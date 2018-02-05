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Турция перебрасывает дополнительные войска в Идлиб
Информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что турецкие войска создают 4-й наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб. Ранее турецкие войска разместились в населённых пунктах Салве, Салман и у высоты Шейх Акил. Генштаб Турции заявляет о том, что создание очередного наблюдательного пункта, который, по сути, приобретает черты турецкой военной базы, ставит своей целью контроль действия режима прекращения огня в ранее определённой зоне деэскалации.
В общей сложности, турецкая армия создаст «наблюдательные пункты» в 12-ти сирийских районах – на севере САР. При этом турецкие войска непосредственно соприкасаются с боевиками той же террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) в Идлибе. Важно, что сами боевики называют себя «оппозицией» и турецкие СМИ используют именно такую терминологию. Уживаются мирно...
По внешнему периметру зон деэскалации находятся российские военнослужащие Координационного центра.
При этом сама "зона деэскалации" Идлиб зоной действия режима прекращения огня совсем не выглядит. Фактически ни одна из сторон режим не соблюдает. Также, судя по всему, не перекрыты каналы поставок террористам "Джебхат ан-Нусры"* вооружений - о чём можно судить, к примеру, по атаке российского штурмовика Су-25 с использованием переносного зенитного ракетного комплекса.
Примечательно, что боевики используют турецкий контингент в Идлибе в качестве щита, из-за которого осуществляются вооружённые провокации.
На снимке - провинция Хатай (Турция)
В общей сложности, турецкая армия создаст «наблюдательные пункты» в 12-ти сирийских районах – на севере САР. При этом турецкие войска непосредственно соприкасаются с боевиками той же террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) в Идлибе. Важно, что сами боевики называют себя «оппозицией» и турецкие СМИ используют именно такую терминологию. Уживаются мирно...
По внешнему периметру зон деэскалации находятся российские военнослужащие Координационного центра.
При этом сама "зона деэскалации" Идлиб зоной действия режима прекращения огня совсем не выглядит. Фактически ни одна из сторон режим не соблюдает. Также, судя по всему, не перекрыты каналы поставок террористам "Джебхат ан-Нусры"* вооружений - о чём можно судить, к примеру, по атаке российского штурмовика Су-25 с использованием переносного зенитного ракетного комплекса.
Примечательно, что боевики используют турецкий контингент в Идлибе в качестве щита, из-за которого осуществляются вооружённые провокации.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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