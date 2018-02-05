Глава Минздрава Украины: Есть угроза применения против нас химического и ядерного оружия

С аннексией Крыма и войной на Донбассе, которые начала Российская Федерация, Украина особенно рискует стать жертвой нападений химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. В Украине уже были, к счастью, ложные угрозы биотерроризма для нескольких наших региональных администраций.

Уважаемая Ульяна, подскажите мне, пожалуйста, как мне защитить своих детей от кори, если: 1. городская поликлиника отказывается вакцинировать моих детей. 2. отправляет к иммунологу.3. иммунолог в свою очередь пишет: разрешена вакцинация в стационаре. 4. Стационара, где нет контактных вирусных больных в г. Одессе - НЕТ. 5. Иммунолог соглашается на вакцинацию не в стационаре и отправляет в поликлинику. 6. Поликлиника опять отказывается, мотивируя тем, что они не несут!!! ответственности и не готовы вакцинировать моих детей. Что ДЕЛАТЬ МНЕ?

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун (та самая, которая на волне эпидемии кори в «незалежной» долгое время продолжала заявлять, что никакого превышения порога заболеваемости нет), объявила о том, что Украина может стать целью (внимание!) использования ядерного, химического и биологического оружия.Г-жа Супрун заявила, что военные действия в Сирии показали хрупкость и несовершенство химической безопасности. По словам и.о.министра, у этой угрозы, как и у ядерной, нет границ. Далее Супрун заявляет, что «нельзя забывать о методе использования радиоактивных веществ для убийства». По словам Супрун, такие методы использовали в «КГБ и в преемственной организации – ФСБ».Из заявления г-жи и.о.министра, которое приводит УНИАН:По словам Супрун, национальная реакция на такого рода вызовы должна быть неизбежной.А пока Супрун размышляет о «ядерной» угрозе для Украины, в соцсети к ней обращаются рядовые граждане страны, которые столкнулись с эпидемией кори.Евгения (Одесса) в Фейсбуке:Но г-жу Супрун проблемы рядовых граждан не волнуют – у неё на повестке дня куда более глобальные вопросы – вплоть до ядерной угрозы...