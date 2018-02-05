23:14 05 февраля
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Турция перебрасывает дополнительные войска в Идлиб

Информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что турецкие войска создают 4-й наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб. Ранее турецкие войска разместились в населённых пунктах Салве, Салман и у высоты Шейх Акил. Генштаб Турции заявляет о том, что создание очередного наблюдательного пункта, который, по сути, приобретает черты турецкой военной базы, ставит своей целью контроль действия режима прекращения огня в ранее определённой зоне деэскалации.

Турция перебрасывает дополнительные войска в Идлиб

На снимке - провинция Хатай (Турция)


В общей сложности, турецкая армия создаст «наблюдательные пункты» в 12-ти сирийских районах – на севере САР. При этом турецкие войска непосредственно соприкасаются с боевиками той же террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) в Идлибе. Важно, что сами боевики называют себя «оппозицией» и турецкие СМИ используют именно такую терминологию. Уживаются мирно...


По внешнему периметру зон деэскалации находятся российские военнослужащие Координационного центра.

При этом сама "зона деэскалации" Идлиб зоной действия режима прекращения огня совсем не выглядит. Фактически ни одна из сторон режим не соблюдает. Также, судя по всему, не перекрыты каналы поставок террористам "Джебхат ан-Нусры"* вооружений - о чём можно судить, к примеру, по атаке российского штурмовика Су-25 с использованием переносного зенитного ракетного комплекса.

Примечательно, что боевики используют турецкий контингент в Идлибе в качестве щита, из-за которого осуществляются вооружённые провокации.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
15

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Комментарии 58

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  1. Gonzallo Сегодня, 16:38
    24, 25 - кто следующий?
    Gonzallo
    1. Невский_ЗУ Сегодня, 16:41
      Цитата: Gonzallo
      24, 25 - кто следующий?

      следующий 15, 16 и вишенка на торте 22
      Невский_ЗУ
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:45
        Вишинка на торте, это ф35, но это будет еще не скоро!
        Геркулесыч
        1. ul_vitalii Сегодня, 16:51
          Короче начало без конца, всё ещё больше усложняется.
          ul_vitalii
          1. Гигант мысли Сегодня, 16:55
            Что-то турки мудрят сильно, мутят воду, пора бы прочистить им мозги.
            Гигант мысли
            1. Romario_Argo Сегодня, 18:20
              конвой ВС Турции сегодня разворачивают наблюдательный пост у поселока Тель-Эйс, это южнее Алеппо 20 км. больше похоже именно на очередную базу.
              хотя Африн вообще севернее на 50 км.
              Romario_Argo
            2. garnik Сегодня, 19:03
              Ничего они не мутят ,а строго идут к своей цели.Или это не ясно было изначально? Это наши шарахаются, от одной крайности в другую.
              garnik
    2. Андрей К Сегодня, 16:51
      Цитата: Gonzallo
      ...24, 25 - кто следующий?...

      Дружище, а Вам это к чему?
      Вы весьма топорно подменяете тему статьи о турецкой переброске войск на обсуждение наших погибших.
      Некрасиво.
      Андрей К
      1. влад66 Сегодня, 16:54
        Цитата: Андрей К
        Некрасиво

        Андрей, зато что бы вызвать срач работает. yes
        влад66
        1. Андрей К Сегодня, 16:58
          Цитата: влад66
          ...Андрей, зато что бы вызвать срач работает...

          Влад, да это сразу видно.
          Форумчане здесь всё-таки адекватные. Собрались, что-то пообщались, новое узнали.
          Так нет же, надо попытаться помойку устроить.
          Андрей К
          1. влад66 Сегодня, 17:06
            Цитата: Андрей К
            Так нет же, надо попытаться помойку устроить.

            Так Андрей на флажок посмотри или комментарии его почитай, много таких перед выборами зарегистрировался, на работу наверное drinks
            влад66
            1. Андрей К Сегодня, 17:11
              влад66
              ...много таких перед выборами зарегистрировался, на работу наверное...

              Посмотрел, пригляделся и точно матрас laughing
              Андрей К
        2. Громобой Сегодня, 17:17
          Цитата: Андрей К
          Вы весьма топорно подменяете тему статьи о турецкой переброске войск на обсуждение наших погибших.

          Совершенно справедливо,что статья озаглавлена "Турция перебрасывает дополнительные войска в Идлиб",но тема эта многоплановая и в частности в статье есть и вот такие слова:
          "... Важно, что сами боевики называют себя «оппозицией» и турецкие СМИ используют именно такую терминологию. Уживаются мирно...При этом сама "зона деэскалации" Идлиб зоной действия режима прекращения огня совсем не выглядит. Фактически ни одна из сторон режим не соблюдает. Также, судя по всему, не перекрыты каналы поставок террористам "Джебхат ан-Нусры"* вооружений - о чём можно судить, к примеру, по атаке российского штурмовика Су-25 с использованием переносного зенитного ракетного комплекса.
          Примечательно, что боевики используют турецкий контингент в Идлибе в качестве щита, из-за которого осуществляются вооружённые провокации."
          Все признаки указывают ,что без Турции и не было бы атаки на наш штурмовик(как впрочем и широкомасштабных многолетних боёв,но это уже другая тема).Но эта тема "табу",ведь Эрдоган наш партнёр и он у нас под контролем,не так?
          Так чего там обсуждать по теме..?Вижу 3 турецких БМП и 2 броневика на шоссе,в стороне от обочины их опорный пункт и скопление техники.Такая вот обстановка.
          Громобой
      2. тол100в Сегодня, 17:02
        Цитата: Андрей К
        Вы весьма топорно подменяете тему статьи о турецкой переброске войск на обсуждение наших погибших.
        Некрасиво.

        Действительно, нужно отделять одно от другого! Мухи от котлет и др. Ситуация в Идлибе сложна сама по себе, а заявления непонимающих тему, не стоит воспринимать всерьез!
        тол100в
    3. сибиралт Сегодня, 16:59
      Эрдоган запустил многоходовку, от которой у него же голова сломается. Уж очень сложная и непредсказуемая конструкция. winked
      сибиралт
    4. silver2018 Сегодня, 18:44
      Как Эрдоган хочет победить 20 млн. население курдов, где даже малец воин ? Если они за всю историю существования не сломились почему решили, что сейчас смирятся ?
      silver2018
  2. Комментарий был удален.
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 16:40
    по сути, приобретает черты турецкой военной базы, с
    Операция по обеспечению границы лёгким движением руки превращается....Впрочем сомнений небыло и изначально
    КВУ-НСвД
  4. BerBer Сегодня, 16:54
    Эрдоган нарвётся. Может и голову потерять.
    BerBer
  5. Oleg7700 Сегодня, 16:57
    Якобы части второй полевой армии Турции доехали до города Al Eis, на юге провинции Алеппо, и начали устанавливать укрепления.
    Oleg7700
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:15
      Много турки захотели! По моему мнению, пора бы и дать им и по рукам, и по ряхе!
      Геркулесыч
    2. rruvim Сегодня, 17:54
      Ну вот обосновавшись там, турки будут контролировать шоссе Алеппо-Хама, за которое два года бились САА и ВКС России. Причём туркам особой "крови" не потребовалось.
      rruvim
    3. Владыка Ситх Сегодня, 18:54
      Шалом. Спасибо за видео. Искал.
      Владыка Ситх
  6. rruvim Сегодня, 16:58
    Вообще Эрдоган не "хилый" себе кусок от Сирии урвал. Почти без боевых действий. Молодец!
    rruvim
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:13
      Этот кусок еще нужно как минимум разжевать, а эрдогад сразу же пытается его проглотить! В горле он у него колом станет!
      Геркулесыч
      1. rruvim Сегодня, 17:33
        А зачем "жевать" то, достаточно простого присутствия. Мы же Латакию не "жуём"... "Спецназ" САР уже заявил, что не могут пробиться к "месту" из-за присутствия по периметру турецких военнослужащих.
        rruvim
  7. Пытливый Сегодня, 17:15
    Странные очертания приобрела ныне геополитика. Сирия суверенное государство, ее правительство обратилось к России с просьбой в помощи наведения порядка на своей территории. И тут вдруг США, Турция и какие то непонятные анклавы... А может просто политикам дать военным хотяб на месяцок выполнять свои задачи? Залетел какой то самолёт или беспилотник в сирийское пространство - сбивать... Вооружён и не состоишь в Сирийской армии (полиции) - уничтожать... Российских послов в США и Турции на это время «отозвать для консультаций», наших представителей в ООН отправить в отпуск (работа тяжелая и надо иногда отдыхать). Думаю месяца вполне достаточно, чтобы показать кто хозяин и чьи тут тапки
    Пытливый
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 20:00
      Цитата: Пытливый
      Сирия суверенное государство, ее правительство обратилось к России с просьбой в помощи наведения порядка на своей территории.

      Тут я с Вами не согласен. В Сирии началась гражданская война, из САА дезертировали все сунниты плюс суннитское население начало войну против алавитского меньшенства. Далее пришли игил и в 2015 семейству Асада оставалось месяц. По сути Россия нравится Вам или нет воюют против суннитского населения Сирии, игил уже разбит и не представляет серьезной угрозы. Если смотреть с точки зрения западного обывателя, то Россия это мясник и делает всю грязную работу за Асада.
      ПС. Вспомните гражданскую войну 17 года где Антанта пришла поддержать суверенитет Российской Империи по зову белых, хотя белые были в меньшинстве.
      Viktor.12.71
  8. Комментарий был удален.
    1. rruvim Сегодня, 18:01
      Турки технически и политически не могут там контролировать всё и вся. А вот сбитый наш самолёт, как раз "развязывает" руки туркам. Т. к. они "подписались" за эту зону деэскалации, гарантировали безопасность, но не смогли из-за недостаточностью сил и средств. Поэтому извинившись, колонны турецкой техники движутся на юго-восток Сирийской провинции, что-бы окончательно закрепиться на линии "разграничения". Для безопасности полётов Российских ВКС. А кто дал им повод, пусть отвечают генералы от ВКС...
      rruvim
  9. Trn Сегодня, 17:44
    Цитата: tosha.chuhontzev
    Уже понятно, чтос подачи турков был сбит второй наш самолёт. Что это? Гебистская подстава, чтобы ударить в Идлибе? Турция опережает кремлёвских тупарей и спешит ввести туда свои войска. ха-ха-ха!


    Для чего им сбивать ваш самолет?? У них сейчас итак врагов не мало, зачем им сориться с Рф?? 1 сбитый самолет на твд Идлиба не влияет..
    Скорее это провакация, что бы столкнуть Рф и Турцию.
    Trn
    1. rruvim Сегодня, 18:06
      Скорее всего, что-бы Турция окончательно закрепилась в Идлибе под видом борьбы с террористами, которые сбили наш самолёт.
      rruvim
    2. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 19:54
      По сбитым Турция ведет 3:0
      МИМО ПРОХОДИЛ
      1. Trn Сегодня, 21:27
        как минимум одну турецкую вертушку курды из российского пзрк ушатали во времена помидоров...так что скорее 1-1...
        Турция итак закрепится в Идлибе и не только, для этого ненадо портить отношения с партнером Рф...интерес Рф не в единной Сирии..каждый прикрывается каким то лозунгом, только вот лозунги с реальностью редко совпадают. Мир на гране 3 мировой (последней), а вы все о Идлибе..ставки намного выше
        Trn
  10. Волька Сегодня, 17:45
    ну опять работенка для спецназа ГРУ в этом отстойнике...
    Волька
    1. Oleg7700 Сегодня, 17:54
      Дополнительные турецкие "командо" перебрасываются в Сирию. Пять веков империи в генах и Турция тут географически навсегда, в отличии от остальных, увы...
      Oleg7700
  11. dojjdik Сегодня, 17:52
    ага ну вот и подкаблучники израмля зашевелились; хреновато видать их шестеркам в Идлибе; ну и скоро с юга евреи начнут а откуда саудовцы ударят пока не ясно; так кто с Сирией воюет? некие "игиловцы" или всеж израиль турция и саударавия во главе американских евреев и бритов
    dojjdik
  12. Квадратный Сегодня, 17:56
    Читал что наш самолет летал так низко, потому что турки гарантировали безопасность неба над Идлибом.
    Хотя они к этому делу привычные, самолеты наши под монастырь подводить (так или иначе)
    Квадратный
  13. rruvim Сегодня, 18:13
    В результате этой "катастрофы" и героической смерти нашего пилота Турция получила право усилить своё военное присутствие в сирийской провинции Идлиб (ради безопасности). САР теперь не может начать освобождение этой провинции. Наши ВКС теперь туда и приближаться не могут. И только из-того, что какой то умник из Генштаба или местный "адмирал" послал штурмовик ПАТРУЛИРОВАТЬ на высоте от 1000 до 3000 метров далеко в тыл врага, под мифические гарантии турецких военных. Думаю всю эту историю надо поручить контрразведке.
    rruvim
    1. rruvim Сегодня, 18:20
      Причём 1 августа 2016 г. в этом-же районе, буквально в 10-ти км. был сбит МИ-8 ВКС РФ с тремя членами экипажа и двумя офицерами ЦПВС. Все погибли.
      rruvim
    2. Rokiii Сегодня, 19:19
      И только из-того, что какой то умник из Генштаба или местный "адмирал" послал штурмовик ПАТРУЛИРОВАТЬ

      снимите розовые очки товарищ,уже давно и видео есть где видно,что за секунды до того как су-25 поймал ракету пзрк он работал нурсами по наземным целям.Про якобы облет( патрулирование )это лапша для обывателя,так как в Идлибе же зона деэскалации вроде как и бомбить нельзя,по крайне мере официально..
      Rokiii
      1. rruvim Сегодня, 19:49
        Извините, я хотел написать "патрулировать"... recourse
        rruvim
        1. rruvim Сегодня, 19:53
          Это не моя "лапша" о "патрулировании", а от МО...
          rruvim
  14. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 19:52
    Отжимают тихой сапой, потом введут в состав туркоимперии
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Oleg7700 Сегодня, 20:16
      Уже... Аль Раи и другие нас. пункты приграничного сирийского анклава административно включены в состав турецкой провинции Килис.
      Oleg7700
      1. rruvim Сегодня, 20:42
        Что и требовалось доказать. Теперь "зачистить" район Африна от курдов, и под Турецкой аннексией окажется 20 % территории САР. Браво Эрдоган!
        rruvim
  15. rruvim Сегодня, 20:48
    Под Аль-Хедером (район движения турецкого конвоя) Иранские гаубицы начали "мочить" турок.
    https://twitter.com/QalaatAlMudiq/status/96056072
    9983279104
    rruvim
    1. Oleg7700 Сегодня, 21:17
      По "сообщениям с мест" у османов двое раненых. Турецкая артиллерия якобы ведёт массированный огонь по иранским маджусам и её многократно больше Сцепились...
      Oleg7700
      1. rruvim Сегодня, 21:26
        Шииты с суннитами всё равно не уживутся. Вопрос в том, что подконтрольные КСИР силы уже начали успешное наступление, но турки подсуетились и перебросили бронетехнику на "опасное" направление. А что теперь делать широко разрекламированному Центру по примерению, или некому конгрессу сирийского народа в Сочи? Если две региональных державы: Иран и Турция сцепились на просторах Сирии...
        rruvim
        1. karish Сегодня, 21:54
          Цитата: rruvim
          сли две региональных державы: Иран и Турция сцепились на просторах Сирии...

          а что ещё прикажете делать гарантам зон деэскалации ? laughing
          2 ноября в Сочи состоялся однодневный саммит президентов Ирана, Турции и России Хасана Рухани, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Этот курортный город в наши дни стал дипломатической площадкой для проведения переговоров о «судьбе и мирном будущем Сирии»


          karish
          1. rruvim Сегодня, 22:06
            Ещё в Сочи состоялся конгресс сирийского народа. До сих пор даже состав комиссии по выработке новой Конституции толком определить не могут. Ну и что? А если бы мы не спасли Асада и просто смылись, что ЦАХАЛ начал бы решать вопросы? Мы Вашу "жопу" уже три года прикрываем! Хоть-бы спасибо сказали...
            rruvim
            1. karish Сегодня, 22:15
              Цитата: rruvim
              Ещё в Сочи состоялся конгресс сирийского народа. До сих пор даже состав комиссии по выработке новой Конституции толком определить не могут. Ну и что?

              Ничего , в смысле ничего нового.
              Они никогда не договорятся , я бы на вашем месте перевёл все эти конгрессы из дорогих Сочи в какой нибудь Мухос -- тк принимать вам эти конгрессы ещё лет....-- короче очень много.
              Они к вам нахаляву будут ездить , кушать .... и ругаться. Велком на ближний восток laughing laughing
              Цитата: rruvim
              А если бы мы не спасли Асада и просто смылись, что ЦАХАЛ начал бы решать вопросы?

              Зачем нам их решать?
              Пущай друг друга режут -- это было сотни лет -- сейчас то что изменилось.
              Мы с попкорном в сторонке посидим и спокойно продолжим строить наше процветающее государство.
              Цитата: rruvim
              Мы Вашу "жопу" уже три года прикрываем!

              Мы своей заднице сами побеспокоимся , мы вас звали ? Нет .
              Прикрыватели laughing
              Цитата: rruvim
              Хоть-бы спасибо сказали...

              Спасибо , что поддерживаете Асада -- с ним война в Сирии не закончится никогда.
              good
              karish
    2. karish Сегодня, 21:19
      Цитата: rruvim
      Под Аль-Хедером (район движения турецкого конвоя) Иранские гаубицы начали "мочить" турок.
      https://twitter.com/QalaatAlMudiq/status/96056072
      9983279104

      Цитата: Oleg7700
      Турецкая артиллерия якобы ведёт массированный огонь по иранским маджусам и её многократно больше Сцепились...

      Ну просто ни вечер , а песня.
      good
      karish
      1. rruvim Сегодня, 21:35
        Не сами сочиняем, блогеры на "фарси" пишут winked А остальное "домысливаем"...
        rruvim
        1. Trn Сегодня, 21:49
          у Ирана на это духа не хватит, если только не спелся с амерами, за спиной Рф
          Trn
          1. rruvim Сегодня, 22:00
            Духа то хватит, просто "силёнок" может не хватить. Сколько они только бригадных генералов в Сирии "положили". Но они там "всерьёз и надолго". С амерами не спелись, как раз проиранские группировки и "добровольцы" из КСИР против любых зон деэскалации (за войну до полной победы). С турками их роднит только одно: ни Иран, ни Турция не хотят Курдского государства, а так "вечные" враги. И в этот гадюшник втянул нас наш Гарант...
            rruvim
  16. Trn Сегодня, 21:55
    Цитата: karish
    https://twitter.com/QalaatAlMudiq/status/96056072
    9983279104


    песня)) падет Стамбул, потом будет песня,хит... и гаркад не поможет)))))
    Trn
    1. karish Сегодня, 22:02
      Цитата: Trn
      Цитата: karish
      https://twitter.com/QalaatAlMudiq/status/96056072
      9983279104


      песня)) падет Стамбул, потом будет песня,хит... и гаркад не поможет)))))

      Иран победит Турцию belay
      karish
  17. Trn Сегодня, 22:07
    Цитата: rruvim
    Духа то хватит, просто "силёнок" может не хватить. Сколько они только бригадных генералов в Сирии "положили". Но они там "всерьёз и надолго". С амерами не спелись, как раз проиранские группировки и "добровольцы" из КСИР против любых зон деэскалации (за войну до полной победы). С турками их роднит только одно: ни Иран, ни Турция не хотят Курдского государства, а так "вечные" враги. И в этот гадюшник втянул нас наш Гарант...


    вижу вы специалист в области Ирана)) улыбнуло))
    Trn
  18. Trn Сегодня, 22:48
    Цитата: karish
    Цитата: Trn
    Цитата: karish
    https://twitter.com/QalaatAlMudiq/status/96056072
    9983279104


    песня)) падет Стамбул, потом будет песня,хит... и гаркад не поможет)))))

    Иран победит Турцию belay


    нет, гаркад вас не спрячет laughing
    Trn
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