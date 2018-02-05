23:12 05 февраля
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США обвинили Россию в замораживании войны в Донбассе

Исполняющий обязанности заместителя начальника миссии США в ОБСЕ Мишель Сидерс сделал официальное заявление, в котором утверждается, что Россия разжигает войну на востоке Украины и пытается сохранить военный конфликт. Текст заявления опубликован на сайте миссии США в ОБСЕ.

США обвинили Россию в замораживании войны в Донбассе


Почти четыре года назад Россия начала свое вмешательство в дела суверенного государства — Украины. Как и в Грузии в 2008 году. Результатом агрессии России является продолжающийся конфликт, который стоил жизни более 10 тысяч украинцев. И хотя существует согласованный путь к миру, прогресса на этом пути почти не видно. Постоянно в Донецке и Луганске фиксируются нарушения режима прекращения огня
— говорится в заявлении.


Также Мишель Сидерс добавил, что виновником нарушения режима прекращения огня в Донбассе тоже является Россия.

Апогеем выступления чиновника стало его заявление, что в настоящее время США стремятся помогать жителям Донбасса. По словам Сидерса, Штаты всеми силами стремятся "наладить комфортную жизнь в регионе". По утверждению американского чиновника, США стремятся помогать, но вооруженные формирования ДНР и ЛНР препятствуют этому.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 62

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  1. Комментарий был удален.
    1. oldseaman1957 Сегодня, 16:41
      ...США стремятся помогать, но вооруженные формирования ДНР и ЛНР препятствуют этому.
      - Наглость - второе счастье! И с этими человекообразными Горбачёв пытался договориться...
      oldseaman1957
      1. Злой543 Сегодня, 16:53
        Пусть идут эти матрасы в эротическое путешествие в известном направлении
        PS со своими обвинениями
        Злой543
        1. Гигант мысли Сегодня, 17:00
          Уж в чём только не обвиняли Россию матрасники, только в смене демократических режимов на Марсе не обвиняли, и что? И ничего, Россия стоит незыблемо, и стоять будет и дальше крепко, а вся эта американская шелуха нам пофигу.
          Гигант мысли
          1. Красный Сегодня, 17:52
            Россия стоит незыблемо, и стоять будет и дальше крепко
            Что для вас Россия? Для меня например Донбасс тоже Россия, и не только. А теперь патриоты, преданных жителей России презирают. Ещё лет через 50 опять что-нибудь отделят и опять будут рассказывать, что это наши враги.
            Красный
      2. Венд Сегодня, 16:54
        Цитата: oldseaman1957
        ...США стремятся помогать, но вооруженные формирования ДНР и ЛНР препятствуют этому.
        - Наглость - второе счастье! И с этими человекообразными Горбачёв пытался договориться...

        Думаю тут уже не наглость, а полная истерика и крушение всех планов.
        Венд
        1. Монос Сегодня, 17:44
          но вооруженные формирования ДНР и ЛНР препятствуют этому.

          Чему могут мешать "вооружённые формирования"? Естественно, вооружённой агрессии! По-моему, американцы рачехлились. smile Мистер Сандерс, это косяк!
          Монос
      3. 210окв Сегодня, 16:56
        Договорится!?Он сдался и предал!Вещи своими именами....А для этих прекращение войны означает только одно-Россия должна из Донбасса уйти.Другого они не проемлют.
        Цитата: oldseaman1957
        ...США стремятся помогать, но вооруженные формирования ДНР и ЛНР препятствуют этому.
        - Наглость - второе счастье! И с этими человекообразными Горбачёв пытался договориться...
        210окв
        1. Стропорез Сегодня, 18:47
          Цитата: 210окв
          для этих прекращение войны означает только одно-Россия должна из Донбасса уйти.

          Кстати сказать Грудинин предлагает признать ЛДНР.
          Стропорез
      4. ВЕРЕСК Сегодня, 17:15
        Горбачёв пытался договориться... Эта непотребность так и не извинилось.Бог не забирает к себе шваль.
        ВЕРЕСК
      5. Сергей-8848 Сегодня, 17:25
        Даже не пытается свою сущность прятать. Настоящий .....
        Сергей-8848
      6. Rusland Сегодня, 17:52
        Сунетесь, разморозим!
        Rusland
      7. dm_Россия Сегодня, 18:06
        [quote][/quote]Как и в Грузии в 2008 году.

        Я худею от их высказываний в последнее время.
        Вроде по 2008 все давно решено и признано.... или только нами?
        dm_Россия
      8. silver2018 Сегодня, 18:29
        А что не так сказали про заморозку конфликта ? Россия вполне могла прекратить эту вакханалию на Донбассе принуждением ВСУ к миру, жаль жителей втянутых в эти политические "многоходовочки". Положение как сказал основатель Красной Армии, "не мира, не войны".
        silver2018
        1. Венд Сегодня, 18:34
          Цитата: silver2018
          А что не так сказали про заморозку конфликта ? Россия вполне могла прекратить эту вакханалию на Донбассе принуждением ВСУ к миру, жаль жителей втянутых в эти политические "многоходовочки". Положение как сказал основатель Красной Армии, "не мира, не войны".

          Россия не США, она в суверенное государство не вторгается, если на Россию не напали или не попросили помочь, как в Сирии. Россия не агрессор.
          Венд
          1. silver2018 Сегодня, 18:36
            Да Вы что ? Вы это словоблудие у Киселева почерпнули, а как же заявление вечного президента "мы не допустим" ? Пора определиться, чего хочет Россия на Донбассе.
            silver2018
            1. Венд Сегодня, 18:50
              Цитата: silver2018
              Да Вы что ? Вы это словоблудие у Киселева почерпнули, а как же заявление вечного президента "мы не допустим" ? Пора определиться, чего хочет Россия на Донбассе.

              Зачем учиться, есть простые факты. Сколько стран в руинах из-за США, а сколько по вине России? А словоблудие у вас в голове, это уже патология. Заявления это заявления. Обама вон российскую экономику в клочья порвал laughing
              Венд
              1. silver2018 Сегодня, 18:53
                Почему Вы все время киваете в конфликтах где прямо или косвенно участвуете на США ? Ведь если Вы Держава покажите политическую волю и военную мощь, или что-то сдерживает в виде счетов и недвижимости на Западе ? Только честно ответьте, просто для себя. Лично я всегда буду за Россию (не путать с нуворишами), а Вы ?
                silver2018
                1. Ныробский Сегодня, 21:15
                  Цитата: silver2018
                  Ведь если Вы Держава покажите политическую волю и военную мощь, или что-то сдерживает в виде счетов и недвижимости на Западе ?
                  Да за последние 3 года не раз уже показали и волю, и мощь. Первый раз, когда приняли Крым, где США мечтали уютно расположить свою базу. Второй раз в Сирии, когда за 2 года помогли сирийцам практически полностью вернуть под свой контроль территорию государства, при том, что без участия России, США и коалиция ничего не хотели делать для борьбы с терроризмом, позволяя ИГИЛ расширять свои владения.
                  Цитата: silver2018
                  Положение как сказал основатель Красной Армии, "не мира, не войны".
                  Ага. Есть перемирие, которое было достигнуто благодаря усилиям России, и которое США хотят сорвать постоянно совершая провокации. По Донбассу тема не закрыта, американцы и тут умоются по полной программе. Это они там вольно шакалят пока народ от "майданной перемоги" ещё не очухался, но скоро одурь пройдёт т.к. на пустое брюхо думается гораздо легче, причём мысли работают в правильном направлении, напрямую связывая плачевное состояние Уркаины с появлением звёздно полосатых флагов на здании СБУ. Не всем американцам удастся убежать.
                  Ныробский
      9. razved Сегодня, 19:42
        Горбачев с ними не договаривался и не пытался это сделать, он продавал и предавал СССР.
        razved
    2. Logall Сегодня, 16:41
      Здаров, дружище! hi
      Почти четыре года назад Россия начала свое вмешательство в дела суверенного государства — Украины

      Что-то я не пойму, кто вмешался? Здесь точно ошибка, должно быть так:

      Почти четыре года назад США начала свое вмешательство в дела суверенного государства — Украины
      Logall
      1. влад66 Сегодня, 16:51
        По словам Сидерса, Штаты всеми силами стремятся "наладить комфортную жизнь в регионе". По утверждению американского чиновника, США стремятся помогать, но вооруженные формирования ДНР и ЛНР препятствуют этому.

        Рамсы то не попутал чучело belay Приезжай в Донецк или Горловку, долго будут утырок "благодарить", если живым останешься праздник будет для тебя обмылок. negative
        влад66
        1. Pirogov Сегодня, 17:18
          Цитата: влад66
          Рамсы то не попутал чучело belay Приезжай в Донецк или Горловку, долго будут утырок "благодарить", если живым останешься праздник будет для тебя обмылок

          А зачем ему приезжать ,США наплевать на любое мнение ,которое расходится с ихней политикой . Тут вопрос в другом ,если Россию и так обвиняют во всех мыслимых и не мыслимых грехах то какой толк от этих всех встреч трёпа пустого и т.д. .Может пора послать их всех на УД и хотя бы на этих бесконечных встречах Лаврова ,Суркова и т.д. экономить народные деньги ,ведь диалога нет и все понимают ,что и не будет. Так может хватит сопли жевать ?
          Pirogov
          1. Скальпель Сегодня, 17:29
            Тогда нам совсем кислород перекроют, как дикарям, не способным договариваться. Такого даже Сталин себе не позволял.
            Скальпель
            1. Pirogov Сегодня, 17:36
              Цитата: Скальпель
              Тогда нам совсем кислород перекроют, как дикарям, не способным договариваться. Такого даже Сталин себе не позволял.

              Договариваться ? А с Россией кто то собирается договариваться ? Вы меня удивляете коллега.
              Pirogov
              1. Скальпель Сегодня, 17:37
                Ну встречи зачем-то проводят и из ООН не выгоняют.
                Скальпель
                1. alexddd Сегодня, 18:11
                  Да потому что война на пороге и этим "редискам" (можно я буду так их здесь называть, а то модераторы за русский язык банят) страшно. Они ведь понимают что термоядерные боеголовки не оставляют радиоактивного заражения, подобного как оставляли атомные бомбы. И им страшно что кто то применит их раньше. А со смертью захваченных в 45г гансов вся ракетная эпопея у них расстроилась, вот ведь айфоны выпускают- чудо инженерной мысли, а простейший ракетный ракетный движок не могут. Что то подсказывает мне что в случае "большого капута" у них 90% никуда не полетит и они знают что наши это знают. И от этого "страшно аж жуть" как Владимир Семеныч пел. Не случайно они два года назад кинулись модернизировать свободнопадающие бомбы. Ребята это ж каменный век, кто ж даст вам их с самолетов бросать? В последних бритских учениях их ядрена ракета с подлодки ушла в туман.
                  alexddd
                  1. alexddd Сегодня, 18:18
                    Анекдот в тему. "Сара"- говорит Абрам. "У русских есть одна хорошая пословица- Кто раньше встает-тому Бог подает. Разбуди ка меня завтра пораньше"
                    Сара разбудила Абрама очень рано,накормила, нагладила ему костюм и отправила на работу.
                    Абрама через квартал ограбили , избили. Возвращается он домой весь побитый ,изорваный, без денег и пиджака.
                    Сара открывает дверь- "Абрам, что с тобой?"
                    "Сара не поверишь. Но кто то встал раньше."- отвечает Абрам.
                    alexddd
                2. Pirogov Сегодня, 19:51
                  Цитата: Скальпель
                  Ну встречи зачем-то проводят и из ООН не выгоняют.

                  Не выгоняют из ООН, проводят встречи ,которые кроме как пользы для США ,России не чего не приносят, пример: Сирия сколько встречи Лаврова с (партнёрами) давали возможность перегруппироваться боевикам ? Позорный Минск и т.д. . А вам не кажется такая ситуация унизительной? По моему травля наших спортсменов это была уже последняя капля но видимо не для всех...........
                  Pirogov
    3. Андрей К Сегодня, 16:45
      ...США обвинили Россию в замораживании войны в Донбассе...

      Это даже на оговорку не похоже, тупая запредельная циничность.
      То есть, переводим с аглосаксо-дипломатического на нормальный русский - США видят своей обязанностью разморозить войну на Донбассе.
      Ничто не отрезвляет таких озабоченных, как вид собственной кровушки.
      Андрей К
  2. bankirchik34 Сегодня, 16:35
    это что еще за клоун нарисовался, Миша Сидор не дуркуй))
    bankirchik34
    1. мыслитель Сегодня, 17:28
      Тогда уж - клоунесса. Мишель Сайдерс женщина. yes
      https://www.svoboda.org/a/29015024.html
      мыслитель
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:35
    Кроме как гавкать в нашу сторону, янки умеют еще и гадить нам! На хорошее дело у скудоумных умишки то не хватает. Да они похоже, и не знают, какое дело по настоящему хорошее! Сумасброды!
    Геркулесыч
    1. Petr1968 Сегодня, 16:57
      Цитата: Геркулесыч
      Кроме как гавкать в нашу сторону, янки умеют еще и гадить нам! На хорошее дело у скудоумных умишки то не хватает. Да они похоже, и не знают, какое дело по настоящему хорошее! Сумасброды!

      Еще кино умеют снимать, не такое хорошее, как наше, но иногда ничего..еще они смартфоны придумали..не то, что наши, но сойдет..самолеты, медикаменты, станки и тд..согласен, тупые, кое как выживают..но что делать, если бог только русским мозги дал!!!
      Petr1968
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:17
        Про смартфоны, только ссылки не на американские источники, что якобы именно сша их придумали, пожалуйста, поподробнее можно?
        Геркулесыч
        1. Tiras Сегодня, 17:35
          Цитата: Геркулесыч
          Про смартфоны, только ссылки не на американские источники, что якобы именно сша их придумали, пожалуйста,


          lol lol lol
          Tiras
        2. Скальпель Сегодня, 17:41
          Ну, современные смартфона (не коммуникаторы) ведут свою родословную от iPhone и Android, а это США. Да и Западную Европу не забывайте. Стандарты сотовой связи, технологии производства микропроцессоров, языки программирования, синхронизация с персоналками - всё оттуда.
          Скальпель
      2. внук Перуна Сегодня, 17:39
        Цитата: Petr1968
        Еще кино умеют снимать...

        О да, кино умеют. Особенно про "полеты на Луну"...
        В реальности видимо от большого ума не смогли полететь.
        Да и в спорте видимо из-за явного преимущества ВАДУ напрягли.
        внук Перуна
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 16:36
    По словам Сидерса, Штаты всеми силами стремятся "наладить комфортную жизнь в регионе". По утверждению американского чиновника, США стремятся помогать, но вооруженные формирования ДНР и ЛНР препятствуют этому.
    Смеялся . Но многие верят smile
    КВУ-НСвД
    1. БЛОНДИН Сегодня, 16:52
      С ОБСЕ у нас давно контакт налажен
      В городе Антраците ополчением была задержана группа представителей миссии ОБСЕ которые собирали разведывательные данные в пользу украинской армии, пытались подкупить и завербовать бойцов на блок постах.
      May. 30th, 2014 at 2:06 AM
      БЛОНДИН
  5. Romka47 Сегодня, 16:42
    Он че под спайсом? wassat
    Romka47
    1. AVA77 Сегодня, 16:48
      Не,дихлофосса нанюхался wassat
      AVA77
  6. taiga2018 Сегодня, 16:44
    шутки Петросяна вышли на международный уровень?
    taiga2018
  7. alekc75 Сегодня, 16:46
    а почему не послать полосатых лесом дипломатично но жостко???
    alekc75
    1. Petr1968 Сегодня, 16:48
      Цитата: alekc75
      а почему не послать полосатых лесом дипломатично но жостко???

      Потому что Путин тут не зарегистрировался. или его забанили за то, что он либераст.
      Petr1968
  8. НЕКСУС Сегодня, 16:47
    Почти четыре года назад Россия начала свое вмешательство в дела суверенного государства — Украины.

    Это заявляют представители государства,которое без мыла влазит в дела всего мира. Включая и Украину. Им то лучше,чтоб на Донбассе все взрывалось и горело и лилась кровь...выродки лицемерные.Тьфу.
    НЕКСУС
  9. Hariton Laptev Сегодня, 16:51
    "Бойся данайцев дары приносящих", куда пришел звездно полосатый большой брат трупы считают сотнями тысяч. А те 10 тысяч , эта та жатва что несущие разруху смогли собрать в результате переворота.
    Hariton Laptev
  10. rpuropuu Сегодня, 16:52
    в настоящее время США стремятся помогать жителям Донбасса.

    Штаты всеми силами стремятся "наладить комфортную жизнь в регионе"

    Так же они 17 лет помогают жителям Афганистана, 16 лет жителям Ирака и 7 лет жителям Ливии... what Да слышали, знаем belay Ну а про 8.08.2008, была комиссия ЕС, доклад от 30.09.2009 видимо уже позабыли ,или читать разучились belay
    rpuropuu
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:34
      была комиссия ЕС, доклад от 30.09.2009 видимо уже позабыли ,или читать разучились belay На это внимания не обращайте.Вся беда в том-что надо им нас в каменный век скинуть.Получиться//? Интересно посмотрим. hi
      ВЕРЕСК
  11. К-50 Сегодня, 16:55
    США обвинили Россию в замораживании войны в Донбассе

    Исполняющий обязанности заместителя начальника миссии США в ОБСЕ Мишель Сидерс сделал официальное заявление, в котором утверждается, что Россия разжигает войну на востоке Украины и пытается сохранить военный конфликт.

    Так замораживает или разжигает? Как бы определится по статье? what
    Почти четыре года назад Россия начала свое вмешательство в дела суверенного государства — Украины.

    А доказательства? Пока что можно видеть только вмешательство самой Пин до сии и даже сумма вмешательства известна, свыше 5 ярдов "зелени".
    Про Россию можно сказать только то, что она вмешивалась , продавая газ "за полцены", больше никаких доказательств нет. request
    К-50
  12. Романенко Сегодня, 17:01
    Ага, Балканы тоже мы бомбили, и майдан Россия организовала, а что там на развалинах часовни???
    Ах нет, это все-таки до нас, в 14 веке...
    Плохо подготовились в ГосДепе, надо бы и историю средних веков переписать.
    И пересмотрите там у себя в сенате закон о легализации марихуаны - плохо действует на слабые умы
    Романенко
  13. Esoteric Сегодня, 17:09
    Также Мишель Сидерс добавил, что виновником нарушения режима прекращения огня в Донбассе тоже является Россия.

    И Кеннеди... crying мы тоже виноваты. И северо-американских индейцев и бизонов мы истребили, а деньги за Аляску пропили и потом, сбросили атомные бомбы на Японию, которая до сих пор с нами "в войне"... belay
    Esoteric
  14. bogart047 Сегодня, 17:16
    какие ваши доказательства?
    bogart047
  15. masyanya Сегодня, 17:18
    ой, а кто это говорит- то? те, которые постоянно полешки в огонь подбрасывают... am двуличные анусы... как любят перекладывать с больной головы на здоровую... am
    masyanya
  16. volodimer Сегодня, 17:37
    А есть видео, где Мишель Сидерс совершает эротическое путешествие по Донбассовской турпутёвке? Знаю, что не тот сайт, где такие вопросы задают и ссылки на видео выкладывают, но не удержался!
    volodimer
  17. Zubr Сегодня, 17:56
    Перевожу...=))) мы всячески стараемся воевать, а Россия нам мешает..=)))
    Zubr
  18. КОТ БАЮН Сегодня, 18:01
    США обвинили Россию в замораживании войны в Донбассе

    Вообще то они правы. Этот конфликт заморозила именно Россия, явившись ГАРАНТОМ, а не стороной минских соглашений. И европейские страны - такие же гаранты этих самых соглашений. В противном случае хунта и укровоЕны устроили бы форменную резню гражданского населения.
    КОТ БАЮН
  19. kefan Сегодня, 18:27
    Лицемерие наглосаксов ну просто не знает предела.
    kefan
  20. astepanov Сегодня, 18:37
    Cenzored. Cenzored. Cenzored. Больше сказать о нем нечего
    astepanov
  21. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:53
    Ну да, США обвиняет Россию, которая не сторона конфликта (по крайней мере официально), а салоеды на Акациях и другой технике катаются взад-назад перед ОБСЕ, как на картинке. А те слепые напрочь, ничерта не видят, и видеть не хотят.
    Эти альтернативно одаренные оккупировали самый дорогой ресторан в Луганске, "Корона", целыми днями сидят и дорогой коньяк жрут.
    Генерал Песчаных Карьеров
  22. gromoboj Сегодня, 19:37
    Ну вот пусть не врёт. Не как в Грузии. Если бы как в Грузии там быстро всё закончилось бы.
    gromoboj
  23. Лексус Сегодня, 19:52
    США обвинили Россию в замораживании войны в Донбассе

    Очередное "ДЕРЖИ ВОРА!"
    Лексус
  24. Machete Сегодня, 20:19
    Ага, надо было её разжечь?
    Machete
Картина дня