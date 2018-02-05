В Воронеже предложено назвать одну из школ именем погибшего в САР лётчика

Своим поистине героическим поступком русского офицера он доказал, что интересы Родины и верность долгу для него были превыше всего. Подвиг, совершенный Романом Николаевичем в последнем неравном бою, навсегда останется в нашей памяти. Искренне разделяю горечь невосполнимой утраты. Сил, стойкости вам в эти скорбные дни.

Администрация одной из воронежских школ вышла с инициативой по увековечиванию памяти пилота Су-25 ВКС РФ в Сирии. Речь идёт об администрации школы №85 города Воронеж, в которой учился Роман Филипов (фамилию официальные источники приводят с одной буквой «п»). Роман, по последним данным, обучался в 85-й школе до 2001 года.Руководство школы высказывает пожелания об установке на фасаде здания учебного заведения мемориальной таблички в честь Романа Филипова, который сегодня командованием был представлен к званию Героя России посмертно.Телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких погибшего в провинции Идлиб (Сирия) российского лётчика направил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Из текста телеграммы Поддержку семье погибшего военнослужащего пообещал главком ВКС РФ Сергей Суровикин.