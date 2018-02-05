В Госдуме подтвердили размещение "Искандеров" в Калининградской области

Разместили мы, и что теперь? Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей. — прим) по первоочередному уничтожению

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение комплексов "Искандер" в Калининградской области.Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия на постоянной основе разместила в Калининградской области комплексы "Искандер".Отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности, Шаманов сказал:В конце января в министерстве обороны России заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М".Отмечалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске (Калининградская область). Ранее в регионе уже были развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".