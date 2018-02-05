23:14 05 февраля
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Украинские националисты хотят приравнять бандеровский флаг к государственному

Представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-чёрного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* наряду с государственным, заявил в понедельник депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко.

Украинские националисты хотят приравнять бандеровский флаг к государственному


Представители ВО "Свобода" во всех органах местной власти и в Киевсовете зарегистрировали проект решения, согласно которому рядом с сине-желтым флагом должно использоваться красно-чёрное знамя
— сказал Мирошниченко на митинге у посольства Польши в Киеве.


При этом он заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".

Украинские радикалы, в том числе представители запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор"*, в понедельник пикетируют посольство Польши в Киеве. Они требуют от президента Польши не подписывать закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Использованы фотографии: https://novorossia.su/
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Комментарии 86

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  1. 210окв Сегодня, 17:27
    Для коврика в сортире сгодится.Надеюсь что этим я никакой закон у нас не нарушу.
    210окв
    1. oldseaman1957 Сегодня, 17:29
      Цитата: 210окв
      Для коврика в сортире сгодится

      - Кому в сортире, а кто на груди выколет... Вот так: забили головы из пальца высосанной дребеденью, как бы потом вместе с этими головами не пришлось эту дурь выкорчёвывать. А мы у себя амнюэлям даём слюнкой побрызгать! Сразу надо жало выдёргивать!
      oldseaman1957
      1. Черный_Ватник Сегодня, 17:31
        А у кого и в черепной коробке вместо мозга флаг развивается)
        Черный_Ватник
        1. Гигант мысли Сегодня, 17:39
          Шизофрения с дебилизмом шагают , взявшись за руки, по Украине, по пути обнявшись с русофобским национализмом, поэтому так называемой Украине осталось существовать совсем немного.
          Гигант мысли
          1. Черный_Ватник Сегодня, 17:40
            Главное, чтоб скакать не переставали. А то наша жизнь сразу станет серой и скучной)
            Черный_Ватник
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:01
              Цитата: Черный_Ватник
              Главное, чтоб скакать не переставали. А то наша жизнь сразу станет серой и скучной)

              Смеяться и упражняться в остроумии можно сколько угодно...только уже 5 год сидим,очень слезно жалеем жителей Донбасса,исходим злобой при виде бандеровских выродков и ...НИХРЕНА не делается! Санкций боимся,осуждения мировой общественности,боимся,что простой украинский люд не поймет...а сейчас сильно понимает? Операция по зачистке востока Украины от фашистской нечисти ,если таковая будет,пройдет за сутки,а может и меньше.
              Что от того,что мы смотрим на Донбасс и ничего не делаем?Санкций меньше или Европа разоружается,а может базы НАТО убрали от наших границ?
              Зачистить,эту мерзость,киевскую хунту во главе с Парашей притащить за ноздри в Москву,и все это сделать быстро и показательно,дабы такие образования как Прибалтика,Польша,Грузия и тд призадумались о своей судьбе.
              НЕКСУС
              1. Черный_Ватник Сегодня, 18:14
                Вы правы, и не правы в тоже время.
                Да, дипломатия наша только реагирует, только защищается. И это очень плохо. Нельзя выиграть бой постоянно обороняясь.
                Но это не значит, что на Донбассе Россия ничего не делает. Просто обсуждать это здесь будет не совсем целесообразно, чтобы с той стороны не читали.
                За океаном руки потирали в ожидании, когда Россия открыто начнет наводить порядок в "Нэзалежной". Так что нужно бить сильно, но тыхенько)
                Черный_Ватник
                1. cniza Сегодня, 18:19
                  Правильно Вы все описали и ещё у нас большой недостаток информации , а всем нам хочется быстрей решить эту проблему , что бы не гибли люди.
                  cniza
              2. shvn Сегодня, 18:17
                И в этом году зачистить не получится. То выборы президента нужно провести, то "мандауаля" на страну напала. А она нам нужна? Нахрена все эти выпендрежи?
                А в следующем году еще чего нибудь придумаем и будем ждать, что само рассосется. А они, бандеровцы, растут и множатся. После войны до 1953 года их ковыряли из схронов, ито не выковыряли полностью. Т это при помощи автоматов и бронетехники. А сейчас как ковырять?
                shvn
              3. LSA57 Сегодня, 18:45
                Цитата: НЕКСУС
                Зачистить,эту мерзость,киевскую хунту во главе с Парашей притащить за ноздри в Москву,и все это сделать быстро и показательно,дабы такие образования как Прибалтика,Польша,Грузия и тд призадумались о своей судьбе.

                а это ничего, что мы вторгнемся в суверенное государство? а это война.
                1. Мы к войне готовы? Не с уркаиной. Ей будет помогать ВЕСЬ мир.
                2. Тут же не санкции, от нас действительно отвернётся весь мир.
                3. Граждане уркаины которые ещё уважали Россию, возненавидят нас и возмут в руки оружие. продолжать можно до бесконечности.
                и что мы кому докажем? они возрастили эту мерзость, сами пусть и убирают. я против того чтобы наши ребята гибли за "мояхатаскраю"
                LSA57
              4. Антарес Сегодня, 21:35
                Цитата: НЕКСУС
                мерзость,киевскую хунту во главе с Парашей притащить за ноздри в Москву

                сколько можно...не хунта(да не подходит никак), а уважаемые украинские партнеры. Не параша-а уважаемый Петр Алексеевич, украинский инвестор в РФ...
                зачем тащить-у них прямой канал связи через кума.
                Антарес
            2. svp67 Сегодня, 19:32
              Цитата: Черный_Ватник
              Главное, чтоб скакать не переставали. А то наша жизнь сразу станет серой и скучной)

              Нет Вы не правы. Как только они перестанут скакать, они вспомнят о том, что мы братья, а значить ДОЛЖНЫ им помочь вылезти из этой помойной ямы и вот тогда, наша жизнь сразу перестанет быть "серой и скучной", времени обращать внимание на это просто НЕ БУДЕТ.
              svp67
          2. тол100в Сегодня, 18:05
            Цитата: Гигант мысли
            поэтому так называемой Украине осталось существовать совсем немного.

            Эти недоумки сами себе подписывают расстрельную статью! Документы на них готовы. А юридическую составляющую они делают сами! Как селфи в ненужном месте и в ненужное время. Гордыня. А это грех, который будет караться!
            тол100в
            1. shvn Сегодня, 18:19
              Они уже 4 года подписывают... Скоро по удо освобождать будем((
              shvn
            2. Mole Сегодня, 18:41
              Только вот бандеровцев, к сожалению, массово не всех расстреливали. В Советское время, в некоторые поселки солдатам по форме не рекомендовали заходить! Если бы, в своё время, да каждого за баней! Но пожалели гнид! Вот и прыгают, и скачут!
              Думаете что-то изменилось, тем более в "наши толерантные" времена!? Разве что на публику скакать перестанут. В лучшем случае, на поверхности будет красиво , но под водой, вряд ли... Вообще задел хороший "наши партнеры" сделали!
              Mole
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:42
      210 окв -не стыдно, сортир портить такой гадостью? Лучше поставить туда чучело бендеровца!
      Геркулесыч
      1. Rusland Сегодня, 17:45
        Цитата: Геркулесыч
        210 окв -не стыдно, сортир портить такой гадостью? Лучше поставить туда чучело бендеровца!

        Пусть задыхается. smile
        Rusland
    3. влад66 Сегодня, 17:44
      Цитата: 210окв
      При этом он заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".

      Чего то все больше и больше вериться в это. request
      влад66
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:59
        Вечные холопы. Нашли себе пана, вот и поклоняются ему. А Россию ненавидят, за то что она вытащила хiхлов из хлева, построила больницы, школы, заводы, дала работу и обращалась как с равным. Не оценили.
        Генерал Песчаных Карьеров
      2. тол100в Сегодня, 18:09
        Цитата: влад66
        Цитата: 210окв
        При этом он заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".

        Чего то все больше и больше вериться в это. request

        Называлась Украиной. А сейчас или Вальцмаина , или американвагина? Ну просто не понять!
        тол100в
        1. cniza Сегодня, 18:21
          Никогда даже представить себе не мог , что Украина так низко падет...
          cniza
      3. Антарес Сегодня, 21:37
        Цитата: влад66
        и больше вериться в эт

        про генерала-старый фейк, там глава общины казаков вручал послу саблю за американского и казацкого героя на российской службе.
        Этот фейк уже порядком надоел..хоть бы смотрели внимательнее.
        Антарес
    4. сибиралт Сегодня, 18:01
      А зачем им флаги приравнивать, если они и так равнозначные? lol "Гляжу - брат Богдан. Подхожу ближе, да это же я"! belay
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 18:08
        А чё мелочиться, старый в сторону, а новый на флагшток.
        ul_vitalii
    5. Зяблицев Сегодня, 18:09
      Украина, теперь другое государство - пусть хоть срут себе на головы - нам то что? Пойдут войной на Россию? Так они не первые и , к сожалению, не последние.... Вашингтон с Лондоном, спонсируемые лобби из Тель-Авива, уже пару раз ходили в "Освободительный поход" против Святой Русси!
      Сейчас клоунов очередных нашли на Хохляндии - эко невидаль! Западенцы борцуны еще те - Катынь, с малыми детишками, да женщинами сжечь - это всегда впереди всех! А как противостоять передовым частям Красной Армии - так многих, даже за Ла Маншем поймать не могли! Что та Ла-Манш! Атлантику преодолели на плотах, в страхе, пол Канады, сейчас преступников и их потомков....во как драпали!

      Р.S. Не ставлю смеющегося смайлика - много беды эти ур...ы стране нашей принесли - не оправдаться!
      Зяблицев
      1. shvn Сегодня, 18:24
        Украина - другое государство. Но не забывайте, что юг и восток этого долбанного государства - Российские земли, подаренные хохлам с там жившими русскими , как во времена крепостничества. И пусть хохляндия живет, но в тех границах, в которых она было в Российской империи!
        shvn
        1. Зяблицев Сегодня, 20:25
          Вы правы! Но есть одно но - вернитесь из века Осемнадцотого, в 21! С его реалиями! hi
          Зяблицев
        2. Антарес Сегодня, 21:40
          Цитата: shvn
          Российские земли, подаренные хохлам с там жившими русскими , как во времена крепостничества. И пусть хохляндия живет, но в тех границах, в которых она было в Российской империи!

          своими действиями РФ давно уже настроила этих "русских" против России, а поскольку они такие же упрямые--тут нет шансов. Этих русских давно бросили и неудивительно что они воюют за свое государство пусть и это государство не Россия.
          Антарес
    6. Астория Сегодня, 21:42
      Ну пусть приравняют - в Польше этими тряпками будут полы мыть.
      Астория
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:28
    Да фиг с ними.Пусть сдыхают.Немного им осталось.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 17:29
      Добрый вечер коллега hi Я не соглашусь
      Эти долго ещё смердить будут.К сожалению..
      Цитата: ВЕРЕСК
      Да фиг с ними.Пусть сдыхают.Немного им осталось.
      210окв
      1. volodya Сегодня, 17:39
        Цитата: 210окв
        Эти долго ещё смердить будут.К сожалению..

        Это точно! Хотя мне кажется, что там все борются за кормушку!
        volodya
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:47
        210окв Давненько не встречались.Моё подчтение!К,сожалению-Вы правы.Но-кто знает.
        ВЕРЕСК
      3. тол100в Сегодня, 18:12
        Цитата: 210окв
        Эти долго ещё смердить будут.К сожалению..

        Так они и смердят с момента незаконного зачатия!
        тол100в
    2. LSA57 Сегодня, 17:33
      Цитата: ВЕРЕСК
      Да фиг с ними.Пусть сдыхают.Немного им осталось.

      сами не сдохнут. вон сколько лет в заморозке прожили. нужна международная коалиция. заблокировать и пусть режут друг друга
      LSA57
      1. Подрезчик Сегодня, 17:44
        Пусть приравнивают свои бандитские флаги к государственным и пикетируют посольства друг друга, перережутся и...воздух будет чище!!! Что одни, что вторые-эти две нации стоят друг друга своим предательством, лицемерием и зачастую подлостью! yes
        Подрезчик
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:55
        LSA57 Не будет её. нужна международная коалиция
        ВЕРЕСК
        1. LSA57 Сегодня, 18:48
          Цитата: ВЕРЕСК
          Не будет её. нужна международная коалиция

          пусть будет коалиция
          LSA57
    3. Геркулесыч Сегодня, 17:45
      ВЕРЕСК hi -это тот случай, когда долго ждать нельзя! Процесс нужно максимально ускорить! soldier am
      Геркулесыч
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:48
        Геркулесыч А по нормальному? Процесс нужно максимально ускорить! Тогда мой Аватар придёт ко всем.Кто ускорит?Медведев?
        ВЕРЕСК
  3. Bosch Сегодня, 17:32
    Удивляюсь, почему какелы памятники Гитлеру не ставят и улицы не называют.
    Bosch
    1. LSA57 Сегодня, 17:35
      Цитата: Bosch
      Удивляюсь, почему какелы памятники Гитлеру не ставят и улицы не называют

      собирались поставить, но пока что то не срослось
      LSA57
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:40
        Не за горами, и будет он в вышеванке сидеть на пастоменте в форме шмата сала!
        Геркулесыч
        1. bk316 Сегодня, 17:46
          сидеть на пастоменте

          На чем он сидеть будет на менте или пасте ( зубной что ли)? wassat
          bk316
      2. тол100в Сегодня, 18:20
        Цитата: LSA57
        но пока что то не срослось

        Видимо денег нет! А за бесплатно они удавятся! может Госдеп поможет. С него станется.
        тол100в
    2. alavrin Сегодня, 17:37
      А что, памятников гауптштурмфюреру SS Шухевичу мало?)
      alavrin
      1. Bosch Сегодня, 17:41
        Гитлер - вызволытель, а Шух - шнырь. Вопрос не о нем.
        Bosch
      2. тол100в Сегодня, 18:22
        Цитата: alavrin
        А что, памятников гауптштурмфюреру SS Шухевичу мало?)

        Орлам , выкопавшим Черное Море - этого будет маловато.
        тол100в
    3. КОТ БАЮН Сегодня, 18:15
      Удивляюсь, почему какелы памятники Гитлеру не ставят и улицы не называют

      До этого и дошло бы, но тогда могут не дать денег - Германия будет очень недовольна... По этому и сцыконто им.... Вот выбрали себе в герои экскремент и рады безудержно.... Мажут стенки своего жилища этим "добром"...
      КОТ БАЮН
  4. masyanya Сегодня, 17:33
    конец краине, уже официально- бандерстан!
    masyanya
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 17:38
    Чувачка бы с фотки к нам на срочку . Быстро бы Родину полюбил и мозги подлечил
    КВУ-НСвД
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:39
    Следующий этап , переименование укроины в бендерию? Или в бендеро-шухевичию? Недобитки и их последователи подминают Русские земли под себя!
    Геркулесыч
    1. тол100в Сегодня, 18:24
      Цитата: Геркулесыч
      Недобитки и их последователи подминают

      Подминают какашки под себя. А о землях Русских пускай забудут!
      тол100в
  7. Красный Сегодня, 17:41
    Что ты смотришь на соломинку в чужом глазу а в своём бревна не замечаешь?


    а ведь в России все символы нацизма запрещены.
    Красный
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:48
      Красный -мы свою историю помним, и не перевираем ее! Кроме того, у нас нету движения в честь генерала власова! Он не является частью нашей идеологии! Разницу и дальше перечислять?
      Геркулесыч
      1. Красный Сегодня, 17:58
        дальше перечислять?
        валяй про поклонение Колчаку расскажи, про завешанный Мавзолей, про то как День Победы превращается в марш скорбного полка. Что там насчёт чувства юмора? Власовцы и бандеровцы шагают дружно, только в России всё молчком, то улицу переименуют, то фильм снимут в честь преступников.
        Красный
        1. Геркулесыч Сегодня, 18:11
          Красный -я из преступников не делаю себе кумиров, а вот чем вами марш памяти мешает? Вообще то, мы с вами не знакомы, можно не тыкать! А если кричать громко, вас услышат, поэтому не молчите, и другим не позволяйте! Так ведь и страну молча можно потерять!
          Геркулесыч
          1. ul_vitalii Сегодня, 18:19
            Геркулесыч, в полку троллей пополнение, не тратьте время. hi
            ul_vitalii
            1. Красный Сегодня, 18:30
              полку троллей
              эволюция ВО, сначала ругались либерастами, потом хох извините украинцами, затем путали госдеповцев, теперь новая фишка, как вару не хватает аргументированно поспорить так скандинавское существо
              Красный
          2. shvn Сегодня, 18:30
            Да ладно)) Красный посинеет после выборов. Ему на этом сайте выпало по плану попипить ))
            shvn
    2. Кокарев Михаил Сегодня, 18:28
      И где вы видели русских нацистов с триколором сегодня? Знавал бритоголовых и в советское время, да что-то триколора у них не видал. Да и тот старый ПиАр придуманный для власовцев у них самих не прижился. А кто знаком с современными власовцами? Я даже не слышал о таких. Бревно в глазу это конечно хорошо, но у кого-то с головой проблеммы!
      Кокарев Михаил
    3. тол100в Сегодня, 18:28
      Цитата: Красный
      Что ты смотришь на соломинку в чужом глазу а в своём бревна не замечаешь?

      Таких "красных", как Вы, наверное на "Привозе" покупают?! Даже не спрашиваю почем! Дешевка!
      тол100в
  8. loginovich Сегодня, 17:42
    Movimiento 26 de Julio; M-26-7
    M-26-7.svg
    loginovich
  9. Ирек Сегодня, 17:44
    Единственный выход...
    Ирек
    1. shvn Сегодня, 18:31
      Жаль в 1953 году закончили... Нужно было продолжить до ПОЛНОЙ дебандеризации
      shvn
  10. Кокарев Михаил Сегодня, 17:47
    Украинец = бандеровец! Забавненько, я думал так только украинофобы рассуждают. А это что? Так и есть? Я больше тогда своих друзей из Украины украинцами называть не буду. Хоть и не обидятся, но мне неприятно как-то их оскарблять. Все с сегодняшнего дня они русские, и не каких возражений. Иначе всех бандеровцами окрещу. Да и вообще(они там любят запрещать) ПЕРЕИМЕНОВАТЬ украинский народ в бандеровский и слова "украина" и "украинец" запретить!!!
    Кокарев Михаил
    1. alavrin Сегодня, 17:53
      После того как они устроили в своих СМИ пир злорадства по поводу героически погибшего нашего летчика в Сирии Ваше предложение не лишено оснований.
      alavrin
    2. тол100в Сегодня, 18:31
      Цитата: Кокарев Михаил
      и слова "украина" и "украинец" запретить!!!

      Запретить до тех пор , ПОКА не ОДУМАЮТСЯ!
      тол100в
    3. Антарес Сегодня, 21:43
      Цитата: Кокарев Михаил
      Украинец = бандеровец! Забавненько, я думал так только украинофобы рассуждают

      как раз и те и другие едины в своем порыве и действиях. Одни хотят чтобы украинцы были ими(а значит украинцы не такие) другие уже называют украинцев-бандеровцами, и способствуют этому.
      Антарес
  11. seregatara1969 Сегодня, 18:01
    пусть полякам покажут этот флаг
    seregatara1969
  12. zzdimk Сегодня, 18:03
    Ерофеев:
    Я выступил и сказал: "Делегаты! Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стенку портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки – вот какой это будет портрет. Точно так же и я: встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердце, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий, – а все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка…
    И на что нам рассчитывать, подумайте сами! В общий рынок нас никто не пустит. Корабли седьмого американского флота сюда не пройдут, да и просто не захотят…"
    Тут уже заорали с мест:
    – А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! Б-52 нам дадут!
    – Как же, дадут вам Б-52! Держите карман! Прямо смешно вас слушать, сенаторы!
    – Фантомы дадут!
    – Ха-ха! Кто это сказал «фантомы»? Еще одно слово о фантомах, и я лопну от смеха…
    Тут Тихонов со своего места сказал:
    – Фантомов нам, может быть, и не дадут, – но уж девальвацию франка точно дадут…
    –  ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ляпнешь!.. Да и не в этом дело. Почему весь петушинский район охвачен пламенем, но никто, никто этого не замечает, даже в петушинском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат: умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да. Я топчу ногами свои полномочия – и ухожу от вас. В Петушки.
    zzdimk
  13. biron Сегодня, 18:06
    для скачующих само то.
    biron
  14. глум Сегодня, 18:08
    При этом он заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия". - как говориться - не всех больных война забрала, один идиёт не должен за всех говорить, а то записал всех...
    глум
  15. anjey Сегодня, 18:08
    При этом он заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".
    Это они о том, что по их мнению настоящий украинец должен гордится "венками из младенцев"??? А венки эти - не сказки ,а запротоколированные и сфотографированные вещьдоки волынской резни,или повешанных "нахтигалем", где служили и оунивцы, львоских профессорах на балконе оперного театра, да и других преступленний против человечества и своего народа было предостаточно,чем гордится -убийцами и предателями искусственно возведенными в ранг "Хероев"....
    anjey
    1. Антарес Сегодня, 21:44
      Цитата: anjey
      ем гордится -убийцами и предателями искусственно возведенными в ранг "Хероев"....

      да откуда ж вам знать чем гордиться среднестатистический украинец?
      Или полная уверенность в картинке с телевизора?
      Антарес
  16. КОТ БАЮН Сегодня, 18:11
    "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия"

    Все уже как-то попривыкли к этому тренду.
    А не пора вводить новый тренд: "украинец-бендеровец-мертвец"?... Веселее будет. Да и, как то, понятнее...
    КОТ БАЮН
  17. Стройбат запаса Сегодня, 18:11
    Да пусть приравнивают. Я думаю, это будет замечательным даже не гвоздём, а костылём железнодорожным в гроб укроповской псевдовласти, так как это даст неопровержимые доказательства того, что в укропии процветает нацизм. И можно будет задать вопрос всем "помогальникам" укрошайки, на каком основании они поддерживают нацистов? Особенно этот вопрос хорошо будет звучать в адрес членов ЕС))))))
    Стройбат запаса
  18. ibn.shamai Сегодня, 18:22
    Укроинец+бандеровец= БАНДЕРЛОГ! lol tongue
    ibn.shamai
  19. Дормидонт Сегодня, 18:26
    Желательно ещё каждому свидомиту, акромя вилки, бандерку наказывать на лоб, что б потом легче отлавливать было
    Дормидонт
  20. silver2018 Сегодня, 18:33
    Государственный ? request , особенно он будет гармонично смотреться на переговорах рядом с польским.
    silver2018
  21. Симон Сегодня, 18:43
    "Украинские националисты хотят приравнять бандеровский флаг к государственному" - Лучше, к заднице! Когда будут удирать, будет чем зад прикрывать! wassat
    Симон
  22. Василенко Владимир Сегодня, 19:56
    чего сопли жевать
    разрывать отношения с государство в котором нацизм является господствующей идеологие
    Василенко Владимир
  23. Orionvit Сегодня, 20:46
    "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия"

    Да никто и не спорит. Раньше понятие "украинец" и "человек из украины", были тождественны. Теперь всё стало на свои места.
    Orionvit
  24. Антарес Сегодня, 21:33
    Представители ВО "Свобода" во всех органах местной власти и в Киевсовете зарегистрировали проект решения, согласно которому рядом с сине-желтым флагом должно использоваться красно-чёрное знамя
    — сказал Мирошниченко на митинге у посольства Польши в Киеве.

    ВО "Свобода" - 7,7%. в Киевском совете.Пущай попробуют демократически переубедить БПП и Батькивщинцев...
    занимаются громкими заявлениями как обычно. Так они вылетят как и во Львове.
    Антарес
    1. Антарес Сегодня, 21:51
      Вт что странно. Какой то там националист что то там сказал и даже хотел продвинуть решение в Киевском совете(где у них очень мал состав да и они давно уже не популярны)
      И сейчас комментаторы бурно стали лить грязь на всех украинцев и страну в целом...
      2 года наза
      Александр Вилкул
      14.10.2016,
      Я ПРОТИВ МАНИПУЛЯЦИИ УКРАИНЕЦ = БАНДЕРОВЕЦ.

      что то я не видел бурной реакции противоположной.
      Личное мнение гражданина Украины о всех украинцев -остается лишь личным мнением. Демократия. Никаких причин действовать так-словно это уже утверждено на государственном уровне-нет!
      Почитав российские комментарии я опять понимаю почему в Украине так много русскоязычных националистов... РФ сама старается не меньше для этого, чем украинские националисты..у них ресурсы явно меньше, ничего не получалось с русскоязычными. А в 2014 РФ помогла.
      Антарес
  25. Навигатор 1 Сегодня, 22:54
    Цитата: 210окв
    Для коврика в сортире сгодится.Надеюсь что этим я никакой закон у нас не нарушу.

    Как сказал полковник Будонов сжечь эту обезьянью тряпку.
    Навигатор 1
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