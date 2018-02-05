23:15 05 февраля
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В Госдуме подтвердили размещение "Искандеров" в Калининградской области

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия на постоянной основе разместила в Калининградской области комплексы "Искандер".

В Госдуме подтвердили размещение "Искандеров" в Калининградской области



Отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности, Шаманов сказал:

Разместили мы, и что теперь? Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей. — прим) по первоочередному уничтожению


В конце января в министерстве обороны России заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М".

Отмечалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске (Калининградская область). Ранее в регионе уже были развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Использованы фотографии: ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
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Комментарии 36

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  1. zzdimk Сегодня, 16:18
    Пусть Европа спит спокойно
    zzdimk
    1. сибиралт Сегодня, 16:19
      В Госуме подтвердили. Теперь подождем, что скажет министр обороны РФ. lol
      сибиралт
      1. влад66 Сегодня, 16:59
        Цитата: сибиралт
        В Госуме подтвердили. Теперь подождем, что скажет министр обороны РФ. lol

        Что скажет? wink Это против сомалийских пиратов. yes А то совсем распоясались мазурики. laughing hi
        влад66
      2. тол100в Сегодня, 17:23
        Цитата: сибиралт
        В Госуме подтвердили. Теперь подождем, что скажет министр обороны РФ.

        А Министр обороны, с разрешения Главнокомандующего должен заявить на весь мир: " В случае нападения на Россию и ее союзников, Россия оставляет за собой право на уничтожение любого агрессора, где бы он ни находился!"
        тол100в
    2. taiga2018 Сегодня, 16:28
      Цитата: zzdimk
      Пусть Европа спит спокойно

      а в случае чего и упокоится...
      taiga2018
    3. svp67 Сегодня, 16:44
      Цитата: zzdimk
      Пусть Европа спит спокойно

      И вечно.... Они получили ТО ЧТО ХОТЕЛИ. Если долго дергаешь тигра за усы, рано или поздно, но он обратит на тебя внимание.
      svp67
      1. ul_vitalii Сегодня, 16:54
        Второй Крым под носом у Европы, вот и славненько.
        ul_vitalii
      2. тол100в Сегодня, 17:45
        Цитата: svp67
        Если долго дергаешь тигра за усы, рано или поздно, но он обратит на тебя внимание.

        Про тигра не знаю, а мой комдив Проненко говорил просто : не наступайте мне на яйца! Иначе будет плохо....
        тол100в
    4. злой партизан Сегодня, 18:02
      Цитата: zzdimk
      Пусть Европа спит спокойно

      Ага yes . На унитазе... feel
      злой партизан
      1. svp67 Сегодня, 19:07
        Цитата: злой партизан
        . На унитазе...

        Фи...там же не удобно....и для такого случая они подгузники придумали
        svp67
        1. Лексус Сегодня, 23:15
          и для такого случая они подгузники придумали

          Их подгузники к фаберже примерзают... В Европе сейчас холодно, а отапливать квартиры не во всех странах принято.
          Лексус
  2. Romka47 Сегодня, 16:18
    Хорошая новость, вот читаешь такое и тепло на душе становится good
    Romka47
  3. Гигант мысли Сегодня, 16:18
    Ну, наконец-таки разместили Искандеры в Калининградской области. Пусть теперь натовские стратеги чешут свои репы от этого известия, только чтобы без истерик, господа.
    Гигант мысли
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:19
    Жалко, что нету морской версии "Искандера " , чтобы развернуть его в нейтральных водах, неподалеку от вымиратов -"сюрприз "выйдет еще тот!
    Геркулесыч
    1. Romario_Argo Сегодня, 16:27
      почему? - "Бастион" в Сирии отлично по суше "отработал"
      Romario_Argo
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:31
        Так это вроде как разные комплексы belay !
        Геркулесыч
        1. ioan-e Сегодня, 16:39
          По секрету скажу, даже С-400 по земле может работать, а уж тем более "Бастион"! lol
          ioan-e
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:01
            Цитата: ioan-e
            По секрету скажу, даже С-400 по земле может работать, а уж тем более "Бастион"! lol

            А так же и Панцири и Торы с Буками. Более того,и ПКР Гранит тоже очень хорошо работают по земле. hi
            НЕКСУС
            1. ioan-e Сегодня, 17:14
              Полностью с вами согласен! hi Более того мрк "Мираж" во время грузинской войны 8 года по одному катеру отработал ПКР, а по второму зенитными ракетами.
              ioan-e
              1. Romario_Argo Сегодня, 18:09
                ага (!) это был ЗРК Оса - замечательно, спалил алюминиево-магниевую надстройку грузинского катера (+)
                Romario_Argo
    2. НЕКСУС Сегодня, 16:52
      Цитата: Геркулесыч
      Жалко, что нету морской версии "Искандера " , чтобы развернуть его в нейтральных водах, неподалеку от вымиратов -"сюрприз "выйдет еще тот!

      Искандеров ТРИ модификации. Искандер-М,Искандер-К и экспортный вариант. Так вот Искандер-М и Искандер-К по одному не ходят,а только в паре.А теперь гляньте чего пускает Искандер-К..

      Дальность ракет Калибр напомнить? wink
      Цитата: Romario_Argo
      почему? - "Бастион" в Сирии отлично по суше "отработал"

      Верно.
      НЕКСУС
      1. Romario_Argo Сегодня, 18:14
        на МАКСе показывали пусковую под Калибры, так вот у них с Искандерами, направляющие стрелы идентичны, и соответственно ТПК унифицированы. На ОТРК "Искандер" можно, конечно только при выходе их договора РМСД laughing , спокойно включить в БК ракеты семейства Калибр
        Romario_Argo
        1. Ююка Сегодня, 22:43
          Цитата: Romario_Argo
          на МАКСе показывали пусковую под Калибры, так вот у них с Искандерами, направляющие стрелы идентичны, и соответственно ТПК унифицированы. На ОТРК "Искандер" можно, конечно только при выходе их договора РМСД laughing , спокойно включить в БК ракеты семейства Калибр


          потому Россия и наводит ужас на Запад - своими очумелыми ручками такие вещи делают! wassat в силу своей "лапотности" все "на глазок" - xpeн его знает что за ТТХ у комбайна и какова его площадь "покоса"! smile
          Ююка
    3. тол100в Сегодня, 17:49
      Цитата: Геркулесыч
      Жалко, что нету морской версии "Искандера "

      Ну если нет морской, то пускай будет "речная-контейнерная" версия! Мы будем не против!
      тол100в
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 16:20
    Разместили мы, и что теперь? Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей. — прим) по первоочередному уничтожению
    Военный чувствуется в каждом слове smile
    КВУ-НСвД
  6. viktor. Сегодня, 16:36
    Калининградская область это Россия,а на своей территории мы что хочем где хочем там и устанавливаем!
    viktor.
  7. citlstar Сегодня, 17:02
    Подтверждаю, "искандеры" в Калининградской области есть! Я из Черняховска и ракетная бригада от моего дома 800 стах метрах.
    citlstar
    1. Волька Сегодня, 17:06
      а вы однако тот еще болтун уважаемый...
      Волька
      1. citlstar Сегодня, 17:15
        Ну, раз госдума подтвердила, почему бы мне не подтвердить? Военную тайну не выдал. Пускай боятся.
        citlstar
    2. тол100в Сегодня, 17:51
      Цитата: citlstar
      и ракетная бригада от моего дома 800 стах метрах.

      И не забудьте указать кто обеспечивает ее безопасность.
      тол100в
  8. Волька Сегодня, 17:04
    европы должны в ладоши хлопать, такой зонтик обеспечили им от... нато
    Волька
  9. Комментарий был удален.
  10. Zubr Сегодня, 18:04
    Ну их же предупреждали, не нужно делать резких движений...=) а тут раз и гвозди для крышки вашего гроба..
    Zubr
  11. andrej-shironov Сегодня, 18:09
    Правильно! Ибо нефиг. Пусть почувствуют нашу любовь.
    andrej-shironov
  12. Дормидонт Сегодня, 18:33
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких ракет не жалко
    Дормидонт
  13. Старый26 Сегодня, 19:18
    Цитата: тол100в
    А Министр обороны, с разрешения Главнокомандующего должен заявить на весь мир: " В случае нападения на Россию и ее союзников, Россия оставляет за собой право на уничтожение любого агрессора, где бы он ни находился!"

    А зачем? Зачем каждый раз стараться произвести на других впечатления? Нормально выглядит, когда "пацан сказал-пацан сделал". Один раз, когда была принята официально военная доктрина России это было заявлено. Зачем каждый раз повторять "Я,,,", "Я..." , "Я...."???

    Цитата: Геркулесыч
    Жалко, что нету морской версии "Искандера " , чтобы развернуть его в нейтральных водах, неподалеку от вымиратов -"сюрприз "выйдет еще тот!

    А зачем? Будь у нас такая морская версия - где гарантии, что наши "партнеры" не развернут то же самое в количествах, в десятки раз превышающих наши возможности??? И что тогда будете делать, когда на десяток наших морских "искандеров" они развернут сотню-другую своих??? Так хочется походить "по лезвию ножа"????

    Цитата: НЕКСУС
    Искандеров ТРИ модификации. Искандер-М,Искандер-К и экспортный вариант. Так вот Искандер-М и Искандер-К по одному не ходят,а только в паре.А теперь гляньте чего пускает Искандер-К..

    Вообще-то "Искандер-К" это фейк, придуманный журналамерами. Существует два варианта комплекса. отечественный "Искандер-М" и экспортный "искандер-Э". а вот то, что на "Искандере-М" можно развертывать и крылатые ракеты - это совсем другое. Но от этого "Искандер-М" не стал "Искандером-К". Стал им только в мозгах журналистов....

    Цитата: тол100в
    Цитата: Геркулесыч
    Жалко, что нету морской версии "Искандера "

    Ну если нет морской, то пускай будет "речная-контейнерная" версия! Мы будем не против!

    Конечно не против. А будем против, если такая же контейнерно-речная версия западных ракет будет у них развернута. Причем в количестве на порядок большем??? Может прежде, чем предлагать что-то, стоит подумать о последствиях???
    Старый26
  14. behemot Сегодня, 20:02
    Наша территория, хотим разместим, хотим не разместим. надо еще АЭС построить, Польше не против будет? А если электричество подешевле чем в ЕС?
    behemot
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