23:11 05 февраля
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Глава Минздрава Украины: Есть угроза применения против нас химического и ядерного оружия

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун (та самая, которая на волне эпидемии кори в «незалежной» долгое время продолжала заявлять, что никакого превышения порога заболеваемости нет), объявила о том, что Украина может стать целью (внимание!) использования ядерного, химического и биологического оружия.

Г-жа Супрун заявила, что военные действия в Сирии показали хрупкость и несовершенство химической безопасности. По словам и.о.министра, у этой угрозы, как и у ядерной, нет границ. Далее Супрун заявляет, что «нельзя забывать о методе использования радиоактивных веществ для убийства». По словам Супрун, такие методы использовали в «КГБ и в преемственной организации – ФСБ».

Из заявления г-жи и.о.министра, которое приводит УНИАН:
С аннексией Крыма и войной на Донбассе, которые начала Российская Федерация, Украина особенно рискует стать жертвой нападений химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. В Украине уже были, к счастью, ложные угрозы биотерроризма для нескольких наших региональных администраций.



Глава Минздрава Украины: Есть угроза применения против нас химического и ядерного оружия


По словам Супрун, национальная реакция на такого рода вызовы должна быть неизбежной.

А пока Супрун размышляет о «ядерной» угрозе для Украины, в соцсети к ней обращаются рядовые граждане страны, которые столкнулись с эпидемией кори.

Евгения (Одесса) в Фейсбуке:
Уважаемая Ульяна, подскажите мне, пожалуйста, как мне защитить своих детей от кори, если: 1. городская поликлиника отказывается вакцинировать моих детей. 2. отправляет к иммунологу.3. иммунолог в свою очередь пишет: разрешена вакцинация в стационаре. 4. Стационара, где нет контактных вирусных больных в г. Одессе - НЕТ. 5. Иммунолог соглашается на вакцинацию не в стационаре и отправляет в поликлинику. 6. Поликлиника опять отказывается, мотивируя тем, что они не несут!!! ответственности и не готовы вакцинировать моих детей. Что ДЕЛАТЬ МНЕ?


Но г-жу Супрун проблемы рядовых граждан не волнуют – у неё на повестке дня куда более глобальные вопросы – вплоть до ядерной угрозы...

Использованы фотографии: Фейсбук
18

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Комментарии 86

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  1. Mole Сегодня, 18:19
    Так же остается угроза уничтожения 404 метеоритом.
    Mole
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:21
      Против нее и дуста хватит! sad
      Геркулесыч
      1. 210окв Сегодня, 18:22
        Вот этого она и опасается.Кстати ДДТ,или дуст вещество запрещённое к применению..Но судя по статье для нее самое страшное это вакцинация от кори..
        Цитата: Геркулесыч
        Против нее и дуста хватит! sad
        210окв
        1. Андрей К Сегодня, 18:27
          Ульяна Супрун:
          ...Украина особенно рискует стать жертвой нападений химического, биологического, радиологического и ядерного оружия...

          Укурина уже жертва - жертва тотального слабоумия.
          ...В Украине уже были, к счастью, ложные угрозы биотерроризма для нескольких наших региональных администраций...

          Ульяна Супрун попутала последствия дизентерии в укрохлеву, с биотерроризмом.
          Вонь от собственных нечистот, окончательно затмила остатки разума.
          Андрей К
          1. Гигант мысли Сегодня, 18:34
            У неё на всякий случай, наверно, справка из желтого дома припасена, чтобы потом не нести ответственности, что , мол, с д.ры возьмёшь, только анализы.
            Гигант мысли
            1. влад66 Сегодня, 19:15
              В Украине уже были, к счастью, ложные угрозы биотерроризма для нескольких наших региональных администраций.

              Были, были, даже обьявы вешали. fellow
              влад66
              1. krot Сегодня, 19:46
                Еб..ушка))))
                krot
          2. влад66 Сегодня, 20:56
            Какова страна, таковы и министры. yes
            влад66
            1. Ююка Сегодня, 22:12
              Цитата: влад66
              Какова страна, таковы и министры. yes


              так вот ты какая баба-яга... я то думаю - с кого этот belay смайлик срисовали wassat
              Ююка
            2. Андрей К Сегодня, 22:32
              влад66
              ...Какова страна, таковы и министры...

              Ох ты жешь мать иху идрить через коромомысло иже херувимы wassat
              А меня любимейшая бабулечка-эрзянка, Царствие ей Небесное, в детстве кудатей пугала belay
              Многого она не знала и не ведала.
              Мне аж жалко кастрюлеголовых стало.
              Чем таких лекарей, лучше сразу в домовинуrequest
              Андрей К
      2. kit88 Сегодня, 18:34
        А чего тут краснеть. Есть у нас всякое оружие. Надо будет - долбанем всем арсеналом. Пусть боятся. Правильно делают, что боятся, бендеровцы недобитые.
        kit88
        1. Ныробский Сегодня, 20:34
          Цитата: kit88
          А чего тут краснеть. Есть у нас всякое оружие. Надо будет - долбанем всем арсеналом. Пусть боятся. Правильно делают, что боятся, бендеровцы недобитые.
          Тьфу на Вас))) На кой нам это надо, что бы соседняя территория фонила радиацией и стала источником эпидемий и эпизоотий? Всё это "добро" с ветром будет долетать до нас и отравлять жизнь наших сограждан в приграничной зоне. Там и одного Чернобыля хватило, что бы загадить Курскую и Орловскую области и достать до Белоруссии. Просто гражданка США(или Канады) У.Супрун, которая по совместительству является министром зравоугробления Уркаины, таким незамысловатым образом готовит население к возможным бабахам на ряде уркаинских АЭС и "случайным" утечкам материалов из бак.лабораторий, которые американцы там в изобилии навтыкали. Что то эта мышь наверное знает...
          Ныробский
          1. Астория Сегодня, 21:44
            Ну как бы с эпидемиями там уже и так беда.
            Астория
      3. фигвам Сегодня, 18:38
        Пусть эта мерзота расскажет как с 2014 по 2017 годы на территории окраины, было построено 15 американских биологических лабораторий, доступа окраинцам туда нет. Потом начинаются эпидемии, а вакцины придётся покупать в сша, заодно эти вакцины будут делать людей бесплодными, занимается этим Билл Гейтс и даже не скрывает этого.
        фигвам
        1. ПалБор Сегодня, 19:30
          Значит права абсолютно "Доктор Смерть".Биолаборатории,аварийные ядерные реакторы,изношенные мощности в хим.промышленности - вот и источники угроз.А ска-ажут потом...
          ПалБор
        2. Ююка Сегодня, 22:19
          Цитата: фигвам
          Пусть эта мерзота расскажет как с 2014 по 2017 годы на территории окраины, было построено 15 американских биологических лабораторий, доступа окраинцам туда нет. Потом начинаются эпидемии, а вакцины придётся покупать в сша, заодно эти вакцины будут делать людей бесплодными, занимается этим Билл Гейтс и даже не скрывает этого.


          да тут на днях говорили про зомби-апокалипсис, в который любят играть на Западе. оказывается совсем не смешно - до создания вируса, который превращает людей в безумцев не так много и осталось... судя по количеству лабораторий на территориях бывших союзных республик, они вряд ли кузнечиками и тычинками интересуются...
          Ююка
      4. тол100в Сегодня, 18:41
        Цитата: Геркулесыч
        Против нее и дуста хватит!

        Против этой политической женщины не очень тяжелого поведения, направленной СГА в укропию для сокращения численности населения нужно применять исключительные меры! А какие, пускай выбирает (НЕ) народ УКРАДИНЫ.
        тол100в
      5. активатор Сегодня, 20:35
        Цитата: Геркулесыч
        Против нее и дуста хватит! sad

        А я всем нашим бабам говорю не вздумайте уехать в канаду, а то будет с вами то ,что с улянкой и христинкой (министр иностранных дел канады) вы там мутируете и будете как они, страшными как смерть. laughing
        активатор
        1. Николай Грек Сегодня, 20:57
          Цитата: активатор
          Цитата: Геркулесыч
          Против нее и дуста хватит! sad

          А я всем нашим бабам говорю не вздумайте уехать в канаду, а то будет с вами то ,что с улянкой и христинкой (министр иностранных дел канады) вы там мутируете и будете как они, страшными как смерть. laughing

          они не мутировали, а по наследству получили сифилитичные проблемы своих западенских предков!!! request wink yes wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
      6. ЮБОРГ Сегодня, 21:26
        У мадам видимо последствия последствие перенесённого внутриутробного сифилиса, мозг пострадал однозначно! laughing
        ЮБОРГ
    2. 210окв Сегодня, 18:21
      Как же достали вести из дурдома..
      Цитата: Mole
      Так же остается угроза уничтожения 404 метеоритом.
      210окв
      1. Офицер запаса Сегодня, 19:31
        Я не понял - Глава Минздрава Украины? Это новый диагноз? Просто шикарно. Гарантированная отдельная палата и личный санитар.
        Офицер запаса
    3. майор Юрик Сегодня, 18:28
      Пральна люди говорят,что в самокрутку сделанную из сборника речей свидомых властей, марихуану можно не заворачивать! fool
      майор Юрик
    4. Венд Сегодня, 18:31
      Глава Минздрава Украины
      Военный аналитик, ну это уже запределье. laughing
      Венд
      1. Ююка Сегодня, 22:25
        Цитата: Венд
        Глава Минздрава Украины
        Военный аналитик, ну это уже запределье. laughing


        точнее АНАЛиТИК... feel
        Ююка
  2. volodya Сегодня, 18:20
    У бабы крыша поехала,а она медициной руководит!
    volodya
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:23
      , объявила о том, что Украина может стать целью (внимание!) использования ядерного, химического и биологического оружия.
      Галаперидол в дурдоме кончился даже для неё laughing
      КВУ-НСвД
      1. Герман Сегодня, 18:26
        Да нет,крыша у неё на месте,она выполняет задачу уменьшения численности населения Украины.
        Она вообще из США приехала руководить украинским здравоохранением.
        Герман
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:30
          Да нет,крыша у неё на месте,она выполняет задачу
          Заявления от этого умнее не становятся
          КВУ-НСвД
      2. ul_vitalii Сегодня, 18:29
        У неё задача сделать из 404 как можно быстрее 000. smile, с тем и приехала.
        ul_vitalii
    2. masyanya Сегодня, 18:26
      love в псих больнице главврач сам больной на голову... laughing а бандерстан боооольшая психлечебница... wink
      masyanya
    3. Pax tecum Сегодня, 18:35
      Возможно, хочет денег для своего ведомства выбить, с последующим распилом, конечно. Это ведь уже национальная управленческая украинская забава - занял должность-заработай.
      А, ведь на цели ликвидации последствий применения ОМП должна целая система в Минздраве существовать и материально быть укомплектована и обновляться, а еще под шумок подготовки и обучения кадров, под это дело, можно денюжек выпросить.
      Pax tecum
    4. тол100в Сегодня, 18:43
      Цитата: volodya
      У бабы крыша поехала,а она медициной руководит!

      У нее крыша управляется дистанционно, из Госдепа, даже бусы есть!
      тол100в
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 18:21
    ! Это - то чучело куда лезет?!
    Ещё один эксперД нашёлся!
    Ретвизан 8
  4. Egorovich Сегодня, 18:22
    Дурдом в образе государства - это настоящая Хохляндия. Удивляться нечему, что не министр , то обязательно д.е.б.и.л..
    Egorovich
    1. Spez Сегодня, 18:40
      Долбоэ6есса)
      Spez
  5. сибиралт Сегодня, 18:23
    Ну,ну. А что же украинские заробитчане из России и Польши таблэтки на родину сумками тащат? Похоже не от кори или простуды в холодном жилье, а от спасения от ядерной бомбы! belay
    сибиралт
    1. volodya Сегодня, 18:28
      Да нет, зробитчане другим занимаются!
      volodya
      1. Антарес Сегодня, 22:06
        По последним данным, по всей России задержаны 257 человек.
        В Чебоксарах задержаны более 50 человек (большую часть задержанных уже отпустили без составления протоколов). В Уфе задержали около 45 человек, в Кемерове — 31, в Мурманске — 23, в Туле и Москве 16 задержанных.

        впрочем в политическом угаре украинцы уверенно теснят "клятый Запад". Раньше был Госдеп с Обамой, теперь везде украинцы чудятся
        Антарес
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:23
    Один был такой дегенерал, или генерал -дегенерат, ему в аэропорту вмазали ядреной бомбой по бошке! fool
    Геркулесыч
  7. Mole Сегодня, 18:23
    Ей просто родить надо было своевременно. Теперь уже поздно!
    Mole
  8. Дормидонт Сегодня, 18:24
    Это потому, что у неё допуск к наркотическим препаратам
    Дормидонт
  9. Геркулесыч Сегодня, 18:24
    Чем то мне она крысу напоминает, или это крысы с ней на одно лицо?
    Геркулесыч
  10. masyanya Сегодня, 18:24
    да нафига химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие? траты какие... recourse сами загнетесь от той же кори или столбняка... lol главное не мешать! wink
    masyanya
  11. nord62 Сегодня, 18:25
    сто пудово применят и химическое, и бактериологическое, и конно-десантное, и подводно-метеоритное , а остальное , граждане укропы, додумывайте сами - мне лень ! wassat
    nord62
  12. ul_vitalii Сегодня, 18:26
    Вот для этого заявления она и приехала вна Украину.
    ul_vitalii
  13. Симон Сегодня, 18:26
    Похоже, что всего правительства Украины, о болезнях народа вообще ничего не интересует! А интересует только как быстрей свои карманы набить и больше ничего. request
    Симон
  14. Митрич Сегодня, 18:28
    Жалко хохлов. За что народ страдает?
    Митрич
    1. Кент0001 Сегодня, 20:05
      За свою ЖАДНОСТЬ.
      Кент0001
    2. Николай Грек Сегодня, 21:01
      Цитата: Митрич
      Жалко хохлов. За что народ страдает?

      recourse recourse опять начались сказки про ниФФчемниФФиновный обычный просто народ??? what what fool fool fool wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  15. polpot Сегодня, 18:30
    Вполне возможно если заменить российское ядерное топливо на АЭС на американское ,оно может взорваться ,можно еще хлорку запретить и сдохнуть от холеры .
    polpot
  16. pvv113 Сегодня, 18:34
    объявила о том, что Украина может стать целью (внимание!) использования ядерного, химического и биологического оружия

    На фоне того смрада, который идет от властей 404-й, любое химическое оружие покажется детской присыпкой
    pvv113
  17. astepanov Сегодня, 18:34
    Эти угрозы совершенно реальны. Но они идут не извне, а изнутри Украины. Одна изношенность АЭС в сочетании с плохо приспособленными для них ТВЭЛами от Westinghouse чего стоит.
    astepanov
    1. тол100в Сегодня, 18:51
      Цитата: astepanov
      . Одна изношенность АЭС в сочетании с плохо приспособленными для них ТВЭЛами от Westinghouse чего стоит.
      Ответить Цитировать

      Подозреваю, что аварию готовят. Для запрета всех Российских проектов АЭС в мире! Это же проще , чем дисквалификация спортсменов на ОИ! И пробирка не нужна! Хоть Спортивная, хоть Иракская!
      тол100в
  18. Black_PR Сегодня, 18:35
    Ещё одна ... Такое впечатление, что там дол.....бы со всего мира съезд устроили и решили на ПМЖ остаться.
    Black_PR
  19. ibn.shamai Сегодня, 18:38
    Браво доктор СМЕРТЬ! wassat
    ibn.shamai
  20. ё-моё Сегодня, 18:41
    Да, эта самая , которая на фото мыла полы в одной из канадских больниц. Для МОЗ украины её "уровня" вполне достаточно .
    ё-моё
  21. BrIg Сегодня, 18:45
    готовит почву,потом обвинят в эпидемиях известно кого
    BrIg
  22. demo Сегодня, 18:47
    Чем длинее волосы, тем короче ум.
    (Народная мудрость)
    demo
  23. Алексей 2016 Сегодня, 18:53
    А у неё кстати, и пробирки с образцами и надписями на русском есть, Пауэрс поделился, в столе завалялись)))
    Алексей 2016
  24. инженер74 Сегодня, 18:55
    Всё правильно сказала! Нефиг здравоохранением и тарифами перед ядерным ударом заморачиваться! Копайте схроны! wassat
    инженер74
  25. masterovoy Сегодня, 19:04
    Соединенные штаты уже несколько лет методично уничтожают украинцев и проводят на них опыты и эксперименты организуемые и создаваемые в спец лабораториях на территории Украины. Одна из них находится под г. Харьков. И ведь тысячи украинцев знают об этом, и... молчат, а эта с..... об этом молчит.
    masterovoy
  26. НЕКСУС Сегодня, 19:19
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун (та самая, которая на волне эпидемии кори в «незалежной» долгое время продолжала заявлять, что никакого превышения порога заболеваемости нет), объявила о том, что Украина может стать целью (внимание!) использования ядерного, химического и биологического оружия.

    ПМС или климакс? Вот то бабу плющит.
    НЕКСУС
    1. svp67 Сегодня, 19:26
      Цитата: НЕКСУС
      ПМС или климакс? Вот то бабу плющит.

      Еще и не так расплющит, ей же надо свой миллион успеть заработать...
      svp67
  27. ушкуйник Сегодня, 19:21
    Лучше размышлять о туманном, но великом: за умную сойдешь, чем конкретно решать вопросы по "кори" - не впопад ответишь, за дурочку сойдешь.
    ушкуйник
  28. svp67 Сегодня, 19:24
    Г-жа Супрун заявила
    ... Этой бы пани более заинтересоваться не только корью и дифтерией, а еще тем, почему на Украине перестали уничтожать крыс. "Черной смерти" дождаться хотят и обвинить в этом Россию? Или возмутится на счет использования НЕКОНДИЦИОННОГО американского ядерного топлива на украинских АЭС, от которого уже столько проблем...
    svp67
  29. Не либероид Русский Сегодня, 19:27
    видать не зря "это" тему поднимает... сча американцы как начнут эксперименты на славянах ставить, а спишут как обычно на Россию...
    Не либероид Русский
  30. Geisenberg Сегодня, 19:36
    Курица начала кукарекать ... Таких сразу надо резать ...
    Geisenberg
  31. Василенко Владимир Сегодня, 19:58
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун (та самая, которая на волне эпидемии кори в «незалежной» долгое время продолжала заявлять, что никакого превышения порога заболеваемости нет)
    судя по всему для неё осложнение после кори повлияло на мозговою деятельность
    Василенко Владимир
  32. behemot Сегодня, 19:59
    Неужто мне это не снится? Чумной барак!
    behemot
  33. Кент0001 Сегодня, 20:02
    Глядя на неё хочется ей сказать, что бы она сходила на рынок и купила себе мосК, хотя бы куриный...для начала.
    Кент0001
  34. Балу Сегодня, 20:09
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун (та самая, которая на волне эпидемии кори в «незалежной» долгое время продолжала заявлять, что никакого превышения порога заболеваемости нет), объявила о том, что Украина может стать целью (внимание!) использования ядерного, химического и биологического оружия.

    Она сама и есть угроза биотероризма. Технологические нарушения на АЭС уже привели к аварийным остановкам нескольких блоков. Американские биолаборатории на территории Украины чем занимаются? Разработкой этнического бакоружия или чем? Супрун сама и есть угроза биотероризма.
    Балу
  35. Metallurg_2 Сегодня, 20:18
    С такой медицинской реформой и ядерный удар не нужен - Доктор Смерть успешно выполняет генеральный план "Ост" по сокращению поголовья чубатых до экономически обоснованной численности 5 миллионов человек. Герр Розенберг со сковородки одобряет.
    Metallurg_2
  36. Влад Морозов Сегодня, 20:21
    Эта престпрелая овечка чего там в политике пробует проблеять! Смешно!
    Влад Морозов
  37. uragan114 Сегодня, 20:30
    "Но г-жу Супрун проблемы рядовых граждан не волнуют – у неё на повестке дня куда более глобальные вопросы – вплоть до ядерной угрозы.."
    Проблемы негров шерифа не волнуют (с)
    uragan114
  38. ODERVIT Сегодня, 20:39
    Сама чума ходячая.
    ODERVIT
  39. Alex-a832 Сегодня, 20:41
    Рожа у нее имбицильная. Может америкосы вирус слабоумия на Украине испытали? Невероятно высокий процент дэбилов, во власти крнцентрация выше.
    Alex-a832
  40. sergo1914 Сегодня, 20:45
    Есть замечательный способ борьбы с российской угрозой. Акт самосожжения. Кто-нибудь, шепните тётечке. Судя по фейсу, она сможет.
    sergo1914
  41. Житель Урала Сегодня, 21:03
    Химическое и биологическое оружие там давно применяется -забыли уже как на майдане жили со стеклянными глазами. А ядерное американцы применят, если надо будет - им не привыкать. Так что в принципе она права.
    Житель Урала
  42. zivXP Сегодня, 21:10
    Походу кому какая моча в голову ударит, тот ее воздействие и комментирует.
    zivXP
  43. KelWin Сегодня, 21:13
    рискует стать жертвой нападений химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

    На нее что-то уже напало, грабли может... три класса четыре коридора)
    KelWin
  44. Skay Сегодня, 21:23
    Есть угроза применения против нас химического и ядерного оружия

    Судя по ней, психическое уже применили.
    Skay
  45. faterdom Сегодня, 21:29
    Страшная... сила.
    faterdom
  46. CooL_SnipeR Сегодня, 21:52
    Клинический недое.... (с)
    CooL_SnipeR
  47. Антарес Сегодня, 22:01
    Ответ госпоже
    Евгения (Одесса) в Фейсбуке:

    отвечу сам 4 станция ФОнтана, М Говорова- детская поликлиника. Сама рассылала педиатров чтобы всех привить.
    Лично получил инструкции (бумажные и телефонные) и спокойно привил ребенка.
    Бред какой то. Чтобы получить прививку КПК нужно только осмотр педиатра и направление-все! Причем любого педиатра(Я не у своего был)
    Но г-жу Супрун проблемы рядовых граждан не волнуют

    да этот пост из Фейсбука не Супрун должна отвечать. А те нерадивые Евгении, которым либо лень либо интернет только для соцсетей создан!
    А теперь по Супрун
    очевидно подобное заявление
    "Маленькую бомбу. Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины Порошенко, небольшую такую, котлованчик, например... Действует на 10 км. Можете понять?! Вот выпить литр водки, или 30 грамм. Разница есть? 30 грамм идет нормально... Ну хорошо, и радиация будет, минимальная. Но опять, обеспечить минимально вот все это. Можно же этого добиться", – заявил он.

    тоже может использовано как официальная угроза. Тем более высказано не рядовым человеком.
    В общем можно рассматривать слова главы МинЗдрава как алетртными, но в условиях войны-нужно готовиться к любому варианту. Бумаги нас не спасут. Никаким договорам я не верю, с РФ тем более.
    Антарес
  48. rocket757 Сегодня, 22:19
    По наивности думал, что укропу хватило и одной женщины с косой???
    И тут нарисовалась Супрун!!!
    Интересно, шо ещё они могут затеять, шоб удивить нас ещё больше???
    rocket757
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