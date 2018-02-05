23:18 05 февраля
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В Воронеже предложено назвать одну из школ именем погибшего в САР лётчика

Администрация одной из воронежских школ вышла с инициативой по увековечиванию памяти пилота Су-25 ВКС РФ в Сирии. Речь идёт об администрации школы №85 города Воронеж, в которой учился Роман Филипов (фамилию официальные источники приводят с одной буквой «п»). Роман, по последним данным, обучался в 85-й школе до 2001 года.

Руководство школы высказывает пожелания об установке на фасаде здания учебного заведения мемориальной таблички в честь Романа Филипова, который сегодня командованием был представлен к званию Героя России посмертно.

В Воронеже предложено назвать одну из школ именем погибшего в САР лётчика



Телеграмму с соболезнованиями в адрес родных и близких погибшего в провинции Идлиб (Сирия) российского лётчика направил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Из текста телеграммы:
Своим поистине героическим поступком русского офицера он доказал, что интересы Родины и верность долгу для него были превыше всего. Подвиг, совершенный Романом Николаевичем в последнем неравном бою, навсегда останется в нашей памяти. Искренне разделяю горечь невосполнимой утраты. Сил, стойкости вам в эти скорбные дни.


Поддержку семье погибшего военнослужащего пообещал главком ВКС РФ Сергей Суровикин.

Использованы фотографии: vrnschool85.ucoz.ru
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Комментарии 45

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  1. svp67 Сегодня, 17:17
    Считаю, что тут и думать не чего. ИМЯ ГЕРОЯ ДОЛЖНО БЫТЬ УВЕКОВЕЧЕНО.
    svp67
    1. влад66 Сегодня, 17:30
      Цитата: svp67
      ИМЯ ГЕРОЯ ДОЛЖНО БЫТЬ УВЕКОВЕЧЕНО.

      Так и будет Сергей, hi И нынешним ученикам будет кем гордиться и с кого пример брать, hi
      влад66
      1. 210окв Сегодня, 17:49
        Это должно касаться не одной школы.Я имею в виду учебники истории.Они мало того должны быть едиными но и содержать раздел касаемый наших Героев.
        Цитата: влад66
        Цитата: svp67
        ИМЯ ГЕРОЯ ДОЛЖНО БЫТЬ УВЕКОВЕЧЕНО.

        Так и будет Сергей, hi И нынешним ученикам будет кем гордиться и с кого пример брать, hi
        210окв
        1. хрыч Сегодня, 18:59
          Цитата: 210окв
          наших Героев

          Павший Герой приобретает божественные способности
          хрыч
          1. 210окв Сегодня, 20:04
            Я читал про этого удода..Есть тут конечно Кара Божья..К нему пытались применить трудотерапию-рыть окопы.За него вступилась местная "община"..Ну как же-не кошерно.Его освободили от работ и тут его понесло..
            Цитата: хрыч
            Цитата: 210окв
            наших Героев

            Павший Герой приобретает божественные способности
            210окв
        2. влад66 Сегодня, 20:49
          Цитата: 210окв
          ы.Я имею в виду учебники истории.Они мало того должны быть едиными но и содержать раздел касаемый наших Героев

          Вот с учебником то у нас и беда, несколько учебников, а Великой Отечественной Войне посвящено несколько параграфов, потом удивляемся откуда Коленьки с Уренгоя появляются. hi
          влад66
      2. Андрей К Сегодня, 17:50
        влад66
        ...И нынешним ученикам будет кем гордиться и с кого пример брать...

        Влад...
        Погляди-ка, какое америкосы «послание» к семье погибшего пилота Романа Филиппова и к ВС России на видео записали:

        Это чепушило: Билал Абдул Карим, американский журналист и документалист.
        И после этой грязи, здесь же на сайте появляются коллеги с "матрасами" в уголке и не понимают, почему вдруг их не уважают...
        Андрей К
        1. влад66 Сегодня, 19:43
          Цитата: Андрей К
          Погляди-ка, какое америкосы «послание» к семье погибшего пилота Романа Филиппова и к ВС России на видео записали:

          Завидно чепушилам матрасным, не могут они так как Роман Филипов или Александр Прохоренко вызвать огонь на себя или рвануть себя гранатой что бы врагов с собой утащить, а после этого видео Андрей к полосатым относился безразлично, но сейчас я понял, я их НЕНАВИЖУ. И если уходить с этой грешной земли, прихватить бы ссобой, а подматрасникам бы еще и в рожу плюнуть, как этому чмырю с бородой. hi
          влад66
          1. Андрей К Сегодня, 19:54
            влад66
            ...а подматрасникам бы еще и в рожу плюнуть, как этому чмырю с бородой...

            Верно сказано yes
            Андрей К
        2. Лексус Сегодня, 20:54
          Жаль, что во время съёмок этой мерзости "град" не пошёл am
          Лексус
    2. сибиралт Сегодня, 18:10
      Если так и дальше пойдет, то все российские школы станут именными. Проще переименовать, чем поставить бюст героя в вестюбюле или школьном музее.
      сибиралт
    3. юра харламов Сегодня, 18:53
      Герой!Настоящий!после этого пол школы лётчиками захотят стать!и это правильно!а не юристами и экономистами и депутатами с губернаторами.а Кажугетович тож герой.за быстрое появление в местах техногенных катастроф.я сам пилот.жаль что в новой россии нас так унизили как и все ВС
      юра харламов
    4. Маз Сегодня, 22:44
      "Горит на склоне сбитый 25-й,
      Осколок Родины среди сирийских скал.
      Три магазина, АПС, граната —
      И это весь мой грозный арсенал.

      Очередями лупят, только не прицельно,
      Патронов, видимо, им некуда девать,
      Но невдомёк врагам, что офицера
      Живого в плен они не смогут взять.

      Я огрызаюсь выстрелом и матом,
      Такая тактика, минутный перекур.
      Уже готова на подрыв граната —
      Успеть бы только выдернуть чеку.

      Обидно, да... греха таить не буду,
      Хотелось многое ещё бы совершить,
      Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
      Я знаю точно, братья, будем жить!

      Мелькает ближе свора бородатых,
      Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
      Вот и настал черёд моей гранаты...
      Обратно в небо... Родина, прощай!"
      Маз
  2. Андрей К Сегодня, 17:17
    ...Администрация одной из воронежских школ вышла с инициативой по увековечиванию памяти пилота Су-25 ВКС РФ в Сирии...

    Очень даже правильное дело.
    Детишки на примере майора Романа Николаевича Филиппова, будут точно знать, что такое Родина и что такое честь.
    Тем более школа, в которой ГЕРОЙ учился.
    Сам Бог велел.
    Андрей К
    1. kepmor Сегодня, 17:34
      имя Романа Филиппова НЕОБХОДИМО присвоить одному из новых "белых лебедей"...увековечить в металле...
      kepmor
      1. Андрей К Сегодня, 17:35
        Цитата: kepmor
        ...имя Романа Филиппова НЕОБХОДИМО присвоить одному из новых "белых лебедей"...

        Как вариант.
        Андрей К
      2. Puler Сегодня, 17:51
        Достойна мысль. Он, как пилот жил небом...
        Puler
      3. Scoun Сегодня, 23:18
        Цитата: kepmor
        имя Романа Филиппова НЕОБХОДИМО присвоить одному из новых "белых лебедей"...увековечить в металле...

        Я читаю среди комментов всяких кныщей.... многим зубы в дупу вбить охота. Это эмоции...
        Я считаю что RT, должны сделать репортаж, про Прохоренко, про Нурбагандова, про Андрея Тимошенкова, про Романа, про наш спецназ стоявший против сотен.... пусть все знают, что Русский! Это Дух, это состояние Души недоступное другим странам, это Наш Нурбагандов, на родном дагестанском языке, сказал - работайте Братья, это Роман сказал - за вас пацаны!
        Документальному фильму быть!
        Scoun
    2. Rusland Сегодня, 17:34
      Нужное дело, особенно в воспитании подрастающего поколения, ещё хотелось бы, чтобы при переименовании улиц, на доме под номером 1 размещалась мемориальная табличка.
      Rusland
    3. Гигант мысли Сегодня, 17:41
      Я думаю, что вся страна поддерживает это предложение, лично я двумя руками "за".
      Гигант мысли
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:22
    Хорошая идея.А памятник Лётчику поставить-не слышно.И причём тут Воронеж? Каким боком? Поставим памятник в Севастополе.Кто обьявит сбор.По рублю-но соберём.Можно и по тыще.Сварог-извини.Это к тебе.Счёт,и матерные слова в мой адрес. Война.
    ВЕРЕСК
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:29
      ВЕРЕСК hi -Приветствую! hi По моему мнению, неважно, в каком городе, главное, без излишней говорильни, дело нужное сделать! hi
      Геркулесыч
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:38
        Геркулесыч В его Родном городе.Это первый Памятник.По стране,как и со всеми погибшими в Сирии-надо сделать.Но-я не знаю как.
        ВЕРЕСК
        1. NN52 Сегодня, 23:08
          ВЕРЕСК

          Ты извини, но о каком блин ты памятнике говоришь?
          То что дальше напишу, прошел сам, вместе с родителями....
          Сам летчик АРМАВИР 1993, мл брат родной АРМАВИР 1998 выпуска.
          Младший НачБой Бильбека умер 30 декабря 2015 г....во сне... В Севастополе..
          Мать, отец,жена,дочь получили страховку 2 300 000 , раздели на четверых..
          Жена сдала служебное жилье, двушку в Крымске.. Чтобы по смерти мужа летчика получить денежную компенсацию в размере 5 000 000....
          До сих пор получает....
          И в стравовке в 3 000 000 СОГАЗ тоже отказал...
          А памятник мы ему поставили... Хоть он и в САР не был....
          От МО нам 32 000 рублей на памятник выделили, потом...

          Офигенно?
          NN52
    2. Андрей К Сегодня, 17:31
      Цитата: ВЕРЕСК
      ...И причём тут Воронеж? Каким боком?...

      Он учился в школе №85 Воронежа. Родители и младшая сестра живут там же.
      Андрей К
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:40
        Извините.Не знал.Просто-простите за мою тупость.
        ВЕРЕСК
        1. Андрей К Сегодня, 17:59
          ВЕРЕСК
          ...Просто-простите за мою тупость...

          Дружище, я не хотел Вас уязвить.
          Так и понял, что Вы информацию где-то пропустили.
          Так что, не пеняйте на меня hi
          Андрей К
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:01
            Ни в коем разе.Я тут очень сглупил.Простите.
            ВЕРЕСК
    3. Стропорез Сегодня, 17:37
      Цитата: ВЕРЕСК
      И причём тут Воронеж? Каким боком?

      Роман Филипов жил и учился в школе №85 в Воронеже!После 4-го курса Роман перевелся в Борисоглебск. Воронежской области.
      Горит на склоне сбитый 25-й,
      Осколок Родины среди сирийских скал.
      Три магазина, АПС, граната —
      И это весь мой грозный арсенал.

      Очередями лупят, не прицельно,
      Патронов, видимо, им некуда девать,
      Но невдомёк врагам, что офицера
      Живого в плен они не смогут взять.

      Я огрызаюсь выстрелом и матом,
      Такая тактика, минутный перекур.
      Уже готова на подрыв граната —
      Успеть бы только выдернуть чеку.

      Обидно, да... греха таить не буду,
      Хотелось многое ещё бы совершить,
      Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
      Я знаю точно, братья, будем жить!

      Мелькает ближе свора бородатых,
      Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
      Вот и настал черёд моей гранаты...
      Обратно в небо... Родина, прощай!

      © Сергей Ефимов﻿
      Стропорез
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:41
        Стропорез-я понял.Не надо давить.И так хреново.
        ВЕРЕСК
        1. Стропорез Сегодня, 17:46
          Цитата: ВЕРЕСК
          И так хреново.

          Да не давлю я, самому также хреново....
          Стропорез
    4. Svarog Сегодня, 17:39
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Сварог-извини.Это к тебе.Счёт,и матерные слова в мой адрес. Война.

      Не понял смысл вашего комментария и вообще вы имеете ввиду меня? Почему я должен матерится в ваш адрес, если конечно,вы ко мне обратились?
      Svarog
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:43
        если конечно,вы ко мне обратились? Извините. Svarog Не к Вам.
        ВЕРЕСК
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:28
    Вот это и к месту, и верно, не то что"Ыльцынцентнеры "всякие! hi Надеюсь, нет , уверен, что люди сделают сие доброе начинание, и увековечят имя Героя! hi soldier
    Геркулесыч
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:35
    Вообще, у меня мысль, на что должна власть наша потратиться -нужно выпустить на экраны сериал, о всех погибших в Сирии наших военных! Почему-то об этом серьезно никто не думает, видемо потому что это не коммерческий проект, прибыли не принесет! Это наша жизнь, и наша история! Она не может быть коммерцезирована, но она должна быть увековечена в виде книг, и фильмов! Только правдивых фильмов, а не современных сказок, с незначительной примесью правды!
    Геркулесыч
    1. kefan Сегодня, 18:17
      Цитата: Геркулесыч
      Вообще, у меня мысль, на что должна власть наша потратиться -нужно выпустить на экраны сериал, о всех погибших в Сирии наших военных!

      И на Донбассе тоже. А фильмы конечно же про наших Героев обязательно появятся.
      kefan
  6. Altona Сегодня, 18:00
    Человек не посрамил ни родителей, ни Родину. Честь России для него не пустой звук. Он действительно положил жизнь за Россию в отличие от "все знают,откуда мы". Не стал унижаться перед мразями, а отстреляв патроны, взорвал себя и окруживших его "муслимских оппо-повстанцев". Настоящий русский офицер, как Пешков, Моторола, Гиви, Нурбагандов, Прохоренко, морпех Позынич и многие другие,погибшие в Сирии и на Донбассе.
    Altona
  7. Altona Сегодня, 18:03
    Цитата: Геркулесыч
    Вообще, у меня мысль, на что должна власть наша потратиться -нужно выпустить на экраны сериал, о всех погибших в Сирии наших военных!

    -----------------------
    Наша власть жалкая и трусливая. Похабщина Шурыгиной, Волочковой, Бузовой и криминальные страсти с ментами- вершина её кинематографа. А если снимают "Легенду №17" или "Движение вверх", то непременно с плевками в СССР.
    Altona
    1. allaykbar Сегодня, 18:40
      пока не поймете - что не власть снимает фильмы и что цензура запрещена законом - так и будете бороться с ветряными мельницами.

      Хорошо хоть Путина не упомянули
      allaykbar
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 18:09
    Принять бой,подорвать себя гранатой.Это-за гранью понимания,мужики.Это-даже не знаю как сказать.Слов таких не придумано.Просто-Солдат.С Большой буквы.Каюсь-пацаны растут.Мечтают в Авиацию.Просто-боязно.Хреново всё.
    ВЕРЕСК
  9. kefan Сегодня, 18:14
    А вот это очень правильная идея.
    kefan
  10. Чарик Сегодня, 18:20
    Цитата: Андрей К
    влад66
    ...И нынешним ученикам будет кем гордиться и с кого пример брать...

    Влад...
    Погляди-ка, какое америкосы «послание» к семье погибшего пилота Романа Филиппова и к ВС России на видео записали:

    Это чепушило: Билал Абдул Карим, американский журналист и документалист.
    И после этой грязи, здесь же на сайте появляются коллеги с "матрасами" в уголке и не понимают, почему вдруг их не уважают...

    а разве нету такой херовины которая по его морде пришлёт ему каб1500
    Чарик
  11. Altona Сегодня, 18:32
    Цитата: Андрей К
    Это чепушило: Билал Абдул Карим, американский журналист и документалист.
    И после этой грязи, здесь же на сайте появляются коллеги с "матрасами" в уголке и не понимают, почему вдруг их не уважают...

    -------------------------
    He is not a journalist and a writer, he is a paid fake propagandist. He is a fuckin' bullshit and sucker. I' m really sorry for my our dirty words in English. Прошу прощения за написанные этому нелюдю слова, за грязные ругательства на английском. Просто не смог выразиться иначе над таким глумливым персонажем. Собственно текст на английском предназначался для этой чёрной во всех смыслах журнотвари.
    Altona
  12. Altona Сегодня, 18:49
    Цитата: allaykbar
    пока не поймете - что не власть снимает фильмы и что цензура запрещена законом - так и будете бороться с ветряными мельницами.

    -------------------------------
    Ха! А кто финансирует эти произведения? Минкульт. И конечно "цензура запрещена" для того, что выходит на экран, другое просто тупо не финансируют.
    Altona
  13. dld_1985 Сегодня, 19:12
    Вечная память Роману
    dld_1985
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