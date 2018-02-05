...США обвинили Россию в замораживании войны в Донбассе...

Почти четыре года назад Россия начала свое вмешательство в дела суверенного государства — Украины. Как и в Грузии в 2008 году. Результатом агрессии России является продолжающийся конфликт, который стоил жизни более 10 тысяч украинцев. И хотя существует согласованный путь к миру, прогресса на этом пути почти не видно. Постоянно в Донецке и Луганске фиксируются нарушения режима прекращения огня

Исполняющий обязанности заместителя начальника миссии США в ОБСЕ Мишель Сидерс сделал официальное заявление, в котором утверждается, что Россия разжигает войну на востоке Украины и пытается сохранить военный конфликт. Текст заявления опубликован на сайте миссии США в ОБСЕ.— говорится в заявлении.Также Мишель Сидерс добавил, что виновником нарушения режима прекращения огня в Донбассе тоже является Россия.Апогеем выступления чиновника стало его заявление, что в настоящее время США стремятся помогать жителям Донбасса. По словам Сидерса, Штаты всеми силами стремятся "наладить комфортную жизнь в регионе". По утверждению американского чиновника, США стремятся помогать, но вооруженные формирования ДНР и ЛНР препятствуют этому.