все, короля всегда играла свита, за исключением особо выдающихся личностей, да и то с известными оговорками. У тех же буржуинов, куда ни глянь, сменяемость очередной говорящей головы приводит лишь к тому, что меняется время реакции на окрик вашингтонского обкома. Да и в самом сияющем граде на холме идет борьба кланов, делящих бюджет и контролирующих денежные потоки, а президент идет по узкому коридору предоставленных полномочий. Что, по Трампу этого не видно?
    Та же ботва и с Абишевичем, и с Бацькой, да и с Темнейшим. Кланы ведут борьбу между собой: одни пытаются остаться при власти любой ценой, другие - прорваться наверх, поближе к источнику благосостояния и построения коммунизма в отдельно взятом колхозе.
    Подставьте в монолог Администратора вместо любви слова о власти - очень занимательно получится...
    inkass_98
    1. mgero Сегодня, 07:45
      V Avstri stal premerom pravij radikal. Tak chto demokratija inogda rabotadt.
      mgero
  7. Altona Сегодня, 07:10
    При Сталине еще элиту можно было трясти и как то держать в рамках. Сегодня все эти "меченосцы" не стесняются убегать к врагу сразу же после "патриотических деяний во славу России". Максакова-Ингеберс, Вороненков, Березовский и еще куча всякого рода "политических" и "лишенцев"-МБХ, пусси райот, павленский и прочие. Слишком легко купить нашу "элиту и бомонд". На этом гнилом фоне ярко вспыхивают наши настоящие герои, такие как Саша Прохоренко и Роман Филипов, Арсений Павлов и Михаил Толстых.
    Altona
    1. лис Сегодня, 09:08
      Цитата: Altona
      На этом гнилом фоне ярко вспыхивают наши настоящие герои, такие как Саша Прохоренко и Роман Филипов, Арсений Павлов и Михаил Толстых.

      и обрати внимание:они гибнут...а это дерьмо по-прежнему плавает...и нехреново устраивается опять,что бы далее гадить на русских!
      лис
  8. Altona Сегодня, 07:11
    Цитата: Владивосток1969
    У нас же властью только привыкли пользоваться.

    ---------------
    Власть рассматривают как личное хозяйство.
    Altona
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:28
    Кого пожизненно и на какую должность - внутреннее дело Казахстана. Главное, чтобы меньше с американцами заигрывали, Россию не предавали и на русских у себя в республике "охоту" не открывали (хотя в сегодняшней ситуации можно всего ожидать). Странно, но о преемственности власти в России раньше вроде не заикались, а сегодня перед выборами тема опять стала актуальной.
    rotmistr60
    1. Sovetskiy Сегодня, 10:35
      Цитата: rotmistr60
      Странно, но о преемственности власти в России раньше вроде не заикались, а сегодня перед выборами тема опять стала актуальной.

      Да как же? !
      А истерики дежурного клоуна страны о возвращении к монархии? Вот и будет выборность "помазанников божьих" по родовому признаку и по хрен со справкой ты или нет, главное чтобы кровь "голубая" была! lol
      Не зря же церковь в политику запустили и к Кремлю приблизили. Вот посмотрите, будет у нас царь! А потом опять революция! lol Все идет по спирали и наши пенсионеры безвременные у кормушки ни чему не учатся. По ходу, их "родовая травма" по генам передается из поколения в поколение. Особенно после того, как к кормушке допустили laughing
      Sovetskiy
  10. Вышибала Сегодня, 08:19
    Только диктаторы думают о преемниках
    Когда нельзя определиться таковому по народному изъявлению
    Вышибала
  11. Mestny Сегодня, 09:07
    Цитата: vladimirZ
    К сожалению, в России отсутствует демократический механизм смены руководящих лиц у власти, нет жесткой регламентирующей нормы их замены, а потому используя разные махинации, в том числе манипулирования результатами выборов, можно сколь угодно долго находится в руководстве государства.

    Почему же нет? Есть.
    Уверяю Вас, стоит только реально большинству прийти на выборы, и проголосовать за одного из кандидатов - как он и станет Президентом.
    Если процент проголосовавших за такого кандидата будет сильно больше 50 - никакие подтасовки ничего изменить не смогут. Более того, они, подтасовки имеют смысл только в случае небольшого перевеса голосов, поскольку массовые подтасовки на десятки процентов возможны только головах демократических журналистов, борцов с тиранией, и кандидатов, проигравших голоса избирателей.
    Но вы же прекрасно понимаете, что народ в основном будет голосовать за Путина без всяких подтасовок.
    Ну а коли так, то тогда какие претензии к выборам?

    Вообще у борцов с Путиным есть два пути - массово агитировать не ходить на выборы, что бы потом орать про нелегитимность оных, и так построить предвыборную компанию, что народ массово повалит голосовать за любого кандидата, кроме Путина.
    В обоих случаях цель - свергнуть Путина - может быть достигнута. Но первый способ конечно проще, тем более можно потом орать о массовых подтасовках, что ещё более по замыслу авторов проекта уменьшит легитимность выборов, а значит и власти, что в свою очередь открывает широкий путь для всевозможных майданов и революций.
    Mestny
  12. andrej-shironov Сегодня, 09:44
    Увы, Алексей! Повторяется ситуация брежневского застоя, как я неоднократно и писал. А что произошло после Брежнева и кто пришёл, все вы знаете историю. Вот это то и страшно!
    andrej-shironov
  13. Bulrumeb Сегодня, 10:17
    у президента Республики Казахстан в такой ситуации вполне может возникнуть чувство «привыкания» к инициативам о «прижизненном увековечивании».

    Хватились, давно уже возникло
    Bulrumeb
  14. Sovetskiy Сегодня, 10:21
    Жилось-то здорово – стабильность, вера в будущее, но вот только опыт того, к чему приводило отсутствие политики по подготовке смены власти без революционных потрясений и подковёрных интриг разве ни чему не учит?

    И где во всем этом, всеми воспеваемая хваленая "демократия"? lol Как же свободное волеизъявление граждан? lol
    Или русская демократия это итог Референдума 1991-го года, когда власть "навалила" на выбор народа? lol lol laughing
    Sovetskiy
  15. Валерий Саитов Сегодня, 10:23
    Тьфу-тьфу, и где тут дерево под рукой...по голове постучи.
    Валерий Саитов
    1. Володин Сегодня, 10:29
      Цитата: Валерий Саитов
      по голове постучи.

      Подставляй
      Володин
  16. bragjun Сегодня, 11:03
    На Фэйсбуке меня недавно забанили на месяцза критику Пути: прохезал Украину, устроил кадровые пертурбации и т.д. Гнать, мол, надо!
    bragjun
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