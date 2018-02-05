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Украинские националисты хотят приравнять бандеровский флаг к государственному
Представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-чёрного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* наряду с государственным, заявил в понедельник депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко.
При этом он заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".
Украинские радикалы, в том числе представители запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор"*, в понедельник пикетируют посольство Польши в Киеве. Они требуют от президента Польши не подписывать закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.
Представители ВО "Свобода" во всех органах местной власти и в Киевсовете зарегистрировали проект решения, согласно которому рядом с сине-желтым флагом должно использоваться красно-чёрное знамя— сказал Мирошниченко на митинге у посольства Польши в Киеве.
При этом он заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".
Украинские радикалы, в том числе представители запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор"*, в понедельник пикетируют посольство Польши в Киеве. Они требуют от президента Польши не подписывать закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.
Использованы фотографии: https://novorossia.su/
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